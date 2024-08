Wie man ein KPI-Dashboard erstellt (mit Beispielen & Vorlagen)

In einem leistungsstarken Team weiß jeder genau, wofür er verantwortlich ist, was er leistet und wie das Ganze mit den Zielen des Unternehmens zusammenhängt.

Diese Teams, die als eine Einheit arbeiten und ihre Ziele immer wieder übertreffen, haben eine gemeinsame Gewohnheit: Sie verfolgen und kennen ihre Zahlen zu jeder Zeit.

Man kann nicht verbessern, was man nicht misst.

Peter Drucker

Der erste Schritt zur Leistungsverbesserung ist also die Messung. Dies bringt uns zu dem Konzept der KPIs oder Key Performance Indicators. Mit Hilfe von KPIs lässt sich die Leistung von Einzelpersonen, Teams und der gesamten Organisation kontinuierlich quantifizieren.

Wie auch immer, Einstellung der KPIs ist nur der erste Schritt.

Sie müssen auch Ihre Fortschritte regelmäßig überwachen, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team Ihre Ziele erreichen können. Da kommt ein KPI-Dashboard gerade recht! 📈

Was ist ein KPI-Dashboard?

Ein KPI-Dashboard stellt Ihre KPIs (Key Performance Indicators) visuell dar und bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über mehrere KPIs an einem Ort. Mithilfe von Grafiken, Diagrammen, Fortschrittsbalken usw. hilft Ihnen das KPI-Dashboard, schnell zu erkennen, wo Sie oder Ihr Team in Bezug auf bestimmte Ziele stehen. Sie können sofort einschätzen, wie nah Sie an der Erreichung der Benchmarks sind.

KPI-Dashboards geben allen Beteiligten jederzeit einen klaren Überblick über die Leistung des Unternehmens. Dies hilft, Problembereiche zu erkennen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.

So kann ein KPI-Dashboard einem Unternehmen helfen:

Visualisierung der Daten zum leichteren Verständnis : Ein KPI-Dashboard fasst komplexe Daten aus verschiedenen Quellen in einer übersichtlichen Darstellung zusammen. Dies hilft bei der Leistungsverfolgung und macht es einfacher, Trends zu erkennen

: Ein KPI-Dashboard fasst komplexe Daten aus verschiedenen Quellen in einer übersichtlichen Darstellung zusammen. Dies hilft bei der Leistungsverfolgung und macht es einfacher, Trends zu erkennen Verfolgt den Fortschritt in Richtung bestimmter Ziele : MitQuantitative Metrikenhilft das Dashboard den Teams, ihre Leistung im Vergleich zu den Zielen zu verstehen. So kann ein Marketingteam beispielsweise KPIs wie Website-Traffic, Konversationsraten, Kundenakquisitionskosten (CAC) usw. verfolgen, um zu verstehen, wie sie abschneiden

: MitQuantitative Metrikenhilft das Dashboard den Teams, ihre Leistung im Vergleich zu den Zielen zu verstehen. So kann ein Marketingteam beispielsweise KPIs wie Website-Traffic, Konversationsraten, Kundenakquisitionskosten (CAC) usw. verfolgen, um zu verstehen, wie sie abschneiden Hilft bei der Entscheidungsfindung : Ein KPI-Dashboard kann Erkenntnisse aufdecken, die Ihnen und Ihrem Team helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn z. B. in einer Woche die Zahl der Website-Leads zurückgegangen ist, kann ein Marketing-KPI-Dashboard Ihnen zeigen, ob dies mit einem Rückgang der Besucherzahlen zusammenhängt

: Ein KPI-Dashboard kann Erkenntnisse aufdecken, die Ihnen und Ihrem Team helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn z. B. in einer Woche die Zahl der Website-Leads zurückgegangen ist, kann ein Marketing-KPI-Dashboard Ihnen zeigen, ob dies mit einem Rückgang der Besucherzahlen zusammenhängt Verbessert die Kommunikation und Abstimmung zwischen den Abteilungen: KPI-Dashboards helfen den Teams dabei, die Ziele und den Fortschritt auf dem Weg dorthin auf die gleiche Weise transparent zu machen. So bleiben verschiedene Abteilungen auf gemeinsame Ziele ausgerichtet

Moderne KPI-Dashboards fassen mehrere KPIs in einer Ansicht zusammen und sparen so Zeit, die Sie sonst mit der Analyse von Daten aus verschiedenen Quellen verbringen würden.

Gemeinsame Ansichten helfen Teams bei der gemeinsamen Leistungsanalyse und der Nutzung von Daten und Metriken zur Quantifizierung des Fortschritts.

Neu bei KPIs? Sehen Sie sich unser Video an, das KPIs ein für alle Mal entmystifiziert!

Elemente eines KPI-Dashboards

Das KPI-Dashboard ist mehr als nur ein Tracking-Tool: Es bietet einen Überblick über anstehende Termine und Aufgaben, die dringend erledigt werden müssen, sowie über die jeweiligen Verantwortlichen. Dieses Maß an Klarheit und Verantwortlichkeit führt zu fundierten Entscheidungen und rechtzeitigen Anpassungen, so dass Sie den Schwung in Richtung Ihrer Ziele beibehalten können.

Ein gut gestaltetes KPI-Dashboard enthält in der Regel folgende Elemente:

Schlüsselkennzahlen

Ein KPI-Dashboard zeigt die wichtigsten Metriken, die für das Team und die Organisation relevant sind. Jede der Kennzahlen ist in der Regel spezifisch, quantifizierbar und messbar. Zum Beispiel, Schlüsselmetriken für ein Produktmanagementteam könnten z. B. die Akzeptanzrate von Funktionen, der NPS (Net Promoter Score), die Benutzerbindung, die Kundenzufriedenheit (CSAT) usw. sein.

Einfache Tortendiagramme und Zahlenlisten reichen möglicherweise nicht aus, um Ihre Fortschritte genau zu verfolgen. Stattdessen sollten Sie nach einem Executive Dashboard suchen, das umfassende Einblicke durch visuelle Elemente bietet. Elemente wie Diagramme, Messgeräte, Thermometer und Fortschrittsbalken erleichtern die Überwachung der Fortschritte.

