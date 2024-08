die 10 besten AI-Tools für B2B-Marketing

Mit 90% der B2B-Einkäufer nutzen das Internet, um neue Lieferanten zu finden. Die Beherrschung des digitalen Raums ist also entscheidend für den Geschäftserfolg.

Gleichzeitig besteht der Druck, alles zu tun, von der Generierung von Leads über die Ansprache von Kunden bis hin zur Optimierung der gesamten Marketingstrategie.

In diesem Chaos die Konsistenz der Marke und der Botschaften zu gewährleisten, scheint fast unmöglich. 😓

Bis KI ins Spiel kommt.

Kürzlich bin ich auf mehrere KI-Tools für das B2B-Marketing gestoßen. Als jemand, der knietief im Marketing steckt, habe ich noch nie einen so intelligenten Technologiesprung gesehen.

In diesem Blogbeitrag habe ich eine Liste der zehn besten KI-Tools für B2B-Marketing zusammengestellt, einschließlich ihrer Vor- und Nachteile, Preise und Bewertungen.

Aber eins nach dem anderen 👇

Die Wahl des richtigen B2B-Marketing-Tools kann den Unterschied für den Erfolg Ihres Produkts ausmachen. Im Folgenden finden Sie einige meiner Meinung nach unverzichtbare Merkmale, auf die Sie bei KI-Tools für das B2B-Marketing achten sollten:

Marketing-Automatisierung: Suchen Sie nach KI-gestützten Tools mit Marketing-Automatisierungsfunktionen, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Dies beschleunigt die Arbeitsabläufe für E-Mail-Marketing, Social-Media-Posting, Content-Marketing und mehr

Suchen Sie nach KI-gestützten Tools mit Marketing-Automatisierungsfunktionen, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Dies beschleunigt die Arbeitsabläufe für E-Mail-Marketing, Social-Media-Posting, Content-Marketing und mehr

KI-Tools für B2B-Marketing können dabei helfen, Kundendaten schnell zu analysieren, Verhalten vorherzusagen und personalisierte Marketingbotschaften zu verfassen

Wenn Ihr Unternehmen wächst, sollten Ihre digitalen Marketing-Tools mit Ihnen wachsen. Sie sollten in der Lage sein, steigende Daten- und Nutzerzahlen zu bewältigen und über Funktionen und Pläne sowohl für kleine Unternehmen als auch für Großunternehmen verfügen

Wählen Sie ein B2B-Marketing-Tool, das das Lead-Management rationalisiert. Es sollte effizient genug sein, um Leads zu erfassen, sie anhand ihres Potenzials zu bewerten und sie durch den Verkaufstrichter zu führen

Suchen Sie nach Tools mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten für Dashboards, Berichte und Workflows. Die Flexibilität, die Plattform an die Anforderungen des Teams anpassen zu können, ermöglicht eine bessere Ausrichtung des SaaS-Teams *Zusammenarbeit: Wählen Sie eine KI-Marketingsoftware, die eine Echtzeit-Zusammenarbeit ermöglicht, damit Ihr Team Notizen austauschen, Aufgaben verwalten und nahtlos gemeinsam an Kampagnen arbeiten kann Budgetfreundlich: Schließlich sollten Sie auch die Kosten berücksichtigen. Es geht nicht darum, die billigste Option zu finden, sondern eine, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die angebotenen Funktionen und Dienstleistungen bietet 💸

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei Ihrem idealen B2B-Marketing-Tool achten müssen, finden Sie hier einen Überblick über die besten KI-Tools für das B2B-Marketing:

1. ClickUp (am besten für Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit)

Stellen Sie sich vor, Sie hätten alle Ihre Marketingaufgaben, Projekte und die Kommunikation an einem Ort. Das ist ClickUp!

Ich wählte Die Marketing-Software von ClickUp als meine erste Wahl unter den KI-Tools für B2B-Marketing, weil sie flexibel und anpassbar an die individuellen Bedürfnisse von CRM-, Marketing- und Vertriebsteams ist.

Verbessern Sie Ihre Marketingstrategie durch funktionsübergreifende Zusammenarbeit, Echtzeit-Transparenz des Projektfortschritts und datengestützte Erkenntnisse mit ClickUp

Mit mehr als 15 anpassbaren Ansichten, mehr als 1000 Integrationen von Drittanbietern und einer umfangreichen Vorlagenbibliothek macht ClickUp den Einsatz mehrerer Tools überflüssig und bringt Ihr B2B-Marketing auf eine neue Ebene.

