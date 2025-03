die 16 besten Tools für die Kommunikation in Unternehmen im Jahr 2025

Selbst wenn Sie im Büro arbeiten, wirkt sich eine unzureichende Kommunikation in Ihrem Team auf die Produktivität und die Qualität der Arbeit aus.

Die Lösung? Ein Enterprise communication tool, das Unified Communications ermöglicht. Diese Tools unterstützen Sie bei Anforderungen wie Videokonferenzen, Sofortnachrichten, Dateifreigabe, Bildschirmfreigabe und anderen Features für die Zusammenarbeit.

Doch wie wählen Sie ein Enterprise-Kommunikationstool für Ihr Team aus? Sollten Sie sich auf die Features zur Verwaltung von Kundenbeziehungen konzentrieren oder die Kommunikation im Geschäft verbessern?

Ich stand vor einem ähnlichen Dilemma, als ich mich für ein Enterprise communication tool entscheiden musste.

Nach umfangreichen Recherchen und Tests habe ich eine Liste mit den besten Tools auf dem Markt zusammengestellt. Lesen Sie weiter, um die von mir empfohlenen Optionen für allgemeine und spezielle Anforderungen kennenzulernen.

Wie genau habe ich das beste Kommunikationssystem für Unternehmen ausgewählt?🤔

Indem Sie zunächst einmal spezifisch sind. Die meisten Tools für die Unternehmenskommunikation sind auf eine bestimmte Aufgabe ausgerichtet. Um das richtige Tool zu finden, ist es daher wichtig, die Anforderungen und Workflows Ihres Teams zu kennen.

Im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass einige Schlüssel-Features dabei helfen, den Bogen zu spannen kommunikationslücken am Arbeitsplatz für die interne und externe Kommunikation. Diese Features umfassen:

Sofortnachrichten : Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie eine Text- oder Chat-Nachricht für schnelle Unterhaltungen und Aktualisierungen mit dem Team sofort versenden können

: Wählen Sie ein Tool, mit dem Sie eine Text- oder Chat-Nachricht für schnelle Unterhaltungen und Aktualisierungen mit dem Team sofort versenden können Videokonferenzen: : Wählen Sie ein tool, das folgende Funktionen bietet asynchrone Video-Kommunikation mit Ihren Teams ermöglicht, mit Schlüsselfunktionen wie Bildschirm- und Video-Freigabe, Nebenräumen und Aufzeichnungsoptionen zur Maximierung der Produktivität

: Wählen Sie ein tool, das folgende Funktionen bietet asynchrone Video-Kommunikation mit Ihren Teams ermöglicht, mit Schlüsselfunktionen wie Bildschirm- und Video-Freigabe, Nebenräumen und Aufzeichnungsoptionen zur Maximierung der Produktivität Freigeben von Dateien : Bevorzugen Sie ein Enterprise-Kommunikationstool, das die Möglichkeit bietet, Dokumente, Bilder und andere Dateien innerhalb Ihres Teams sicher freizugeben

: Bevorzugen Sie ein Enterprise-Kommunikationstool, das die Möglichkeit bietet, Dokumente, Bilder und andere Dateien innerhalb Ihres Teams sicher freizugeben Features für die Zusammenarbeit im Team : Achten Sie auf Tools, die über Features wie Aufgabenmanagement, Projektplanung, Whiteboarding, Dokumentenzusammenarbeit usw. verfügen, die die Zusammenarbeit erleichternzusammenarbeit in Echtzeit Starke Sicherheit : Wählen Sie für den Einsatz in Unternehmen Kommunikationstools, die fortschrittliche Sicherheits-Features wie Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und die Einhaltung von Datenschutzstandards gewährleisten

: Achten Sie auf Tools, die über Features wie Aufgabenmanagement, Projektplanung, Whiteboarding, Dokumentenzusammenarbeit usw. verfügen, die die Zusammenarbeit erleichternzusammenarbeit in Echtzeit Integration mit anderen tools: Wir arbeiten nicht mehr in Silos, und das sollten auch unsere Tools nicht. Entscheiden Sie sich für ein effektives Kommunikationstool, das sich nahtlos in Ihr bestehendes technisches System integrieren lässt, egal ob es sich um Projektmanagement-Software, CRMs oder Cloud-Speicher-Plattformen handelt

➡️ Mehr lesen: 10 beste Software und Apps für die Kommunikation im Team

Wir haben uns auf diese Schlüssel-Features und die wichtigsten Anforderungen an die Kommunikation in Unternehmen konzentriert und 16 einzigartige Tools herausgefiltert. Lassen Sie uns die Vorteile und Grenzen jedes Tools einzeln betrachten.

1. ClickUp (Optimal für asynchrone Kommunikation, Zusammenarbeit und Projektmanagement)

Wenn Sie mich fragen, wie man effektive Kommunikation in einem Unternehmen messen kann, wären meine Parameter Produktivität und Zusammenarbeit im Team.

