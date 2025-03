die 10 besten All-in-One Messaging Apps im Jahr 2025

die durchschnittliche Person wechselt fast immer zwischen Apps und Websites 1.200 Mal täglich

Wenn man ständig den Kontext wechselt, kann man leicht etwas übersehen. 🤷🏻

Hier kommen All-in-One Messaging Apps ins Spiel. Diese Tools integrieren mehrere Apps in einer einzigen Plattform, verbessern die Kommunikation, steigern die Produktivität und sorgen für Ordnung.

Ganz gleich, ob Sie sich mit Teamkollegen abstimmen oder Interaktionen mit Clients verwalten - All-in-One-Messaging-Apps helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Hier sind die zehn besten All-in-One Messaging Apps, die Ihre Verbindung und Zusammenarbeit verbessern!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Entdecken Sie die 10 besten All-in-One Messaging Apps, die all Ihre Chats, Anrufe und Kooperationen unter einem Dach vereinen und so eine nahtlose Kommunikation ermöglichen.

ClickUp : Bestes All-in-One-Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement

: Bestes All-in-One-Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement Franz : Am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Chats und E-Mails an einem Ort

: Am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Chats und E-Mails an einem Ort IM+ : Am besten geeignet für das Zusammenführen von Apps für Chats und soziale Medien

: Am besten geeignet für das Zusammenführen von Apps für Chats und soziale Medien Rambox*: Am besten geeignet für die benutzerdefinierte Anpassung des Workspace für erweiterte Messaging-Funktionen

Beeper: : Am besten für die Zusammenführung von iMessage und anderen Plattformen

: Am besten für die Zusammenführung von iMessage und anderen Plattformen Shift : Am besten geeignet für die Integration von E-Mails und Messaging-Tools

: Am besten geeignet für die Integration von E-Mails und Messaging-Tools All-in-One Messenger: Bestens geeignet für den schnellen Zugriff auf Chat-Apps

Bestens geeignet für den schnellen Zugriff auf Chat-Apps Station : Am besten geeignet für die Kombination von Messaging und Produktivitätstools

: Am besten geeignet für die Kombination von Messaging und Produktivitätstools Slack (mit Add-Ons) : Am besten geeignet für eine verbesserte Zusammenarbeit im Team

: Am besten geeignet für eine verbesserte Zusammenarbeit im Team Mattermost: Beste Lösung für sicheres Messaging auf Unternehmensebene

Was sollten Sie bei einer All-in-One Messaging App beachten?

Die Auswahl einer All-in-One Messaging App ist relativ einfach. Sie müssen nur darauf achten, dass sie die folgenden Kriterien erfüllt: 👇🏻

Benutzerfreundlichkeit: Suchen Sie nach einer App mit einer intuitiven Oberfläche und einer einfachen Navigation für eine nahtlose Nutzung

Suchen Sie nach einer App mit einer intuitiven Oberfläche und einer einfachen Navigation für eine nahtlose Nutzung Kompatibilität: Wählen Sie ein Tool, das mit jeder von Ihnen verwendeten Messaging-Plattform kompatibel ist. Dies gewährleistet maximalen Support

Wählen Sie ein Tool, das mit jeder von Ihnen verwendeten Messaging-Plattform kompatibel ist. Dies gewährleistet maximalen Support Anpassbarkeit: Wählen Sie eine App, mit der Sie Aspekte wie Push-Benachrichtigungen, Layouts, Integrationen usw. an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Wählen Sie eine App, mit der Sie Aspekte wie Push-Benachrichtigungen, Layouts, Integrationen usw. an Ihre Bedürfnisse anpassen können Integrität: Wählen Sie ein Tool mit robusten Sicherheitsstandards, um sicherzustellen, dass der Dienst und Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind

Wählen Sie ein Tool mit robusten Sicherheitsstandards, um sicherzustellen, dass der Dienst und Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind Hohe Leistung: Wählen Sie ein Tool, das leichtgewichtig und schnell ist. Dies stellt sicher, dass es keinekommunikationslücken am Arbeitsplatz ➡️ Mehr lesen: 15 kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne: Excel, Word und ClickUp ## Die 10 besten All-in-One-Messaging-Apps

