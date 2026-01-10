Die 20 besten KI-Tools für das Marketing, um 2026 produktiv zu bleiben

Wenn uns Filme und Fernsehsendungen eines glauben gemacht haben, dann ist es, dass wir mittlerweile eine ganze Gesellschaft von Robotern haben sollten, die unsere Arbeit für uns erledigen.

Eigentlich sollten Roboter unsere Häuser putzen, unser Frühstück kochen und unsere Anrufe entgegennehmen. Und manche dieser Roboter sollten frech sein und mit britischem Akzent sprechen. Aber leider sind wir hier im 21. Jahrhundert, und wir haben heute noch keinen einzigen frechen britischen Roboter gesehen. ??‍♀️

Auch wenn diese Zukunft noch in weiter Ferne liegt, ist künstliche Intelligenz bereits heute Realität. Sicher, sie wird uns morgens keine Eier braten, aber KI-Technologie kann unsere Arbeit erleichtern, indem sie einige unserer täglichen Marketingaufgaben durch Automatisierung automatisiert. Und für Marketing-Teams kann das richtige KI-Marketing-Tool die Arbeit produktiver, kreativer und unterhaltsamer machen.

Hier sind die besten KI-Marketing-Tools, die Ihr gesamtes Team lieben wird.

Ein KI-Marketing-Tool (KI = Künstliche Intelligenz) bezeichnet den Einsatz von Technologien der künstlichen Intelligenz in Marketingstrategien und -maßnahmen. Diese Tools nutzen maschinelles Lernen, Marketinganalysen und prädiktive Algorithmen, um verschiedene Marketingaufgaben zu automatisieren, zu optimieren und zu erweitern.

Worauf sollten Sie bei einem KI-Marketing-Tool achten?

Verschiedene KI-Marketing-Tools erfüllen unterschiedliche Funktionen, aber jedes Tool, das Sie nutzen, sollte Ihnen das Leben erleichtern und nicht erschweren.

Wir wissen, was Sie denken: Na klar! Aber manchmal ist diese Anforderung bei der Auswahl von tools leichter gesagt als getan. Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten, um sicherzustellen, dass Sie ein gutes tool erhalten. ?

Intuitive Benutzererfahrung: Diese Software ist für Ihr Marketing-Team gedacht, nicht für Ihre IT-Abteilung, daher sollte die Benutzeroberfläche einfach zu erlernen und zu bedienen sein. Da Ihr Marketing-Team designorientiert ist, wird ein ansprechendes Design der Benutzeroberfläche die Erfahrung für alle verbessern

Einfache Automatisierungen: Der Sinn künstlicher Intelligenz besteht darin, Ihnen Arbeit abzunehmen. Ein Der Sinn künstlicher Intelligenz besteht darin, Ihnen Arbeit abzunehmen. Ein KI-Tool sollte daher Marketing-Automatisierungen bieten, mit denen Sie sich wiederholende Prozesse per Schaltfläche ausführen können. Und Ihre Teammitglieder sollten keine Programmierkenntnisse benötigen, um diese Automatisierungen einzurichten.

Zahlreiche Integrationsmöglichkeiten: Die meisten Teams benötigen mehr als eine App, um ihre Arbeit zu erledigen, doch der Wechsel zwischen verschiedenen Apps kann für Ihr Team zusätzlichen Aufwand und Frustration bedeuten. Stellen Sie sicher, dass sich jedes KI-Tool, für das Sie sich entscheiden, in die Software integrieren lässt, auf die Sie bereits setzen.

Keine Überschneidungen: Sie können Ihren Marketing-Tech-Stack optimieren, indem Sie weniger Apps wählen, die mehr leisten. Achten Sie jedoch darauf, keine Apps mit sich überschneidenden Features auszuwählen, da sonst ein Teil Ihres Teams auf eine App und der andere Teil auf eine andere angewiesen sein könnte, was Ihren Workflow weniger statt mehr optimiert.

Hier sind die 20 besten KI-Marketing-Tools. Auch wenn keines davon einen britischen Akzent oder freche Sprüche parat hat, helfen Ihnen diese Apps dabei, Ihre Zielgruppe zu erreichen, Ihre Marketing-Workflows zu optimieren, Ihr Kampagnenmanagement zu verbessern, SEO-optimierte Inhalte zu erstellen und Ihre Ergebnisse zu verfolgen.

Und das ist erst der Anfang.

Probieren Sie ClickUp Brain aus Nutzen Sie den KI-Schreibassistenten von ClickUp, um benutzerdefinierte Marketinginhalte anzupassen und zu erstellen

ClickUp ist die App, die all Ihre anderen Apps ersetzt. Sie vereint Ihre gesamte Arbeit – von der Aufgabenverwaltung über die Nachverfolgung von Zielen bis hin zu Chats und Dokumenten – an einem Ort. Und sie verfügt über den weltweit einzigen rollenbasierten KI-Assistenten.

Sie können die ClickUp AI-Features hinsichtlich Tonfall und Kreativität benutzerdefiniert anpassen, und dank der integrierten Inhaltsstrukturen spart Ihr Marketingteam Zeit bei der Gliederung und Formatierung. ?

Die besten Features von ClickUp

Lektorat: Markieren Sie in Markieren Sie in ClickUp Dokumente einen beliebigen Teil Ihres Textes und nutzen Sie KI-gestützte Features für die Bearbeitung des Inhalts, um ihn zu verlängern oder zu kürzen oder den Text zu vereinfachen.

KI-gestütztes Schreiben: Entwerfen Sie in Sekundenschnelle Ihre nächste Entwerfen Sie in Sekundenschnelle Ihre nächste Drip-E-Mail oder Social-Media-Marketingkampagne oder erstellen Sie einen Blogbeitrag für Suchmaschinen. Und mit vorformatierten Vorlagen für den Inhalt, die Kopfzeilen, Tabellen und mehr enthalten, sparen Sie Zeit beim Aufwand für Content-Marketing.

Zusammenfassung: Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um aus jedem Nutzen Sie KI-gestützte Tools, um aus jedem Dokument oder jeder Nachbetrachtung umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Das KI-Tool von ClickUp AI liefert eine sofortige Zusammenfassung und skizziert die nächsten Schritte, die Sie in Ihren Marketingkalender aufnehmen sollten, sodass jeder in kürzerer Zeit einen klaren Überblick über ein Projekt oder Ihre Marketingkampagnen erhält.

