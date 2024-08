Kundenmanagement-Strategien: Ein Leitfaden zum Aufbau hervorragender Kundenbeziehungen

Was haben Blumengeschäfte, Softwareentwicklungsunternehmen und Bauunternehmen gemeinsam? Die Kunden! Unternehmen auf der ganzen Welt sind bestrebt, die Kundenzufriedenheit kontinuierlich zu verbessern, was letztlich die Nachhaltigkeit und Rentabilität des Marktes gewährleistet.

Es ist jedoch keine leichte Aufgabe, Ihre Kunden zufrieden zu stellen. Sie werden bei jedem Schritt auf Stolpersteine stoßen, denn Herausforderungen wie der harte Wettbewerb und sich entwickelnde Technologie- und Markttrends verändern die Kundenerwartungen ständig neu.

Um die Gunst der Kunden auf jedem Markt zu gewinnen, müssen Sie effektive Kundenmanagementstrategien beherrschen. Bei diesen Strategien geht es darum, die Kundentreue zu erhöhen und potenzielle Kunden mit umsetzbaren Schritten zu gewinnen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen das:

Kernkonzepte für das Management von Kundenbeziehungen

Bestandteile einer abgerundeten Kundenmanagementstrategie

10 nützliche Strategien für Vertriebs- und Marketingteams

Tools und Lösungen für die Umsetzung von CRM-Strategien

Kundenmanagement und seine Rolle in jeder Unternehmensstrategie

Kundenmanagement, auch bekannt als Customer Relationship Management oder CRM, steht für die Strategien, Praktiken, Technologien und Prozesse, mit denen Sie Kundenbeziehungen aufbauen, analysieren und verbessern.

Die Konzentration auf das Kundenbeziehungsmanagement wird Ihre Geschäftsstrategien in zweierlei Hinsicht beeinflussen:

Maßgeschneiderte, individuellere Ansätze für neue und bestehende Kunden Analyse der Kundenzufriedenheit durch Nutzerverhalten und Interaktionen

Lassen Sie uns diese Konzepte anhand von Beispielen im Detail verstehen. 👇

Personalisierte Ansätze für den Umgang mit bestehenden und potenziellen Kunden

Ein effizientes Kundenbeziehungsmanagement hilft Ihnen, Kunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen, indem Sie bestehende Produkte und Dienstleistungen anpassen und neue Marketingansätze entwickeln.

Nehmen wir an, Sie betreiben eine kleine Bäckerei mit einem begrenzten Kundenstamm und mehreren Wettbewerbern in der Umgebung. In diesem Fall kann eine effektive CRM-Strategie sein:

Identifizierung von demografischen und psychografischen Kundenprofilen durch Marktforschung

Verwendung von Qualitätszutaten und Werbegeschenken, um die Kundenbindung zu erhöhen

Angebot von Preisnachlässen und Hauslieferungen, um Kunden aus anderen Stadtteilen anzuziehen

Nutzung sozialer Medien oder digitaler Marketing-Tools zur Erstellung von Backinhalten (z. B. Anleitungen) für verschiedene Profile 🥐

Bedeutung der Benutzererfahrung für die Kundenzufriedenheit

Einer der wichtigsten Zwecke des Kundenbeziehungsmanagements ist die Überwachung der Nutzererfahrung. Eine unzureichende Bearbeitung von Beschwerden und Anfragen der Nutzer führt letztlich dazu, dass sich Ihre Kundengruppen vernachlässigt fühlen, was sie dazu veranlasst, nach alternativen Produkten und Dienstleistungen zu suchen.

Betrachten wir hier den hart umkämpften Markt der Streaming-Plattformen. Dienste wie Hulu, Netflix und Disney+ sind alle ziemlich etabliert auf dem Markt. Doch auch diese Unternehmen einen Rückgang ihrer Nutzerbasis zu verzeichnen von Zeit zu Zeit aufgrund von Faktoren wie konkurrierenden Sendungen und begrenzten Abonnementoptionen, die die Nutzererfahrung beeinträchtigen.

Natürlich ist das nur ein einfaches Beispiel. Große Unternehmen verfügen in der Regel über umfassende CRM-Systeme, um Kundendaten zu sammeln und zu verwalten und um zu verstehen, wie sie ihre Angebote positionieren müssen, aber es ist trotzdem fast unmöglich, alle Nutzer zufrieden zu stellen.