Sehen Sie sich diese zehn All-in-One-Messenger an, um Ihre Textnachrichten einfach und effizient zu verwalten:

1. ClickUp (Bestes All-in-One-Tool für Zusammenarbeit und Projektmanagement)

Bei der Verwaltung von Arbeit und Nachrichten auf verschiedenen Plattformen kann man leicht stolpern und Fehler machen. Aber mit ClickUp , der Alles-App für die Arbeit, können Sie alles in einer App vereinen, um einen effizienten und kollaborativen Workspace zu schaffen. ClickUp Chat wurde entwickelt, um die Produktivität zu maximieren. Es ist eine Lösung aus einer Hand, mit der Sie gleichzeitig Ihre Arbeit und die Kommunikation am Arbeitsplatz verwalten können.

Mit ClickUp Chat können Sie Aufgaben erstellen und zu erledigen-Listen direkt aus Nachrichten. Jede Unterhaltung, die wichtige Informationen enthält, ist direkt mit dem zugehörigen Dokument, der Aufgabe oder dem Chat verknüpft.

Außerdem verfügt es über integrierte KI-Funktionen. Mit Hilfe von ClickUp Gehirn es kann Antworten vorschlagen, automatisch Aufgaben aus Unterhaltungen erstellen und sogar Threads zusammenfassen!

Außerdem können Sie verwenden ClickUp-Integrationen zur Verbindung mit anderen Unterhaltungsplattformen von Drittanbietern wie Gmail, Skype, Zoom, Slack und Teams mit ClickUp für eine umfassende Erfahrung.

Pro-Tipp: Brauchen Sie Hilfe bei der Verwaltung von Sofortnachrichten? Probieren Sie die ClickUp Sofortnachrichten-Vorlage -es ist kostenlos! Mit dieser Vorlage können Sie die Threads von Unterhaltungen an einem einzigen Ort zusammenführen. So können Sie Unterhaltungen nach Prioritäten ordnen und die Produktivität verbessern.

ClickUp beste Features

Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen, um Ihr Team sofort über wichtige Nachrichten zu informieren

Nachverfolgung von Änderungen in Unterhaltungen durch automatisches Verknüpfen von Aufgabenaktualisierungen und Kommentaren mit dem ursprünglichen Chat

Einstellung von Fälligkeitsdaten innerhalb des Chats, um Ihr Team bei der Einhaltung von Fristen auf dem Laufenden zu halten

Implementieren Sie ClickUp Clips um Schlüsselmomente in Unterhaltungen asynchron freizugeben

Verwenden Sie ClickUp Kommentare zuweisen um bestimmte Mitglieder des Teams in Diskussionen zu taggen und sicherzustellen, dass die Folgemaßnahmen klar sind

ClickUp Limitierungen

Für neue Benutzer kann es eine leichte Lernkurve geben

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Die einfache Schnittstelle, um ein Projekt zu erstellen und die Aufgabe dem Team zur Nachverfolgung und zum Erreichen des Ziels zuzuordnen. Nützlich Gantt-Diagramme die für das Geschäft aufschlussreich sein können, und ein Feature zum Chatten in Echtzeit machen ClickUp zur besten Software. G2-Bewertung ➡️ Mehr lesen: Chatten ist kaputt. Wir reparieren ihn 2. Franz (am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Chats und E-Mails an einem Ort)

via Franz Franz ist ein einfach zu bedienender Nachrichtendienst. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Strom von Texten auf Ihrem Desktop zu bewältigen, sollte dieses tool Ihnen helfen.

Franz ist mit allen Windows-, Mac- und Linux-Geräten kompatibel und integriert sich in einige der am häufigsten verwendeten kommunikationskanäle .

Die App bietet helle und dunkle Modi für die benutzerdefinierte Anpassung. Franz ist auch vollständig Cloud-basiert, sodass Sie zwischen Geräten wechseln können.

