Wie man KI zur Automatisierung von Aufgaben einsetzt

Langweilige, sich wiederholende Aufgaben, wie z. B. das Zusammenfassen von Anrufdetails nach jeder Kundeninteraktion oder das wiederholte Beantworten derselben Fragen, können Ihr Team ausbremsen und die Produktivität beeinträchtigen.

Doch mit künstlicher Intelligenz (KI) können wir uns endlich von diesen banalen Aufgaben verabschieden.

Interessant ist, dass eine umfrage von Gartner ergab, dass bis zu 80 % der Führungskräfte glauben, dass Automatisierung auf jede Geschäftsentscheidung angewendet werden kann. Dies zeigt das unglaubliche Potenzial für Unternehmen, die KI in ihre Prozesse integrieren.

In diesem Blog werden wir uns genauer ansehen, was KI-Aufgabenautomatisierung ist und wie sie eingesetzt werden kann, um die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zu verändern. ⬇️

Was ist KI-Aufgabenautomatisierung?

Unter KI-Automatisierung versteht man den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz zur Rationalisierung und Ausführung von (sich wiederholenden) Aufgaben, die normalerweise und traditionell von Menschen erledigt werden.

Dieser Ansatz behebt Qualifikations- und Arbeitskräftemangel und steigert gleichzeitig die betriebliche Effizienz, indem er Mitarbeiter von sich wiederholenden Aufgaben befreit und es ihnen ermöglicht, sich auf höherwertige, strategische Aufgaben zu konzentrieren.

Die Rolle und der Nutzen von KI bei der Automatisierung von Aufgaben

Die KI-Automatisierung kombiniert die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), die robotergestützte Prozessoptimierung (RPA), das maschinelle Sehen und andere Algorithmen des maschinellen Lernens, die Geschäftsprozesse effektiv automatisieren.

Diese Technologien werden auf große unstrukturierte Datensätze trainiert und können komplexe Aufgaben ohne menschliches Eingreifen ausführen, indem sie vordefinierten Regeln folgen und sich auf der Grundlage von Echtzeitdaten anpassen.

Modelle des maschinellen Lernens, die auf Daten trainiert werden, erkennen Muster und erstellen Vorhersagen.

NLP-Algorithmen ermöglichen es Systemen, menschliche Sprache zu verstehen und zu erzeugen, was für Anwendungen wie Chatbots von entscheidender Bedeutung ist. RPA-Bots ahmen menschliche Handlungen nach, um sich wiederholende Aufgaben auszuführen, während Computer Vision visuelle Informationen verarbeitet, um Entscheidungen auf der Grundlage von Bildern und Videos zu treffen.

Viele Unternehmen setzen diese KI-Automatisierung für geschäftliche Zwecke ein, und zwar in verschiedenen Bereichen, vom Marketing bis hin zu kundenbetreuung .

Amazon beispielsweise setzt in seinen Abwicklungszentren KI ein, um beschädigte Waren zu erkennen, und verdreifacht damit die Genauigkeit im Vergleich zu Menschen. Anhand von Millionen von Bildern trainiert, markiert diese KI mangelhafte Artikel für eine weitere Bewertung, was zum Wiederverkauf, zur Spende oder zur Wiederverwendung anstelle des direkten Kundenversands führt.

Vorteile der KI-Automatisierung

Künstliche Intelligenz spielt eine mehrdimensionale Rolle, wenn es um die Automatisierung geht. Schauen wir uns an, wie sie Ihrem Unternehmen nützen kann. 👀

Produktivitätssteigerung: Künstliche Intelligenz kann sich wiederholende Aufgaben übernehmen, so dass sich Ihre Teams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können, die menschliche Aufmerksamkeit erfordern. Das reduziert die Arbeitsbelastung und steigert die Produktivität und die Qualität der Arbeit