Es gibt jedoch ein paar Funktionen, die ich aus Sicht des Marketings besonders hervorheben möchte. Große Marketingteams haben oft Dutzende (Hunderte?) von Kampagnen laufen oder werden gerade vorbereitet. Hinzu kommen die BAU-Inhalte und das Schwungrad der sozialen Medien, das nie aufhören kann, sich zu drehen. Die perfekte Lösung für die Verwaltung all dieser Aufgaben ist ein schickes Ding namens ClickUp-Automatisierungen . Durch die Automatisierung vieler sich wiederholender und zeitaufwändiger Aufgaben können Sie jede Woche Stunden an Arbeit sparen.

_Wir erstellen bei ClickUp viele Inhalte und in einer Umgebung mit hohem Content-Aufkommen sind ClickUp-Automatisierungen ein entscheidender Faktor. Wir bleiben proaktiv, indem wir Automationen so einstellen, dass sie Optimierungsaufgaben auf der Grundlage des Rangs einer Seite nach einem bestimmten Zeitraum nach der Veröffentlichung auslösen. Wenn der Rang hinter unseren Erwartungen zurückbleibt, z. B. nach 90 Tagen nicht auf Seite 1 steht, wird automatisch eine Optimierungsaufgabe erstellt, die uns veranlasst, Maßnahmen zu ergreifen und die Leistung der Seite zu verbessern

Adele Payant, SEO-Spezialistin bei ClickUp

Ich liebe auch den integrierten KI-Assistenten, ClickUp Gehirn . Es erledigt so viele Dinge für unser Marketing-Team: fehlerfreie Texte schreiben, bei der Erstellung von Blog-Gliederungen helfen, Daten sortieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, und alle unsere Fragen zu unserer Arbeit in ClickUp beantworten... Außerdem erstellt es in Sekundenschnelle Standup-Berichte und Meeting-Zusammenfassungen. 🧠

Wir lassen KI unsere Marketing-Standups und zusammenfassenden Berichte schreiben

ClickUp beste Eigenschaften

Erhöhen Sie Ihre Content-Strategie mit KI: Generieren Sie Kampagnenideen, Content Briefs, Blogs, Fallstudien, E-Mails und mehr mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten, der Ihren Content-Erstellungsprozess beschleunigt

Generieren Sie Kampagnenideen, Content Briefs, Blogs, Fallstudien, E-Mails und mehr mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten, der Ihren Content-Erstellungsprozess beschleunigt Planen Sie mit Präzision: Verwandeln Sie langfristige Pläne in täglich umsetzbare Aufgaben mitClickUp Kalender. Planen und terminieren Sie Marketingveranstaltungen, Webinare, Produkteinführungen und andere B2B-Marketingaktivitäten

Verwandeln Sie langfristige Pläne in täglich umsetzbare Aufgaben mitClickUp Kalender. Planen und terminieren Sie Marketingveranstaltungen, Webinare, Produkteinführungen und andere B2B-Marketingaktivitäten Streamline-Dokumentation: Erstellen und verteilen Sie Marketingmaterial, Markenrichtlinien und Produktdokumentation für interne und externe Stakeholder mitClickUp Docs *Optimieren Sie Ihre Leistung: Überwachen Sie wichtige Marketingkennzahlen wie Lead-Generierung, Konversionsraten und ROI mitClickUp Dashboards *Workflow-Integration: Verbinden Sie ClickUp mit über 200 nativen Integrationen, einschließlich HubSpot, Slack, Zoom und mehr, um die Effizienz und das Workflow-Management Ihres Marketing-Teams zu verbessern

ClickUp Einschränkungen:

ClickUp hat viele Funktionen, was zu einer steilen Lernkurve für neue Benutzer führt

Bestimmte Funktionen, die über die Webversion zugänglich sind, sind möglicherweise noch nicht in der mobilen App verfügbar

Preise für ClickUp:

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Auch gelesen: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

2. HubSpot (am besten für Marketing-Automatisierung)

Über: HubSpot HubSpot ist eines der bekanntesten B2B-CRM-Software auf dem Markt. Diese KI-gestützte Kundenplattform kombiniert Tools für Marketing-, Vertriebs-, Kundensupport- und Betriebsteams. Für diesen Artikel haben wir uns den Marketing Hub angesehen.