Brainstorming: Lassen Sie sich für Ihr nächstes kreatives Projekt von KI-generierten Produktnamen, Marketing-Slogans, Umfragefragen, Strategien für Marketingkampagnen und Lassen Sie sich für Ihr nächstes kreatives Projekt von KI-generierten Produktnamen, Marketing-Slogans, Umfragefragen, Strategien für Marketingkampagnen und Vorlagen für das Produktmarketing inspirieren

Integrationen: Verbinden Sie ClickUp mit Ihren anderen bevorzugten Verbinden Sie ClickUp mit Ihren anderen bevorzugten Marketing-Kalender-Tools – einschließlich anderer KI-Marketing-Tools – dank Tausender von Integrationen

KI-Projektmanagement : Nutzen Sie ClickUp AI, um Ihre Projektmanagementprozesse zu automatisieren und mehr zu erreichen.

Arbeiten Sie gemeinsam an Marketingaufgaben in ClickUp Docs

Limitierungen von ClickUp

Lernkurve: Die schiere Anzahl an Features bei ClickUp kann für Erstnutzer überwältigend sein, aber die intuitive Benutzeroberfläche macht es einfach, sich zurechtzufinden und das Tool vollständig benutzerdefiniert anzupassen

Kosten: ClickUp bietet zwar einen „Free Forever“-Plan an, dieser beinhaltet jedoch keinen Zugriff auf die KI-Features.

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für 7 $ pro Workspace verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2-Bewertungen: 4,7/5 (über 6.700 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,7/5 (über 3.600 Bewertungen)

2. Zapier

via Zapier

Zapier ist ein No-Code-Automatisierungsprogramm, das sich von den anderen KI-Marketing-Tools in dieser Liste abhebt. Damit können Sie jede gewünschte Automatisierung mithilfe von Wenn-Dann-Logik auf Basis von maschinellem Lernen gestalten.

Sie können beispielsweise Ihre E-Mail-Marketingstrategien automatisieren, indem Sie eine „Wenn-Dann“-Regel erstellen, die potenziellen Kunden automatisch eine Willkommens-E-Mail sendet, sobald sie sich für Ihre Liste anmelden. Oder Sie können die Kundenbindung stärken, indem Sie alle Nachrichten, die Sie über Facebook Messenger erhalten, an Ihren Slack-Kanal weiterleiten lassen, sodass Sie diese früher sehen und schneller mit Ihrer Zielgruppe kommunizieren können.

Mit Zapier können Sie die gesamte Customer Journey automatisieren, sodass Kunden, sobald sie in Ihrem Trichter weiter voranschreiten, genau die Kommunikation erhalten, die sie benötigen.

Die besten Features von Zapier

Flexible Automatisierungen: Da Sie Ihre eigenen Automatisierungen auf der Grundlage beliebiger „Wenn-dann“-Szenarien erstellen können, fügt sich Zapier nahtlos in Ihren Workflow ein

Integrationen: Es gibt Integrationen mit über 5.000 Es gibt Integrationen mit über 5.000 Marketing-Softwareprogrammen , die Ihnen helfen, Aufgaben von einer App zur anderen zu senden. Wenn also etwas in Ihrem CRM passiert, können Sie es an Ihre Plattform für Projektmanagement, Ihre KI-E-Mail-Marketing-Tools usw. weiterleiten.

Limit von Zapier

Eingeschränkte Automatisierung im Free-Plan: Während einige der Preispläne von Zapier die Einrichtung mehrstufiger Automatisierungen ermöglichen (stellen Sie sich das als „wenn dies, dann das und dann jenes und dann noch etwas anderes“ vor), erlaubt der Free-Plan nur einstufige Automatisierungen (nur ein „dann“ pro Workflow).

Manche Integrationen funktionieren reibungsloser als andere: Einige Benutzer berichten, dass die Apps, mit denen Sie Zap integrieren, dessen Features einschränken können. Die API einiger Apps funktioniert reibungsloser und bietet Ihnen mehr Optionen

Preise für Zapier

Free: Keine Kosten, erlaubt jedoch nur einstufige Automatisierungen

Starter: Ab 29,99 $/Monat

Professional: Ab 73,50 $/Monat

Team: Ab 103,50 $/Monat

Unternehmen: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier

G2-Bewertungen: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Zapier-Alternativen an!

3. Jasper.KI

via Jasper

Jasper ist ein KI-Tool zur Erstellung von Inhalten, das all Ihren Content-Marketing-Aufwand optimiert. Mit Vorlagen kann es den Aufwand Ihres Teams für erste Entwürfe um 80 % reduzieren und sogar Grafiken erstellen, die Ihre Beiträge begleiten.

Es lässt sich ganz einfach als digitales Marketing-Tool einsetzen, um Ihre Social-Media-Beiträge, Landingpages, E-Mail-Marketingkampagnen oder Ihren gesamten Inhalt für Blogs zu optimieren und so Ihre Suchmaschinenplatzierungen zu verbessern. Jasper entwickelt sich schnell zu einem unverzichtbaren KI-Marketing-Tool für die Unternehmen mit der höchsten Produktivität.

Die besten Features von Jasper

Chatbot : Der Jasper-Chatbot kann Fragen beantworten, bei Aufgaben helfen und Recherchen durchführen

KI-Vorlagen für Texte: Mit über 50 Vorlagen kann Jasper erste Entwürfe für Mit über 50 Vorlagen kann Jasper erste Entwürfe für SEO-optimierte Blogbeiträge , Amazon-Produktbeschreibungen, Facebook-Anzeigenüberschriften, kurze Social-Media-Beiträge und vieles mehr erstellen.

Erstellung von Kunstwerken: Entwerfen Sie hochwertige Illustrationen und Bilder für Anzeigen, Blogbeiträge und Landingpages. Alles, was Sie zu erledigen haben, ist die Beschreibung des gewünschten Bildes einzugeben, und die KI von Jasper erstellt es für Sie.

Markenstimme: Jasper nutzt maschinelles Lernen, um Ihre Stimme zu ermitteln und sicherzustellen, dass alle Ihre Marketingmaterialien markenkonsistent sind. Sie können ihm Ihren Styleguide, Ihren Produktkatalog und Ihre Unternehmensgeschichte beibringen.

Einschränkungen von Jasper

Sachliche Fehler: Wie bei den meisten KI-Tools sollten alle Texte, die Jasper für Ihre Marke verfasst, als erster Entwurf betrachtet werden. Sie benötigen eine Person, die den Text durchgeht, sachliche Fehler entfernt und ihn mit Schlüssel-Punkten ergänzt, die die App übersehen hat.

