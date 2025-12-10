Die 10 besten Tools für die Automatisierung der Prozesssteuerung im Jahr [Jahr], um Workflows zu automatisieren

Wir alle kennen Arbeitstage, an denen sich unsere Aufgaben wie ein Whack-a-Mole-Spiel anfühlen. Man erledigt eine Aufgabe und plötzlich tauchen fünf neue auf. Oft ist es nicht die Komplexität der Arbeit, die einen ausbremst, sondern die endlosen, manuellen und sich wiederholenden Prozesse, die Zeit und Energie kosten.

Laut McKinsey könnten bis zu 30 % der derzeit in der US-Wirtschaft geleisteten Arbeitsstunden durch Automatisierung ersetzt werden.

Eine der Technologien, die diesen Wandel vorantreiben, ist die automatisierte Prozessautomatisierung.

Agentische Prozessautomatisierungstools kombinieren agentische KI, generative KI und Automatisierungsagenten, um sich wiederholende Aufgaben zu übernehmen, sodass Sie und Ihr Team sich auf die eigentliche Problemlösung konzentrieren können.

Werfen wir einen Blick auf die besten tools.

Um Ihnen bei der Suche nach dem richtigen Tool zu helfen, haben wir die besten Tools nebeneinander verglichen und ihre besten Anwendungsfälle, wichtigsten Features, Preismodelle und Benutzerbewertungen hervorgehoben.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp End-to-End-Workflow-Automatisierung auf KI-Basis für Teams jeder Größe, die schnelllebige Projekte verwalten. KI-gestütztes Projektmanagement und Aufgabenmanagement, KI-Agenten, No-Code-Automatisierung Free Forever; benutzerdefinierte Anpassung für Unternehmen verfügbar UiPath Prozessautomatisierung der Enterprise-Klasse für mittelständische bis große Unternehmen Agent Builder für intelligente Bots, Prozess- und Aufgabe-Mining, Sicherheit auf Enterprise-Niveau Bezahlte Pläne beginnen bei 25 $/Monat. Beam KI Datengesteuerte Entscheidungsautomatisierung für Daten- und Betriebsteams in Startups oder Unternehmen Vorkonfigurierte und benutzerdefinierte KI-Agenten, API- und Slack-Auslöser, Integrationen mit Snowflake und BigQuery Benutzerdefinierte Preisgestaltung n8n Komplexe, benutzerdefinierte Automatisierungen für technische Teams und IT-Abteilungen in KMUs oder Unternehmen Über 500 Integrationen und über 600 Vorlagen, modularer, knotenbasierter Agent Builder, Flexibilität durch Open Source Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 28 $/Monat. Zapier No-Code-Workflow-Automatisierung über Apps hinweg für kleine bis mittelgroße Teams Über 8.000 App-Integrationen, KI-Workflow-Generator und Chatbot-Tools, SOC 2-Konformität, rollenbasierter Zugriff Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat Adept KI Natürliche sprachgesteuerte Automatisierung des Unternehmens für mittlere bis große Unternehmen Multimodale KI, Workflow-Logik und -Planung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Uniphore Workflows im Enterprise-Maßstab und mehrstufige Automatisierung für große Unternehmen BPMN-basierte visuelle Designoberfläche, multimodales Denken und Überprüfung Benutzerdefinierte Preisgestaltung CrewAI Multi-Agenten-Workflow-Orchestrierung für technische Startups und F&E-Teams in Unternehmen Teams aus mehreren KI-Agenten, Drag-and-Drop- und Code-basiertes Workflow-Design, über 1.200 App-Integrationen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Automation Anywhere Agentische Prozessautomatisierung der Enterprise-Klasse für mittlere bis große Unternehmen Process Reasoning Engine (PRE), Dokumentenautomatisierung, Integrationen mit ERPs und Datenbanken Benutzerdefinierte Preisgestaltung Vonage KI Studio KI-gestützte Kundenbindung und Support für KMUs und Kundenservice-Teams in Unternehmen Omnichannel-Virtual-Agents, KI-basierte Wissensdatenbank und NLU-Engine, Salesforce-Integration Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Was ist automatisierte Prozessautomatisierung und wie funktioniert sie?

Agentische Prozessautomatisierung (APA) nutzt autonome KI-Agenten, um zu argumentieren, Entscheidungen zu treffen und mehrstufige Workflows systemübergreifend auszuführen, um Geschäftsprozesse abzuschließen. Sie geht über die traditionelle Automatisierung hinaus, indem sie Agenten einsetzt, die den Kontext verstehen und sich sogar anpassen können, wenn sich die Umstände ändern.

Dies sind die erforderlichen Schritte:

Erfassung und Eingabe → KI-Agenten sammeln Signale in Apps, Dokumenten, Systemen der Automatisierung oder Kundeninteraktionen, um die Datenverarbeitung zu initiieren.

Argumentation und Entscheidungsfindung → Mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung, maschinellem Lernen und Entscheidungsmodellen bestimmen sie den nächstbesten Schritt.

Ausführung von Aktionen und Aufgaben → Agenten initiieren mehrstufige automatisierte Workflows zwischen verschiedenen Tools, APIs oder verbundenen Systemen.

Lernen und Anpassen → Diese Agenten verbessern ihre Leistung im Laufe der Zeit, indem sie auf der Grundlage von Feedback, Fehlern und Ergebnissen lernen.

🫸🏻 Achtung: Bevor Sie sich für ein Tool entscheiden, legen Sie fest, welche Arten von KI-Agenten Sie tatsächlich benötigen. Einige Plattformen eignen sich besonders für Agenten auf Aufgabenebene, die einfache Aktionen ausführen, während andere Plattformen Agenten mit Schlussfolgerungsfähigkeit unterstützen, die mehrstufige Workflows planen, oder autonome Agenten, die über ganze Anwendungen hinweg arbeiten. Durch die Anpassung des Agententyps an Ihren Anwendungsfall können Sie den Erfolg erheblich steigern und den Wartungsaufwand reduzieren.