Künstliche Intelligenz kann sich wiederholende Aufgaben übernehmen, so dass sich Ihre Teams auf wichtigere Aufgaben konzentrieren können, die menschliche Aufmerksamkeit erfordern. Das reduziert die Arbeitsbelastung und steigert die Produktivität und die Qualität der Arbeit Stärkung der Entscheidungsfindung: Indem Sie KI mit Daten versorgen, erhalten Sie Unterstützung bei der Erstellung von Prognosen, bei der Ermittlung künftiger Produkttrends und beim Zugang zu Branchenkenntnissen. Diese Einblicke und Muster, die dem menschlichen Auge entgehen könnten, helfen Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern

Indem Sie KI mit Daten versorgen, erhalten Sie Unterstützung bei der Erstellung von Prognosen, bei der Ermittlung künftiger Produkttrends und beim Zugang zu Branchenkenntnissen. Diese Einblicke und Muster, die dem menschlichen Auge entgehen könnten, helfen Ihnen, Ihre Entscheidungsfindung zu verbessern Kosten sparen: KI-Automatisierung hilft Kosten zu sparen, indem sie die Arbeitskosten senkt, die Effizienz erhöht und Fehler minimiert. Sie optimiert die Ressourcennutzung, verbessert die vorausschauende Wartung und rationalisiert die Lieferketten, wodurch logistische Verschwendung und Ausfallzeiten reduziert werden

Welche verschiedenen Aufgaben kann KI automatisieren?

Künstliche Intelligenz kann viele Aspekte des Geschäftsbetriebs automatisieren, von einigen einfachen Aufgaben (z. B. Statusaktualisierungen) bis hin zu komplexen, vielschichtigen Inventarisierungsprozessen.

Im Folgenden finden Sie fünf Anwendungsfälle, die Ihnen helfen werden, die Funktionsweise zu verstehen.

1. Betriebsführung

via Addepto Im operativen Bereich kann KI bei der Automatisierung von Back-Office-Aufgaben wie der Bearbeitung von Rechnungen helfen, bearbeitung der Dokumentation und die Dokumentenverarbeitung, die Verwaltung von Konten, die Überwachung der Lieferkette und die Verfolgung des Bestands. Dies trägt zur Rationalisierung der Abläufe und zur Verringerung der Kosten in der Lieferkette bei, die durch eine schlechte Verwaltung des Bestands entstehen. Walmart nutzt KI um seine Lieferkette auf verschiedene Weise zu rationalisieren. KI hilft bei der Bestandsverwaltung, indem sie die Lagerbestände überwacht und die Nachfrage vorhersagt, so dass Lagerausfälle und Überbestände vermieden werden, was die Kunden zufriedenstellt und die Kosten senkt.

Außerdem optimiert sie den Warenverkehr, senkt die Kosten, steigert die Produktivität und beschleunigt die Lieferungen an die Geschäfte. Bei der Preisgestaltung legt die KI die Preise auf der Grundlage von Nachfrage, Wettbewerb und Kosten fest und hilft Walmart, wettbewerbsfähig zu bleiben und den Gewinn zu maximieren.

2. Kundenbetreuung

über Amazon AWS

Fast 90% der Kunden halten eine sofortige Antwort für einen wesentlichen Bestandteil des Kundendienstes.

Deshalb werden in der Kundendienstbranche in großem Umfang AI-CRM-Tools und KI-gesteuerte Chatbots zur Beantwortung sich wiederholender Kundenanfragen, wie z. B. "Wann hat das Geschäft geöffnet?" oder "Kann dieses Produkt zurückgegeben werden?

Die Automatisierung von KI-Aufgaben entlastet menschliche Mitarbeiter von der Beantwortung solcher Fragen und bindet sie nur bei komplexen Problemen ein. Sie erspart Ihnen auch die Einstellung von Nachtschichtarbeitern oder die Investition in mehr Mitarbeiter im Allgemeinen.

Amazons KI-Fortschritte, einschließlich Q in Connect und Amazon Connect Contact Lens, zeigen, wie KI für die Automatisierung des Kundendienstes eingesetzt wird.

