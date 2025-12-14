Die 13 besten KI-Tools für generative Suchmaschinenoptimierung (GEO) im Jahr [Jahr]

Vielleicht denken Sie, dass Ihre Marke überall auffindbar ist ... bis Sie ChatGPT fragen und Ihr Name nie auftaucht. Ein Weckruf für Sie als Vermarkter.

Da generative KI-Suchmaschinen wie ChatGPT, Perplexity und Gemini für viele Menschen die erste Anlaufstelle für Antworten sind, reicht traditionelles SEO möglicherweise nicht mehr aus. Ihre Marke muss auch in den KI-Antworten auf Anfragen von Benutzern erscheinen. Generative Engine Optimization (GEO)-Tools helfen Ihnen zu verstehen, wie Large Language Models (LLMs) Ihre Inhalte interpretieren, zitieren und anzeigen. Aber nicht alle GEO-Tools funktionieren gleich. Einige führen die Nachverfolgung durch, wo und wie oft Sie auf KI-Plattformen zitiert werden. Andere helfen Ihnen dabei, Ihre Inhalte so zu strukturieren, dass KI sie genauer interpretieren kann.

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen 13 GEO-Tools vor, mit denen Sie entschlüsseln können, wie KI-Suchmaschinen Ihre Inhalte verarbeiten.

Suchen Sie nach einer schnellen Möglichkeit, die besten tools zur generativen Suchmaschinenoptimierung zu finden und Features, Preise und ideale Einsatzmöglichkeiten zu vergleichen? Diese Tabelle dient Ihnen als praktische Referenz.

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* Peec KI Multi-Engine-Nachverfolgung der Prompts, Wettbewerbsbenchmarks und plattformunabhängige Analysen der Sichtbarkeit Mittlere Teams mit kleinerer Größe, die erschwingliche GEO-Analysen wünschen Benutzerdefinierte Preisgestaltung BrightEdge SEO und KI-Intent-Einblicke auf Enterprise-Niveau, On-Page- und Inhalt-Optimierung, Workflow-Dashboards Große Unternehmen benötigen skalierbare SEO-Intelligenz Benutzerdefinierte Preisgestaltung Conductor Umsetzbare SEO- und KI-Sichtbarkeits-Dashboards, Überwachung der Qualität des Inhalts, Enterprise-Integrationen Agenturen und große Marken, die komplexe SEO- und GEO-Maßnahmen verwalten Benutzerdefinierte Preisgestaltung Otterly. KI Nachverfolgung von Markennennungen in ChatGPT, Gemini, Perplexity, Sentiment und Keyword-Prompts Marken, die Wert auf Sichtbarkeit ihrer Marke und Erwähnungen legen Ab 29 $/Monat Semrush ChatGPT/Perplexity-Nachverfolgung des Rankings, Prompts Sentiment, SEO und GEO-Toolkit-Integration SEO-Teams erweitern ihre Sichtbarkeit in der KI-Suche Der Plan beginnt bei 199 $/Monat pro Benutzer. Scrunch KI Überwachung auf Prompt-Ebene, automatisierte CSV-Exporte, grundlegende Bewertung und Nachverfolgung von Marken Kleine bis mittelgroße Marketingteams mit Schwerpunkt auf KI-Branding Pläne beginnen bei 300 $/Monat. AthenaHQ GEO-fokussierte Analysen, Stimmungsanalyse, Mitbewerber-Nachverfolgung, Prompt-Volumensteuerung und Aktionscenter Mittelgroße bis große Marken, die ihre KI-Sichtbarkeitsstrategie ausbauen Der Plan beginnt bei 295 $+/Monat. Rankscale Kreditbasierte Nachverfolgung von Prompts, Einblicke durch KI-Crawler und Erkennung unbekannter Wettbewerber Agenturen oder Marken, die hochgranulare GEO-Daten benötigen Der Plan beginnt bei 20 $/Monat. Mangools KI Search Grader KI-Such-Score für GPT-4o, Gemini, DeepSeek, Perplexity; grundlegende Einblicke in Prompts Kleine Teams, die sich mit GEO-Grundlagen vertraut machen möchten Kostenlose Testversion, Pläne ab 24,50 $/Monat Profound Conversation Explorer, Sentiment Mapping, Crawler-Auditing und BI-Integrationen Unternehmen, die umfassende GEO-Analysen benötigen Der Plan beginnt bei 99 $/Monat. Surfer SEO Echtzeit-Editor für Inhalt, SERP-Analyzer, Audits, Themenplaner, JSON-LD-Generierung Content-Teams, die SEO- und GEO-freundliches Schreiben kombinieren Der Plan beginnt bei 99 $/Monat pro Benutzer. MarketMuse Themenmodellierung, Bewertung von Inhaltsbeständen, Erstellung von Zusammenfassungen, Gap Explorer und Connect-Verknüpfungsfeature SEO-/Inhalt-Teams, die große redaktionelle Pipelines verwalten Free-Plan verfügbar, benutzerdefinierte Preisgestaltung HubSpot KI Search Grader Sofortige Markenbewertung und Share of Voice in den Ergebnissen von GPT‑4o, Perplexity und Gemini Marken, die einen schnellen Überblick über ihre KI-Sichtbarkeit wünschen Völlig kostenlos, ohne Anmeldung oder Konto erforderlich.

Ähnlich wie herkömmliche Suchmaschinen bestehen auch KI-Suchmaschinen aus mehreren beweglichen Teilen. Die besten tools helfen bei jeder Stufe des Prozesses. Hier erfahren Sie, worauf Sie sich konzentrieren sollten.

Verfolgen Sie die Sichtbarkeit auf Prompt-Ebene: Suchen Sie nach Tools, mit denen Sie überwachen können, wo Ihre Marke in ChatGPT, Perplexity, Gemini und anderen KI-Engines erscheint (oder nicht). Die besten Tools zeigen die Position, Häufigkeit und den Kontext der Erwähnungen an.

Vergleichen Sie die Leistung Ihrer Mitbewerber: Ihr GEO-Tool zur generativen Suchmaschinenoptimierung sollte Ihnen zeigen, wie oft Ihre Mitbewerber in KI-generierten Antworten erscheinen und auf welche Arten von Suchanfragen. So können Sie Chancen für Inhalt identifizieren und Lücken in der Nutzerabsicht erkennen.

Optimieren Sie Inhalte für die KI-Interpretation: Wählen Sie Tools, die promptartige Formulierungen und semantische Cluster anzeigen, damit KI-Modelle Ihre Inhalte analysieren und anzeigen können. Dazu gehören auch weiterentwickelte Formen der Keyword-Recherche, bei denen nicht nur ermittelt wird, wonach Benutzer suchen, sondern auch, wie sie fragen.

Analysieren Sie Zitate und Stimmungen: Suchen Sie nach GEO-Plattformen, die aufschlüsseln, wie KI-Suchergebnisse auf Ihre Marke verweisen – ob Sie verknüpft, zusammengefasst oder ignoriert werden. Ein Bonus ist, wenn sie eine Stimmungsanalyse und eine Bewertung der Domain-Autorität enthalten.