Kosten: Jasper bietet keinen Free-Plan an, und einige Benutzer bemängeln, dass der Preis deutlich höher ist als bei Konkurrenzprodukten

Preise für Jasper

Pro: 69 $/Monat für bis zu 5 Plätze

Teams: 49 $/Monat für 1 Platz

Geschäft: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für Marketinggruppen ab 10 Personen

Bewertungen und Rezensionen zu Jasper

G2-Bewertungen: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,8/5 (über 1.000 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Jasper-KI-Alternativen an!

4. Grammarly

via Grammarly

Grammarly gilt seit langem als die ultimative App für die Textkorrektur und bietet nun auch KI-gestützte Schreibhilfe an. Wenn Sie also bei der Arbeit an einem Entwurf nicht weiterkommen, können Sie Grammarly als Ihren KI-Assistenten nutzen, der Ihnen mit Hilfe von maschinellem Lernen dabei hilft, die nächste Idee oder den nächsten Absatz zu finden.

Die besten Features von Grammarly

Verbesserungen beim Schreiben: Grammarly ist mit seinem /AI-gestützten Editor äußerst gut darin, Grammatik- und Rechtschreibfehler zu korrigieren und umständliche Sätze aufzuzeigen.

KI-gestütztes Schreiben : Es kann Ihnen auch dabei helfen, erste Entwürfe für Inhalte zu erstellen oder das Schreiben fortzusetzen, wenn Ihnen gerade nichts mehr einfällt. Sie geben eine Vorgabe ein, und Grammarly liefert Ihnen einen ersten Entwurf.

Tonfall-Auswahl: Sie können wählen, ob Ihr Text einen formellen oder einen lockeren Ton haben soll, und Sie können Adjektive auswählen, um den gewünschten Tonfall genauer zu beschreiben

Browser-Erweiterung: Mit der Browser-Erweiterung können Sie die Features von Grammarly in Mit der Browser-Erweiterung können Sie die Features von Grammarly in Google Docs , E-Mails und auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn und Twitter nutzen.

Limitierungen von Grammarly

Besser auf dem Desktop als auf dem Handy: Einige Benutzer berichten, dass sich die Features von Grammarly nicht so gut in mobile Apps für digitales Marketing integrieren lassen wie in Desktop-Browser

Kann zu formell sein: Trotz der Features zur Auswahl des Tons berichten viele Benutzer, dass das KI-Tool von Grammarly Ihre Inhalte durch seine Korrekturen zu formell klingen lässt

Preise für Grammarly

Free

Premium: Ab 12 $/Monat

Geschäft: Ab 15 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2-Bewertungen: 4,7/5 (über 3.000 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Alternativen zu Grammarly an!

5. Manychat

via Manychat

Wir haben uns bereits mehrere KI-Marketing-Tools angesehen, die Ihnen beim Erstellen von Blogbeiträgen und E-Mails helfen können, aber dieses KI-Tool kann tatsächlich eine Unterhaltung mit Ihren Kunden führen. Manychat bietet ein interaktives Kundenerlebnis und nutzt natürliche Sprachverarbeitung, um Ihren Kunden über Instagram-DMs, Facebook Messenger, SMS und WhatsApp zu antworten.

Die besten Features von Manychat

Interaktiver Chatbot: Manychat wurde für einen einzigen Zweck entwickelt, und den erfüllt es hervorragend. Dieser Chatbot antwortet Kunden, die Ihnen über Social-Media-Plattformen oder per Text eine Nachricht senden.

Limit von Manychat

Eingeschränkte Analysefunktionen: Obwohl Manychat im Rahmen seines kostenpflichtigen Plans Analysefunktionen anbietet, berichten viele Benutzer, dass diese nicht besonders nützlich sind und keine gute Übersicht über die Kundendaten bieten.

Gelegentliche Störungen: Einige Benutzer berichten, dass die API mit Facebook Messenger manchmal eine Verzögerung aufweist oder nicht korrekt geladen wird und neu geladen werden muss

Preise für Manychat

Free: Keine Kosten, SMS-Nachrichten sind jedoch nicht enthalten

Pro: 15 $/Monat

Premium: Kontaktieren Sie den Vertrieb

Bewertungen und Rezensionen zu Manychat

G2-Bewertungen: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,7/5 (über 50 Bewertungen)

6. Evolv.ai

Evolv /AI nutzt KI und Algorithmen für maschinelles Lernen, um das Kundenerlebnis in Echtzeit zu verbessern. Es passt sich kontinuierlich an das aktuelle Kundenverhalten auf verschiedenen Plattformen an – von Ihrer E-Commerce-Website bis hin zu Ihren Social-Media-Kanälen.

Die KI-Software führt Experimente in Echtzeit durch, um jeden Kunden in Ihrer Zielgruppe zu dem Erlebnis zu leiten, das ihn am ehesten weiter in Ihrem Marketing-Trichter vorantreibt und näher an einen Kauf bringt.

Die besten Features von Evolv

Automatisierte Customer Journeys: Evolv kann nicht nur die Customer Journey für jeden Benutzer in Echtzeit anpassen, sondern auch kontinuierlich aus den Benutzer- und Kundendaten lernen, um im Laufe der Zeit die effektivsten Journeys zu erstellen

Manuelles und automatisches Targeting: Sie können Ihre eigene Zielgruppensegmentierung vornehmen und CX-Experimente über Evolv durchführen, aber das KI-Tool segmentiert Benutzer auch automatisch und kann neue Segmente identifizieren und entwickeln, von deren Existenz Sie vielleicht gar nichts wussten.

Analytik: Evolv liefert klare Einblicke in die durchgeführten CX-Experimente, sodass Sie erkennen können, welche Elemente Ihrer Kundenerfahrung am erfolgreichsten sind, und künftig fundiertere Entscheidungen treffen können. Es könnte Ihr bevorzugtes Evolv liefert klare Einblicke in die durchgeführten CX-Experimente, sodass Sie erkennen können, welche Elemente Ihrer Kundenerfahrung am erfolgreichsten sind, und künftig fundiertere Entscheidungen treffen können. Es könnte Ihr bevorzugtes Webdesign-Tool für das Brainstorming zu Website-Aktualisierungen werden.

Limit von Evolv

Lernkurve: Evolv ist eine komplexe /AI-Technologie, daher kann es einige Zeit dauern, bis Sie herausgefunden haben, wie Sie sie in alle Ihre Marketingkanäle integrieren und erfolgreich einsetzen können.

Preise für Evolv

Benutzerdefiniert: Bevor Sie ein Angebot erhalten können, müssen Sie einen Termin für eine Demo vereinbaren und ein Meeting mit einem Mitglied des Evolv-Teams durchführen.

