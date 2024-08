ClickUp vs. Slack: Welches Team-Kommunikationstool ist das beste?

Zwischen dem Abhaken der Elemente auf den Listen und dem Erreichen der wöchentlichen Ziele sind die Tools für die Zusammenarbeit im Team von zentraler Bedeutung, um die Produktivität und den Zusammenhalt aller Beteiligten aufrechtzuerhalten.

Es gibt viele Tools für die Zusammenarbeit, die Mitarbeiter für die interne Kommunikation nutzen können. Allerdings sind nicht alle Tools für die Zusammenarbeit im Team gleich.

Einige verfügen über umfangreiche Features für das Aufgabenmanagement, während andere auch als umfassende Tools für das Projektmanagement eingesetzt werden können.

Um Ihnen das Leben leichter zu machen, haben wir zwei beliebte Optionen herausgesucht. Hier ist eine detaillierte Übersicht über ClickUp und Slack - der ultimative Showdown. Los geht's!

Was ist ClickUp?

Erledigen Sie Ihre Aufgaben mit dem neu gestalteten ClickUp Posteingang - so können Sie schnell durch Ihre Prioritäten navigieren und Ihre Arbeit zu erledigen

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für die Teamkommunikation, das die Arbeitsabläufe in Ihrem Team unter einem Dach vereint. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr mit Aufgaben und Tools jonglieren müssen, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen oder zu kommunizieren.

Egal, ob Sie auf der Suche nach einem tool für die Remote-Zusammenarbeit oder ein projektmanagement collaboration tool ist ClickUp für beide Szenarien sehr nützlich.

Die "Meetings, die auch per E-Mail hätten abgehalten werden können"-Memes werden durch "Warum E-Mail, wenn man auch per DM kommunizieren kann"-Nachrichten ersetzt, da die Generation Z erkennt, wie begrenzt und erdrückend E-Mail sein kann. Instant Messaging spart allen Beteiligten Zeit und Aufwand und führt zu schnelleren Ergebnissen.

ClickUp hilft Teams, E-Mail bei der Arbeit mit Schlüsselfunktionen wie Chatten, Freigeben von Dateien, Kommentieren mit Tags, gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten und vielem mehr loszuwerden. Mit seinen hoch bewerteten Features zur Aufgabenverwaltung und Produktivität hat ClickUp die Art und Weise verändert, wie Menschen zusammenarbeiten und ihre Arbeit zu erledigen haben.

Lesen Sie weiter, um einen Überblick über die Features von ClickUp für die Kommunikation im Team innerhalb einer soliden Projektmanagement-Software zu erhalten.

ClickUp Features

Ihre spezifischen Anforderungen an die Zusammenarbeit können von der Art des Projekts, der Größe des Teams, den Fristen usw. abhängen. Im Folgenden finden Sie drei Features, die ClickUp für die Kommunikation anbietet:

Feature #1: Kommunikation und Zusammenarbeit

Für 40% hier kann eine umfassende Projektmanagement-Plattform wie ClickUp die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team erleichtern.

ClickUp bietet 360-Grad-Kollaborations- und Kommunikationsfunktionen durch Chatten, Whiteboards, gemeinsam nutzbare Live-Dokumente, Bildschirmaufzeichnungen, Notizen, Zuweisung von Kommentaren usw. Es hilft Ihnen, Aufgaben und Projekte aufeinander abzustimmen, Teammitglieder auf dem Laufenden zu halten und Maßnahmen mit stark visualisierten Workflows zu koordinieren.

Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden wir einen detaillierten Vergleich all dieser Features mit denen von Slack anstellen.

Feature #2: KI und Automatisierung

Die Fähigkeit, KI in Ihre Workflows, aktuellen Dokumente, Aufgaben und Projekte zu integrieren, ist eine Superkraft, die Sie mit ClickUp Gehirn .

ClickUp Brain ist ein intelligentes Feature in der ClickUp Aufgaben Management Plattform. Es ist wie ein super-intelligenter Assistent, der Ihnen hilft, Ihre Arbeit besser zu organisieren.

Sie können jetzt effektiver kommunizieren, indem Sie Brain nutzen, um wirksame Nachrichten und E-Mails zu schreiben. Es kann lange Texte zusammenfassen und Daten analysieren, um Einsichten zu gewinnen; es kann sogar Ihre Texte in andere Sprachen übersetzen!

Sie müssen sich nichts mehr auf Ihrer Liste der zu erledigenden Aufgaben merken, denn ClickUp Brain wird Ihre Aufgaben nachverfolgen, Aktualisierungen senden und Sie bei Bedarf daran erinnern. Und je mehr Sie es benutzen, desto intelligenter wird es. Es lernt, wie Sie arbeiten und schreiben und hilft Ihnen, effizienter zu werden.

die Priorisierung wird einfacher, da es erkennt, welche Aufgaben zuerst angegangen werden sollten, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist. Durch die Integration mit anderen Tools wird Ihr Workflow optimiert, sodass Sie alles, was Sie brauchen, an einem Ort haben. Automatisierungen in ClickUp helfen Ihnen außerdem, schneller mehr zu erledigen. Automatisieren Sie Ihre täglichen und sich wiederholenden Aufgaben und richten Sie Auslöser-basierte Workflows ein, damit Sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können.

Feature #3: Aufgaben- und Projektmanagement

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für das Aufgaben- und Projektmanagement, mit der Sie Ihre Arbeit erledigen können, ohne sich durch ein Dutzend Bildschirme zyklisch durcharbeiten zu müssen. Erstellen und verwalten Sie Projektaufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt mit anpassbaren Dashboards, sparen Sie Zeit mit Vorlagen und automatisierten Workflows, und nutzen Sie eine Vielzahl von Ansichten, um Ihre Arbeit so zu sehen, wie Sie es wünschen.