Und das eine Tool, das beides schafft? ClickUp.

ClickUp gehört dank seiner vielseitigen Features durchweg zu den besten Tools für die Kommunikation in Unternehmen.

Als All-in-One-Produktivitätsplattform bietet es eine einheitliche Kommunikationsplattform für effektive interne und externe Kommunikation . Sie können es verwenden, um all Ihre Team-Nachrichten, privaten Diskussionen und dokumentinternen Kommentare oder aufgabenspezifischen Nachverfolgungen in einem einheitlichen Workspace zusammenzuführen.

mit ClickUp Chat können Sie Updates über Projekte hinweg nahtlos mit Teams und Clients gleichermaßen freigeben ClickUp Chat können Sie Projekte und Geschäfte in einem einzigen Fenster verwalten. So können Sie mit Ihrem Team in Kontakt bleiben, projektbezogene Aktivitäten besprechen und Aktualisierungen freigeben, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Zu den integrierten Features gehört 'Link to Task', mit dem Sie bestimmte Threads im Chat mit Aufgaben verknüpfen können.

Außerdem findet die Unterhaltung mit ClickUp Chat innerhalb desselben Tools statt, so dass Sie nicht mehr zu einem anderen Tool wechseln müssen, um Ihrem Team Nachrichten zu senden. Auf Wiedersehen, Toggl-Steuer!

zeichnen Sie Ihren Bildschirm auf und geben Sie Informationen einfach über ClickUp Clips frei

Außerdem können Sie Bildschirmaufzeichnungen für komplexere Diskussionen auf einfache Weise aufzeichnen und versenden ClickUp Clips . Dadurch erhalten Ihre Diskussionen mehr Kontext, und die eingebauten KI-Features helfen bei der Transkription Ihrer Nachrichten, damit diese noch klarer werden.

zusammenarbeit in Echtzeit mit Teamkollegen mit ClickUp Whiteboards

Ein weiterer Aspekt von Enterprise-Kommunikationssystemen ist die Optimierung von Workflows und die Möglichkeit zur Zusammenarbeit in Echtzeit. Mit ClickUp Whiteboards erhalten Sie eine virtuelle Leinwand für Planungs- und Brainstorming-Sitzungen, die sich perfekt für Remote- und Hybrid-Arbeitsplätze eignet.

zuweisung von Kommentaren als Aktions-Elemente mit ClickUp

Natürlich wird es Fälle geben, in denen Sie weitere Notizen für jemanden in einem Dokument oder einer Aufgabe hinzufügen möchten. ClickUp's Kommentare zuweisen feature glänzt hier. Sie erstellt sofort ein Element, wenn Sie jemandem einen Kommentar zuweisen, sei es in einem Dokument oder einer Team-Diskussion, und stellt so sicher, dass er nicht durch die Maschen rutscht!

Um alles miteinander zu verknüpfen, können Sie Text in einem Kommentar oder einem Dokument markieren und ihn "zitieren", um einen Kommentar hinzuzufügen, der Feedback gibt oder eine Klarstellung verlangt.

Das Beste an ClickUp sind die umfangreichen Möglichkeiten von vorlagen für Kommunikationspläne die Ihnen den Einstieg erleichtern. Ich habe zwei Vorlagen gefunden, die für die Kommunikationskanäle von Unternehmen hilfreich sein können: Die ClickUp Vorlage für interne Kommunikation und die ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan .

ClickUp beste Features

Planen Sie Projekte, weisen Sie Aufgaben zu und informieren Sie sich in Echtzeit über den Fortschritt Ihrer Teams mit ClickUp Aufgaben um produktiv zu bleiben

Vergeben Sie Kommentare direkt auf Anhänge von Aufgaben mit ClickUp-Prüfung mit ClickUp Proofing können Sie Ihre Bilder, Videos, PDFs und andere Dokumente mit klarem Kontext und zusätzlichem Feedback versehen

Zusammenarbeit in Echtzeit mit ClickUp Dokumente wo Teams Dokumente freigeben, bearbeiten und gemeinsam an ihnen arbeiten können, mit sicheren Features zur Zugriffskontrolle

Heben Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation auf die nächste Stufe, indem Sie Nachrichten zusammenfassen und relevante Erkenntnisse generieren mit ClickUp Gehirn der KI-Assistent

Integrieren Sie mehr als 1.000 Apps, um all Ihre Diskussionen, Ihr Projektmanagement und Ihre Kommunikation auf einer zentralen Plattform zusammenzufassen

ClickUp Limits

Einige Benutzer haben erwähnt, dass die schiere Zahl der Features für neue Mitglieder überwältigend ist

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Microsoft Teams (Bestes Business Kommunikationstool für Microsoft Ökosysteme)

via Microsoft Für Unternehmen, die bereits Microsoft 365 nutzen, ist Microsoft Teams eine natürliche Wahl.