Unterstützung der Multi-Model-Nachverfolgung: Stellen Sie sicher, dass das Tool die Leistung über mehrere KI-Engines hinweg verfolgt. Die nützlichsten Tools bieten eine einheitliche Ansicht Ihrer Sichtbarkeit auf verschiedenen KI-Plattformen.

Verstehen Sie das Verhalten von KI-Crawlern: Einige Unternehmenstools zeigen auch, wie KI-Bots auf Ihre Website zugreifen und sie verstehen – nützlich für technisches SEO, Schema-Validierung und um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte von LLMs verarbeitet werden können.

Erhalten Sie regelmäßige Updates zur Sichtbarkeit: Da sich KI-generierte Antworten schnell ändern, sind Tools, die Rankings und Erwähnungen täglich (oder nahezu in Echtzeit) aktualisieren, für eine schnelle Überwachung und Entscheidungsfindung zuverlässiger.

🧠 Faktencheck: Im Gegensatz zu herkömmlichen SEO-Ergebnissen bieten KI-generierte Antworten einen schnelleren Kontext und klarere Antworten. Tatsächlich nutzen mittlerweile 41 % der Benutzer Tools wie ChatGPT, um direktere und detailliertere Informationen zu erhalten – und jeder Dritte verlässt sich bei der Online-Suche nach Antworten auf generative KI.

Egal, ob Sie Vermarkter von Inhalten, SEO-Verantwortlicher oder Gründer eines Start-ups sind – diese GEO-tools liefern Ihnen Einblicke und Daten auf Prompt-Ebene, die herkömmliche Suchmaschinenoptimierungsplattformen nicht bieten.

1. Peec /AI

via Peec KI

Peec AI bietet KI-Suchanalysen für Marketingteams, die ihre Sichtbarkeit in generativen Suchplattformen verstehen und verbessern möchten. Dank Analysen auf Prompt-Ebene müssen Sie nicht mehr raten, ob Ihre Inhalte für Abfragen von Benutzern zitiert werden.

Peec zeigt Ihnen genau, wann, wo und wie oft Ihre Marke in KI-generierten Antworten erwähnt wird. Sie erhalten eine umfassende Ansicht der Präsenz Ihrer Marke in Antworten auf echte Anfragen von Benutzern.

Sie können Wettbewerber beobachten, Veränderungen im Zeitverlauf verfolgen und Erkenntnisse exportieren, um Ihre GEO-Strategie zu verfeinern. Um Ihre Ergebnisse direkt in Ihre Analyseplattform zu integrieren, können Sie außerdem alle Daten zur Sichtbarkeit und zum Prompt über CSV- oder API-Exporte herunterladen.

Die besten Features von Peec KI

Sehen Sie, wann und wo Ihre Marke in KI-Suchen und Übersichten erscheint, mit Marken-Nachverfolgung auf Prompt-Ebene.

Vergleichen Sie Ihre Leistung direkt mit der Ihrer Mitbewerber in verschiedenen KI-Modellen.

Lassen Sie sich mit Echtzeit-Benachrichtigungen informieren, wenn Ihre Marke in KI-generierten Antworten auftaucht oder daraus verschwindet.

Einschränkungen von Peec KI

Peec KI bietet keine umsetzbaren Empfehlungen wie Schema-Markups oder Verbesserungen bei Zitaten.

Preise für Peec KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Peec KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Peec KI?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Die Tools sind einfach zu bedienen, das Setup lässt sich extrem schnell durchführen, es liefert sofortige Einblicke und liefert Ihnen endlich Daten, mit denen Sie besser verstehen können, wo und wie Ihre Marke in LLMs erwähnt wird. Was mir besonders gefällt, ist, dass ich auch die zitierten URLs sehen kann. Das ist sehr hilfreich, um zu verstehen, wie man diese Eingabeaufforderung optimieren kann.

Das Setup der Tools ist extrem schnell, sie sind einfach zu bedienen und liefern sofortige Einblicke. Sie liefern Ihnen endlich Daten, mit denen Sie besser verstehen können, wo und wie Ihre Marke in LLMs erwähnt wird. Was mir besonders gefällt, ist, dass ich auch die zitierten URLs sehen kann. Das ist sehr hilfreich, um zu verstehen, wie man diese Eingabeaufforderung optimieren kann.

👀 Wussten Sie schon? Fast 80 % der Benutzer verlassen sich mittlerweile bei mindestens 40 % ihrer Suchanfragen auf generative Zusammenfassungen (Zero-Click-Ergebnisse). Diese Veränderung hat das traditionelle Suchverhalten auf den Kopf gestellt und zu einem Rückgang des organischen Web-Traffics um 15 bis 25 % geführt.

🎥 Sehen Sie sich an: Wie erstellt man ein Marketing-Playbook, das tatsächlich funktioniert?

2. BrightEdge

via BrightEdge

BrightEdge ist eine SEO- und Content-Performance-Plattform für Unternehmen, die für Teams entwickelt wurde, die digitale Ökosysteme mit mehreren Websites verwalten. Die traditionellen SEO-Tools decken den gesamten Lebenszyklus ab – von der Keyword-Erkennung über die Optimierung von Seiten bis hin zur Nachverfolgung von Rankings und Berichterstellung.

Das Herzstück der GEO-Funktionen ist BrightEdge Insights, eine KI-gestützte Engine, die Milliarden von Web- und Suchdatenpunkten analysiert, um vielversprechende Möglichkeiten für den Inhalt aufzudecken. Sie zeigt Echtzeit-Trends, Warnmeldungen und Optimierungsmaßnahmen an. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen, schneller auf Veränderungen im KI-gesteuerten Suchverhalten zu reagieren.

BrightEdge bietet außerdem Copilot für die KI-gestützte Metadatengenerierung und DataMind für die Mustererkennung über Suchabsichten und Interaktionen hinweg. Mit AI Visibility Tracking können Sie die Sichtbarkeit Ihrer Marke in der KI-gesteuerten Suchmaschine von Google nachverfolgen.

Die besten Features von BrightEdge

Überprüfen Sie den Zustand Ihrer Website in großem Umfang mit ContentIQ, um technische SEO-Probleme zu erkennen.

Generieren Sie optimierte Metadaten mit BrightEdge Copilot.

Verwenden Sie Ein-Klick-Vorlagen, um mit Storybuilder Dashboards für Programmleistung, Buyer Journey, Wettbewerbsumfeld und mehr zu erstellen.

Limitierungen von BrightEdge

Derzeit unterstützt es Googles AI Overviews (SGE) und bietet keine umfassende Nachverfolgung über andere KI-Suchalgorithmen hinweg.

Preise von BrightEdge

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu BrightEdge

G2: 4,4/5 (über 690 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über BrightEdge?

Hier ist eine G2-Bewertung:

BrightEdge ist eine leistungsstarke SEO-Plattform, die detaillierte Einblicke und datengestützte Empfehlungen bietet, um die Online-Sichtbarkeit zu verbessern.

BrightEdge ist eine leistungsstarke SEO-Plattform, die detaillierte Einblicke und datengestützte Empfehlungen bietet, um die Online-Sichtbarkeit zu verbessern.