Ein KPI-Dashboard, das Daten durch Diagramme, Grafiken, Scorecards usw. visualisiert, erleichtert es den Teams, die Daten schnell zu erfassen und zu analysieren und über die nächsten Schritte zu entscheiden.

visualisieren Sie wichtige KPIs wie die Sprint-Geschwindigkeit in ClickUp Dashboards

Echtzeit-Aktualisierungen

Sie wollen ein Dashboard mit den aktuellsten und zuverlässigsten Daten, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen und rechtzeitig Maßnahmen ergreifen können. Idealerweise sollte Ihr KPI-Dashboard in der Lage sein, Daten automatisch in Echtzeit oder in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Informationen, die Sie betrachten, immer aktuell und zuverlässig sind.

Während viele Teams immer noch KPI-Dashboards in Excel ein großer Nachteil ist, dass sie nicht automatisch aktualisiert werden. Moderne Tools können dies besser, indem sie mit Ihren Datenquellen integriert werden.

Filter- und Drill-down-Optionen

Die fortschrittlicheren Dashboards bieten Ihnen Filter und Drill-Down-Optionen, um bestimmte Metriken detaillierter zu betrachten. ClickUp Dashboards verfügen beispielsweise über Filter und Kippschalter, die Ihnen helfen, die benötigten Informationen zu finden.

vertiefen Sie jede Kennzahl auf Ihrem KPI-Dashboard mithilfe von Filtern in ClickUp

Meilensteine und Zeitpläne

Die Festlegung von Meilensteinen ist für einen Teamleiter wichtig, um die Moral des Teams aufrechtzuerhalten, insbesondere bei langfristigen Zielen. Sie dienen als Kontrollpunkte, die durch sichtbare Zeichen des Fortschritts Ermutigung bieten.

Zeitpläne hingegen geben Ihnen und Ihrem gesamten Team einen klaren Fahrplan für die Erreichung der Ziele und helfen Ihnen, motiviert und konzentriert zu bleiben. Ihr KPI-Dashboard sollte in der Lage sein, diese zusammen mit Leistungsmetriken zu integrieren.

mit ClickUp Goals können Sie Ziele setzen und verfolgen, um Meilensteine in Momente des Teamstolzes zu verwandeln

Anpassung

Das KPI-Dashboard kann nur dann wirklich nützlich sein, wenn die Benutzer ihre Dashboard-Ansicht personalisieren können. Ein Vertriebsleiter möchte zum Beispiel nur die allgemeinen Vertriebs-KPIs sehen und Filter nach Teams hinzufügen. Andererseits möchte ein Abteilungsleiter vielleicht detaillierte Leistungskennzahlen für Teams und Einzelpersonen in einem bestimmten Layout sehen.

Ihr Dashboard sollte anpassbar sein, damit Sie nicht mehrere KPI-Dashboards erstellen müssen, die auf die individuellen Anforderungen der einzelnen Teams zugeschnitten sind. Sie können auch eine gemeinsame Dashboard-Vorlage erstellen, die beliebig oft wiederverwendet werden kann.

💡Pro-Tipp: ClickUp Dashboards sind in hohem Maße anpassbar, mit über 50 Widgets zur Erstellung Ihrer bevorzugten Datenansicht.

ziele, Aufgaben, agile Punkte und Projektstatus im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard aufschlüsseln

Benachrichtigungen

Einige KPI-Berichterstattung tools ermöglichen es Ihnen, Warnungen und Benachrichtigungen für bestimmte Ereignisse einzurichten, die ein Eingreifen oder schnelles Handeln erfordern. Sie könnten zum Beispiel eine Warnung einrichten, wenn die Besucherzahlen Ihrer Website in einer Woche um mehr als 10 % zurückgehen.

Benutzerfreundliche Schnittstelle

Ein KPI-Dashboard ist ein Werkzeug für alle Mitarbeiter eines Unternehmens, nicht nur für die technisch versierten. Sein Design sollte intuitiv und benutzerfreundlich sein und eine einfache Navigation ermöglichen. Alle wichtigen Erkenntnisse müssen leicht zugänglich sein, damit die Teammitglieder nicht lange nach wichtigen Geschäftsdaten suchen müssen. Darüber hinaus erhöht die Mobilfreundlichkeit des Dashboards seinen Nutzen, da die Teams wichtige Aktualisierungen überall und jederzeit verfolgen können.

Als Business-Analyst ist es mit dem Dashboard-Feature von ClickUp viel einfacher, Daten auf eine schöne und zweckmäßige Weise darzustellen. Die Vergleichsfunktion lässt sich so anpassen, dass die Daten auf sinnvolle Weise dargestellt werden können und sehr leicht zu verstehen sind

Shikha Chaturvedi, Wirtschaftsanalytiker, Cedcoss Technologies Private Limited

Jetzt, da wir wissen, woraus ein effektives KPI-Dashboard besteht, wollen wir auch die eine Frage beantworten, die viele verwirrt - den Unterschied zwischen OKRs und KPIs.

Unterschied zwischen KPIs und OKRs

KPIs und OKRs werden zwar zur Messung und Verfolgung der Leistung verwendet, aber ihr Zweck und ihre Funktionen unterscheiden sich. Während KPIs Ihre Leistung anhand bestimmter Metriken messen, legen OKRs Ihre Vision und Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele fest. Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen den beiden:

eine Tabelle, die die Unterschiede zwischen KPIs und OKRs hervorhebt | Aspekt | KPI | OKR | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Zweck | Kontinuierliche Leistungsmessung und -überwachung | Definition und Verfolgung von Zielen und messbaren Ergebnissen | | Zeitrahmen | Fortlaufend | Gewöhnlich vierteljährlich oder jährlich | | Schwerpunkt | Verfolgung der Leistung von Einzelpersonen oder Teams im Vergleich zu vordefinierten Zielen | Ausrichtung von Einzelpersonen oder Teams auf das Erreichen bestimmter Ziele | | Was sie messen | Quantitative Datenpunkte | Quantifizierbare Schlüsselergebnisse in Verbindung mit Zielen | | Struktur | Deskriptiv und mit individuellen Messwerten | Präskriptiv und mit dem Fortschritt in Richtung Ziele verbunden | | Flexibilität | Statisch für die Dauer, es sei denn, es gibt eine Änderung der Ziele | Aktualisiert und überarbeitet nach Bedarf | | Beispiel | Website-TrafficMonatliche LeadsVerkaufsumsatzTägliche TransaktionenCSAT-ScoresKundenakquisitionskosten (CAC) | Steigerung des Website-Traffics um 50 %Erhöhung der eingehenden Leads um 20 %Erhöhung des Umsatzes um 25 %Verbesserung der Conversions um 18 %Verbesserung des CSAT-Scores um 10 %Reduzierung der CAC um 15 % |