Dieses B2B-Marketing-Software bietet KI-gestützte Tools zur Generierung von Leads, zur Automatisierung von Vertriebspipelines, zur Entwicklung von Chatbots, zur Automatisierung der Rechnungsstellung und zur Erstellung und Verwaltung von Inhalten in großem Umfang.

HubSpot's Marketing Hub ist eine Marketing-Automatisierungssoftware, die Ihnen hilft, Ihre Zielkunden zu gewinnen und zu binden. Sie hilft Ihnen, personalisierte Kommunikation zu erstellen, effektive Kampagnen durchzuführen, die Leistung mit benutzerdefinierten Berichten zu verfolgen und Ihr Unternehmen zu vergrößern.

HubSpot beste Eigenschaften:

Entwickeln Sie personalisierte Werbekampagnen und verfolgen Sie deren Effektivität bei der Umwandlung von Interessenten in Kunden

Erstellen Sie detaillierte Kundenprofile von Zielkunden, um die Erstellung von Inhalten und die Auswahl von Kanälen für eine gezielte Ansprache zu steuern

Nutzen Sie die KI-Suite von HubSpot, um innerhalb von Minuten Marketinginhalte zu erstellen, Chatbots zu entwickeln, Workflows zu optimieren und prädiktive Analysen durchzuführen

Nutzen Sie erweiterte Reporting-Tools zur Analyse von Kundendaten, um Ihre Customer Journey zu verstehen, die Kampagnenleistung zu verfolgen und intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Workflows auf der Grundlage von Bedingungen und Auslösern, um die Lead-Bewertung, Nachfassaktionen, E-Mails und interne Benachrichtigungen zu automatisieren

Erfassen Sie Kontaktinformationen von Besuchern mit dynamischen Formularen und fügen Sie sie automatisch zu Ihrer Datenbank hinzu

HubSpot Einschränkungen:

Das Erlernen der Funktionen braucht Zeit und erfordert zusätzliche Tutorials, besonders für Anfänger

Der Preis kann im Vergleich zu anderen KI-Tools für digitales Marketing hoch sein, was es für einige Nutzer teuer macht

HubSpot Preise:

Kostenlos

Marketing Hub Starter: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Starter Kundenplattform: $20/Monat pro Platz

$20/Monat pro Platz Marketing Hub Professional: $890/Monat (3 Plätze, jährliche Verpflichtung)

$890/Monat (3 Plätze, jährliche Verpflichtung) Marketing Hub Enterprise: Beginnt bei $3600/Monat (5 Plätze)

HubSpot Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

4.4/5 (10,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5000+ Bewertungen)

3. Surfer SEO (Am besten für KI-gestützte Inhaltsoptimierung)

Über: Surfer-SEO Surfer SEO, angetrieben durch KI, zielt darauf ab, Ihre Inhalte für Suchmaschinen zu optimieren. Durch die Bereitstellung von Erkenntnissen aus der Keyword-Recherche hilft Surfer Ihrem Unternehmen, Inhalte zu erstellen, die gut ranken und Ihr Zielpublikum anziehen.

Dies ist eines der bekanntesten KI-Tools für B2B-Marketing, wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht. Es bewertet meine Inhalte anhand der Keyword-Dichte, der Lesbarkeit, der Länge, der Verwendung von Überschriften und anderer wichtiger Faktoren, die das Ranking verbessern.

Wenn ich oder jemand aus meinem Team Änderungen vornimmt, werden diese in Echtzeit mit der Anzeige der Punktzahl sichtbar.

Surfer SEO beste Eigenschaften:

Erhalten Sie umsetzbare Vorschläge zur Optimierung von Blogbeiträgen und Webseiten, um die Leistung von Inhalten und Rankings zu verbessern

Entwickeln Sie eine datengestützte Content-Strategie, planen und organisieren Sie Themen für eine umfassende Nischenabdeckung

Verwenden Sie Surfer AI, um automatisch interne Links einzufügen oder Inhalte mit semantischen Schlüsselwörtern innerhalb von Minuten zu optimieren

Integrieren Sie die Software in Google Docs, WordPress, Jasper und andere Programme, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und plattformübergreifend zu arbeiten

Identifizieren Sie KI-Muster und unnatürliche Sprache und verbessern Sie den natürlichen Ton Ihrer Artikel mit der Humanizer-Funktion

Surfer SEO Einschränkungen

Die Gutschriften für den Content Editor und die Audit-Funktionen verfallen mit jedem Abrechnungszyklus und sind nicht übertragbar