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen anschreiben, um die benötigten Informationen zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain gehört das Umschalten zwischen verschiedenen Kontexten der Vergangenheit an. Stellen Sie Ihre Frage einfach direkt aus Ihrem Workspace heraus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem ClickUp-Workspace und/oder verbundenen Drittanbieter-Apps ab!

3. Conductor

via Conductor

Conductor begann als Plattform für Website-Optimierung und -Intelligenz. Mit Conductor KI hat die Plattform nun intelligente Automatisierung in ihre Kern-Workflows integriert und bietet einen reaktionsschnellen und skalierbaren Ansatz für Inhalte und Suchstrategien.

Das KI-Tool zur Erstellung von Inhalten steigert Ihre Produktivität, indem es keywordgesteuerte Inhaltsbeschreibungen generiert, Aufgaben der On-Page-Optimierung automatisiert und auf der Grundlage von Live-Suchabsichtsdaten neue Trends aufzeigt.

Conductor lässt sich auch mit Tools wie DeepCrawl und Adobe integrieren und ermöglicht so technische SEO, Content-Workflows und Berichterstellung in einem einzigen Ökosystem.

Conductor bietet keine detaillierte Nachverfolgung auf Prompt-Ebene oder detaillierte Sichtbarkeit über KI-Engines wie ChatGPT oder Perplexity. Aber es hilft Teams dabei, Klarheit, Struktur und Relevanz zu verbessern – Eigenschaften, die KI-Modelle und Suchmaschinenseiten bei der Auswahl der anzuzeigenden Antworten stets priorisieren.

Die besten Features von Conductor

Ordnen Sie Themenlücken intelligent mit KI Topic Map zu, das Inhalte nach thematischer Autorität gruppiert und aufzeigt, wo strategische Inhalte fehlen.

Verfolgen Sie Erwähnungen und Zitate und verstehen Sie die Markenwahrnehmung innerhalb von KI-Antworten mithilfe von KI-Suchleistung.

Speichern Sie Ihre Markenstimme, Ihren Tonfall, Nuancen, Personas, Produkt-Info und andere wichtige Compliance-Richtlinien in ContentProfiles.

Limitierungen von Conductor

Es befasst sich nicht mit der Verhaltenslogik großer Sprachmodelle (LLMs) und gibt auch keine maßgeschneiderten Empfehlungen für die Interpretation der KI.

Preise von Conductor

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von Conductor

G2: 4,5/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Conductor?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Das tool liefert detaillierte Informationen zur Optimierung. Mir gefällt die übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche. Die Analyseergebnisse sind schnell und umfassend. Es ist ein wirklich gutes tool, um Veränderungen zu überwachen. Dadurch konnte ich besser verstehen, wie Websites funktionieren.

Das tool liefert detaillierte Informationen zur Optimierung. Mir gefällt die übersichtliche und intuitive Benutzeroberfläche. Die Analyseergebnisse sind schnell und umfassend. Es ist ein wirklich gutes tool, um Veränderungen zu überwachen. Dadurch konnte ich besser verstehen, wie Websites funktionieren.

⭐️ Bonus: Probieren Sie ClickUp BrainGPT aus, um die nächste Stufe der KI-gestützten GEO zu erschließen. ClickUp BrainGPT nutzt fortschrittliche generative KI, um jede Phase Ihres SEO-Workflows zu optimieren, von der Recherche und Planung bis hin zur Erstellung und Optimierung von Inhalten. Was macht BrainGPT zu einem Game-Changer für SEO und GEO? Generieren und optimieren Sie Inhalte, Briefings und Entwürfe sofort mithilfe von Eingabeaufforderungen in natürlicher Sprache, um hochwertige, suchoptimierte Materialien zu erstellen. Sie können mehrere Premium-Modell-LLMs von ChatGPT, Claude, Gemini und anderen verwenden.

Analysieren und fassen Sie große Datenmengen oder Inhalte von Mitbewerbern zusammen und erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse für Ihre generativen SEO- oder GEO-Strategien.

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie Keyword-Recherche, Content-Clustering und Vorschläge für interne Verlinkungen und optimieren Sie so Ihren Optimierungs-Workflow.

Zentralisieren Sie alle Ihre GEO-bezogenen Dokumente, Recherchen und Aufgaben, um die Suche, Organisation und Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu vereinfachen. Wechseln Sie innerhalb von ClickUp mit BrainGPT zwischen den besten KI-Modellen.

4. Otterly. KI

Das KI-Suchmaschinenoptimierungstool Otterly AI hilft Ihnen dabei, für neue Suchplattformen relevant zu bleiben, da es für Prompt-Level-Intelligenz entwickelt wurde.

Der Brand Visibility Index ist eine proprietäre Metrik, die Ihre Präsenz in führenden KI-Engines wie ChatGPT, Perplexity, Gemini und Claude bewertet. Otterly bietet auch eine Link-Zitationsanalyse, um zu zeigen, ob Sie direkt zitiert oder nur paraphrasiert werden und wie oft diese Links die Sichtbarkeit erhöhen.

Außerdem erhalten Sie Domain-Rankings und Analysen, die Ihnen zeigen, wie Ihre Website im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern in KI-gesteuerten Antworten abschneidet. Anhand dieser Daten können Sie die Leistung nach Prompt, Thema und Glaubwürdigkeit der Quelle bewerten. All dies wird regelmäßig über ein übersichtliches, intuitives Dashboard aktualisiert, das Ihnen bei der Ausrichtung Ihrer Marketing-Roadmap hilft.

Otterly. Die besten Features von KI

Führen Sie eine KI-Keyword-Recherche durch, um relevante Suchbegriffe zu finden, die Ihre Zielgruppe in /AI-Suchmaschinen verwenden könnte.

Überwachen Sie die Sichtbarkeit von Suchanfragen auf /AI-Plattformen.

Führen Sie GEO-Audits durch, um die Stärken Ihrer Marke zu bewerten, Wettbewerber zu identifizieren und Schlüsseltaktiken wie digitale PR, On-Page-Inhalte und UGC-Leistung in der KI-Suche zu bewerten.

Otterly. Grenzen der KI

Otterly hilft Ihnen nicht dabei, Ihre Inhalte zu verbessern oder umzustrukturieren, um die Lesbarkeit für KI oder das Zitierpotenzial zu verbessern.

Otterly. KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Otterly. KI-Preise

Lite: 29 $/Monat

Standard: 189/Monat

Pro: 989/Monat

Was sagen echte Benutzer über Otterly. KI?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Mir gefällt besonders, wie intuitiv und fokussiert das tool ist – es liefert schnell umsetzbare Vorschläge und präsentiert diese auf benutzerfreundliche Weise.

Mir gefällt besonders, wie intuitiv und fokussiert das tool ist – es liefert schnell umsetzbare Vorschläge und präsentiert diese auf benutzerfreundliche Weise.

🧠 Wissenswertes: Ein Humanoid namens Atlas von Boston Dynamics stürzte während einer Live-Demonstration unerwartet von der Bühne, nachdem er über einen Scheinwerfer gestolpert war. Das Publikum soll lautstark „Uff!“ gerufen haben – und Atlas stolperte davon, anstatt elegant zurück zur Mitte der Bühne zu schlendern.