Mit nur wenigen Klicks können Contact Center-Führungskräfte die neuen, von generativer KI angetriebenen Funktionen in Amazon Connect nutzen, um die mehr als 15 Millionen Kundeninteraktionen, die täglich über Amazon Connect abgewickelt werden, zu verbessern Pasquale DeMaio , VP, Amazon Connect, AWS-Anwendungen

Ein Großteil der Entscheidungsfindung beruht auf umfangreichen Datensätzen, Umfragen und Berichten, die aufgrund ihrer schieren Menge für Ihre menschlichen Kollegen überfordernd sein können. Hier wird KI mit ihren Fähigkeiten in den Bereichen maschinelles Lernen, NLP und Computer Vision von unschätzbarem Wert.

Die Automatisierung von KI-Aufgaben kann große Datenmengen genau analysieren und die notwendigen Erkenntnisse liefern, so dass sich die Unternehmensteams effektiver auf die für ihren Bereich relevanten Aufgaben konzentrieren können. Natürlich kann man das menschliche Element nicht völlig aus dem Entscheidungsprozess ausschließen, insbesondere bei Aspekten wie der Stimmungsanalyse. So sieht die Kombination in der Praxis aus:

via {\an8}Harvard Business Review_ Ein gutes Beispiel sind E-Commerce-Einzelhandelsunternehmen, die große Mengen an Kundendaten zur Erstellung von Nutzerprofilen verwenden. Diese Profile schlagen den Verbrauchern automatisch Produkte auf der Grundlage ihrer Aktivitäten und Kaufhistorie vor.

KI-Tools wie Klaviyo und Attentive setzen auf KI-basierte Automatisierung für erweiterte Funktionen zur Zielgruppensegmentierung im E-Mail-Marketing. Diese Funktionen analysieren das Kundenverhalten, um E-Mail-Segmente für eine personalisierte Ansprache zu erstellen.

Auf diese Weise können Sie die Trennung von Kunden nach bestimmten demografischen Merkmalen automatisieren, sodass Sie nicht jedes Kundenprofil manuell durchgehen und in eine bestimmte Marketingkategorie einsortieren müssen.

4. Marketing

/via_ Campaigns of the World KI kann Marketingaufgaben wie E-Mail- und Textkampagnen, die Verwaltung von Posts in sozialen Medien, die Erstellung personalisierter Produktempfehlungen oder die Erstellung von Kopien in sozialen Medien automatisieren. Auf diese Weise erreichen Sie mehr Kunden auf den richtigen Plattformen zur richtigen Zeit, was letztlich den Umsatz steigert.

Eine aktuelle McKinsey-Studie geht zudem davon aus, dass KI bis zu 4,4 Billionen Dollar an Wert für die Weltwirtschaft bis 2030, wobei das Marketing einer der Hauptnutznießer ist.

In der obigen Abbildung sehen Sie, wie Heinz eine Version von Dall-E einsetzt, um preisgekrönte visuelle Kampagnen mithilfe von Text-zu-Bild-KI und Automatisierung des grafischen Designprozesses zu erstellen, oder wie Coca-Cola Tools zur Erstellung von KI-Inhalten um Weihnachtskarten für eine Festtagskampagne zu erstellen.

5. Verkäufe

via Razorpay Sie können KI nutzen, um Vertriebsaufgaben zu automatisieren, z. B. die Qualifizierung von Leads, die Planung von Terminen mit potenziellen Kunden und die automatische Generierung von Follow-up-E-Mails in festen Intervallen. So kann Ihr Vertriebsteam mehr Geschäfte abschließen und den Umsatz steigern.

KI und maschinelles Lernen verändern das System zur Interessentenbewertung durch kontinuierliche Verfeinerung der Bewertungsmodelle zur Identifizierung von Leads mit hohem Potenzial. Auf diese Weise können Vertriebsteams zum richtigen Zeitpunkt mit den besten Interessenten in Kontakt treten und so die Konversionsraten und den Umsatz steigern.

KI geht über herkömmliche Datensätze hinaus und integriert verschiedene Datenquellen, wie z. B. soziale Medien, Website-Interaktionen und E-Mail-Engagement, um ein umfassendes Bild von Leads zu erhalten.