Evolv-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen: 3,5/5 (1 Bewertung)

Capterra-Bewertungen: Noch keine Bewertungen

Bonus: KI-Tools für soziale Medien

7. Writer

via Writer

Ein weiteres generatives KI-Marketing-Tool für Texte ist Writer. Dieses KI-Tool kann Inhalte für jedes Team in Ihrem Unternehmen erstellen – von E-Mails der Personalabteilung bis hin zu Betriebshandbüchern.

Die besten Features von Writer

CoWrite: Mit den CoWrite-Features des Programms können Sie dem KI-gestützten Tool Ihre Stimme beibringen, sodass Sie in all Ihren Inhalten einen einheitlichen Markenton erzielen.

Recaps: Verwenden Sie Inhalte mit dem Recaps-Feature für mehrere Marketingkanäle wieder. Mit nur einer Schaltfläche können Sie Verwenden Sie Inhalte mit dem Recaps-Feature für mehrere Marketingkanäle wieder. Mit nur einer Schaltfläche können Sie einen Podcast oder ein Ereignis in einen Blogbeitrag und eine E-Mail umwandeln

Styleguide: Wenn Sie Ihren Marken-Styleguide in Writer erstellen, werden Ihre Stilregeln immer dann durchgesetzt, wenn jemand aus Ihrem Team das Programm zum Schreiben nutzt.

Einschränkungen des Autors

Kosten: Es gibt keinen Free-Plan, und der einfachste Plan ist teurer als bei vielen Mitbewerbern

Setup: Viele Benutzer beklagen, dass es sehr zeitaufwendig sein kann, der Software Ihre Stimme und Ihren Stilleitfaden beizubringen

Preise für Autoren

Team: 18 $/Monat pro Benutzer für bis zu fünf Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für größere Organisationen

Bewertungen und Rezensionen von Autoren

G2-Bewertungen: 4,6/5 (über 10 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,7/5 (5+ Bewertungen)

8. SurferSEO

via SurferSEO

Wenn Sie Ihre Content-Strategie und die Erstellung von Inhalten über eine einzige App verwalten möchten, dann ist dies das All-in-One-SEO-Tool, das Sie brauchen. Surfer bietet Features zur Suchmaschinenoptimierung mit umsetzbaren Erkenntnissen für die Keyword-Recherche, damit Sie den Aufwand für Ihre Texterstellung reduzieren und Ihre neuen oder bestehenden Inhalte für höhere Rankings aufsetzen können.

Die besten Features von SurferSEO

Keyword-Recherche: Führen Sie eine Keyword-Recherche durch und erhalten Sie Vorschläge für verwandte Keywords, um Ihren Inhalt zu optimieren

Editor für den Inhalt: Sehen Sie sich eine detaillierte Artikelgliederung an und erhalten Sie während des Schreibens Vorschläge für Keywords – egal, ob es sich um Texte für das digitale Marketing handelt

SEO-Audits: Erhalten Sie Vorschläge für SEO-Optimierungen, die Sie an aktuellen Blogbeiträgen und Webseiten vornehmen können

Limitierungen von SurferSEO

Nicht relevante Keywords: Benutzer bemängeln, dass einige der vorgeschlagenen Keywords für Inhalte-Cluster nicht so eng mit dem ursprünglichen Thema verbunden sind, wie sie es sich wünschen

Kosten: Viele Benutzer empfinden die Kosten als zu hoch, was es Viele Benutzer empfinden die Kosten als zu hoch, was es für kleine Geschäfte schwierig macht, sich dieses Marketing-Tool leisten zu können

Kein reines KI-Tool: Wahrscheinlich nicht so hilfreich, wenn Sie ausschließlich nach einem KI-Tool für das Content-Marketing suchen, : Wahrscheinlich nicht so hilfreich, wenn Sie ausschließlich nach einem KI-Tool für das Content-Marketing suchen, um schriftliche Inhalte zu erstellen oder zu bearbeiten – aber es ist eines der leistungsstärkeren SEO-Tools

Preise für SurferSEO

Essential: 89 $/Monat für bis zu 30 Artikel

Scale: 129 $/Monat für bis zu 100 Artikel

Scale AI: 219 $/Monat für bis zu 100 Artikel und 10 KI-Artikel

Enterprise: Ab 399 $/Monat. Kontaktieren Sie den Vertrieb für Pläne

SurferSEO-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen: 4,8/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,9/5 (über 300 Bewertungen)

9. Smartly.io

Vielleicht denken Sie, dass Zusammenarbeit nicht automatisiert werden kann, aber Smartly.io beweist Ihnen das Gegenteil. Dieses Marketing-Tool eignet sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten und kreativen Texten für Ihre nächste digitale Marketingstrategie.

Die besten Features von Smartly.io

Automatisierte Planung: Das KI-Marketing-Tool von Smartly.io kann Ihre Marketingstrategie für Sie planen und anschließend mithilfe von Automatisierungen den Workflow optimieren, den Sie zur Umsetzung der Strategie benötigen.

Skalierung über mehrere Kanäle: Verbessern Sie Ihr Social-Media-Management. Überprüfen Sie Ihre gesamte Kampagne gemeinsam, um Ihre Social-Media-Teams aufeinander abzustimmen und mithilfe KI-gestützter Features zu entscheiden, wie Ihre Strategie über verschiedene Marketingkanäle hinweg aussehen soll.

Einfachere Zusammenarbeit: Prüfen, kommentieren, bearbeiten und genehmigen Sie alle Ihre kreativen Inhalte an einem Ort

Limitierungen von Smartly.io

Lernkurve: Viele Benutzer sagen, dass Ihr Team eine spezielle Schulung benötigt, um den effektiven Umgang mit Smartly.io zu erlernen

Eingeschränkte Integrationen: Mehrere Benutzer geben an, dass sich Smartly.io zwar gut in Facebook integrieren lässt, bei anderen Social-Media-Plattformen jedoch nicht so nützlich ist.

Preise für Smartly.io

Benutzerdefiniert: Sie müssen einen Termin für eine Demo vereinbaren und ein Meeting mit einem Mitglied des Teams abhalten, um einen Preis zu erfahren.

Bewertungen und Rezensionen zu Smartly.io

G2-Bewertungen: 4,4/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,4/5 (über 10 Bewertungen)

10. Seventh Sense

via Seventh Sense

Dieses E-Mail-Marketing-Programm lässt sich mit HubSpot und Marketo integrieren, um Ihre E-Mails effektiver zu gestalten, Ihre Öffnungsrate zu verbessern und Ihre Konversionsrate zu steigern. Es nutzt KI, um den besten Zeitpunkt und die optimale Häufigkeit für die Kontaktaufnahme mit jedem Kunden zu ermitteln, je nachdem, an welcher Stelle der Customer Journey er sich befindet.