Microsoft Teams ist ein All-in-One-Hub für die Unternehmenskommunikation, der alles zusammenbringt, was ein Team für eine effiziente Kommunikation benötigt: Instant Messaging, Videokonferenzen oder das Freigeben von Dateien. Es ist äußerst nützlich für die interne Kommunikation im Team, da die gesamte Kommunikation im Team an einem Ort stattfindet. Außerdem kann jede Datei, die Sie für Ihre Teammitglieder freigeben möchten, als Link verknüpft werden, was Aktualisierungen in Echtzeit ermöglicht und die Möglichkeit bietet, diese Dateien in Ordnern zu sortieren.

Dies macht es zur idealen Option für ein hochsicheres Kommunikationssystem für Unternehmen, das flexibel genug ist, um die täglichen Aktivitäten zu erleichtern.

Microsoft Teams beste Features

Organisieren Sie Ihre Kommunikation, indem Sie team- oder projektspezifische Kanäle erstellen

Nutzen Sie hochwertige Videoanrufe mit Bildschirmfreigabe, Hintergrundunschärfe und Nebenräumen

Sicheres Freigeben und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen und Präsentationen

Einfache Zusammenarbeit über Microsoft Office tools wie Word, Excel und PowerPoint

Microsoft Teams Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche ist komplex und kann bei Erstbenutzern zu Verwirrung führen

Erfordert ein Microsoft 365 Abonnement, was nicht ideal ist, wenn Sie Microsoft Office nicht als Kommunikationslösung für Ihr Unternehmen verwenden

Microsoft Teams Preise

Teams Essentials : $4/Monat pro Benutzer Rechnung

: $4/Monat pro Benutzer Rechnung Microsoft 365 Business Basic : $6/Monat pro Benutzer

: $6/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15,000+ Bewertungen)

4.3/5 (15,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,500+ Bewertungen)

3. Slack (Beste Plattform für asynchrone Kommunikation im Team)

via Sla*ck*Slack ist zum Synonym für Team-Messaging geworden, und das aus gutem Grund. Es ist ein hoch asynchrones Kommunikations-Tool zur Optimierung der Kommunikation zwischen Teams, Abteilungen und sogar ganzen Organisationen.

Wenn Ihr Team auf Instant Messaging und Zusammenarbeit in Echtzeit Wert legt, sorgt die Kanal-basierte Struktur und die Threads von Slack für Ordnung.

Mein Favorit ist das Canvas Feature, mit dem ich alle zusammenhängenden Threads an einer Stelle anheften kann, damit Unterhaltungen nicht im Dschungel verloren gehen.

Die besten Features von Slack

Organisieren Sie Unterhaltungen nach Teams, Projekten oder Themen mit spezifischen Kanälen

Nahtlose Verbindung mit Tools wie Google Workspace, ClickUp, Trello und anderen

Schnelles Auffinden vergangener Unterhaltungen, Dateien und Links mit den leistungsstarken Suchfunktionen von Slack

Wechseln Sie von textbasierten Nachrichten zu Sprach- oder Videoanrufen mit Huddle

Slack-Einschränkungen

Die kostenlose Version hat Limits für den Nachrichtenverlauf und den Speicher von Dateien

Benachrichtigungen für alle Ihre Kommunikationskanäle sind schwer zu handhaben, was den Zweck von Unified Communication Tools zunichte macht

Preise für Slack

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $7,25/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

: $7,25/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business+ : $12,50/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung

: $12,50/Monat pro Benutzer mit jährlicher Abrechnung Enterprise Grid : Benutzerdefinierte Preise

: Benutzerdefinierte Preise Slack Sales Elevate: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (33,000+ Bewertungen)

4.3/5 (33,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

4. Google Workspace (Bestes integriertes Unternehmenskommunikationssystem für GSuite)

via Google Workspace Google Workspace ist das Tool der Wahl für Benutzer, die lieber mit dem Google-Ökosystem arbeiten.

Früher unter dem Namen G Suite bekannt, vereint es alle Arbeitsplatz-Tools von Google in einer einheitlichen Plattform, einschließlich Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet und mehr.

Was mir an G Suite gefällt, ist die Möglichkeit, Dateien und Dokumente mit externen Drittnutzern effektiv freizugeben. Ich gebe einen Link frei, der nur zur Ansicht dient, damit der Benutzer auf den Inhalt des Dokuments zugreifen kann, ohne die Möglichkeit zu haben, Änderungen vorzunehmen. Für Bearbeitungen oder Aktualisierungen müssen sie einen Bearbeitungszugang beantragen. Mit diesem effektiven Feature haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Dokumente

Außerdem ist Google Workplace von jedem Gerät aus zugänglich, ob mobil oder Desktop, so dass Sie auch unterwegs weiterarbeiten können.