Der neue KI-Editor ist teuer, was ihn für kleinere Unternehmen oder Einzelanwender weniger zugänglich macht

Das Einfügen von Forschungsergebnissen in das Feld "Zusätzlicher Inhalt" ist aufgrund der geringen Token-Größe ineffektiv, was bedeutet, dass die KI den Großteil der Eingaben vergisst oder ignoriert

Surfer SEO Preise

Essential: $89/Monat (30 Artikel)

$89/Monat (30 Artikel) Skala: $129/Monat (100 Artikel)

$129/Monat (100 Artikel) Scale AI: $219/Monat (100 Artikel und 10 AI-Artikel)

$219/Monat (100 Artikel und 10 AI-Artikel) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Surfer SEO Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.9/5 (300+ Bewertungen)

4. Sprout Social (Bester Anbieter für Social Media Management)

Über: Sprout Social Effektives B2B-Marketing erfordert mehr als nur eine Präsenz in den sozialen Medien - es erfordert einen strategischen Ansatz, der eine echte Wirkung erzielt. Hier kommt Sprout Social ins Spiel.

Sprout Social ist eine All-in-One Social Media Management Plattform. Sie bietet intuitive Funktionen, um die Erstellung, Veröffentlichung und Analyse von KI-Inhalten zu optimieren.

Sprout Social lässt sich schnell in Ihr gesamtes technisches System integrieren und ermöglicht es Ihnen marketing- und Kundensupport-Teams Hand in Hand arbeiten können . Die globale Salesforce-Partnerschaft und die Integration sozialer Netzwerke ermöglichen es Ihnen, Ihre aktuellen Arbeitsabläufe reibungslos beizubehalten. Die KI-Funktionen helfen Ihnen und Ihrem Team, sich wiederholende Arbeiten zu automatisieren und sich auf Strategie und Entscheidungsfindung zu konzentrieren.

Sprout Social beste Eigenschaften:

Vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten mit gemeinsamen Bibliotheken, Kalendern und Tools zur Zusammenarbeit

Hören Sie sich die sozialen Unterhaltungen zu wichtigen Themen an und extrahieren Sie relevante Erkenntnisse für die Gestaltung einerintegrierte Marketingstrategie rund um Kundenstimmungen

Nutzen Sie die KI von Sprout Social, um benutzerdefinierte Listening-Abfragen zu erstellen, Post-Inhalte oder Überschriften zu generieren, Empfehlungen zu erhalten und wiederkehrende Aufgaben wie die Veröffentlichung zu automatisieren

Erhalten Sie maßgeschneiderte Marketing-Analysen von allen wichtigen Plattformen und erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die Ihren Geschäftszielen entsprechen

Planung und Bereitstellung von Inhalten auf Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn und TikTok mit koordinierter Planung durch optimale Sendezeiten für Posts

Sprout Social Einschränkungen:

Die Verwaltung mehrerer Konten kann verwirrend und kostspielig sein, insbesondere für Agenturen

Sprout zieht keine YouTube-Kommentardaten und bezieht bestimmte Posts nicht in Berichte ein, was sich auf die Metriken auswirken kann

AI Assist ist nur in den teureren kostenpflichtigen Tarifen verfügbar

Sprout Social Preise:

Standard: $249/Monat

$249/Monat Professional: $399/Monat

$399/Monat Erweitert: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sprout Social Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (3000+ Bewertungen)

4.4/5 (3000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

5. Ahrefs (Am besten für Wettbewerbsanalysen)

Über: Ahrefs Wenn ich als Vermarkter etwas gelernt habe, dann ist es, dass Daten die treibende Kraft hinter erfolgreichen SEO-Strategien sind. Mit Ahrefs haben Sie diese Macht direkt an Ihren Fingerspitzen.

Ahrefs ist eine umfassende SEO-Forschungs-, Analyse- und Audit-Plattform. Sie hilft B2B-Unternehmen, ihre Online-Präsenz zu optimieren, gezielten Traffic zu generieren und ihr Marketing ICP zu entwickeln .

Das Tool zeichnet sich dadurch aus, dass es wettbewerbsarme Keywords und Gastblogging-Möglichkeiten findet, um Ihre content-Marketing-Fahrplan . Sie können damit auch die Marketingaktivitäten Ihrer Konkurrenten im Auge behalten.

