Die 10 besten KI-Tools für die Teamzusammenarbeit im Jahr 2025

An manchen Tagen habe ich das Gefühl, dass ich bei der Arbeit nur damit beschäftigt bin, Unterhaltungen nachzuholen – Slack-Threads, Produkt-Updates, interne Dokumente und Aufzeichnungen von Demos mit Kunden –, sodass mir kaum Zeit bleibt, mich auf meine Kernaufgaben und Projekte zu konzentrieren.

Laut einem kürzlich erschienenen Artikel der Harvard Business Review bin ich nicht der Einzige.

Die meisten Teams verbringen mehr als 85 % ihrer Zeit pro Woche mit der Zusammenarbeit mit anderen. Unternehmen haben begonnen, „Teamarbeit” gegenüber „konzentrierter Arbeit” zu priorisieren, um die Verbindung zu verbessern und die teamübergreifende Kommunikation zu fördern.

Zusammenarbeit am Arbeitsplatz ist zwar großartig, aber sie hilft nicht weiter, wenn sie den Großteil Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb bin ich von KI-gestützten Tools für die Zusammenarbeit so begeistert – sie sind besonders nützlich, um 100 Nachrichten lange Threads auf Slack und stundenlange Demo-Anrufe mit Kunden zusammenzufassen.

Möchten Sie herausfinden, wie KI Ihnen helfen kann, schneller zum Kern einer Unterhaltung zu gelangen? Ich habe die führenden KI-Tools für die Zusammenarbeit getestet, um zu sehen, wie sie die Zusammenarbeit optimieren und die Konzentration und Produktivität verbessern können.

Ich habe weit über zwei Dutzend Dokumenten- und Projektmanagement-Tools getestet, um zu überprüfen, wie deren KI-Arbeitsbereich und Kollaborationsfunktionen die Kommunikation unterstützen können. Neben den Kollaborationstools habe ich auch zwei weitere Aspekte analysiert: die Preisgestaltung für die KI-Komponente und die Benutzerfreundlichkeit des Features.

Hier sind einige Faktoren, die ich bewertet habe:

Natürliche Sprachverarbeitung: Ich wollte wissen, ob die KI-Engine die Nuancen der englischen Unterhaltung verstehen und mir relevante Ergebnisse liefern kann. Automatisierungskapazitäten: Ein weiterer entscheidender Faktor war, ob die : Ein weiterer entscheidender Faktor war, ob die KI-Tools dabei halfen, Workflows für eine nahtlose Zusammenarbeit einzurichten. Konnten sie wiederholende Aufgaben wie das Freigeben von Status-Updates oder Besprechungszusammenfassungen automatisieren, damit Sie sich auf das Gesamtbild konzentrieren können? Kosten: Jedes der von mir getesteten tools hat unterschiedliche KI-Preismodelle. Während einige die Credit-Burndown-Methode verwenden, nutzen andere ein Pay-per-Seat-Modell. Einige bieten ihre KI-Features sogar kostenlos an. Integrationen: Ich wollte überprüfen, ob die KI-Kollaborationsfunktionen der einzelnen tools mit intelligenten Integrationsfunktionen helfen können. Können sie den gesamten Integrationsworkflow für eine bessere Datensynchronisation verbessern oder mir ermöglichen, die KI-Funktionen als Bots in meinen anderen Kommunikationstools zu nutzen? Genauigkeit: Transparenz und Voreingenommenheit waren ebenfalls wichtige Kriterien. Haben uns die KI-Engines klare Fakten geliefert oder nicht? Und noch wichtiger: Waren ihre Antworten fair und unvoreingenommen?

Mit den richtigen KI-Tools können Sie konzentriertes Arbeiten und Teamarbeit in Einklang bringen, ohne sich ausgelaugt zu fühlen. Hier ist meine Liste der besten KI-Kollaborationsplattformen, die die Kommunikation im Team mühelos machen.

ClickUp – Das beste KI-Tool für die Zusammenarbeit bei Projekten und Aufgaben

Starten Sie mit ClickUp Brain Konfigurieren Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in ClickUp, um im Chatten Fragen zu beantworten, wöchentliche Berichte zu automatisieren, Updates zusammenzufassen und vieles mehr!

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles basierend auf KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Was ClickUp jedoch wirklich auszeichnet, ist die Art und Weise, wie es KI über seine native KI-Engine ClickUp Brain integriert hat. Dies bietet Benutzern eine einheitliche Arbeitserfahrung über alle tools hinweg.