5. Semrush

via Semrush

Semrush wurde 2008 als tool für Keyword- und Mitbewerberrecherchen gegründet und ist heute die erste Wahl für SEO-Profis. Ursprünglich auf SERP-Sichtbarkeit und Backlink-Nachverfolgung ausgerichtet, hat sich das tool zu einer Full-Stack-Suite für Content-Marketing entwickelt.

Auf Unternehmensebene ermöglicht Semrush Enterprise AIO Metriken auf Markenebene für die KI-Erkennung. Die KI-Übersicht ermöglicht die Nachverfolgung der Zeiten, in denen Ihre Inhalte in den Zusammenfassungsblöcken von Google angezeigt werden, der Wettbewerber, die zitiert werden, sowie der Suchabsichten, die als Auslöser für die Aufnahme dienen.

Wenn Ihr Marketingteam bereits die SEO- und Keyword-Toolkits von SEMrush verwendet, können Sie mit der GEO-Funktion zusätzlich die durch KI generierte Präsenz verfolgen.

Die besten Features von Semrush

Messen Sie den Share of Voice, um zu sehen, wie oft Ihre Marke im Vergleich zu Wettbewerbern an erster Stelle in KI-generierten Antworten steht.

Analysieren Sie Wettbewerber über verschiedene Domänen hinweg mit Organic Research und Market Explorer, um Stärken und Chancen in ihrer Strategie aufzudecken.

Beobachten Sie aktuelle Trends, um festzustellen, ob Ihre Erwähnungen in Antworten von KI-Systemen im Laufe der Zeit zunehmen oder abnehmen.

Limit von Semrush

Erweiterte GEO-Features (wie Share of Voice und Prompt Trends) sind derzeit nur für Enterprise-AIO-Kunden verfügbar.

Preise von Semrush

Pro: 199 $/Monat

Guru: 299 $/Monat

Business: 549 $/Monat

Semrush-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 2600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Semrush?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Insgesamt waren meine Erfahrungen mit Semrush aufgrund der umfassenden Analysen und Integrationsmöglichkeiten positiv. Ich konnte mir einen sehr genauen Überblick über die Rankings, SERPs und Keyword-Optimierung für jede Seite und meine Mitbewerber verschaffen.

Insgesamt waren meine Erfahrungen mit Semrush aufgrund der umfassenden Analysen und Integrationsmöglichkeiten positiv. Ich konnte mir einen sehr genauen Überblick über die Rankings, SERPs und Keyword-Optimierung für jede Seite und meine Mitbewerber verschaffen.

6. Scrunch KI

via Scrunch KI

Als Website-Betreiber war es schon immer wichtig, bei Google gefunden zu werden – heute ist es jedoch genauso wichtig, von KI-Assistenten zitiert zu werden. Die KI-Suche ist mittlerweile einer der am schnellsten wachsenden Anwendungsfälle in der Geschichte, und die Benutzer, die sich durch die Antworten von ChatGPT oder Perplexity klicken, sind in der Regel qualifizierter und konvertieren eher.

Dies ist ein entscheidendes Problem bei der Verwendung von KI für das Content-Marketing, mit dem sich Scrunch AI befasst. Mit Daten auf Prompt-Ebene aus ChatGPT können Sie auf Stimmungslagen, Ranking-Positionen und die Häufigkeit von Zitaten zugreifen. Diese Erkenntnisse helfen Ihnen dabei, den AI Share-of-Voice zu quantifizieren und Ihre Content-Strategie anhand der Ergebnisse von KI-gesteuerten Suchmaschinen zu optimieren.

Die Agent Experience Platform (AXP) von Scrunch ist ein einzigartiges Feature, das eine parallele, KI-fähige Version Ihrer Website erstellt. Diese wird KI-Agenten unsichtbar bereitgestellt, für LLMs optimiert und Ihren Informationsquellen zugeordnet.

Die besten Features von Scrunch KI

Zeigen Sie die Quellenangaben an, indem Sie identifizieren, welche Domains von Drittanbietern KI-Systeme verwenden, um auf Ihre Marke zu verweisen, und dabei glaubwürdige gegenüber veralteten oder irreführenden Quellen hervorheben.

Aktualisieren Sie die Daten zur Sichtbarkeit alle drei Tage und erhalten Sie nahezu in Echtzeit Einblicke in die Darstellung Ihrer Marke im Zuge der Weiterentwicklung von KI-Systemen.

Unterstützen Sie die Workflows Ihrer Agentur mit Massen-Uploads von Prompts, einsatzbereiten Marketing-Dashboards und Partner-Tools über das Agency Partner Program.

Einschränkungen von Scrunch KI

Scrunch simuliert, wie Agenten Ihre Inhalte wahrnehmen, verfügt jedoch nicht über technische SEO-Tools zur Diagnose von Schema-Problemen, Crawl-Blöcken oder LLM-Index-Problemen.

Preise für Scrunch KI

Starter: 300 $/Monat

Wachstum: 500 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Scrunch KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Scrunch KI?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Scrunch veröffentlicht regelmäßig neue Features, mit denen andere tools oft nicht mithalten können. Diese neuen Releases basieren auf Client-Wünschen – wenn Sie Scrunch nutzen und ein bestimmtes Feature wünschen, kann Scrunch dieses wahrscheinlich realisieren. Übertrifft ähnliche generative Engine-Analysatoren/Tracker.

Scrunch veröffentlicht regelmäßig neue Features, mit denen andere Tools oft nicht mithalten können. Diese neuen Releases basieren auf Client-Wünschen – wenn Sie Scrunch nutzen und ein bestimmtes Feature wünschen, kann Scrunch dieses wahrscheinlich realisieren. Übertrifft ähnliche generative Engine-Analysatoren/Tracker.

🧠 Wussten Sie schon? Das Ranking auf der ersten Seite von Google korreliert stark (etwa 0,65) mit der Erwähnung durch LLMs, während ein gutes Ranking bei Bing ebenfalls wichtig ist, wenn auch in etwas geringerem Maße.

7. AthenaHQ

via AthenaHQ

AthenaHQ wurde von ehemaligen Google-Ingenieuren entwickelt und konzentriert sich auf schnelle Informationen in großem Umfang. Es führt die Nachverfolgung von Markennennungen, Stimmungen, Prompt-Daten und Inhaltslücken über verschiedene Plattformen hinweg durch. Darüber hinaus bietet es ein einheitliches Dashboard, das Analysen mit umsetzbaren Erkenntnissen zusammenführt.

Was Athena auszeichnet, sind sein Prompt Volume-Dashboard und seine Monitoring-Tools, die genau aufschlüsseln, wo Sie erwähnt werden, wie oft und wie sich dies im Laufe der Zeit verändert.

Das Action Center empfiehlt dann konkrete Korrekturen, wie z. B. die Berücksichtigung vernachlässigter Themen, die Anpassung der Struktur der Seiten oder die Reaktion auf Gewinne von Wettbewerbern.

Die besten Features von AthenaHQ

Nutzen Sie das proprietäre Abfrage-Volumen-Estimation-Model von Athena, um das Prompt-Volumen zu schätzen, trendige Prompts zu identifizieren und eine regionenbasierte Analyse zu erhalten.

