die 10 besten Microsoft Teams-Integrationen für die Zusammenarbeit im Jahr 2024

Tausende von Unternehmen auf der ganzen Welt bleiben über Microsoft Teams . Dieses in Microsoft Office 365 integrierte, cloudbasierte Tool kombiniert Outlook, Word, Excel und andere Tools in einer einheitlichen Arbeitsumgebung.

Sie können in Teams chatten, Besprechungen abhalten und Dateien freigeben, aber selbst dann bietet die Plattform möglicherweise nicht alles, was Sie brauchen. 👀

Den ganzen Tag zwischen den Plattformen hin und her wechseln unterbricht Ihren Arbeitsfluss deshalb sollten Sie stattdessen Microsoft Teams-Integrationen verwenden. Die richtige Handvoll Integrationen bringt alle Nicht-Microsoft-Tools, die Sie lieben, in Ihre Microsoft Teams-Kanäle für bessere Kommunikation und leichtere Arbeitstage.

Es gibt jedoch Hunderte von Microsoft Teams-Apps. Welche sind die besten Optionen für Ihr Unternehmen?

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einen Überblick darüber, worauf Sie bei einer Integration für Microsoft Teams achten sollten, sowie eine Liste der 10 besten Microsoft Teams-Apps und -Integrationen im Jahr 2024.

Worauf sollten Sie bei Microsoft Teams-Integrationen achten?

Idealerweise sollten Sie nach Integrationen mit Funktionalitäten suchen, die die Teams-App allein nicht bieten kann. Dazu gehören:

Nahtlose Workflow-Integrationen: Es gibt einige tolle Tools, aber Sie sollten sich nicht verbiegen müssen, um sie in Ihren Workflow zu integrieren. Entscheiden Sie sich für die besten Microsoft Teams-Integrationen, die Sie entweder selbst anpassen können oder die von vornherein auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind

Collaboration-Apps: Teams-Chats sind gut, aber die richtigen Integrationen machen aus Teams noch mehrkollaborationsfreundlich. Suchen Sie nach Messaging-Erweiterungen, Videokonferenz-Tools, Mind Maps oder Whiteboards für Brainstorming

Teams-Chats sind gut, aber die richtigen Integrationen machen aus Teams noch mehrkollaborationsfreundlich. Suchen Sie nach Messaging-Erweiterungen, Videokonferenz-Tools, Mind Maps oder Whiteboards für Brainstorming Projektmanagement-Funktionen: Teams hat nicht die beste Einrichtung fürverfolgung von Projekten oder Aufgaben, also stellen Sie sicher, dass Sie mit einer soliden projekt-Management-Tool . Die richtige Lösung sollte benutzerfreundliche Dashboards, Vorlagen und Verfolgungsfunktionen bieten

Skalierbarkeit: Sie sollten keine Schwierigkeiten haben, neue Benutzer oder Projekte zu Ihren Microsoft Teams-Integrationen hinzuzufügen. Entscheiden Sie sich für Integrationen, die die Skalierung vereinfachen

Die 10 besten Microsoft Teams-Integrationen zur Verwendung im Jahr 2024

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung beim Projektmanagement oder bei der Zusammenarbeit per Fernzugriff benötigen oder einfach nur ansprechende Teams-Meetings veranstalten möchten - es gibt eine passende Microsoft Teams-Integration.

1.

ClickUp

Mit der ClickUp Microsoft Teams-Integration können Sie ganz einfach eine Aufgabe finden und an eine beliebige Teams-Konversation anhängen, damit Ihr Team genau weiß, was Sie besprechen

Das ist richtig: Die weltweit beliebteste All-in-One-Workspace-Plattform lässt sich in Microsoft Teams integrieren. Die ClickUp-Microsoft-Teams-Integration sendet Ihnen eine Teams-Benachrichtigung, wenn es einen Kommentar, einen Anhang oder eine Statusänderung für Ihre Projekte gibt. Alles geht automatisch an den von Ihnen gewählten Teams-Chat, damit Sie nichts verpassen.

