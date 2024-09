Wie man Instant Messaging bei der Arbeit einsetzt

Es ist Montagmorgen. Sie haben Ihren Laptop aufgeklappt, eine Tasse Kaffee neben sich und machen sich bereit, die Herausforderungen des Tages zu meistern.

Kein Wunder, denn Ihr Posteingang sieht aus wie eine Popcornmaschine, die mit ungelesenen Nachrichten überquillt. Sie fangen an, nach wichtigen Nachrichten zu suchen, die über das Wochenende eingegangen sind, denn Sie wissen, dass Sie nur noch 20 Minuten bis zu Ihrem ersten Meeting des Tages haben.

Inmitten all der E-Mail Threads und Anhänge fällt Ihnen eine Benachrichtigung ins Auge, die eine knackige Nachricht enthüllt: das Meeting mit dem Client wurde auf morgen verschoben. Prüfen Sie Ihre E-Mail auf eine neue Einladung"

Sie atmen tief durch und hören auf zu hetzen. 🧘🏼

Das ist die Stärke von Sofortnachrichten: Sie durchbrechen den Posteingang und liefern die wirklich wichtigen Updates, wenn sie wichtig sind. **Während sich der Posteingang mit E-Mails von unterschiedlicher Wichtigkeit stapelt, bleiben Sie mit Sofortnachrichten ohne viel Aufhebens auf dem Laufenden.

Um das Beste aus Instant Messaging bei der Arbeit herauszuholen, müssen Sie jedoch die Herausforderungen im Bereich der Sicherheit meistern und sich an Best Practices orientieren. Zum Glück haben wir für Sie die wichtigsten Vorteile zusammengestellt.

Die Bedeutung von Instant Messaging bei der Arbeit verstehen

Jüngste Daten zeigen, dass wir jeden Tag mehr als 250 Minuten mit unserem Telefon verbringen. Das ist

etwa 70 Tage

an durchschnittlicher Bildschirmzeit pro Jahr.

Ganz gleich, ob wir auf unser Telefon schauen, um herauszufinden, was unsere Freunde gerade machen, ob wir Instagram checken oder die Reihenfolge der Amazon-Bestellung verfolgen, um zu sehen, ob sie versandt wurde - unsere Telefone sind immer in greifbarer Nähe. Und die meisten von uns haben Microsoft Teams oder Slack auf ihren Telefonen installiert, um den Zugriff auf wichtige Nachrichten bei der Arbeit zu gewährleisten.

Am Arbeitsplatz kann der sofortige Zugriff auf Nachrichten ein Lebensretter sein. E-Mails verweilen oft tagelang im Posteingang, aber Textnachrichten? Wir lesen sie fast sofort. Diese Unmittelbarkeit macht Instant Messaging zu einem unverzichtbaren Tool, um Dinge zu erledigen.

Aber es geht nicht nur darum, Dinge zu erledigen. Instant Messaging funktioniert folgendermaßen:

Steigerung der Produktivität: Eine Sofortnachricht bedeutet eine sofortige Antwort, die zu einer schnellen Entscheidungsfindung und Problemlösung führt. Darüber hinaus ermöglicht es spontane Brainstorming-Sitzungen und das schnelle Freigeben von Ideen, was die Produktivität erhöht

Eine Sofortnachricht bedeutet eine sofortige Antwort, die zu einer schnellen Entscheidungsfindung und Problemlösung führt. Darüber hinaus ermöglicht es spontane Brainstorming-Sitzungen und das schnelle Freigeben von Ideen, was die Produktivität erhöht Förderung der Zusammenarbeit: Mit Instant Messaging können Mitglieder eines Teams problemlos miteinander kommunizieren, egal wo sie sich befinden. Sie können nicht nur Nachrichten, sondern auch Dateien, Dokumente und Links freigeben, was die Arbeitsabläufe im Vergleich zu langwierigen E-Mails beschleunigt

Mit Instant Messaging können Mitglieder eines Teams problemlos miteinander kommunizieren, egal wo sie sich befinden. Sie können nicht nur Nachrichten, sondern auch Dateien, Dokumente und Links freigeben, was die Arbeitsabläufe im Vergleich zu langwierigen E-Mails beschleunigt Förderung des Gemeinschaftsgefühls und des Teamgeistes: Instant Messaging fördert eine kollaborative Umgebung, in der Teammitglieder problemlos Ideen freigeben, Fragen stellen und Unterstützung anbieten können. Es kann dazu beitragen, eine positivere und unterstützende Unternehmenskultur zu schaffen, indem ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit gefördert wird