Pro-Tipp: Benötigen Sie eine einfache Lösung, um die Kundenzufriedenheitswerte zu verfolgen? Verwenden Sie das kostenlose ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfragen -erstellt, um sowohl Support-Teams als auch Manager zu unterstützen. Erfassen Sie Antworten zur Bewertung von Benutzerpräferenzen, Schmerzpunkten und Ihrer Servicebewertungen - alles auf einer einzigen Seite. ⭐

Verwenden Sie diese Vorlage, um detailliertes Kundenfeedback über 9 verschiedene benutzerdefinierte Felder zu sammeln

Komponenten eines effektiven Kundenbeziehungsmanagements

Die Pflege von Kundenbeziehungen erfordert die Berücksichtigung von fünf nennenswerten Komponenten unter dem Dach des CRM. Sehen wir uns an, welche das sind und wie sie alle zusammenhängen:

1. Kundenbetreuung Kundenbetreuung ist der Eckpfeiler einer jeden CRM-Initiative. Ihre Kundenmanagement-Strategien sollten sich darauf konzentrieren, eine effiziente Kommunikation mit den Benutzern aufrechtzuerhalten, Fragen für bestimmte Anwendungsfälle zu beantworten und Probleme umgehend zu lösen.

Denken Sie daran, dass es beim Kundenservice nicht nur darum geht, Ihre bestehenden Kunden zufrieden zu stellen, sondern auch darum, neue Kunden zu gewinnen. Ein hervorragender Kundenservice wird sowohl neue als auch bestehende Kunden überzeugen, die dann über Mundpropaganda oder Online-Bewertungen Gutes über Ihr Unternehmen berichten und Sie auf dem Radar potenzieller Kunden erscheinen lassen.

Um einen hervorragenden Kundenservice zu bieten, sollten Sie Ihre CRM-Strategie definieren und standardarbeitsanweisungen für Ihr Support-Team. Sie können auch in eine hochwertige CRM-Software mit Optionen zur Unterstützung der Kundenkommunikation in Echtzeit, zur Erfassung von Kundendaten und zur Verfolgung von Interaktionen investieren.

Bonus: Nutzen Sie die ClickUp SOP-Vorlage zur Standardisierung von Verfahren für Ihre Kundendienstteams. Es enthält integrierte Checklisten, die Ihnen helfen, wichtige Prozesse zu dokumentieren und eine einheitliche Leistung sicherzustellen. 💪

Erstellen, organisieren und verwalten Sie SOPs mit der SOP-Vorlage von ClickUp

2. Automatisierung des Außendienstes

Für die meisten modernen Teams ist die Automatisierung des Außendienstes ein wesentlicher Bestandteil ihrer CRM-Strategie.

Ob Sie nun Produkte verkaufen oder in einem dienstleistungsbasierten Geschäft tätig sind wissen Sie, dass der Vertriebsprozess mit alltäglichen, sich wiederholenden Tätigkeiten wie der Dateneingabe und der Aktualisierung des Lead-Status verbunden ist. Mithilfe der Vertriebsautomatisierung können Sie diese manuellen Aufgaben abschaffen und Ihren CRM-Teams die Möglichkeit geben, sich auf das zu konzentrieren, was sie am besten können - die Erfüllung der Kundenanforderungen.

Optionen zur Vertriebsautomatisierung innerhalb Ihrer CRM-Software steigern Sie die Produktivität Ihres Teams und reduzieren das Risiko von burnout bei Mitarbeitern die Vorteile liegen vor allem darin, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter sich wiederholende (und oft langweilige) Aufgaben auslassen und sich auf interessantere, hochwertige Tätigkeiten konzentrieren können. Weitere Vorteile sind:

Aufbau einer zentralisierten Kundendatenbank mit automatisierten Kontakteinträgen

Erstellung detaillierter Vertriebsberichte zur Visualisierung vergangener und aktueller Daten sowie zur Umsatzprognose

3. Marketing-Automatisierung

Ihre CRM-Strategien müssen sich wiederholende Aufgaben innerhalb von Marketingkampagnen, wie das Versenden von Begrüßungsnachrichten oder das Einholen von Bewertungen, umreißen, und hier kommt die Marketingautomatisierung ins Spiel.

Mit der Marketingautomatisierung können Sie Ihre Leads schneller erkunden und auf der Grundlage der gesammelten Daten Wege finden, sie anzusprechen. Die meisten CRM-Software-Tools ermöglichen auch die Integration mit Social-Media-Plattformen, um Beiträge zu planen und Ihrem Marketingteam beim Aufbau einer konsistenten Online-Präsenz zu helfen.

