die 13 besten Agentic-KI-Tools zur Automatisierung komplexer Workflows im Jahr 2025

Wir alle haben die gleichen 24 Stunden am Tag, aber wie wir sie verbringen, bestimmt unsere Produktivität. Studien zeigen, dass 83,13 % der Berufstätigen bis zu einem Drittel ihrer Woche in Meetings verbringen.

Wenn endlose Telefonate, Meetings, E-Mails und Dokumentationen Ihren Tag dominieren, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie mehr Zeit mit „Arbeit rund um die Arbeit” verbringen. Hier kommen die Agentic AI tools in Schritt.

Durch den Einsatz intelligenter Agenten, die komplexe Workflows automatisieren und große Datenmengen analysieren können, können Fachleute verschwendete Zeit zurückgewinnen und sich auf höherwertige Aufgaben konzentrieren. Diese KI-Tools verändern bereits jetzt die Art und Weise, wie Unternehmen, die nach mehr Effizienz streben, ihre tägliche Arbeit angehen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der besten agentenbasierten KI-Tools vor, mit denen Sie Ihre Arbeit erleichtern und Ihren Arbeitsalltag reibungsloser gestalten können.

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Agentic-KI-Software, der Ihnen dabei hilft, anhand der Schlüssel-Features, Preise und Benutzer-Bewertungen das für Sie passende Produkt auszuwählen.

tool* Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp All-in-One-Arbeit-Management mit KI-Projektplanung für Teams jeder Größe ClickUp Brain AI, Aufgabe-Automatisierung, vorgefertigte und benutzerdefinierte KI-Agenten, Planungsvorlagen, Workload- und Zeitleiste Ansichten, über 1.000 Integrationen Free-Plan; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen LangChain Agents Benutzerdefinierte KI-Agenten für Entwickler und Tech-Teams Multi-Agenten-Orchestrierung, Speicher, der unterstützt, Tool- und API-Verkettung, Python- und JS-Bibliotheken, Observability-Tools Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 39 $/Monat pro Benutzer AutoGPT Open-Source-basierte, kontinuierliche KI-Agenten für kleine Teams Ereignis-auslöse-kontinuierliche Agenten, Open-Source-Framework, Docker/Selbsthosting, Workflow-Bibliothek, Überwachung und Analyse Benutzerdefinierte Preisgestaltung AutoGen Multi-Agenten-Zusammenarbeit für Forschung und Problemlösung für Einzelpersonen und kleine Teams Planner/Doer/Reviewer-Agenten, asynchrone Nachrichtenübermittlung, Integration externer Tools, Debugging und Beobachtbarkeit, Python/. NET-Unterstützung Benutzerdefinierte Preisgestaltung Microsoft Copilot Tägliche Produktivität in Microsoft 365 für Unternehmen Zusammenfassungen von Teams-Meetings, Erstellung von Inhalt in Word und PowerPoint, Excel-Einblicke, Copilot Studio für benutzerdefinierte Agenten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat pro Benutzer CrewAI Multi-Agent-Workflows für große Geschäfte No-Code-Studio, Python-Framework, Agentenrollen (Forscher/Analyst/Support), Cloud- und lokale Bereitstellung, ROI-Nachverfolgung Open Source AgentGPT Autonome, aufgabeorientierte Agenten für kleine Teams Aufschlüsselung von Zielen in Aufgaben, Automatisierung von Recherche und Berichterstellung, integrierte APIs, Ideenfindung, anfängerfreundliche Benutzeroberfläche Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 40 $/Monat pro Benutzer Zapier KI Integration von KI in bestehende tools für mittlere bis große Teams KI-Builder mit über 8.000 Apps, Chatbots/Schnittstellen/Tabellen, Copilot für Nudges, vorgefertigten Zaps, Datei- und CRM-Automatisierungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29,99 $/Monat pro Benutzer Adept KI Komplexe Automatisierung des Workflows für Unternehmen Natürliche Sprache in Aktionen umsetzen, multimodale Modelle, Web-VQA für Dokumente/PDFs, proprietäre Aktuationsschicht, Plan und Ausführung Benutzerdefinierte Preisgestaltung UiPath Groß angelegte Automatisierung des Unternehmens für Einheitliche Koordination für KI-Agenten, Menschen und Roboter, Dokumentenverständnis, Low-Code-Agent Builder, über 40 Integrationen mit Unternehmen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Orby Audit-fähige, hochkarätige Automatisierung des Unternehmens Neuro-symbolische KI, Large Action Model (LAM), Prozesserkennung, Dokumentenverständnis, Compliance auf Unternehmensebene Benutzerdefinierte Preisgestaltung Beam Branchenspezifische KI-Arbeitskräfte für große Teams in regulierten Branchen Vorkonfigurierte Agenten für Personalwesen, Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Recht, AgentOS-Plattform, modulares Design, kontinuierliche Lern-Workflows Benutzerdefinierte Preisgestaltung AskUI Geräteübergreifende Automatisierung mit Vision AI für kleine bis mittelgroße Teams Workflow-Automatisierung für Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents für UI-Tests, Dokumentenverarbeitung, Integrationen von Drittanbietern Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 57 $/Monat pro Benutzer

Die meisten KI-tools reagieren auf Befehle. Hier machen die KI-tools von Agentic den Unterschied.

Es handelt sich um künstliche Intelligenzsysteme, die unabhängiger arbeiten als herkömmliche KI. Das bedeutet, dass sie Ziele setzen, Schritte planen und diese mit minimalem menschlichem Aufwand umsetzen können.

Anstatt dass ein Manager beispielsweise Stunden damit verbringt, Aufgaben zwischen verschiedenen Teams zu koordinieren, könnte ein Agentic-KI-System Verantwortlichkeiten zuweisen, Erinnerungen versenden und den Fortschritt in Echtzeit aktualisieren.

Im Kundensupport kann es häufig auftretende Probleme lösen und nur die wirklich komplexen Fälle an einen Menschen weiterleiten.

Durch die Kombination von Argumentation, Entscheidungsfindung und der Fähigkeit, externe tools zu nutzen, erledigen Ihnen diese tools folgende Vorteile:

Sparen Sie Zeit, indem Sie Routineaufgaben und mehrstufige Prozesse automatisieren

Reduzieren Sie den Bedarf an ständiger Überwachung, damit sich Ihre Teams auf wertvollere Arbeit konzentrieren können

Passen Sie sich neuen Situationen mit besseren Entscheidungen und einem besseren Verständnis des Kontexts an

Lernen Sie aus vergangenen Leistungen, um sich im Laufe der Zeit kontinuierlich zu verbessern

Agentische KI-Tools entwickeln sich von einfachen Copiloten zu KI-Agenten, die über Ihren gesamten Stack hinweg planen, handeln und sich anpassen. Eine gute Wahl zu treffen bedeutet, agentische KI-Plattformen zu finden, die zu Ihrer tatsächlichen Arbeit passen, und nicht nur eine Liste von Features.