Von der Nachverfolgung von Aufgaben bis hin zum Aufbau von Strategien, der Kommunikation mit Kollegen und der Analyse von Sprint-Ergebnissen - ClickUp hilft Ihnen, alles effizient zu erledigen. Kein Wunder, dass ClickUp die bevorzugte Plattform für das Arbeitsmanagement in Teams und Geschäften weltweit ist.

Egal, ob Sie Erinnerungen, Benachrichtigungen oder Hinweise senden möchten, Sie brauchen keine separate App, sondern können alles in ClickUp erledigen. Teams aus den Bereichen Produkt, Engineering, HR, IT, Marketing usw. können in ClickUp in freigegebenen Spaces zusammenarbeiten, um ihre jeweiligen Ziele schneller zu erreichen.

ClickUp Preise

ClickUp bietet vier verschiedene Pläne an:

Free Forever : Free Forever

: Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain ist für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat in allen kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Was ist Slack?

/%img/ Schlaff Slack ist ein organisierter zentraler hub für die interne und externe Kommunikation. Neben dem Senden und Empfangen von Sofortnachrichten ermöglicht Slack das Speichern von Unterhaltungen, das Anfertigen von Notizen und das Anheften bestimmter Daten in Gruppen.

Slack Features

Slack ist in erster Linie eine Produktivitätsplattform, mit der Sie die Effizienz Ihrer Workflows steigern und einen stärker verbundenen Workspace schaffen können. Mit dem richtigen Slack-Hacks können Sie die Kommunikation optimieren, nahtlos zusammenarbeiten und Projekte von einem Bildschirm aus verwalten.

Im Folgenden finden Sie einige der nützlichsten Features:

Feature #1: Kommunikation und Zusammenarbeit

Slack ist eines der beliebtesten Instant-Messaging-Tools. In Slack können Sie Kanäle und private Nachrichten nutzen, um sicher mit Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Sie können auch Slack Connect verwenden, um sich mit externen Anbietern und Mitarbeitern zu unterhalten.

Es ermöglicht Video- und Sprachanrufe zwischen Slack-Verbindungen und Teams, das Freigeben und Aufzeichnen von Bildschirmen sowie das Senden von Dateien und Links. Auf diese Features gehen wir im nächsten Abschnitt näher ein.

Feature #2: KI und Automatisierung

Slack KI ist ein neues Feature, das Slack kürzlich für Kunden des Enterprise-Plans eingeführt hat. Dieses Tool hilft dabei, Zeit zu sparen, indem es Fragen zu Ihrer Arbeit in Slack beantwortet und Ihnen hilft, effizienter in Slack zu suchen.

Es kann auch Zusammenfassungen von Slack-Threads und Kommentaren erstellen und Ihnen helfen, über alles informiert zu bleiben, was in Ihren verschiedenen Slack-Kanälen passiert.

Sie können auch Automatisierungen in Slack erstellen, indem Sie den Workflow Builder verwenden. Zum Beispiel können Sie eine Automatisierung einrichten, um eine Willkommensnachricht und Onboarding-Material an jeden zu senden, der dem allgemeinen Slack-Kanal des Unternehmens beitritt.

Feature #3: Aufgaben- und Projektmanagement

Slack verfügt auch über einige praktische Features für das Aufgaben- und Projektmanagement. Instanz können Sie zum Beispiel das Feature zum Freigeben von Dateien nutzen, um Dokumente, Bilder, Videos, Links und Sprachnotizen für die gemeinsame Arbeit an Kollegen zu senden. die Slack-Suche hilft Ihnen auch, Informationen in Threads und Kanälen in Slack zu finden.

Mit dem Workflow Builder können Sie Ihre täglich anfallenden Aufgaben automatisieren, z. B. das Versenden von Aktualisierungsnachrichten, die Begrüßung neuer Mitglieder, die Nachverfolgung neuer Verkäufe usw. Er lässt sich mit über 60 Tools integrieren, um die Zusammenarbeit zu verbessern.

Slack Canvas ist ein weiteres interessantes Feature. Mit diesem Tool können Sie mit Ihrem Team zusammenarbeiten und gemeinsame editierbare Dokumente mit kuratierten Inhalten und Daten erstellen. Mit dem Workflow Builder können Sie auch benutzerdefinierte Workflows hinzufügen.

Slack Preise

Auch Slack bietet vier Preismodelle an:

Free

Pro: $8,75/Monat

$8,75/Monat Business+: $15/Monat

$15/Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Slack KI ist als Add-On für Enterprise-Pläne nur auf Englisch zu einem benutzerdefinierten Preis erhältlich

ClickUp vs. Slack: Features im Vergleich

Jede tool zur sicheren Zusammenarbeit bietet Alleinstellungsmerkmale. Welche Plattform für Sie die richtige ist, hängt von Ihrem Workflow und kommunikationsstrategien .

Zusammenfassend finden Sie hier eine kurze Übersicht über die einzelnen tools, damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, sowie das abschließende Urteil über die im vorherigen Abschnitt verglichenen Features:

ClickUp beste Features

Passen Sie Ihre Projektmanagement-Plattform und Workflows an Ihr Geschäft und Ihr Team an

Nutzen Sie erweiterte Features für jede Projektmanagement-Methodik, beschleunigen Sie Prozesse mitClickUp Automatisierungund skalierbare Ansichten der Arbeit für wachsende Teams

erleichtern Sie sich die Arbeit und rationalisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit ClickUp Automation

Nutzen Sie KI, um alles von der Erstellung von Inhalten bis zum Projektmanagement zu vereinfachen

Verbessern Sie die unternehmensweite Sichtbarkeit und Nachverfolgung von Projekten mitBenutzerdefinierte Felder von ClickUp und Hierarchie

Effektive Kommunikation mit der Ansicht "Chatten", Kommentaren im Thread und Clips

Effektive Zusammenarbeit mit integrierten Tools für Remote-Arbeit und asynchrone Arbeit.