Ahrefs beste Eigenschaften:

Identifizieren und beheben Sie SEO-Probleme auf Ihrer Website mit Website Audit und sorgen Sie so für eine optimale Leistung und bessere Platzierungen in den Suchmaschinen

Verwenden Sie Rank Tracker, um die Leistung Ihrer Website in Suchmaschinen zu überwachen und Ihre Fortschritte und verbesserungswürdigen Bereiche in Echtzeit anzuzeigen

Führen Sie mit Site Explorer eine Konkurrenzanalyse durch, decken Sie deren leistungsstärkste Inhalte auf und identifizieren Sie Backlink-Möglichkeiten

Gewinnen Sie mit dem Content Explorer verwertbare Einblicke in beliebte Inhalte und potenzielle Linkbuilding-Möglichkeiten, die Ihnen dabei helfen, überzeugende Artikel zu verfassen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden

Ahrefs Einschränkungen:

Ahrefs-Premium-Features können teuer sein, was es für viele Nutzer weniger zugänglich macht

Die Content-Explorer-Funktion liefert oft irrelevante Ergebnisse, was es schwierig macht, Ideen für hochwertige Inhalte zu finden

Die neuen Tarife haben strenge Nutzungsbeschränkungen, wie z.B. nur 600 Events pro Monat

Ahrefs-Preise:

Lite: $129/Monat

$129/Monat Standard: $249/Monat

$249/Monat Erweitert: $449/Monat

$449/Monat Enterprise: $14,990/jährlich

Ahrefs Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 500 Bewertungen)

6. Zapier (Am besten für no-code Automatisierung)

Über: Zapier Zapier ist der ultimative Konnektor für Ihren Tech-Stack, mit dem Sie Tausende von Anwendungen mühelos automatisieren und integrieren können.

Mit über 5.000 Integrationen können Sie angepasste Workflows erstellen, die Ihre Marketingkampagnen optimieren und sich wiederholende Aufgaben eliminieren - und das alles, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Ganz gleich, ob Sie Leads verwalten, E-Mail-Kampagnen durchführen oder mit Kunden in Kontakt treten, Zapier hilft Ihnen, dies zu automatisieren und so die Kundenbindung und die Marketingbemühungen insgesamt zu verbessern.

Die besten Funktionen von Zapier:

Leiten Sie neue Website-Leads automatisch an Ihre B2B-CRM-Software (z. B. Salesforce oder HubSpot) weiter, um sie sofort zu erfassen

Leiten Sie Kundensupport-Nachrichten von sozialen Plattformen an Slack oder E-Mail weiter, um die Reaktionszeiten zu verkürzen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen

Wählen Sie aus mehr als 6.000 Apps von Drittanbietern, darunter HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify und andere, um sie in Ihre Marketing-Software zu integrieren

Verwenden Sie den Drag-and-Drop-Automatisierungs-Builder von Zapier, um benutzerdefinierte Zaps (Automatisierungen) mithilfe von Auslösern, If-Else-Bedingungen und Aktionselementen aus Tausenden von Apps und Datenquellen zu erstellen

Nutzen Sie eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Automatisierungsvorlagen, Auslösern und Aktionselementen

Erstellen Sie Automatisierungen, indem Sie mit der konversationellen KI von Zapier in einfacher Sprache beschreiben, was Sie automatisieren möchten

Zapier-Einschränkungen:

Die Anzahl der logischen Verzweigungen in Zapier ist begrenzt

Obwohl Zapier gut für die Automatisierung von Workflows geeignet ist, eignet es sich nicht für die Analyse und Visualisierung von Marketingdaten

Zapier-Preise:

Für immer kostenlos

Professionell: 29,99 $/Monat

29,99 $/Monat Team: $103,50/Monat

$103,50/Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Zapier Bewertungen und Rezensionen:

G2 Bewertungen: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)

4.5/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra Bewertungen: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Chatfuel (Am besten für die Erstellung und Verwaltung von Chatbots)

Über: Chatfuel Mit der intuitiven Schnittstelle von Chatfuel können Sie Custom Chatbots erstellen, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ganz gleich, ob Sie einen Chatbot für den Verkauf, das Cross-Selling von Produkten, den Kundensupport oder das Sammeln von wertvollem Feedback benötigen, Sie können ihn erstellen.

Dabei handelt es sich jedoch nicht um beliebige Ja/Nein-Chatbots, sondern um intelligente Bots, die als virtuelle Assistenten fungieren und nahtlos mit Kunden auf Websites, Facebook, WhatsApp und Instagram interagieren. Da Chatfuel ein offizieller Anbieter der WhatsApp-API ist, erhalten Sie das verifizierte grüne Abzeichen.