Identifizieren Sie KI-Wissenslücken und erhalten Sie mit dem Action Center spezifische Einblicke, die auf Ihre Nische zugeschnitten sind.

Verfolgen Sie KI-Zitate, beobachten Sie Wettbewerber und überwachen Sie geografische Daten weltweit mit Athena Monitoring.

Limitierungen von AthenaHQ

Athena verfügt nicht über Features für Keyword-Recherche, SERP-Analyse oder technische SEO.

Preise für AthenaHQ

Starter: 295 $+/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

AthenaHQ-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über AthenaHQ?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Die Dashboards sind intuitiv und ließen sich unglaublich einfach in unsere bestehenden Systeme integrieren.

Die Dashboards sind intuitiv und ließen sich unglaublich einfach in unsere bestehenden Systeme integrieren.

👀 Wussten Sie schon? Bei der Prompt-Engineering geht es bei der Token-Optimierung nicht nur darum, innerhalb der Modell-Limite zu bleiben, sondern auch darum, die Klarheit und Präzision zu erhöhen. Techniken wie das Voranstellen von Anweisungen, das Trennen des Kontexts von der Aufgabe und das Entfernen von Füllworten helfen KI-Modellen dabei, fokussiertere und kostengünstigere Antworten zu generieren.

⚡ Vorlagenarchiv: Sind Sie es leid, bei der Verwendung von KI-Tools vor einem leeren Blatt zu sitzen? KI-Prompt-Vorlagen machen Schluss mit dem Rätselraten und helfen Ihnen, bessere und schnellere Ergebnisse mit ChatGPT, Claude und anderen LLMs zu erzielen – egal, ob Sie Inhalte schreiben, eine Strategie planen oder eine Analyse durchführen.

8. Rankscale

via Rankscale

RankScale wurde für Agenturen und Berater entwickelt, die die KI-Suchleistung mehrerer Clients verwalten. Im Gegensatz zu Ein-Marken-Trackern unterstützt es die Nachverfolgung der Sichtbarkeit mehrerer Marken innerhalb eines einzigen Kontos und ist somit nützlich für Marketing- und SEO-Agenturen, die mehrere Clients verwalten.

Als SEO-Agentur-Software erfolgt bei Rankscale die Nachverfolgung Ihrer Präsenz in ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, DeepSeek, xAI Grok und Microsoft Copilot. Sie erhalten Daten auf Prompt-Ebene darüber, wann, wo und wie Ihre Marke (oder der Client) in KI-generierten Ergebnissen erscheint.

Das kostenlose Feature „AI Search Visibility and Ranking Analysis” crawlt Ihre Website, generiert mithilfe von KI Fragen, die Ihre Zielgruppe möglicherweise stellen könnte, und führt diese Abfragen über Live-KI-Engines aus. Sie erhalten einen sofortigen Überblick darüber, wie sichtbar und wie ersetzbar Ihre Marke in der KI-Entdeckungsebene ist.

Die besten Features von Rankscale

Fassen Sie alle Ihre Markenleistungen, Zitierdaten und Stimmungsanalysen in einem dynamischen Marketing-Dashboard zusammen.

Verfolgen Sie wichtige Indikatoren wie Sichtbarkeit, Erwähnungen von Stimmungen, Zitate, durchschnittliche Positionen und Erkennungsraten für Ihre KI-Präsenz.

Erhalten Sie eine Gesamtbewertung der Website-Bereitschaft Ihrer Website mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Vorbereitung Ihrer Website.

Limitierungen von Rankscale

RankScale zeigt Ergebnisse an, interpretiert jedoch weder das Modellverhalten noch schlägt es taktische Verbesserungen vor.

Preise von Rankscale

Grundlagen: 20 $/Monat

Pro: 99 $/Monat

Enterprise: 780 $/Monat

Rankscale-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📌 Was Sie außerdem wissen sollten: Die Nachverfolgung der KI-Sichtbarkeit ist nur die halbe Miete – die Umsetzung erfordert strukturierte Workflows. Ganz gleich, ob Sie Dutzende von Seiten aktualisieren, um Verbesserungen auf Prompt-Ebene zu erzielen, oder funktionsübergreifenden GEO-Aufwand koordinieren – ein System für das SEO-Projektmanagement ist unerlässlich. Von der Zuweisung von Korrekturen bis zur Überwachung von Zeitleisten für die Implementierung zeigt dieser Leitfaden zum SEO-Projektmanagement, wie Sie Erkenntnisse zur Sichtbarkeit in Maßnahmen umsetzen können, wenn Sie mehrere Stakeholder, Autoren oder technische Aufgaben verwalten.

9. Mangools KI Search Grader

via Mangools KI Search Grader

Warum ist die Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen wichtig, selbst wenn Sie eine kleine Marke oder ein Einzelvermarkter sind? Weil KI-Assistenten wie ChatGPT und Perplexity die Art und Weise prägen, wie Menschen Inhalte entdecken. Die meisten unabhängigen Geschäfte haben keine Ahnung, ob sie erwähnt oder übersehen werden.

Mangools AI Search Grader bietet eine einfache Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ohne dass eine Anmeldung erforderlich ist. Dieses kostenlose tool scannt Ihre Website, analysiert Ihre Inhalte mit KI und simuliert echtes KI-Suchverhalten. Anschließend generiert es relevante Eingabeaufforderungen basierend auf Ihrer Domain. Außerdem erhalten Sie einen KI-Suchscore, den durchschnittlichen Rang und Zitate von Mitbewerbern.

Es eignet sich für Marketer, die eine schnelle Realitätsprüfung für die Verwendung von ChatGPT für SEO wünschen, ohne in eine vollständige GEO-Suite investieren zu müssen. Es ist zwar nicht für die kontinuierliche Nachverfolgung konzipiert, aber es ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Sichtbarkeit Ihrer Marke in KI-generierten Antworten zu bewerten.

Die besten Features von Mangools KI Search Grader

Erhalten Sie schnelle Einblicke in die Sichtbarkeit, das durchschnittliche Ranking und einen leicht verständlichen KI-Suchoptimierungswert (0–100), der die gewichtete Leistung über alle KI-Modelle hinweg widerspiegelt.

Erhalten Sie relevante Vorschläge, die aus Ihrer Nischenbeschreibung generiert werden, um die wirkungsvollsten Möglichkeiten für Ihre Präsenz zu finden.

Mehrere KI-Modellanalysen, um eine umfassende Ansicht der Leistung Ihrer Marke in acht KI-Modellen zu erhalten.

Einschränkungen von Mangools KI Search Grader

Dies bietet Ihnen einen nützlichen Ausgangspunkt, aber keine Möglichkeit, aktuelle Trends, Ranking-Veränderungen oder Änderungen der /AI-Reaktionen zu erkennen.

Preise für Mangools KI Search Grader

Free

Basic: 24,50 $ pro Monat und Benutzer

Premium: 34,26 $/Monat pro Benutzer

Agentur: 63,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Mangools KI Search Grader

G2: 4,7/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Mangools KI Search Grader?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Mangools verbindet Einfachheit mit leistungsstarken Funktionen. Das Keyword-Tool (KWFinder) ist sehr intuitiv. Das Dashboard ist übersichtlich und auch für Mitglieder des Teams mit wenig SEO-Erfahrung leicht zu bedienen.