Die besten Features von Seventh Sense

Optimierung der E-Mail-Zustellung: Anstelle starrer Zeitpläne oder einer basierten auf Zeitzonen ermittelt Seventh Sense mithilfe von KI den idealen Zeitpunkt für den Versand von E-Mails an jeden einzelnen Benutzer und trägt so zur Steigerung der Öffnungsraten bei

A/B-Tests: Mit integrierten A/B-Test-Features können Sie Betreffzeilen testen und die effektivste auswählen, bevor Sie den Großteil Ihrer E-Mails mit optimierten Versandzeiten versenden.

Zustellbarkeitsprüfung: Erhalten Sie detailliertere Einblicke in Ihre Zustellbarkeit mit den Prüfungen von Seventh Sense, die nicht nur Ihre Bounce-Rate, sondern auch die Anzahl der E-Mails erfassen, die tatsächlich in den Posteingängen der Empfänger landen.

Limitierungen von Seventh Sense

Nur mit HubSpot und Marketo verfügbar: Viele Marketingteams nutzen Seventh Sense nicht, da dieses KI-Marketing-Tool nicht mit ihrer bevorzugten E-Mail-Marketing-Software kompatibel ist

Komplexe Benutzeroberfläche: Einige Benutzer empfinden die Benutzeroberfläche von Seventh Sense als nicht sehr intuitiv, sodass sie lange nach den Features suchen müssen, die sie nutzen möchten

Preise für Seventh Sense

Geschäft für HubSpot-Benutzer: Ab 80 $/Monat für bis zu 5.000 Marketingkontakte

Enterprise für HubSpot-Benutzer: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für 150.000 Marketingkontakte oder mehr

Geschäft für Marketo-Benutzer: Ab 450 $/Monat für 50.000 Leads

Enterprise für Marketo-Benutzer: Benutzerdefinierte Preisgestaltung für 300.000 Leads oder mehr

Bewertungen und Rezensionen zu Seventh Sense

G2-Bewertungen: 4,8/5 (über 15 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 5/5 (3 Bewertungen)

11. Copy. KI

Copy.ai hat sich zunächst als einer der Vorreiter bei der KI-gestützten Content-Erstellung etabliert und entwickelt sich mit den technologischen Fortschritten ständig weiter. Dieses KI-gestützte Schreibtool ist eine unschätzbare Ressource für Marketer, Blogger und Content-Ersteller, da es ihnen ermöglicht, dank KI in kürzester Zeit hochwertige Inhalte für ihre Blogs, Facebook- und Google-Anzeigen, Produktbeschreibungen und Landingpages zu erstellen.

Die besten Features von Copy.ai:

Benutzerfreundliche Oberfläche

Unbegrenzte Wortanzahl ohne Punktesystem

Zugang zu über 25 Sprachen mit einem kostenpflichtigen Abonnement

Limitierungen von Copy.ai:

Manche Benutzer finden, dass die Ergebnisse manchmal nicht kreativ genug sind

Manche Benutzer wünschen sich eine bessere Möglichkeit, Projekte und Dateien zu dokumentieren

Preise für Copy.ai:

Free-Plan

Pro: 49 $/Monat für 5 Benutzer

Team: 249 $/Monat für 20 Benutzer

Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen

Bewertungen und Rezensionen zu Copy.ai:

G2: 4,8/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Bonus-Tools: Alternativen zu Copy AI & Alternativen zu Writesonic

12. 10Web

10Web AI Website Builder sticht als revolutionäres Tool im Bereich des KI-Marketings hervor und setzt neue Maßstäbe für Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bei der Website-Erstellung. Es nutzt fortschrittliche KI-Technologie, um den Designprozess zu automatisieren, sodass Unternehmen und Marketingfachleute mit minimalem Aufwand professionell gestaltete Websites erstellen können. Im Gegensatz zu herkömmlichen Website-Baukästen vereinfacht 10Web AI den Entwicklungsprozess durch intelligente Designvorschläge, anpassbare Vorlagen und Funktionen zur sofortigen Website-Erstellung.

So können Benutzer stärker auf ihre Marketingstrategien und Inhalte konzentrieren, da sie wissen, dass ihre Online-Präsenz nahtlos aufgebaut und gestartet werden kann. Für alle, die ihre Website-Entwicklung mit der Leistungsfähigkeit von KI beschleunigen möchten, bietet der 10Web AI Website Builder eine überzeugende Lösung.

Die besten Features von 10Web:

Automatisiert die Website-Erstellung mit KI und ermöglicht es Benutzern, schnell voll funktionsfähige Websites zu starten

Bietet einen breiten Bereich an Designvorlagen und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, die auf künstlicher Intelligenz basieren, und ist damit ein hervorragendes tool für Marketingfachleute, die ohne umfassende Webentwicklungs-Kenntnisse eine Online-Präsenz aufbauen möchten.

Limitierungen von 10Web:

Zwar vereinfacht es die Erstellung von Websites, doch Benutzer mit spezifischen, komplexen benutzerdefinierten Anpassungsanforderungen benötigen möglicherweise zusätzliche manuelle Anpassungen.

Preise von 10Web:

Business AnnualKI Starter: 10 $/MonatKI Premium: 15 $/MonatKI Ultimate: 23 $/Monat

Ecommerce AnnualKI Ecommerce Starter: 11 $/MonatKI Ecommerce Premium: 23 $/MonatDediziertes Hosting: 175 $/Monat

Agency AnnualAgency Starter: 24 $/MonatAI Premium: 60 $/MonatAgency Ultimate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

10Web-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

13. Lexica. Art

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, beeindruckende Bilder zu erstellen und in Ihre Marketingkampagnen, E-Mail-Newsletter oder Blogs einzubinden, dann ist Lexica. Art Ihr KI-Marketing-Tool der Wahl.

Sie können nach Bildern anhand bestimmter Stichwörter suchen oder ein völlig neues Bild generieren, indem Sie anhand von Eingabeaufforderungen beschreiben, wie das Bild aussehen soll. Dieses KI-gestützte Tool zur Bildgenerierung eignet sich hervorragend für Social-Media-Bilder, Blog-Titelbilder und sogar zur Entwicklung von Produktideen.

Lexica. Art – die besten Features

Aperture : Erzeugt ein fotorealistisches Bild, das aussieht, als wären die Motive gerade mit einer Kamera aufgenommen worden.