ClickUp Brain konsolidiert nicht nur Ihre Daten aus Chats, Projekten und Dokumenten, sondern bietet Ihren Mitarbeitern auch einen stets verfügbaren persönlichen KI-Assistenten, der sich um die Routinearbeit kümmert.

Entdecken Sie, wie ClickUp Brain Teams dabei hilft, organisiert zu bleiben und sich auf derselben Seite zu bringen:

Mit ClickUp Brain an Ihrer Seite verfügen Sie über einen leistungsstarken KI-Projektassistenten, mit dem Sie Ihre Produktivität steigern und Projekte reibungslos abwickeln können. Zunächst können Sie Ihre Projektmanagement-Abläufe mit KI optimieren, z. B. durch das Erstellen von Projekten, das Generieren von Aufgabe-Beschreibungen und das Zuweisen von DRIs.

Es dient auch als praktischer Assistent zum Schreiben und zur Bearbeitung, mit dem Sie Inhalte von Grund auf neu erstellen und bestehende Inhalte bearbeiten können. Sie können auch einen Marken-Styleguide einstellen, der der Stimme und dem Ton Ihrer Marke entspricht. Aber hier kommt der Clou: mit mehreren LLMs! Sie können direkt über die Benutzeroberfläche von Brain mit Gemini, Claude und anderen arbeiten.

Wenn Sie viele Meetings veranstalten, kann der KI-Notizblock von ClickUp sehr praktisch sein. Er erstellt ein Protokoll aller Ihrer Meetings und extrahiert sogar Aktionspunkte, sodass Sie nichts Wichtiges verpassen.

Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Transkripte Ihrer Meetings.

Das spart Ihnen [und Ihren Teamkollegen] nicht nur viel Zeit, sondern erleichtert durch den Text auch das Auffinden von Informationen – etwas, das Ihnen entgeht, wenn Sie nur Video speichern. Mit automatischen Zusammenfassungen Ihrer direkten Chats behalten Sie außerdem den Überblick über die Unterhaltungen.

Und wenn Sie wenig Zeit haben, um auf eine Last-Minute-Nachricht zu antworten, oder sich mit der Erstellung langwieriger Wochenberichte herumschlagen müssen, bitten Sie die Autopilot-Agenten von ClickUp um Hilfe. Konfigurieren Sie einfach die Auslöser-Workflows, und schon werden alle Administrator-Aufgaben für Sie erledigt!

Die besten Features von ClickUp

Limit von ClickUp

ClickUp Brain ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Einige Benutzer haben von einer steilen Lernkurve berichtet.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 [über 9.000 Bewertungen]

Capterra: 4,6/5 [über 4.000 Bewertungen]

💟 Bonus: Lernen Sie Brain MAX kennen – Ihren neuen KI-gestützten Desktop-Begleiter, der Teamarbeit mühelos macht. Stellen Sie sich Brain MAX als ein intelligentes Tool für die Zusammenarbeit vor, das alle Unterhaltungen, Dokumente und Aufgaben Ihres Teams an einem Ort zusammenführt. Mit Brain MAX können Sie Ihre Ideen oder Anweisungen einfach aussprechen, und Brain MAX wandelt sie sofort in Notizen, Aufgaben oder Nachrichten für Ihr Team um – ganz ohne Tippen. Möchten Sie eine Datei finden, ein Meeting zusammenfassen oder Folgeaktionen zuweisen? Brain MAX nutzt fortschrittliche KI, um alle Ihre verbundenen Apps zu durchsuchen und Informationen zusammenzufassen, sodass alle auf dem Laufenden bleiben und nichts übersehen wird. Es hilft sogar dabei, Routinearbeiten wie die Berichterstellung oder die Nachverfolgung des Projektfortschritts zu automatisieren, sodass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.

2. Trello – Das beste kollaborative Projektmanagement-Tool auf Kanban-Basis

via Trello

Trello ist eines von mehreren Atlassian-Produkten, die mit Atlassian Intelligence verbunden sind und als „KI-Wingman” zur Beschleunigung der Arbeit beworben werden. Es bietet zwar Features wie das Zusammenfassen von Karten, das Aufteilen von Aufgaben und das Generieren von Ideen anhand von Eingabeaufforderungen, aber die Funktion erscheint recht limitiert – insbesondere im Vergleich zu anderen Atlassian-tools.