Hier ist eine einfache Methode, um zu beurteilen, was Ihnen bei der Automatisierung komplexer Workflows und der Verbesserung der täglichen Aufgabe helfen wird:

Passgenau für Ihren Anwendungsfall mit der richtigen Mischung aus Autonomie und menschlicher Überprüfung

Nahtlose Integration in bestehende Unternehmen-Systeme und externe tools, die Sie bereits verwenden

Starke Sicherheit und Governance mit Rollen, Prüfpfaden und Richtlinienkontrollen

Zuverlässige Koordination für die Zusammenarbeit mehrerer Agenten, Speicher und Kontext über komplexe Workflows hinweg

Bewährte Skalierbarkeit und Support, damit Workflows auch unter Last schnell bleiben und einfach zu überwachen sind

💡Profi-Tipp: Beginnen Sie klein mit einem hochwertigen Workflow in den Bereichen Support, Betrieb oder Marketing und erweitern Sie dann, sobald das Ergebnis klar ist. Verbinden Sie Ziele in natürlicher Sprache mit tools wie Slack, Jira, Salesforce oder Ihrem Data Warehouse und probieren Sie offene Frameworks wie Microsoft Semantic Kernel aus, um eine saubere Integration ohne aufwendigen benutzerdefinierten Code zu erreichen. Halten Sie die Leitplanken einfach und sichtbar, damit autonome Agenten hilfreich und vertrauenswürdig bleiben.

Nachdem wir nun erläutert haben, was agentische KI ist und wie man die richtige Plattform auswählt, wollen wir uns einige der besten agentischen KI-Tools ansehen, die für Teams einen echten Unterschied machen.

1. ClickUp (am besten geeignet für Teams, die ein KI-gestütztes Projektmanagement benötigen)

Verwandeln Sie mit ClickUp Brain einen Kampagnenbrief in wenigen Minuten in einen vollständigen Projekt-Plan mit Aufgaben, Fristen und Eigentümern

Die meisten KI-Tools versprechen Ihnen Zeitersparnis, aber viele wirken letztendlich nur wie Add-ON. Sie können zwar eine Frage beantworten oder eine Notiz verfassen, verstehen jedoch selten den Gesamtzusammenhang Ihrer Arbeit.

ClickUp verfolgt einen anderen Ansatz. Seine KI ist nicht nur ein weiteres Feature, das in einer Projektmanagement-App versteckt ist. ClickUp Brain versteht den Kontext Ihres Arbeitsbereichs, automatisiert mehrstufige Workflows und macht Vorschläge, damit Ihr Team weiter vorankommt.

*automatisierung der Projektkoordination mit ClickUp Brain

Markieren Sie Blockaden, schlagen Sie Neuzuweisungen vor und passen Sie Zeitleiste an, um die Arbeit mit ClickUp Brain voranzutreiben

Stellen Sie sich ein Marketingteam vor, das eine neue Kampagne starten will. Normalerweise würde der Projektmanager einen halben Tag damit verbringen, Aufgaben zu erstellen, Fristen festzulegen und den Mitarbeitern eine Erinnerung zu senden, was zu erledigen ist. Mit ClickUp Brain wird die Aufgabenbeschreibung einmal hochgeladen, und die KI erstellt den Plan, weist Verantwortlichkeiten zu und aktualisiert den Fortschritt im Laufe der Zeit.

Außerdem verhindert es, dass funktionsübergreifende Projekte in Silos versinken. Brain überwacht die Aktivitäten über alle Systeme hinweg und sorgt dafür, dass Echtzeit-Updates überall ankommen. Wenn ein Jira-Ticket geschlossen wird, wird die verknüpfte ClickUp Aufgabe sofort aktualisiert und Slack-Benachrichtigungen werden an die Beteiligten versendet, ohne dass jemand eingreifen muss.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Funktion „Talk to Text” von ClickUp Brain MAX, um Ideen unterwegs festzuhalten. Sprechen ist bis zu viermal schneller als Tippen (220 Wörter pro Minute gegenüber 45), was insgesamt etwa 1,1 Tage pro Woche einspart. Und da ClickUp Brain MAX in Verbindung mit mehreren Premium-KI-Modellen wie GPT-5, Claude und Gemini steht, können Sie mehrere Tools auf einmal ersetzen und die Kosten um bis zu 88 % senken, anstatt zwischen verschiedenen Apps hin- und herzuwechseln

*umfassender Kundensupport mit ClickUp AI-Agenten

Lösen Sie sich wiederholende Support-Tickets von Anfang bis Ende, damit sich Ihr Team mit ClickUp AI Agents auf komplexe Fälle konzentrieren kann

Während ClickUp Brain bei der Projektplanung glänzt, bringen ClickUp AI Agents die gleiche Intelligenz in den Kundensupport ein.

Diese Agenten können mehr als nur Tickets kategorisieren oder mit Tags versehen – sie können Routinefälle von Anfang bis Ende lösen. Passwortzurücksetzungen, Abonnementaktualisierungen oder Bestellstatusprüfungen werden automatisch abgewickelt, bis hin zur Antwort an den Kunden und der Aktualisierung der CRM-Datensätze.

Bei sensibleren oder ungewöhnlichen Problemen weiß die KI, wann sie einen Schritt zurück machen muss. Diese Tickets werden an einen menschlichen Mitarbeiter weitergeleitet, wobei jedoch der gesamte Kontext übersichtlich zusammengefasst wird. Das bedeutet weniger Zeitaufwand für das Durchsuchen von Notizen und mehr Zeit, um ein durchdachtes Unterstützen zu leisten.

📌 Beispiel: Ein SaaS-Unternehmen nutzte ClickUp Brain, um täglich Hunderte von einfachen Tickets zu bearbeiten. Die KI-Agenten versendeten automatisch Bestätigungen, schlossen Fälle ab und hielten die Unterlagen auf dem neuesten Stand. Dadurch konnte sich das menschliche Team auf die Probleme konzentrieren, bei denen Empathie und Kreativität wirklich wichtig sind.

Das Ergebnis ist ein schnelleres, reibungsloseres Erlebnis für Benutzer und ein Support-Team, das sich weniger durch Wiederholungen belastet fühlt.

Mit Features wie Workload-Ausgleich, intelligenter Aufgabenverteilung und integrierten proaktiven Erinnerungen sorgen ClickUp AI Agents dafür, dass sich Teams auf höherwertige Arbeit konzentrieren können, während das System den Rest übernimmt.

Sie können die vorgefertigten Autopilot-Agenten in ClickUp verwenden oder Ihre eigenen für bestimmte Anwendungsfälle erstellen.

wenn Sie sich fragen, wie ClickUp Brain Aufgaben durch Automatisierung Verzögerungen vermeidet und Ihre Arbeitsbelastung reduziert, finden Sie hier eine kurze Anleitung: *

Die besten Features von ClickUp

Verwandeln Sie Projektbeschreibungen mit ClickUp Brain in vollständige Projektpläne

Führen Sie die Synchronisierung von Aufgaben und Updates automatisch zwischen ClickUp, Jira und Slack durch

Lösen Sie sich wiederholende Support-Tickets mit KI-Agenten

Weisen Sie Aufgaben intelligent auf der Grundlage von Workload und Verfügbarkeit zu

Erfassen Sie Meeting-Notizen, Protokolle und Aktionspunkte mit dem KI-Notizbuch von ClickUp

Limit von ClickUp

Kann für kleine Teams, die mit grundlegenden Anforderungen beginnen, überwältigend sein

Erweiterte KI-Features wie Brain MAX sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was Benutzer über ClickUp sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen benutzerdefiniert anzupassen, kombiniert mit Tools wie Dashboards, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

Die Möglichkeit, alles von Aufgabentypen bis hin zu Automatisierungen benutzerdefiniert anzupassen, kombiniert mit tools wie Dashboard, Formularen und jetzt auch ClickUp Brain, bedeutet, dass ich skalierbare, effiziente Systeme für jeden Workflow aufbauen kann. Außerdem finde ich es toll, wie schnell sich die Plattform weiterentwickelt.