Schauen wir uns die einzelnen tools in unserer Liste einmal genauer an.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (am besten geeignet für die durchgängige KI-gestützte Workflow-Automatisierung)

ClickUp hat sich weit über das traditionelle Projektmanagement hinaus entwickelt. Es ist das weltweit erste konvergierte KI-Workspace- und automatisierte Prozessautomatisierungstool.

Bringen Sie Wissen, Projektmanagement, Aufgaben, KI und Echtzeit-Zusammenarbeit in einem Workspace mit ClickUp zusammen.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain arbeitsbereichsweiten Speicher und Kontext.

ClickUp Brain ist die Grundlage für alle KI-Funktionen von ClickUp. Es ist tief in Ihrem Workspace integriert und versteht Ihre Aufgaben, Projekte, Abhängigkeiten, Prioritäten und Dokumente. Mit umfassendem Wissen über Ihre Workflows generiert es kontextreiche Erkenntnisse statt isolierter Ergebnisse.

Da es nativ in Ihrem Workspace integriert ist, kann es automatisch detaillierte SOPs und Briefings basierend auf dem Kontext des Projekts generieren.

Darüber hinaus kann es Aufgabenvorschläge unterbreiten, Chat-Threads zusammenfassen, Meetings transkribieren, Marketingtexte erstellen, Automatisierungen basierend auf Ihren Workflows vorschlagen und vieles mehr.

Erhalten Sie mit ClickUp Brain Einblicke aus Ihrem gesamten Workspace.

Bei bestehenden Prozessen erkennt ClickUp Brain sich wiederholende Pfade und Genehmigungsschleifen. So lassen sich Bereiche identifizieren, in denen die Automatisierung den größten Wert bringt.

Automatisieren Sie Prozesse und skalieren Sie effizient mit ClickUp Automatisierung.

Sobald die Workflows definiert sind, hilft ClickUp Automations dabei, die richtigen Regeln festzulegen, damit sie reibungslos im Hintergrund ablaufen. Sie können mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen oder ebenso schnell eine benutzerdefinierte Automatisierung ohne Programmieraufwand erstellen.

Automatisieren Sie Aufgaben und Aktualisierungen mit über 100 vorgefertigten ClickUp-Vorlagen für die Workflow-Automatisierung.

Einfache Automatisierungen können mit einem Auslöser und einer Aktion erstellt werden, z. B. das Senden einer Benachrichtigung bei einem Fälligkeitsdatum oder das Ändern des Status bei der Zuweisung einer Aufgabe. Bedingungen sind optionale Filter, die für Automatisierungen verwendet werden, die nur ausgeführt werden sollen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.

Sie können auch mehrere Aktionen festlegen und diese nach Bedarf für mehrstufige Workflows neu anordnen. Wenn sich beispielsweise der Status einer Aufgabe in „Zur Überprüfung bereit“ ändert, können die Neuzuweisung an die Qualitätssicherung, das Hinzufügen von Followern, das Festlegen eines Fälligkeitsdatums und das Senden einer Benachrichtigung Teil einer einzigen Automatisierung sein.

Erstellen Sie No-Code-KI-Agenten, die Prozesse autonom abschließen.

ClickUp AI Agents, Automatisierungen und ClickUp Brain arbeiten zusammen, um manuelle Workflows in intelligente, entscheidungsgesteuerte Sequenzen umzuwandeln.

Diese Agenten fungieren als Automatisierungspartner, die den Kontext verstehen und die Arbeit am Laufen halten. Sie aktivieren einfach einen Agenten, beschreiben das gewünschte Ergebnis und ClickUp Brain generiert hinter den Kulissen den richtigen Logikablauf.

Teilen Sie ClickUp Brain in einfacher Sprache mit, was Sie benötigen, und es kann Ihnen dabei helfen, Automatisierungen oder intelligente automatisierte Workflows basierend auf Ihren Workflows zu erstellen.

Agenten in ClickUp verstehen den Kontext von Aufgaben, Feldern, Formularen, Status und mehr, um autonom zu handeln. Mit Zugriff auf Ihre Datenbank können sie sogar Kundenabfragen beantworten und an Menschen weiterleiten, wenn eine Entscheidung tiefergehende Fachkenntnisse erfordert.

So erstellen Sie in weniger als 20 Minuten einen benutzerdefinierten Agenten in ClickUp ⬇️

Die besten Features von ClickUp:

Einschränkungen von ClickUp

Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit den zahlreichen verfügbaren Features vertraut zu machen.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer) bei Harness, sagt in einer TrustRadius-Bewertung:

Die Umstellung auf ClickUp für alle Teams hat einen zentralen hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, an dem sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams verfolgen können. Die von ClickUp bereitgestellten Features und Tools eignen sich hervorragend für den Kundendienst, den Vertrieb und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

Die Umstellung auf ClickUp für alle Teams hat einen zentralen hub für alle unsere Teams und Benutzer geschaffen, an dem sie ihre eigene Arbeit organisieren und gleichzeitig die Projekte anderer Teams verfolgen können. Die von ClickUp bereitgestellten Features und Tools eignen sich hervorragend für den Kundendienst, den Vertrieb und unser Entwicklungsteam, um unsere Projekte unternehmensweit effizient und effektiv zu verwalten!

2. UiPath (am besten geeignet für Prozessautomatisierung auf Unternehmensebene)

via UiPath

UiPath begann als traditionelles tool zur robotergestützten Prozessautomatisierung (RPA), hat sich jedoch zu einer umfassenden Plattform für die Automatisierung des Projektmanagements für große Unternehmen entwickelt.

Innerhalb des Tools können Sie mit dem Agent Builder intelligente Bots entwerfen, die komplexe Entscheidungen treffen können, anstatt nur festgelegten Regeln zu folgen. Menschliche Eingaben können ebenfalls integriert werden, um hybride Workflows zu erstellen, die flexibler und anpassungsfähiger sind.