Sie können ungenaue oder unpassende KI-Antworten markieren, aber das führt nicht immer zu einer spürbar besseren Erfahrung. Noch wichtiger ist, dass die KI-Funktionen von Trello bei der Unterstützung von Automatisierung oder komplexen Workflows zu kurz greifen, sodass es sich eher wie ein leichtgewichtiges Add-ON als wie ein sinnvolles Upgrade für Power-User anfühlt.

Die besten Features von Trello

Entwickeln Sie neue Ideen, indem Sie Atlassian Intelligence um Hilfe bei Inhalt oder Kampagnenideen bitten oder um Vorschläge, wie Sie einen bestimmten Prozess verbessern können.

Sorgen Sie mit der integrierten Grammatikprüfung für korrekte Rechtschreibung und Grammatik.

Nutzen Sie die KI von Trello, um Aktionspunkte zu extrahieren, einen Plan oder eine Checkliste zu erstellen oder einfach Klarheit darüber zu gewinnen, was zu erledigen ist.

Limit von Trello

KI-Funktionen sind nur in den Plänen Premium und Enterprise verfügbar, nicht im Standard-Plan.

KI kann nicht zur Automatisierung von Trello-Workflows verwendet werden, was für manche Teams limit sein kann.

Preise für Trello

Free

Standard : 6 $ pro Benutzer und Monat

Premium : 12,50 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: 17,50 $/Benutzer pro Monat [jährliche Abrechnung]

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,4/5 [über 13.500 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 23.000 Bewertungen]

3. Asana – Am besten geeignet für kleine Teams, die einen intelligenten KI-Assistenten benötigen

via Asana

Mehr als die KI-Features hat mich Asanas These beeindruckt, warum das Unternehmen KI-Features in sein Produkt integriert – um das Makromanagement zu unterstützen. Wenn Sie Teil eines kleinen Teams sind, das mehrere Aufgaben jongliert und Autonomie einen Wert einräumt, können die KI-Features von Asana durchaus nützlich sein.

Asana AI kann Routineaufgaben wie Status-Updates, Check-ins und andere sich wiederholende Arbeiten automatisieren. Es kann auch eine Zusammenfassung Ihres Arbeitsfortschritts mit kontextbezogenen Details erstellen und diese mit Managern freigeben, um sie auf dem Laufenden zu halten.

Größere Teams könnten Wert in der Funktion „Smart Goals” finden, die dabei hilft, die Zielsetzung über verschiedene Funktionen hinweg zu standardisieren.

Asana verwendet eine proprietäre KI-Engine sowie Modelle von OpenAI und Anthropic. Es gibt auch an, welche Engine welches Feature unterstützt, was für ein gewisses Maß an Transparenz sorgt. Benutzer haben die Möglichkeit, sich gegen LLMs von Drittanbietern zu entscheiden und sich stattdessen ausschließlich auf die native KI von Asana zu verlassen, wenn sie dies bevorzugen.

Die besten Features von Asana

Erstellen Sie automatisch Zusammenfassungen, Status-Updates und Fortschrittsberichte aus Echtzeit-Projekt-Updates.

Richten Sie intelligente Regeln ein, um Automatisierungen auszuführen und Ihre anderen tools zu integrieren.

Verfassen Sie klare, überzeugende Projekt- und Aufgabe-Beschreibungen mit dem Smart Editor.

Verwenden Sie intelligente Projekte, um ein benutzerdefiniertes Projekt mit Aufgaben, Feldern usw. zu erstellen, das auf dessen Zweck und Zielen basiert.

Limit-Einschränkungen von Asana

Asana KI unterstützt zwar mehrere Sprachen, wurde jedoch nur auf Englisch getestet.

Asana KI ist nur in den Team-Plänen verfügbar, nicht in den Einzel-Plänen.

Preise für Asana

Persönlich : Kostenlos

Starter : 13,49 $ pro Benutzer und Monat

Erweitert : 30,49 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2 : 4,4/5 [über 10.000 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 12.700 Bewertungen]

4. Airtable – Am besten geeignet für die Erstellung von KI-gestützten Workflow-Automatisierungen

via Airtable

Airtable ist eine Low-Code-Plattform, die entwickelt wurde, um Workflow-Automatisierungen zu erstellen und die betriebliche Effizienz zu verbessern – allerdings kann die Erfahrung mit ihren KI-Features eher vielversprechend als praktisch sein.