2. LangChain Agents (am besten geeignet für Entwickler, die benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen)

via LangChain

LangChain bietet Tools zum Erstellen, Orchestrieren und Bereitstellen autonomer KI-Agenten, die komplexe, mehrstufige Workflows bewältigen können. Damit können Sie Ihre eigenen KI-Agenten für die reale Arbeit formen, ihnen die von Ihnen bereits verwendeten Apps in Verbindung bringen und mehrere Agenten anleiten, komplexe Workflows ohne großen Aufwand zu bewältigen.

Mit LangChain können Sie klein anfangen und dann wachsen. Fügen Sie Speicher hinzu, damit sich Ihr Agent den Kontext merkt. Fügen Sie Suche, Daten oder einfache Aktionen hinzu. Lassen Sie den Agenten einige Schritte planen, diese ausprobieren und darüber berichten.

Die visuelle Agent-IDE LangGraph Studio hilft Ihnen dabei, Agenten schneller zu erstellen.

Die besten Features von LangChain

Erstellen Sie benutzerdefinierte intelligente Agenten, die tools aufrufen und zusammenarbeiten, um mehrstufige Aufgaben abzuschließen

Fügen Sie Speicher hinzu, damit Unterhaltungen und die Geschichte der Aufgaben nützlich bleiben

Kombinieren Sie Anbieter, Datenspeicher und APIs ganz nach Ihren Bedürfnissen

Streamen Sie Schritte in Echtzeit, damit Sie die Ausführung von Aufgaben beobachten und bei Bedarf eingreifen können

Koordinieren Sie komplexe, mehrschrittige Workflows mit der LangChain Expression Language (LCEL)

Limitations von LangChain

Erfordert grundlegende Programmierkenntnisse, um den Wert zu erzielen

Schnelle Releases können mehr Updates für Setup bedeuten

Mehr als Sie für einfache einmalige Automatisierungen benötigen

Preise für LangChain

Entwickler : Starten Sie kostenlos und zahlen Sie dann nach Bedarf

Plus : 39 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

LangChain-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über LangChain sagen

Diese G2-Bewertung hob hervor:

Was mir an LangChain am besten gefällt, ist, wie nahtlos es große Sprachmodelle (wie OpenAI oder Cohere) mit realen Tools, Daten und API in Verbindung bringt. Es geht nicht nur darum, ein Modell anzuregen, sondern darum, Schritte miteinander zu verknüpfen.

Was mir an LangChain am besten gefällt, ist, wie nahtlos es große Sprachmodelle (wie OpenAI oder Cohere) mit realen Tools, Daten und API verbindet. Es geht nicht nur darum, ein Modell anzuregen, sondern darum, Schritte miteinander zu verknüpfen.

3. AutoGPT (am besten geeignet für Open-Source- und kontinuierliche KI-Agenten)

via AutoGPT

In naher Zukunft werden voraussichtlich fast 7 von 10 Kundeninteraktionen mit Anbietern von autonomen Tools verwaltet werden. Das ist eine große Veränderung und zeigt, wie schnell sich Geschäfte auf KI-Agenten verlassen, um alltägliche Aufgaben zu erledigen.

AutoGPT passt perfekt in diese Zukunft. Im Gegensatz zu vielen Plattformen, die Sie in einer Black Box gefangen halten, ist AutoGPT Open Source und auf Flexibilität ausgelegt. Sie können es selbst hosten, Ihre eigenen Agenten erstellen oder auf vorgefertigte zurückgreifen.

Nach der Einstellung können diese Agenten kontinuierlich laufen, als Auslöser für Ereignisse dienen und mehrstufige Workflows von Anfang bis Ende abwickeln.

Die besten Features von AutoGPT

Erstellen Sie kontinuierliche KI-Agenten , die bei Auslösern aktiv werden und mehrstufige Aufgaben bearbeiten

Entwerfen Sie Workflow-Automatisierung ohne aufwendige Setup mit Low-Code-Blöcken

Beschleunigen Sie gängige Anwendungsfälle mit dem Agent Builder und einer Bibliothek mit vorgefertigten Agenten

Führen Sie die Nachverfolgung der Ausführung von Aufgaben durch und verbessern Sie die Zuverlässigkeit mit integrierten Überwachungs- und Analysefunktionen

Nutzen Sie die Flexibilität von Open Source, um tools, APIs und benutzerdefinierte Logik für komplexe Workflows hinzuzufügen

Limit von AutoGPT

Selbsthosting und Docker-Setup können für nicht-technische Teams sehr zeitaufwendig sein

Sie zahlen weiterhin für die Nutzung der Modell-API und externer Tools

Die Cloud-Plattform befindet sich in einer Limit-Einführungsphase, sodass für einige Features möglicherweise Workarounds erforderlich sind

Preise für AutoGPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

AutoGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: In unserer Umfrage gaben nur 10 % der Befragten an, dass sie Sprachassistenten (4 %) oder automatisierte Agenten (6 %) für KI-Aufgaben einsetzen, während deutlich mehr (62 %) Konversationstools wie ChatGPT und Claude bevorzugen. Die geringere Akzeptanz von Assistenten und Agenten könnte damit zusammenhängen, dass sie sich eher auf bestimmte Workflows oder freihändige Anwendungsfälle konzentrieren. ClickUp bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. ClickUp Brain dient als dialogorientierter KI-Assistent, der Ihnen in einem Bereich von Anwendungsfällen helfen kann. Andererseits können KI-gestützte Agenten innerhalb der ClickUp-Chat-Kanäle Fragen beantworten, Probleme triagieren oder sogar bestimmte Aufgaben übernehmen!

4. AutoGen (am besten geeignet für flexible Multi-Agenten-Experimente und Forschung)

via AutoGen

Mittlerweile wissen wir, dass sich die meisten Agentic-KI-tools wie Solo-Assistenten verhalten. Sie können eine Abfrage beantworten oder einen Schritt automatisieren, aber sie sind selten in Situationen erfolgreich, in denen Teamarbeit und Iteration wichtig sind.

AutoGen, entwickelt von Microsoft Research, verfolgt einen anderen Ansatz. Es handelt sich um ein Open-Source-Framework für die Multi-Agenten-Zusammenarbeit, bei dem mehrere intelligente Agenten Informationen freigeben, Rollen aufteilen und gemeinsam Probleme lösen können.

Anstatt sich auf ein einziges Modell zu verlassen, um alles in einer einzigen Eingabe zu erledigen, regt AutoGen Sie dazu an, in Unterhaltungen zu denken.