Uns geht es auch um den Kontext. Die reichhaltige ClickUp-Vorschau zeigt Links mit beschreibendem Text an und informiert Teammitglieder ohne einen einzigen Klick darüber, um welche Aufgabe es sich handelt. Das ist viel besser als ein Link mit einem Haufen zufälliger alphanumerischer Zeichen. ✨

Ich will Sie nicht in Versuchung führen, aber Sie können Microsoft Teams auch ganz weglassen und Ihre gesamte Arbeit und Zusammenarbeit in ClickUp erledigen. ClickUp-Chat-Ansicht ersetzt alle Teams-Funktionen und noch einige mehr als Ihr Hauptprojektmanagement-Tool.

Fügen Sie Teammitglieder zu Diskussionen hinzu und arbeiten Sie mit ClickUp Chat in einem Bereich zusammen, ohne zwischen verschiedenen Softwareprogrammen zu wechseln

Chatten Sie neben Ihrer Arbeit und wandeln Sie Kommentare mit nur einem Klick in zugewiesene Aufgaben um. Für alle ClickUp-Chats stehen umfangreiche Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung, sodass Sie Codeblöcke, Aufzählungspunkte und Banner einfügen können, um mit weniger Zeichen mehr zu sagen. Es ist das perfekte Projektmanagement-Tool mit Microsoft Teams-Integration.

Die besten ClickUp-Funktionen

ClickUp bietet kostenloses Training und 24/7-Support, so dass Sie nie allein sind

Verwenden SieClickUp AI um Nachrichten zu verfassen, Berichte zusammenzufassen oder Kommentare zu bearbeiten, bevor Sie sie an das Team senden

Einfaches Anhängen von ClickUp-Aufgaben an jede Teams-Konversation

Schnelles Suchen nach ClickUp-Aufgaben, ohne Teams zu verlassen

ClickUp-Einschränkungen

ClickUp AI ist nur für bezahlte Konten verfügbar

ClickUp hat viele Funktionen, also geben Sie sich Zeit, um sich mit der Plattform vertraut zu machen

ClickUp Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business Plus: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Unternehmen: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Tarifen für $5 pro Workspace-Mitglied pro Monat verfügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,100+ Bewertungen)

4.7/5 (9,100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (3,900+ Bewertungen)

2. Zoom für Teams

über Microsoft Sicher, Microsoft Teams hat Videokonferenzen integriert, aber was ist, wenn Sie mit einem Kunden chatten, der Teams nicht nutzen möchte? Fügen Sie einfach die Zoom-Microsoft-Teams-Integration hinzu, und Sie haben im Handumdrehen ein persönliches Gespräch.

Diese kommunikations-App ist eine gute Wahl, wenn Sie sich regelmäßig mit Interessengruppen außerhalb Ihres Unternehmens treffen.

Zoom für Teams beste Funktionen

Start, Planung und Teilnahme an Zoom-Meetings von Teams aus

Die Integration fügt eine Registerkarte "Zoom Meetings Teams" zu Ihrer Teams-Oberfläche hinzu

Die Verfügbarkeitsfunktion von Zoom macht es einfach, Besprechungszeiten zu finden, die für alle Teilnehmer geeignet sind

Verwenden Sie die Zoom-Schaltfläche in jedem Chat, um ein Meeting mit der Gruppe zu starten oder zu planen

Zoom für Teams Einschränkungen

Dies ist möglicherweise nicht notwendig, wenn Sie bereits die Microsoft Teams-App für Videokonferenzen verwenden

Einige Benutzer berichten, dass sie die Schaltfläche "Anrufen" mehrmals an verschiedenen Stellen drücken müssen, um tatsächlich einen Anruf zu tätigen

Zoom Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $15.99/Monat pro Nutzer

$15.99/Monat pro Nutzer Business: $19.99/Monat pro Benutzer

$19.99/Monat pro Benutzer Business Plus: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53,700+ Bewertungen)

4.5/5 (53,700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,600+ Bewertungen)

3. Zapier Acuity Scheduling + Microsoft Teams

über Zapier Acuity Scheduling ist eine Online terminplanungs-Software die es Ihnen ermöglicht, Besprechungen zu planen, Ihre Verfügbarkeit automatisch zu kontrollieren und Zahlungen einzuziehen. Wenn Sie möchten, dass Acuity gut mit der Microsoft Teams-App zusammenarbeitet, müssen Sie diese Zapier-Verbindung verwenden, um die beiden Systeme über die API zu integrieren.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Ihre Acuity-Meetingdaten nahtlos in Ihren Teams-Kalender integriert.