Suchleiste : Geben Sie Stichwörter ein, die für das gewünschte Bild relevant sind, und Sie erhalten im Handumdrehen eine große Auswahl an Bildern, die auf Ihrem Text basieren.

Benutzerdefinierte Bildanpassung: Zeigt die Eingabeaufforderung, die Größe und weitere Details jedes generierten Bildes an. Kopieren Sie die Eingabeaufforderung und passen Sie sie an, um ähnliche Bilder mit Ihrer eigenen Note oder Fantasie zu erstellen. 3

Lexica. Künstlerische Limitierungen

Limitierungen bei der Bildgenerierung: Sie können kostenlos nach Bildern suchen, müssen jedoch den kostenpflichtigen Plan von Lexica KI abonnieren, um ein Bild zu „generieren“.

Wiederholungen: Da sich das tool noch in der Entwicklung befindet, besteht eine Abhängigkeit von der Vielfalt der Trainingsdaten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das tool nach einer Weile repetitive Bilder generiert, es sei denn, Sie verfeinern und optimieren Ihre Eingabeaufforderungen.

Lexica. Kunstpreisberechnung

Starter : 10 $ pro Monat

Pro: 30 $ pro Monat

Max: 60 $ pro Monat

Lexica. Kunst-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen : Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

14. Notion KI

via Notion

Wenn Sie Notion bereits für das Projektmanagement nutzen, ist der integrierte KI-Assistent von Notion ein Add-On, mit dem Sie schnell mehr Arbeit erledigen können.

Das integrierte KI-Schreibtool kann Fragen zu Ihrem Workspace beantworten, als Ihr Brainstorming-Partner fungieren, Ihnen helfen, Ihre Inhalte zu verbessern, und Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln.

Zu den Anwendungsfällen von Notion KI für das Marketing gehören:

Erklären Sie Fachjargon für jedermann

Inhalte in andere Sprachen übersetzen

Durchführen der Bearbeitung des Stils und Tons Ihrer Marketingmaterialien

Leiten Sie nächste Schritte aus Meeting-Notizen, Zusammenfassungen von Aktionselementen und Erkenntnissen aus Verkaufsgesprächen und Recherche-Sitzungen ab

Die besten Features von Notion KI

Fragen und Antworten: Stellen Sie Fragen zu Ihren Projekten, Wikis, Dokumenten und Aufgaben in Ihrem Notion-Workspace, und das KI-Marketing-Tool von Notion erstellt innerhalb von Sekunden Zusammenfassungen.

Daten automatisch ausfüllen: Extrahieren Sie wichtige Metriken, Erkenntnisse, Ergebnisse und andere entscheidende Details aus Ihren Projekten und Aufgaben und wandeln Sie diese in klare, sinnvolle Aktionselemente um

KI-Vorlagen: Greifen Sie auf vordefinierte Rahmenwerke für Vertriebspräsentationen, Social-Media-Kalender, Videoskripte und vieles mehr zu. Notion AI hilft dabei, Inhalte in diesen Vorlagen vorab auszufüllen

Einschränkungen von Notion KI

Ungenauigkeit: Benutzer berichten, dass der KI-Assistent bei Schreibaufgaben unbeabsichtigt bestimmte Absätze löscht oder dupliziert. Dies hat manchmal das Ergebnis, dass Autoren zusätzliche Zeit aufwenden müssen, um den Inhalt neu zu erstellen oder zu bearbeiten.

Steile Lernkurve: Notion KI bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, doch zu verstehen, wie man das Tool optimal nutzt, ist zeitaufwändig, es sei denn, Sie sind ein Notion-Benutzer

Preise für Notion KI

Kostenlos: 8 $ pro Platz und Monat

Plus: 22 $ pro Platz und Monat

Geschäft : 28 $ pro Platz und Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI kann für 8 $ pro Mitglied und Monat zu einem Workspace hinzugefügt werden

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

15. Userbot. KI

via Userbot.ai / KI

Chatbots bieten unzählige Vorteile für Vertriebs-, Support-, Betriebs- und Marketingteams. Sie automatisieren Antworten auf häufig gestellte Fragen, führen die Bearbeitung von Texten durch, um sie zu personalisieren und die Stimme und den Ton der Marke zu wahren, und beantworten Fragen rund um die Uhr per Chat, Telefon und über digitale Support-Agenten.

Die generative KI-Plattform von Userbot bietet dialogorientierte KI-Lösungen, mit denen Sie die direkte Kommunikation mit Ihren Kunden in Echtzeit über alle Kanäle hinweg verwalten können.

Eine herausragende Funktion von Userbot ist „Digital Humans“, ein fotorealistischer Avatar, der jede Kundeninteraktion menschlicher macht. Er lässt sich in Ihre digitalen Kanäle integrieren und ermöglicht Ihnen so ein Omnichannel-Kundenerlebnis.

Die besten Features von Userbot.ai

Benutzerdefinierte Flows für Unterhaltungen : Erstellen Sie mit einem einfachen Drag-and-Drop-Builder verschiedene Flows für Unterhaltungen basierend auf den Antworten Ihrer Kunden

Unterhaltungsmanagement: Verwalten Sie alle Ihre Unterhaltungen mit Kunden auf einer einzigen Plattform, damit nichts unter den Tisch fällt

Bot+AI: Ein No-Code-KI-Generator, mit dem Sie schnell Ihren benutzerdefinierten Bot erstellen können

Einschränkungen von Userbot. KI

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten: Benutzer finden es schwierig, detaillierte Flows für Unterhaltungen zu erstellen, da sich das Chat-Erlebnis nicht über einfache Fragen und Antworten hinaus anpassen lässt.

Mangelnde Genauigkeit: Es wird berichtet, dass die Lernfähigkeiten limitiert sind, weshalb es möglicherweise nicht immer präzise auf Kundenabfragen reagiert.

Preise für Userbot. KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Userbot.ai – Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

16. Hemingway App

via Hemingway

Wenn Sie im Marketing tätig sind, haben Sie bestimmt schon die Hemmingway-App genutzt, um Ihre Dokumente zu bearbeiten, den Sprachstil zu präzisieren und Fehler zu beseitigen.

Hemingway Editor Plus nutzt KI, um Sätze in Ihrem Text zu analysieren und Ihnen sofort Vorschläge zur Überarbeitung von umständlichen Sätzen, schwachen Formulierungen und Passivkonstruktionen zu unterbreiten. Das Tool geht über eine einfache Rechtschreibprüfung hinaus und passt sich Ihrem Tonfall und Ihrer Wortwahl an, sodass die überarbeiteten Sätze wie von Ihnen verfasst klingen und nicht mechanisch wirken.