Airtable AI bietet zwar Tools zum Extrahieren von Info aus Datenbanken, zum Ausführen von Automatisierungen und zum Zusammenfassen oder Übersetzen von Text, aber die Ergebnisse sind nicht immer konsistent. Beispielsweise klingt die Verwendung von KI zur Erkennung von Bewertungsstimmungen und zur Benachrichtigung des CX-Teams theoretisch nützlich – in der Praxis erfordert dies jedoch oft manuelle Bereinigungen oder Überprüfungen.

Als jemand ohne technischen Hintergrund schätzte ich zunächst die KI-gestützte Formelgenerierung. Aber selbst dann war es oft mit viel Ausprobieren verbunden, bis alles wie gewünscht funktionierte. Die No-Code-Einrichtung mag zugänglich erscheinen, bietet jedoch nicht immer eine nahtlose oder zuverlässige Erfahrung.

Die besten Features von Airtable

Fügen Sie Ihrer Roadmap-App eine KI-Komponente hinzu, um sofort eine Produktspezifikation zu erstellen.

Schließen Sie eine KI-Komponente an Ihre Anfragen-App an, um leistungsstarke Kreativ-Briefings zu erstellen, die die Übergabe von Marketing-Kreativleistungen beschleunigen.

Kategorisieren Sie Ihre Datensätze automatisch nach Thema, Stimmung oder verwendeten Wörtern.

Nutzen Sie KI, um Mitarbeiter zu identifizieren, sie zu benachrichtigen und die Kommunikation zu optimieren.

Limitations von Airtable

Nur Benutzer mit einem kostenpflichtigen Plan können Airtable-Guthaben erwerben.

Die KI wird für Teams automatisch aktiviert, und es gibt keine Möglichkeit, sich davon abzumelden.

Preise für Airtable

Free

Team : 24 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 54 $/Benutzer pro Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

KI-Credits: Ab 20 $ für 10.000 Guthaben pro Monat

Airtable-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 [über 2.000 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]

5. Miro – Das beste tool für kollaboratives Whiteboarding

via Miro

Mit seiner unbegrenzten Leinwand und unzähligen Vorlagen ist Miro ein beliebtes digitales Whiteboard-Tool für Teams und Einzelpersonen, und die kürzlich veröffentlichte Version von Miro Assist verbessert das Erlebnis noch weiter.

Mit Miro Assist können Sie KI-gestützte Mindmaps erstellen, Ihren Inhalt besser visualisieren und Informationen schnell finden. Ich habe Miro Assist verwendet, um aus Haftnotizen automatisch eine vollständige Präsentation zu erstellen, und es war eine nahtlose Erfahrung.

Außerdem finde ich es toll, dass Miro Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten gibt und Team-Mitglieder sich mit einem einfachen Klick abmelden können. Gemäß ihren „KI-Grundsätzen” haben sie ihre KI-Engine getestet, um die generierten Inhalte auf Verzerrungen zu überprüfen und sicherzustellen, dass Miro Assist ethisch einwandfrei ist.

Die besten Features von Miro

Verwandeln Sie neue oder komplexe Ideen mit Miro KI in strukturierte Modelle wie User Stories, Akzeptanzkriterien, technische Diagramme und Code.

Erstellen Sie mit nur einem Klick Präsentationen aus Ihren Mindmaps und Diagrammen, indem Sie Miro Assist einfach zur Unterstützung bei der Zusammenarbeit in Echtzeit auffordern.

Fassen Sie Informationen zusammen und gruppieren Sie sie, um wertvolle Erkenntnisse aus Kundenrecherchen, Rückblicken oder Workshops zu gewinnen.

Erhalten Sie eine Zusammenfassung dessen, was Sie während der Whiteboard-Sitzung besprochen haben.

Gruppieren Sie Haftnotizen anhand eines Stichworts oder Themas.

Limitations von Miro

Einige Benutzer haben berichtet, dass Miro sich nicht gut mit anderen Apps wie Google Docs integrieren lässt, was den Export erschwert.

Miro Assist ist nur auf Englisch verfügbar.