Zum Beispiel, Razorpays ML-gestütztes Lead Scoring ist ein Beispiel für diese Effektivität, die eine 50-prozentige Steigerung des monatlichen Bruttowarenwerts (GMV), eine 70-prozentige Reduzierung des Teamaufwands und einen um einen Monat verkürzten Konversionszyklus ermöglicht.

Aufgaben mit KI automatisieren

Wir haben viel darüber berichtet, was die KI-Automatisierung von Aufgaben für Sie tun kann, aber jetzt lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie sie tatsächlich für Ihr Unternehmen einsetzen können.

Um mit der KI-Automatisierung zu beginnen, folgen Sie diesen Schritten.

Schritt 1: Identifizieren Sie Aufgaben, die automatisiert werden können

Der erste Schritt besteht darin, Aufgaben in Ihrem Unternehmen zu identifizieren, die automatisiert werden können.

Konzentrieren Sie sich auf zeitaufwendige, fehleranfällige oder sich wiederholende Aufgaben. Achten Sie darauf, was Sie automatisieren. Automatisieren Sie nicht zu viel auf einmal, denn das kann schwierig zu verwalten sein.

Wenn Sie gerade erst mit der Automatisierung beginnen, heben Sie die kritischen Bereiche für später auf, wenn Ihr Unternehmen und Ihre Teams an die KI-Automatisierung gewöhnt sind.

Schritt 2: Wählen Sie die richtigen Tools

Dieser Schritt entscheidet darüber, ob Sie mit der KI-Automatisierung weiterkommen oder nicht. Bei so vielen KI-Automatisierungs-Tools bei der Auswahl des richtigen Tools kommt es darauf an, was Sie brauchen und was in Ihr Budget passt.

ClickUp und Asana zum Beispiel sind solide Optionen für die Automatisierung von Aufgaben und die Verwaltung von Projekten. Aber wenn Sie sich auf KI-E-Mail-Marketing und Verwaltung, könnten Sie Mailbutler oder EmailTree in Betracht ziehen.

Nach der Auswahl eines geeigneten prozessautomatisierungswerkzeugs ist der nächste Schritt die Einrichtung des Tools. Dazu gehört in der Regel, dass das Tool mit Trainingsdaten versorgt und so konfiguriert wird, dass es die gewünschten Aufgaben automatisiert.

Sie können auch mit Ihren KI-Dienstleistern sprechen und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Probleme entwickeln.

Schritt 4: Ständiges Testen und Überwachen

Sobald Sie das KI-Tool eingerichtet haben, müssen Sie unbedingt testen und überwachen, wie die automatisierten Aufgaben ablaufen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Tool korrekt funktioniert und die gewünschten Aufgaben effektiv automatisiert.

Führen Sie konsequent Audits durch, um Datensicherheit, Datenschutz und Transparenz zu gewährleisten.

Warum ClickUp das beste KI-Automatisierungstool ist

Die Auswahl des richtigen Tools für Ihre Automatisierungsreise ist von entscheidender Bedeutung. Aber hier ist der Clou: Sie können sich jetzt das Kopfzerbrechen ersparen, für jede Aufgabe ein anderes KI-Tool zu wählen.

Ja, es gibt eine Software, die all diese Funktionen in einem übersichtlichen kleinen Paket zusammenfasst: ClickUp.

Werfen wir einen Blick auf einige der spannendsten KI- und Automatisierungsfunktionen.

ClickUp Brain

clickUp Brain ist eine super-einfache und doch super-effektive Möglichkeit, eine Vielzahl von Aufgaben für Ihr Unternehmen zu automatisieren

ClickUp kommt mit dem bahnbrechenden, eingebauten KI-Assistenten ClickUp Gehirn . Es ist das weltweit erste neuronale Netzwerk, das Aufgaben, Dokumente und Personen in der Wissensbasis Ihres Unternehmens mit KI integriert.

