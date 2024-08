Die Vor- und Nachteile von Slack bei der Arbeit

Sie haben wahrscheinlich schon von Slack gehört, der Messaging App, die eine der beliebtesten Kommunikationsplattformen am Arbeitsplatz ist. Aber Sie sind hier, weil Sie aus dem einen oder anderen Grund noch nicht ins kalte Wasser gesprungen sind und sich fragen, ob Sie sich darauf einlassen sollen.

Dann sind Sie hier genau richtig!

Auch wenn Sie vielleicht ein bisschen spät dran sind, ist jetzt die perfekte Gelegenheit, um zu erkunden, was Slack für Sie und Ihre Teams erledigen kann.

Remote-Arbeit hat an Popularität gewonnen, und damit auch der Bedarf an zuverlässigen tools für die Kommunikation im Team . Hier kommt Slack ins Spiel und bietet nahtlose echtzeit-Zusammenarbeit für Teams.

Slack ist mit über 10 Millionen täglich aktiven Benutzern (DAUs) eine beliebte App in Geschäften. Sie verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Features und eignet sich für Unternehmen aller Größen, von flinken Startups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen.

In diesem Blogbeitrag werden wir die verschiedenen Vor- und Nachteile von Slack untersuchen, die herausragenden Features der App diskutieren und sehen, wie die Integration mit ClickUp Ihre Interaktionen am Arbeitsplatz verändern kann!

Übersicht über Slack als Kommunikationstool

Slack vereinfacht kommunikation im Team in vielen Unternehmen und bietet eine dynamische Plattform, die die Produktivität steigert.

über Slack Der Hauptzweck von Slack besteht darin, die Kommunikation im Team zu verbessern, indem das Durcheinander und die Ineffizienz, die mit E-Mails verbunden sind, reduziert werden. Dieser Wechsel von traditionellen E-Mail-Threads zu organisierten Kanälen hilft Teams, sich auszurichten und informiert zu bleiben, und schafft so eine kooperativere und reaktionsfreudigere Arbeitskultur.

Slack bietet eine intuitivere und direktere Möglichkeit zur Interaktion mit Kollegen. Das sind die Gründe, warum es sich auszeichnet:

Zentrale Kommunikation: Alle Unterhaltungen sind in Channels organisiert, so dass es einfach ist, Diskussionen zu finden und zu verfolgen, die für bestimmte Projekte oder Teams relevant sind

Alle Unterhaltungen sind in Channels organisiert, so dass es einfach ist, Diskussionen zu finden und zu verfolgen, die für bestimmte Projekte oder Teams relevant sind Echtzeit-Messaging: Slack ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teammitglieder Nachrichten senden und sofort Antworten erhalten können, was für schnelllebige Arbeitsumgebungen entscheidend ist

Slack ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit, sodass Teammitglieder Nachrichten senden und sofort Antworten erhalten können, was für schnelllebige Arbeitsumgebungen entscheidend ist Integration hub: Es lässt sich problemlos mit zahlreichen anderen Tools und Diensten integrieren, so dass alles an einem Ort zusammengeführt wird und man nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln muss

Es lässt sich problemlos mit zahlreichen anderen Tools und Diensten integrieren, so dass alles an einem Ort zusammengeführt wird und man nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln muss Anpassbare Benachrichtigungen: Sie können die Benachrichtigungen auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden und so sicherstellen, dass Sie über wichtige Aktualisierungen informiert werden, ohne von ständigen Pings überwältigt zu werden

Sind Sie immer noch skeptisch, was die Auswirkungen dieser Chat App auf Ihr Geschäft angeht? Die Statistiken sprechen für sich selbst:

unternehmen, die Slack und andere Echtzeit-Kollaborationssoftware verwenden, können ihre Produktivität um 30 % steigern, verglichen mit Unternehmen, die dies nicht tun

im Durchschnitt sparen Arbeitnehmer 32 Minuten pro Tag, wenn sie Apps zum Chatten nutzen Slack vs. E-Mail .