Sie können als Beispiel einen Planner-Agenten einsetzen, der Ziele aufschlüsselt, einen Doer-Agenten, der Schritte ausführt, und sogar einen Reviewer-Agenten, der die Qualität überprüft.

Die besten Features von AutoGen

Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit mehrerer Agenten für Problemlösungen und Forschung

Unterstützen Sie asynchrone Nachrichtenübermittlung für skalierbare, verteilte Workflows

Ermöglichen Sie die Integration mit externen Tools, APIs und Speicher für leistungsfähigere KI-Funktionen

Bieten Sie Observability- und Debugging-tools zur Nachverfolgung der Ausführung der Aufgabe

Bieten Sie mit Python und .NET sprachübergreifende Unterstützung für Anwendungen im Unternehmen

Limit von AutoGen

Besser geeignet für Prototyping als für den produktionsreifen Einsatz im Geschäft

Dokumentation und Lernressourcen sind noch limit

Erfordert Code-Kenntnisse, um alle Vorteile nutzen zu können

AutoGen-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

AutoGen-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über AutoGen sagen

Diese Reddit-Rezension gab freigegeben:

AutoGen ist für bestimmte Workflows definitiv sinnvoll, insbesondere wenn Sie tief in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind oder sofort einsatzbereite Multi-Agent-Unterhaltungen im Forschungsstil aufbauen möchten.

AutoGen ist für bestimmte Workflows definitiv sinnvoll, insbesondere wenn Sie tief in das Microsoft-Ökosystem eingebunden sind oder sofort einsatzbereite Multi-Agent-Unterhaltungen im Forschungsstil aufbauen möchten.

🧠 Wussten Sie schon: Die nationale Kartografiebehörde des Vereinigten Königreichs, Ordnance Survey, hat einen cleveren Weg gefunden, um ihre Karten auf dem neuesten Stand zu halten. Anstatt Vermessungsingenieure überall hinzuschicken, nutzen sie Computer Vision und agentische KI, die Luft- und Straßenbilder scannen, um Dinge wie neue Straßen oder Gebäude zu erkennen. Das bedeutet, dass ihre Karten viel schneller aktualisiert werden können, manchmal innerhalb weniger Tage. Wenn Sie also nach einem neuen Radweg oder einer neuen Wohnsiedlung suchen, sind die Details bereits vorhanden.

5. Microsoft Copilot (am besten geeignet für die tägliche Produktivität in Microsoft 365)

via Microsoft

Die meisten KI-Assistenten sind nicht in Ihren täglichen tools integriert, sodass Sie zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln müssen. Microsoft Copilot ist anders, da es direkt in die Software integriert ist, die bereits Millionen von Menschen nutzen – Word, Excel, Outlook, Teams und mehr.

Anstatt Inhalte zwischen Apps zu kopieren, können Sie Copilot bitten, einen E-Mail-Thread zusammenzufassen, Folien aus einem Dokument zu erstellen oder Tabellenkalkulationsdaten zu analysieren – und das alles, ohne Ihren Workspace zu verlassen.

Ein Manager, der ein Beispiel dafür ist, wie er in Teams ein Meeting vorbereitet, kann Copilot die Highlights der chatten-Aktivitäten der letzten 30 Tage zusammenstellen lassen und einen Bericht in Word entwerfen und überarbeiten.

Die besten Features von Microsoft Copilot

Arbeit Sie direkt in Microsoft 365-Apps wie Word, Excel, PowerPoint und Outlook

Fassen Sie Meetings und Chatten-Threads in Microsoft Teams zusammen

Erstellen Sie sofort Entwürfe, Berichterstellung, Präsentationen und E-Mails

Verwenden Sie Copilot Search , um Daten in Microsoft 365 und darüber hinaus zu finden und mit ihnen in Verbindung zu treten

Erstellen Sie mit Copilot Studio benutzerdefinierte Business-Agenten für HR, Finanzen oder IT

Limit von Microsoft Copilot

Höhere Kosten im Vergleich zu einigen eigenständigen KI-Tools

Bei längeren oder komplexeren Eingaben kann es zu Leistungseinbußen kommen

Funktioniert am besten innerhalb des Microsoft-Ökosystems, was die Flexibilität für andere tools Limit

Preise für Microsoft Copilot

Free

Microsoft Copilot Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Microsoft Copilot sagen

Diese G2-Bewertung enthält das Feature:

Copilot spart mir viel Zeit und ermöglicht es mir, als Anbieter meinen Clients mehr zu bieten als zuvor, da es mich bei komplexen Aufgaben und Analysen unterstützt.

Copilot spart mir viel Zeit und ermöglicht es mir, als Anbieter meinen Clients mehr zu bieten als zuvor, da es mich bei komplexen Aufgaben und Analysen unterstützt.

6. CrewAI (am besten geeignet für die Erstellung von Multi-Agent-Workflows, die Sie tatsächlich ausführen können)

via CrewAI

Fast die Hälfte der Benutzer glaubt mittlerweile, dass KI-Agenten bei der Bearbeitung ihrer Anliegen Empathie zeigen können.

Diese Verschiebung des Vertrauens verändert die Erwartungen der Unternehmen an die Automatisierung. Es reicht nicht mehr aus, dass ein Agent nur eine Aufgabe abgeschlossen hat.

CrewAI geht noch einen Schritt weiter und hilft Ihnen dabei, Agententeams aufzubauen, die zusammenarbeiten, Aufgaben übertragen und alle Beteiligten bei Bedarf auf dem Laufenden halten. Anstelle eines einzelnen Assistenten, der isoliert arbeitet, erhalten Sie ein koordiniertes Team, das die Arbeitsweise echter Teams bei der Problemlösung widerspiegelt.

Integrierte Koordinationsmechanismen übernehmen die Aufgabe der Aufgabenverteilung, die Nachverfolgung des Fortschritts und die Qualitätskontrolle.

Die besten Features von CrewAI

Erstellen Sie mit einem No-Code-Studio oder einem Python-Framework schnell Multi-Agent-Workflows

Weisen Sie Agenten verschiedene Rollen zu, z. B. Forscher, Analyst oder Supportmitarbeiter, und lassen Sie sie zusammenarbeiten

Integrieren Sie sie in Cloud-Plattformen oder setzen Sie sie lokal ein, um mehr Kontrolle zu erhalten

Verfolgen Sie Effizienz, ROI und Leistung mit integrierten Beobachtungstools

Skalieren Sie abteilungsübergreifend mit wiederverwendbaren Vorlagen und Erweiterungen

Limit von CrewAI

Für fortgeschrittene Anwendungsfälle sind Python-Kenntnisse erforderlich

Die Dokumentation und Beispiele können im Vergleich zu anderen Frameworks limitiert erscheinen

Möglicherweise komplexer als für einfache Workflows erforderlich

Preise für CrewAI

Orchestrierung: Open Source

Basic: 99 $/Monat

Standard: 500 $/Monat

Pro: 1000 $/Monat

unternehmen: *Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was andere über CrewAI sagen

Diese G2-Bewertung gibt freigeben:

Ich finde es toll, wie einfach es ist, spezialisierte Agenten mit einzigartigen Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren und sie dann in einem strukturierten Workflow zusammenarbeiten zu lassen. Die Flexibilität, verschiedene LLMs einzubinden, tools pro Agent anzupassen und dynamische Aufgaben über die Crew-Struktur zu definieren, verleiht dem Tool viel Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Es eignet sich hervorragend für den Aufbau von Multi-Agent-Systemen, ohne dass man bei Null anfangen muss.