Die Rolle von Instant Messaging in der Remote-Arbeitskultur

Instant Messaging fördert das kollektive Brainstorming , genau wie bei firmeninternen Meetings, aber mit einem Archiv der Nachrichtenhistorie als Referenz. Es stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind

, genau wie bei firmeninternen Meetings, aber mit einem Archiv der Nachrichtenhistorie als Referenz. Es stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind Es ist auch von verschiedenen Geräten aus leicht zugänglich und sorgt für ungestörte Interaktionen bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Erledigung von Besorgungen

und sorgt für ungestörte Interaktionen bei der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Erledigung von Besorgungen Es bietet eine hervorragende Sichtbarkeit der Aktivitäten und des Status von Projekten, so dass alle informiert und eingebunden sind, auch wenn die Mitglieder des Teams in verschiedenen Zeitzonen leben

Instant Messaging ist für die Remote-Arbeit unverzichtbar, da es eine effektive Kommunikation im Team ermöglicht, die Teambindung stärkt, die Zusammenarbeit fördert und flexible Arbeitszeiten ermöglicht. Im Projektmanagement erleichtert Instant Messaging die Arbeitsabläufe, fördert die Verantwortlichkeit, beschleunigt die Problemlösung und verbessert die allgemeine Transparenz.

Best Practices für den effizienten Einsatz von Instant Messaging bei der Arbeit

Instant Messaging trägt eindeutig zur Produktivität und Zusammenarbeit bei, und seine Rolle in der Kultur der Remote-Arbeit ist nahezu unersetzlich. Lassen Sie uns einen Schritt weiter gehen und verstehen, wie es zu besseren Ergebnissen führen kann, wenn es mit der richtigen Absicht und Sorgfalt eingesetzt wird.

Im Folgenden finden Sie einige Grundregeln und anerkannte Umgangsformen, die Sie bei der Arbeit mit Instant Messaging beachten sollten:

1. Seien Sie professionell

Auf den ersten Blick mag die Arbeit mit Instant Messaging aufgrund seines Designs und seiner Mechanismen wie ein informelles tool erscheinen. Aber es ist dennoch ein

business Messaging App

im Herzen. Vermeiden Sie also eine lockere Sprache und bleiben Sie professionell. Verwenden Sie Emojis sparsam, vor allem, wenn Sie mit der Geschäftsleitung oder Personen kommunizieren, die Sie nicht gut kennen.

2. Kommen Sie auf den Punkt

Der Sinn von Instant Messaging besteht darin, schnelle, wichtige Mitteilungen zu übermitteln, die zum Handeln auffordern. Wenn Sie langatmige Erklärungen abgeben, verraten Sie den Zweck. Halten Sie Ihre Nachrichten kurz, knackig und auf den Punkt gebracht.

Vermeiden Sie es, sensible oder vertrauliche Informationen, wie z. B. persönliche Details, finanzielle Informationen oder geschützte Daten, über Instant Messaging zu besprechen. Wenn Sie sensible Informationen freigeben müssen, sollten Sie sichere Kommunikationskanäle wie verschlüsselte E-Mails oder persönliche Meetings nutzen.

4. Rechtzeitige Antworten

Zeitnahe Antworten sind für eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz unerlässlich. Wenn Sie eine Nachricht erhalten, sollten Sie sich bemühen, innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens zu antworten. Dies zeugt von Respekt gegenüber Ihren Kollegen und trägt zur Aufrechterhaltung eines produktiven Workflows bei.

5. Grenzen setzen

Instant Messaging bedeutet nicht sofortigen Zugang, vor allem nicht außerhalb der üblichen Arbeitszeiten. Selbst innerhalb der üblichen Arbeitszeiten könnte sich Ihr Empfänger in einem Meeting befinden oder mitten in der Arbeit stecken.

