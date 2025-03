Wie man Marketing Dashboards erstellt, die Ergebnisse liefern

Marketing Dashboards sollen Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandeln. Doch für viele Vermarkter bleiben sie eher eine Quelle der Verwirrung als der Klarheit.

Diese Unklarheit hat ihren Preis.

Datengesteuerte Unternehmen sind 23-mal eher in der Lage, Kunden zu gewinnen , 6-mal wahrscheinlicher, sie zu halten, und 19-mal wahrscheinlicher, rentabel zu sein.

Trotz dieses Potenzials tun sich viele Vermarkter schwer, diese Vorteile in der Praxis zu nutzen.

Die Wurzel des Problems liegt oft in der Art und Weise, wie wir Dashboards für die Berichterstellung erstellen und nutzen.

Dieser Leitfaden überbrückt diese Lücke. Er zeigt auf, wie man ein Marketing Analytics Dashboard erstellt, das die strategische Entscheidungsfindung durch leistungsstarke marketing-KPIs .

Was sind Marketing Dashboards?

Marketing Dashboards sind zentralisierte, visuelle Darstellungen Ihrer Marketingdaten, die einen Echtzeit-Einblick in die Leistung verschiedener Kanäle und Kampagnen bieten.

Im Gegensatz zu statischen Berichten bieten Marketing Dashboards dynamische, interaktive Schnittstellen, die eine schnelle Analyse und Entscheidungsfindung ermöglichen.

Diese Dashboards konsolidieren Daten aus verschiedenen Quellen und bieten eine ganzheitliche Ansicht Ihres Marketing-Ökosystems.

Sie wandeln Rohdaten in visuell ansprechende Diagramme, Grafiken und Metriken um und ermöglichen es Ihnen,:

Nachverfolgung von Fortschritten bei der Erreichung von Zielen in Echtzeit

Trends und Muster über Kampagnen hinweg zu erkennen

Leistungsschwache Bereiche schnell zu erkennen

Den Einfluss des Marketings auf die Business-Ziele zu demonstrieren

Durch die Darstellung komplexer Datensätze in einem zugänglichen Format demokratisieren diese Dashboards die Daten innerhalb einer Organisation.

Diese Zugänglichkeit fördert eine datengesteuerte Kultur, die den Aufwand für das Marketing enger mit den allgemeinen Geschäftszielen abstimmt.

Vorteile der Verwendung von Marketing Dashboards

Marketing Dashboards bieten, wenn sie effektiv eingesetzt werden, erhebliche Vorteile, die Ihre Marketingaktivitäten verändern können. Im Folgenden erfahren Sie, wie sie den Unterschied ausmachen:

1. Verbesserte Ressourcenzuweisung

Durch die klare Ansicht, welche Kampagnen und Kanäle die besten Ergebnisse liefern, ermöglichen Marketing Dashboards eine effizientere Zuweisung Ihres Budgets und des Aufwands für Ihr Team.

Dieser datengesteuerte Ansatz für das Ressourcenmanagement kann Ihr Unternehmen erheblich voranbringen metriken für die Produktivität des Marketings .

📌 Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie führen mehrere Werbekampagnen über soziale Medien, E-Mail und PPC-Kanäle durch. Mit einem Marketing Dashboard stellen Sie schnell fest, dass Ihre Facebook-Anzeigen eine höhere Engagement-Rate und bessere Konversionskosten haben als Ihre PPC-Kampagnen. Mit dieser Erkenntnis im Rücken verlagern Sie einen Teil Ihres Budgets und den Fokus Ihres Teams von PPC auf Facebook.

2. Schnellere Identifizierung von Kampagnen mit unterdurchschnittlicher Leistung

Die Visualisierung von Daten in Echtzeit ermöglicht es Ihnen, leistungsschwache Kampagnen schnell zu erkennen. Diese Flexibilität bedeutet, dass Sie Strategien ändern oder Ressourcen neu zuweisen können, bevor ein erheblicher Prozentsatz Ihres Budgets für unwirksame Initiativen verschwendet wird.

3. Verbesserte Fähigkeit, Wert zu demonstrieren Erstellung eines KPI Dashboards macht den Einfluss des Marketings auf die Business-Ziele deutlich. Diese Sichtbarkeit ist entscheidend für die Genehmigung von Budgets und den Nachweis des strategischen Werts des Marketings gegenüber den Führungskräften der Geschäftsleitung.