Preise für Miro

Free

Starter : 10 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 20 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Miro

G2 : 4,8/5 [über 5.900 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 1.500 Bewertungen]

6. Loom – Am besten geeignet für die Extraktion von Informationen aus Videos

via Loom

Loom, kürzlich von Atlassian übernommen, hat sich für viele beliebte Unternehmen, die visuelle Kollaborationsfunktionen benötigen, zum De-facto-Standard für asynchrone Video-Tools entwickelt. Es ist auch eines der wenigen Video-Collaboration-Tools, das die Kommunikation mit soliden KI-Funktionen optimiert.

Zwei Features, die mir besonders gut gefallen, sind die automatische Entfernung von Füllwörtern und Pausen sowie die Generierung von Begleittexten zu Videos. Beide sind äußerst nützlich – insbesondere das erste Feature, da ich dafür bekannt bin, viele Füllwörter zu verwenden, während mein Mund meinem Gehirn hinterherhinkt.

Eine weitere Feature, die sowohl für Entwicklungs- als auch für CX-Teams eine große Zeitersparnis bedeuten kann, ist die KI-Workflow-Funktion, mit der Sie automatisch ein Text- oder Fehlerbericht für jedes Video erstellen und an Jira senden können.

Die besten Features von Loom

Generieren Sie automatisch einen Titel, eine Beschreibung und Kapitelzusammenfassungen für jedes Video, das Sie aufnehmen.

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte, kontextbezogene CTA-Schaltfläche, die sich nach der Webseite oder dem Produkt richtet, auf der/dem Sie das Video aufgenommen haben.

Geben Sie den Zuschauern eine Liste mit Aufgaben, die sie während des Betrachtens des Videos zu erledigen haben – beispielsweise einen bestimmten Abschnitt überprüfen oder eine Frage beantworten, um schnelles Feedback zu erhalten.

Limit-Einschränkungen von Loom

Loom KI ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Die KI-Funktionen können nur für Videos verwendet werden, die Sie nach dem Kauf des Add-ON erstellen, nicht für Ihre alten Videos.

Preise für Loom

Starter : Kostenlos

Geschäft : 15 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Loom AI: Für 4 $ pro Benutzer und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu Loom

G2 : 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 400 Bewertungen]

7. Slack – Beste KI-gestützte Such- und Zusammenfassungsfunktionen für große Teams

via Slack

Wenn Sie sich oft von Slack überfordert fühlen – endlose Kanäle, verschüttete Threads, ständige Benachrichtigungen –, könnte Slack KI Ihnen helfen. In Wirklichkeit löst es jedoch nur einen Teil des Problems.

Mit dem Feature der Zusammenfassung können Sie sich schnell über Nachrichten informieren. Das ist zwar nach einer längeren Abwesenheit nützlich, erfasst jedoch nicht immer den gesamten Kontext. Schnellantworten sind praktisch, wirken jedoch in Bezug auf Nuancen eingeschränkt, insbesondere in schnelllebigen oder sensiblen Diskussionen.

Slack KI ist noch relativ neu, und obwohl einige Benutzer es begrüßen, erscheint der Preis von 10 US-Dollar pro Benutzer für das Add-On recht hoch – insbesondere für größere Teams, die diese Features wohl am dringendsten benötigen. Derzeit rechtfertigt der Wert die Kosten noch nicht vollständig.

Die besten Features von Slack

Stellen Sie sicher, dass nur die richtigen Personen und zugelassenen Geräte auf die Daten Ihres Unternehmens zugreifen können – mit Features wie Single Sign-On, Domain Claiming und das Unterstützen von Enterprise Mobility Management.

Schützen Sie Ihre Daten mit tools wie Slack Enterprise Key Management [Slack EKM], Audit-Protokollen und nativer Datenverlustprävention [DLP] sowie tools, die DLP-Anbieter von Drittanbietern unterstützen.

Lassen Sie Slack KI Ihre Nachrichten lesen und Ihnen umsetzbare Erkenntnisse liefern – beispielsweise wie hoch Ihr Umsatz in den letzten drei Monaten war.

Limit von Slack

Slack KI kann nur auf Ihre Nachrichten zugreifen, nicht auf Ihre Arbeitsbereiche oder Dateien.

Slack nutzt Ihre Daten, um seine KI-Engine zu trainieren. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich schriftlich an Slack wenden.

Preise für Slack

Free

Pro : 8,75 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft : 15 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise Grid : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Slack AI: Kann als Add-On für 10 US-Dollar pro Benutzer und Monat erworben werden.