Legen Sie klare Richtlinien für Ihr Team fest, wann Instant Messaging verwendet werden darf. Legen Sie vor allem auch für sich selbst Regeln fest. Planen Sie bestimmte Zeiten für das Abrufen von Nachrichten ein und halten Sie sich daran. Legen Sie Grenzen fest und ermutigen Sie Ihr Team, Statusmeldungen einzustellen, wenn es mit anderen Aufgaben beschäftigt ist. Stören Sie Ihre Teamkollegen idealerweise nicht außerhalb der Arbeitszeiten, es sei denn, es handelt sich um einen Notfall und nicht routinemäßige Aktualisierungen. Respektieren Sie die Zeit aller und fördern Sie diese Kultur in Ihrem Team.

6. Organisiert bleiben

Gruppieren und beschreiben Sie Ihre Nachrichten in den Tools für Sofortnachrichten ordentlich. Erstellen Sie verschiedene Gruppen oder Kanäle für bestimmte Themen, um Ablenkungen und Unordnung zu vermeiden. So können Sie Informationen schnell finden, wenn Sie sie brauchen. Klassifizieren Sie Ihre einzelnen Chats und verwenden Sie Farben oder andere Markierungen, um sie hervorzuheben.

7. Status-Aktualisierungen

Nutzen Sie Statusaktualisierungen, um anzuzeigen, wann Sie beschäftigt oder verfügbar sind. So können Sie sich ohne ungewollte Unterbrechungen konzentrieren.

8. Ablenkungen minimieren

Limitieren Sie Ablenkungen, um ein konzentrierteres und produktiveres Arbeitsumfeld zu schaffen. Dazu gehört die Minimierung der Nutzung von Instant Messaging während Meetings oder bei der Arbeit an Aufgaben, die eine hohe Konzentration erfordern. Erwägen Sie die Einstellung bestimmter Zeiten für das Abrufen und Beantworten von Nachrichten, z. B. in den Pausen oder am Ende des Tages.

Arbeitsmanagement tools wie

ClickUp

zentralisieren

kommunikation am Arbeitsplatz

und vereinfachen die Nachrichtenübermittlung, damit Teams effizienter arbeiten und in Verbindung bleiben können, was letztlich zu besseren Projektergebnissen führt.

Hier sind einige der ClickUp Features, die Ihnen bei Instant Messaging bei der Arbeit helfen können:

ClickUp Chat-Ansicht:

ClickUp-Chat-Ansicht

bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle zum Senden und Empfangen von Nachrichten in Echtzeit. Die Ansicht des Chats ist nahtlos in die

ClickUp-Workspace

und ermöglicht es Ihnen, direkt zu kommunizieren, ohne die Plattform zu verlassen.

In der ClickUp Chat-Ansicht können Sie zusammenarbeiten, Dateien senden und eigene Chat-Kanäle erstellen

Sie können Unterhaltungen unter vier Augen oder Gruppenchats führen, wobei alle Diskussionen innerhalb der Projektmanagement-Umgebung organisiert und zugänglich bleiben.

Zu den weiteren Features, die die Ansicht Chat bietet, gehören:

Freigeben von Dateien : Sie können Dateien, Dokumente und Bilder direkt im Chat freigeben, was die Zusammenarbeit an Projekten und den Informationsaustausch erleichtert

: Sie können Dateien, Dokumente und Bilder direkt im Chat freigeben, was die Zusammenarbeit an Projekten und den Informationsaustausch erleichtert Aufgaben zuweisen: Verwenden Sie ClickUp @mentions können Sie jeden in die Unterhaltung einbeziehen und Kommentare zuweisen, um sicherzustellen, dass die Arbeit ohne Ablenkungen voranschreitet

Verwenden Sie ClickUp @mentions können Sie jeden in die Unterhaltung einbeziehen und Kommentare zuweisen, um sicherzustellen, dass die Arbeit ohne Ablenkungen voranschreitet Integration von Aufgabenmanagement: Nahtlose Verbindung von Chat-Unterhaltungen mit Aufgaben in ClickUp, so dass Sie direkt im Chat Projektdetails besprechen, Aufgaben zuweisen und Fortschritte nachverfolgen können

Nahtlose Verbindung von Chat-Unterhaltungen mit Aufgaben in ClickUp, so dass Sie direkt im Chat Projektdetails besprechen, Aufgaben zuweisen und Fortschritte nachverfolgen können Echtzeit-Updates: Bleiben Sie über die Entwicklung des Projekts auf dem Laufenden und erhalten Sie Benachrichtigungen über Aufgabenzuweisungen, Kommentare und Erwähnungen

ClickUp Brain:

ClickUp Gehirn

ist ein intelligenter Assistent, der Sie bei der Erstellung effektiver Nachrichten unterstützt. Er bietet Vorschläge und Vorlagen für das Verfassen klarer und wirkungsvoller Nachrichten und stellt sicher, dass diese gut strukturiert und relevant sind. Dieses Feature verbessert die Qualität von Interaktionen und verhindert Missverständnisse.