Unterschiedliche Arten von KPI-Dashboards

KPI-Dashboards unterscheiden sich im Design und in der Funktionalität, um den spezifischen Anforderungen jeder Rolle gerecht zu werden, von CEOs bis hin zu Managern, Teamleitern und einzelnen Mitarbeitern innerhalb einer Organisation.

Wenn Sie die unterschiedlichen Merkmale und Zwecke der einzelnen Dashboards verstehen, können Sie das am besten geeignete KPI-Framework effektiv implementieren.

Strategisches KPI-Dashboard

Führungskräfte und leitende Angestellte im Unternehmen benötigen einen umfassenden Überblick über die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu den gesetzten Zielen. Ein strategisches KPI-Dashboard bietet diesen Überblick über die Fortschritte des Unternehmens im Hinblick auf strategische Ziele und langfristige Zielsetzungen. Es würde einen Gesamtüberblick über den Zustand des Unternehmens und unternehmensweite Daten zur finanziellen Leistung, Kundenzufriedenheit usw. enthalten.

Diese Art von KPI-Dashboard für Führungskräfte bietet:

Visualisierung strategischer Ziele: Darstellung der Hauptziele des Unternehmens und ihrer Ausrichtung auf die Gesamtstrategie

Darstellung der Hauptziele des Unternehmens und ihrer Ausrichtung auf die Gesamtstrategie Unternehmensweite Ergebnisverfolgung: Bietet Einblicke in die Leistung verschiedener Abteilungen und deren Beitrag zu den Unternehmenszielen

Bietet Einblicke in die Leistung verschiedener Abteilungen und deren Beitrag zu den Unternehmenszielen Entscheidungsunterstützung: Einschließlich umsetzbarer Erkenntnisse und Prognosen, die bei der strategischen Planung und Ressourcenzuweisung helfen

Einschließlich umsetzbarer Erkenntnisse und Prognosen, die bei der strategischen Planung und Ressourcenzuweisung helfen Einblicke in die Leistung in Echtzeit: Ermöglicht es CEOs und Führungskräften, den Zustand der Organisation und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele zu überwachen

Analytisches KPI-Dashboard

Analytische KPI-Dashboards sind detaillierter als strategische Dashboards und bieten detaillierte Daten und Einblicke, um Managern bei der Entscheidungsfindung zu helfen. Sie enthalten in der Regel historische Daten und Funktionen wie Filter und Ansichten, die eine tiefere Analyse ermöglichen. Analysten und Datenwissenschaftler in Ihrem Unternehmen verwenden solche Dashboards täglich. Dies sind die besten KPI-Dashboards für die langfristige Planung und Strategie.

Einige Unternehmen verwenden ein analytisches Dashboard als Hauptdatenquelle für Erkenntnisse, wobei verschiedene Kürzungen für bestimmte Teams oder Funktionen vorgenommen werden.

Operatives KPI-Dashboard

Erstellen und Anpassen einer Reihe von operativen Dashboards in ClickUp

Die am häufigsten verwendete Art von KPI-Dashboard ist das operative Dashboard. Es bietet eine regelmäßige Momentaufnahme Ihrer Geschäftsabläufe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Solche Dashboards verzichten in der Regel auf Schnickschnack wie mehrere Ansichten und Fortschrittsbalken; stattdessen konzentrieren sie sich auf die aktuelle Leistung oder den Zustand. Operative KPI-Dashboards haben auch ein einfacheres Layout, das leicht zu bedienen ist.

Diese Art von KPI-Dashboards wird häufig von Teamleitern und dem mittleren Management verwendet; zu den üblichen Funktionen gehören:

Teamspezifische KPIs: Detaillierte Angaben zu den Teamzielen und Verfolgung des Fortschritts im Vergleich zu diesen Metriken

Detaillierte Angaben zu den Teamzielen und Verfolgung des Fortschritts im Vergleich zu diesen Metriken Werkzeuge für Zusammenarbeit und Abstimmung: Sicherstellen, dass die Teamziele mit den umfassenderen Unternehmenszielen übereinstimmen, und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern

Sicherstellen, dass die Teamziele mit den umfassenderen Unternehmenszielen übereinstimmen, und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern Leistungsmanagement: Unterstützung bei der Bewertung der Teamleistung, Ermittlung verbesserungswürdiger Bereiche und Anerkennung von Leistungen

Unterstützung bei der Bewertung der Teamleistung, Ermittlung verbesserungswürdiger Bereiche und Anerkennung von Leistungen Meilensteinverfolgung: Hervorhebung bedeutender Leistungen und anstehender Fristen, um das Team zu motivieren und auf Kurs zu halten

Beispiele für diese Art von Dashboard sind ein täglicher Sales Performance Tracker, ein Bericht über die Anwesenheit des Teams, ein Tracker für die Reaktionszeiten des Kundensupports, ein Dashboard für den Lagerbestand, ein Dashboard für die KPI des Unternehmens usw. Verschiedene Teams innerhalb des Unternehmens (Vertrieb, Marketing, Kundendienst usw.) können auch operative Dashboards erstellen, um funktionale KPIs zu verfolgen.