Franz beste Features

Unterstützt über 70 Messaging-Dienste, darunter WhatsApp, Messenger und Telegram

Ermöglicht Texting in verschiedenen Sprachen wie Englisch, Deutsch und Spanisch

Lässt Sie Push-Benachrichtigungen für eingehende Nachrichten verwalten

Integriert sich mit über 1.000 Diensten

Franz Einschränkungen

Nur auf dem Desktop verfügbar

Erfordert manuelles Setup

Franz Preise

Free Forever

Persönlich: $3.99/Monat

$3.99/Monat Professionell: $7.99/Monat pro Benutzer

Franz-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

3. IM+ (Am besten für das Zusammenführen von Apps für Chats und soziale Medien)

via IM+ IM+ ist eine App, mit der Sie alle Messaging-Plattformen auf dem Desktop und Ihrem Smartphone kombinieren können. Sie verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, und der Entwickler behauptet, dass die Einstellung der Software nur zwei Minuten dauert.

Aber das ist nicht der beste Teil. IM+ verfügt über integrierten ChatGPT-Support, der Sie beim Verfassen von Texten unterstützt, sowie über fortschrittliche Features zum Blockieren von Werbung für ein nahtloses Benutzererlebnis.

IM+ beste Features

Unterstützt einen großen Bereich von Messaging-Plattformen wie WhatsApp, Facebook und LinkedIn

Integriert mit Gmail, ermöglicht den Zugriff auf Posteingänge neben Chats

Enthält einen integrierten Browser zum Freigeben von Links

Ermöglicht gleichzeitiges Messaging auf mehreren Konten

IM+ Beschränkungen

Limitierte Integrationen

Kann träge sein

IM+ Preise

Free Forever

IM+ Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Rambox (am besten geeignet für erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen des Workspace)

via Rambox Rambox ist eine hochgradig anpassbare All-in-One Messenger App. Sie kann sowohl für private als auch für berufliche Zwecke genutzt werden und trägt mit ihren Features zur Steigerung der Produktivität im Büro bei.

Sie können das Aussehen Ihres Workspace ändern, Benachrichtigungen pausieren, den Fokusmodus aktivieren und vieles mehr. Das Tool lässt sich in wichtige Business-Lösungen wie Google Suite und Microsoft Teams .

Rambox beste Features

Unterstützt über 700 Messaging-Plattformen wie Instagram, Discord und Skype

Ermöglicht die benutzerdefinierte Anpassung von Themen und Benachrichtigungen

Bietet einen Fokusmodus, der Benachrichtigungen und Soundeffekte unterbricht

Lässt sich mit verschiedenen Add-Ons von Drittanbietern wie Grammatikprüfern, Passwortmanagern usw. integrieren

Rambox-Einschränkungen

Kostenlose Version ist limitiert

Gelegentliche Probleme mit der Verbindung

Rambox-Preise

Basic: Free Forever für immer

Free Forever für immer Pro: 7 $/Monat

7 $/Monat Enterprise: $14/Monat pro Benutzer

Rambox Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (30 Bewertungen)

_Ich liebe es, alle meine Apps an einem Ort zu haben, und die Software ist nicht fehlerhaft wie andere, die ich ausprobiert habe Capterra Bewertung 5. Beeper (am besten für die Vereinheitlichung von iMessage und anderen Plattformen)

via Piepser Haben Sie Konten auf mehreren Messaging-Plattformen? Mit Beeper können Sie diese in einer App zusammenfassen.

Dieses Tool ist für Android-, iOS-, Windows- und Linux-Geräte verfügbar und stellt eine Verbindung zu den wichtigsten Plattformen (einschließlich iMessage) her, um eine umfassende Erfahrung zu ermöglichen. Die Benutzeroberfläche ist außerdem sehr interaktiv und einfach zu navigieren.

Eines der hervorstechendsten Features von Beeper ist jedoch die native Synchronisationsfunktion, mit der Texte in Ihre bevorzugte Sprache übersetzt werden können.