Bitten Sie KI, Pläne zu erstellen und Nachrichten für Sie zu schreiben mit ClickUp Brain

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Brain helfen kann:

Schneller Zugriff: Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell die benötigten Informationen zu finden, um Zeit zu sparen und langwierige Unterhaltungen zu vermeiden

Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell die benötigten Informationen zu finden, um Zeit zu sparen und langwierige Unterhaltungen zu vermeiden Polieren Sie Ihre Nachrichten: Lassen Sie wichtige Nachrichten durch ClickUp Brain laufen, um sie auf Rechtschreibung, Grammatik und Tonfall zu überprüfen

ClickUp Automatisierungen:

ClickUp's Automatisierung

bietet unter anderem die Messaging App, mit der Benutzer automatische Antworten einstellen und Nachrichten planen können.

Erstellen Sie Workflows, um Ihre Arbeit mit ClickUp Automations zu beschleunigen

Dies kann besonders nützlich sein, um Erinnerungen, Aktualisierungen oder Benachrichtigungen ohne manuellen Eingriff zu versenden. Die Automatisierung sorgt für eine konsistente Kommunikation am Arbeitsplatz und stellt sicher, dass wichtige Nachrichten oder Aktualisierungen zur richtigen Zeit an die richtige Person gesendet werden.

ClickUp's Vorlage für Sofortnachrichten:

ClickUp's Vorlage für Sofortnachrichten

geht auf Ihre erste Angst ein - wie Sie anfangen sollen. Sie ist sofort einsatzbereit und kann Sie dazu bringen, innerhalb von Sekunden loszulegen.

Um Unterhaltungen effektiv zu verwalten, erstellen Sie für jedes Thema ein eigenes Projekt und laden Sie die entsprechenden Mitglieder des Teams ein, diesen Projekten beizutreten. Nutzen Sie die Leiste in der Vorlage, um wichtige Nachrichten schnell zu finden und veraltete Nachrichten zu archivieren, um Ihren Workspace zu organisieren. Sie können auch Benachrichtigungen einrichten, um über den Fortschritt der Unterhaltung informiert zu bleiben und rechtzeitige Antworten zu erhalten.

Mit dieser Vorlage kann Ihr Team:

Unterhaltungen organisieren: Alle Nachrichtenthreads an einem einzigen, gut strukturierten Speicherort aufbewahren

Alle Nachrichtenthreads an einem einzigen, gut strukturierten Speicherort aufbewahren Effektiv Prioritäten setzen: Sich auf die wichtigsten Unterhaltungen konzentrieren, um die Produktivität zu maximieren

Sich auf die wichtigsten Unterhaltungen konzentrieren, um die Produktivität zu maximieren Keine Nachrichten mehr verpassen: Übersehene oder vergessene Nachrichten verhindern

Übersehene oder vergessene Nachrichten verhindern Streamline Zusammenarbeit: Verabschieden Sie sich von unorganisierten Chats und genießen Sie effiziente Teamarbeit

Sicherheitsaspekte von Instant Messaging, die man beachten sollte

Cyber-Bedrohungen können der Kommunikation im Business erheblichen Schaden zufügen, insbesondere wenn es um vertrauliche Unternehmensdaten geht. Hier sind einige Dinge zu beachten, um zu verstehen, wie

ClickUp's Sicherheit

features im Vergleich zu denen anderer großer Plattformen.

1. Unbefugter Zugriff

Sichern Sie Ihre internen Kanäle und Gruppen, damit Hacker keinen unbefugten Eintrag in Ihre kritische Business-Kommunikation erhalten. Sorgen Sie für robuste Authentifizierungsmaßnahmen und dafür, dass jeder sie befolgt.