Taktisches KPI-Dashboard

Einzelne Mitarbeiter müssen verstehen, wie sich ihre Arbeit auf die Ziele des Unternehmens auswirkt. Ihr Dashboard ist eher taktisch ausgerichtet und konzentriert sich auf die folgenden Punkte:

Individuelle Ziele und Kennzahlen: Anzeige der Ziele des Einzelnen und der Fortschritte bei deren Erreichung

Anzeige der Ziele des Einzelnen und der Fortschritte bei deren Erreichung Aufgabenmanagement: Integration von Aufgabenlisten und Fortschrittsindikatoren, um dem Einzelnen zu helfen, sein Arbeitspensum zu bewältigen und effektiv Prioritäten zu setzen

Integration von Aufgabenlisten und Fortschrittsindikatoren, um dem Einzelnen zu helfen, sein Arbeitspensum zu bewältigen und effektiv Prioritäten zu setzen Feedback und Entwicklung: Bietet Möglichkeiten, Feedback zu erhalten und die persönliche Entwicklung und das Wachstum innerhalb der Organisation zu verfolgen

Bietet Möglichkeiten, Feedback zu erhalten und die persönliche Entwicklung und das Wachstum innerhalb der Organisation zu verfolgen Sichtbarkeit der Ausrichtung: Aufzeigen, wie ihre Ziele mit den Zielen des Teams und der Organisation übereinstimmen, um ein Gefühl des Beitrags und der Zugehörigkeit zu schaffen

Projektmanagement KPI Dashboard

Behalten Sie den Überblick über den Fortschritt Ihres Projekts mit ClickUp Dashboards

Projektmanager haben in der Regel für jedes ihrer Projekte ein eigenes Dashboard. Mit diesem Projektmanagement-KPI-Dashboard können Sie den Projektfortschritt visualisieren und feststellen, ob die Gesamtleistung den Erwartungen entspricht.

Ein solches Dashboard würde KPIs zu folgenden Themen enthalten:

Ressourcenzuweisung und -nutzung

Zeiterfassung

Status der Aufgabenerledigung

Budgetauslastung

Projektzeitpläne

Es hilft den Projektmanagern, den Überblick über das Projekt zu behalten und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um bestimmte KPIs wieder auf Kurs zu bringen.

Einige Unternehmen erstellen auch individuelle KPI-Dashboards für bestimmte Teams oder Initiativen. In diesen Dashboards werden die wichtigsten Daten für jeden Fall zusammengestellt und angezeigt.

Jede Art von KPI-Dashboard stellt sicher, dass jeder im Unternehmen, unabhängig von seiner Rolle, auf die strategischen Ziele ausgerichtet ist. Durch die Bereitstellung relevanter Daten und Einblicke für Mitarbeiter auf jeder Ebene erleichtern KPI-Dashboards eine effektive Entscheidungsfindung, verbessern das Leistungsmanagement und fördern eine Kultur der Transparenz und Verantwortlichkeit.

Auch zu lesen: Arten von_ KPI Scorecards zur Verfolgung Ihres Projekts

Wie man ein KPI Dashboard erstellt

Jetzt zeigen wir Ihnen, wie Sie ein KPI-Dashboard für sich oder Ihr Team erstellen können. Machen Sie mit!

Sie können es zwar immer noch auf die alte Art und Weise in einer Excel-Tabelle erstellen, aber eine moderne Dashboard-Lösung wird das tägliche Management vereinfachen. Unter all den verfügbaren Optionen sticht ClickUp als umfassende Lösung hervor projektmanagement-Lösung die die Ziel- und Fortschrittsverfolgung vereinfacht.

erstellen eines KPI-Dashboards in ClickUp_

1. Definieren Sie Ihr Ziel

Bevor Sie Ihr KPI-Dashboard erstellen, müssen Sie Ihre Ziele festlegen. Wenn Sie Ziele festlegen, sollten Sie daran denken, dass diese in der Lage sein müssen, Sie zu Ihren langfristigen Zielen zu führen.

Der beste Weg, relevante Ziele festzulegen, ist, dem SMART-Rahmen zu folgen: Setzen Sie sich Ziele, die Smart, Measurable, Achievable, Realistic, and Time-bound sind. Wenn Sie dies noch nicht getan haben oder Zeit sparen wollen, können Sie die ClickUp Smart Goals Vorlage um Ihre Ziele effizient festzulegen.

Optimieren Sie die Festlegung von Teamzielen mit dem strukturierten Rahmen, den die ClickUp SMART Goals Template bietet

Diese anpassbare Vorlage hilft Ihnen, komplexe Ziele in kleinere, besser erreichbare Ziele zu unterteilen. Sie hilft Ihnen, spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitlich begrenzte Ziele zu definieren.

Die SMART Goal Worksheet View bietet Ihnen Platz für ein Brainstorming und zum Speichern all Ihrer Ideen, während die Company Goals View Ihnen hilft, den Überblick über alle Ziele zu behalten, an denen Ihr Team arbeitet. Diese Vorlage herunterladen Sobald Sie die wichtigsten Ziele für Ihr KPI-Dashboard ausgewählt haben, können Sie diese in ClickUp erstellen.

💡Pro-Tipp: Setzen Sie Teamziele? Beziehen Sie die Teammitglieder in die Zielsetzung ein, damit sie sich frühzeitig beteiligen. ClickUp-Whiteboards und Mindmaps machen gemeinsame Ideenfindung und Brainstorming einfach.

verwenden Sie ClickUp Goals, um Ihre Ziele mit klaren Zeitvorgaben, messbaren Zielen und automatischer Fortschrittskontrolle zu erreichen ClickUp-Ziele können Sie Ihre Ziele und KPIs visuell und intuitiv erstellen und verfolgen.