Marketing Dashboards bieten eine klare Sichtlinie von der taktischen Ausführung bis zur strategischen Wirkung. Diese Transparenz rechtfertigt die Marketingausgaben. Außerdem positioniert sie das Marketing Team als strategischen Partner, der das Wachstum des Geschäfts vorantreibt.

Mit umfassenden Daten zur Hand können Sie:

Marketinghypothesen schnell testen und validieren

Neue Trends im Kundenverhalten erkennen

Strategien auf der Grundlage solider Erkenntnisse anpassen

Ihren Marketingansatz kontinuierlich verfeinern

📌 Beispiel

Ihr Dashboard könnte zeigen, dass die Öffnungsraten von E-Mails am Dienstagmorgen am höchsten sind, was Sie zu der Entscheidung veranlasst, wichtige Ankündigungen für diese Zeitspanne zu planen.

5. Zeitersparnis durch automatisierte Berichterstellung

Durch automatisierte Datenaggregation und -visualisierung lässt sich der Zeitaufwand für die manuelle Berichterstellung erheblich reduzieren. Dank dieser Effizienz kann sich Ihr Team auf die Analyse und Strategie konzentrieren, anstatt sich mit der Datenzusammenstellung zu beschäftigen.

Wesentliche Metriken, die in ein Marketing Dashboard aufgenommen werden sollten

Die Effektivität Ihres Marketing Dashboards hängt von den Metriken ab, die Sie darin aufnehmen. Auch wenn die spezifischen Metriken je nach den Zielen Ihres Geschäfts variieren können, sind hier einige Schlüsselbereiche aufgeführt, die Sie berücksichtigen sollten.

Allgemeine Marketingleistung

Diese Metriken geben einen Überblick über den Gesamteinfluss Ihrer Marketingaktivitäten auf das Business:

Kapitalrendite (ROI)

Kundenakquisitionskosten (CAC)

Kundenlebensdauer-Wert (CLV)

Umwandlungsrate von Marketing Qualified Leads (MQLs) in Sales Qualified Leads (SQLs)

Der ROI zeigt deutlich den finanziellen Ertrag, der durch den Marketingaufwand generiert wird, während CAC und CLV zusammen den langfristigen Wert veranschaulichen, der durch Kundengewinnungsstrategien geschaffen wird.

Die MQL-zu-SQL-Umwandlungsrate überbrückt die Kluft zwischen Marketing und Vertrieb und zeigt die Qualität der Leads auf.

Content-Marketing-Metriken

Bei der Nachverfolgung content-Marketing-KPIs in den Mittelpunkt stellen:

Engagement-Raten für Inhalte, z. B. die durchschnittliche Verweildauer eines Lesers auf der Seite Ihres Blogbeitrags

Lead-Generierung nach Art des Inhalts, z. B. der Vergleich von Produktanmeldungen durch Whitepapers und Webinare

Zuordnung von Inhalten zu Konversionen, z. B. die Nachverfolgung, wie viele Kunden zuerst Ihr E-Book heruntergeladen haben, bevor sie sich für eine kostenlose Testversion angemeldet haben, um zu zeigen, wie Top-of-Funnel-Inhalte die Konversionspfade unterstützen

Share of Voice in Ihrer Branche durch Überwachung des Prozentsatzes der Online-Erwähnungen Ihrer Marke im Vergleich zu Wettbewerbern, um Ihre Sichtbarkeit und Ihren Einfluss zu bewerten

Die Analyse dieser KPIs hilft bei der Verfeinerung Ihrer Strategien zur Erstellung und Verteilung von Inhalten. So können Sie sicherstellen, dass die Ressourcen den effektivsten Inhalten und Kanälen zugewiesen werden.

Metriken für digitales Marketing

Bewerten Sie Ihre Online-Präsenz anhand dieser wichtigen Indikatoren:

Website-Verkehr (nach Quelle)

Konversionsraten

Absprungraten

Durchschnittliche Dauer der Sitzung

Das Verständnis von Traffic-Quellen hilft bei der Verfeinerung von Kanalstrategien und der effektiven Zuweisung von Ressourcen über digitale Plattformen hinweg. Es kann Ihnen sogar helfen, Website-Design, Inhalt und Benutzererfahrung zu verbessern.