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2 : 4,5/5 [über 32.500 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 23.000 Bewertungen]

8. Todoist – Am besten geeignet für Freiberufler, die eine einfache App für das Management von Aufgaben benötigen

via Todoist

Wenn Sie wie ich eine minimalistische App zum Zu erledigen bevorzugen, bei der die Benutzererfahrung über allem anderen steht, ist Todoist genau das Richtige für Sie. Was mir am Todoist KI-Assistent am besten gefällt, ist seine Benutzerfreundlichkeit und Nützlichkeit – keine Spielereien, sondern nur saubere und effiziente natürliche Sprachverarbeitung.

Es macht das Planen von Aufgaben super bequem, von Vorschlägen, welche Aufgaben als Nächstes in Angriff genommen werden sollten, bis hin zur Erstellung von Aktionselementen für jede Aufgabe.

Die besten Features von Todoist

Machen Sie Ihre Ziele leichter erreichbar, indem Sie eine Liste von Aufgaben erstellen. Setzen Sie diese um, indem Sie im Menü eines Projekts „Aufgaben mit KI-Assistent vorschlagen” auswählen und in das Text-Feld eingeben, was Sie erreichen möchten [z. B. Spanisch lernen].

Erhalten Sie vom KI-Assistenten Vorschläge, wie Sie eine Aufgabe abschließen können, was Sie als Nächstes zu erledigen haben und wie Sie Aufgaben umformulieren können, damit sie umsetzbarer klingen.

Führen Sie eine Nachverfolgung mehrerer Projekte gleichzeitig durch und nutzen Sie Pro-Themes, um sie optisch ansprechend zu gestalten.

Limit von Todoist

Todoist eignet sich zwar hervorragend für das tägliche Aufgabe-Management, ist jedoch nicht für größere Projekte oder Zusammenarbeit in großem Maßstab ausgelegt.

Die Todoist KI Feature ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar.

Preise für Todoist

Anfänger : Free Forever

Pro : 5 $ pro Benutzer und Monat

Geschäft: 8 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Todoist

G2 : 4,4/5 [über 700 Bewertungen]

Capterra: 4,6/5 [über 2.000 Bewertungen]

via Confluence

Confluence ist eine beliebte Wissensmanagement-Lösung für Remote-Unternehmen, insbesondere für Softwareunternehmen, die bereits Jira als tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement einsetzen. Da die Daten in den USA, der EU, Australien und Deutschland gespeichert sind, müssen sich Remote-Unternehmen keine Sorgen um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen machen.

Confluence verfügt bereits über eine Reihe von kollaborationsfreundlichen Features wie Seiten, Whiteboards und Spaces, die die Organisation [und den Zugriff] von Informationen erheblich vereinfachen. Durch die Integration mit Atlassian Intelligence wird dies noch weiter verbessert.

Mit Atlassian Intelligence in Confluence können Sie Inhalte verfassen, Begriffe definieren, Inhalte zusammenfassen und sogar Wenn-Dann-Workflows erstellen – all das hilft Ihnen, Ihre Arbeit schneller voranzubringen. Am besten hat mir jedoch das Feature „Vorhersagen” gefallen: Immer wenn Sie nach einem Dokument suchen, wird Ihnen eine Liste mit Optionen angezeigt, die speziell auf Sie zugeschnitten sind.

Nehmen wir an, Sie sind Marketingexperte und geben „Roadmap” ein. Atlassian Intelligence priorisiert dann die Dokumente, an denen Sie zuvor Ihre Arbeit geleistet haben, oder diejenigen, die von anderen Marketingexperten als Ansicht angesehen wurden, gegenüber denen, die ein Entwickler angesehen hat.

Obwohl Atlassian Intelligence OpenAI als GPT-Engine verwendet, hat das Unternehmen OpenAI daran gehindert, seine Engine mit Confluence-Benutzerdaten zu trainieren – Ihre Dokumente sind also gut geschützt.

Die besten Features von Confluence

Verwandeln Sie unordentliche Notizen in nützliche Dokumente, erstellen Sie Zusammenfassungen von Seiten und Kommentaren und erstellen Sie innerhalb von Sekunden Aktionspunkte.

Reduzieren Sie den Wechsel zwischen verschiedenen Apps, indem Sie Atlassian Intelligence in Slack aktivieren, damit Sie schnell auf Informationen zugreifen können.