Beeper beste Features

Kombiniert 14 Messaging-Dienste wie WhatsApp, Telegram usw. in einer einzigen Plattform

Unterstützt Rich Media wie Bilder, Videos und Links

Unterstützt neben internetbasierten Plattformen auch SMS-Nachrichten

Bietet sowohl mobile als auch Desktop Versionen

Beeper-Beschränkungen

Fehlende erweiterte benutzerdefinierte Anpassungen

Für die volle Funktion ist ein Abonnement erforderlich

Preise für Beeper

Free Forever

Beeper-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

via Verschiebung Wenn Sie ständig zwischen Profilen auf einer Messaging-Plattform wechseln, sollten Sie auf Shift aktualisieren. Diese All-in-One Messaging App erstellt separate Arbeitsbereiche für persönliche und geschäftliche Nutzung .

Damit können Sie Ihre Konten auf verschiedenen Messaging-Plattformen problemlos verwalten. Abgesehen davon erleichtert das Tool auch die Verwaltung von E-Mails. Die Benutzeroberfläche ist ebenfalls intuitiv; Sie können so viele Erweiterungen hinzufügen/entfernen, wie Sie möchten.

Die besten Features von Shift

Unterstützt Gmail, Telegram, Asana und andere Tools für die Arbeit in einer einzigen Oberfläche

Bietet plattformübergreifende Synchronisierung zwischen Desktop- und mobilen Versionen

Features zur Workspace-Verwaltung für bessere Konzentration

Integriert sich mit Tools von Drittanbietern wie Google Drive und Zoom

Schicht-Einschränkungen

Die wichtigsten Features sind in den kostenpflichtigen Plänen enthalten

Regelmäßige Probleme bei der Synchronisierung

Preise von Shift

Basic: Free Forever für immer

Free Forever für immer Erweitert: $149/Jahr

$149/Jahr Teams: $149/Jahr pro Benutzer

Schicht-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

4.3/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (310+ Bewertungen)

Ich LIEBE es, dass alle meine Posteingänge und Mitteilungen an einem Ort sind. Das macht es einfacher, organisiert zu bleiben. Es war einfach, eine Verbindung zu all meinen Konten herzustellen, und ich benutze es buchstäblich jede Minute am Tag! G2-Bewertung 7. All-in-One Messenger (am besten für schnellen Zugriff auf Chat-Apps)

via All-in-One-Messenger Der All-in-One-Messenger ist eine umfassende Software für vielbeschäftigte Geschäftsleute. Er bringt nicht nur Ihre Messaging-Apps zusammen, sondern ermöglicht Ihnen auch die Suche nach älteren Chats nach Datum, die Verwaltung von Push-Benachrichtigungen, die Anpassung von Themen usw.

Die App ist außerdem sehr benutzerfreundlich und leicht zu bedienen.

All-in-One Messenger beste Features

Bietet Support für über 40 Messaging-Dienste, darunter WhatsApp, LinkedIn und Skype

Bietet Echtzeit-Benachrichtigungen für eingehende Nachrichten

Features: Dunkler Modus für schwach beleuchtete Umgebungen

Unterstützt Gruppenchats und erleichtertkommunikation im Team All-in-One Messenger Einschränkungen

Kein Video- oder Sprachanruf-Support

Keine mobile App

Preise für All-in-One Messenger

Free Forever

All-in-One Messenger Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

via Station Station, eine weitere All-in-One App für Messaging, hilft, das Durcheinander zu minimieren. Es handelt sich um eine umfassende Plattform, die an einem zentralen Speicherort Zugriff auf alle Ihre Messaging-Apps und professionellen Tools bietet.

Mit Smart Dock können Sie wichtige Dokumente, Nachrichten usw. durchsuchen. Das Feature "Page Autosleep" deaktiviert inaktive Registerkarten für eine schnelle Leistung. Bonus? Die einfache Benutzeroberfläche des Tools.