Metriken für soziale Medien

Messen Sie die Leistung Ihrer sozialen Medien durch:

Engagement-Rate nach Plattform

Follower-Wachstumsrate

Konversionsrate in sozialen Medien

Share of Voice im Vergleich zur Konkurrenz

Diese Metriken helfen dabei, die Markenwahrnehmung und das Engagement des Publikums auf den verschiedenen Plattformen zu verstehen und herauszufinden, welche Plattformen für Ihre Marke am besten geeignet sind und welche Inhalte bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Metriken für E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing ist nach wie vor einer der effektivsten Kanäle für die direkte Kundenkommunikation. Optimieren Sie Ihre E-Mail-Kampagnen durch Nachverfolgung:

Öffnungsraten

Click-Through-Raten (CTR)

Konversionsraten von E-Mails

Wachstumsrate der Liste

Wenn Sie sich auf diese Metriken konzentrieren, können Sie E-Mails erstellen, die nicht nur Ihre Geschäftsziele unterstützen, sondern auch einen echten Wert für Ihr Publikum darstellen.

Erweiterte Metriken

Für eine ausgefeiltere Analyse sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen:

Multi-Touch-Attributionsmodellierung

Analyse der Kundenreise

Prädiktiver Lebenszeitwert

Marktdurchdringungsrate

Sie bieten differenzierte Einblicke in das Kundenverhalten und die langfristigen Auswirkungen des Marketings und ermöglichen präzisere Strategieanpassungen und Budgetzuweisungen.

📌 Beispiel

Stellen Sie sich vor, Sie leiten das Marketing für ein SaaS-Unternehmen, das ein neues Feature einführt. Sie führen E-Mail-Kampagnen, Anzeigen und Social Posts durch. So helfen Ihnen diese Tools:

Die Modellierung der Multi-Touch-Attribution zeigt, dass die Konversionen in die Höhe schießen, wenn Benutzer sowohl auf eine soziale Anzeige als auch auf eine E-Mail reagieren, was den Wert eines Multi-Channel-Ansatzes bestätigt

Die Analyse der Customer Journey zeigt, dass Benutzer häufig Fallstudien lesen, bevor sie sich anmelden, was darauf hindeutet, dass Sie mehr Inhalte rund um Ihr neues Feature erstellen sollten

Der prädiktive Lebenszeitwert zeigt, dass Kunden, die über bezahlte Werbung gewonnen wurden, tendenziell länger bleiben

Die Marktdurchdringungsrate zeigt, dass Sie nur 15 % Ihres Einzelziels erreichen, also erhöhen Sie Ihren Aufwand in dieser Nische

Wie man ein effektives Marketing Dashboard erstellt

Die Erstellung eines leistungsstarken Marketing Dashboards ist entscheidend für die Nachverfolgung der Leistung, die Visualisierung von Daten und das Treffen fundierter Entscheidungen.

Hier ist eine Kurzanleitung zur Erstellung eines effektiven Marketing Dashboards:

Regelmäßige Überprüfung und Verfeinerung Ihres Dashboards

Definieren Sie Ihre Ziele und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs)

Identifizieren Sie relevante Datenquellen

Wählen Sie dierichtigen Dashboard-Tools Entwerfen Sie ein intuitives Layout

Datenaktualisierungen in Echtzeit einbeziehen

Sicherstellung der Reaktionsfähigkeit auf mobile Geräte ClickUp Dashboards bieten die perfekte Lösung für dieses Ziel.

Verfolgen Sie Ihre Marketing-Metriken an einem Ort mit anpassbaren ClickUp Dashboards

Teil von ClickUp's All-in-One-Plattform für das Projektmanagement können sie so benutzerdefiniert werden, dass sie praktisch jede Funktion der Berichterstellung erfüllen - von der Überwachung der Budgets und Ausgaben für Ihr Team in der Buchhaltung bis hin zur Nachverfolgung der Kampagnenleistung und der Rendite der Werbeausgaben für das Marketingteam.