Chatfuel beste Eigenschaften:

Erstellen Sie automatisierte Gesprächsszenarien, die Kundenbedürfnisse und -präferenzen verstehen, Produkte empfehlen und Fragen beantworten können

Nutzen Sie das integrierte ChatGPT-Modell für natürlichere und menschenähnliche Konversationen mit Kunden

Segmentieren, qualifizieren und exportieren Sie alle Leads, die Ihr Chatbot erfasst hat, mit der integrierten CRM-Funktion von Chatfuel

Integrieren Sie es mit wichtigen B2B-Marketing-Tools wie Google Sheets, Calendly und Zapier.

Chatfuel Einschränkungen:

Einige Nutzer finden die Chatfuel-Schnittstelle weniger intuitiv und den Einrichtungsprozess zeitaufwändig

Chatfuel ist auf Kundenbindung und Lead-Generierung beschränkt; daher ist es nicht die ideale Wahl für umfassende B2B-Marketingstrategien

Chatfuel Preise:

Unternehmen: $14.99/Monat (Facebook und Instagram)

$14.99/Monat (Facebook und Instagram) Unternehmen: 34,49 $/Monat (Whatsapp)

34,49 $/Monat (Whatsapp) Unternehmen: Beginnt bei $300

Chatfuel Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

4.5/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Über: 6Sinn 6Sense ist ein leistungsfähiges Marketing-Tool, das Ihnen hilft, profitable Geschäfte in der frühen Phase des Kaufprozesses zu erkennen und schnell abzuschließen, um Ihren Umsatz zu steigern.

Dieses KI-Marketing-Tool verfolgt die Aktivitäten potenzieller Käufer auf Ihrer Website und ermittelt die Kaufabsicht in Echtzeit. Seine prädiktive Intelligenz hilft Ihnen, neue Interessenten zu finden und Cross-Selling-Möglichkeiten genau im richtigen Moment zu entdecken.

Darüber hinaus nutzt Revenue AI künstliche Intelligenz, um Ihnen dabei zu helfen, hochwertige Interessenten zu erkennen, zukünftige Verkäufe vorherzusagen und intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Präzise B2B-Datensätze liefern Ihnen alle aktuellen Geschäftsinformationen, die Sie benötigen, um Ihre Marketing- und Vertriebsbemühungen auf kaufbereite Kunden auszurichten, Ihre Konversionsraten zu erhöhen und Ihre Ressourcen optimal zu nutzen.

6Sense AI hilft Ihnen dabei, präzise Botschaften zu erstellen, um sie anzusprechen und selbstständig Meetings zu planen - und automatisiert so den gesamten Marketing-Workflow.

6Sense beste Eigenschaften:

Erkennen Sie Unternehmen, die sich für Ihre Produkte interessieren oder aktiv nach Ihren Wettbewerbern suchen, mit Hilfe der B2B-Intent-Daten

Erstellen Sie gezielte Werbekampagnen für bestimmte Unternehmen und Personen mit Kontrolle über Anzeigenplatzierung und Budget

Nutzen Sie künstliche Intelligenz, um relevante, markengerechte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die zu Gesprächen anregen und zu mehr Terminen führen

Entdecken Sie versteckte Kaufsignale von Dritten und nutzen Sie die Informationen über Ihre Käufer, um hyper-personalisierte Kampagnen in Echtzeit zu erstellen

6Sense Einschränkungen:

Die Werbeoberfläche könnte benutzerfreundlicher sein, mit besserer Datentransparenz für jede Anzeige

Obwohl die Integrationen im Allgemeinen einfach sind, können sie etwas begrenzt sein

6Sense-Preise:

Kostenlos

Team: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Wachstum: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

6Sense Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

9. Metadata (Am besten für Anzeigenmanagement und Nachfragegenerierung)

Über: Metadaten Metadata ist eine B2B-Lösung für digitales Marketing, die Aufgaben wie den Aufbau von Zielgruppen, die Durchführung bezahlter Kampagnen und die Optimierung der Einnahmen automatisiert.

Mithilfe von maschinellem Lernen versteht Metadata Ihr ideales Kundenprofil, baut potenzialstarke Zielgruppen auf, verwaltet Multi-Channel-Kampagnen und optimiert sie für die Rentabilität. Auf diese Weise können Sie und Ihr Team sich auf Aufgaben wie den Aufbau einer Marke oder kundenmanagement-Strategien .