Mit ClickUp Goals können Sie:

Elemente wie Fortschrittsbalken, Tortendiagramme und Thermometer zur Visualisierung Ihrer Ziele und Metriken verwenden

und Metriken verwenden Verknüpfen Sie Ihre Ziele mit Aufgaben , Teilaufgaben und Checklisten und verfolgen Sie deren Status individuell

, Teilaufgaben und Checklisten und verfolgen Sie deren Status individuell Teilen Sie Ihre Ziele mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern und sehen Sie deren Fortschritt und Ausrichtung

mit Ihrem Team und Ihren Stakeholdern und sehen Sie deren Fortschritt und Ausrichtung Passen Sie Ihr KPI-Dashboard mit benutzerdefinierten Feldern, mehreren Ansichten und Integrationen an

mit benutzerdefinierten Feldern, mehreren Ansichten und Integrationen an Fügen Sie Erinnerungs- und Feedback-Funktionen hinzu, um regelmäßige Aktualisierungen und Überprüfungen Ihrer KPI-Anzeigetafel zu ermöglichen

lesen Sie auch: Wie man_ *ziele für das Team festlegen* _effektiv**_

2. Bestimmen Sie relevante Metriken

Nachdem Sie nun Ihre Ziele festgelegt haben, sollten Sie sich für die Messgrößen entscheiden, die Ihnen am besten helfen, Ihre Fortschritte auf dem Weg zu diesen Zielen zu messen.

Ihr Ziel könnte zum Beispiel sein, den Umsatz um einen bestimmten Prozentsatz zu steigern. In diesem Fall sollten Sie Kennzahlen zu Leads, Konversionen, durchschnittlichem Auftragswert, Gewinnspannen usw. verfolgen.

Sie können in ClickUp ein eigenes Dashboard erstellen, um diese Kennzahlen zu verfolgen. Die Daten werden in Echtzeit aktualisiert, so dass Sie sich nie Gedanken über die Relevanz der Informationen machen müssen. Außerdem können Sie mehrere Metriken in einem Dashboard verfolgen, was die Analyse erheblich erleichtert.

3. Setzen Sie die Ziele

Legen Sie für jede Metrik, die Sie zuvor ermittelt haben, spezifische (und realistische!) Ziele fest, die Sie anstreben. Für die Konversionsmetrik könnten Sie sich zum Beispiel ein Ziel von 10 % gegenüber Ihren aktuellen Konversionen setzen.

Anhand von Zielvorgaben können Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum Ziel zu jedem Zeitpunkt messen und auf dem richtigen Weg bleiben.

In ClickUp Goals können Sie fünf Arten von Zielen für jedes Ziel festlegen:

Zahl: Ein Zahlenbereich, von dem aus Sie Steigerungen oder Verminderungen verfolgen können

Ein Zahlenbereich, von dem aus Sie Steigerungen oder Verminderungen verfolgen können Wahr/Falsch: Ein binäres Maß, um zu wissen, ob etwas erreicht wurde oder nicht

Ein binäres Maß, um zu wissen, ob etwas erreicht wurde oder nicht Prozentsatz: Ein Prozentwert, der für Dinge wie die Abschlussquote usw. verwendet werden kann

Ein Prozentwert, der für Dinge wie die Abschlussquote usw. verwendet werden kann Währung : Ein monetärer Wert, mit dem Sie Zu- oder Abnahmen verfolgen können

: Ein monetärer Wert, mit dem Sie Zu- oder Abnahmen verfolgen können Aufgabe: Wenn Sie einfach die Erledigung einer Aufgabe, einer Teilaufgabe oder einer Liste von Aufgaben verfolgen möchten

erreichen Sie Ihre Ziele mit messbaren Vorgaben und automatischer Fortschrittskontrolle mit ClickUp Goals

💡Pro-Tipp: Sie können auch ClickUp Meilensteine um die wichtigsten Aufgaben in Ihrem Projekt zu markieren und zu verfolgen.

Hier ein Beispiel, wie Sie im Dashboard Ziele für die KPIs eines Kundensupport-Teams einrichten können.

Sie könnten Metriken wie die folgenden verfolgen wollen:

Anzahl der bearbeiteten Fälle

Durchschnittlicher CSAT-Wert

Durchschnittliche Reaktionszeit

Anzahl der Eskalationen

Um diese Werte im KPI-Dashboard anzuzeigen, fügen Sie Anzahl-Widgets hinzu, um die Anzahl der bearbeiteten Fälle und Eskalationen kontinuierlich zu messen. In ähnlicher Weise würden Sie ein Zeiterfassungs-Widget zur Verfolgung der Reaktionszeiten des Kundensupports und ein Fortschritts-Widget für Metriken zur Benutzerbindung wie CSAT hinzufügen.

Verwenden Sie ClickUp's Integrationen um die Datenerfassung so weit wie möglich zu automatisieren, z. B. durch die Verknüpfung von Kundensupport-Software zur automatischen Verfolgung von Antwortzeiten. ClickUp unterstützt native Integrationen mit verschiedenen Apps wie Slack, Everhour, Front und Hubspot und lässt Sie über Zapier mit Hunderten weiterer Apps verbinden. Sie können auch benutzerdefinierte Integrationen über die ClickUp-API erstellen.

Darüber hinaus kann das Dashboard Daten aus den verschiedenen anderen Funktionen von ClickUp (z. B. ClickUp Tasks und ClickUp Goals) integrieren, sodass Sie Aktualisierungen konsequent überwachen können.

5. Bauen Sie Ihr Dashboard auf und passen Sie es an

Achten Sie bei der Gestaltung Ihres Dashboards darauf, dass es optisch ansprechend und benutzerfreundlich ist. Dadurch wird eine reibungslose Navigation für alle Teammitglieder gewährleistet. Zögern Sie nicht, verschiedene Layouts auszuprobieren, um die beste Mischung aus Ästhetik und Funktionalität zu finden. Sie können auch verschiedene Dashboard-Vorlagen ausprobieren, bis Sie eine finden, die perfekt zu Ihnen passt.