Vor ClickUp war die Kommunikation des Status und der Leistung unserer globalen und regionalen Marketingkampagnen an unsere Geschäftseinheiten alles andere als optimal. Mit unseren neuen Dashboards sparen wir Zeit und unsere Stakeholder haben in Echtzeit Zugriff auf die Informationen, die sie brauchen, wann immer sie sie brauchen.

jörg Klöckmann, Vizepräsident Marketing, Finastra

Erstellung benutzerdefinierter Marketing Dashboards mit ClickUp

Schauen wir uns Schritt für Schritt an, wie Sie die Marketing Projekt Management Software von ClickUp zur Erstellung benutzerdefinierter Dashboards für das Marketing.

Nutzen Sie Dashboards in ClickUp's Marketing Projekt Management Software, um Ihre Fortschritte bei der Erreichung von Marketing Zielen zu überwachen und zu bewerten

1. Richten Sie Ihren Marketing Workspace ein

Sobald Sie ein ClickUp Konto haben, erstellen Sie einen dedizierten Marketing Workspace in ClickUp.

Erstellen Sie einen neuen Marketing Workspace in ClickUp, um ein solides Marketing Dashboard zu erstellen Laden Sie Ihre Teammitglieder ein und weisen Sie ihnen Rollen entsprechend ihrer Zuständigkeiten zu. Einstellen ClickUp Ordner für verschiedene Funktionen im Marketing (z.B. Content Marketing, Social Media, PPC-Kampagnen, etc.)

2. Einrichten von Listen und Aufgaben für jede Marketingaktivität

Erstellen Sie ClickUp-Listen für verschiedene Arten von Kampagnen in jedem Ordner.

Hinzufügen ClickUp Aufgaben innerhalb jeder Liste, die bestimmte Aktionen oder Ergebnisse darstellen, wie "Newsletter versenden" oder "Facebook-Anzeige erstellen"

Einfacher Zugriff auf wichtige Details durch benutzerdefinierte Felder in ClickUp

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp für jede Aufgabe, um wichtige Daten zu notieren und nachzuverfolgen, z. B. Budget, Reichweite, Engagement oder Status der Aufgabe. Sie können numerische Werte oder ausklappbare Werte zuweisen, um die Leistung nachzuverfolgen. Diese Felder erleichtern die Erstellung von Berichten und den Vergleich von Metriken für verschiedene Aufgaben.

Jetzt, da Ihr Workspace eingestellt ist, können Sie beginnen das anpassbare Dashboard zu erstellen .

3. Erstellen Sie Ihr ClickUp Dashboard

Innerhalb von ClickUp fungiert Ihr Dashboard als zentraler hub für Marketingaktivitäten.

Gehen Sie zur Ansicht "Dashboard" in ClickUp und erstellen Sie ein neues Dashboard für Ihre Marketing-Metriken.

Fügen Sie anpassbare Karten hinzu, um Ihre benutzerdefinierten Felder, Aufgaben und Erfolge in einer Ansicht anzuzeigen. Verwenden Sie Diagramme zur Visualisierung der Kampagnenleistung und zur Nachverfolgung des Fortschritts im Zeitverlauf sowie Karten zur Zeiterfassung, um die Produktivität zu überwachen und eine effiziente Ressourcenzuweisung für Ihre Marketinginitiativen sicherzustellen.

Layout und Karten von ClickUp Dashboards an die Bedürfnisse von Teams anpassen

Aktivieren Sie automatische Aktualisierungen, um sicherzustellen, dass Ihr Dashboard immer die neuesten Informationen widerspiegelt und Echtzeit-Einsichten für eine schnelle Entscheidungsfindung und agile Kampagnenanpassungen bietet

Sie können auch Folgendes einrichten ClickUp Ziele zur Überwachung des Fortschritts bei bestimmten Marketingzielen. Ob es um Lead-Generierung, Konversionsraten oder die Produktion von Inhalten geht, Sie können den Fortschritt Ihres Teams auf einen Blick visualisieren.

Überwachen Sie den Fortschritt Ihrer Kampagne mit ClickUp Goals

Durch die Zentralisierung dieser wichtigen Metriken und Aufgaben erhält Ihr Marketing-Team eine umfassende Ansicht über alle laufenden Aufwände, was eine bessere Koordination und strategische Ausrichtung fördert.