Starten und verwalten Sie Split-Tests über mehrere Kanäle gleichzeitig und ermitteln Sie die effektivsten Anzeigen, Zielgruppen und Angebote

Erreichen Sie potenzielle Kunden über alle Kanäle wie LinkedIn, Facebook und Instagram

Überwachen Sie die leistungsstärksten Kampagnen und weisen Sie ihnen Budgets zu, um den ROI zu maximieren

Reichern Sie neu konvertierte Leads mit über 20 verifizierten Unternehmensattributen an - automatisch

Verwenden Sie verhaltensbezogene oder firmenbezogene Kriterien, um Webseiten-Elemente wie Überschriften, Social Proof und Nachrichten auf der Grundlage von Käufer-Personas zu personalisieren

Der Preis von Metadata ist für KMUs und Startups teuer

Die Qualität und das Volumen der Leads auf Facebook entsprechen nicht den Erwartungen der Nutzer

Metadata-Preise:

Metadata Demand Hub: Beginnt bei 5.000 $/Monat

G2: 4.5/5 (200+ Bewertungen)

4.5/5 (200+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

10. Vimeo (Am besten für KI-gestütztes Videomarketing)

Über: Vimeo91% der Menschen sehen sich ein Erklärvideo an, um etwas über ein Produkt oder eine Dienstleistung zu erfahren. Ich bin mir sicher, dass Videomarketing ein integraler Bestandteil der meisten Unternehmen ist SaaS-Marketingstrategien .

Vimeo ist eine KI-gestützte Videomarketingplattform, die Unternehmen dabei hilft, ihr Publikum durch fesselnde Videoerlebnisse zu erreichen. Mit benutzerfreundlichen Verwaltungstools können Sie Ihre Videobibliothek gut organisieren und sichern, um nahtlosen Zugang und Schutz für Ihre Inhalte zu gewährleisten.

Integrieren Sie Ihre Videos in Ihre Website, Landing Pages und E-Mail-Kampagnen, um Ihr Publikum zu fesseln und Konversionen zu fördern.

Die besten Funktionen von Vimeo:

Mit den benutzerfreundlichen Bearbeitungstools können Sie mühelos beeindruckende Videos erstellen und Effekte, Text und mehr hinzufügen, um Ihre Inhalte hervorzuheben

Streamen Sie Ihre Veranstaltungen live oder hosten Sie sie auf Abruf, um ein größeres Publikum zu erreichen und das Engagement zu maximieren

Erschließen Sie sich Einnahmemöglichkeiten, indem Sie Ihre Videos mit Anzeigen, Abonnements und anderen Monetarisierungstools monetarisieren und so Ihre Inhalte in ein profitables Gut verwandeln

Vimeo-Einschränkungen:

Im Vergleich zu Plattformen wie YouTube hat Vimeo ein kleineres Publikum

Es gibt Einschränkungen bei den Monetarisierungsoptionen, was die Einnahmemöglichkeiten für Unternehmen potenziell verringert

Vimeo-Preise:

Starter : $20/Monat (60 Videos)

: $20/Monat (60 Videos) Standard : $33/Monat (120 Videos)

: $33/Monat (120 Videos) Fortgeschritten : $108/Monat (500 Videos)

: $108/Monat (500 Videos) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Vimeo-Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (400+ Bewertungen)

4.3/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1000+ Bewertungen)

Anpassbare Marketing-Vorlagen von ClickUp

Möchten Sie Ihre Marketingbemühungen optimieren? Versuchen Sie ClickUp's anpassbare marketing-Vorlagen ! Sie sind perfekt, um Zeit zu sparen und Ihre Kampagnen aufzuwerten.

1. Social Media Content Plan Vorlage

ClickUp's Social Media Content Plan Template wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung, Planung und Verwaltung Ihrer Social Media Inhalte zu unterstützen.

Die Social Media Content Plan Vorlage von ClickUp sorgt für konsistente Beiträge auf Ihren Social-Media-Seiten, indem Sie Ihre Beiträge im Voraus planen. Diese Vorlage vereinfacht die Ideenfindung und Planung von Social-Media-Beiträgen durch:

Festlegung von Zielen, um den Erfolg Ihrer Social-Media-Marketingbemühungen zu messen

Erstellung eines einfach zu befolgenden Plans für die Erstellung von Inhalten und Zeitersparnis

Sie bleiben über Markttrends auf dem Laufenden, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern Diese Vorlage herunterladen ### 3. Marketing Teams Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für Marketingteams soll Ihnen helfen, Ihre Marketingprozesse zu rationalisieren.