Erstellen und Freigeben von Dateien mit Docs, Hinzufügen mehrerer Mitarbeiter, effiziente Zuweisung von Ressourcen mitClickUp's Workload-Ansichtund verwalten Sie Berechtigungen einfach

Müheloses Nachverfolgen des Fortschritts mitClickUp Dashboards, Benachrichtigungen und mehr

nutzen Sie die vollständig anpassbaren Dashboards von ClickUp, um sich einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit zu verschaffen

Genießen Sie ein intuitives Design mit Drag-and-Drop Funktionen und nahtlose Integrationen mit Apps von Drittanbietern mitClickUp Integrationen* Jederzeit und überall Zugriff auf Ihre Arbeit mitClickUp's mobile App geräteübergreifend

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7 von 5 (9400+ Bewertungen)

: 4.7 von 5 (9400+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (4000+ Bewertungen)

Slack beste Features

Sofortige Verbindung mit Teammitgliedern über Direktnachrichten und Gruppenkanäle

Kommunizieren Sie mit externen Partnern über sichere Slack Connect-Kanäle

Nahtloses Freigeben von Dateien, projektbezogenen Dokumenten und Bildern auf der Plattform

Integration mit einem breiten Bereich von Apps und Diensten von Drittanbietern zur Rationalisierung von Workflows

Schnelles Auffinden vergangener Nachrichten, Dateien und Unterhaltungen mit erweiterten Suchfunktionen

Passen Sie Ihr Slack-Erlebnis mit Themen, Benachrichtigungen und Einstellungen an

Nutzen Sie Tools wie Umfragen, Erinnerungen und freigegebene Kanäle, um effektiv zusammenzuarbeiten

Schützen Sie Ihre Daten und Ihre Kommunikation mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Zugriff auf Slack von überall über Desktop, Web und mobile Apps

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5 von 5 (32.300+ Bewertungen)

: 4.5 von 5 (32.300+ Bewertungen) Capterra: 4.7 von 5 (23.000+ Bewertungen)

ClickUp vs. Slack: Kommunikation und Zusammenarbeit im Team

In der ersten Runde vergleichen wir die Features von ClickUp und Slack für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team.

Die wichtigsten ClickUp Features für Kommunikation und Zusammenarbeit

Whiteboards für Brainstorming und Zusammenarbeit

Instant Messaging und Echtzeit-Chat-Kanäle mit Chat-Ansicht

Kollaborationserkennung und -bearbeitung für nahtlose Zusammenarbeit

Hinzufügen anderer Personen zu Dokumenten und Aufgaben mit '@'-Erwähnungen

Dokumente freigeben und verwalten mit ClickUp Docs

Zuweisung von Kommentaren in Aufgaben und Dokumenten, um Dinge spontan zu erledigen

Bildschirmaufzeichnung mit ClickUp Clips

Notepad für schnelle Notizen und Checklisten

Senden und Empfangen von E-Mails über die Plattform, um alle Unterhaltungen an einem Ort zu speichern

Integrationen mit Tools für Instant Messaging und Videokonferenzen

Kommunikation und Zusammenarbeit in ClickUp

Effektive Unterhaltungen sind die Grundlage für synchronisierte Teams - und eine Spezialität von ClickUp Chat Ansicht . Mit diesem Feature können sich Teams verbinden und Echtzeit-Chat-Kanäle nutzen, um alle auf dem Laufenden zu halten und die Kommunikation im Team zu optimieren.

ansicht des Chats in ClickUp auf einen Blick

Teams können miteinander kommunizieren, Dokumente freigeben und zeitkritische Nachrichten sofort senden und empfangen. Anstatt Zeit mit dem Jonglieren mit mehreren Tools zu verschwenden und verstreuten Unterhaltungen einen Sinn zu geben, können Teams die Zusammenarbeit mit diesem integrierten Instant Messaging Feature vorantreiben.

Wenn Brainstorming auf Ihrer Liste der Anforderungen steht, sollten Sie ClickUp Whiteboards das weltweit einzige virtuelle Whiteboard, das Ihre Teams zum Brainstorming für Strategie, Planung und Projektdurchführung nutzen können:

Visuelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

Möchten Sie Kommentare an relevante Mitglieder Ihres Teams zuweisen und Elemente abhaken? ClickUp's Kommentare zuweisen feature hilft Ihnen, Mitarbeiter in Unterhaltungen mit @Mentions zu erwähnen und die Arbeit in Sekundenschnelle in Gang zu bringen:

Delegieren Sie ganz einfach Arbeit, indem Sie Aufgaben direkt an das Team vergeben oder sie in einem Kommentar erwähnen, um Ihre Gedanken in Handlungselemente zu verwandeln

Verwenden Sie dieses Feature, um Elemente zu erstellen und sie anderen (oder sich selbst) zuzuweisen, damit all Ihre kleineren Aufgaben erledigt werden - ohne dass sie durch die Maschen fallen.

Ein weiteres erwähnenswertes Feature für die Zusammenarbeit ist ClickUp Dokumente . Es eignet sich hervorragend für die kollaborative Bearbeitung von Wissensdatenbanken, Roadmaps, Briefs usw. in Echtzeit mit Ihrem Team:

kollaborative Live-Bearbeitung in ClickUp Docs_

Wie kann dies zu erledigen sein? Zunächst werden alle Beteiligten über die neuesten Änderungen informiert und können sich schnell einarbeiten. Das Feature ermöglicht es Ihnen außerdem, andere mit Kommentaren zu versehen, ihnen Elemente zuzuweisen und Texte in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln, um den Überblick über Ideen zu behalten.

Außerdem können Sie Dokumente verwalten, schöne Dokumente, Wikis usw. erstellen, sie mit Workflows verbinden und Ideen einfach umsetzen. Das ist noch nicht alles. Mitglieder des Teams können Dokumente bearbeiten und Änderungen in Echtzeit ansehen, was die Sichtbarkeit und Transparenz des Teams erhöht.