Google Workspace beste Features

Nahtlose Verwaltung von E-Mails, Chats und Videokonferenzen mit Google Mail und Google Meet

Zusammenarbeit an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen mit Google Docs, Google Tabellen und Google Slides

Einfaches Speichern und Freigeben von Dateien mit der robusten Cloud-Speicherlösung von Google Drive

Planen von Meetings und Ereignissen in Teams mit Google Kalender, mit integrierten Benachrichtigungen

Google Workspace Einschränkungen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen Enterprise tools

Es ist nicht ideal, wenn Sie ein Enterprise Kommunikationstool für mehr als Team Meetings, Chats und Sprachanrufe benötigen

Google Workspace Preise

Business Starter : 7,20 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: 7,20 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business Standard : $14,40/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $14,40/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business Plus : 21,60 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: 21,60 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Google Workspace Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42.000+ Bewertungen)

4.6/5 (42.000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (15,000+ Bewertungen)

5. Zoom (Bestes Video conferencing tool)

via Zoom Zoom wird in allen Arten von Unternehmen für die Interaktion mit Kunden und die interne Kommunikation im Team eingesetzt. Ich habe es während der Pandemie mehrfach genutzt, um Meetings abzuhalten und Präsentationen virtuell freizugeben.

Ich schätze das Tool vor allem wegen seiner Benutzerfreundlichkeit und seiner unglaublichen Features.

Es ermöglicht die Durchführung von Audio- und Video-Meetings in hoher Qualität, das Freigeben von Bildschirmen, das Versenden von Dokumenten oder Dateien an die Teilnehmer und sogar die Einrichtung von virtuellen Pausenräumen, um die nahtlose Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligten zu erleichtern.

Es eignet sich besonders für große Organisationen, da es mehrere Teilnehmer unterstützt und über hervorragende Features für die erfolgreiche Durchführung großer Webinare verfügt.

Zoom beste Features

HD-Video- und Audioqualität für reibungslose Meetings

Teilen Sie Ihren Bildschirm für Meetings, Webinare und virtuelle Ereignisse mit den Teilnehmern

Unterteilen Sie große Meetings in kleinere Gruppen für konzentriertere Diskussionen

Veranstalten Sie groß angelegte Webinare mit Support für Tausende von Teilnehmern

Nehmen Sie mit der IOS- und Android-App von Ihren mobilen Geräten aus Anrufe entgegen und nehmen Sie an Meetings teil

Zoom Einschränkungen

Die kostenlose Version von Zoom limitiert die Dauer von Meetings auf 40 Minuten und 100 Teilnehmer

Features wie große Meetings (mehr als 100 Teilnehmer), Webinare, Audiokonferenzen und Konferenzräume sind nur in den Premium Plänen enthalten

Zoom Preise

Basic: $0

$0 Pro: 14,99 €/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

14,99 €/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business: $21.99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$21.99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business Plus: 26,99 €/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

26,99 €/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,000+ Bewertungen)

4.5/5 (55,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,000+ Bewertungen)

6. RingCentral (Bestes Telefonsystem für Unternehmen)

via RingCentral Wenn Ihre Vertriebs-, Marketing- oder andere Abteilungen normalerweise die meiste Zeit mit Anrufen verbringen, ist RingCentral die ideale Option für Sie.

Diese umfassende und einheitliche Plattform ermöglicht eine nahtlose Unternehmenskommunikation, indem sie Telefonanrufe, Nachrichten und Video Meetings unter einem Dach verwaltet.

Was mir an diesem Tool gefallen hat, sind die KI-gestützten Kommunikationsfeatures, die Ihnen personalisierte Einblicke in Ihre Geschäftsgespräche geben. Egal, ob Sie Live-Notizen zu Anrufen, Echtzeit-Übersetzungen oder sofortige Antworten auf Kundenabfragen verwenden, der KI-Assistent optimiert die Abläufe und verbessert die Produktivität.

RingCentral beste Features

Kombinieren Sie Business-Telefonsysteme, Video-Meetings und Messaging in einer Plattform

Erweiterte Features für die Anrufabwicklung wie automatische Anrufannahme und Anrufweiterleitung

Integration mit MS Teams, Google Workspace, Salesforce und anderen Produktivitätstools

Zugriff auf alle Kommunikationstools von unterwegs mit einer leistungsstarken mobilen App für iOS und Android

RingCentral Beschränkungen

Höherer Preis für Geschäfte, die keine vollständigen Telefonie-Features benötigen

Video-Anrufe und Webinar-Pläne sind nicht im Telefonie-Plan enthalten

RingCentral Preise

RingEx Core: $30/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$30/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung RingEx Advanced: $35/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$35/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung RingEx Ultra: $45/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

$45/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung RingCentral Contact Center Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

RingCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (350+ Bewertungen)

4.1/5 (350+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

via {\an8}Das ist eine gute Idee Wenn das einfache Kanban Board Ihre bevorzugte Ansicht für Kommunikation und Produktivität im Team ist, sollten Sie Trello ausprobieren. Dieses visuelle Projektmanagement-Tool hilft Teams bei der Organisation von Aufgaben und Projekten mithilfe eines kartenbasierten Systems.