Die neuen, integrativen Dashboards sind eine große Hilfe! Jetzt kann ich von den grafischen Ansichten des Dashboards aus direkt in meine Aufgaben einsteigen. Sehr hilfreich! Michael Holt , CEO, EdgeTech

Auch gelesen: die 10 besten KI-Tools für B2B-Marketing

Wenn Sie die Dashboards von ClickUp für großartig halten, aber nicht alle Datenpunkte aus all Ihren Analysetools erfassen können, dann machen Sie sich keine Sorgen. Mit ClickUp's 1000+ Integrationen können Sie ein leistungsstarkes Analyse-Ökosystem erstellen, das ClickUp's projektmanagement fähigkeiten mit den Erkenntnissen aus Ihren spezialisierten Marketing-Analyse-Tools.

Dieser Ansatz ermöglicht es Ihnen:

Eine 360-Grad-Ansicht Ihrer Marketingleistung zu erhalten Korrelieren Sie den Fortschritt des Projekts mit den Marketingergebnissen Automatisieren Sie die Berichterstellung, um Zeit zu sparen und Fehler zu reduzieren Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, indem Sie alle relevanten Metriken an einem Ort haben

Hier erfahren Sie, wie wichtige ClickUp-Integrationen Ihre Marketing-Intelligenz verbessern können:

HubSpot-Integration HubSpot-Integration mit ClickUp ermöglicht es Ihnen, zwei leistungsstarke Dashboards für Daten zu kombinieren.

Synchronisieren Sie Ihre HubSpot-Daten mit ClickUp, um Ihren Aufwand für Marketing und Vertrieb aufeinander abzustimmen

Diese Integration ermöglicht es Ihnen:

Synchronisierung von Kontakten und Geschäften zwischen den Plattformen

ClickUp Aufgaben aus HubSpot-Aktivitäten erstellen

Nachverfolgung des Fortschritts von Marketingkampagnen anhand von Kundendaten

Mailchimp-Integration

Steigern Sie Ihren Aufwand für E-Mail-Marketing durch die Integration von Mailchimp in ClickUp:

Erstellen Sie Aufgaben für E-Mail-Kampagnen direkt in ClickUp

Verfolgen Sie Metriken zur E-Mail-Leistung in Ihrem ClickUp Dashboard

Koordinieren Sie die Erstellung von E-Mail-Inhalten und Genehmigungsprozesse

Google Workspace-Integration

Verbessern Sie die Zusammenarbeit und das Dokumentenmanagement mit ClickUp's Google Workspace-Integration .

Verbinden Sie Ihr Google Workspace-Konto mit ClickUp

Damit können Sie:

Google Docs, Sheets und Slides an ClickUp Aufgaben anhängen

Aufgaben aus Google Mail-Nachrichten erstellen

ClickUp Aufgaben mit dem Google Kalender synchronisieren, um Ereignisse nahtlos zu planen

Google Tasks-Integration

Mit der Google Tasks Integration mit ClickUp können Sie:

Google-Aufgaben in Ihren ClickUp-Workspace importieren und verwalten

Sicherstellen, dass keine Elemente verloren gehen oder vergessen werden

Zoom-Integration

Verwalten Sie virtuelle Meetings besser mit der Zoom-Integration mit ClickUp .

Integrieren Sie Zoom mit ClickUp, um Ihre Meetings direkt von ClickUp Aufgaben aus zu starten

Dies ermöglicht es Ihnen:

Planen Sie Zoom Meetings direkt aus ClickUp Aufgaben heraus

Anhängen von Notizen und Aufzeichnungen zu Meetings an relevante Aufgaben

Nachverfolgung der in Meetings verbrachten Zeit für ein besseres Ressourcenmanagement

Zapier-Integration

Automatisierung von Workflows zwischen ClickUp und Tausenden von anderen Apps durch Zapier's Integration mit ClickUp :

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierung für sich wiederholende Aufgaben im Marketing

Auslösen von Aktionen in anderen Tools auf der Grundlage von ClickUp Aufgaben-Updates

Glättung des Datenflusses zwischen verschiedenen Marketing-Plattformen

Dieser zentralisierte Ansatz bietet Ihnen ein verbessertes und vereinheitlichtes Marketing-Ökosystem, in dem Informationen ungehindert zwischen den Tools fließen.