Aber lassen wir die Zahlen für einen Moment beiseite. Die Popularität von Slack lässt sich auf sein Array an leistungsstarken Features zurückführen, die die unterschiedlichsten Kommunikationsbedürfnisse unterstützen:

Kanäle Öffentliche Kanäle: Diese Kanäle sind für alle Mitglieder des Teams offen und eignen sich ideal für das Freigeben von Informationen im gesamten Unternehmen Private Kanäle: Diese Kanäle sind auf eingeladene Mitglieder beschränkt und eignen sich hervorragend für vertrauliche Diskussionen Gemeinsame Kanäle: Dies sind spezielle Kanäle, die Personen aus verschiedenen Organisationen miteinander verbinden und so unternehmensübergreifende Projekte und Partnerschaften erleichtern

Direkte Nachrichten (DMs): Ermöglichen private, persönliche Unterhaltungen zwischen Teammitgliedern und sorgen für eine schnelle und direkte Kommunikation

Ermöglichen private, persönliche Unterhaltungen zwischen Teammitgliedern und sorgen für eine schnelle und direkte Kommunikation Suchfunktion: Die leistungsstarke Suchmaschine von Slack mit KI hilft Ihnen, schnell vergangene Nachrichten, Dateien und Kanäle zu finden, was Zeit spart und Frustration reduziert

Die leistungsstarke Suchmaschine von Slack mit KI hilft Ihnen, schnell vergangene Nachrichten, Dateien und Kanäle zu finden, was Zeit spart und Frustration reduziert Integrationen: Mit über 2.600 verfügbaren Integrationen verbindet sich Slack mit Tools wie Google Drive, Trello, ClickUp und Zoom, wodurch Workflows rationalisiert und Aufgaben innerhalb einer einzigen Plattform konsolidiert werden. So können Sie Routineaufgaben automatisieren, Dateien zentral freigeben, kommunizieren und vieles mehr - und das alles, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen

Mit über 2.600 verfügbaren Integrationen verbindet sich Slack mit Tools wie Google Drive, Trello, ClickUp und Zoom, wodurch Workflows rationalisiert und Aufgaben innerhalb einer einzigen Plattform konsolidiert werden. So können Sie Routineaufgaben automatisieren, Dateien zentral freigeben, kommunizieren und vieles mehr - und das alles, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen Bots und Automatisierung: Es können benutzerdefinierte Bots und automatisierte Workflows eingerichtet werden, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, Erinnerungen bereitzustellen und Updates zu liefern und so die Produktivität zu steigern

Es können benutzerdefinierte Bots und automatisierte Workflows eingerichtet werden, um sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, Erinnerungen bereitzustellen und Updates zu liefern und so die Produktivität zu steigern Video- und Sprachanrufe: Eingebaute Features für Sprach- und Videoanrufe ermöglichen persönliche Meetings und Diskussionen, ohne die App verlassen zu müssen

Eingebaute Features für Sprach- und Videoanrufe ermöglichen persönliche Meetings und Diskussionen, ohne die App verlassen zu müssen App-Verzeichnis: Das umfangreiche App-Verzeichnis von Slack ermöglicht das Hinzufügen von Funktionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, von Tools für das Projektmanagement bis hin zu Integrationen für den Kundensupport

Slack eignet sich hervorragend für die Förderung einer lebendigen Unternehmenskultur. Tatsächlich fühlen sich Mitarbeiter, die Slack nutzen, eher mit der Mission und den Werten ihres Unternehmens verbunden. Mit Kanälen für Themen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben (#Katzen, #Reisen) und der Möglichkeit, Audio-Lounges für zwanglose Treffen zu hosten, können Teams unabhängig vom Speicherort sinnvolle Beziehungen aufbauen.

Allein die Zeit- und Effizienzeinsparungen machen Slack zu einem nützlichen Tool für ambitionierte Unternehmen. Und die Vorteile gehen weit über die reine Produktivität hinaus. Teams rund um den Globus nutzen Slack, um die Kommunikation zu optimieren, grundlegende Prozesse zu automatisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und starke kulturelle Bindungen aufzubauen.

Was gibt es daran nicht zu lieben?