Ich finde es toll, wie einfach es ist, spezialisierte Agenten mit einzigartigen Rollen und Verantwortlichkeiten zu definieren und sie dann in einem strukturierten Workflow zusammenarbeiten zu lassen. Die Flexibilität, verschiedene LLMs einzubinden, tools pro Agent anzupassen und dynamische Aufgaben über die Crew-Struktur zu definieren, verleiht dem Tool viel Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit. Es eignet sich hervorragend für den Aufbau von Multi-Agent-Systemen, ohne dass man bei Null anfangen muss.

7. AgentGPT (am besten geeignet für die Erstellung autonomer, aufgabeorientierter Agenten)

via AgentGPT

Mit AgentGPT von Reworkd lässt sich eine einzelne Idee ganz einfach in einen KI-Agenten umsetzen, der diese Idee umsetzt.

Anstatt jede Anweisung manuell aufzuschlüsseln, legen Sie ein Ziel fest, und die Plattform erledigt den Rest, indem sie es in kleinere Schritte unterteilt und diese nacheinander abschließt.

Ob Sie eine Reise planen, einen Bericht verfassen oder Ideen für eine Kampagne entwickeln – AgentGPT gibt Ihnen einen Eindruck davon, wie autonome Agenten Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern können.

Sie können dem Agenten Zugriff auf Ihre Daten gewähren oder Google durchsuchen und vorgefertigte Vorlagen für häufige Anwendungsfälle verwenden, um schnell loszulegen.

Die besten Features von AgentGPT

Teilen Sie komplexe Ziele in kleinere, überschaubare Aufgaben auf

Automatisierung wiederholender Recherche- und Berichterstellungs-Workflows

Generieren Sie Ideen und Inhalt mit einfachen Eingabeaufforderungen

Integrieren Sie API und tools von Drittanbietern für breitere Anwendungsfälle

Bieten Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche für Anfänger und Fortgeschrittene Benutzer

Limit von AgentGPT

Die kostenlose Version schränkt die Anzahl der Agenten und Aufgabe-Loops ein

Die Benutzerdefinierte Anpassung kann technisches Know-how erfordern

Bei intensiver Nutzung kann es manchmal zu Leistungseinbußen kommen

Preise für AgentGPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

AgentGPT-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was andere über AgentGPT sagen

In dieser G2-Bewertung wurde Notiz genommen:

AgentGPT ist eine der besten Plattformen, auf der man wichtige und genaue Ergebnisse erhalten kann, die innerhalb eines Unternehmens weiterverwendet werden können, in der Reihenfolge, außergewöhnliche und unkonventionelle Ideen zu präsentieren.

AgentGPT ist eine der besten Plattformen, auf der man wichtige und genaue Ergebnisse erhalten kann, die innerhalb eines Unternehmens weiterverwendet werden können, um außergewöhnliche und unkonventionelle Ideen in Reihenfolge zu präsentieren.

👀Interessante Tatsache: Deloitte, EY, PwC und KPMG erforschen KI-Systeme, die nicht nur unterstützen, sondern auch handeln. Die agentenbasierten Plattformen Zora AI von Deloitte und EY.ai von EY übernehmen selbstständig Aufgaben wie Finanzmanagement und Compliance, mit dem Ziel, die Beratung von verkauften Stunden zu geliefertem Wert zu verändern.

via Zapier

Zapier KI ist der Ort, an dem alltägliche Arbeit auf praktische KI trifft.

Anstatt von einer leeren Seite anzufangen, beschreiben Sie einfach, was Sie möchten, und Zapier integriert intelligente Hilfe in die Tools, die Sie bereits verwenden. Es verbindet sich mit Tausenden von Apps, achtet auf wichtige Momente und führt die Aufgabe bis zum Abschluss durch.

Wenn Ihre Welt aus Formularen, Kalendern, CRMs, Tabellen und Chatten besteht, passt Zapier KI genau dazu. Es kann jeden neuen Lead begrüßen, die Daten bereinigen, anreichern und an die richtige Pipeline senden.

Das Beste daran ist, wie zugänglich es sich anfühlt. Sie können eine Idee in einfacher Sprache skizzieren und innerhalb weniger Minuten einen Flow erstellen.

Mit den Orchestrierungsfunktionen von Zapier können Sie auch Chatbots und benutzerdefinierte KI-Agenten erstellen und diese mit dem Unternehmenswissen in Verbindung bringen, um alltägliche Aufgaben auszuführen.

Die besten KI-Features von Zapier

Integrieren Sie KI ohne großen Aufwand in über 8.000 Apps mit Zapier MCP

Erstellen Sie Automatisierungen, indem Sie eine Eingabeaufforderung mit dem KI Builder eingeben

Erhalten Sie hilfreiche Hinweise, während Sie mit Copilot arbeiten

Setzen Sie Agenten für kontextbezogene Aufgaben wie Briefings und Zusammenfassungen ein

Erstellen Sie Chatbots, Formulare, Seiten und einfache Apps mit Chatbots, Schnittstellen und Tabellen

Limit von Zapier KI

Komplexe Bereiche erfordern oft manuelle Anpassungen

Agenten werden immer besser, sind aber für wirklich adaptive Arbeit immer noch zu einfach

Die Kosten können sich summieren, wenn Sie Chatbots, Tabellen, Schnittstellen oder Agenten hinzufügen

Am besten mit einer stabilen Internetverbindung und ein paar Tests, bevor Sie es in der Produktion einsetzen

Zapier KI-Preise

Free

Pro : 29,99 $/Monat pro Benutzer

Team : 103,50 $/Monat pro Benutzer

*unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Chatbots/Schnittstellen/Tabellen-Add-on: Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat (jeweils)

KI-Agenten: Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 50 $/Monat

Zapier KI-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,5/5 (1.392 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (3.023 Bewertungen)

Was andere über Zapier KI sagen

Diese Capterra-Bewertung wurde freigegeben:

Insgesamt habe ich sehr positive Erfahrungen mit Zapier gemacht. Damit konnte ich repetitive Aufgaben durch Automatisierung ersetzen und so Zeit für strategischere Aktivitäten gewinnen. Die „Zaps“ sind zuverlässig, und Zapier bietet eine übersichtliche Dokumentation zur Fehlerbehebung oder zum Aufbau komplexerer Workflows.

Insgesamt habe ich sehr positive Erfahrungen mit Zapier gemacht. Damit konnte ich die automatisierung wiederholender Aufgaben realisieren und so Zeit für strategischere Aktivitäten gewinnen. Die „Zaps“ sind zuverlässig, und Zapier bietet eine übersichtliche Dokumentation zur Fehlerbehebung oder zum Aufbau komplexerer Workflows.

9. Adept AI (am besten geeignet für Unternehmen, die komplexe Workflows über Anwendungen hinweg automatisieren)

via Adept KI

Ich habe KI immer als die bedeutendste Technologie angesehen, an der die Menschheit arbeitet – bedeutender als Feuer, Elektrizität oder alles andere, was wir in der Vergangenheit geschaffen haben.