4. Leistung überwachen und analysieren

Sobald Sie Ihre benutzerdefinierten Dashboards in ClickUp eingerichtet haben, sind Sie gut positioniert, um Ihre Marketingleistung effektiv zu überwachen und zu analysieren.

Visualisieren Sie Marketingdaten besser mit Diagrammen und Grafiken auf ClickUp Dashboards

ClickUp's Dashboards, Berichterstellungen und Integrationen bieten ein leistungsstarkes Ökosystem für Marketing Teams, um ihre Leistung effektiv zu verfolgen, zu visualisieren und zu analysieren.

Hier erfahren Sie, wie Sie diese Funktionen nutzen können:

Nutzen Sie ClickUp Dashboards, um wichtige Marketing-Metriken zu visualisieren

Nutzen Sie ClickUp'slösungen zur Berichterstellung im Marketing zur Erstellung regelmäßiger Berichterstellungen

ClickUp-Integrationen nutzen, um Marketingdaten zu zentralisieren

Beispiele und Vorlagen für Marketing Dashboards

Effektive Marketing Dashboards gibt es in verschiedenen Formularen, die jeweils auf spezifische Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Nachdem Sie nun eine Vorstellung davon haben, wie Sie ein solches Dashboard für sich selbst erstellen können, finden Sie hier einige inspirierende und aussagekräftige Beispiele aus der gesamten Branche, um sie zu verbessern.

Google Ads Dashboard

Das Google Ads Dashboard überwacht und optimiert bezahlte Suchkampagnen und liefert Echtzeitdaten zu Anzeigenleistung, Budgetzuweisung und ROI.

Es bietet verwertbare Einblicke, um das Einzelziel zu verfeinern, die Anzeigenqualität zu verbessern und die Effektivität Ihrer bezahlten Suchmarketingstrategie zu maximieren.

über McElligott Digitales Marketing Hier sind einige wichtige Metriken zu nennen:

Klickrate (CTR)

Konversionsrate

Kosten pro Klick (CPC)

Rendite der Werbeausgaben (ROAS)

Qualitätsbewertung

Anteil der Impressionen

Google Analytics Dashboard

Ein Google Analytics Dashboard bietet Einblicke in die Leistung Ihrer Website und das Verhalten der Benutzer. Die wichtigsten zu überwachenden Metriken sind:

Website-Verkehr (nach Quelle/Medium)

Ansichten der Seite und eindeutige Seitenaufrufe

Durchschnittliche Dauer der Sitzung

Absprungrate

Abgeschlossene Ziele und Konversionsraten

Seiten mit der besten Leistung

über Neilpatel.com Sie können leicht finden Vorlagen für Google Analytics-Berichte die Ihnen helfen, diese Metriken effektiv nachzuverfolgen. Dieses Dashboard ist wichtig, um zu verstehen, wie Benutzer mit Ihrer Website interagieren, und um Bereiche zu identifizieren, die bei der Optimierung der Benutzererfahrung und der Konversion verbessert werden können.

Auch gelesen: die 10 besten Google Analytics-Alternativen für die Berichterstellung von Website-Statistiken

Hootsuite Dashboard

Das Dashboard von Hootsuite zentralisiert die Verwaltung sozialer Medien über mehrere Plattformen hinweg und vereinfacht die Planung von Inhalten, die Nachverfolgung des Engagements und den Einblick in die Zielgruppe.

Es bietet eine umfassende Ansicht der sozialen Leistung und erleichtert die effiziente Zusammenarbeit im Team und die strategische Entscheidungsfindung.

über Hootsuite Wichtige Metriken, die einbezogen werden sollten, sind:

Follower-Wachstumsrate (nach Plattform)

Engagement-Raten (Likes, Kommentare, Freigaben)

Klickraten auf Ihre Website

Reichweite und Impressionen

Sentiment-Analyse

Post-Performance

Dieses Dashboard hilft Ihnen zu verstehen, welche Plattformen für Ihre Marke am einflussreichsten sind und welche Arten von Inhalten bei Ihrem Publikum am besten ankommen.

Mailchimp Dashboard

Das Dashboard von Mailchimp rationalisiert E-Mail-Marketingkampagnen und bietet intuitive Design-Tools, Zielgruppensegmentierung und automatisierte Workflows. Es bietet umfassende Analysen der Kampagnenleistung und ermöglicht die datengestützte Optimierung von E-Mail-Strategien.