Mit den Process-Mining-Features des Tools können Sie das ROI-Potenzial der Automatisierung bestimmter Prozesse ermitteln, sodass Sie sich auf Bereiche mit hoher Wirkung konzentrieren können. Darüber hinaus hilft Task Mining dabei, genau die Aufgaben zu identifizieren, die von einer KI-gesteuerten Automatisierung profitieren können.

Die besten Features von UiPath

Zentralisieren Sie die Planung und Überwachung von Prozessen der Automatisierung im gesamten Unternehmen mit UiPath Orchestrator.

Erhalten Sie vorgefertigte Konnektoren und APIs für Anwendungen im Unternehmen, darunter SAP, Oracle, Salesforce und ServiceNow.

Stellen Sie die Einhaltung von Sicherheitsfeatures auf Unternehmensebene, rollenbasierter Zugriffskontrolle, Prüfpfaden usw. sicher.

Limitierungen von UiPath

Bei der Entwicklung von Workflows, die auf einer Benutzeroberfläche basieren, kann die Automatisierung unterbrochen werden, wenn sich Elemente der Benutzeroberfläche oder die Bildschirmauflösung ändern.

Preise von UiPath

Basic : 25 $ pro Monat

Standard : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu UiPath

G2: 4,6 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über UiPath?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Tools wie AI Center, Document Understanding und Autopilot ermöglichen es Bots, den Kontext zu interpretieren und dynamische Aktionen durchzuführen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie ein Bot selbst entscheiden kann, welcher Prozess ausgeführt werden soll, anstatt darauf zu warten, dass ich ihm genau sage, was er zu erledigen hat.

Tools wie AI Center, Document Understanding und Autopilot ermöglichen es Bots, den Kontext zu interpretieren und dynamische Aktionen durchzuführen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie ein Bot selbst entscheiden kann, welcher Prozess ausgeführt werden soll, anstatt darauf zu warten, dass ich ihm genau sage, was er zu erledigen hat.

3. Beam KI (Am besten geeignet für datengesteuerte Automatisierung der Entscheidungsfindung)

via Beam KI

Mit Beam AI können Sie Daten in automatisierte Entscheidungen umwandeln. Sie haben die Wahl zwischen vorgefertigten Agenten wie E-Mail-Triage oder KYC-Prüfungen oder können einen KI-Agenten mit benutzerdefinierten Regeln erstellen.

KI-Agenten können mit API-Aufrufen, geplanten Ereignissen oder sogar Nachrichten aus Tools wie Slack und Gmail aktiviert werden. Das Tool verbindet sich auch direkt mit Data Warehouses wie Snowflake oder BigQuery, um Datenabweichungen zu kennzeichnen oder Workflow-Schritte nach der Überprüfung automatisch zu genehmigen.

Die besten Features von Beam KI

Koordinieren Sie Multi-Agent-Workflows mithilfe einer zuverlässigen und präzisen Agent-OS-Grundlage.

Definieren Sie klare Pfade, denen ein Agent basierend auf der Aufgabe, dem Kontext und externen Auslösern folgen soll.

Legen Sie Ausstiegsbedingungen fest, um den Prozess zu beenden, wenn eine Aufgabe erledigt ist oder manuell bearbeitet werden muss.

Messen und verbessern Sie die Zuverlässigkeit Ihrer KI-Agenten mit benutzerdefinierten Bewertungsrahmenwerken.

Einschränkungen von Beam KI

Einige Benutzer berichten, dass das Tool nur begrenzte Möglichkeiten bietet, KI-Agenten an spezifische Geschäftsanforderungen anzupassen.

Preise für Beam KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Beam KI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: 15 % der Arbeitnehmer befürchten, dass die Automatisierung Teile ihres Arbeitsplatzes gefährden könnte, aber 45 % sagen, dass sie sich dadurch auf höherwertige Arbeiten konzentrieren könnten. Die Sichtweise ändert sich – Automatisierung ersetzt keine Rollen, sondern gestaltet sie neu, um eine größere Wirkung zu erzielen. Bei einer Produkteinführung können die KI-Agenten von ClickUp beispielsweise die Zuweisung von Aufgaben und Terminerinnerungen automatisieren und Statusaktualisierungen in Echtzeit bereitstellen, sodass Teams nicht mehr ständig nach Updates suchen müssen und sich stattdessen auf die Strategie konzentrieren können. So werden Projektmanager zu Projektleitern! 💫 Echte Ergebnisse: Lulu Press spart mit ClickUp-Automatisierungen pro Mitarbeiter täglich 1 Stunde Zeit ein – was zu einer Steigerung der Effizienz der Arbeit um 12 % führt.

4. n8n (Am besten geeignet für die Erstellung komplexer, benutzerdefinierter Automatisierungen)

via n8n

n8n verwendet einen modularen, knotenbasierten visuellen Editor. Jeder Knoten führt eine Aufgabe aus (Auslöser, Logik, API-Aufruf, KI-Aktion usw.), und Workflows werden Schritt für Schritt durch die Verbindung dieser Knoten aufgebaut.

Damit können Sie benutzerdefinierte Logik entwerfen, Ihren eigenen Code hinzufügen und sogar selbst hosten, um die volle Kontrolle über Ihre Infrastruktur und den Datenschutz zu behalten.

Darüber hinaus können erweiterte Workflows mit Bedingungen (if/else, switch), Schleifen, Aufteilungen, Zusammenführungen und Fehlerbehandlung erstellt werden, anstatt nur einfache Auslöser-Aktions-Ketten zu verwenden.

Die KI-gestützte Workflow-Automatisierung ermöglicht es Ihnen außerdem, mechanische Aufgaben um eine intelligente Ebene zu erweitern, sodass Ihre Workflows Daten während der Übertragung interpretieren und auf der Grundlage der KI-Ergebnisse entscheiden können, was zu erledigen ist.