Vorteile der Verwendung von Slack

Slack zeichnet sich in der Team-Kommunikation durch sein schlankes Design und seine leistungsstarken und dennoch benutzerfreundlichen Features aus. Mit einfacher Navigation, globaler Verbindung und zahlreichen Integrationen verändert Slack die Art und Weise, wie Ihr Team arbeitet. Sehen wir uns an, wie diese Vorteile die Kommunikation in Ihrem Team verbessern können.

1. Echtzeit-Messaging und sofortiges Feedback

über Slack

Stellen Sie sich vor, dass die Kommunikation so natürlich fließt, als ob sich alle im selben Raum befänden. Mit Slack können Teams in Echtzeit zusammenarbeiten und die Unmittelbarkeit von Angesicht zu Angesicht auf eine digitale Plattform bringen.

Egal, ob Sie aus der Ferne oder im Büro arbeiten, Slack ermöglicht den Austausch von Sofortnachrichten und schafft so eine dynamische Umgebung für schnelllebige Teams. Tools wie Direktnachrichten, private Kanäle, das Freigeben von Dateien, und Emoji-Reaktionen stärken die Teamarbeit und sorgen dafür, dass alle an einem Strang ziehen.

Darüber hinaus sorgt das Benachrichtigungssystem von Slack dafür, dass die Mitglieder des Teams immer auf dem Laufenden bleiben. Anstatt stunden- oder tagelang auf E-Mails zu warten, sorgt Sofortnachrichten dafür, dass Fragen beantwortet und Feedback zeitnah gegeben wird - eine wichtige Voraussetzung für schnelle Projekte und Entscheidungen.

Für eine engere Verbindung können Teams dank der Videogespräche in Slack die Mimik und Körpersprache des anderen sehen und so ihre Unterhaltung bereichern.

über Slack

Slack ist mehr als nur eine Messaging App; es verbindet alle Tools Ihres Teams. Mit über 2.600 verfügbaren Integrationen schließt Slack die Lücke zwischen Ihrer App zum Chatten und Ihrem Projektmanagement-System.

Das bedeutet, dass das Freigeben von Dateien, Sitzungen zur Bildschirmfreigabe und die Aktualisierung des Status von Aufgaben an einem Ort stattfinden - kein Wechsel mehr zwischen verschiedenen Apps. Die Verknüpfung von Google Drive zum Freigeben von Dokumenten oder der Erhalt automatischer Benachrichtigungen von Tools wie PlatoForms, wenn neue Formulare eingehen, zeigt, wie Slack das Projektmanagement und die Zusammenarbeit im Team rationalisiert.

Sie können den Fortschritt eines Projekts oder einer Aufgabe direkt in Slack-Kanälen nachverfolgen, sodass die Teammitglieder in Verbindung bleiben und informiert werden. Dies verbessert die Produktivität und schafft eine einheitliche, effiziente Teamumgebung.

3. Remote-Zusammenarbeit

über Slack

In der heutigen Welt, in der Teams weltweit verstreut sind, müssen Kommunikationstools die Zusammenarbeit aus der Ferne ermöglichen. Slack stellt sich dieser Herausforderung mit Videoanrufen und dem Freigeben von Bildschirmen, die verteilte Mitglieder eines Teams zusammenbringen, unabhängig von ihrem Speicherort.

Mit Slack können Sie spontane Videokonferenzen initiieren, gemeinsam auf einem freigegebenen Bildschirm Brainstorming betreiben oder schnell Probleme lösen, die sonst einen langwierigen E-Mail-Austausch erfordern würden.

Diese Tools helfen Teams, eine persönliche und effiziente Verbindung aufrechtzuerhalten, damit sich niemand isoliert fühlt, unabhängig von seinem Speicherort.

4. Flexible Pläne

Die Preisstruktur von Slack ist auf Teams aller Größen und Bedürfnisse abgestimmt. Der Free-Plan bietet einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten von Slack, einschließlich eines 90-tägigen Nachrichtenverlaufs und der Möglichkeit, 1:1 Audio- und Video-Meetings abzuhalten - ideal für kleine Teams oder diejenigen, die Slack zum ersten Mal nutzen.

Für Teams, die mehr benötigen, gibt es den Pro-Plan ab 8,75 US-Dollar pro aktivem Benutzer und Monat (jährliche Abrechnung), der einen unbegrenzten Nachrichtenverlauf, App-Integrationen und Gruppen-Meetings mit bis zu 50 Teilnehmern umfasst.