Mit ClickUp können Sie Ihr Dashboard genau so anpassen, wie Sie es wünschen. Abgesehen von den über 50 Widgets, aus denen Sie wählen können, gibt es noch einige andere ClickUp-Funktionen, die Ihnen die Arbeit erleichtern:

Benutzerdefinierte Felder: Verwenden Sie ClickUp's Benutzerdefinierte Felder um spezifische Metriken zu verfolgen, die für Ihre KPIs relevant sind, wie z. B. "Benutzerfeedback implementiert" mit einem Kontrollkästchen oder "Falllösung am selben Tag" mit einem Prozentsatz

Verwenden Sie ClickUp's Benutzerdefinierte Felder um spezifische Metriken zu verfolgen, die für Ihre KPIs relevant sind, wie z. B. "Benutzerfeedback implementiert" mit einem Kontrollkästchen oder "Falllösung am selben Tag" mit einem Prozentsatz Benutzerdefinierte Status: Erstellen Sie Ihren eigenen einzigartigen Aufgabenstatus (und kodieren Sie ihn farblich) mit ClickUp's benutzerdefinierte Task-Status. Benennen Sie sie um oder löschen Sie sie sogar, wenn sich Ihre Arbeitsabläufe weiterentwickeln.

verfolgen Sie relevante Daten mit ClickUp's Custom Fields

6. Verfolgen Sie die Metriken

Nachdem Sie nun Ihre Ziele festgelegt haben, ist es an der Zeit, die von Ihnen gewählten Kennzahlen zu verfolgen. A KPI-Software wie ClickUp erledigt dies automatisch für Sie und hält Ihre Dashboard-Daten auf dem neuesten Stand.

passen Sie Ihr ClickUp Dashboard an die Kennzahlen an, die Sie sehen wollen, und zwar so, wie Sie sie sehen wollen ClickUp-Aufgaben hilft Ihnen bei der Organisation und Verfolgung von Aufgaben, die mit den einzelnen Zielen zusammenhängen, um ein effektives Management zu ermöglichen. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche vereinfacht die Aufgabenverwaltung und bietet mehrere Ansichten für einen umfassenden Überblick über die Arbeitsabläufe.

Abgesehen von der Dashboard-Ansicht, ClickUp-Ansichten ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Daten auf verschiedene Weise zu visualisieren und zu untersuchen. Zum Beispiel die Listenansicht (ideal für eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Aufgaben), die Zeitleiste (wenn Sie Aufgaben nach Datum und Dauer anzeigen möchten), die Auslastungsansicht, das Gantt-Diagramm und mehr.

organisieren Sie Aufgaben mit flexiblen Sortier-, Filter- und Gruppierungsoptionen in ClickUp Custom Views

💡Pro-Tipp: Sie können in ClickUp eine Aufgabe erstellen, die Sie daran erinnert, Ihre KPI-Metriken regelmäßig.

Oder, noch besser, automatisieren Sie diese Aufgabe, indem Sie sie auslagern an ClickUp Gehirn clickUp Brain ist der integrierte KI-Assistent in ClickUp, mit dem Sie Daten analysieren können, um Metriken zu verfolgen und automatische Fortschrittsberichte zu planen und zu versenden.

Sie können ClickUp Brain Fragen stellen, und es durchsucht jedes Dashboard in Ihrem Arbeitsbereich, um die benötigten Erkenntnisse automatisch und schnell zu generieren.

Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Teammitglieder Zugriff auf das KPI-Dashboard haben. Die gemeinsame Nutzung des Dashboards fördert die Transparenz und sorgt dafür, dass sich alle über die Ziele des Unternehmens und ihre Rolle beim Erreichen dieser Ziele im Klaren sind.

Machen Sie sich Sorgen um die Sicherheit? Keine Sorge - Sie können Benutzerberechtigungen festlegen, um den Zugriff auf das Dashboard auf autorisierte Personen zu beschränken.

7. Analysieren Sie die Ergebnisse

Nachdem Sie Ihre Kennzahlen eine Zeit lang verfolgt haben, analysieren Sie die Daten, um festzustellen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele zu erreichen. Wenn nicht, können Sie schnell die nächsten Schritte festlegen.

Mit ClickUp können Sie mithilfe von Filtern und Drill-Down-Funktionen im Dashboard schnell von einem breiten Überblick zu detaillierten Erkenntnissen gelangen.

verfolgen Sie Fortschritte, Meilensteine und Abhängigkeiten mit Ihrem Team über die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp Gantt-Diagramme in ClickUp sind eine weitere hervorragende Möglichkeit, sich einen Überblick über alle Ihre Projektaufgaben und -kennzahlen zu verschaffen und zu sehen, wo Sie Nachholbedarf haben. Mit der Drag-and-Drop-Funktion können Sie die Zeitlinien bei Bedarf anpassen. Sie helfen Ihnen auch dabei, die Abhängigkeiten zwischen den Aufgaben zu erkennen, die Sie aufhalten, und die Zeit zu finden, die Ihnen noch zur Verfügung stehen könnte.

💡Pro-Tipp: Stellen Sie ClickUp Brain eine Frage, und es durchsucht jedes Dashboard in Ihrem Arbeitsbereich, um Ihnen sofort Antworten zu liefern. Überlegen Sie jetzt, wie Sie die gesparte Zeit nutzen werden 🙌

8. Fortschritt auswerten

Neben dem Verfolgen und Analysieren einzelner Kennzahlen ist es auch wichtig, regelmäßig innezuhalten und zu bewerten, wie Sie insgesamt vorankommen. Diese Überprüfungen helfen Ihnen, die erreichten Meilensteine zu sehen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.

💡Pro-Tipp: Setzen Sie wöchentliche oder zweiwöchentliche Überprüfungen mit ClickUp's Kalender um die Fortschritte bei den KPIs zu bewerten und Aufgaben und Strategien bei Bedarf anzupassen. ClickUp's Board-Ansicht gruppiert Aufgaben nach Status, damit Sie den Fortschritt schnell verfolgen und Anpassungen vornehmen können. Die visuelle Natur des Kanban-Boards macht es einfach, Ziele zu verfolgen und zu verwalten, so dass Sie den Fokus und die Ressourcen dorthin verlagern können, wo sie am meisten gebraucht werden.

erkennen Sie den Status Ihrer Aufgaben auf einen Blick und verschieben Sie erledigte Aufgaben schnell in die nächste Phase mit ClickUp's Board View_

Nach einer Bewertung können Sie sich entscheiden, Ihre Ziele oder Zeitpläne zu optimieren oder sogar Ihre Strategie zu ändern. Angesichts der Dynamik unserer Arbeitswelt helfen solche Auswertungen den Teams, mit den Veränderungen Schritt zu halten und agil zu bleiben.