Wenn Sie einen visuellen Arbeitsstil haben, werden Sie Folgendes lieben ClickUp Clips . Dieses Feature bietet einen Bildschirmrekorder zum Aufnehmen und Freigeben von Videoanleitungen, Aktualisierungen und vielem mehr. Sie ist ideal für visuell Lernende und eignet sich perfekt zur Vereinfachung komplexer Ideen und Prozesse:

Speichern Sie Ihre Aufnahmen mit ClickUp Clips und senden Sie sie mit einem öffentlichen Link an jeden

Und wenn Sie Ihre Notizen, Checklisten und Aufgaben an einem Ort organisieren möchten, sind Sie bei ClickUp genau richtig ClickUp Notepad . Der Notizblock hilft Ihnen, Notizen zu machen, mit umfangreicher Bearbeitung zu formatieren und Einträge in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln, auf die Sie von überall aus zugreifen können.

Und falls Sie noch nicht ganz auf Instant Messaging umgestiegen sind, haben wir ClickUp E-Mail mit dem Sie E-Mails senden und empfangen, Aufgaben aus E-Mails erstellen, Anhänge hinzufügen und vieles mehr können. ClickUp lässt sich mit Gmail, Outlook, Microsoft 365 und anderen Programmen integrieren, sodass Sie mit verschiedenen Konten in ClickUp arbeiten können.

Wenn Sie noch ein Tool für Videokonferenzen benötigen, denken Sie daran, dass ClickUp eine Integration mit Slack und Zoom bietet, sodass Sie mit dieser Plattform das Beste aus allen Welten erhalten - Videogespräche, Zusammenarbeit im Team und Projektmanagement in einem Tool.

Schlüsselfeatures von Slack für Kommunikation und Zusammenarbeit

Instant Messaging mit Text- und Sprachnachrichten

Einbindung anderer Personen in Unterhaltungen durch Erwähnung von "@"

Kanäle, um Ihre Unterhaltungen zu organisieren

Slack Connect für die Kommunikation mit Personen außerhalb Ihres Unternehmens

Private Kanäle, um den Zugriff auf sensible oder vertrauliche Unterhaltungen zu beschränken

Bildschirmaufzeichnung und Freigeben von Videos

Huddles für Live-Video- oder Audioanrufe mit Bildschirmfreigabe und Dateiversand

Kommunikation und Zusammenarbeit in Slack

Slack ist ein Hub für die Zusammenarbeit, der mehrere Features bietet, um die Interaktion zwischen Teams und externen Partnern in Echtzeit zu fördern, z. B:

Kanäle

Huddles

Clips

Nachrichtenübermittlung

Slack-Verbindung

Die größte Attraktion von Slack ist das Feature "Channels", das Ordnung und Klarheit in Projekte und Teams bringt und Teams bei der Arbeit an einem gemeinsamen Ziel unterstützt.

Channels ist ein spezieller Space, in dem Sie Ihre Unterhaltungen organisieren können, unabhängig von Ihrer Funktion, Ihrem Speicherort oder Ihrer Zeitzone:

/%img/ Schlaff Das Erstellen eines eigenen Channels für alles ermöglicht es den Teilnehmern, sich auf produktive Unterhaltungen zu konzentrieren und schnell auf nützliche Informationen zuzugreifen. Slack bietet zwei Standard-Kanäle - #Allgemein und #Zufällig - aber Sie können auch einen eigenen Kanal erstellen und alle wichtigen Nachrichten an einem Ort aufbewahren.

Als Nächstes haben wir Slack Connect, ein hervorragendes Feature für die Verbindung mit externen Stakeholdern wie Partnern, Anbietern, Kunden usw.

Anstatt endlose E-Mails zu versenden und keine Antworten zu erhalten, können Sie problemlos und ohne Angst vor Datenverlust mit externen Organisationen zusammenarbeiten. Ganz gleich, ob Sie zeitkritische Dateien versenden oder Meetings in letzter Minute buchen möchten, Slack verbindet alle Ihre Tools und automatisiert Ihre Workflows.

via Schlaff Sie können Einzelnachrichten an Personen außerhalb Ihres Unternehmens senden. Um Kanäle jedoch organisationsübergreifend freizugeben, müssen Sie einen der kostenpflichtigen Pläne von Slack nutzen.

Mit Slack Connect können Sie Ihre wichtigen Unterhaltungen nicht mehr in isolierten E-Mail-Threads führen, um die Koordination mit externen Interessengruppen zu beschleunigen. Sie können damit problemlos Meetings planen, Dokumente freigeben und Routineaufgaben mit Apps vereinfachen.

Ein weiteres erwähnenswertes Feature ist das Messaging von Slack, das dem Team hilft, per Sprache, Video usw. mit Kontext zu kommunizieren. Manager, die eine persönliche Interaktion mit dem Team anstreben und sich regelmäßig mit ihnen austauschen möchten, können Slack Messaging nutzen, mit dem sie private Kanäle einstellen und Direktnachrichten versenden können.

via Schlaff Durch die Möglichkeit, Chats unter vier Augen im Team zu führen und Slack in wichtige Apps wie Google Drive, Asana usw. zu integrieren, können Mitglieder des Teams wichtige Updates verfolgen, diskutieren und Maßnahmen ergreifen, ohne die Registerkarten oder Tools wechseln zu müssen.

Weiter geht es mit Features wie Huddles, mit denen Sie sich sofort mit Ihrem Team über Audio oder Video verbinden und Bildschirme freigeben können, und Clips, mit denen Sie Audio- oder Videoclips aufnehmen und versenden können, ohne sich persönlich treffen zu müssen.