Wachsende Geschäfte können sich für den Business+ Plan entscheiden, der $15 pro Benutzer pro Monat kostet und garantierte Betriebszeit, erweiterte Sicherheitskontrollen und mehr bietet.

Für große Unternehmen bietet der Enterprise Grid-Plan eine Reihe von Features zur Maximierung von Leistung und Produktivität auf jeder Ebene, einschließlich unbegrenzter Workspaces und umfassender Compliance-Tools.

5. Benutzerfreundliche Schnittstelle

über Slack

Die Navigation in Slack ist dank des benutzerfreundlichen Designs ein Kinderspiel. Dank der eleganten Seitenleiste ist alles - Kanäle, Direktnachrichten und persönliche Erinnerungen - nur einen Mausklick entfernt. Slack ist anpassbar und bietet zahlreiche Features, um einen organisierten Workspace zu schaffen und eine Informationsüberlastung zu vermeiden. Diese klare, intuitive Benutzererfahrung ermöglicht reibungslose Workflows.

Innerhalb von Kanälen fließen die Nachrichten mühelos. Ein spezieller Bereich ermöglicht eine einfache Überprüfung des Nachrichtenverlaufs. Die Message Box enthält Features wie Dateianhänge, Formatierungsoptionen und @Mentions, die die Kommunikation sowohl effizient als auch ansprechend gestalten.

Nachteile der Verwendung von Slack

Obwohl Slack die Produktivität erheblich verbessert, sollten Sie auch die möglichen Nachteile bedenken. Wir haben bereits die Vorteile hervorgehoben, aber das Verständnis der Herausforderungen ist entscheidend, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob Slack das Richtige für Ihr Team ist.

In der heutigen Zeit, in der es häufig zu Datenschutzverletzungen kommt, sind die Sicherheitsmaßnahmen von Slack von entscheidender Bedeutung. Frühere Incidents wie der 2022 Token"-Leck erzwang die Rücksetzung von Passwörtern und weckte Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Plattform, sensible Daten zu schützen.

Phishing-Betrügereien und der Verkauf von Anmeldedaten in dubiosen Foren machen die Risiken deutlich, die mit jeder digitalen Kommunikationsplattform verbunden sind.

Slack hat darauf reagiert und robuste Sicherheits-Features wie Enterprise Key Management und Native Data Loss Prevention eingeführt, um die Daten der Benutzer zu schützen.

Trotz dieser Maßnahmen bleiben Risiken bestehen. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist nicht immer verfügbar, und die Standard-Richtlinie für einen unbegrenzten Speicher kann das Risiko von Datenschutzverletzungen erhöhen, wenn Administratoren die Zeiträume für die Datenspeicherung nicht aktiv verwalten.

2. Lernkurve und Informationsflut

Die Einführung jeder neuen Plattform ist mit Herausforderungen verbunden, und Slack bildet da keine Ausnahme.

Neue Benutzer können mit der Vielzahl von Kanälen und Features nicht zurechtkommen, was zu einer Informationsflut und einer steilen Lernkurve führt, die, wenn sie nicht richtig gehandhabt wird, Produktivität und Teamarbeit behindern kann.

Mit einer effektiven Organisation der Kanäle und einer angemessenen Schulung kann ein neues Mitglied eines Teams jedoch in der Verwendung von Slack geübt werden. Durch eine optimierte Kommunikation und eine effiziente Nutzung der Messaging-Plattform kann Slack von einem potenziellen Hindernis zu einem leistungsstarken Instrument für eine effektive Zusammenarbeit werden.

Die Integration von Slack in verschiedene Social-Networking-Dienste kann erhebliche Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwerfen: Diese Integrationen erfordern häufig Berechtigungen, die den Zugriff auf Benutzerdaten ermöglichen, was im Falle einer Datenverletzung durch den Drittanbieterdienst riskant sein kann.

Darüber hinaus wurde Slack selbst wegen seiner Datenaufbewahrungsrichtlinien und der Möglichkeit, dass Arbeitgeber auf private Nachrichten zugreifen können, unter die Lupe genommen, was Fragen zum Datenschutz der Mitarbeiter aufwirft.