Beste Features der Station

Kombiniert über 600 Web Apps wie Instagram, HubSpot und Mailchimp in einem Workspace

Bietet einen intelligenten Posteingang, um wichtige Nachrichten zu priorisieren

Bietet eine schlanke, ablenkungsfreie Oberfläche

Hilft bei der benutzerdefinierten Anpassung von Benachrichtigungen pro App

Stationsbeschränkungen

Kostenlose Version hat limitierte Features

Kann träge sein

Stationspreise

Free Forever

Station Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Station ist wahrscheinlich eine der Plattformen, die ich am meisten benutze. Diese einfach aussehende Anwendung hat es mir ermöglicht, einfach zwischen verschiedenen tools wie E-Mail und zu wechseln Tools zur Aufgabenverwaltung alles in einem Fenster. Außerdem fallen im Gegensatz zu ähnlichen Apps wie Shift. keine Kosten an G2-Review 9. Slack (mit Add-Ons) (am besten für eine verbesserte Zusammenarbeit im Team)

via Slack Slack ist eine bekannte App für Messaging. Sie wird in erster Linie zur Verbesserung der Zusammenarbeit im Team verwendet - und ihre Features rechtfertigen dies.

Slack hilft bei der Automatisierung von Routineaufgaben, bei der Erstellung und Organisation von Kanälen für verschiedene Teams und bei der Durchführung von Teamgesprächen, bildschirme freigeben und vieles mehr. Das Tool ist auch sehr effizient gestaltet, mit einer einfachen Navigation und Benutzeroberfläche.

Slack beste Features

Bietet Integration mit tools wie Google Drive, Trello und GitHub

Features: robuste Suchfunktionen für Nachrichten und Dateien

Unterstützt Sprach- und Videoanrufe

Synchronisierung von Nachrichten und Benachrichtigungen auf allen Geräten

Slack-Einschränkungen

Kann überwältigend sein

Einige Integrationen sind schwer einzustellen

Preise von Slack

Free Forever

Pro: $7.25/Monat

$7.25/Monat Business+: $12,50/Monat

$12,50/Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (33,640+ Bewertungen)

4.5/5 (33,640+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,450+ Bewertungen)

Großartiges tool, das es uns erlaubt, das zu praktizieren, was wir predigen, wenn wir mit unseren clients arbeiten. Capterra Bewertung ➡️ Mehr lesen: 17 beste Slack App Integrationen 10. Mattermost (am besten für sicheres Messaging auf Unternehmensebene)

via Mattermost Mattermost ist keine typische All-in-One Messaging App. Es ist eher eine Plattform für die Zusammenarbeit.

Mit dieser App können Sie Kanäle erstellen und mit Ihrem entfernten Team zusammenarbeiten, um Projekte, Zeitleisten und andere Themen zu besprechen. Die Plattform ist bekannt für ihre Sicherheit und Anpassungsfähigkeit. Sie können Ihre Integrationen auswählen, die Plattform selbst hosten und die Elemente der App benutzerdefiniert anpassen.

Die wichtigsten Features

Unterstützt Echtzeit-Messaging mit Threads für Unterhaltungen

Bietet Integrität und Compliance auf Unternehmensebene

Features zur Verwaltung von Benutzer-Rollen für die Team-Organisation

Integriert sich in CI/CD-Tools wie Jenkins und GitHub

Wichtigste Limitierungen

Erfordert technisches Fachwissen

Regelmäßige Probleme mit der Leistung

Wichtigste Preise

Free Forever

Professional: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Wichtigste Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (330+ Bewertungen)

4.3/5 (330+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (160+ Bewertungen)

Mattermost ist die beste Plattform, auf der wir Meetings organisieren und mit Mitgliedern unseres Teams kommunizieren können. Außerdem bietet es verschiedene Features wie Kanäle, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe, usw. G2-Bewertung ➡️ Mehr lesen: Die Etiquette des Team-Chats bei der Arbeit für eine optimale Zusammenarbeit nutzen Wählen Sie die beste All-in-One Messaging App - verwenden Sie ClickUp!

Die Verwendung einer einzigen App für die Kommunikation hat viele Vorteile. So bleiben Sie produktiv, effizient und, was am wichtigsten ist, mit allem, was passiert, synchronisiert. Allerdings können die Dinge schnell aus dem Ruder laufen, wenn Sie sich nicht für eine organisierte All-in-One Messaging App entscheiden.

Entscheiden Sie sich für ClickUp: Mit seinen robusten Features und Funktionen und einer leistungsstarken Arbeitsmanagement-Suite kann ClickUp Ihnen helfen, all Ihre persönlichen und beruflichen Chats und Messaging-Apps einfach zu verwalten.