Ich habe KI immer als die bedeutendste Technologie angesehen, an der die Menschheit arbeitet – bedeutender als Feuer, Elektrizität oder alles andere, was wir in der Vergangenheit zu erledigen haben.

Diese Perspektive erfasst sowohl das Versprechen als auch die Herausforderung der KI. Während viele tools heutzutage einfache Aufgaben effektiv durch Automatisierung ersetzen können, gibt es nur sehr wenige, die die komplexen, anwendungsübergreifenden Workflows, auf die echte Geschäfte angewiesen sind, zuverlässig bewältigen können.

Adept AI wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen. Durch die Kombination von proprietären Trainingsdaten, multimodalen Modellen und einer einzigartigen Aktualisierungsschicht kann es einfache Anweisungen in konkrete Aktionen auf Websites, in PDFs und in Software für Unternehmen übersetzen.

Die besten Features von Adept KI

Übersetzen Sie Anweisungen in natürlicher Sprache direkt in End-to-End-Workflows über Web-Apps und Unternehmenstools hinweg

Finden und interagieren Sie mit Bildschirmelementen wie Schaltflächen, Links und Feldern mit hoher Genauigkeit

Beantworten Sie Fragen aus komplexen Quellen, darunter PDFs, Diagramme und Tabellen, mithilfe der Web-VQA-Funktion

Führen Sie groß angelegte Workflows mit Widerstandsfähigkeit gegenüber Systemänderungen und minimalem Wartungsaufwand durch

Einschränkungen von Adept KI

Hauptsächlich auf Benutzer des Unternehmens ausgerichtet, daher für gelegentliche oder kleine Anwendungen weniger zugänglich

Die Dokumentation und Lernressourcen können für neue Benutzer ohne technischen Hintergrund limit erscheinen

Die Preise können für Geschäfte mit hohen API-Aufruf-Anforderungen schnell steigen

Stützt sich stark auf hochwertige Trainingsdaten, die möglicherweise verzerrt oder unvollständig sind

Preise für Adept KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Adept KI

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Adept KI sagen

Dieser Benutzer von SoftwareReviews gab freigeben:

*Was Adept AI von anderen tools unterscheidet, ist, dass es sich eher wie ein echter Assistent als nur wie ein tool anfühlt. Es kann komplexe Anweisungen verstehen und diese über verschiedene Apps hinweg ausführen, anstatt nur Antworten zu geben. Außerdem eignet es sich sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer und ist damit flexibler als viele andere KI-Tools

Was Adept AI von anderen tools unterscheidet, ist, dass es sich eher wie ein echter Assistent als nur wie ein tool anfühlt. Es kann komplexe Anweisungen verstehen und diese über verschiedene Apps hinweg ausführen, anstatt nur Antworten zu geben. Außerdem eignet es sich sowohl für technische als auch für nicht-technische Benutzer und ist damit flexibler als viele andere KI-Tools.

10. UiPath (am besten geeignet für große Unternehmen, die intelligente Automatisierung skalieren möchten)

via UiPath

UiPath, seit langem als einer der Marktführer im Bereich der robotergestützten Prozessautomatisierung anerkannt, bietet nun auch agentische KI-Lösungen für Unternehmen an.

Im Gegensatz zu herkömmlicher RPA, die starren Regeln folgt, vereint UiPath KI-Agenten, Roboter und Menschen in einer einzigen Orchestrierungsebene. Sie können benutzerdefinierte Agenten erstellen und ihnen ermöglichen, probabilistische Entscheidungen auf der Grundlage von Zielen und Kontext zu treffen.

Das bedeutet Beispiel, dass ein Sachbearbeiter in einem Gesundheitsunternehmen sich auf UiPath verlassen kann, um Rechnungen zu lesen, sie mit KI zu klassifizieren, Ausnahmen an Menschen weiterzuleiten und den Workflow abzuschließen.

UiPath bietet eine ausgereifte, sichere und hoch skalierbare Lösung für Unternehmen, die ihre Kosten senken und Prozesse beschleunigen möchten.

Die besten Features von UiPath

Koordinieren Sie KI-Agenten, Roboter und Menschen auf einer einheitlichen Plattform

Erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten mit Low-Code-tools wie Agent Builder

Überwachen und skalieren Sie Agenten mit UiPath Maestro für Governance und Sichtbarkeit

Ermöglichen Sie die Automatisierung dokumentenintensiver Workflows mit KI-gestütztem Document Understanding

Nahtlose Verbindung mit SAP, Salesforce, Microsoft 365 und über 40 Unternehmens-Apps

UiPath-Limitations

Steile Lernkurve für fortgeschrittene Features wie Multi-Agent-Orchestrierung

Hoher Ressourcenverbrauch erfordert leistungsstarke Maschinen

Die Preisgestaltung und Lizenzierung kann für kleine Anwendungsfälle komplex erscheinen

Preise von UiPath

Basic : 25 $/Monat pro Benutzer

Standard : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

UiPath-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 7.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 700 Bewertungen)

Was Benutzer über UiPath sagen

In dieser G2-Bewertung heißt es:

Die neue UiPath-Plattform für Agentic Automatisierung ist ein großer Fortschritt in der Automatisierung des Unternehmens. Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit, KI-Agenten, Roboter und menschliche Zusammenarbeit in einer einzigen, intelligenten Orchestrierungsebene zu vereinen.

Die neue UiPath-Plattform für Agentic Automatisierung ist ein großer Fortschritt in der Automatisierung des Unternehmens. Besonders hervorzuheben ist ihre Fähigkeit, KI-Agenten, Roboter und menschliche Zusammenarbeit in einer einzigen, intelligenten Orchestrierungsebene zu vereinen.

11. Orby (Am besten geeignet für auditfähige, risikoreiche Automatisierungen, die auf Anhieb korrekt sein müssen)

via Orby

Orby geht einen anderen Weg als „Prompt-and-Pray”-LLM-Agenten. Es stützt sich auf neuro-symbolische KI und ein Large Action Model (LAM), um Schritt für Schritt Aktionen über Apps und Benutzeroberflächen hinweg zu planen, und zeigt dann seine Arbeit mit nachvollziehbarer Argumentation.

In der Praxis bedeutet dies, dass Sie durch Automatisierung von multisystemischen Prozessen (Finanzabschluss, Spesenabrechnung, Lieferantenmanagement) eine transparente, überprüfbare Ausführung anstelle undurchsichtiger Heuristiken erreichen können.

Iterative Feedback-Schleifen innerhalb des Systems tragen dazu bei, dessen Genauigkeit und Leistung im Laufe der Zeit zu verbessern.

Nach der Übernahme durch Uniphore setzt Orby auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und einen Wert, der sich in Tagen statt in Quartalen bemisst.