Mitte Mai tauchten Berichte auf, die nahelegen, dass Slack sensible Benutzerdaten verwendet hat wie Nachrichten und Dateien, um KI-Modelle zu trainieren. Die Öffentlichkeit wurde auf das Problem aufmerksam, als Corey Quinn ein leitender Angestellter der DuckBill Group, hob die Datenschutz-Grundsätze von Slack auf X.

Quinn wies darauf hin, dass Slack die Daten der Benutzer zum Trainieren seiner ML-Modelle verwendet und dass die Benutzer diesem Prozess aktiv widersprechen müssen. Dazu müssen die Benutzer den IT-Administrator ihres Unternehmens auffordern, Slack per E-Mail mit einer bestimmten Betreffzeile zu kontaktieren.

In einem Versuch, auf die Gegenreaktion zu reagieren, gab Slack eine blog-Beitrag veröffentlicht, in dem das Unternehmen seine Datenpraktiken klarstellt . Sie betonten, dass ihre Modelle keine Kundendaten erlernen, aufbewahren oder replizieren. Stattdessen stützen sie sich auf de-identifizierte, aggregierte Daten und greifen nicht auf den Inhalt von Nachrichten innerhalb eines beliebigen Kanals zu.

Slack hat seine Richtlinie inzwischen aktualisiert, aber die Nachricht lautete früher:

"Um KI/ML-Modelle zu entwickeln, analysieren unsere Systeme Kundendaten (z. B. Nachrichten, Inhalte und Dateien), die an Slack übermittelt wurden, sowie andere Informationen (einschließlich Nutzungsinformationen), wie in unserer Datenschutzrichtlinie und in Ihrer Kundenvereinbarung definiert."

Der Incident wirft kritische Fragen über die ethische Verwendung von Kundendaten beim maschinellen Lernen auf, insbesondere in der kollaborativen Umgebung von Slack Workspaces. Trotz der Zusicherungen von Slack bezüglich des Datenschutzes und der Einhaltung von Industrienormen hat der Vorfall eine breitere Debatte über Transparenz und individuelle Kontrolle über persönliche Daten ausgelöst.

Alternativen zu Slack

Wenn Sie diese Vor- und Nachteile von Slack durchgehen, suchen Sie vielleicht nach besseren Alternativen. Wir haben sie.

Wir empfehlen die Verwendung von ClickUp als Slack-Alternative .

ClickUp ist ein All-in-One-Tool für die Teamkommunikation, das die Arbeitsabläufe Ihres Teams auf einer einzigen Plattform zusammenfasst. So müssen Sie nicht mehr mit Aufgaben und Tools jonglieren, um Updates freizugeben, Ressourcen zu verknüpfen oder zu kommunizieren. Außerdem lässt es sich perfekt mit Apps für Videokonferenzen wie Zoom und Microsoft Teams integrieren.

Egal, ob Sie ein Tool für die Remote-Zusammenarbeit oder ein robustes projektmanagement collaboration tool clickUp ist für beide Szenarien sehr nützlich - ein Feature, das Slack fehlt.

Kommunikation und Zusammenarbeit mit ClickUp 40% der Arbeitnehmer finden, dass unzureichende Kommunikation das Vertrauen in die Führung und das Team schwächt.

Lösen Sie dieses Problem mit dem ClickUp Chat-Ansicht die Unterhaltungen in Echtzeit innerhalb bestimmter Projekte oder Aufgaben ermöglicht und alle damit verbundenen Diskussionen an einem Ort zusammenfasst. Dies ermöglicht Teams die Verbindung und Nutzung von Echtzeit-Chat-Kanälen, wodurch sichergestellt wird, dass jeder informiert bleibt und die Kommunikation im Team rationalisiert wird.

Effektive Kommunikation mit ClickUp Chat View

**Teams können sofort kommunizieren, Dokumente freigeben und zeitkritische Nachrichten austauschen. Mit dieser integrierten App für Instant Messaging und Teamzusammenarbeit können alle, auch Remote-Teams, besser zusammenarbeiten.