Zapier Acuity Scheduling - die besten Funktionen

Diese Integration vereinfacht die Terminplanung für kundenorientierte oder serviceorientierte Teams

Fordern Sie benutzerdefinierte Formulare an, bevor Sie eine Besprechung planen

Einziehen von Zahlungen für die Buchung von Besprechungen und Einziehen von Gebühren bei Nichterscheinen

Erstellen einer Terminplanungsseite mit eigenem Logo

Einschränkungen bei der Terminplanung durch Acuity

Acuity verfügt nicht über eine native Integration mit Teams, sodass Sie Zapier verwenden müssen. Zapier ist großartig, aber Konnektoren von Drittanbietern wie dieser sind anfälliger für Störungen

Manchmal bucht Acuity versehentlich Termine, wenn Sie nicht verfügbar sind

Acuity Preisgestaltung

Aufstrebend: $16/Monat, jährlich abgerechnet

$16/Monat, jährlich abgerechnet Growing: $27/Monat, jährliche Abrechnung

$27/Monat, jährliche Abrechnung Powerhouse: $49/Monat, jährliche Abrechnung

Acuity Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (390+ Bewertungen)

4.7/5 (390+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (5,500+ Bewertungen)

4. InVision Freehand - Whiteboard

über Microsoft MS Teams ist als Chat-basiertes tool zur Teamzusammenarbeit aber was ist, wenn Ihr Team eher visuell arbeitet? Die Integration von InVision Freehand in Microsoft Teams ist perfekt für die virtuelle Zusammenarbeit. Diese fernbedienungsfreundliche whiteboard-App verfügt über Drag-and-Drop-Tools für das Brainstorming, die Präsentation und die Überprüfung von Ideen.

Die besten Funktionen von InVision Freehand

Produktivität steigern mit Freehand-Vorlagen

Freehand-Whiteboards an einen beliebigen Teams-Kanal anheften

Einfaches Freigeben vorhandener Freehand-Whiteboards in einer Besprechung

Reagieren Sie auf Whiteboards mit Emojis und Haftnotizen

Einschränkungen von InVision Freehand

Einige Nutzer berichten von Problemen bei der Übertragung von Whiteboards auf Teams

Andere sagen, dass der Anmeldeprozess überraschend schwierig ist

InVision Freehand Preise

Frei

Freehand Pro: $4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$4/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Freehand Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

InVision Freehand Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

4.3/5 (300+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (730+ Bewertungen)

5. Karma

über Microsoft Wir sind große Fans der Telearbeit, aber es ist schwierig, eine Teamkultur aufzubauen, wenn alle in alle Winde verstreut sind. Karma ist eine intelligente Integration für Microsoft Teams, die die Kluft zwischen Remote-Arbeit und Kulturaufbau überbrückt.

Es handelt sich um eine App zur Mitarbeiterbewertung, mit der Sie über ein Slack-ähnliches Chatbot-Tool Feedback austauschen, Vergünstigungen verteilen und Engagement-Metriken überwachen können. 🤖

Karma Beste Funktionen

Konvertieren Sie Karma-Punkte in reale Vergünstigungen wie kostenlosen Kaffee oder PTO

Binden Sie jede Mitarbeiteranerkennung an Ihre Unternehmenswerte zurück

Fügen Sie Karmabot zu MS Teams hinzu, um Ihr Team automatisch aufzumuntern oder zu belohnen

Schaffen Sie einen kleinen Wettbewerb mit einer Echtzeit-Karma-Rangliste

Karma Einschränkungen

Einige Benutzer berichten über Probleme mit dem Schlüsselwortsystem für Karmawerte

Andere Nutzer berichten über langsamen und wenig hilfreichen Kundensupport im Vergleich zu anderen Microsoft Teams-App-Integrationen

Karma Preise

$3/Monat pro Benutzer für mindestens fünf Plätze, jährliche Abrechnung

Karma Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.9/5 (30+ Bewertungen)

4.9/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3 Bewertungen)

6. MeisterTask

über Microsoft Microsoft Teams wird nicht mitgeliefert aufgabenverwaltung daher benötigen Sie eine Microsoft Teams-Integration wie MeisterTask, um alle Ihre Aufgaben zu verwalten. Diese Integration bringt projektziele , Aufgabenabhängigkeiten und Projekt-Feeds direkt in MS Teams für ein vernünftiges Projektmanagement.