Mir gefiel die Fähigkeit von Trello, alle Informationen zu Projekten und Aufgaben in einer flexiblen Struktur zu organisieren, z. B. in Form von Kanban-Boards, Listen oder Karten. So wissen Ihre Teams, was sie zu erledigen haben, können Fortschritte nachverfolgen und Aufgaben einfach zuweisen. Außerdem können Kommentare in Trello-Karten verwendet werden, um zusätzlichen Kontext zu liefern oder Zweifel zu klären

Diese Benutzerfreundlichkeit macht Trello ideal für die meisten Fälle, sei es ein formelles Setup oder ein kreatives Team, das seine Prioritäten verstehen muss.

Trello beste Features

Organisieren Sie Projekte und Aufgaben mit anpassbaren Boards, Listen und Karten

Kommentare, Anhänge und Fälligkeitsdaten verbessern die Kommunikation und Zusammenarbeit bei Aufgaben

Verbindung mit Slack, Google Drive und anderen beliebten Tools zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen

Verwenden Sie die Automatisierung von Butler, um Regeln festzulegen und sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren

Trello-Einschränkungen

Möglicherweise nicht geeignet für komplexe Projekte mit hohen Anforderungen an das Projektmanagement

Hervorragend für das Projektmanagement geeignet, aber nicht unter den besseren Tools für die Zusammenarbeit im Team, da es viele grundlegende Features für die Zusammenarbeit vermissen lässt

Trello Preise

Free

Standard: $5/Monat pro Benutzer

$5/Monat pro Benutzer Premium: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Enterprise (50 bis 5000 Benutzer): Zwischen $7,38/Monat und $17,50/Monat pro Benutzer

Zwischen $7,38/Monat und $17,50/Monat pro Benutzer Enterprise (mehr als 5000 Benutzer): Benutzerdefinierte Preise

Trello-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,500+ Bewertungen)

4.4/5 (13,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

8. Asana (Bestes Tool für Aufgabenmanagement und Mitarbeiterengagement)

via {\an8}Asana_ Wenn Ihre internen Teammitglieder es vorziehen, Projektmanagement mit Kommunikation zu verbinden, ist Asana eine hervorragende Plattform für die Verwaltung von Aufgaben und vermeidung von Missverständnissen am Arbeitsplatz .

Diese Projektmanagement-Plattform hilft Ihnen bei der Organisation, Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Aufgaben und sorgt dafür, dass alle aufgabenbezogenen Diskussionen transparent sind.

Der umfassende Ansatz von Asana zur Projektkoordination und -kommunikation stellt sicher, dass alle Teams es effektiv nutzen. Mir ist auch aufgefallen, dass nicht-technische Mitglieder des Teams vor allem die saubere und benutzerfreundliche Oberfläche zu schätzen wissen.

Es ermöglicht den Benutzern die einfache Erstellung von Projekten, die Zuweisung von Aufgaben und die Festlegung von Fristen, ohne dass sie zu viel Hand anlegen müssen.

Asana beste Features

Erstellen und Zuweisen von Aufgaben, Festlegen von Fälligkeitsdaten und einfache Nachverfolgung des Fortschritts

Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- und Zeitleisten-Ansichten, um Ihren Projektanforderungen gerecht zu werden

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit Asana Rules, um Arbeitsabläufe zu rationalisieren

Verbindung mit Slack, Microsoft Teams und anderen Tools für eine verbesserte Zusammenarbeit

Asana Beschränkungen

Komplex für neue Benutzer aufgrund der umfangreichen Features

Es wird kompliziert, wenn man mit mehreren Kanälen, Projekten und Teams arbeitet, da die Features der meisten Kommunikationstools fehlen

Asana Preise

Persönlich: $0

$0 Starter : $13,49/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $13,49/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Fortgeschritten : $30.49/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $30.49/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise+: Benutzerdefinierte Preise

Asana-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (12,000+ Bewertungen)

9. Confluence (Beste Dokumentations- und Wissensmanagement-Lösung)

via Einfluss Confluence ist ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenarbeit von Teams zur Erstellung, Freigabe und Verwaltung von Projektdokumentation.

Als Teil des Atlassian-Ökosystems fand ich das Tool äußerst nützlich für die Erstellung detaillierter Wikis und Projektressourcen.

Wenn es Ihnen wie mir geht und Sie beim Anblick einer leeren Leinwand in Stress geraten, bietet Confluence unzählige Vorlagen, aus denen Sie je nach Anwendungsfall auswählen können. Das hilft Ihnen, schnell loszulegen, und Sie können auch den KI-Editor verwenden, um die Lücken auszufüllen, was es einfacher macht, Ihre Gedanken auf Papier (oder in diesem Fall auf ein virtuelles Dokument) zu bringen.