Für Brainstorming-Sitzungen, sollten Sie ClickUp Whiteboards das einzige virtuelle Whiteboard der Welt. Es ist ideal für die Strategie, Planung und effektive Durchführung von Projekten.

Sie können die Aktivitäten aller Beteiligten verfolgen und als Team eng zusammenarbeiten, unabhängig von der Entfernung. **Brainstorming, Notizen hinzufügen und die besten Ideen auf einer gemeinsamen kreativen Leinwand zusammenführen

Zusammenarbeit mit Teammitgliedern innerhalb von ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

Möchten Sie Kommentare den richtigen Mitgliedern Ihres Teams zuweisen und Elemente mühelos abhaken? ClickUp's Kommentare zuweisen feature ermöglicht es Ihnen, Kollegen mit @Mentions zu erwähnen, was eine Zusammenarbeit und eine schnelle Delegation von Aufgaben in Sekundenschnelle ermöglicht.

Delegieren Sie Arbeiten in ClickUp, indem Sie Aufgaben direkt an das Team vergeben oder in einem Kommentar @erwähnen

Nutzen Sie dieses Feature, um Elemente zu erstellen und sie Teammitgliedern (oder sich selbst) zuzuweisen, um sicherzustellen, dass alle Aufgaben zeitnah erledigt werden und nichts übersehen wird.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature für die Zusammenarbeit ist ClickUp Dokumente , perfekt für die gemeinsame Bearbeitung von Wissensdatenbanken, Roadmaps, Schriftsätzen und vielem mehr mit Ihrem Team in Echtzeit.

Änderungen in Echtzeit bearbeiten mit ClickUp Docs

Doch wie lässt sich das erledigen? Dieses Feature verbessert die Zusammenarbeit, indem es sicherstellt, dass jeder über die neuesten Aktualisierungen informiert ist, was eine schnelle Anpassung ermöglicht. Sie können andere mit Kommentaren versehen, Elemente zuweisen und Text in verfolgbare Aufgaben umwandeln, um Ideen zu organisieren.

Darüber hinaus können Sie Effiziente Dokumente verwalten, ansprechende Dokumente und Wikis erstellen, sie in Workflows integrieren und Ideen mühelos umsetzen. Außerdem können Mitglieder des Teams Dokumente in Echtzeit gemeinsam bearbeiten und so die Sichtbarkeit und Transparenz von Projekten verbessern.

Für diejenigen, die visuelle Kommunikation bevorzugen, ClickUp Clips bietet einen Bildschirmrekorder zum Aufnehmen und Freigeben von Videoanweisungen und Aktualisierungen. Dieses Feature ist ideal, um komplexe Ideen und Prozesse zu vereinfachen, was besonders für visuelle Lernende von Vorteil ist.

Speichern Sie Ihre Aufnahmen mit ClickUp Clips und senden Sie sie mit einem öffentlichen Link an jeden

Verbesserte Effizienz mit anpassbaren Vorlagen

Für diejenigen, die von Slack umsteigen, ist ClickUp's vorlagen für Kommunikationspläne vereinfachen den Prozess. Diese Vorlagen helfen, die interne Kommunikation zu strukturieren und zu straffen, damit bei der Umstellung nichts vergessen wird.

Halten Sie Ihre Mitarbeiter auf dem Laufenden und motivieren Sie sie, ihre Arbeit zu erledigen - mit der Vorlage für interne Kommunikationsstrategien und Aktionspläne

Zum Beispiel die ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan befähigt Sie, Ihre Botschaft klar zu vermitteln. Diese Vorlage überbrückt Kommunikationslücken und fördert die Zusammenarbeit zwischen der Führungsebene und dem gesamten Team!

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zusammenarbeit und Teamwork unter Ihren Mitarbeitern fördern

und Teamwork unter Ihren Mitarbeitern fördern die Kommunikation zwischen Abteilungen und Teams verbessern

zwischen Abteilungen und Teams verbessern Alle Mitarbeiter auf die Vision, Mission und Ziele des Unternehmens ausrichten

auf die Vision, Mission und Ziele des Unternehmens ausrichten Mitarbeiterengagement und Arbeitsmoral verbessern

und Arbeitsmoral verbessern Pflegen Sie ein offenes Umfeld für ehrliches Feedback

Es ist die ideale Ressource für die Entwicklung einer effektiven internen Kommunikationsstrategie, die das Engagement der Mitarbeiter steigert und zu wirkungsvollen Ergebnissen führt!