MeisterTask Integration beste Eigenschaften

Automatisieren Sie wiederkehrende Schritte zuzeit zu sparen und die Genauigkeit zu verbessern

Erfassen Sie Ihre Zeit oder analysieren Sie die Zeitprotokolle Ihrer Mitarbeiter für das Ressourcenmanagement

Schauen Sie sich die sofortige Übersicht über Ihre offenen Aufgaben, Zeitprotokolle und Benachrichtigungen an

Richten Sie Aufgabenbeziehungen und Abhängigkeiten ein, damit niemand den Ball fallen lässt

MeisterTask Einschränkungen

Einige Nutzer berichten von Abrechnungsproblemen mit MeisterTask

Andere wünschen sich Gantt-Diagramme

MeisterTask Preise

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $12/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet

$12/Monat pro Benutzer, jährlich abgerechnet Business: $24/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$24/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Unternehmen: Kontakt für Preise

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,100+ Bewertungen)

7. Wrike

über Microsoft Verwalten Sie Projekte in Wrike? Hören Sie auf, zwischen den Plattformen hin und her zu wechseln und holen Sie sich die Microsoft Teams-Integration, und zwar sofort. Diese Integration ermöglicht Ihnen die Erstellung, den Zugriff und die Bearbeitung aller Wrike projekte und Aufgaben ohne Teams zu verlassen.

Sie können sogar Microsoft Teams-Chats mit Aufgaben und Projekten verknüpfen, um einfach darauf verweisen zu können.

Wrike beste Funktionen

Zugriff auf Wrike-Aufgaben als Registerkarte in Microsoft Teams

Veröffentlichung von Wrike-Aufgabenvorschauen in Teams-Chats mit Titel, Empfänger, Status und Fälligkeitsdatum

Empfangen Sie Wrike-Benachrichtigungen in Ihrem Teams-Konto

Betrachten Sie Projekte in der Zeitleistenansicht oder in einem Gantt-Diagramm

Wrike Einschränkungen

Viele Nutzer sagen, dass Wrike nicht benutzerfreundlich ist, selbst wenn es auf MS Teams portiert wurde

Andere sagen, Prozesse wie die Formularerstellung seien viel zu kompliziert

Wrike Preise

Kostenlos

Team: $9.80/Monat pro Benutzer

$9.80/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $24,80/Monat pro Benutzer

$24,80/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise Pinnacle: Kontakt für Preise

Wrike Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (3,500+ Bewertungen)

4.2/5 (3,500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,500+ Bewertungen)

8. Bereich

über Microsoft Geschäftsbesprechungen haben einen schlechten Ruf, und das ist etwas, das Range zu ändern versucht. Diese Integration für Microsoft Teams fördert die Verbindung, indem sie allen einen besseren Überblick über den Projektfortschritt gibt.

Die Teammitglieder erstellen täglich Check-Ins für die Pläne von heute und die Fortschritte von gestern - und vermeiden so möglicherweise eine einstündige Besprechung jeden Morgen.

Die besten Funktionen

Range sendet jeden Morgen Outlook-Erinnerungen für Check-Ins

Sie können die Check-ins Ihrer Kollegen von Teams aus einsehen

Fügen Sie Range zu Videoanrufen hinzu und Sie können alle Check-ins in der Seitenleiste sehen

Nutzen Sie die Range Datenbank mit teamfördernden Fragen, um sich auf einer persönlicheren Ebene zu verbinden

Range Einschränkungen

Mehrere Personen berichten von Problemen mit der Benutzerfreundlichkeit

Andere sagen, dass Range nicht funktioniert, wenn man eine Zeit lang vergisst, Check-Ins einzureichen

Bereich Preise

Kostenlos

Pro: $8/Monat pro Benutzer

$8/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

4.6/5 (70+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

9. Teamarbeit

über Microsoft Teamwork ist eine Projektmanagementlösung, die in Ihr Microsoft Teams-Konto eingebettet ist. Wechseln Sie zwischen der Board-Ansicht, der Aufgaben-Ansicht oder der Gantt-Diagramm-Ansicht und passen Sie Ihren MS Teams-Arbeitsbereich einfach an.

