ClickUp bringt den weltweit einzigen rollenbasierten KI-Assistenten auf den Markt

ClickUp AI macht Schluss mit Spekulationen über den Einsatz von KI für verschiedene Arten von Arbeit

SAN DIEGO, 4. Mai 2023 – ClickUp, die Produktivitätsplattform, die Arbeit an einem Ort zusammenführt, gab heute die Verfügbarkeit von ClickUp AI bekannt – einer transformativen KI-Lösung, die die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, für immer verändern wird. ClickUp AI ist in die ClickUp-Plattform integriert und bietet eine speziell entwickelte Erfahrung, die darauf ausgelegt ist, das Rätselraten bei der Nutzung von KI für die Arbeit in jeder Rolle zu beseitigen.

„KI ist das Super-Tool für Produktivität, das unsere Generation prägen wird. Jeder Einzelne wird in naher Zukunft von den enormen Vorteilen der KI profitieren“, so Zeb Evans, Gründer und CEO von ClickUp. „Die Integration von KI in unsere Plattform ist ein bedeutender Schritt zur Erfüllung unserer Mission, die globale Produktivität zu revolutionieren. Wissensarbeiter werden nicht nur ihre Aufgaben schneller erledigen, sondern auch die Qualität ihrer Ergebnisse verbessern können. Durch die frühzeitige Einführung von KI-Technologie verschaffen sich Unternehmen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Produktivität und Effizienz. “

ClickUp hilft Kunden dabei, über die grundlegende Anwendung von KI am Arbeitsplatz hinauszugehen. ClickUp stellt seinen Benutzern Dutzende von KI-Befehlen und rollenbasierten Eingabeaufforderungen direkt zur Verfügung. Als Ergebnis ist ClickUp die einzige Plattform für Produktivität, die es einfach macht, sofortigen geschäftlichen Wert aus der KI-Technologie zu ziehen und ihren Kunden einen greifbaren Wert zu bieten.

Zu den neuen Funktionen gehören:

über 100 KI-Tools , optimiert für jede Rolle und jeden Anwendungsfall: *Das Forschungsteam von ClickUp hat in Zusammenarbeit mit Dutzenden von Fachexperten vollständig vorgefertigte Vorlagen für fast jeden hochwertigen Anwendungsfall erstellt. Die KI-Tools von ClickUp werden kontinuierlich optimiert und getestet und erfassen genau die Informationen, die für Ergebnisse von höchster Qualität erforderlich sind. Darüber hinaus können sie mit Eingaben wie Tonfall und Kreativität benutzerdefiniert werden, und die Ergebnisse sind vorformatiert und enthalten standardmäßig Inhaltsstrukturen wie fettgedruckte Titel oder strukturierte Tabellen.

verbessern Sie Ihre Texte: *Markieren Sie beliebigen Text in ClickUp – beispielsweise in einem Dokument, Kommentar oder einer Aufgabenbeschreibung – und verwenden Sie die neue ClickUp AI-Symbolleiste, um den Inhalt zu verbessern. Zu den beliebten Befehlen gehören das Verlängern oder Verkürzen des Inhalts, das Verbessern oder das Vereinfachen des Textes.

Lassen Sie sich von KI leiten : ClickUp AI generiert mühelos Text und Kopien zu jedem Thema. Die Funktion „Mit KI schreiben” hilft Ihnen dabei, innerhalb von Sekunden Ihre nächste E-Mail zu verfassen oder einen Blogbeitrag zu skizzieren!

verwaltungsaufgaben eliminieren: * Sparen Sie sich und Ihrem Team Zeit und Aufwand, indem Sie das Lesen langwieriger Dokumente vermeiden. Nutzen Sie die ClickUp AI-Tools zum Zusammenfassen und Erstellen von Aktionspunkten , um sofortige Zusammenfassungen zu erstellen oder mühelos die nächsten Schritte aus beliebigen Texten zu extrahieren.

💡 Feature Spotlight: ClickUp Brain Max und KI-Agenten ClickUp AI reagiert nicht nur – es denkt mit. Mit ClickUp Brain Max können Benutzer die Talk-to-Text-Funktion nutzen, um Ideen, Meeting-Notizen oder detaillierte Projekt-Updates sofort festzuhalten und gesprochene Gedanken in strukturierte Aufgaben und Dokumente umzuwandeln. In Kombination mit ClickUp AI Agents gehen diese Workflows über die grundlegende Automatisierung hinaus – Agenten können Aufgaben priorisieren, Zusammenhänge aufzeigen und sich an veränderte Ziele anpassen, während sie gleichzeitig die Arbeit teamübergreifend koordinieren. Zusammen definieren Brain Max und AI Agents Produktivität neu und bieten Unternehmen intelligente Systeme, die vorausschauend denken und nicht nur Anweisungen befolgen.

ClickUp ist die Plattform für Produktivität der Wahl für fast zwei Millionen Teams weltweit. Getreu der Mission des Unternehmens, Menschen Zeit zu sparen, um die Welt produktiver zu machen, finden Sie hier nur einige Beispiele dafür, wie Teams die Leistungsfähigkeit von ClickUp AI in ihren Workflows nutzen können:

Marketing: Verfassen Sie eine Fallstudie , erstellen Sie einen Kreativ-Brief und vieles mehr.

Vertrieb: Erstellen Sie einen Gebietsplan, verfassen Sie eine E-Mail zur Kundenakquise und vieles mehr.

Produkt: Erstellen Sie Produktanforderungsdokumente, entwerfen Sie eine Benutzer-Teststudie und vieles mehr.

Technik: Erstellen Sie einen Erstellen Sie einen Sprint-Retrospektive-Bericht , generieren Sie ein Modellschema und vieles mehr.

Projektmanagement: Erstellen Sie eine Erstellen Sie eine Leistungsbeschreibung , erstellen Sie eine Projekt-Zeitleiste und vieles mehr.

clickUp AI ist für meine Community, meine Clients und mich selbst einfach großartig. Es unterstützt unser Team beim Verfassen von E-Mails, wandelt Meeting-Notizen in umsetzbare Aufgaben um, erstellt Standardarbeitsanweisungen und hilft uns sogar bei der Konzeption und Erstellung von Inhalten“, so Yvi Heimann, Business Efficiency Consultant bei Ask Yvi. „Durch den Einsatz von KI direkt in ClickUp konnten wir den Zeitaufwand für bestimmte Arbeitsabläufe um die Hälfte reduzieren. Das ist wirklich bemerkenswert!“

ClickUp AI ist für alle Kunden mit einem kostenpflichtigen Plan für 5 US-Dollar pro Benutzer und Monat verfügbar. Weitere Informationen zu ClickUp AI finden Sie auf unserer Webseite.

Über ClickUp

ClickUp ist die weltweit einzige All-in-One-Plattform für Produktivität, die sich flexibel an die Art und Weise anpasst, wie Menschen arbeiten. Sie ersetzt alle einzelnen tools für Produktivität am Arbeitsplatz durch eine einzige, einheitliche Plattform, die Projektmanagement, Zusammenarbeit an Dokumenten, Whiteboards, Tabellenkalkulationen und Ziele umfasst. ClickUp wurde 2017 gegründet, hat seinen Sitz in San Diego und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt produktiver zu machen. Als eines der am schnellsten wachsenden SaaS-Unternehmen der Welt hat ClickUp mehr als 8 Millionen Benutzer in 1,6 Millionen Teams zu einem produktiveren Leben verholfen und ihnen mindestens einen Tag pro Woche eingespart. Weitere Informationen finden Sie unter www.clickup.com.