Wie man von Slack zu ClickUp wechselt

Der Wechsel von Slack zu ClickUp mag entmutigend erscheinen, aber die Integrationstools von ClickUp machen diesen Prozess reibungslos und unkompliziert.

ClickUp bietet einen eigenen Slack-Integration , damit der Übergang für Ihr Team so nahtlos wie möglich verläuft. Dazu sind nur wenige Schlüssel-Schritte erforderlich:

Schritt 1: Zugriff auf die ClickUp-Workspace-Einstellungen

Greifen Sie zunächst auf die Workspace-Einstellungen in Ihrem ClickUp-Konto zu:

Loggen Sie sich in Ihr ClickUp-Konto ein und navigieren Sie zu dem gewünschten Workspace Klicken Sie auf den Namen des Workspace, der sich in der oberen linken Ecke des Bildschirms befindet Wählen Sie aus dem ausklappbaren Menü die Option "Workspace Einstellungen "

Schritt 2: Aktivieren der Slack-Integration in ClickUp

Sobald Sie sich in den Workspace-Einstellungen befinden, aktivieren Sie die Slack-Integration:

Wählen Sie im linken Menü die Registerkarte "App-Center " aus Scrollen Sie nach unten, um die Slack-Integration zu finden Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren " neben der Slack-Integration

Integrieren Sie ClickUp mit Slack mit ClickUp Integrationen

Schritt 3: Verbindung von ClickUp mit Slack

Nachdem Sie die Integration aktiviert haben, verbinden Sie Ihren ClickUp-Workspace mit Slack:

Befolgen Sie die Anweisungen, um sich bei Ihrem Slack-Konto anzumelden Erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, damit ClickUp auf Ihren Slack-Workspace zugreifen kann Wählen Sie den spezifischen Slack-Workspace, den Sie mit ClickUp integrieren möchten Klicken Sie auf "Zulassen ", um die Integration zu autorisieren

ClickUp- und Slack-Integration autorisieren

Das war's! Sie haben ClickUp jetzt erfolgreich mit Slack integriert!

Wenn Sie Slack mit ClickUp integrieren, können Sie es zu einem der besten Tools für die Online-Zusammenarbeit machen, die es gibt. Hier sind die vielen Möglichkeiten, dies zu erledigen:

1. Erstellen Sie eine Aufgabe in ClickUp aus Slack-Kommentaren

Wandeln Sie jeden Slack-Kommentar in eine Aufgabe innerhalb Ihres ClickUp-Workspace um, indem Sie ihn einfach hinzufügen

Sie können aus jedem Slack-Kommentar eine Aufgabe in ClickUp erstellen. Fügen Sie den Slack-Kommentar einfach zu Ihrem ClickUp-Workspace hinzu, und schon können Sie ihn zu einer Aufgabe machen!

2. Zugriff auf ClickUp Aufgaben in Slack

Mit dem Feature "Unfurl" umfangreiche ClickUp-Projektdetails direkt in eine Slack-Nachricht einbetten

Sie können ClickUp Aufgaben direkt von Slack aus ansehen und darauf zugreifen.

Das "Unfurl"-Feature ermöglicht es Ihnen, umfassende Projektdetails in Slack-Nachrichten einzubetten, um sicherzustellen, dass Ihr Team die Besonderheiten wichtiger Aufgaben vollständig erfassen kann.

3. Hinzufügen von Slack-Kommentaren zu ClickUp

Sie können Slack-Kommentare auch integrieren in ClickUp Aufgaben .

Wenn Sie auf einen relevanten Slack-Kommentar zu einer wichtigen Aufgabe stoßen, können Sie ihn mühelos zu Ihrem ClickUp Projekt hinzufügen.

Anwendung Ihrer Projekte und Prozesse in ClickUp

ClickUp eignet sich auch hervorragend für die Verwaltung von Projektprozessen und bietet sowohl synchrone als auch asynchrone communication tools .