ClickUp ermöglicht es Administratoren, Benutzerrollen und Berechtigungen klar zu definieren, was letztlich den Zugriff auf sensible Informationen auf der Grundlage von Benutzerrollen limitiert.

Instant Messaging ist unglaublich praktisch, denn es ermöglicht das einfache Freigeben von Informationen aller Art. Es birgt jedoch auch einige Risiken in sich. Eines der größten ist die Verletzung von Datenschutzbestimmungen. Sensible Informationen, die über Instant Messaging freigegeben werden, können ein bevorzugtes Einzelziel für Hacker sein.

ClickUp unterstützt Single Sign-On (SSO), wodurch sich Benutzer mit ihren Unternehmensidentitätsdaten authentifizieren können. Das bedeutet einfach, dass Sie das Risiko der Verwaltung mehrerer Passwörter eliminieren.

3. Schwache Passwörter

Wir alle kennen die Versuchung, häufig benutzte, leicht zu merkende Passwörter zu verwenden. Mit ihnen können wir uns schnell und mühelos bei unseren Konten anmelden. Aber Faulheit kann Ihr Unternehmen ein Vermögen kosten. Wenn Sie ein schwaches oder altes Passwort haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Konto gehackt wird, höher als bei jemandem mit einem schwierigen Passwort. Es ist auch eine gute Angewohnheit, Ihre Passwörter regelmäßig zu aktualisieren.

ClickUp hält sich an Branchenstandards und -vorschriften, einschließlich der General Data Protection Regulation (GDPR), System and Organization Controls 2 (SOC 2) und des California Consumer Privacy Act (CCPA), wodurch sichergestellt wird, dass die Plattform hohe Sicherheits- und Datenschutzstandards erfüllt.

Vergleich der Sicherheits Features mit anderen Plattformen

Von der Branche bevorzugt

business-Kommunikationssoftware

und Apps wie

Google Chatten

und Skype for Business verfügen über solide Sicherheits-Features. Schauen wir uns an, wie die Sicherheits-Features von ClickUp im Vergleich zu anderen beliebten Instant-Messaging-Apps aussehen.

Google Chat

Google Chat erfüllt die gängigen Sicherheitsstandards der Branche wie die Allgemeine Datenschutzverordnung (GDPR), den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) und den Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)

Die Nachrichten in Google Chat werden während ihres gesamten Lebenszyklus verschlüsselt. Sie werden sowohl bei der Übertragung als auch bei der Speicherung verschlüsselt

Google Chat hat eine Sitzungsdauer, die je nach Aktivität des Benutzers und Einstellungen des Kontos variieren kann. Instanzen und Super-Administratoren können zum Beispiel eine kürzere Dauer der Sitzung haben

Skype for Business

Microsoft verwendet OAuth, ein Server-zu-Server-Authentifizierungsprotokoll, um den sicheren Austausch von Sofortnachrichten in Skype for Business und anderen proprietären Anwendungen wie Microsoft Exchange zu gewährleisten

Die rollenbasierte Zugangskontrolle (RABA) von Skype stellt sicher, dass Benutzer nur die für ihre Rolle erforderlichen Berechtigungen erhalten. Es delegiert administrative Aufgaben und verhindert Fehler mit voller Berechtigung

Skype für Unternehmen verwendet den 128-Bit Advanced Encryption Standard (AES), Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP) und Transport Layer Security (TLS). Im Grunde kann man sagen, dass sie hier ziemlich sicher sind

Slack

Slack bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Direktnachrichten und in Direktnachrichten freigegebene Dateien. Das bedeutet, dass nur Sie und der vorgesehene Empfänger den Inhalt lesen oder darauf zugreifen können

Sie können 2FA (zweistufige Authentifizierung) in Slack aktivieren, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen, indem Sie zusätzlich zu Ihrem Passwort einen Code von Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät anfordern

Slack hält sich an branchenübliche Compliance-Zertifizierungen wie SOC 2 Typ II, ISO 27001 und GDPR und beweist damit sein Engagement für den Datenschutz

Umgang mit den Herausforderungen und Nachteilen von Instant Messaging

Instant Messaging bietet zwar viele Vorteile, hat aber auch einige Nachteile:

1. Ablenkung und geringe Produktivität

Die ständige Flut von Benachrichtigungen in einer App für Sofortnachrichten kann den Workflow unterbrechen und die Produktivität verringern, so dass der ganze Tag aus "Ping!"-Momenten besteht, die es schwer machen, sich auf etwas zu konzentrieren.