Treffen Sie schnellere, fundierte Entscheidungen und lösen Sie Probleme im Handumdrehen mit Atlassian Intelligence in Ihrem Team.

Limit-Einschränkungen von Confluence

Atlassian Intelligence ist nur in den Editionen Premium und Enterprise verfügbar.

Wie alle KI-Engines neigt auch dieses Tool zu Halluzinationen.

Preise für Confluence

Free

Standard : 4,89 $ pro Benutzer und Monat

Premium : 8,97 $ pro Benutzer und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung [jährliche Abrechnung]

Bewertungen und Rezensionen zu Confluence

G2 : 4,1/5 [über 3.700 Bewertungen]

Capterra: 4,5/5 [über 3.300 Bewertungen]

10. Notion – Am besten geeignet für die gemeinsame Datenbankverwaltung

via Notion

Die meisten Menschen, mich eingeschlossen, lieben die Anpassungsmöglichkeiten von Notion. Von der Erstellung von Projekt-Trackern und Datenbanken bis hin zu Wikis und Essensplanern können Sie Notion nutzen, um all Ihre Informationen zu organisieren. Daher war ich besonders gespannt darauf, die KI-Funktionen zu testen.

Mit Notion AI, das OpenAI's LLM verwendet, können Sie die meisten grundlegenden Aufgaben zu erledigen, wie z. B. Inhalt zu entwerfen, Texte [und Datenbanken] zusammenzufassen und sogar Inhalt zu übersetzen. Dies kann sehr nützlich sein, wenn Sie in einem asynchronen Unternehmen arbeiten, das alle seine Prozesse dokumentiert.

Das Feature, das ich selbst am häufigsten nutze, ist die SUCHFUNKTION, mit der ich meine [und die Datenbanken meines Teams] nach bestimmten Informationen durchsuchen kann. Das reduziert den Hin- und Her-Verkehr und spart allen Zeit.

Die Integration dieser Funktion in Notion ist besonders praktisch für Nutzer, die ChatGPT für Recherchen verwenden, und hilft dabei, Kontextwechsel zu vermeiden.

Mir gefiel es, dass ich Notion AI einfach durch Drücken der Leertaste aufrufen konnte, aber ich habe auf Reddit einige Kommentare gesehen, in denen Leute dies als frustrierend empfanden. Das ist eine gute Erinnerung daran, dass die Benutzererfahrung subjektiv sein kann und dass das, was für eine Person funktioniert, nicht unbedingt für alle ideal ist.

Nun zum Kleingedruckten: Notion versichert Ihnen, dass sie ihre KI nicht mit Ihren Daten trainieren, aber es gibt einen Haken. Wie viele KI-Engines neigt auch Notion AI dazu, Dinge zu erfinden, insbesondere bei Fragen zu aktuellen Ereignissen [denken Sie an die letzten 6–12 Monate]. Es handelt sich also um ein großartiges Tool, aber Sie sollten die Ergebnisse unbedingt auf ihre Richtigkeit überprüfen.

Die besten Features von Notion

Füllen Sie Tabellen automatisch aus und verwandeln Sie überwältigende Informationsmengen in klare, umsetzbare Informationen.

Bitten Sie Notion /AI, Ihre Mitteilungen für Sie zu entwerfen und sie sogar in andere Sprachen wie Spanisch oder Japanisch zu übersetzen.

Geben Sie Notion AI eine Kernbotschaft, damit das KI-Tool diese für Sie zu einer detaillierten E-Mail oder einem Dokument ausarbeitet.

Limit von Notion

Einige Redditoren finden Notion AI in Bezug auf den Preis ziemlich eingeschränkt. Wie ein Reddit-Benutzer feststellt, muss man bei einem 50-köpfigen Team allein für grundlegende KI-Zusammenfassungs-Features zusätzlich 500 Dollar bezahlen.

Die KI-Features von Notion sind derzeit nicht in den mobilen Apps verfügbar.

Preise für Notion

Free

Plus : 10 $ pro Platz pro Monat

Geschäft : 18 $ pro Platz pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI: Für 10 US-Dollar pro Benutzer und Monat zu jedem Workspace hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2 : 4,7/5 [über 5.400 Bewertungen]

Capterra: 4,7/5 [über 2.000 Bewertungen]

