Chatten ist kaputt. Wir reparieren es.

Die Zeiten haben sich geändert. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, nicht - und es ist an der Zeit, dies zu erledigen.

Als Slack im Jahr 2014 auf den Markt kam, löste es eine Revolution aus. Verteilte Teams arbeiteten schneller zusammen, Unterhaltungen florierten, und zumindest in der Wahrnehmung stieg die Produktivität sprunghaft an.

Doch ein Jahrzehnt später wissen wir alle, dass wir einen saftigen Preis für den Kommunikationsstil zahlen, den Slack und ähnliche Plattformen eingeführt haben.

Trotz der Fortschritte im Arbeitsmanagement sind Chat-Apps nach wie vor isoliert, losgelöst von den Tools, die wir zur Zusammenarbeit, Verwaltung und Erstellung verwenden. Auch wenn Microsoft Teams über "Registerkarten" verfügt, könnten die Registerkarten selbst genauso gut getrennt sein - sie sind nur oberflächlich zusammengenäht.

Wir werden ständig mit Lärm überflutet - wir jonglieren mit Fenstern, weichen Ablenkungen aus und versuchen, inmitten endloser Pings organisiert zu bleiben. Es ist unmöglich, sich zu konzentrieren und unrealistisch, alles in der richtigen Reihenfolge zu halten, wenn wir zwangsweise zwischen Apps umschalten, an einem Ort chatten und an einem anderen unsere Arbeit erledigen.

Wir bei ClickUp haben immer geglaubt, dass die Lösung einfach ist: Unterhaltungen und Arbeit sollten auf derselben Plattform stattfinden. Das schafft unvergleichliche Produktivität, Klarheit und Konzentration.

Deshalb sind wir mehr als begeistert, ClickUp Chat einzuführen.

ClickUp Chat ermöglicht es Ihnen, arbeitsbezogene Unterhaltungen direkt neben Ihren Aufgaben, Projekten und Ressourcen zu führen, nativ integriert in Ihren Workflow.

Wir haben nicht einfach nur eine weitere Chat App entwickelt - wir haben die Art und Weise, wie Teams zusammenarbeiten, völlig neu definiert und ein hochmodernes Kommunikations-Tool entwickelt, das die Arbeit des nächsten Jahrzehnts definieren wird.

Chat kombiniert alles, was Sie am Chat lieben, mit grundlegend neuen Funktionen, um Ihnen zu helfen, intelligenter und schneller zu arbeiten. Chat in ClickUp nutzt auch die Leistung von ClickUp's Brain™ KI, um Chats zu bereinigen, Elemente für Aktionen zu finden, Aufgaben zu erstellen und sogar Fragen automatisch zu beantworten, bevor jemand in Ihrem Team sie manuell beantworten muss. Das ist bemerkenswert revolutionär.

Meine Arbeit im Chat

Jetzt können Sie Ihre Arbeit genau dann (und dort) erledigen, wenn Sie sie besprechen. Wir haben das Chatten mit dem Projektmanagement zusammengeführt, um eine beispiellose Produktivität zu erreichen.

Projekte im Chat: Unsere Chats sind nicht nur für die Unterhaltung gedacht, sondern auch für Listen, Projekte, Aufgaben, Dokumente, Formulare, Whiteboards und vieles mehr.

Unsere Chats sind nicht nur für die Unterhaltung gedacht, sondern auch für FollowUps™: Unterhaltungen werden häufig mit Lärm überflutet, und wichtige Nachrichten gehen verloren. Sortieren Sie Nachrichten und stellen Sie sicher, dass mit FollowUps keine Elemente verloren gehen.

Unterhaltungen werden häufig mit Lärm überflutet, und wichtige Nachrichten gehen verloren. Sortieren Sie Nachrichten und stellen Sie sicher, dass mit FollowUps keine Elemente verloren gehen. Nachrichten in Aufgaben umwandeln (mit KI) : Verwandeln Sie jede Unterhaltung in eine Aufgabe. Sie können dies selbst erledigen oder die KI den Kontext des Threads erfassen lassen und ihn perfekt für die Ausführung verpacken.