Die drei wichtigsten Funktionen sind:

AI Knowledge Manager: Stellen Sie Fragen und extrahieren Sie automatisch Antworten von überall aus Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich

Stellen Sie Fragen und extrahieren Sie automatisch Antworten von überall aus Ihrem ClickUp-Arbeitsbereich AI Project Manager: Verwalten und automatisieren Sie mehrere Aufgaben, wie z. B. das Zusammenfassen von Chat-Threads und Updates für die Erledigung von Aufgaben, Zuweisungen und mehr

Verwalten und automatisieren Sie mehrere Aufgaben, wie z. B. das Zusammenfassen von Chat-Threads und Updates für die Erledigung von Aufgaben, Zuweisungen und mehr AI Writer: Erstellen Sie Inhalte und Entwürfe von Antworten für Kunden automatisch mit dem AI Writer

Außerdem lässt sich ClickUp Brain in andere Tools integrieren und ermöglicht so einen nahtlosen Datentransfer.

Sie können verwenden ClickUp-Integrationen zur einfachen Integration beliebter Anwendungen wie HubSpot, GitHub und Twilio oder zur Erstellung benutzerdefinierter Webhooks für beliebige andere Anwendungen, die eine nahtlose Automatisierung Ihres gesamten digitalen Stacks von einer zentralen Plattform aus ermöglichen.

ClickUp AI Builder

der AI Builder von ClickUp nimmt Eingaben in natürlicher Sprache auf und automatisiert sofort Aufgaben oder Projekte nach Ihren Vorgaben

Eine einzigartige Funktion, die die Automatisierungsmöglichkeiten von ClickUp von anderen Anwendungen unterscheidet, ist die intuitive AI-Builder .

Mit ClickUp Brain macht der AI Builder workflow-Automatisierung mühelos für jedes Team. Beschreiben Sie einfach die Automatisierung, die Sie benötigen, in einfachem Englisch, und unsere integrierte KI konfiguriert schnell die Aufgabenautomatisierung für jeden Bereich, Ordner oder jede Liste.

KlickUp Wiederkehrende Aufgaben

wiederkehrende Aufgaben mit ClickUp einrichten, um sich wiederholende Aufgaben automatisch neu zu planen_

Und wenn Sie nicht zu viel Zeit mit der manuellen Automatisierung einfacher Aufgaben verschwenden wollen, die täglich, wöchentlich, monatlich oder in einem beliebigen festen Intervall anfallen, verwenden Sie ClickUp's wiederkehrende Aufgaben . Sie können zwischen täglicher, wöchentlicher, monatlicher, jährlicher, nach Tagen oder benutzerdefinierter Wiederholung wählen.

Mit der Funktion "Wiederkehrende Aufgaben" können Sie auch Benutzerdefinierte Angaben dazu machen, wann die Aufgabe wiederholt werden soll, z. B. nach ihrer Erledigung oder nach einer bestimmten Zeitspanne. Mit dieser Funktion haben Sie viele Freiheiten, denn Sie können Aufgaben praktisch auf jede erdenkliche Weise wiederholen.

ClickUp Automation Library

die Automatisierungsbibliothek von ClickUp bietet Ihnen mehr als 100 vorgefertigte Wenn-Dann-Automatisierungen

ClickUp kommt mit einer Vielzahl von Automatisierungsfunktionen unter ClickUp-Automatisierung . Dazu gehören Vorlagen, Verknüpfungen, E-Mail-Automatisierung, Prüfprotokolle und Integrationen, die Ihnen helfen, Ihre täglichen Aufgaben im Handumdrehen zu erledigen.

Apropos Vorlagen: ClickUp bietet über 100 vorgefertigte Vorlagen in seiner Automatisierungsbibliothek. Diese helfen Ihnen, sich wiederholende Aufgaben wie das Zuweisen von Aufgaben, das Posten von Kommentaren, das Ändern von Status, das Verschieben von Listen und vieles mehr schnell zu automatisieren.

ClickUp beherrscht nicht nur die interne Automatisierung - es ist auch ein Meister im Kundenservice. Verbessern Sie Ihre Kommunikationseffizienz mit der E-Mail-Automatisierung von ClickUp.