Die besten Features von n8n

Debuggen Sie in Echtzeit mit Live-Ausführungsprotokollen, Sofortwiederholungen, manuellen Durchläufen, Fehlerpfaden und integrierten tools zur Fehlerbehebung.

Starten Sie schnell mit über 600 gebrauchsfertigen Community-Vorlagen für Chatbots, Daten-Crawler und andere Anwendungsfälle.

Führen Sie mehrere miteinander verbundene Automatisierungen aus, die verschiedene Teile eines Prozesses abdecken und zusammenarbeiten.

Limitierungen von n8n

Einige Integrationen erfordern eine manuelle Konfiguration oder API-Kenntnisse, was für nicht-technische Benutzer eine Herausforderung darstellen kann.

Preise für n8n

Kostenlose Testversion

Community Edition (GitHub): Kostenlos

Starter : ~ 28 $/Monat (24 €/Monat)

Pro : ~ 69 $/Monat (60 €/Monat)

Geschäft : ~ 921 $/Monat (800 €/Monat)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

n8n-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Hier ist eine Bewertung von G2:

n8n bietet eine leistungsstarke und flexible Möglichkeit für die Automatisierung von Workflows ohne aufwendigen Code. Mir gefällt, dass es sich um eine Open-Source-Lösung handelt, die selbst gehostet werden kann und einen breiten Bereich an Integrationen bietet.

n8n bietet eine leistungsstarke und flexible Möglichkeit zur Automatisierung von Workflows ohne aufwendigen Code. Mir gefällt, dass es sich um eine Open-Source-Lösung handelt, die selbst gehostet werden kann und einen breiten Bereich an Integrationen bietet.

5. Zapier (am besten geeignet für die Workflow-Automatisierung ohne Programmieraufwand über verschiedene Apps hinweg)

via Zapier

Zapier ist eine No-Code-Automatisierungsplattform für Teams, die ihre Automatisierung schnell skalieren möchten. Sie hilft Ihnen bei der automatischen Triage von IT-Tickets, der Qualifizierung von Leads, der Zusammenfassung von E-Mails oder der Verbindung zu Chatbot-Plattformen für automatisierten Support.

Mit Zapier können Sie mit vorgefertigten Vorlagen beginnen oder einfach Ihre Idee in einfacher Sprache beschreiben, um einen Workflow zu generieren. Was dieses Tool so zuverlässig macht, ist seine umfassende Integrationsabdeckung und benutzerfreundliche Tools wie Canva, Tables und Interfaces.

Für größere Teams bietet Zapier zusätzliche Kontrollfunktionen für Unternehmen. Sie erhalten rollenbasierte Berechtigungen, Prüfpfade, SOC2-Konformität, SSO und vollständige Beobachtbarkeit, sodass Governance und Sicherheit mit der Automatisierung Schritt halten.

Die besten Features von Zapier

Erstellen Sie mit dem AI Agents-Tool benutzerdefinierte KI-Agenten, die in Ihrem gesamten Stack funktionieren.

Automatisieren Sie die Erstellung von Workflows schnell mit dem KI-gestützten Zap Builder.

Geben Sie Agenten persistenten Speicher und Einschränkungen, um mehrstufige Schlussfolgerungen zu unterstützen.

Ermöglichen Sie Agenten, Kontext aus Dokumenten, URLs, früheren Ausgaben usw. zu beziehen und Entscheidungen ohne fest codierte Regeln zu treffen.

Erhalten Sie ständig aktive Agenten, die als Auslöser Webhooks, eingehende Nachrichten, Formular-Übermittlungen, CRM-Aktualisierungen, Datei-Uploads und geplante Intervalle haben.

Limit von Zapier

Einige Integrationen können etwas eingeschränkt sein, wenn Sie erweiterte Bedingungen oder komplexe mehrstufige Workflows wünschen.

Preise von Zapier

Free

Professional : 29,99 $/Monat

Team : 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zapier-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

Hier ist eine Bewertung von G2:

Die Plattform spart Zeit, indem sie manuelle Workloads reduziert und die betriebliche Effizienz steigert. Das Beste daran ist, dass sie einfach zu implementieren und in hohem Maße anpassbar ist und somit die erforderliche Flexibilität für die Verwaltung komplexer Logik und Multi-App-Workflows bietet.

Die Plattform spart Zeit, indem sie manuelle Workloads reduziert und die betriebliche Effizienz steigert. Das Beste daran ist, dass sie einfach zu implementieren und in hohem Maße anpassbar ist und somit die erforderliche Flexibilität für die Verwaltung komplexer Logik und Multi-App-Workflows bietet.

6. Adept KI (am besten geeignet für die natursprachgesteuerte Automatisierung von Enterprise-Workflows)

Die Kernaufgabe von Adept AI besteht darin, Agenten zu entwickeln, die Software so nutzen können wie Menschen. Die Plattform verfolgt einen Full-Stack-Ansatz und kombiniert riesige Trainingsdatensätze mit multimodalen KI-Modellen, die sowohl Bilder als auch Texte verstehen.

Agenten reagieren sowohl auf Text- als auch auf Sprachbefehle und können Websites navigieren, Daten in Formulare eingeben, Webseiten durchsuchen, Tabellenkalkulationen filtern und Diagramme, Tabellen usw. verstehen. Dank ihrer Computer-Vision-Ebene können sie UI-Elemente identifizieren und räumliche Layouts verstehen, sodass sie problemlos mit Schaltflächen, Dropdown-Menüs, Eingabefeldern und komplexen Widgets interagieren können.

Das tool wurde entwickelt, um Menschen zu unterstützen, anstatt sie zu ersetzen. Es kann pausieren, um bei Unklarheiten um Rückfragen zu bitten, fehlende Informationen anzufordern, die durchgeführten Schritte anzuzeigen oder wichtige Aktionen zu bestätigen, bevor es fortfährt.

Die besten Features von Adept KI

Verwandeln Sie eine einfache Anweisung in natürlicher Sprache in einen vollständigen, mehrstufigen Workflow, der über mehrere Tools hinweg ausgeführt wird.