Da in Unternehmen häufig dezentrale Teams eingesetzt werden, ist die Aufrechterhaltung einer zentralen Betriebszentrale eine Herausforderung, da Prozesslücken und -störungen immer offensichtlicher werden. ClickUp's Vorlage für Marketing-Teams bietet eine Lösung, die es Ihren Marketingteams ermöglicht, mit dem Unternehmen zu skalieren, indem sie ihre gesamte Arbeit zusammenführt, die Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen verbessert und schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen ermöglicht. Es vereinfacht das Teammanagement durch:

Sicherstellung, dass alle Teammitglieder ihre Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen

Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb des Teams

Überwachung des Fortschritts bei jedem Projekt Diese Vorlage herunterladen ### 4. Content Marketing Plan Vorlage

Die Content-Marketing-Plan-Vorlage von ClickUp hilft Ihnen bei der Planung, Verfolgung und Messung des Erfolgs Ihrer Content-Marketing-Maßnahmen.

Ob Sie ein neues Produkt einführen oder laufende Kampagnen verwalten, ClickUp bietet Ihnen die Content Marketing Plan Vorlage von ClickUp . Sie hilft Ihnen, eine strukturierte Planungsmethode zu erstellen, die den Prozess vereinfacht und Ihre Inhalte effektiver und effizienter macht. Mit dieser Vorlage können Sie:

Sich auf die effektivsten Inhaltsstrategien konzentrieren, um die Wirkung zu maximieren

Ihr Zielpublikum klar definieren und relevante Inhalte erstellen

Eine umfassende Strategie für die Erstellung und Verbreitung von Inhalten entwickeln Diese Vorlage herunterladen ### 5. Marketing Aktionsplan Vorlage

Die ClickUp-Vorlage für einen Marketing-Aktionsplan soll Ihnen helfen, Ihre Marketingaufgaben zu planen und im Auge zu behalten.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Bemühungen, verfolgen Sie die Fortschritte, passen Sie Strategien an und ermitteln Sie Verbesserungsmöglichkeiten mit ClickUp's Marketing Aktionsplan Vorlage . Diese Vorlage bietet die Struktur, die Sichtbarkeit und die Werkzeuge, um effektive Marketingpläne zu erstellen, die Ergebnisse liefern. Und nicht nur das, es ermöglicht Ihnen auch:

Die Anwendung Ihrer Marketingstrategie über verschiedene Kanäle hinweg sehen

Den Fortschritt anhand von Budgets und Zeitplänen genau überwachen

Nahtlos mit Ihrem Team an Taktiken und Projekten arbeiten Diese Vorlage herunterladen ### 6. Marketing-Bericht Vorlage

ClickUp's Marketing Report Template wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Marketingaktivitäten und -leistungen zu verfolgen.

Ein Marketingbericht ist wie ein Märchenbuch, das uns zeigt, wie gut ein Unternehmen mit seinem Marketing zurechtkommt. Aber diese Berichte zu erstellen, kann schwierig sein!

So kam ich auf folgende Idee ClickUp's Marketing Report Vorlage . Es ist wie ein magisches Werkzeug, das es einfacher macht:

Marketing-Aktivitäten zu überwachen und die Unternehmensleistung zu verfolgen

Aufschlussreiche Diagramme und Bilder zu erstellen, die helfen, die Geschichte zu erklären

Ein besseres Verständnis für Ihre Zielgruppe zu erlangen Diese Vorlage herunterladen Welches ist das beste KI-Tool für B2B-Marketing?

Unter diesen KI-Marketing-Tools sticht ClickUp für mich als umfassendes Kampagnenmanagement- und Produktivitäts-Tool hervor.

ClickUp nutzt KI-Technologie, um Arbeitsabläufe zu straffen, die Zusammenarbeit im Team zu verbessern und die Effizienz des Aufgabenmanagements zu steigern. Das macht es zu einem wertvollen Werkzeug für B2B-Marketer, die ihre digitalen Marketingprozesse optimieren wollen.

Für diejenigen, die bereit sind, ihre Marketingbemühungen mit den leistungsstarken Funktionen von ClickUp zu verbessern, sich für ClickUp anmelden noch heute!