Beantworten Sie Kundenfeedback, das über ClickUp Formulare automatisch, sorgen Sie dafür, dass Partner und Lieferanten durch automatische Projektaktualisierungen auf dem Laufenden bleiben, und vieles mehr.

ClickUp Audit Logs

überwachen Sie alle Automatisierungsaktionen, einschließlich der Erfolge und Misserfolge, mit Audit Logs

Wenn Sie sich Sorgen machen, dass Sie in diesem Meer der Automatisierung verloren gehen könnten, hat ClickUp auch dafür eine Lösung.

Mit ClickUp's Audit-Logs können Sie den Automatisierungsstatus, die Aktionen und die Standorte leicht verfolgen. Über ein einheitliches Dashboard können Sie außerdem Details überprüfen und notwendige Anpassungen vornehmen, um eine nahtlose Verwaltung Ihrer automatisierten Prozesse sicherzustellen.

Das leistungsstarke Projektmanagement von ClickUp in Kombination mit der Automatisierung hat unseren Kunden großartige Ergebnisse beschert. Zum Beispiel bei STANLEY Security, einem globalen Unternehmen für Sicherheitslösungen, ClickUp half dabei, alle verteilten Teams zusammenzubringen auf einer einzigen Plattform zusammenzubringen. Sie konnten jede Woche mehr als 8 Stunden einsparen und die Zeit für die Erstellung von Berichten um 50 % reduzieren.

Wir sind in der Lage, ClickUp an jede spezifische Initiative anzupassen und zu automatisieren, und es hat uns ermöglicht, unsere Arbeitsabläufe zu rationalisieren und zu vereinfachen, was die Kapazität unseres Teams exponentiell erhöht hat

Connor Nash, Global Experience Analytics Manager, STANLEY Sicherheit

Während die KI-Automatisierung zweifelsohne die Zukunft einläutet, ist die Umsetzung in Unternehmen noch sehr schwierig. Lassen Sie uns einige dieser Herausforderungen untersuchen und mögliche Lösungen erkunden.

Betriebliche Herausforderungen

An erster Stelle unserer Liste stehen die betrieblichen Herausforderungen, die die Fähigkeiten von KI am Arbeitsplatz . Schauen wir uns das einmal genauer an:

Implementierungskosten: Das hängt davon ab, wofür Sie die KI einsetzen wollen. Für die einfache Erstellung von Inhalten oder Unterstützung ist der Preis relativ niedrig. Wenn Sie jedoch große Datensätze analysieren müssen, benötigen Sie die entsprechende Rechenleistung. Als Unternehmen könnten Ihnen hohe Kosten für die Datenbankintegration und langwieriges Datentraining entstehen. Die beste Lösung ist ein SaaS-Service mit integrierter KI-Funktionalität und anderentools zur Workflow-Automatisierung.

Das hängt davon ab, wofür Sie die KI einsetzen wollen. Für die einfache Erstellung von Inhalten oder Unterstützung ist der Preis relativ niedrig. Wenn Sie jedoch große Datensätze analysieren müssen, benötigen Sie die entsprechende Rechenleistung. Als Unternehmen könnten Ihnen entstehen. Die beste Lösung ist ein SaaS-Service mit integrierter KI-Funktionalität und anderentools zur Workflow-Automatisierung. Datenqualität: Die Ergebnisse von KI sind nur so gut wie die Daten, mit denen Sie sie füttern. Aber hier ist der Haken: In vielen Unternehmen liegen die Daten überall herum - sie sind siloartig, unorganisiert oder einfach nur von schlechter Qualität. Und das ist ein großes Hindernis, um die Vorteile der KI zu nutzen. Diese sogenannten "schmutzigen Daten" können veraltet, ungenau, unvollständig oder inkonsistent sein. Bevor Sie etwas Nützliches mit ihnen anfangen können, müssen Sie sie bereinigen. Das bedeutet, Fehler zu bereinigen, fehlende Teile zu ergänzen und sicherzustellen, dass alles konsistent und aktuell ist