Erhalten Sie flexible, dynamische Agenten, die bei Fehlern verschiedene Wege wählen und Fehler beheben.

Automatisieren Sie mehrstufige Workflows mit Agenten, die zwischen Registerkarten wechseln, Tabellen mit aktuellen Daten aktualisieren, Felder zwischen zwei Tools synchronisieren, CRM-Daten in ein ERP-System kopieren und vieles mehr können.

Einschränkungen von Adept KI

Der Full-Stack-Ansatz macht die Bereitstellung langsamer und ressourcenintensiver als bei leichtgewichtigen Tools für die Automatisierung.

Preise für Adept KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Adept KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Achten Sie bei der Bewertung von APA-Tools nicht nur auf die grundlegende Automatisierung der Aufgaben, sondern auch darauf, wie gut sie LLM-Agenten einsetzen, um Bildschirme zu interpretieren, unstrukturierte Eingaben zu verstehen und Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Die leistungsstärksten Plattformen kombinieren LLM-Logik mit Aktionsfunktionen auf UI-Ebene und bieten Ihnen Agenten, die nicht nur denken, sondern auch handeln können, selbst wenn Workflows über unübersichtliche Schnittstellen oder Multi-App-Umgebungen hinweg verlaufen.

7. Uniphore (Am besten geeignet für unternehmensweite Workflows und mehrstufige Automatisierung)

via Uniphore

Uniphore ist eine Cloud-Plattform mit einer speziellen Agentic-Ebene, auf der KI-Agenten und Anwendungen bereitgestellt werden, die benutzerdefiniert für Kundenservice, Vertrieb, Marketing und HR-Transformation entwickelt wurden. Sie hilft Unternehmen dabei, Kundengespräche zu automatisieren und zu verbessern.

Anstatt Anrufe einfach nur in Transkripte umzuwandeln, versteht es Absichten, erkennt Emotionen und nutzt KI-Agenten, um Serviceteams in Echtzeit anzuleiten. Es kann Daten abrufen, Routineschritte automatisieren, Zusammenfassungen erstellen und während des Gesprächs die nächstbeste Maßnahme vorschlagen.

Für Teams, die durch manuelle Nachbearbeitungsaufgaben oder uneinheitliche Kundenerfahrungen belastet sind, bietet Uniphore eine übersichtlichere und schnellere Möglichkeit, Unterhaltungen zu bearbeiten. Das Ergebnis sind schnellere Lösungen, reibungslosere Workflows und Interaktionen, die sich sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter natürlicher anfühlen.

Die besten Features von Uniphore

Erstellen Sie eine Bibliothek mit Agenten für Schlussfolgerungen, Recherchen und die Ausführung von Aufgaben innerhalb der Agentic Layer.

Stellen Sie KI-Anwendungen komponierbar in der öffentlichen Cloud, der privaten Cloud oder vor Ort bereit.

Orchestrieren Sie Multi-Agent-Workflows mithilfe einer visuellen Designoberfläche auf Basis von BPMN.

Stellen Sie vorgefertigte, einsatzbereite KI-Anwendungen bereit, um schnelle Ergebnisse zu erzielen.

Leiten Sie Live-Agenten in Echtzeit mit KI-gestütztem Support, der sich an jede Unterhaltung anpasst.

Einschränkungen von Uniphore

Das Ändern von Attributen erfordert SQL-Kenntnisse, was zu unnötiger Komplexität führt.

Preise von Uniphore

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Uniphore

G2 : 4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. CrewAI (Am besten geeignet für die Orchestrierung von Multi-Agenten-Workflows)

via CrewAI

Mit CrewAI können Sie Teams aus KI-Agenten zusammenstellen, um Aufgaben und komplexe, mehrstufige Workflows zu automatisieren. Jedem Agenten kann eine bestimmte Rolle zugewiesen werden, z. B. Forscher, Autor, Analyst usw. Mehrere Agenten arbeiten dann zusammen, delegieren Aufgaben und arbeiten gemeinsam an der Erreichung eines größeren Ziels, ähnlich wie ein echtes Team.

Die Plattform verfügt über integrierte Tools für Web-Automatisierung, Web-Scraping, Datenverarbeitung und API-Integrationen, die Agenten nutzen können. Darüber hinaus können Agenten den Speicher und den Kontext über Aufgaben und Interaktionen hinweg beibehalten, was sie für komplexe Workflows nützlich macht, bei denen der bisherige Kontext eine Rolle spielt.

Die Plattform ist außerdem flexibel: Sie können sie in der Cloud ausführen, selbst hosten oder lokal bereitstellen, je nach Ihren spezifischen Anforderungen an Sicherheit und Compliance. Und mit dem benutzerfreundlichen UI Studio und den No-Code-Vorlagen können sowohl technische Teams als auch nicht-technische Teams ganz einfach agentenbasierte Automatisierungen erstellen.

Die besten Features von CrewAI

Erstellen Sie ereignisgesteuerte Automatisierungen, die bei Bedarf einfache Schritte, bedingte Logik, Tool-Aufrufe oder vollständige Crews umfassen können.

Erstellen Sie spezialisierte, rollenbasierte Agenten mit definierten Rollen, Fachkenntnissen und spezifischen Zielen.

Verfolgen Sie, was Agenten getan haben, welche tools sie verwendet haben, ihre Ein- und Ausgänge, Laufzeit und Ressourcennutzung.

Komprimieren Sie lange Aufgabenverläufe, indem Sie den bisherigen Kontext zusammenfassen, sodass Agenten mehrstufige Workflows zuverlässig ausführen können, ohne das Kontextfenster des Modells zu überschreiten.

Definieren Sie sequenzielle oder parallele Workflows mit strukturierter Steuerung mithilfe von CrewAI Flows.

Limit von CrewAI

Das Tool hat nach wie vor eine starke Abhängigkeit von großen Sprachmodellen, was bedeutet, dass die Ausgabequalität variieren kann.