: Verwandeln Sie jede Unterhaltung in eine Aufgabe. Sie können dies selbst erledigen oder die KI den Kontext des Threads erfassen lassen und ihn perfekt für die Ausführung verpacken. SyncUps: Live-Video- und Audioanrufe, direkt in Ihrem Workspace. Sie können Ihren Bildschirm freigeben, Aufgaben im SyncUps-Chat verknüpfen, Kommentare zum Anruf zuweisen und vieles mehr. Außerdem kann KI automatisch eine Zusammenfassung posten und Action-Elemente aus dem Anruf erstellen.

Context bleibt immer in Verbindung

Eine freigegebene Plattform bedeutet eine einzige Quelle der Wahrheit; der gesamte Kontext befindet sich endlich an einem Ort. Wir stellen automatisch Beziehungen zu ähnlichen Chats und Aufgaben her, sodass Sie den Kontext nicht mehr manuell verknüpfen müssen.

Verbundene Aufgaben: Verknüpfen Sie Nachrichten mit Aufgaben und halten Sie den Kontext zusammen.

Verknüpfen Sie Nachrichten mit Aufgaben und halten Sie den Kontext zusammen. Synchronisierte Threads: Halten Sie Threads zwischen Chats und Aufgaben synchronisiert, so dass, egal wo die Unterhaltung stattfindet, alle auf der gleichen Seite bleiben.

Halten Sie Threads zwischen Chats und Aufgaben synchronisiert, so dass, egal wo die Unterhaltung stattfindet, alle auf der gleichen Seite bleiben. Beziehungen : Aufgaben oder Dokumente, die in Chats erwähnt werden, werden automatisch verknüpft, so dass Sie alle Unterhaltungen sehen können, die mit diesen Assets in Verbindung stehen, und alle Assets, die mit diesen Unterhaltungen in Verbindung stehen.

: Aufgaben oder Dokumente, die in Chats erwähnt werden, werden automatisch verknüpft, so dass Sie alle Unterhaltungen sehen können, die mit diesen Assets in Verbindung stehen, und alle Assets, die mit diesen Unterhaltungen in Verbindung stehen. Posts : Erstellen Sie längere, asynchrone Inhalte in Chat-Threads und beschreiben Sie sie als Updates, Ankündigungen oder Ideen. Da Sie wissen, dass wichtige Unterhaltungen an einem Ort erfasst werden, können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, anstatt zu befürchten, dass Sie wichtige Informationen verpassen.

: Erstellen Sie längere, asynchrone Inhalte in Chat-Threads und beschreiben Sie sie als Updates, Ankündigungen oder Ideen. Da Sie wissen, dass wichtige Unterhaltungen an einem Ort erfasst werden, können Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, anstatt zu befürchten, dass Sie wichtige Informationen verpassen. Team-Profile und Terminplanung: Sie können die Prioritäten Ihrer Teammitglieder sehen und sogar ein Meeting in ihrem Kalender buchen, direkt im Chat.

KI verwaltet den Chat für Sie

Mit all Ihrer Arbeit an einem Ort kann KI jetzt Dinge erledigen, die früher unmöglich waren, z. B. Fragen automatisch beantworten, bevor ein Mensch in Ihrem Team sie beantworten muss.

KI antwortet : Stellen Sie in einem beliebigen Chat eine Frage, und KI gibt Ihnen sofort eine Antwort, die auf dem gesamten Chat-Verlauf basiert - oder auf Informationen aus Ihrem Workspace und den verbundenen Apps (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce usw.)

: Stellen Sie in einem beliebigen Chat eine Frage, und KI gibt Ihnen sofort eine Antwort, die auf dem gesamten Chat-Verlauf basiert - oder auf Informationen aus Ihrem Workspace und den verbundenen Apps (Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce usw.) AI CatchUp : Wenn Sie zur Arbeit kommen, können Sie mit KI CatchUp sehen, was Sie verpasst haben. Anstatt Chat für Chat durchzugehen und jede einzelne Nachricht zu lesen, holt Sie KI mit den wichtigen Themen und allem, was Sie tun müssen, auf den neuesten Stand.