Die besten Features von Confluence

Erstellen, Freigeben und Verwalten von Projektdokumentationen und Wissensdatenbanken

Gemeinsame Arbeit an Seiten mit Mitgliedern des Teams in Echtzeit

Verwenden Sie Spaces, Beschreibungen und Vorlagen, um die Informationen zu strukturieren

Verbindung mit Jira, Trello und anderen Tools für einen kohärenten Workflow

Einschränkungen des Einflusses

Konzipiert als Erweiterung für die Business Kommunikations-Tools von Altassian, was seine Fähigkeiten als eigenständiges Tool limitiert

Preise für Confluence

Free (bis zu 10 Benutzer)

Standard (11 bis 50000 Benutzer) : $6,05/Monat bis $1,95/Monat pro Benutzer, monatlich abgerechnet

: $6,05/Monat bis $1,95/Monat pro Benutzer, monatlich abgerechnet Premium (11 bis 50000 Benutzer) : $11,55/Monat bis $3,46/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $11,55/Monat bis $3,46/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise (mehr als 50000 Benutzer): Benutzerdefinierte Preise

Einflussbewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (3,000+ Bewertungen)

4.1/5 (3,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

10. Discord (Beste Plattform für den Aufbau einer Gemeinschaft)

via Discord Discord begann als Plattform für Gamer, hat sich aber zu einem vielseitigen Kommunikationstool entwickelt, das für Teams aller Art geeignet ist. Seine Echtzeit-Features für Sprach-, Video- und Text-Chat eignen sich hervorragend für die Zusammenarbeit, insbesondere für entfernte oder dynamische Teams

Mit diesem tool kann ich Kanäle innerhalb einer Gruppe erstellen, was mir hilft, Diskussionen zu optimieren und Informationen später abzurufen. Ich kann auch als Gruppenmoderator fungieren, indem ich Regeln für die Gemeinschaft einstelle und dafür sorge, dass sie eingehalten werden, um die Kommunikation und die Dokumentenverwaltung zu optimieren.

Discord beste Features

Unterteilen Sie Ihre Community in mehrere Bereiche, z. B. Ankündigungskanäle, Phasenkanäle, Forumskanäle, private Threads, Ereignisse und mehr

Führen Sie hochwertige Sprach- und Videoanrufe mit Ihrer Community

Geben Sie Bildschirme frei, greifen Sie auf Dateien zu, und nutzen Sie alle grundlegenden Features für Ihre Gruppenanrufe für Präsentationen in Echtzeit

Integrieren Sie Apps von Drittanbietern wie GitHub, Google Kalender, Trello und andere in Ihre Channels

Greifen Sie über mehrere Plattformen auf Discord zu, sei es ein Desktop, ein Smartphone, eine Web-App oder ein anderes Gerät

Discord Beschränkungen

Aufgrund der einfachen Benutzeroberfläche ist Discord nicht unbedingt die ideale Software für die Unternehmenskommunikation

Discord Preise

Discord : Free

: Free Discord Nitro Basic : $2,99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $2,99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Discord Nitro: $9,99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: NA

NA Kapitelra: 4.7/5 (400+Reviews)

via Dropbox Dropbox ist eine führende Plattform zum Speichern und Freigeben von Dateien, die es Teams ermöglicht, effizient an Dokumenten und Projekten zusammenzuarbeiten. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Benutzer in einer sicheren Umgebung ganz einfach Dateien hochladen, freigeben und verwalten

Was mir an Dropbox gefällt, ist die Möglichkeit, Dateien geräteübergreifend zu synchronisieren, so dass die Mitglieder des Teams unabhängig von ihrem Aufenthaltsort auf die aktuellsten Dokumente zugreifen können.

Dropbox beste Features

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf Ihre Dateien zu, und gewährleisten Sie so die Flexibilität von Remote- und Hybridteams

Sichere Freigabe von Dateien mit Ansichtsoptionen und erweiterten Sicherheits-Features zum Schutz Ihrer Daten

Kommentieren Sie Dateien und fordern Sie Feedback direkt auf der Plattform an

Dropbox-Einschränkungen

Die Kommunikations-Features in Dropbox sind auf Kommentare limitiert

Für Teams, die bereits ein Cloud-Speichersystem oder ein Unternehmenstool für die Geschäftskommunikation verwenden, ist ein weiteres Tool zum Freigeben von Dateien möglicherweise nicht sinnvoll

Dropbox-Preise

Plus: 11,99 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

11,99 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Essentials : $19.99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $19.99/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Business : $18/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung pro Benutzer

: $18/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung pro Benutzer Business Plus: 30 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung pro Benutzer

Dropbox Business Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (27,000+ Bewertungen)

4.4/5 (27,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (21,000+ Bewertungen)

12. Skype (Beste Kommunikationslösung für Unternehmen für Anrufe und Messaging)

via {\an8}Skype_ Skype ist einer der ältesten und bekanntesten Namen für Kommunikationstools.