Gewinner: _Beide Tools haben aufgrund ihrer Features für Zusammenarbeit und Kommunikation eine treue Fangemeinde. Die Features von Slack ermöglichen eine nahtlose Kommunikation, aber ClickUp hat immer noch die Oberhand. Dieses All-in-One-Projektmanagement-Tool bietet hilfreiche Funktionen für die Zusammenarbeit und Kommunikation, um produktive Unterhaltungen innerhalb von Teams zu fördern, wie z. B. virtuelle Whiteboards, Mindmaps, E-Mail-Funktionen usw. - alles Funktionen, die in Slack nicht vorhanden sind.

ClickUp vs. Slack: KI und Automatisierung

Wir gehen in die zweite Runde! Wir vergleichen nun Slack und ClickUp in Bezug auf KI- und Automatisierungs-Features.

Wichtige ClickUp Features für KI und Automatisierung

ClickUp Brain, der KI-Assistent, der in alle Ihre Arbeiten in ClickUp integriert ist 🧠

KI Knowledge Manager für sofortige kontextbezogene Antworten zu Ihrer Arbeit in ClickUp

KI Project Manager für die Erstellung von Statusberichten und Updates, die Zusammenfassung von Notizen aus Meetings, die Identifizierung von zu priorisierenden Elementen, die Befüllung von Tabellen mit Daten, etc.

KI Writer for Work zum Erstellen aller Arten von Texten: Skripte, Code-Schnipsel, E-Mails, Blogs, Überschriften für soziale Medien usw.

Rechtschreib-, Grammatik- und Tonfallvorschläge in ClickUp

Automatisierungen zur Entlastung von sich wiederholenden Aufgaben

KI und Automatisierung in ClickUp

ClickUp Brain verfügt über drei hilfreiche KI-gesteuerte Tools - KI-Wissensmanager, KI-Projektmanager und KI-Schreiber für Arbeit. Zusammengenommen helfen Ihnen diese drei Tools dabei:

Sofortige und genaue Antworten für Ihre Arbeit in ClickUp

Aktualisierungen und Statusberichte für Aufgaben, Dokumente und Personen

Ein-Klick-Zugriff auf Tabellen, Transkripte, Dokumentzusammenfassungen und Vorlagen zur schnellen Nachverfolgung Ihrer Projekte

Einen KI-Schreibassistenten, um Ihre Texte zu perfektionieren und Inhalte mit dem perfekten Ton zu erstellen

nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben und Ihre Texte, E-Mail-Antworten und vieles mehr zu verbessern

Sobald Sie ClickUp Brain in Dokumente, Aufgaben und Projekte integriert haben, wird Ihre Arbeit buchstäblich um die Hälfte reduziert.

Die Plattform bietet einen eingebauten KI-gesteuerten Schreibassistenten, der Ihnen helfen kann:

Polieren Sie Ihre Texte mit dem richtigen Tonfall

Schreiben Sie E-Mails, Artikel, Interviewfragen, Code-Schnipsel, was immer Sie wollen

Automatische Überprüfung auf Rechtschreibfehler in Ihren Dokumenten und Aufgaben

Erstellen von Tabellen mit umfangreichen Daten und Erkenntnissen für jedes Thema

Sofortige Generierung von Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Projekte

Mit ClickUp Automatisierung können Sie auch Ihre Workflows automatisieren und wertvolle Zeit sparen. Fügen Sie benutzerdefinierte Aktionen und Auslöser hinzu, um Ihre tägliche Arbeit zu automatisieren und Ihre Produktivität zu steigern. Alternativ können Sie Vorlagen in der Automatisierungsbibliothek durchsuchen oder Integrationen zwischen ClickUp und der App Ihrer Wahl einrichten.

Erstellen Sie eine beliebige Nummer von benutzerdefinierten ClickUp Automatisierungen, die Zeit sparen und Ihre tägliche Arbeit erleichtern, basierend auf einem beliebigen Auslöser oder einer Bedingung

Schlüsselfeatures von Slack für KI und Automatisierung

Slack KI im Enterprise-Plan zur Beantwortung von Fragen und Wiederholung von Unterhaltungen

Automatische Rekapitulationen von Kanälen (wird demnächst für alle Pläne eingeführt)

Automatische Benachrichtigungen für Aktionen in verbundenen Apps

KI und Automatisierung in Slack

Obwohl Slack vergleichsweise begrenzte Features in dieser Kategorie hat, wollen wir diese näher betrachten.

Das erste Feature, über das wir sprechen wollen, ist Slack KI.

Slack KI ist eine neue Ergänzung zu Slack und ist derzeit im Enterprise Plan verfügbar. Sie hilft Ihnen, Zeit zu sparen, indem sie Zusammenfassungen von Threads und Zusammenfassungen von Kanalunterhaltungen erstellt. Außerdem hilft es Ihnen, Ihren Slack Workspace effizienter zu durchsuchen.

Die Plattform führt derzeit ein neues Feature ein, "Catch Up", mit dem Sie automatische Zusammenfassungen von Kanälen finden können, die Sie im Auge behalten möchten. Außerdem kann Slack KI Ihre spezifischen Fragen beantworten und Abfragen auf Knopfdruck ausbügeln.

Kombinieren Sie Projektmanagement und Zusammenarbeit mit der ClickUp Slack-Integration

Aber das ist noch nicht alles. Slack ermöglicht Ihnen die Integration mit Ihren bevorzugten Apps und Tools wie ClickUp, Salesforce und Zoom, damit Sie automatische Benachrichtigungen erhalten. So funktioniert es:

Schritt 1: Integrieren Sie Ihre Suite von Tools in Slack

Schritt 2: Verwenden Sie den Workflow Builder von Slack, der die Automatisierung mit 65 neuen Konnektoren (Apps von Drittanbietern) ermöglicht. Stellen Sie damit eine Verbindung zu Ihrem bevorzugten Tool her

Schritt 3: Richten Sie grundlegende Workflows ein. So können Sie beispielsweise eine Zeile in einem Google Sheet erstellen oder eine Aufgabe zu Ihrem Projektmanagement-Tracker in ClickUp hinzufügen, die auf einer Aktion in einem Slack-Kanal basiert

Wenn Sie Slack mit anderen Tools für die Arbeit verbinden möchten, haben wir eine Liste mit den folgenden Tools zusammengestellt besten Slack-Integrationen für Sie.