: Wenn Sie zur Arbeit kommen, können Sie mit KI CatchUp sehen, was Sie verpasst haben. Anstatt Chat für Chat durchzugehen und jede einzelne Nachricht zu lesen, holt Sie KI mit den wichtigen Themen und allem, was Sie tun müssen, auf den neuesten Stand. Erstellung von KI-Aufgaben : Mit einem Klick erstellen Sie eine Aufgabe aus einer Nachricht, und KI schreibt automatisch den Namen, die Beschreibung und den Link zum Chat-Kontext.

: Mit einem Klick erstellen Sie eine Aufgabe aus einer Nachricht, und KI schreibt automatisch den Namen, die Beschreibung und den Link zum Chat-Kontext. KI Beziehungen: Finden Sie sofort alle Aufgaben, Dokumente oder andere Chats, die mit der betrachteten Chat-Nachricht oder dem Thread in Verbindung stehen.

Alles, was Sie von einem Chat heute erwarten würden

Und natürlich haben wir auch alle anderen Features, die Sie von Team Messaging Apps erwarten, wie z. B.:

Direktnachrichten: Erstellen Sie 1:1 oder Gruppenunterhaltungen mit bestimmten Personen.

Erstellen Sie 1:1 oder Gruppenunterhaltungen mit bestimmten Personen. Chats & Channels: Richten Sie einen Bereich für Unterhaltungen in einem beliebigen Spaces, Ordner oder einer Liste ein oder erstellen Sie einen neuen Space für Chats, die an nichts anderes angehängt sind.

Richten Sie einen Bereich für Unterhaltungen in einem beliebigen Spaces, Ordner oder einer Liste ein oder erstellen Sie einen neuen Space für Chats, die an nichts anderes angehängt sind. Threads: Verschachtelte Unterhaltungen, um Ihre Chats übersichtlich zu halten.

Verschachtelte Unterhaltungen, um Ihre Chats übersichtlich zu halten. Eine anpassbare Seitenleiste: Organisieren Sie Ihre Chats auf Ihre Weise, einschließlich Abschnitte, die Sie personalisieren können.

Organisieren Sie Ihre Chats auf Ihre Weise, einschließlich Abschnitte, die Sie personalisieren können. Ein Aktivitäts-Feed: Sehen Sie schnell Aktualisierungen für alle Ihre Chats, einschließlich Registerkarten für Erwähnungen, Reaktionen und Mir zugewiesen.

Sehen Sie schnell Aktualisierungen für alle Ihre Chats, einschließlich Registerkarten für Erwähnungen, Reaktionen und Mir zugewiesen. Anpassbare Push-Benachrichtigungen: Wählen Sie Ihre eigenen Einstellungen für jeden Chat und sogar für bestimmte Nachrichten.

Wählen Sie Ihre eigenen Einstellungen für jeden Chat und sogar für bestimmte Nachrichten. Erinnerungen: Lassen Sie sich benachrichtigen, damit Sie auf jede Nachricht zurückkommen können.

Lassen Sie sich benachrichtigen, damit Sie auf jede Nachricht zurückkommen können. Entwürfe & Gesendet : Finden Sie schnell alles, was Sie geschrieben haben (oder gerade schreiben).

: Finden Sie schnell alles, was Sie geschrieben haben (oder gerade schreiben). Integrationen: Verknüpft mit Dutzenden von Top-Apps, um zu erweitern, was Chat zu erledigen hat.

Unsere Vision verwirklichen: Die Alles App für die Arbeit

Heute ist unsere ursprüngliche Vision, Kommunikation und Arbeitsmanagement zu vereinen, endlich Wirklichkeit geworden.

ClickUp Chat ist die Zukunft der Arbeit-vereint Kommunikation mit Ihren Tools und Workflows. Hier werden Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte nicht nur miteinander verbunden, sondern auch zusammengeführt.

Durch die Zusammenführung von Kommunikation und Arbeit an einem Ort - mit der Kraft der KI - ermöglicht ClickUp Chat eine noch nie dagewesene Produktivität

Lassen Sie uns die Welt produktiver machen, mit Chat und Arbeit (endlich) zusammen.

💜 Zeb

Gründer & CEO Try ClickUp Chat today und verändern Sie Ihren Workflow, rationalisieren Sie Ihre Aufgaben und halten Sie Ihr Team bei der Stange - alles an einem Ort.