Ursprünglich für den privaten Gebrauch konzipiert, hat es sich weiterentwickelt, um Geschäfte mit seinen umfassenden Features zu unterstützen, darunter Videoanrufe, Instant Messaging und das Freigeben von Dateien.

Ich mag Skype immer noch wegen seiner vertrauten Benutzeroberfläche und seiner Benutzerfreundlichkeit. Es ist die erste Wahl für Teams, die eine unkomplizierte Kommunikationsplattform suchen.

Skype beste Features

Genießen Sie hochauflösendes Video und kristallklaren Ton für eine effektive Kommunikation

Schnelles Chatten mit Mitgliedern des Teams oder Clients in Echtzeit

Einfaches Senden von Dateien über die Chat-Oberfläche

Führen Sie Gruppengespräche mit bis zu 50 Teilnehmern

Skype Beschränkungen

Limitierte Integrationen im Vergleich zu neueren Business Kommunikationstools

Es fehlen einige der robusten Sicherheitsmaßnahmen, die für Business-Softwarelösungen erforderlich sind, wodurch es anfällig für Hacks und Datenverluste ist

Preise für Skype

Free : Grundlegende Features für Messaging, Sprach- und Videoanrufe

: Grundlegende Features für Messaging, Sprach- und Videoanrufe Skype Guthaben : Pay-as-you-go für Anrufe ins Festnetz und auf Mobiltelefone

: Pay-as-you-go für Anrufe ins Festnetz und auf Mobiltelefone Skype Abonnements: Monatliche Pläne für unbegrenzte Anrufe in bestimmte Länder

Skype Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (23,000+ Bewertungen)

4.3/5 (23,000+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (450+ Bewertungen)

13. Miro (Bestes kollaboratives Whiteboarding tool)

via {\an8}Miro_ Es gibt mehrere virtuelle Whiteboard-Tools, aber nur selten kommen sie an die Einfachheit von Miro heran. Diese kollaborative Whiteboard-Plattform ermöglicht Teams das Brainstorming, Planen und Ausführen von Projekten in Echtzeit.

Für mich war es bei Brainstorming-Sitzungen mit entfernten Teams unglaublich nützlich. Sie werfen Ihre Ideen und Notizen auf die virtuelle Leinwand, und Miro KI erstellt in Minutenschnelle Zusammenfassungen, Flow-Diagramme, Briefs und vieles mehr. Diese helfen Ihnen, Diskussionen zu strukturieren und interaktive Workflows zu erstellen, die Sie ganz einfach in Ihre Projekt-Sprints oder täglichen Aktivitäten einbauen können.

Miro beste Features

Erstellen und Freigeben von visuellen Boards für Brainstorming und die Planung von Projekten

Zugriff auf einen großen Bereich von Vorlagen, um Ihre Projekte in Gang zu bringen

Verbindung mit Tools wie Slack, Google Drive und Microsoft Teams für nahtlose Zusammenarbeit

Miro Einschränkungen

Für einige Benutzer kann die Verwendung eine Herausforderung sein

Limitierte Offline Funktionen behindern den Zugriff in Situationen mit geringer Verbindung

Preise für Miro

Free : kostenlos

: kostenlos Starter : $10/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $10/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Geschäft : $16/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

: $16/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (6,000+ Bewertungen)

4.7/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,500+ Bewertungen)

14. Chanty (Bestes Team Messaging & Communication tool)

/via_ {\an8}Das ist eine gute Idee Chanty ist eine einfache, aber leistungsstarke App für Team-Messaging, die die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen verbessert. Sie bietet eine intuitive Plattform für Teams zum nahtlosen Freigeben von Nachrichten, Dateien und Ideen.

Ich mag Chanty für seinen Fokus auf Einfachheit, der es Teammitgliedern leicht macht, ohne eine steile Lernkurve loszulegen.

Chanty beste Features

Nehmen Sie an Meetings auf jedem Gerät teil, sei es ein Desktop, Laptop, Mobiltelefon oder Web Browser

Führen Sie 4K Video- und Audio-Meetings mit Unterstützung für bis zu 1000 Video-Teilnehmer und 49 Videos auf dem Bildschirm durch

Erstellen und verwalten Sie Aufgaben zusammen mit Ihren Meetings, indem Sie Fälligkeitsdaten und Aufgaben aus Ihren Notizen zu Meetings einstellen

Beschränkung der Anzahl der Teilnehmer

Limitierte Integrationen im Vergleich zu anderen Kommunikationstools

Angebotspreise

Free

Geschäft: 4 $/Monat pro Benutzer, monatliche Abrechnung

Chanty-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

15. SurveyMonkey (Bestes Tool für Umfragen und Feedbackerfassung)

via {\an8}SurveyMonkey_ Wenn Sie hauptsächlich per E-Mail oder Chat kommunizieren, entgehen Ihnen möglicherweise wichtige Erkenntnisse und Rückmeldungen.