Preise für CrewAI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Automation Anywhere (am besten geeignet für die automatisierte Prozessautomatisierung mit agentenbasierter KI auf Unternehmensebene)

via Automatisierung Anywhere

Automation Anywhere verwendet eine Process Reasoning Engine, die es Agenten ermöglicht, zu argumentieren, zu planen und kontextbezogene Entscheidungen zu treffen, anstatt einfach nur starre Skripte zu befolgen. Diese Agenten arbeiten mit Zielen und nutzen mehrere Systeme und Datenquellen, um diese zu erreichen.

Die Plattform wurde entwickelt, um Legacy-Mainframes, Cloud-Apps, ERPs, Datenbanken, SaaS, APIs usw. zu orchestrieren. Damit ist sie eine gute Option für Unternehmen mit gemischter Infrastruktur, in denen Prozesse über ältere und neuere Systeme hinweg ablaufen.

Die Plattform verfügt außerdem über eine Dokumenten-Automatisierungs-Engine. Diese extrahiert Daten mithilfe von maschinellem Lernen und OCR, validiert sie und überträgt sie automatisch in nachgelagerte Systeme.

Die besten Features von Automation Anywhere

Erfassen Sie, wie die Arbeit tatsächlich über Teams und Anwendungen hinweg fließt, und heben Sie die Automatisierungsmöglichkeiten mit dem höchsten ROI mithilfe von Prozesserkennungsfunktionen hervor.

Entwerfen, koordinieren und führen Sie komplette End-to-End-Workflows aus, die sich über mehrere Systeme in der einheitlichen Cloud-Umgebung der Plattform erstrecken, um eine zentralisierte Kontrolle zu gewährleisten.

Verwenden Sie Automation Co-Pilot als Auslöser für Automatisierungen direkt aus der Anwendung heraus und zum Interagieren mit ihnen sowie zum Übertragen von Aufgaben an Bots in Echtzeit.

Stimmen Sie KI-Agenten, Systeme, Daten und Teams für einen reibungslosen Betrieb mit dem Mozart Orchestrator aufeinander ab.

Einschränkungen der Automatisierung Anywhere

Die Implementierung ist komplex, sodass die Einrichtung der Umgebung und die Schulung der Teams mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.

Preise für die Automatisierung Anywhere

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (über 5.600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Automation Anywhere?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Die Zeit und der Aufwand, die wir dadurch eingespart haben, konnten wir für wichtigere Aspekte unserer Arbeit nutzen – beispielsweise für den Umgang mit unseren Schülern und die Erstellung sinnvoller Unterrichtspläne. Ich habe gesehen, wie meine Kollegen und Mitarbeiter erleichtert aufatmeten, als sie sahen, dass Aufgaben, die früher Stunden in Anspruch nahmen, nun automatisch fertiggestellt wurden.

Die Zeit und der Aufwand, die wir dadurch eingespart haben, konnten wir für wichtigere Aspekte unserer Arbeit nutzen – beispielsweise für den Umgang mit unseren Schülern und die Erstellung sinnvoller Unterrichtspläne. Ich habe gesehen, wie meine Kollegen und Mitarbeiter erleichtert aufatmeten, als sie sahen, dass Aufgaben, die früher Stunden in Anspruch nahmen, nun automatisch fertiggestellt wurden.

10. Vonage AI Studio (am besten geeignet für KI-gestützte Kundenbindung und virtuelle Agenten)

via Vonage KI

Mit Vonage AI erhalten Sie KI-gestützte virtuelle Agenten, die mit Benutzern über verschiedene Kanäle wie Telefonanrufe, SMS/Textnachrichten, Chatten, WhatsApp und mehr interagieren können.

Automatische Spracherkennung, Verständnis natürlicher Sprache und Text-to-Speech-Funktionen ermöglichen vollständig sprachgesteuerte, dialogorientierte Workflows.

Die Plattform lässt sich über eine einheitliche Kommunikations- und Contact-Center-Plattform in gängige CRM-Systeme wie Salesforce, Microsoft Dynamics 365 und Zoho CRM integrieren. Bei einem eingehenden Anruf oder beim Chatten kann die CRM-Integration die Kundendaten, den Verlauf, frühere Tickets oder Geschäfte anzeigen, sodass Agenten sofort den vollständigen Kontext haben, bevor sie antworten.

Die besten Features von Vonage AI Studio

Nutzen Sie eine Flow-Builder-Umgebung, mit der sowohl technische als auch nicht-technische Benutzer Flows und Prozesse der Automatisierung ohne Code erstellen können.

Entwickeln Sie Agenten, die die Absichten von Benutzern erkennen, Absichtswechsel während der Unterhaltung verarbeiten und Fehler bei der Eingabe oder mehrdeutige Benutzerantworten verwalten können.

Verwenden Sie Kommunikations-APIs (Sprache, Nachrichten, Video), um Vonage-basierte Agenten und Automatisierung in umfassendere Workflows einzubetten.

Vereinfachen Sie den Aufbau von Unterhaltungen und verbessern Sie die Genauigkeit durch die Integration Ihrer Unternehmens-Wissensdatenbank.

Einschränkungen von Vonage KI Studio

Einige Integrationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierte Konnektoren oder eine sorgfältige Konfiguration, was die Implementierung für kleine Teams erschweren kann.

Preise für Vonage KI Studio

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen für Vonage KI Studio

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Wenn Sie sich mit Plattformen zur Automatisierung von agentenbasierten Prozessen beschäftigen, sollten Sie folgende wichtige Features berücksichtigen:

Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) : Wählen Sie ein tool, mit dem Sie mithilfe leistungsstarker Sprachmodelle und NLP Anweisungen in einfachen Worten geben können.

Unterstützung mehrstufiger Workflows : Stellen Sie sicher, dass Ihr Tool durchgängige, plattformübergreifende Workflows der Automatisierung problemlos unterstützen kann.