über AgenturAnalytik Dies sind die wichtigsten Metriken, die einbezogen werden sollten:

Öffnungsraten

Klickraten (CTR)

Konversionsraten von E-Mails

Wachstumsrate der Liste

Abbestellungsrate

E-Mail-Umsatz (für eCommerce-Geschäfte)

ClickUp's Vorlage für Marketing-Berichte

Ein Dashboard für Marketingberichte, wie es in ClickUp's Vorlage für den Marketingbericht bietet eine umfassendere Ansicht Ihres Marketingaufwands.

ClickUp's Vorlage für Marketingberichte

Seine Schlüssel-Features umfassen:

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts der einzelnen Marketingberichte

Benutzerdefinierte Felder zum Kategorisieren und Hinzufügen von Attributen wie Budget, Kosten und Ergebnisse

Benutzerdefinierte Ansichten (Liste, Gantt, Workload, Kalender) für ein umfassendes Projektmanagement

Integration mit anderen Tools zur Datenerfassung und -analyse

ClickUp's Marketing Zeitleiste Dashboard

Eine Marketing Zeitleiste Dashboard in der Marketing Zeitleiste Vorlage von ClickUp stellt Ihre Marketingaktivitäten und deren Auswirkungen im Laufe der Zeit visuell dar.

ClickUp's Vorlage für die Zeitleiste im Marketing

Dieses Dashboard enthält in der Regel:

Benutzerdefinierte Status zur Nachverfolgung des Fortschritts einer Aufgabe (z.B. Nicht begonnen, Planung, Ausführung, Bewertung, Abgebrochen)

Benutzerdefinierte Felder zur Identifizierung und Aufzeichnung von Aufgabenkategorien, Aufwand, Quartal, Marketing Lead und Kanal

Benutzerdefinierte Ansichten, wie Aktivitätsansicht, Pipeline-Ansicht und Marketing-Leads-Kapazitätsansicht, ermöglichen den Zugriff auf die wichtigsten Informationen zum richtigen Zeitpunkt

Mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass Ihre Marketingstrategie konsistent ist und Ihr Team auf dieselben Ziele hinarbeitet.

Auch gelesen: 10 kostenlose Vorlagen und Beispiele für einen Marketing-Fahrplan

Allgemeine Herausforderungen bei der Verwendung von Marketing Dashboards

Marketing Dashboards bieten zwar zahlreiche Vorteile, sind aber auch mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden. Das Verständnis dieser Hürden ist entscheidend für eine effektive Implementierung und Nutzung Ihres Dashboards. Hier sind die wichtigsten Herausforderungen, denen Sie begegnen könnten:

Komplexität der Datenintegration : Die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen kann eine technische Herausforderung darstellen

: Die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen kann eine technische Herausforderung darstellen Erhaltung der Datenqualität : Die Sicherstellung der Genauigkeit und Konsistenz von Daten aus verschiedenen Quellen ist entscheidend

: Die Sicherstellung der Genauigkeit und Konsistenz von Daten aus verschiedenen Quellen ist entscheidend Auswahl der richtigen Metriken : Bei der Fülle der verfügbaren Daten kann man leicht überfordert werden. Konzentrieren Sie sich auf Metriken, die sich direkt auf Ihre Geschäftsziele beziehen

: Bei der Fülle der verfügbaren Daten kann man leicht überfordert werden. Konzentrieren Sie sich auf Metriken, die sich direkt auf Ihre Geschäftsziele beziehen Annahme vorantreiben : Die Schaffung einer Kultur, in der die Mitglieder des Teams die Erkenntnisse des Dashboards regelmäßig nutzen und entsprechend handeln, kann eine Herausforderung sein

: Die Schaffung einer Kultur, in der die Mitglieder des Teams die Erkenntnisse des Dashboards regelmäßig nutzen und entsprechend handeln, kann eine Herausforderung sein Dashboards auf dem neuesten Stand halten: Wenn sich Ihre Marketingstrategien weiterentwickeln, müssen auch Ihre Dashboards Schritt halten

Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine Kombination aus technischen Lösungen und organisatorischem Änderungsmanagement.