Zu diesem Zweck ist es immer ideal, eine e-Mail-Alternative die es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, ihre Gedanken besser zu organisieren und sogar anonymes Feedback freizugeben.

SurveyMonkey erledigt genau das und ermöglicht es Ihnen, Umfragen zu erstellen, Feedback zu sammeln und Daten besser zu analysieren.

Ich habe damit Umfragen zur Erfassung von Team-Feedback, Kundenzufriedenheit und sogar Marketingforschung erstellt. Die Antworten sind einfach auszufüllen und werden in realistische Berichte und Erkenntnisse umgewandelt, die sich positiv auf das Geschäft auswirken. Sie können diese Antworten auch für andere Beteiligte freigeben und so datengestützte Entscheidungen auf der Grundlage der Umfrageantworten und der gewonnenen Erkenntnisse treffen.

Die besten Features von Survey Monkey

Erstellen Sie maßgeschneiderte Umfragen mit verschiedenen Frageformaten und einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Analysieren Sie die Ergebnisse mit der integrierten Berichterstellung und Analytik

Verteilung von Umfragen per E-Mail, über soziale Medien oder Website-Links

Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen für ein schnelles Setup der Umfrage

Einschränkungen von Survey Monkey

Begrenzte Features in der kostenlosen Version limitieren die Tiefe der Umfragen

Kann Einschränkungen haben, wenn es um granulare Einblicke geht, so dass Sie Ihre Daten in ein externes analytisches Tool exportieren müssen

Preise von Survey Monkey

Individual Advantage: $39/Monat

$39/Monat Individual Standard: $99/Monat

$99/Monat Einzelperson Premier: $119/Monat

$119/Monat Team Advantage : $25/Monat pro Benutzer

: $25/Monat pro Benutzer Team Premier : $75/Monat pro Benutzer

: $75/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Survey Monkey Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (20,000+ Bewertungen)

4.4/5 (20,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (10,000+ Bewertungen)

16. Jitsi (Bestes Open-Source Cloud communication tool)

via {\an8}Jitsi_ Für diejenigen, die kostenlose und quelloffene Tools für die Kommunikation im Geschäft in Betracht ziehen, ist Jitsi eine fantastische Option. Dieses Open-Source-Tool für Videokonferenzen bietet eine kostenlose Lösung für virtuelle Meetings und ermöglicht sogar Anrufe ohne Erstellung eines Kontos

Obwohl es sich bei Jitsi um eine Open-Source-Plattform handelt, ist es auch für nichttechnische Benutzer einfach zu bedienen. Die Schnittstelle war leicht zu bedienen. Das Tool ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter Android, iOS, Linux, macOS und Windows.

Jitsi beste Features

Vollständig quelloffenes Tool für Videokonferenzen, dadurch skalierbar und kostengünstig

Teilnahme an Videoanrufen, ohne dass Sie sich anmelden oder ein Konto erstellen müssen, mit grundlegenden Features wie Einwahl, Aufzeichnung und mehr

Möglichkeit, vertrauliche Meetings mit einem passwortgeschützten Eintrag zu veranstalten, der über einen privaten Kanal verteilt werden kann

Jitsi-Einschränkungen

Limitierte Features im Vergleich zu anderen Kommunikationstools, die in der Branche der digitalen Arbeitsplätze verwendet werden

Die meisten Konkurrenten bieten einen besseren Kundenservice, und die Fehlerbehebung ist weitgehend auf ein Selbstbedienungsmodell mit Unterstützung der Entwicklergemeinschaft angewiesen

Jitsi-Preise

Free

Jitsi-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (150+ Bewertungen)

4.3/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

➡️ Weiterlesen: Wie man die Kommunikation am hybriden Arbeitsplatz verbessert

Vereinfachen Sie das Kommunikationschaos mit ClickUp

Es gibt zwar mehrere Optionen für Remote-Teams und die Kommunikation am hybriden Arbeitsplatz, aber jedes Tool ist auf einen bestimmten Geschäftsbereich ausgerichtet. Da Remote-Arbeit immer häufiger vorkommt, ist es wichtig, Lösungen zu finden, die synchrone und asynchrone Kommunikation über verschiedene Zeitzonen hinweg unterstützen.

Bei dem besten Tool geht es also nicht um zusätzliche Features, sondern darum, ein durchgängiges Kommunikationssystem für Unternehmen aufzubauen, das alle wichtigen Anforderungen erfüllt.

Hier glänzt ClickUp mit seinen All-in-One-Features für Projektmanagement, Kommunikation und Zusammenarbeit. Anmeldung bei ClickUp und erleben Sie die Leistungsfähigkeit einer einheitlichen Kommunikationsplattform.