Die besten Features der Hemingway App

Farblich hervorgehobene Passagen: Sätze sind in verschiedenen Farben hervorgehoben, um aufzuzeigen, was verbessert werden könnte

Hemingway Editor Plus : Eine fortschrittliche Anwendung mit KI-Integration, die Inhalte in Ihrem Ton und Stil umformuliert

Ziel-Lesestufe festlegen: Passen Sie die Bewertung der App an Ihren Schreibstil und den Zweck an – zum Beispiel eine höhere Bewertung für akademische oder technische Texte und eine niedrigere Bewertung für ein jüngeres Publikum als Beispiel

Limit der Hemingway-App

Mangelnde Integration: Die kostenlose Version von Hemingway lässt sich nicht in andere Tools wie Ihre E-Mail-Anwendung oder Google Docs integrieren. Sie müssen den bearbeiteten Inhalt aus dem Hemingway Editor kopieren und in Ihre Schreibanwendung einfügen, was zeitaufwändig ist.

Preise für die Hemingway App

Free

Einzelabonnement 5K: 10 $ pro Monat

Individual 10K: 15 $ pro Monat

Team 10K: 15 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zur Hemingway App

G2-Bewertungen: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

17. Albert.ai

Albert nutzt KI, um Marketingfachleuten und Agenturen dabei zu helfen, Anzeigen zu erstellen, die die Kampagnenleistung optimieren. Dazu gehören Keyword-Recherche, Zielgruppenanalyse, Geräteauswahl und Gebotsoptimierung für Such-, Social-Media-, Display- und kanalübergreifende Kampagnen.

Wenn Sie jeden potenziellen Parameter, der sich auf die Leistung auswirkt, aufschlüsseln, einzeln testen und optimieren möchten, hilft Ihnen Albert.KI dabei. Nutzen Sie es, um spezifische Erkenntnisse zu gewinnen und Ihre Anzeigen effizienter zu gestalten.

Wenn Sie zudem ein Werbemittel aktualisieren oder ersetzen, sollten Sie statt auf Vermutungen zu setzen, das KI-Tool von Albert für das Marketing nutzen, um eine datengestützte Entscheidung zu treffen, mit der Sie die KPIs und Erwartungen Ihrer Clients übertreffen können.

Die besten Features von Albert.ai

Kanalübergreifende Umsetzung: Setzen Sie Albert.AI bei jeder bezahlten Kampagne auf 90 % der auf dem Markt verfügbaren Bidding-Plattformen ein (z. B. Display and Video 360 und Bing Ads). So können Sie herausfinden, welcher Kanal für Ihre Anzeigen am besten geeignet ist.

A/B-Tests: Testen Sie verschiedene Varianten von Keywords, Budgets, Interessen, Regionen und anderen Parametern, um Ihre Kampagnen kontinuierlich zu verbessern

Erweiterte Berichterstellung: Erhalten Sie detaillierte, umsetzbare Kundeneinblicke, um zu verstehen, wie Sie Ihre Werbemittel und Botschaften benutzerdefiniert anpassen können

Einschränkungen von Albert.KI

Begrenzte Erklärungen für bestimmte Entscheidungen: Albert.ai liefert keine detaillierten Erklärungen zur Kampagnenleistung. Wenn beispielsweise ein bestimmtes Anzeigenset besser abschneidet als andere, kann es keine Erkenntnisse darüber liefern, warum dies so ist.

Preise für Albert.KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Albert.KI

G2-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

Capterra-Bewertungen: Nicht genügend Bewertungen

18. Browse.ai

Browse.ai bezeichnet seinen Roboter als den „einfachsten“ Weg, Daten von jeder beliebigen Website zu extrahieren.

Sie können einen Bot so trainieren, dass er sich mit Ihren Zugangsdaten auf einer Website anmeldet. Der Bot durchsucht die Website und speichert alle gesammelten Daten in einer Tabelle. So können Sie die Datenerfassung automatisieren – einschließlich Produktdaten, Preisdetails, Stellenanzeigen und weiterer Informationen von jeder beliebigen Website.

Wählen Sie die gewünschten Informationen aus, geben Sie ihnen eine Beschreibung und klicken Sie auf die Schaltfläche zum Herunterladen. In wenigen Minuten stehen Ihnen die benötigten Informationen zur Verfügung.

Das KI-Marketing-Tool von Browse verfügt über vorgefertigte Roboter für gängige Anwendungsfälle, und Sie können es mit über 7.000 Tools in Ihrem Marketing-Tech-Stack integrieren, darunter Zapier, Airtable, Google Tabellen usw.

Die besten Features von Browse.ai

Datenextraktion: Rufen Sie beliebige Informationen von jeder Website ab, ohne auch nur eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen. Bereiten Sie die Daten in einer Tabelle auf und geben Sie sie sogar Ihrem Team frei.

Websites überwachen : Richten Sie den Bot von Browse.ai so ein, dass er bestimmte Informationen auf einer Website kontinuierlich überwacht und Sie benachrichtigt, sobald sich etwas ändert. Wenn Sie beispielsweise ein Anbieter sind, können Sie mit Browse.ai die Bestandsdaten Ihrer Händler in Echtzeit überwachen, um Ihre Produkte proaktiv bei ihnen nachzubestellen.

Verwandeln Sie jede Website in eine API: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte API für jede Website, auch wenn diese noch keine API für die kontinuierliche Datenextraktion besitzt

Browse. KI – Einschränkungen

Das Setup ist komplex: Browse.ai verfügt über mehrere nützliche Features, aber das Tool ist etwas komplex, was bedeutet, dass das Setup und das Erlernen der vollständigen Nutzung einige Zeit in Anspruch nehmen können

Preise für Browse. KI

Free: 0 $ pro Monat

Starter: 48,75 $ pro Monat

Professional: 123,75 $ pro Monat

Team: 311 $ pro Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Browse.ai

G2-Bewertungen: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (50 Bewertungen)

19. Algolia

via Algolia

Mit Algolia können Sie Ihre Website um eine KI-gestützte Suche erweitern. So optimieren Sie das Nutzererlebnis, indem Sie es Benutzern ermöglichen, innerhalb von Sekunden genau das zu finden, was sie suchen.

Die Anwendung kann große Datensätze analysieren und liefert Ergebnisse in Echtzeit. Damit ist sie ein wertvolles Tool für Marketingfachleute, um die Interaktion und das Engagement der Kunden auf ihren Websites zu verbessern.