Integrationen : Achten Sie auf reibungslose Integrationen mit Ihrem Tech-Stack, APIs, bestehenden Geschäftssystemen und Datenplattformen.

Human-in-the-Loop-Kontrollen : Wählen Sie Tools, die bei Bedarf eine schnelle Überwachung und Intervention durch Menschen ermöglichen.

Governance und Sicherheit : Entscheiden Sie sich für ein tool mit starken Sicherheitsvorkehrungen, wenn die Automatisierung sensible Daten betrifft. Denken Sie an Prüfpfade, Compliance-Prüfungen und rollenbasierten Zugriff.

Low-Code-/No-Code-Builder: Suchen Sie nach einem Tool mit Drag-and-Drop- oder No-Code-Optionen, damit jeder in Ihrem Team Workflows schnell erstellen und anpassen kann.

Vorteile der automatisierten Prozessautomatisierung

Mit KI-Agenten-Tools, die lernen, sich anpassen und koordinieren können, laufen Ihre Workflows nicht nur schneller, sondern werden auch besser.

Hier sind einige der größten Vorteile von APA:

Redundanzen minimieren: Befreien Sie Ihre Mitarbeiter von manuellen, sich wiederholenden Arbeiten, damit sie sich auf wertvollere Arbeiten konzentrieren können.

Verbessern Sie Genauigkeit und Konsistenz: Lassen Sie KI-Agenten regelbasierte Prozesse mit weniger Fehlern und integrierter Überprüfbarkeit abwickeln.

Skalieren Sie komplexe Workflows: Koordinieren Sie Aufgaben über automatisierte Systeme, Anwendungen und Datenquellen hinweg, ohne zusätzlichen Aufwand zu verursachen.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Nutzen Sie KI-gestützte Reasoning-Engines und Funktionen der Automatisierung, um Daten auszuwerten, Ergebnisse vorherzusagen, Markttrends zu verfolgen und nächste Schritte zu empfehlen.

Verbessern Sie die Sicherheit durch menschliche Überwachung: Ermöglichen Sie Agenten, zur Klärung zu pausieren, Ausnahmen zu eskalieren und kritische Aktionen zu bestätigen, um Prozessrisiken zu reduzieren.

End-to-End-Workflows ausführen: Koordinieren Sie mehrstufige Abläufe über mehrere Tools hinweg, von der Navigation und Extraktion bis hin zur Validierung und Aktualisierung mit : Koordinieren Sie mehrstufige Abläufe über mehrere Tools hinweg, von der Navigation und Extraktion bis hin zur Validierung und Aktualisierung mit KI-Agenten für das Projektmanagement

Was sind einige gängige Anwendungen der automatisierten Prozessautomatisierung?

Agentische Automatisierung kommt zum Einsatz, wenn Teams mit wiederholenden Aufgaben überfordert sind. Hier sind einige Bereiche des Alltags, in denen sie das Leben erleichtert:

📞 Kundensupport: KI-Agenten können Routinefragen sofort beantworten, Kunden zu Self-Service-Optionen führen, benötigte Informationen erfassen und nur wirklich komplexe Fälle an menschliche Agenten weiterleiten. So können Sie die Reaktionszeiten verkürzen und gleichzeitig das Fachwissen Ihrer Mitarbeiter dort einsetzen, wo es wirklich zählt.

💲 Finanzteams: Genehmigungen, Abstimmungen, Datenvalidierungen, Berichterstellung und Compliance-Prüfungen werden schneller und zuverlässiger, da Agenten strukturierte Workflows präzise abwickeln. Dies reduziert das operative Risiko und verbessert die Audit-Bereitschaft.

👥 Personalabteilungen: Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, Abfragen zu Richtlinien, die Anmeldung zu Sozialleistungen und die Dokumentenverwaltung häufen sich nicht mehr an. Agente Workflows mit KI koordinieren mehrere Systeme, versenden Erinnerungen, erfassen Informationen und sorgen dafür, dass jede Anfrage eines neuen Mitarbeiters oder bestehenden Mitarbeiters reibungslos durch den Prozess läuft.

❤️ Gesundheitswesen: Aufgaben wie die Bearbeitung von Leistungsansprüchen, die Patientenaufnahme, die Terminplanung und die Überprüfung der Anspruchsberechtigung werden optimiert. Agenten reduzieren den Verwaltungsaufwand, minimieren menschliche Fehler und helfen Anbietern, mehr Zeit für die klinische Versorgung statt für Papierkram aufzuwenden.

📈 Vertrieb und Marketing: Agenten führen eine Vorqualifizierung von Leads durch, aktualisieren CRMs, verfolgen Kampagnen, überwachen Pipeline-Signale und sind Auslöser für zeitnahe Kontaktaufnahmen. So laufen die Umsatzaktivitäten kontinuierlich im Hintergrund weiter, während Verkäufer mehr Zeit für den eigentlichen Verkauf haben.

Was ist der Unterschied zwischen agentenbasierter Automatisierung, KI-gestützter Automatisierung und RPA?

Diese Begriffe klingen zwar ähnlich, sind aber nicht dasselbe. Jeder Ansatz löst eine andere Ebene des Problems der Automatisierung.

Werfen Sie einen Blick darauf ⬇️

Dimension RPA KI-gestützte Automatisierung Agentische Automatisierung Kernfunktion Befolgt Regeln, ahmt Klicks/Tastenanschläge nach Fügt KI für Mustererkennung und NLP hinzu Agenten denken, planen, passen sich an und handeln autonom. Datenverarbeitung Nur strukturierte Daten Verarbeitet strukturierte + einige unstrukturierte Daten Verarbeitet alle Datentypen mit Schlussfolgerungen Entscheidungsfindung Keine, nur regelbasiert Begrenzt, geleitet von KI-Modellen Fortschrittliches, mehrstufiges, zielorientiertes Denken Workflow-Umfang Aufgabenebene Prozessebene Durchgängige, systemübergreifende Workflows Die Rolle des Menschen Hoch Moderieren Niedrig

Kurz gesagt:

RPA = der Regelbefolger

KI-gestützte Automatisierung = der intelligente Assistent

Agentische Automatisierung = der anpassungsfähige Teamkollege

Herausforderungen und Überlegungen bei der APA

Die automatisierte Prozessautomatisierung hat ein enormes Potenzial, aber auch ihre eigenen Hürden. Bevor Sie sich darauf einlassen, sollten Sie über folgende Herausforderungen nachdenken:

Das Setup erfordert Aufwand: APA ist nicht wie RPA sofort einsatzbereit. Sie benötigen klare Ziele, solide Datenpipelines und eine funktionierende Governance.