Die besten Features von Orby

Bieten Sie Schritt-für-Schritt-Argumentationen durch neurosymbolische KI für vollständige Transparenz

Erleben Sie die Automatisierung komplexer Multi-App-Prozesse mit dem proprietären Large Action Model (LAM) von ActIO

Extrahieren und verarbeiten Sie Daten aus Dokumenten sofort mit Agentic Document Understanding

Nutzen Sie die Selbstheilungsfunktion von ActIO für kontinuierliche Optimierung

Entdecken Sie Workflows stillschweigend mit Hintergrundprozesserkennung für eine risikofreie Automatisierung des Projektmanagements

Sorgen Sie für die Sicherheit des Unternehmens mit rollenbasiertem Zugriff, Verschlüsselung und strengen Compliance-Kontrollen

Oder aufgrund von Limit-Einschränkungen

Bietet im Vergleich zu UiPath oder Zapier ein kleineres Ökosystem vorgefertigter Vorlagen

Erforderlich ist ein organisatorisches Änderungsmanagement, um „geführte autonome” Workflows einzuführen

Die Preisgestaltung ist auf Unternehmen ausgerichtet und nicht für Selbstbedienung geeignet

Orby-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Orby-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

12. Beam (am besten geeignet für den Aufbau branchenspezifischer KI-Belegschaften)

via Beam

Beam verfolgt einen mutigen Ansatz, indem es KI-Agenten für das Projektmanagement positioniert, und zwar nicht nur als Helfer, sondern als unternehmensgerechte Arbeitskräfte.

Im Gegensatz zu vielen tools, die sich auf generische Automatisierungen konzentrieren, bietet Beam einen umfangreichen Katalog vorgefertigter Agenten, die auf Branchen wie Personalwesen, Finanzen, Einzelhandel, Gesundheitswesen und Recht zugeschnitten sind.

Die AgentOS-Plattform verbindet alles miteinander und ermöglicht es Geschäften, Multi-Agent-Systeme zuverlässig, präzise, konform und schnell zu betreiben.

Unternehmen können sich für eine Cloud-Bereitstellung entscheiden oder ihre Daten intern speichern.

Die besten Features von Beam

Setzen Sie vorgefertigte KI-Agenten für Workflows in den Bereichen Personalwesen, Finanzen, Gesundheitswesen, Recht und Einzelhandel ein

Ermöglichen Sie die Automatisierung komplexer, systemübergreifender Prozesse mit AgentOS und modularem Design

Unterstützen Sie kontinuierliches Lernen und Anpassung durch KI-Agenten-Workflows

Ermöglichen Sie Multi-Agent-Zusammenarbeit für eine besser abgestimmte Automatisierung des Unternehmens

Passen Sie Agenten an die Standardarbeitsanweisungen Ihres Unternehmens an

Beam-Einschränkungen

Benötigen Sie benutzerdefinierte Anpassungen für Nischen-Workflows, die über den vorgefertigten Katalog hinausgehen?

Die Preistransparenz ist limit, da Features für Unternehmen nur hinter Demos verfügbar sind

Für kleinere Teams, die Multi-Agenten-Systeme einführen, kann dies mit einer gewissen Einarbeitungszeit verbunden sein

Beam-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Beam-Bewertungen und Rezensionen

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was Benutzer über Beam sagen

Diese Gartner-Bewertung hat freigegeben:

Die Verwendung von Beam AI war eine reibungslose und effiziente Erfahrung mit einfacher Navigation, zuverlässiger Leistung und klarem Wert bei den täglichen Aufgaben.

Die Verwendung von Beam AI war eine reibungslose und effiziente Erfahrung mit einfacher Navigation, zuverlässiger Leistung und klarem Wert bei den täglichen Aufgaben.

👀Interessante Tatsache: Walmart führt vier „Superagenten” ein, die mit agentenbasierter KI arbeiten, um die Art und Weise, wie Menschen einkaufen und mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, neu zu gestalten. Einer davon, namens Sparky, kann bereits Produkte für das Training vorschlagen oder Bewertungen zusammenfassen. Bald wird er sogar mithilfe von Computer Vision den Inhalt Ihres Kühlschranks scannen und Ihnen sofort Rezepte vorschlagen können.

13. AskUI (am besten geeignet für geräteübergreifende Automatisierung mit Vision-KI)

via AskUI

Fast 92 Prozent der Unternehmen geben an, dass sie ihre KI-Investitionen in den nächsten drei Jahren erhöhen werden. Viele tools konzentrieren sich jedoch auf webbasierte Workflows und vernachlässigen dabei oft die Tatsache, dass Geschäfte mit einer Mischung aus Desktops, mobilen Apps und Legacy-Systemen geführt werden.

AskUI schließt diese Lücke mit Vision Agents, die auf jedem Gerät sehen und agieren können, sodass sich die Automatisierung so natürlich anfühlt, als würde man einen Kollegen um Hilfe bitten. Sie können Automatisierungen entwerfen und erstellen, ohne sich mit Code oder APIs auskennen zu müssen.

Dies macht es besonders nützlich für das Testen von Apps, die Verarbeitung von Dokumenten und die Automatisierung von Aufgaben in gemischten Umgebungen.

Die besten Features von AskUI

Ermöglichen Sie die Automatisierung von Workflows auf Windows-, macOS-, Linux-, iOS- und Android-Geräten

Führen Sie mit Vision Agents visuelle Tests für das Erscheinungsbild und die Darstellung der Benutzeroberfläche durch

Verarbeiten Sie Dokumente und extrahieren Sie Daten mithilfe KI-gestützter Erkennung

Nahtlose Integration mit tools wie Jira, GitHub, Jenkins und SharePoint

Unterstützt sowohl Open-Source-Vision-Agent-Bibliotheken als auch Modelle der Enterprise-Klasse

Limit von AskUI

Die Preisgestaltung ist weniger transparent, sodass für größere Pläne ein direkter Kontakt zum Vertrieb erforderlich ist

Fortgeschrittene Anwendungsfälle erfordern möglicherweise technisches Setup, das über die grundlegende Automatisierung hinausgeht

Lernkurve für Teams, die noch keine Erfahrung mit visueller Automatisierung haben

Preise für AskUI

Open Source: Kostenlos

Entwickler : 57,07 $ (49 €)/Monat pro Benutzer

Professional : 173,55 $ (149 €)/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Als KPMG Australia TaxBot einführte , einen KI-Agenten, der in nur einem Tag 25-Seiten-Steuerberatungsberichte erstellen kann, zeigte sich das transformative Potenzial von agentenbasierter KI.

Anstatt wochenlang repetitive Vorbereitungen zu treffen, können sich Fachleute auf höherwertige Entscheidungen und Strategien konzentrieren, während /AI die Schwerarbeit übernimmt.