Sie können sogar auf Dateien, Wissensdatenbank-Wikis und Teamposts zugreifen, ohne Teams zu verlassen, was diese Lösung auch für Remote-Teams interessant macht.

Teamarbeit Beste Funktionen

Einfache Nachverfolgung der Zeit, die Sie für jede Aufgabe und jedes Projekt aufwenden

Aufgabenmanagement- und Kundenmanagement-Funktionen für die Abrechnung und Rechnungsstellung

Verwalten Sie Ihre Ressourcen und das Arbeitspensum Ihres Teams, ohne Teams zu verlassen

Erstellen Sie Abhängigkeiten und Unteraufgaben

Arbeiten Sie gemeinsam an Korrekturen, markieren Sie Personen in Kommentaren und organisieren Sie Inhalte in Teamwork Docs

Teamwork Einschränkungen

Sie benötigen eine separate Teamwork-App zur Integration in Outlook

Einige Nutzer sagen, die Plattform sei kontraintuitiv

Teamwork Preise

Kostenlos

Starter: $5,99/Monat pro Nutzer bei mindestens drei Nutzern, jährliche Abrechnung

$5,99/Monat pro Nutzer bei mindestens drei Nutzern, jährliche Abrechnung Ausliefern: $9.99/Monat pro Nutzer bei mindestens drei Nutzern, jährliche Abrechnung

$9.99/Monat pro Nutzer bei mindestens drei Nutzern, jährliche Abrechnung Erweitert: 19,99 €/Monat pro Benutzer bei mindestens fünf Benutzern, jährliche Abrechnung

19,99 €/Monat pro Benutzer bei mindestens fünf Benutzern, jährliche Abrechnung Skala: Kontakt für Preisgestaltung

Teamarbeit Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

10. Signeasy

über Microsoft Microsoft Teams hat viele Funktionen, aber keine native Lösung für elektronische Unterschriften. Anstatt Dokumente per E-Mail hin- und herzuschicken, holen Sie sich die Signeasy Microsoft Teams Integration.

Mit diesem Tool können Sie Dokumente in allen Formaten hochladen und haben durch Chat-Benachrichtigungen in Echtzeit einen vollständigen Überblick über die Signatur-Workflows. ✍️

Signeasy beste Eigenschaften

Anzeige von Verträgen in Teams-Chats

Einfach die E-Mail eines Empfängers hinzufügen, um eine Unterschrift anzufordern

Verwenden Sie die Signeasy-Mobil-App, um unterwegs Dokumente anzufordern und zu unterzeichnen

Pingen Sie schnell Kollegen in Teams an, wenn sie einen Vertrag so schnell wie möglich unterschreiben sollen

Einschränkungen von Signeasy

Einige Nutzer haben Probleme mit dem Zugriff auf Signeasy in Outlook

Andere wünschen sich, dass es Massenunterschriftsanfragen erlaubt

Signeasy Preise

Team: $20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$20/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business: $30/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

$30/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung Business Plus: $50/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Signeasy Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (600+ Bewertungen)

4.6/5 (600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (450+ Bewertungen)

Überdenken Sie das Team-Erlebnis: Gehen Sie mit ClickUp

Microsoft Teams hat viel zu bieten, aber selbst dann fehlt es dieser Plattform an vielen Funktionen. Sicher, Apps und Integrationen erweitern die Funktionalität, aber Sie haben nicht die Zeit, ein System zusammenzuschustern, das für Ihr Team funktioniert.

Entscheiden Sie sich für ein Projektmanagement-Tool, das alles kann, wie ClickUp: Wir kombinieren eine Aufgabenmanagement-App, Funktionen für die Zusammenarbeit von Remote-Teams, Kommunikation, Vorlagen für agile Teams und vieles mehr in einem Arbeitsbereich.

Probieren Sie uns aus: Erstellen Sie jetzt Ihren kostenlosen ClickUp-Arbeitsbereich .