Daten sind wichtig: Wenn die eingegebenen Daten unvollständig oder fehlerhaft sind, sind auch die Ergebnisse unzuverlässig.

Menschen brauchen Zeit, um sich anzupassen: Der Wechsel von manuellen zu AI-gesteuerten Prozessen kann einschüchternd wirken. Gute Kommunikation und Schulungen helfen, den Übergang zu erleichtern.

Sicherheit ist entscheidend: Da APA mehrere Apps und Systeme betrifft, dürfen Zugriffskontrollen und Datenschutz nicht nachträglich berücksichtigt werden.

Klarheit bei Kosten und ROI: Enterprise APA ist nicht billig. Der Trick besteht darin, zu wissen, wo es den größten Ertrag bringt, bevor man es skaliert.

Die Zukunft der Lösungen für Automatisierung

Die automatisierte Prozessautomatisierung ist auf dem Vormarsch, aber der Weg dorthin wird nicht für jedes Geschäft gleich aussehen. Hier sind die Ergebnisse der Studie zur zukünftigen Entwicklung:

Die Einführung wird sich beschleunigen, jedoch ungleichmäßig

Laut dem Bericht „The State of AI“ von McKinsey setzen bereits etwa drei Viertel der Unternehmen KI in mindestens einer ihrer Funktionen ein, und die Akzeptanz nimmt allmählich zu.

Das Gleiche wird mit der Einführung der agentenbasierten Automatisierung geschehen: Early Adopters werden schnell voranschreiten, während andere länger brauchen werden, um sie in ihre Hauptprozesse zu integrieren.

Agenten werden von Aufgabenausführern zu Ergebnis-Eigentümern.

Nancy Xu, Vice President von Salesforce KI, prognostiziert: „

Wir werden von dialogorientierten Assistenten, die Aufgaben übernehmen, zu Agenten übergehen, die Ergebnisse erzielen und tief in die Struktur der Arbeit eingebettet sind. Anstatt Agenten Anweisungen zu geben, werden wir ihnen Ziele vorgeben. Ob es darum geht, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Pipeline zu erweitern oder die Zeit bis zur Lösung zu verkürzen – Agenten werden dynamisch lernen, Menschen, Prozesse und Daten zu koordinieren, um Ergebnisse für Sie zu erzielen, indem sie proaktiv in Ihrem Geschäft mit einem tiefen Verständnis für die Organisation agieren.

Wir werden von dialogorientierten Assistenten, die Aufgaben übernehmen, zu Agenten übergehen, die Ergebnisse erzielen und tief in die Struktur der Arbeit eingebettet sind. Anstatt Agenten Anweisungen zu geben, werden wir ihnen Ziele vorgeben. Ob es darum geht, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, die Pipeline zu erweitern oder die Zeit bis zur Lösung zu verkürzen – Agenten werden dynamisch lernen, Menschen, Prozesse und Daten zu koordinieren, um Ergebnisse für Sie zu erzielen, indem sie proaktiv in Ihrem Geschäft mit einem tiefen Verständnis für die Organisation agieren.

Integrieren Sie Agentic Automatisierung mit ClickUp in Ihren Workflow

Die Zukunft der Arbeit wird nicht davon bestimmt, wie viele Aufgaben Sie an einem Tag abhaken können. Sie wird davon bestimmt, wie intelligent diese Aufgaben erledigt werden. Die automatisierte Prozessautomatisierung ist der Übergang von der manuellen Bearbeitung von Aufgaben durch Menschen zu KI-gestützten Agenten, die mit uns zusammenarbeiten und die Fähigkeiten von Teams erweitern.

Deshalb sind Tools wie ClickUp so spannend. Sie vereinen alles an einem Ort, bieten intelligente Automatisierungsfunktionen und machen die chaotischen Aspekte der Arbeit wesentlich übersichtlicher.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und sehen Sie selbst, wie reibungslos Ihr Workflow ablaufen kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Herkömmliche Automatisierungsmethoden wie RPA folgen festen Regeln und Skripten, während die agentenbasierte Automatisierung Agenten einsetzt, die in Echtzeit denken, sich anpassen und Entscheidungen treffen können.

Ja. APA kann Workflows aus den Bereichen Finanzen, Personalwesen, IT, Betrieb und Kundenservice miteinander verbinden und so eine abteilungsübergreifende Automatisierung ermöglichen.

Die meisten APA-Plattformen umfassen Fehlerbehandlung, Eskalationspfade und Prüfpfade, sodass Ausnahmen protokolliert, gekennzeichnet und bei Bedarf mit minimalem menschlichem Eingriff und minimaler menschlicher Überwachung umgeleitet werden.

Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, IT und Kundenservice profitieren aufgrund ihrer komplexen, sich wiederholenden und compliance-intensiven Prozesse am meisten von intelligenter Automatisierung.

Auf jeden Fall. Viele APA-Tools wurden mit No-Code- oder Low-Code-Buildern entwickelt, sodass sie für Startups und KMUs zugänglich sind, die ohne zusätzliches Personal skalieren möchten.

Führende Plattformen erfüllen Standards für die Sicherheit von Unternehmen wie SOC 2, DSGVO und HIPAA und bieten rollenbasierten Zugriff, Verschlüsselung und detaillierte Audit-Protokolle für die Datensicherheit.