Es ist erwiesen, dass agentische KI nicht nur Theorie ist. Sie verändert gerade jetzt die Funktion von Branchen. Sehen wir uns einige ihrer vielversprechendsten Anwendungsbereiche an:

Automatisierung von Finanz-Workflows wie Compliance-Prüfungen, Audits, Betrugserkennung und sogar Investment-Research in einem Umfang, den Menschen nicht leisten können

Verwalten Sie Lieferketten durch Nachfrageprognosen, Umleitung von Sendungen bei Störungen und Optimierung des Lagerbestands, um Verzögerungen und Kosten zu reduzieren

rund-um-die-Uhr-Kundensupport* mit KI-Agenten, die Fragen beantworten, Probleme lösen und komplexe Fälle bei Bedarf eskalieren

hR-Funktionen* unterstützen durch Lebenslauf-Screening, Terminplanung für Vorstellungsgespräche, Onboarding-Aufgaben und Analyse von Mitarbeiterfeedback

Schützen Sie Ihre digitale Infrastruktur , indem Sie Schwachstellen identifizieren, Anomalien in Echtzeit erkennen und Cyberangriffe simulieren, um Ihre Abwehrmaßnahmen zu stärken

Durchbrüche im Gesundheitswesen durch die Interpretation medizinischer Bilder, die Analyse von Patientenakten und die Empfehlung personalisierter Behandlungswege

Unterstützung autonomer Systeme wie selbstfahrende Autos, Lagerroboter und Fertigungsagenten, die sich an reale Bedingungen anpassen

Herausforderungen und Limit von Agentic KI

Trotz aller vielversprechenden Aussichten für agentische KI hat diese in der Realität noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Diese tools lernen gerade, sich in die Arbeitsweise von Menschen und Organisationen einzufügen, und dieser Weg ist mit einigen Hindernissen verbunden, die es zu beachten gilt.

Damit Sie nicht überrascht werden, sollten Sie Folgendes beachten:

Entscheidungen können sich wie eine Black Box anfühlen, sodass Benutzer unsicher sind, wie ein Ergebnis zustande gekommen ist

Mehrschrittige Workflows können manchmal ins Stocken geraten, wobei schon ein kleiner Fehler den gesamten Prozess zum Scheitern bringen kann

Die Integration in ältere oder starre Systeme kann die Einführung verlangsamen und das Potenzial limitieren

Sensible Daten müssen sorgfältig behandelt werden, und wenn /AI-Agenten zu viel Zugriff erhalten, kann dies zu Bedenken hinsichtlich Vertrauen und Datenschutz führen

Die Ergebnisse sind nur so gut wie die Daten, auf denen sie basieren, und veraltete oder verzerrte Eingaben können zu unzuverlässigen Ergebnissen führen

Zukünftige Trends und Entwicklungen im Bereich Agentic KI

Agentic AI verspricht in den kommenden Jahren große Veränderungen. Nicht nur die Art und Weise, wie Geschäfte geführt werden, sondern auch, wie Menschen alltägliche Dienstleistungen erleben, wird sich verändern. Hier sind einige Entwicklungen, die besonders nah an der Verwirklichung zu sein scheinen:

1. Intelligentere Kundenbetreuung

Das Unterstützen wird sich natürlicher anfühlen und weniger wie ein Gespräch nach einem Skript. Die KI wird Probleme finden und beheben, bevor Sie sie überhaupt erwähnen.

Einige Unternehmen testen dies bereits mit großem Erfolg, und Gartner prognostiziert, dass KI bald 80 % der häufig auftretenden Serviceprobleme autonom lösen und so die Betriebskosten erheblich senken wird.

2. Teams von Agenten, die zusammenarbeiten

Anstelle eines einzigen tools, das alles zu erledigen hat, werden wir mehrere Agenten sehen, die miteinander kommunizieren und die Arbeit freigeben. Einer könnte die Versandwege überwachen, ein anderer die Finanzprognosen anpassen und ein weiterer die Kundenmeldungen in Echtzeit aktualisieren.

Stellen Sie sich das wie ein digitales Team vor, das hinter den Kulissen still und leise koordiniert, damit sich das menschliche Team auf wichtigere Entscheidungen konzentrieren kann.

3. Größere Rollen in sensiblen Feldern

In Bereichen wie dem Gesundheitswesen und dem Finanzwesen, in denen Genauigkeit und Vertrauen am wichtigsten sind, wird KI eine vorsichtigere, aber dennoch wichtige Rolle spielen.

Diese Systeme unterstützen zusätzlich, indem sie Ärzten helfen, dringende Fälle schneller zu erkennen, oder ungewöhnliche finanzielle Aktivitäten aufdecken, bevor sie Schaden anrichten können.

Klicken Sie auf ClickUp und sehen Sie zu, wie Ihre Mitarbeiter die Arbeit zu erledigen haben

In diesem Leitfaden haben wir uns ausführlich damit befasst, wie agenzielle KI-Tools die Art und Weise verändern, wie Menschen arbeiten, Probleme lösen und sich gegenseitig unterstützen. Jedes tool hat seine Besonderheiten, aber oft geht dabei der Gesamtzusammenhang verloren, wie all diese beweglichen Teile zusammenwirken.

Hier zeichnet sich ClickUp besonders aus. Mit ClickUp Brain und KI-Agenten werden Aufgaben erledigt, bevor sie sich stapeln, Projekte bleiben ohne endlose Check-ins auf Kurs und der Support fühlt sich schneller und freundlicher an.

Aber das ist noch nicht alles. Mit allem, von Ihren Projektdokumenten und Aufgaben bis hin zu Team-SOPs und Chats in einem vernetzten Arbeitsbereich, löst ClickUp das Problem der KI-Ausbreitung und fehlenden Kontexts. KI kann auf Ihre Arbeit und alle Ihre verbundenen Apps zugreifen, um Aufgaben für Sie effektiver zu verwalten.

Wenn Sie sich fragen, wo Sie mit Agentic AI beginnen sollen, ist ClickUp ein sicherer erster Schritt. Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Die traditionelle Automatisierung folgt in der Regel festen Regeln. Agentic AI hingegen kann spontan Entscheidungen treffen, sich an Veränderungen anpassen und Aufgaben von Anfang bis Ende ohne ständige Anweisungen ausführen. Es fühlt sich weniger wie das Drücken von Schaltflächen an, sondern eher wie die Zusammenarbeit mit einem aufmerksamen Teamkollegen.

Ja, auf jeden Fall. Sie müssen kein Großunternehmen sein, um davon zu profitieren. Viele Tools sind skalierbar, sodass auch kleine Teams sie nutzen können, um repetitive Arbeit zu reduzieren und Zeit für die wirklich wichtigen Dinge zu gewinnen, wie zum Beispiel die Betreuung von Kunden oder das Wachstum des Unternehmens.

Es gibt nicht die eine „beste” Option für alle, da dies von Ihren individuellen Anforderungen abhängt. Einige tools bieten großzügige kostenlose Versionen, die grundlegende Funktionen wie Aufgabenautomatisierung oder einfachen Kundensupport abdecken. Wenn Sie gerade erst anfangen, ist ein kostenloser Tarif eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, was für Sie funktioniert, bevor Sie weitere Investitionen tätigen.

Die meisten führenden Plattformen nehmen die Sicherheit sehr ernst und bieten Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und detaillierte Prüfprotokolle. Dennoch ist es wichtig, tools zu wählen, die transparent mit Daten umgehen und die Compliance-Standards Ihrer Branche erfüllen.

Finanzen, Gesundheitswesen und Kundenservice verzeichnen derzeit einige der größten Gewinne. Aber in Wahrheit kann jedes Feld, in dem es repetitive Prozesse, große Datenmengen oder Kundeninteraktionen gibt, davon profitieren. Von Lieferketten bis hin zum Personalwesen – Agentic AI sorgt überall für reibungslosere Arbeit.