Die Ergebnisse von KI sind nur so gut wie die Daten, mit denen Sie sie füttern. Aber hier ist der Haken: In vielen Unternehmen liegen die Daten überall herum - sie sind siloartig, unorganisiert oder einfach nur von schlechter Qualität. Und das ist ein großes Hindernis, um die Vorteile der KI zu nutzen. Diese sogenannten sein. Bevor Sie etwas Nützliches mit ihnen anfangen können, müssen Sie sie bereinigen. Das bedeutet, Fehler zu bereinigen, fehlende Teile zu ergänzen und sicherzustellen, dass alles konsistent und aktuell ist Fehlende technische Fähigkeiten: Die Einführung von KI erfordert ein hohes Maß an Know-how und Fähigkeiten, die vielen Unternehmen fehlen. Die Umsetzung von KI kann ohne dieses Fachwissen eine Herausforderung sein, die ihr volles Potenzial einschränkt. Aber hier ist die Lösung: Es ist ganz einfach, auch wenn es einige Ressourcen erfordert - investieren Sie in die Schulung Ihrer Mitarbeiter, um diese Änderungen zu bewältigen

Die Einführung von KI erfordert ein hohes Maß an Know-how und Fähigkeiten, die vielen Unternehmen fehlen. Die Umsetzung von KI kann ohne dieses Fachwissen eine Herausforderung sein, die ihr volles Potenzial einschränkt. Aber hier ist die Lösung: Es ist ganz einfach, auch wenn es einige Ressourcen erfordert - investieren Sie in die Schulung Ihrer Mitarbeiter, um diese Änderungen zu bewältigen Integration mit Altsystemen: Altsysteme sind oft nicht mit KI kompatibel. Die Anpassung solcher Systeme an die KI ist oft komplex und zeitaufwändig. Eine behinderte Integration mit bestehenden Systemen kann zu Ineffizienz und erhöhten Kosten führen. Modernisierung dieser Systeme mit einem effizienten Betriebsrahmen und Spitzentechnologien, um die Einführung von KI zu erleichtern

Ethische Herausforderungen

Eine PwC-Umfrage ergab, dass 85% der CEOs glauben, dass KI ihr Geschäft in den nächsten fünf Jahren erheblich verändern wird, wobei ethische Bedenken ein zentrales Thema sind.

KI ist mit vielen ethischen Fragen konfrontiert, wie z. B.:

Datenschutz und Sicherheit: KI-Systeme sind in hohem Maße datenabhängig, und die Erfassung, Speicherung und Analyse großer Mengen persönlicher und sensibler Informationen wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit auf. Der Schutz dieser Daten gemäß den lokalen Gesetzen und die Gewährleistung eines verantwortungsvollen Umgangs mit ihnen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in KI-Technologien

KI-Systeme sind in hohem Maße datenabhängig, und die Erfassung, Speicherung und Analyse großer Mengen wirft Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Sicherheit auf. Der Schutz dieser Daten gemäß den lokalen Gesetzen und die Gewährleistung eines verantwortungsvollen Umgangs mit ihnen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Vertrauens in KI-Technologien Mangelnde Transparenz bei KI-Entscheidungen: KI-Algorithmen sind komplex, und wie sie zu bestimmten Entscheidungen kommen, ist für Personen ohne technisches Know-how möglicherweise nicht klar. Dieser Mangel an Transparenz kann Bedenken über Voreingenommenheit und Vorurteile wecken, insbesondere in kritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der Strafjustiz

KI-Algorithmen sind komplex, und wie sie zu bestimmten Entscheidungen kommen, ist für Personen ohne technisches Know-how möglicherweise nicht klar. Dieser Mangel an Transparenz kann wecken, insbesondere in kritischen Bereichen wie dem Gesundheitswesen und der Strafjustiz Unterbrechung des Arbeitsmarktes: KI-gestützte Automatisierung hat das Potenzial, den Arbeitsmarkt umzugestalten. Da viele Aufgaben der Wissensarbeit automatisiert werden, werden die Arbeitnehmer sich umschulen lassen oder sogar den Beruf ganz wechseln müssen