Gewinner: ClickUp Brain bietet umfassendere Features als Slack AI, insbesondere für die Zusammenarbeit im Team und die Bewältigung von Routineaufgaben. Mit ClickUp Brain können Sie Elemente für Aktionen erstellen, Projekte planen, fließend schreiben und eine Liste von Unteraufgaben erstellen; die Welt liegt Ihnen zu Füßen!

ClickUp vs. Slack: Aufgaben- und Projektmanagement

Wichtige ClickUp Features für Aufgaben- und Projektmanagement

Projekthierarchien für Sichtbarkeit und effiziente Organisation der Arbeit

15+ benutzerdefinierte Ansichten für Projekte, einschließlich einer Tabellenkalkulationsfunktion

Endlos anpassbar mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefiniertem Status und Prioritäten

Echtzeit- und anpassbare Dashboards mit über 50 Widgets zur Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben

Universal Search zum schnellen Auffinden beliebiger Informationen innerhalb der Plattform

Native Zeiterfassung für Projekte zur Nachverfolgung der Zeit, Festlegung von Schätzungen und Ansicht von Berichten

mehr als 1000 Vorlagen, um jedes Projekt schnell auf den Weg zu bringen

Nützliche Chrome-Erweiterung zum schnellen Erstellen von Notizen, Nachverfolgung von Zeiten usw.

Integration mit mehr als 1000 Apps für verbesserte Zusammenarbeit und Projektmanagement

Aufgaben- und Projektmanagement in ClickUp

Tauchen Sie ein in die anpassbare Listenansicht von ClickUp 3.0, um den Status des Fortschritts in Ihrer Liste der Aufgaben abzurufen

Die ClickUp Aufgaben- und Projektmanagement-Features sind in die Plattform integriert. Nutzen Sie 15+ anpassbare Ansichten, um komplexe Workflows, Aufgaben, Projekte, Ziele, Chats und mehr zu verwalten und den Projektmanagement-Prozess zu beschleunigen:

Sie können Aufgaben zuweisen und verfolgen mit benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefiniertem Status, Prioritätskennzeichen und Nachverfolgung von Abhängigkeiten. Die native App Zeiterfassung hilft auch bei der Nachverfolgung und Berichterstellung über den Zeitaufwand für Aufgaben und Projekte.

ClickUp Universal Search ermöglicht es Benutzern, Aufgaben, Dokumente, Dateien, Benutzer, Chats und Dashboards im gesamten Workspace und sogar in anderen verbundenen Apps schnell zu finden ClickUp's Universal Search feature findet alle Informationen, die Sie über Ihre Projekte benötigen, innerhalb von Sekunden. Sie können benutzerdefinierte Suchbefehle wie Verknüpfungen zu Links hinzufügen, Text für später speichern und mehr, um im Handumdrehen personalisierte und relevante Suchergebnisse zu erhalten.

Anpassbar ClickUp Dashboards mit den von Ihnen gewählten Widgets helfen Ihnen, den Fortschritt aller Aufgaben in Echtzeit zu verfolgen. Sie können aus über 50 Widgets wählen, um Ihre Dashboards genau nach Ihren Bedürfnissen einzurichten.

Durch die Integration von über 1000 Apps, darunter viele Ihrer Favoriten, trägt ClickUp dazu bei, die kognitive Belastung durch ständiges Wechseln der Bildschirme zu verringern. Außerdem können Sie mit der Chrome-Erweiterung überall im Browser Notizen machen, die Zeit nachverfolgen usw.

das Feature zur Zeiterfassung in ClickUp bietet eine Chrome-Erweiterung

Für Manager, die mit Tempo arbeiten wollen, ClickUp's Vorlagen-Bibliothek verfügt über mehr als 1000 Vorlagen für verschiedene Rollen und Anwendungsfälle wie Finanzen, Technik, Projektmanagement, Design, Personalwesen, Marketing und mehr.

Wichtige Slack Features für Aufgaben- und Projektmanagement

Slack Search zum Auffinden gefilterter Ergebnisse in Kanälen und Nachrichten

Slack Canvas zum Erstellen umfangreicher Dokumente mit Dateien, Videos, Bildern usw. und zur gemeinsamen Bearbeitung mit Kollegen

Workflow Builder zur Automatisierung einfacher täglicher und sich wiederholender Aufgaben

Integrationen mit über 60 Apps für eine bessere Zusammenarbeit und Arbeitsverwaltung

Aufgaben- und Projekt-Management in Slack

Die Aufgaben- und Projektmanagement-Funktionen von Slack sind nicht so robust wie die von ClickUp, aber Slack bietet eine Handvoll nützlicher Features wie Dateifreigabe, Suche, Canvas und Workflow-Builder.

Schauen wir uns jedes Feature genauer an, beginnend mit dem Freigeben von Dateien für Fotos, Videos, Dokumente usw. Slack bietet kollaboratives Freigeben von Dateien und Dokumenten, damit Sie Ihre Dateien und Unterhaltungen in Slack organisieren können. Verwenden Sie Kanäle, um Dateien mit den richtigen Personen zur richtigen Zeit freizugeben.

Als Nächstes schauen wir uns Slack Search für gefilterte Ergebnisse an. Das Besondere an diesem Feature ist, dass Sie ein durchsuchbares Archiv aller Ihrer Unterhaltungen und Entscheidungen erstellen können. Um Ihre Suche einzugrenzen, fügen Sie bei Bedarf Modifikatoren hinzu (z. B. Anführungszeichen innerhalb eines Satzes, einen Bindestrich vor einem bestimmten Wort usw.).