Das ständige Überprüfen von Nachrichten kann zu einem so genannten "Kontextwechsel" führen, bei dem Ihr Gehirn einen anderen Gang einlegen muss, was Ihnen Energie und Zeit raubt.

Lösungen:

Legen Sie bestimmte Zeiten am Tag fest, zu denen Sie Nachrichten abrufen und beantworten

Aktivieren Sie das Feature "Nicht stören" auf Ihrem Gerät, um Ablenkungen bei wichtigen Aufgaben zu vermeiden

Legen Sie Ihre Prioritäten klar fest und teilen Sie Ihre Zeit entsprechend ein

2. Fehlkommunikation und mangelnde Klarheit

Im Gegensatz zu Telefon- oder Videoanrufen können Sofortnachrichten aufgrund des fehlenden Tons und Kontexts leicht falsch interpretiert werden, was zu potenziellen Konflikten oder Missverständnissen zwischen Mitarbeitern führen kann. Dies kann dazu führen, dass die Empfänger die Absicht oder Ernsthaftigkeit einer Nachricht missverstehen und dadurch verwirrt oder beleidigt sind.

Lösungen:

Zögern Sie nicht, um Klärung zu bitten, wenn Sie sich über die Bedeutung einer Nachricht unsicher sind

Vermeiden Sie Jargon und zweideutige Begriffe. Seien Sie spezifisch und direkt in Ihrer Nachricht

Verwenden Sie Emojis und GIFs sparsam, um den Tonfall und die Emotionen zu vermitteln, aber achten Sie auf die kulturellen Unterschiede

3. Überfrachtung mit Informationen

Eine App für Sofortnachrichten kann Sie mit Informationen überhäufen, was es schwierig macht, Prioritäten zu setzen und sich zu konzentrieren. Diese Informationsflut kann zu Verwirrung führen, zu verpassten Nachrichten und dazu, dass wichtige Details in den Gesprächen verloren gehen.

Lösungen:

Nutzen Sie die Suchfunktion, um schnell bestimmte Nachrichten oder Informationen zu finden

Verwenden Sie Kanäle oder Ordner, um Unterhaltungen zu kategorisieren und zu ordnen

Schalten Sie Benachrichtigungen von weniger wichtigen Kanälen oder Personen stumm, um die Informationsflut zu reduzieren

4. Abhängigkeit von der Technologie

Eine extreme Abhängigkeit von einer App für Sofortnachrichten kann zu kritischen Problemen führen, wenn sie technische Störungen aufweist und die Zusammenarbeit verweigert.

Wenn Mitarbeiter stark von Instant Messaging abhängig sind, kann jeder Ausfall die Arbeit zum Stillstand bringen. Wichtige Nachrichten werden möglicherweise nicht weitergeleitet, wichtige Aktualisierungen bleiben ungeprüft, und die Entscheidungsfindung kann sich verzögern, was zu Frustration führt.

Lösungen:

Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf Instant Messaging. Ziehen Sie E-Mail, Telefonanrufe oder persönliche Meetings für wichtige Diskussionen in Betracht

Entwickeln Sie Notfallpläne für technische Störungen oder Ausfälle, z. B. die Verwendung alternativer Kommunikationsmethoden

Halten Sie Ihre Messaging App und Gerätesoftware auf dem neuesten Stand, um technische Probleme zu minimieren

5. Mangel an persönlicher Interaktion

Instant Messaging kann die persönliche Interaktion reduzieren, was sich negativ auf Ihre Ziele bei der Teambildung auswirkt.

Ohne persönliche Kommunikation ist es schwierig, gesunde Beziehungen aufzubauen, nonverbale Andeutungen zu verstehen und ein Gemeinschaftsgefühl unter den Mitgliedern des Teams zu schaffen. Dieser Mangel an persönlicher Verbindung kann zu Gefühlen der Isolation führen und den allgemeinen Teamgeist schwächen.