Ich sehe sie (KI) als Produktivitätssteigerer. Sie wird in einigen Bereichen Arbeitsplätze vernichten; ich meine, es wird Teile der Arbeitsmärkte geben, in denen Aufgaben bis zu einem gewissen Grad ersetzt werden können. Aber dann wird man auch andere Wege finden, um zu innovieren und an anderer Stelle mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Ich meine, das ist die Geschichte des Wirtschaftswachstums und der Innovation seit Hunderten von Jahren, dass man eine Innovation hat, die im Grunde genommen Arbeit einspart und die Beschäftigung in einigen Bereichen reduziert, aber sie in anderen Bereichen erhöht." Jan Hatzius , Chefvolkswirt, Goldman Sachs

Die Lösung? Ein Wechsel der Perspektive

Unternehmen müssen die Transparenz bei der KI-Entscheidungsfindung fördern, ethische Richtlinien für den Einsatz von KI aufstellen und häufige Audits durchführen, um Vorurteile zu erkennen. Ergreifen Sie Maßnahmen, um Ihre Mitarbeiter weiterzubilden, damit der Einsatz von KI-Automatisierung nicht ins Stocken gerät.

In einem interessanten Gespräch, Pascal Bornet, Autor von IRREPLACEABLE & Intelligente Automation erörtert einen Mittelweg, bei dem KI und menschliche Fähigkeiten bei der Erledigung von Aufgaben gleichermaßen eine Rolle spielen. Er betont die Wichtigkeit der Entwicklung und Stärkung einzigartiger menschlicher Fähigkeiten, sogenannter "Humics ", die von der KI nur schwer nachgebildet werden können.

Dazu gehören:

Echte Kreativität: Entwicklung origineller Ideen und künstlerischer Ausdrucksformen auf der Grundlage menschlicher Erfahrungen, Gefühle und Intuition

Entwicklung origineller Ideen und künstlerischer Ausdrucksformen auf der Grundlage menschlicher Erfahrungen, Gefühle und Intuition Kritisches Denken: Analysieren von Informationen, Hinterfragen von Annahmen und ethische Urteile auf der Grundlage menschlicher Werte und Zusammenhänge

Analysieren von Informationen, Hinterfragen von Annahmen und ethische Urteile auf der Grundlage menschlicher Werte und Zusammenhänge Soziale Authentizität: Aufbau tiefer, vertrauensvoller Beziehungen, Kommunikation mit Empathie und Führung anderer mit emotionaler Intelligenz

Durch die Konzentration auf diese Humics und die Synergie mit der KI kann der Einzelne seinen Wert steigern, indem er Routineaufgaben automatisiert und die menschliche Kreativität und die zwischenmenschlichen Fähigkeiten hervorhebt.

Bornet rät außerdem, dass Mitarbeiter "veränderungsbereit" sein sollten, wenn sie in der unvorhersehbaren und sich schnell verändernden Welt wirklich mithalten wollen.

Make AI Work For You With ClickUp

KI ist die Zukunft, daran gibt es keinen Zweifel. Und wenn Sie sie in die Automatisierung Ihres Unternehmens einbeziehen? Das wird die Kosten senken und die Zeit Ihrer Mitarbeiter entlasten.

Der entscheidende Faktor ist jedoch die Wahl der Software zur Automatisierung von KI-Aufgaben . Sie können den Weg der Spezialisierung einschlagen und für unterschiedliche Aufgaben die Unterstützung verschiedener KI-Anwendungen in Anspruch nehmen.

Aber wenn es um zentralisierte Automatisierung geht, gibt es keine Plattform, die so umfassend ist wie ClickUp. Sie ist einfach zu bedienen, leistungsstark, flexibel und kostengünstig. Sie brauchen keine Programmierkenntnisse, um benutzerdefinierte oder vorgefertigte Automatisierungen in Ihren Workflow einzubinden.

Also, was hält Sie hier noch? Testen Sie ClickUp kostenlos heute!