💡Pro-Tipp: Holen Sie sich bei der Verwendung des KPI-Dashboards Feedback von Ihrem Team zu dessen Effektivität und Benutzerfreundlichkeit ein. Suchen Sie kontinuierlich nach Möglichkeiten zur Verbesserung des KPI-Dashboards Ihrer Organisation.

Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass das Dashboard weiterhin Ihren Anforderungen entspricht und helfen Ihnen, Erfolge zu feiern, um die Moral zu steigern.

Verwendung der ClickUp KPI-Vorlage

So, das war der Prozess der Dashboard-Erstellung in Kurzform. Wenn Sie keine Zeit damit verbringen möchten, Ihre eigenen Dashboards zu erstellen, können Sie auch die ClickUp KPI-Vorlage um schnell Erfolgsmetriken für Sie und Ihr Team einzurichten und zu verfolgen.

Verfolgen und visualisieren Sie wichtige Leistungsindikatoren mit der ClickUp KPI-Vorlage

Diese KPI-Dashboard-Vorlage hilft Ihnen:

Verschaffen Sie sich Klarheit über den Fortschritt Ihres Teams bei der Erreichung der Ziele

Sicherstellen, dass Teams und Einzelpersonen auf die Ziele ausgerichtet sind

Verfolgen Sie die Leistung im Laufe der Zeit mit einfach zu lesenden Grafiken

Nehmen Sie sich nach dem Importieren der KPI-Dashboard-Vorlage etwas Zeit, um sie an die spezifischen Ziele und Schlüsselergebnisse Ihres Unternehmens anzupassen. Sie können benutzerdefinierte Status (Abgeschlossen, Nicht auf dem Weg, Auf dem Weg, Nicht begonnen und Gefährdet) und benutzerdefinierte Felder (Fortschritt, Abteilung, Zielwert, Istwert, KPI usw.) verwenden, um sie nach Ihren Wünschen zu aktualisieren. Außerdem hilft es Ihnen, KPIs mit nativer Zeiterfassung, Tags und Automatisierung besser zu verfolgen.

Während Führungskräfte die Zusammenfassungsansicht nutzen können, um sich einen Überblick über alle KPIs und deren Entwicklung zu verschaffen, können Abteilungsleiter den Fortschritt der einzelnen Abteilungen mit der Abteilungs-OKR-Ansicht verfolgen. Darüber hinaus kann die Fortschrittsansicht eine eingehende Bewertung jedes einzelnen KPIs anzeigen, während die Zeitplanansicht sich hervorragend für die Verfolgung von Meilensteinen und Fristen eignet. Diese Vorlage herunterladen

KPI-Dashboard-Beispiele

Schauen wir uns kurz ein paar Beispiele für KPI-Dashboards an, um zu sehen, wie sie für verschiedene Metriken und Funktionen verwendet werden können.

KlickUp Marketing Kampagnen Dashboard

verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Marketingaktivitäten mit dem ClickUp Marketing Campaigns Dashboard

Mit dem ClickUp Marketing-Kampagnen Dashboard mit dem ClickUp Marketing Campaigns Dashboard können sich Teams auf einen Blick einen Überblick über ihre wichtigsten Marketinginitiativen verschaffen.

Nehmen wir den Fall einer Social-Media-Marketing-Kampagne, in der Sie Ziele wie die Erhöhung der Reichweite, des Engagements und der Follower festgelegt haben.

Um die Leistung der Kampagne zu verfolgen, können Sie ein Marketing-KPI-Dashboard erstellen, um Kennzahlen wie diese zu verfolgen:

Impressionen pro Woche und Monat

Likes nach Woche und Monat

Likes und Shares nach Kanal

Anzahl der Follower pro Woche usw.

ClickUp Sales Übersicht Dashboard

ein gemeinsames Sales Overview Dashboard stellt sicher, dass Ihr Team immer auf der gleichen Seite ist

Sie können eine Übersicht erstellen und anpassen Vertriebsübersicht Dashboard in ClickUp um Ihrem Vertriebsteam zu helfen, die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens zu verfolgen.

Sie können zum Beispiel verschiedene Widgets verwenden, um eine visuelle Darstellung zu erstellen:

Brutto- und Nettoumsatz nach Monat

Umsatzwachstum nach Region

Verkaufsdaten nach Kanal

Abschlussquote nach Monat

Gesamtumsatzrate

Umsatz nach Kategorie oder Produkttyp usw.

Die Verfolgung dieser wichtigen Kennzahlen hilft den Vertriebsleitern, den Überblick über die Verkaufszahlen zu behalten, datengestützte Entscheidungen zu treffen und alle Beteiligten auf dem richtigen Weg zu halten.

Mit ClickUp hat jeder Vertriebsmitarbeiter sein eigenes, individuelles Dashboard. Sie können so viele wichtige Informationen über den Verlauf ihrer Kundenprojekte und die Auswirkungen auf den Umsatz einsehen, die sie vorher nicht sehen konnten.

Charles Frey, Prozessmanager bei QubicaAMF

ClickUp Personal Productivity Dashboard

erstellen Sie ein persönliches Produktivitäts-Dashboard in ClickUp, um Ihre eigene Arbeit zu verfolgen

Dashboards sind nicht nur dazu da, den Fortschritt des Teams zu verfolgen. Sie können auch ein KPI-Dashboard verwenden, um Ihre eigene Leistung zu messen.

Erstellen Sie Ihr Dashboard ClickUp Personal Productivity Dashboard sie können die Widgets und Daten hinzufügen, die für Sie am wichtigsten sind. Ein Kundenbetreuer möchte zum Beispiel bestimmte Kennzahlen verfolgen, wie z. B.:

Die Gesamtzahl der ihm zugewiesenen Fälle

Derzeit offene Aufgaben bei ihm

Die von ihm im Laufe der Woche abgeschlossenen Aufgaben

Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für jede Aufgabe

Die Bewertung des Kundenfeedbacks

Auf diese Weise kann jeder Einzelne sehen, wie er seine Zeit verbringt und ob dies mit seinen Zielen übereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, können sie schnell eine Kurskorrektur vornehmen und neue Prioritäten setzen, um wieder auf Kurs zu kommen.