Investieren Sie in angemessene Data-Governance-Prozesse, bieten Sie laufende Schulungen für Mitglieder Ihres Teams an und fördern Sie eine datengesteuerte Kultur, um diese Hürden zu überwinden und das volle Potenzial Ihrer Marketing-Dashboards auszuschöpfen.

Best Practices für die Erstellung effektiver Marketing Dashboards

Um die Wirkung Ihrer Marketing Dashboards zu maximieren, sollten Sie die folgenden Best Practices anwenden:

Ausrichtung auf Business Ziele : Stellen Sie sicher, dass jede Metrik auf Ihrem Dashboard mit einem Schlüssel für Ihr Geschäft verknüpft ist

: Stellen Sie sicher, dass jede Metrik auf Ihrem Dashboard mit einem Schlüssel für Ihr Geschäft verknüpft ist Priorisieren Sie die Benutzerfreundlichkeit : Wählen Sie Tools, die intuitiv und einfach zu bedienen sind. Dies erhöht die Akzeptanz in Ihrem Team

: Wählen Sie Tools, die intuitiv und einfach zu bedienen sind. Dies erhöht die Akzeptanz in Ihrem Team Integrationen nutzen : Verwenden Sie Tools, die sich gut in Ihr bestehendes Marketingpaket integrieren lassen. ClickUp lässt sich zum Beispiel mit HubSpot, Mailchimp, Google Workspace, Zoom, Zapier und verschiedenen anderen Tools integrieren

: Verwenden Sie Tools, die sich gut in Ihr bestehendes Marketingpaket integrieren lassen. ClickUp lässt sich zum Beispiel mit HubSpot, Mailchimp, Google Workspace, Zoom, Zapier und verschiedenen anderen Tools integrieren Mobile Zugänglichkeit sicherstellen : Die Möglichkeit, von unterwegs auf Ihre Dashboards zuzugreifen, ist von entscheidender Bedeutung, um bei Bedarf spontan Änderungen vornehmen zu können

: Die Möglichkeit, von unterwegs auf Ihre Dashboards zuzugreifen, ist von entscheidender Bedeutung, um bei Bedarf spontan Änderungen vornehmen zu können Implementieren Sie eine Versionskontrolle : Verfolgen Sie bei der Weiterentwicklung Ihrer Dashboards die Änderungen, um zu verstehen, wie sich Ihre Messstrategien im Laufe der Zeit entwickeln

: Verfolgen Sie bei der Weiterentwicklung Ihrer Dashboards die Änderungen, um zu verstehen, wie sich Ihre Messstrategien im Laufe der Zeit entwickeln Fördern Sie eine datengesteuerte Kultur : Fördern Sie die regelmäßige Überprüfung der Dashboard-Erkenntnisse durch Ihr Team und integrieren Sie diese Diskussionen in Ihre Strategie marketing-Planung prozesse

: Fördern Sie die regelmäßige Überprüfung der Dashboard-Erkenntnisse durch Ihr Team und integrieren Sie diese Diskussionen in Ihre Strategie marketing-Planung prozesse Maintainer der Datenverwaltung: Erstellung klarer Protokolle für Datenverarbeitung, Datenschutz und Sicherheit, um die Einhaltung von Vorschriften wie GDPR zu gewährleisten

Durch die Umsetzung dieser Best Practices stellen Sie sicher, dass Ihre Marketing Dashboards wertvoll bleiben, um aussagekräftige Ergebnisse für Ihr Unternehmen zu erzielen.

Steigern Sie Ihr Marketingspiel

In diesem Blog haben wir uns damit beschäftigt, wie Marketing Dashboards Ihren Entscheidungsfindungsprozess und Ihre Strategieumsetzung deutlich verbessern können.

Durch die Visualisierung wichtiger Metriken erhalten Sie klarere Einblicke in Ihre Marketingleistung und können den Wert Ihres Teams effektiver darstellen.

Denken Sie daran: Das beste Dashboard entwickelt sich mit Ihren Anforderungen. Beginnen Sie einfach, konzentrieren Sie sich auf das, was für Ihr Geschäft am wichtigsten ist, und verfeinern Sie es nach und nach.

Möchten Sie Ihren Marketingaufwand mit intuitiven Dashboards steigern? Testen Sie ClickUp ! Es könnte das Tool sein, nach dem Sie schon immer gesucht haben.