über Slack

Teams, die ihr Wissen freigeben möchten, profitieren von Slack Canvas. Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, Informationen in Ihrem Slack Workspace zu organisieren, zusammenzuarbeiten, zu kuratieren und freizugeben.

Sie können reiche Dokumente erstellen und Ihre eigenen Inhalte kuratieren. Außerdem können Sie Ihr Canvas mit Dateien, Bildern, Videos und mehr einbetten, Inhalte intuitiv formatieren, Teamkollegen direkt erwähnen und Unterhaltungen von unterwegs aus freigeben.

Auf der Seite des Managers können Führungskräfte gemeinsam mit Stakeholdern in Kommentaren und Threads bearbeiten, ohne Slack zu verlassen! Wenn Sie also mit wichtigen Mitgliedern zusammenarbeiten und wichtige Informationen weitergeben möchten, ist Canvas das richtige Tool für Sie.

Wir haben den Workflow Builder von Slack im vorherigen Abschnitt kurz erwähnt. Die einfache Drag-and-Drop-Funktion des Workflow Builders ermöglicht es Ihrem Team, benutzerdefinierte Workflows zum Canvas hinzuzufügen, damit jeder sie mit größerem Kontext nutzen kann. Es ist kein Code erforderlich! Verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools mit einem Klick und lassen Sie den Workflow Builder die Arbeit übernehmen.

beachten Sie, dass der Workflow Builder ein kostenpflichtiges Feature ist, das in den Abonnements von Slack Pro, Business+ und Enterprise enthalten ist

Im Gegensatz zu ClickUp bietet Slack keine Features zur Nachverfolgung oder Visualisierung von Aufgaben._

Gewinner: ClickUp ist hier der klare Gewinner, da Sie keine externen Apps integrieren müssen, um Ihre Aufgaben und Projekte abzuschließen.

ClickUp vs. Slack: Preisliche Pläne

Sehen wir uns an, wie ClickUp und Slack in Bezug auf die Features abschneiden, die sie für jede Stufe ihrer Pläne anbieten:

ClickUp Slack Free Forever features: Unlimited tasks5 spaces100 foldersUnlimited benutzerdefinierte Ansichten100 MB file storage3 whiteboards Multiple views such as List, Board, Kalender, etc.50+ native integrationsTime trackingTwo-factor authenticationAssign commentsSmart notifications24/7 support Free features:90 days of message history10 app integrations or published workflows1:1 audio and video meetings1:1 messages with people outside your organizationCreate and collaborate on documents in channels and DMs only1 workspaceMessage and file access: 90 Tage ZugriffIntegrationen und andere Apps: 10 Unlimited features:Unlimited storage, integrations, and dashboardsGuests with PermissionsUnlimited Gantt Charts and Custom FieldsColumn CalculationsEmail in ClickUpTeams (User Groups)Native Time TrackingGoals & PortfoliosForm ViewResource ManagementAgile ReportingAI Compatible24/7 supportLive chat Pro features:Unlimited message historyUnlimited app integrations and workflowsGroup audio and video meetingsGroup messages with people outside your organizationCreate and collaborate on documents anywhere1 workspace Unlimited TeamsCustom ExportingAdvanced Public Sharing, Automatisierung, and Advanced Dashboard FeaturesAdvanced Time TrackingGranular Time EstimatesTimesheetsWorkload ManagementTimelines & Mind MapsGoal FoldersAI CompatibleWebhooks, E-Mail, SMS, IntegrationsGoogle Single Sign-OnSMS for Two-Factor Authentication24/7 supportLive chat Business+ features:Unbegrenzter NachrichtenverlaufUnbegrenzte App-Integrationen und WorkflowsGruppen-Audio- und Video-BesprechungenGruppennachrichten mit Personen außerhalb Ihres UnternehmensErstellen und Bearbeiten von Dokumenten an jedem Ort1 Arbeitsbereich99.99% garantierte BetriebszeitBenutzerbereitstellung und -entfernungSAML-basiertes Single Sign-OnDatenexporte für alle Nachrichten Enterprise Features:White LabelingBerechtigungseinstellungen + FreigebenBedingte Logik in FormularenEnterprise APIUnbegrenzte benutzerdefinierte RollenTeamfreigabe für SpacesUniverselle SucheStandardpersönliche AnsichtenMSA & HIPAA verfügbarSingle Sign-On (SSO)SCIM-BereitstellungBenutzerdefinierte Kapazität im WorkloadLive Onboarding TrainingKundenerfolgsmanagerZugang zu Managed ServicesUS, EU & APAC DatenresidenzAI-kompatibelForm: Branding & benutzerdefinierte AnpassungNotiz: ClickUp Brain Add-On kann zu jedem kostenpflichtigen Plan für $5 pro Mitglied pro Monat hinzugefügt werden Enterprise Grid:Unbegrenzter NachrichtenverlaufUnbegrenzte App-Integrationen und WorkflowsGruppen-Audio- und Video-MeetingsGruppen-Nachrichten mit Personen außerhalb Ihres UnternehmensErstellen und bearbeiten Sie Dokumente überallUnbegrenzte Arbeitsbereiche99.99 % garantierte BetriebszeitBenutzerbereitstellung und -entfernungUnterstützt mehrere SAML-KonfigurationenDatenexporte für alle NachrichtenUnterstützung für Data Loss Prevention, E-Discovery und Anbieter von Offline-BackupsHIPAA-konforme Nachrichten- und DateizusammenarbeitEingebautes MitarbeiterverzeichnisNotiz: Add-On für Slack KI verfügbar

Sieger: _ClickUp bietet in allen Plänen mehr fortgeschrittene Features als Slack

Vergleiche

Im Folgenden haben wir Slack mit einigen anderen beliebten Tools verglichen, die von den Nutzern zur Steigerung der Effizienz bei der Arbeit verwendet werden. Schauen wir uns an, wie Slack im Vergleich zu diesen Tools abschneidet:

Slack gegen Asana : Wenn Sie in Echtzeit mit dem Team kommunizieren wollen, einschließlich Sprach- und Videoanrufen, ist Slack die bessere Wahl. Asana ist ein Projektmanagement tool, das mit Slack integriert werden kann

Slack vs. Mattermost :Mattermost ist eine Open-Source-Plattform für die Zusammenarbeit die für technische und operative Teams nützlich ist, die auf der Suche nach robusten Datenschutz- und Sicherheits-Features sind. Im Gegensatz dazu ermöglicht Slack kommerziellen Organisationen jeder Größe und Skala, Arbeit zu organisieren, zu chatten, Dateien freizugeben usw

Slack vs. Monday : Slack ist eine All-in-One-Kommunikationsplattform, die einfache und hilfreiche Features wie direkte Chats, freigegebene Kanäle, Live-Audio- oder Videoanrufe usw. bietet. Im Vergleich dazu ist Monday ein Projektmanagement tool, mit dem Sie Geschäftsabläufe verwalten und optimieren können. Monday ist eher auf die Verwaltung von Aufgaben als auf die reine Zusammenarbeit ausgerichtet

Slack vs. E-Mail : Slack ist eher eine App für Instant Messaging, da sie Diskussionen in Echtzeit ermöglicht, während E-Mail eher asynchron ist und sich am besten für die Diskussion von Ideen eignet, die mehr Tiefe benötigen und nicht dringend sind

Slack vs. Microsoft Teams : Sowohl Slack als auch Microsoft Teams sind in Bezug auf Benutzeroberfläche, Features und Nutzen ähnlich. Wenn Sie alle arbeitsbezogenen Unterhaltungen an einem Ort finden möchten, erfüllen die "Teams" in Microsoft Teams oder die "Kanäle" in Slack diesen Zweck hervorragend

Slack vs. Google Chat : Die Verwendung von Google Chat ist sinnvoll, wenn Sie bereits Google Workspace nutzen. Google Chat, früher bekannt als Hangouts, ist ein sicheres Kommunikationstool für Teams. Mitglieder von Teams können in Google Meet Dateien freigeben, chatten und Videoanrufe tätigen. Auch Slack bringt Menschen, Tools und Informationen an einem Ort zusammen und ermöglicht es Ihnen, die App auf dem Computer, dem Handy oder im Browser zu verwenden - Sie haben die Wahl

ClickUp vs. Slack auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was die Leute bevorzugen: Slack vs. ClickUp. Wenn Sie nach ClickUp vs. Slack auf Reddit sind sich die meisten Benutzer einig, dass sie ClickUp für fast alles verwenden - sei es CRM, Formulare, Chat oder Zeiterfassung:

_Ich verwende ClickUp (insbesondere mit benutzerdefinierten Feldern und Ansichten) für fast alles. Statt Slack verwende ich Unterhaltungsansichten (Chat-Kanäle) in ClickUp. Statt eines separaten CRM verwende ich benutzerdefinierte Felder wie "Wert des Geschäfts" in ClickUp. Auch wenn ClickUp jeden Listen- oder Board-Eintrag als Aufgabe bezeichnet, kann es sich dabei auch um einen Kontakt, einen Website-Artikel, eine Marketingkampagne oder ein Projekt handeln. Auf diese Weise müssen Sie nicht für mehrere Tools bezahlen und können alle wichtigen Informationen an einem Ort finden

Andere Benutzer von Reddit notieren, dass Slack ein großartiges Tool für Sofortnachrichten ist:

Slack mag auf den ersten Blick wie ein weiteres Messaging-Tool aussehen, ist aber in Wirklichkeit eine leistungsstarke Plattform zur Rationalisierung der Kommunikation und des Projektmanagements in jeder Geschäftsumgebung.

Welches Team Collaboration Tool hat die Nase vorn: ClickUp oder Slack?

Die Stimmen sind ausgezählt, und wir haben einen Gewinner!

Im ultimativen Wettstreit zwischen ClickUp und Slack ist ClickUp das bessere tool für Projektmanagement und Kommunikation am Arbeitsplatz .

Aber kann ClickUp Slack ersetzen? Wir denken schon! Zugegeben, Slack hat sich einen Namen in der Kategorie Instant Messaging gemacht. Aber es ist bei weitem nicht perfekt. Was es bei der Echtzeitkommunikation wettmacht, fehlt ihm beim Projekt- und Aufgabenmanagement. Außerdem ist es teurer, und es gibt mehrere lohnenswerte Slack-Alternativen für eine mühelose Kommunikation.

Auf der anderen Seite macht ClickUp alle Bereiche wett, in denen Slack nicht mithalten kann: KI-gesteuerte Workflow-Automatisierung und Erstellung von Inhalten, Funktionen für die Zusammenarbeit, Vorlagen für das Projektmanagement, Berichterstellung und Einblicke sowie Integrationsmöglichkeiten, um nur einige zu nennen!

Im Gegensatz zu anderen Tools für die Kommunikation im Team ist ClickUp vollgepackt mit robusten Features für das Projektmanagement, umfangreichen benutzerdefinierten Optionen und nahtlosen Integrationsmöglichkeiten. Das Wichtigste: ClickUp bietet eine Ein-Klick-Slack-Integration, die Sie mit der an Features reicheren ClickUp-Plattform für Projektmanagement nutzen können.

All diese Funktionen kommen in ClickUp zusammen, um die Arbeitserfahrung von Teams zu verbessern. Darüber hinaus tragen sie dazu bei, ein Gefühl für gemeinsame Ziele und tiefere Verbindungen zu schaffen - ein Muss in der heutigen digital vernetzten Geschäftsumgebung.

Aber verlassen Sie sich nicht auf unser Wort. Machen Sie eine Demo der leistungsstarken Features, die wir in diesem Artikel vorgestellt haben. Beginnen Sie mit sich noch heute für ClickUp anmelden.