Die intuitive Plattform ermöglicht es Projekt- und Entwicklungsteams, komplizierte Projekte in überschaubare Aufgaben zu unterteilen und alle Informationen in einem zentralen Hub zu konsolidieren.

Nutzen Sie die mehr als 15 Ansichten von ClickUp, um den Status eines Projekts in verschiedenen Teams zu sehen

Die Plattform zeichnet sich aus durch die Verbesserung zusammenarbeit im Team durch die Bereitstellung eines Echtzeit-Datenzugriffs, der sicherstellt, dass alle Beteiligten bei der Abarbeitung ihrer Zu erledigen-Listen im Einklang bleiben.

ClickUp bietet robuste Anpassungs- und Integrationsfunktionen, so dass Teams es mit ihren vorhandenen technischen Tools verbinden und ihre Arbeitsabläufe optimieren können. Diese Integration verringert den Verwaltungsaufwand und gibt den Mitgliedern des Teams die Möglichkeit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren.

Zahlreiche Unternehmen sind erfolgreich von Slack auf ClickUp umgestiegen und haben dabei deutliche Verbesserungen in ihren Projektmanagement- und Kommunikationsabläufen festgestellt. Mit ClickUp 3.0 werden die Möglichkeiten der Plattform noch weiter ausgebaut.

Teams schätzen die Fähigkeit von ClickUp, alle projektbezogenen Informationen zu zentralisieren, wodurch das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Apps entfällt.

Unser Unternehmen hat kürzlich von Slack und Asana auf ClickUp umgestellt. Anfangs war ich dagegen, aber jetzt liebe ich es. Wenn Sie weniger Komplexität in Ihrem Geschäft wollen, aber dennoch eine Menge Power für Projektmanagement, Messaging und die Erstellung von Dokumenten, dann ist es einen Blick wert

Michael Hyatt, Verfasser und Gründer, Fullfocus.co

Durch den Einsatz von ClickUp können Teams Best Practices implementieren und Slack-Hacks in einer stärker integrierten Umgebung. Zum Beispiel werden Teams, die ihre Projekte in Schwung bringen wollen, Folgendes zu schätzen wissen ClickUp's Vorlagen für das Projektmanagement , die die Erstellung neuer Workspaces in Sekundenschnelle ermöglichen.

🎉 Bonus: Wir haben auch einige Slack etiquette tips to help teams maintain effective communication while transitioning to ClickUp.

Welches Team Collaboration tool sollten Sie wählen: ClickUp oder Slack?

Die Stimmen sind da, und wir haben einen Gewinner!

In der ultimativen Gegenüberstellung ClickUp vs. Slack -ClickUp erweist sich als das überlegene Tool für Projektmanagement und Kommunikation am Arbeitsplatz.

Aber kann ClickUp Slack ersetzen? Wir glauben fest daran! Slack hat sich zwar eine Nische im Bereich Instant Messaging geschaffen, aber aus den oben aufgelisteten Vor- und Nachteilen von Slack können Sie ersehen, dass es im Bereich des Projekt- und Aufgabenmanagements zu kurz kommt.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich ClickUp in allen Bereichen aus, in denen Slack Projekt-Management fehlt: von der KI-gesteuerten Automatisierung von Workflows und der Erstellung von Inhalten bis hin zu robusten Features für die Zusammenarbeit, Vorlagen für das Projektmanagement, Berichterstellung und Einblicke sowie nahtlose Integrationsmöglichkeiten.

Im Gegensatz zu anderen Tools für die Kommunikation im Team bietet ClickUp eine umfassende Suite von Projektmanagement-Funktionen, umfangreiche benutzerdefinierte Optionen und eine mühelose Integration, einschließlich der Slack-Integration mit nur einem Klick in die funktionsreichere ClickUp-Plattform.

Diese Funktionen werden in ClickUp kombiniert, um die Produktivität von Teams zu steigern und ein Gefühl der gemeinsamen Zielsetzung und tieferen Verbindungen zu fördern - was in der heutigen digital vernetzten Geschäftslandschaft unerlässlich ist.

Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort. Erleben Sie die Leistungsfähigkeit dieser Features aus erster Hand sich noch heute für ein kostenloses ClickUp Konto anmelden !