Mangools verbindet Einfachheit mit leistungsstarken Funktionen. Das Keyword-Tool (KWFinder) ist sehr intuitiv. Das Dashboard ist übersichtlich und auch für Mitglieder des Teams mit wenig SEO-Erfahrung leicht zu bedienen.

10. Profound

via Profound

Angesichts der Tatsache, dass 98 % der B2B-Käufer generative KI für selbstgesteuerte Informationen in ihrem Kaufprozess einsetzen, ist die generative Suchmaschinenoptimierung für Ihr Geschäft von entscheidender Bedeutung.

Profound ist eine Full-Stack-GEO-Plattform, die speziell für Teams von Unternehmen entwickelt wurde, die die Kontrolle darüber übernehmen möchten, wie ihre Marke in KI-Suchalgorithmen dargestellt wird. Von der Nachverfolgung von Marken-Prompts über Stimmungsanalysen bis hin zum Vergleich mit Wettbewerbern erhalten Sie eine 360°-Ansicht über Ihre KI-Suchpräsenz.

Mit dem Conversation Explorer und Agent Analytics können Sie simulieren, wie KI-Assistenten Ihre Inhalte crawlen, interpretieren und zitieren. Außerdem verwandeln die Leistungs-Dashboards der Plattform GEO-Erkenntnisse in Berichte zur Berichterstellung, die für Führungskräfte geeignet sind.

Die besten Features von Profound

Zeigen Sie Zitierquellen und -häufigkeit an, um genau zu bestimmen, welche Domains oder Seiten die KI-generierten Antworten zu Ihrer Marke beeinflussen.

Führen Sie KI-Crawler-Audits durch, um zu überprüfen, wie LLM-Bots auf Ihre Website zugreifen, Probleme mit der Indexierung zu erkennen und Seiten für strukturierte Daten und KI-fähige Formate zu optimieren.

SOC 2 TYPE II-Konformität auf Unternehmensebene und SSO für Marken, die robuste Sicherheit und Datenschutz benötigen.

Erhebliche Limite

Konzentriert sich ausschließlich auf KI-gesteuerte Sichtbarkeit und unterstützt weder organische Keyword-Nachverfolgung noch traditionelle SEO-Workflows.

Profound-Preise

Starter: 99 $/Monat

Wachstum: 399 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Aussagekräftige Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Profound?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Im Grunde genommen bietet uns Profound eine Möglichkeit, einen völlig neuen Entdeckungskanal zu messen, aber ihre tools wurden kontinuierlich weiterentwickelt, um weitere Möglichkeiten zu schaffen. Die offene Feedbackschleife, die wir mit dem Profound-Team haben, hat es uns ermöglicht, in einem sich schnell verändernden Umfeld mit weniger Aufwand mehr zu erledigen.

Im Grunde genommen bietet uns Profound eine Möglichkeit, einen völlig neuen Entdeckungskanal zu messen, aber ihre tools wurden kontinuierlich weiterentwickelt, um weitere Möglichkeiten zu schaffen. Die offene Feedbackschleife, die wir mit dem Profound-Team haben, hat es uns ermöglicht, in einem sich schnell verändernden Umfeld mit weniger Aufwand mehr zu erledigen.

11. Surfer SEO

via Surfer SEO

Sie optimieren einen Blog, eine Landing Page oder einen Ressourcen-Hub. Sie möchten, dass dieser von KI-Tools wie ChatGPT gerankt und zitiert wird. Aber wo fangen Sie an: bei neuen Inhalten oder bei bestehenden Assets? Surfer vereinfacht Ihnen die Entscheidung.

Beginnen Sie mit einer Überprüfung Ihrer bestehenden Inhalte mithilfe des Content Audit-Tools. Es identifiziert leistungsschwache Seiten, Lücken in der thematischen Abdeckung und Benchmarks von Mitbewerbern und zeigt Ihnen, was Sie zuerst aktualisieren sollten. Der Content Editor unterstützt Sie bei der Überarbeitung Ihrer Inhalte mit datengestützten Vorschlägen für Keywords, Struktur und Länge, die auf den Ergebnissen der Suche und den Präferenzen von LLMs basieren.

Um die nächsten Schritte zu planen, verwenden Sie Topical Map, ein KI-Tool für die Stichwortsuche, mit dem Sie Stichwörter und Konzepte zu miteinander verbundenen Inhaltsthemen clustern können. Surfer's Grow Flow ist wie ein SEO-Assistent, der wöchentlich kleine Optimierungsaufgaben empfiehlt, damit sich Ihre Website weiterentwickelt.

Die besten Features von Surfer SEO

Analysieren Sie SERPs gründlich mit dem SERP Analyzer, der über 100 bis 500 Ranking-Faktoren wie Überschriften, Wortanzahl, Medienplatzierung und interne Linkstruktur vergleicht.

Überprüfen Sie bestehende Seiten sofort, indem Sie eine Verbindung zu Google Search Console herstellen, um leistungsschwache Inhalte aufzudecken und automatisierte wöchentliche Empfehlungen zu erhalten.

Ändern Sie die geografische Ausrichtung und den Gerätetyp, um Empfehlungen auf der Grundlage des lokalen SERP-Verhaltens oder der Leistung auf Mobilgeräten im Vergleich zu Desktop-Computern anzupassen.

Limitierungen von Surfer SEO

Seiten, die auf unendlichem Scrollen oder dynamischer JavaScript-Rendering basieren, werden möglicherweise nicht vollständig geprüft, was zu verzerrten Empfehlungen führen kann.

Preise für Surfer SEO

Unverzichtbar: 99 $/Monat pro Benutzer

Preis: 219 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Surfer SEO-Bewertung und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Surfer SEO?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Bisher war es großartig. Wir haben die KI-Aspekte von Surfer noch nicht viel genutzt, da wir mit den Inhalten, die wir haben, einfach versuchen, unseren Kunden einen Wert zu bieten.

Bisher war es großartig. Wir haben die KI-Aspekte von Surfer noch nicht viel genutzt, da wir mit den Inhalten, die wir haben, einfach versuchen, unseren Kunden einen Wert zu bieten.

12. MarketMuse

via MarketMuse

Wenn Sie Inhalte für eine große Website verwalten, benötigen Sie ein System, mit dem Sie Inhalte planen, skalieren und optimieren können, die in Suchmaschinen gut performen. Diese sollten auch in KI-generierten Antworten sichtbar sein. MarketMuse ist eine KI-gestützte Content-Intelligence-Plattform, mit der Sie mehrere große Kundenbestände verwalten können.

Die Planungsfunktion ordnet Themencluster zu und identifiziert Inhaltslücken auf Ihrer Website oder in Ihrer Branche. Auf Grundlage dieser Informationen können Sie entscheiden, was Sie schreiben, aktualisieren oder konsolidieren möchten. Mit dem Brief Generator können Sie schnell detaillierte, SEO-optimierte Entwürfe erstellen. Dieses SEO-Tool liefert Ihnen Ziel-Keywords, zu beantwortende Fragen, Unterüberschriften und Vorschläge für interne Links.