Lösungen:

Fördern Sie zwanglose Interaktionen außerhalb der Arbeit, z. B. teambildende Maßnahmen oder virtuelle Kaffeepausen

Führen Sie regelmäßige Meetings im Team durch, sowohl persönlich als auch virtuell, um persönliche Verbindungen zu fördern und Beziehungen aufzubauen

Wenn möglich, nutzen Sie Videokonferenzen, um sich gegenseitig zu sehen und zu hören, was die Kommunikation verbessern und Beziehungen aufbauen kann

6. Ungeeignete Nutzung

Es kann natürlich vorkommen, dass wir eine Instant Messaging App für nicht arbeitsbezogene Unterhaltungen nutzen. Wenn wir uns in zwanglose Chats verwickeln lassen, kann uns das von den anstehenden Aufgaben ablenken.

Dieser Missbrauch von Messaging-Plattformen kann dazu führen, dass wir uns weniger auf die Arbeit konzentrieren und mehr Zeit mit themenfremden Diskussionen verbringen.

Lösungen:

Aufklärung der Mitarbeiter über die möglichen Folgen einer unangemessenen Nutzung und Förderung eines verantwortungsvollen Verhaltens

Erstellen Sie klare Richtlinien für die angemessene Nutzung von Instant Messaging am Arbeitsplatz

7. Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung und Rechenschaftspflicht

Die Nachverfolgung von Unterhaltungen und die Sicherstellung der Rechenschaftspflicht mit Instant Messaging kann sich als schwierig erweisen, insbesondere unter Remote-Arbeits-Bedingungen.

Wichtige Diskussionen und Entscheidungen können in den Nachrichten untergehen, was es schwierig macht, vergangene Interaktionen zu überprüfen oder Mitarbeiter für ihre Beiträge und Verpflichtungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Lösungen:

Kommunizieren Sie klar die Erwartungen in Bezug auf Antwortzeiten, Verantwortlichkeit und Dokumentation

Überprüfen Sie Ihren Chat-Verlauf, um Unterhaltungen, Aufgabenlisten und Entscheidungen nachzuverfolgen

ClickUp's Ansatz für Instant Messaging

Workspace-Einstellungen und -Richtlinien können konfiguriert werden, um mit den Unternehmensrichtlinien übereinzustimmen und die Nutzung zu überwachen

und die Nutzung zu überwachen Detaillierte Audit-Protokolle, Nachrichtenhistorie und Features zur Aufgabenzuweisung verbessern die Nachverfolgung und Verantwortlichkeit

verbessern die Nachverfolgung und Verantwortlichkeit ClickUp's Checklisten bieten Tools wie Tags, Threads und Kanäle, um Informationen effektiv zu verwalten und zu priorisieren

Anpassbare Einstellungen für Benachrichtigungen und Nicht stören helfen Ihnen, Ablenkungen zu bewältigen

und helfen Ihnen, Ablenkungen zu bewältigen Integrierte Features in der App für Sofortnachrichten, wie Thread-Unterhaltungen und die Bearbeitung von Nachrichten , verbessern die Übersichtlichkeit und den Kontext.

ClickUps KI-Bearbeitung features helfen beim Verfassen einer Nachricht, oder Sie können auch den bestehenden Text bearbeiten

, verbessern die Übersichtlichkeit und den Kontext. ClickUps KI-Bearbeitung features helfen beim Verfassen einer Nachricht, oder Sie können auch den bestehenden Text bearbeiten Gewährleistet hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit durch regelmäßige Wartung und robuste Infrastruktur

Integration mit Video Conferencing Tools und Förderung von hybride Kommunikation strategien

Nutzen Sie Instant Messaging bei der Arbeit für eine effiziente Kommunikation

Die Entwicklung von Instant Messaging tools, insbesondere mit Plattformen wie ClickUp und anderen beliebten Instant Messaging Apps, hat sich von ihren bescheidenen Anfängen weit entfernt.

Ursprünglich waren Instant Messaging-Plattformen einfache Tools für den schnellen Austausch, aber sie haben sich zu hochentwickelten Plattformen entwickelt, die erstaunliche Features für das Projektmanagement integrieren.

Nutzen Sie die Features von ClickUp, wie z. B. die Ansicht zum Chatten, den KI-Assistenten, die Automatisierung und die Vorlagen für die Nachrichtenübermittlung, um Instant Messaging bei der Arbeit effizient einzusetzen.