Die besten Features von Algolia

Kategorisierung von Abfragen: Die KI-Algorithmen von Algolia können den Kontext der Abfrage interpretieren und Ergebnisse aus der am besten passenden Kategorie anzeigen, wodurch die Relevanz der Ergebnisse verbessert wird. Das Stichwort „burgundy“ kann beispielsweise eine Farbe, ein Getränk oder einen Lippenstift bezeichnen.

Dynamische Neureihung: Algolia nutzt KI, um Trends in einer bestimmten Kategorie zu erkennen, und priorisiert die aktuellsten Informationen, die dem Kunden angezeigt werden sollen.

KI-Synonyme: Bei der Analyse verschiedener Eingaben der Benutzer kann die KI von Algolia Synonyme für ein bestimmtes Schlüsselwort erkennen und für die spätere Verwendung speichern. Dadurch wird der Wortschatz der Anwendung erweitert, sodass die KI mehr Abfragen identifizieren kann

Einschränkungen von Algolia

Einrichtungsaufwand: Benutzer benötigen möglicherweise Hilfe bei der korrekten Implementierung von Algolia. Dies kann zu Fehlern in Ihrer Suchmaschine führen, wodurch Kunden falsche Informationen angezeigt werden.

Preise von Algolia

Build: 0 $

Grow : 0 $ für bis zu 10.000 Suchanfragen pro Monat, 0,50 $ für jeweils weitere 1.000 Anfragen

Premium : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Elevate: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Algolia-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertungen: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,7/5 (über 60 Bewertungen)

20. Reply.io

Vereinfachen Sie Ihre Kundenansprache über mehrere Kanäle hinweg und gewinnen Sie mit der KI-gestützten Sales-Engagement-Plattform von Reply.io schneller neue Kunden. Mit dem tool können Sie detaillierte Sequenzen erstellen, um Benutzer über Kanäle wie WhatsApp, LinkedIn und E-Mail anzusprechen.

Reply.io kann Aufgaben wie das Versenden einer Anfrage zur Bildung einer Verbindung auf LinkedIn oder das Filtern Ihrer E-Mails automatisieren, um Antworten wie „abwesend“ oder „kein Interesse“ zu entfernen und Ihnen so Zeit zu sparen.

Die besten Features von Reply.io

Multichannel-Sequenz: Erstellen Sie eine automatisierte Abfolge aus E-Mails, LinkedIn-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten und SMS-Benachrichtigungen, um potenzielle Kunden über den von ihnen bevorzugten Kanal effektiv anzusprechen

KI-Chat: Integrieren Sie den Chat von Reply.io in Ihre Wissensdatenbank, damit potenzielle Kunden schnell die gewünschten Informationen erhalten. Dieses Feature eignet sich auch hervorragend, um Benutzer dazu anzuleiten, bestimmte Aktionen durchzuführen, wie sich für eine kostenlose Testversion oder Demo anzumelden, damit sie im Verkaufstrichter weiter vorankommen.

Kontaktmanagement: Segmentieren Sie Ihre Kunden und Interessenten nach verschiedenen Kriterien, damit Sie genau wissen, wen Sie ansprechen müssen

Limitierungen von Reply.io

Fehlende Anleitungen: Benutzer haben oft Schwierigkeiten, sich mit den umfangreichen Features von Reply.io zurechtzufinden, und es gibt keine detaillierten Benutzerhandbücher oder Anleitungen, die ihnen dabei helfen könnten.

Eingeschränkte Möglichkeiten zum Import wichtiger Informationen: Derzeit kann Reply.io keine Daten wie Unternehmensinformationen importieren. Aufgrund des Limits bei der Integration mit Vertriebs-Tools wie Pipedrive müssen Benutzer benutzerdefinierte Felder erstellen, um bestimmte Details zu erfassen.

Preise für Reply.io

E-Mail-Volumen: 59 $ pro Monat

Multichannel : 99 $ pro Benutzer und Monat

Agentur: 166 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Reply.io

G2-Bewertungen: 4,6/5 (über 1000 Bewertungen)

Capterra-Bewertungen: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

KI-Tools können das Marketing verbessern, indem sie das Kundenverhalten analysieren, Marktlücken identifizieren und die Kommunikation personalisieren.

Sie können Kunden effektiv segmentieren, Aufgaben automatisieren und die Effizienz steigern. KI liefert Echtzeit-Einblicke aus großen Mengen an Verbraucherdaten und ermöglicht so eine schnelle Reaktion auf Markttrends. KI kann die Kampagnenleistung verbessern, indem sie bei verschiedenen Marketingaktivitäten unterstützt.

KI bietet Geschäftsleuten eine große Chance, ihre Marketingstrategien zu optimieren.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Inhalt, die E-Mail- oder Social-Media-Kampagnen verbessern möchten – die richtigen KI-gestützten Marketing-Tools machen Ihre Kampagnen erfolgreicher. Sie können sie nutzen, um fehlerfreie Texte zu verfassen, die besten Betreffzeilen auszuwählen oder Ihre Konversionsraten in Echtzeit zu verfolgen.

Schon bald werden Ihre Marketingmaßnahmen weniger – nun ja – Aufwand erfordern. So hat Ihr Team mehr geistige Kapazitäten für Ihre nächste kreative Brainstorming-Sitzung.

ClickUp AI ist speziell auf bestimmte Teams zugeschnitten – egal, ob es sich um Marketing-, Produkt-, Softwareentwicklungs- oder Vertriebsteams handelt. Die vorgefertigten Vorlagen steigern die Produktivität der Teams durch spezielle Eingabeaufforderungen, die ein bestimmtes Team in Ihrem Unternehmen tatsächlich nutzen würde.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketingteams leicht, wichtige Dokumente wie Fallstudien schnell zu erstellen

Wie viel schneller würde Ihre Marketingarbeit beispielsweise mit KI-Vorschlägen für E-Mail-Kampagnen oder Dokumente zum Markenmanagement oder für den Prozess der Erstellung von Inhalten laufen?

Was wäre, wenn dasselbe Tool Vertriebsteams dabei helfen könnte, mit einem integrierten Editor bessere E-Mails mit prägnanten Details zu versenden – sodass jeder seine Kommunikationsfähigkeiten insgesamt verbessern kann?

Mit ClickUp ist das möglich!

Entdecken Sie weitere KI-Features von ClickUp und erstellen Sie kostenlos Ihren ersten Workspace. Unser KI-Assistent spricht zwar nicht mit britischem Akzent, hilft aber jedem in Ihrem Team dabei, die für seine Rolle spezifischen Aufgaben zu erledigen – ein Beweis dafür, dass freundliche Roboter näher sind, als Sie denken. ?