Wenn der Entwurf fertig ist, lässt sich mit dem Optimierungs-Feature leichter beurteilen, ob der Inhalt thematische Autorität hat. Dies ist sowohl für das Ranking in traditionellen Suchmaschinen als auch für KI-Zitate erforderlich.

Die besten Features von MarketMuse

Überprüfen Sie automatisch Ihren Inhalt, um Seiten zu identifizieren, die aktualisiert werden müssen.

Erhalten Sie Echtzeit-Feedback dazu, wie Ihre Artikel im Vergleich zu den Themenmodellen von MarketMuse abschneiden.

Empfehlen Sie interne und externe Links über das Connect-Feature, das Seiten vorschlägt, von denen aus oder zu denen Sie verknüpfen können.

Limit von MarketMuse

Da der wahre Wert von MarketMuse in der Skalierung von Themenclustern und großen Inhaltsbeständen liegt, ist es für Teams, die nur 2–3 Artikel pro Monat veröffentlichen, möglicherweise überdimensioniert.

Preise von MarketMuse

Free

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von MarketMuse

G2: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über MarketMuse?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Unsere Inhalte entsprechen besser den Bedürfnissen unserer Leser, sie beschleunigen und verbessern unsere Content-Strategien, und unsere Rankings bei Google haben sich verbessert.

Unsere Inhalte entsprechen besser den Bedürfnissen unserer Leser, sie beschleunigen und verbessern unsere Content-Strategien, und unsere Rankings bei Google haben sich verbessert.

13. HubSpot KI Search Grader

über den KI Search Grader von HubSpot

Wenn Sie gerade erst damit beginnen, zu erkunden, wie KI-Suchmaschinen wie ChatGPT-4o, Perplexity oder Gemini Ihre Marke beeinflussen, ist der AI Search Grader von HubSpot ein guter Ausgangspunkt. Bevor Sie in eine vollwertige GEO-Plattform investieren, um KI umfassend in der Suchmaschinenoptimierung einzusetzen, erhalten Sie mit diesem kostenlosen tool einen Überblick darüber, wie Ihre Marke in der KI-gestützten Suche abschneidet.

Der KI-Suchbewerter analysiert die Sichtbarkeit und Wahrnehmung Ihrer Marke in KI-Assistenten und bietet einen KI-Sichtbarkeitswert. Sie erhalten Daten darüber, wie oft Ihre Marke erwähnt wird und wie Sie im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern positioniert sind. Außerdem werden die wichtigsten Zitate und die Markenwahrnehmung angezeigt, sodass Sie sofort einen Vergleichswert erhalten.

Der Grader von HubSpot ersetzt zwar nicht die Überwachung auf Prompt-Ebene oder die Multi-Engine-Nachverfolgung, dient jedoch als reibungsloser Einstiegspunkt in KI-Übersichten. Der typische Anwendungsfall ist die frühzeitige Erkennung und interne Berichterstellung.

Die besten Features von HubSpot KI Search Grader

Erhalten Sie einen umfassenden KI-Leistungsbericht, um Ihre Wachstumsmarketingstrategie voranzutreiben.

Verfolgen Sie die Qualität der Quellen und bewerten Sie die Vielfalt und Vollständigkeit der verfügbaren Informationen über Ihre Marke in den digitalen Kanälen.

Verstehen Sie, wie Ihr Markenarchetyp die Leistung beeinflusst und ob Sie in Ihrer Branche als Marktführer, Herausforderer oder Nischenanbieter positioniert sind.

Einschränkungen des HubSpot KI-Suchgraders

Das Tool generiert automatisch Vergleichsmarken, sodass Sie nicht auswählen können, welche Wettbewerber Sie als Benchmark heranziehen möchten.

Preise für HubSpot KI Search Grader

Free

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot KI Search Grader

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über den HubSpot KI Search Grader?

Hier ist eine Bewertung von TrustRadius:

Es ist unser zentrales CRM- und Marketing-Automatisierungstool. Wir nutzen täglich Posteingänge, Deals, Kontakte, Unternehmen und vieles mehr. Weitere Features, die wir häufig nutzen, sind Formulare, Feedback-Umfragen, Workflows und E-Mail-Funktionen. Kurz gesagt, es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts, der von allen Teams sowohl für die Kundenkommunikation als auch für die interne Kommunikation intensiv genutzt wird.

Es ist unser zentrales CRM- und Marketing-Automatisierungstool. Wir nutzen täglich Posteingänge, Deals, Kontakte, Unternehmen und vieles mehr. Weitere Features, die wir häufig nutzen, sind Formulare, Feedback-Umfragen, Workflows und E-Mail-Funktionen. Kurz gesagt, es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts, der von allen Teams sowohl für die Kundenkommunikation als auch für die interne Kommunikation intensiv genutzt wird.

👀 Wussten Sie schon? KI-Suchmaschinen Plattformen wie ChatGPT und Perplexity zitieren häufig Quellen aus den Top 10 der Suchergebnisse von Google. Perplexity bezieht in über 90 % der Fälle darauf, Google AI Übersichten in etwa 85 % der Fälle, während ChatGPT mit etwa 44 % hinterherhinkt.

Alle Tools in dieser Liste zeigen Ihnen, wo Ihre Marke in der KI-Suche steht. Wenn Sie jedoch vorhaben, alle Ihre SEO- und Inhalt-Aktivitäten zu zentralisieren, benötigen Sie ein weiteres Tool.

PS: Das ist auch der interne Favorit für das Marketing-Projektmanagement.

ClickUp

Generative Engine Optimization (GEO)-Tools helfen Ihnen bei der Anpassung, aber hier liegt das Problem: Erkenntnisse über die Sichtbarkeit von KI müssen noch in tatsächliche Aktualisierungen des Inhalts, Aufgabenverteilungen und Veröffentlichungsworkflows umgesetzt werden.

ClickUp schließt diese Lücke als weltweit erster konvergierter KI-Workspace. Anstatt zwischen GEO-Analysen, Inhaltsdokumenten und Projekt-Trackern hin und her zu springen, führt ClickUp alles zusammen. Haben Sie eine Inhaltslücke entdeckt? Erstellen Sie direkt aus Ihrer Recherche heraus eine Aufgabe. Müssen Sie bestehende Inhalte für die KI-Suche aktualisieren? Weisen Sie ihnen den vollständigen Kontext zu – den Originalbeitrag, die Konkurrenzanalyse und die Ziel-Keywords – alles an einem Ort. ClickUp beseitigt Work Sprawl, indem es 100 % Kontext und einen einzigen Workspace bietet, in dem Menschen und KI-Agenten zusammenarbeiten – von der Strategie bis hin zu veröffentlichten Inhalten, die tatsächlich in den Antworten von ChatGPT und Perplexity ranken. Stellen Sie sich ClickUp als eine einheitliche Plattform vor, die Ihren gesamten Content-Lebenszyklus von der Strategie bis zur Bereitstellung hostet.

Sehen wir uns nun an, wie Ihre SEO- und Inhalt-Teams ClickUp für Marketing-Teams optimal nutzen können.