Wie man mit KPI-Dashboards intelligenter arbeitet

Die Implementierung eines KPI-Dashboards, das die wichtigsten Kennzahlen verfolgt, kann die Gesamtleistung des Unternehmens verbessern. Durch den strategischen Einsatz von KPI-Dashboards können Teams intelligenter arbeiten und sicherstellen, dass jede Anstrengung direkt zu den Zielen des Unternehmens beiträgt.

Hier sind die wichtigsten Vorteile des effektiven Einsatzes einer KPI-Anzeigetafel:

1. Verbesserte Kommunikation der strategischen Ziele

Unternehmens- und Teamziele erfordern oft eine teamübergreifende Koordination. Ohne eine einheitliche Plattform für die Darstellung von Zielen und Leistungskennzahlen besteht die Gefahr von Missverständnissen und der Bildung von Datensilos.

Ein KPI-Dashboard verdeutlicht die Einzel- und Teamleistungen und den Fortschritt bei der Erreichung der Ziele in einem leicht verständlichen Format. Diese Transparenz hilft Ihren Teammitgliedern, ihren Beitrag zu den übergeordneten Unternehmenszielen zu erkennen; dieser Kontext motiviert sie und fördert ihre Leistung.

Darüber hinaus enthalten viele Dashboard-Plattformen Kollaborationstools, die den Bedarf an externen Produktivitätsanwendungen minimieren und Ihre tägliche Arbeit vereinfachen.

2. Aktivitäten einfach überwachen

Intelligente Dashboard-Software mit Echtzeit-Aufgabenverfolgung macht die wöchentlichen Update-Meetings zu einer Sache der alten Vergangenheit.

Dashboards wie das von ClickUp aktualisieren sich in Echtzeit und zeigen Ihnen, wie viel Arbeit in jedem Moment erledigt ist. Sie müssen nicht mehr die Arbeit in einem Dutzend Tabellenkalkulationen verfolgen oder darauf warten, dass verschiedene Teams Ihnen ihre Daten schicken, damit Sie sie in einer Ansicht zusammenstellen können!

Um Ihre Daten optimal zu nutzen, sollten Sie eine Dashboard-Lösung wählen, die sich nahtlos in Ihren bestehenden Arbeitsablauf einfügt. Das kann bedeuten, dass Sie sich für eine kompatible App entscheiden, die sich in Ihre primären Datenquellen integrieren lässt, oder dass Sie sich für eine umfassende Plattform entscheiden, die detaillierte KPI-Berichte, Datenvisualisierungen und automatisierte Workflows bietet.

3. Gamification-Möglichkeiten schaffen

Neben der Datenanalyse können KPI-Dashboards auch spielerische Elemente in den Arbeitsablauf einbringen und Ihre Mitarbeiter durch Gamification motivieren.

A TalentLMS Umfrage ergab, dass Gamification die Produktivität und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz erheblich steigern kann. 89 % der Mitarbeiter fühlen sich produktiver und 88 % sind zufriedener.

Ein KPI-Dashboard kann Ihnen dabei helfen, ein Belohnungssystem einzurichten, das auf dem Erreichen bestimmter geschäftlicher Meilensteine und Ziele basiert. Sie können auch Punktesysteme, Bestenlisten und andere Wettbewerbselemente einbeziehen, um einen gesunden Wettbewerb zu schaffen, solange dieser die Zusammenarbeit nicht untergräbt.

4. Bessere Teamarbeit und Verantwortlichkeit fördern

Mit KPI-Dashboards lassen sich häufig auftretende Probleme bei der Teamarbeit lösen, z. B. unklare Aufgaben, Kommunikationsengpässe und mangelnder Einblick in die übergeordneten Unternehmensziele.

Indem Sie Ihre KPIs zusammen mit den zugehörigen Zielen anzeigen, verdeutlichen Dashboards die Zuständigkeiten der einzelnen Mitarbeiter, vermindern Unklarheiten und zeigen Ineffizienzen schnell auf. Außerdem sorgen sie für Transparenz und schaffen Vertrauen innerhalb Ihrer Organisation.

Wenn Ihre Teammitglieder zudem die Aufgaben der anderen einsehen können, fördert dies den Wissensaustausch und die gegenseitige Unterstützung, was die Teamarbeit und die Verantwortlichkeit weiter verbessert.

Baue ein erstklassiges KPI-Dashboard mit ClickUp

KPIs helfen Teams dabei, ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Ziele und Leistungen zu klären und sich darauf zu konzentrieren. Sie helfen auch dem Einzelnen zu erkennen, wie sich seine Bemühungen auf das Team auswirken. Umgekehrt zeigen sie aber auch Initiativen und Aktionen auf, die die Unternehmensziele nicht unterstützen und daher nicht priorisiert werden sollten.

KPIs, die für ein Team oder sogar eine Organisation effektiv sind, passen jedoch möglicherweise nicht zu einem anderen. Daher empfehlen wir, Ihre Prioritäten zu ermitteln und geeignete KPIs auszuwählen, um den Fortschritt zu messen.

Der Einsatz einer gut konzipierten KPI-Software kann diesen Prozess vereinfachen, so dass ein Großteil des Rätselraten entfällt und die Zielerreichung beschleunigt wird.

ClickUp ist eine der benutzerfreundlichsten und kostengünstigsten Lösungen für die Erstellung hochwertiger KPI-Dashboards. Sie erweitert Ihre Berichtsmöglichkeiten mit Echtzeitdaten, wann immer diese benötigt werden, so dass Sie aufhören können, Daten hinterherzujagen, und sich auf die strategische Arbeit konzentrieren können. Anmelden bei ClickUp um das Dashboard noch heute auszuprobieren!