Beginnen Sie mit ClickUp Brain, um Inhaltsbeschreibungen, Überschriften oder erste Entwürfe zu erstellen, die auf eine bestimmte Aufgabe zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie eine Blog-Reihe starten oder Produkttexte verfassen – Brain kann Ihnen automatisch Ideen vorschlagen, die auf Ihren Zielen, Ihrem Tonfall oder Ihren Angaben zur Zielgruppe basieren.

Beschleunigen Sie die Erstellung Ihrer Inhalte mit ClickUp Brain.

Darüber hinaus unterstützt BrainGPT Brain wie Brain auch mehrere KI-Modelle, darunter Gemini, Claude und ChatGPT. Dank dieser Flexibilität können Sie mit Eingabeaufforderungen, Blickwinkeln und Formaten experimentieren, die von verschiedenen KI-Suchmaschinen unter einem Dach eher interpretiert und zitiert werden.

Wählen Sie in Brain zwischen verschiedenen KI-Modellen für die generative Suchmaschinenoptimierung.

Wenn Sie alle Ihre Content-Ideen für Suchabsichten, Benutzerabfragen usw. im Zusammenhang mit generativer Suchmaschinenoptimierung haben, sollten Sie diese in einem bearbeitbaren Dokument speichern. ClickUp Docs ist für alle zentral zugänglich und ermöglicht Ihnen die Organisation aller Inhalte, von Kampagnenbeschreibungen und SOPs bis hin zu Styleguides.

Sie können Kommentare, Videos, Tabellenkalkulationen und Formatierungstabellen hinzufügen. Das Beste daran ist, dass all dies mit den Aufgaben verknüpft ist, die sie unterstützen – so geraten Strategie und Umsetzung nie aus dem Gleichgewicht.

Verwendung von ClickUp Brain zur Erstellung eines Blogbeitrags in ClickUp-Dokumenten

Zur Umsetzung können Sie mit ClickUp Aufgaben zum Verfassen, zur Bearbeitung und zum Gestalten von Inhalten mit integrierten Inhaltsvorschlägen von Brain zuweisen. Sie können benutzerdefinierte Felder für SEO-Metadaten, Asset-Links oder Fälligkeitstermine festlegen.

Wenn Sie Abhängigkeiten abbilden und in Echtzeit visuell zusammenarbeiten müssen, ist ClickUp Whiteboard genau das Richtige für Sie. Wenn Inhalte zur Überprüfung bereit sind, wechseln Sie in den Modus der Prüfung, in dem die Beteiligten direkt auf Bildern, PDFs oder Videos Feedback hinterlassen können.

Arbeiten Sie mit Ihrem Inhalt- und SEO-Team über die Whiteboards von ClickUp zusammen, während Sie Ideen für Keywords für KI-gestützte Suchmaschinen sammeln.

Sobald Sie herausgefunden haben, wo Ihre Marke in KI-generierten Antworten auftaucht, beginnt die eigentliche Arbeit: diese Erkenntnisse umzusetzen. Die Agenten von ClickUp sind genau dafür konzipiert. Sie automatisieren den nächsten Schritt in Ihrem Content-Workflow auf der Grundlage strukturierter, wiederholbarer Aufgaben.

Nutzen Sie Autopilot Agents mit intelligenter Unterstützung, um Mehrdeutigkeiten zu behandeln oder kontextbezogene Entscheidungen zu treffen.

Diese KI-Agenten sind wie autonome Assistenten. Sie können für bestimmte Aufgaben benutzerdefiniert angepasst werden, z. B. für die Zusammenfassung von Meetings auf der Grundlage traditioneller SEO-Strategien, die Beantwortung von Fragen zum Status des Projekts, die Erstellung wöchentlicher Berichte und vieles mehr. Es sind keine Programmierkenntnisse oder KI-Setups erforderlich.

Wenn Sie Marketing-KPIs wie Kampagnenleistung, Inhaltsvolumen nach Typ, SEO-Projektgeschwindigkeit und Team-Bandbreite verfolgen möchten, können Sie dies mit ClickUp Dashboards an einem Ort tun.

Verfolgen Sie wichtige Metriken und KPIs mit ClickUp-Dashboards.

Sie können benutzerdefinierte Widgets erstellen, um den Status Ihrer Blog-Pipeline, Zeitleisten für Produkteinführungen oder Engagement-Metriken plattformübergreifend zu überwachen. Außerdem können Sie die Abweisungsraten von Chatbots, die durchschnittliche Bearbeitungszeit und die Kundenzufriedenheitswerte verfolgen – alles verknüpft mit Echtzeit-Aufgabendaten.

ClickUp bietet vorgefertigte Vorlagen für Inhaltskalender, Markenrichtlinien, Kampagnenbeschreibungen, Kreativaufträge und andere Marketing-Workflows. Sie sparen Ihnen stundenlange operative Arbeit in jedem Schritt Ihrer Workflows.

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie Ihre Inhalte und andere Marketingressourcen mit der ClickUp-Kalendervorlage für Inhalte.

Probieren Sie zum Beispiel die ClickUp-Vorlage für Inhaltskalender aus. Sie zentralisiert alle Ihre Inhaltspläne an einem Ort und bleibt dabei flexibel genug, um sich Ihrem Prozess anzupassen. Sie können sie verwenden, um Beiträge zu planen, Aufgaben zuzuweisen, Genehmigungen zu verfolgen und sicherzustellen, dass jeder Inhalt mit Ihren größeren Kampagnen übereinstimmt.

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Obwohl ClickUp Brain Keyword-Ideen generiert, handelt es sich nicht um ein herkömmliches Keyword-Recherche-Tool mit Suchdaten.

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.370 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.490 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Hier ist eine G2-Bewertung:

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

Das neue Brain MAX hat meine Produktivität erheblich gesteigert. Die Möglichkeit, mehrere KI-Modelle, darunter auch fortschrittliche Schlussfolgerungsmodelle, zu einem erschwinglichen Preis zu nutzen, macht es einfach, alles auf einer Plattform zu zentralisieren. Features wie Sprach-zu-Text-Umwandlung, Automatisierung von Aufgaben und die Integration mit anderen Apps machen den Workflow viel reibungsloser und intelligenter.

📚 Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

Alles unter einem Dach: ClickUp zentralisiert Ihre Strategien zur Generative Engine Optimization

Bevor Sie gehen, finden Sie hier eine kurze GEO-Checkliste, die Ihrer Marke hilft, in KI-generierten Ergebnissen eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen:

Überprüfen Sie, wo Ihre Marke auf allen Plattformen der KI-Suchmaschine zitiert wird.

Vergleichen Sie die Zitierhäufigkeit mit der Ihrer Mitbewerber.

Strukturieren Sie Ihre Inhalte für effektive generative Suchmaschinen, nicht nur für Google.

Konzentrieren Sie sich schließlich darauf, Wert zu bieten. Organischer Traffic wird folgen, unabhängig von traditioneller SEO oder generativer KI-Suche.

Möchten Sie all dies an einem Ort verwalten? Mit ClickUp können Sie einen GEO-Inhaltskalender erstellen, Optimierungsaufgaben zuweisen, KI zum Verfassen von Entwürfen nutzen und die Nachverfolgung des Fortschritts durchführen – alles in einem Dashboard.

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an, um loszulegen.