Sie können auch das E-Mail-Marketing rationalisieren die Automatisierung anpassen um E-Mails nach bestimmten Aktionen Ihrer bestehenden und potenziellen Kunden zu versenden und Ihr Lead-Management zu optimieren.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die ClickUp E-Mail-Automatisierungsvorlage . Es ermöglicht Ihnen die Personalisierung und Auslösung von E-Mails in jeder Phase der Customer Journey ohne manuellen Aufwand. Die Automatisierungskonfigurationen sind alle no-code und reduzieren den Verwaltungsaufwand erheblich. 🥰

Einrichten von Parametern und Versenden von automatischen E-Mails durch ClickUp's Email Automation Template

4. Kundenkontaktpunkte (physisch und digital)

Kundenkontaktpunkte stellen alle Kundeninteraktionen mit Ihrem Unternehmen dar. Sie sind nicht linear und können in jeder Phase der Customer Journey auftreten - zum Beispiel:

Potenzielle Kunden hören von Ihrem Unternehmen, werden neugierig und wenden sich an Sie, um auf Ihr Produkt aufmerksam zu machen

Ein neu konvertierter Lead besucht zum ersten Mal die Website, um eine Bestellung aufzugeben

Ein bestehender Kunde wendet sich an Sie, um ein Serviceproblem zu lösen

Sie können Ihre Kundenkontaktpunkte in physische und digitale unterteilen.

Persönliche Kundenkontakte gehören zu den bekanntesten Beispielen für physische (oder traditionelle) Kontaktpunkte. Vernachlässigen Sie aber nicht die Bedeutung anderer physischer Berührungspunkte wie Konferenzen, Messen, gedruckte Broschüren und Dankesbriefe.

Digitale Berührungspunkte helfen bei der Analyse von Kundeninteraktionen über virtuelle Quellen, wie Ihre Website, Kundenumfragen, soziale Medien, Online-Anzeigen und E-Mail-Kampagnen.

Marken nutzen ihre Touchpoints, um sicherzustellen, dass die gesamte Kundenkommunikation und -interaktion ein Erfolg ist. Die Idee ist, Inhalte und Assets für jeden Touchpoint zuzuschneiden und von Anfang an starke Kundenbeziehungen zu initiieren.

Ein CRM-System schätzt nicht willkürlich, wie erfolgreich Ihr Unternehmen bei der Verwaltung von Kundenbeziehungen ist - es arbeitet mit Daten. Aus diesem Grund spielt die Analyse eine zentrale Rolle in jedem CRM-Plan. 💯

Die meisten Teams navigieren Kundendaten mit CRM-Tools, die Trends in Bezug auf Kundenverhalten, Interaktionen und Interessen aufdecken. Sie sollten in der Lage sein, Daten in umsetzbare Berichte umzuwandeln und sie mit verschiedenen Diagrammen und Grafiken zu visualisieren.

Die von Ihnen erstellten Daten und Berichte helfen dabei, Marktsegmente auf der Grundlage von engagierten und nicht engagierten Kunden zu identifizieren und Marketingmaßnahmen zu personalisieren.

Tipp: Treffen Sie schneller datengestützte Entscheidungen - die ClickUp Analysts CRM-Vorlage hilft Ihnen, Kundendaten von einem einzigen Ort aus zu verfolgen und zu verwalten, Trends zu erkennen, Visualisierungen zu erstellen und nahtlos mit CRM-Teams zusammenzuarbeiten .

Verwenden Sie die ClickUp Analysts CRM-Vorlage, um Kundendaten zu organisieren und zu verwalten und den Verkaufsprozess zu visualisieren

3 Potenzielle Herausforderungen im Kundenmanagement

Kein Unternehmen ist absichtlich unhöflich oder geht nicht auf seine Kunden ein, kundenmanagement ist nicht immer ganz einfach. Hier sind einige Herausforderungen, die Sie daran hindern können, die Kundenerfahrung zu verbessern:

Unzureichende Mitarbeiterschulung: Ihre Mitarbeiter repräsentieren die Identität Ihrer Marke, und wenn sie in Bereichen wie Kundenbetreuung und Umsatzprognosen schlecht geschult sind, kann sich dies negativ auf Ihre CRM-Bemühungen auswirken. Entschärfen Sie diese Herausforderung durch:

Detaillierte interne Prozesse für ein optimales Kundenerlebnis

Melden Sie Ihre Mitarbeiter an für CRM-Zertifizierungen2. Minderwertige CRM-Lösung: Ein schwaches CRM-Tool hat begrenzte Funktionen und Anpassungen, eine schlechte Benutzeroberfläche und lässt sich nicht gut in Ihre bestehenden Geschäftsprozesse integrieren. Es wird Sie nur daran hindern, Ihre Ziele zu erreichen Übermäßiger Fokus auf neue Kunden: Viele Unternehmen sind so sehr auf die Gewinnung neuer Kunden konzentriert, dass sie die Kundenbindung vergessen. Wenn Sie es versäumen, die Kundenbindung zu erhöhen, riskieren Sie, dass Ihnen auf lange Sicht Einnahmen entgehen

Let's Talk Solutions: 10 wirksame Strategien für das Kundenmanagement im Jahr 2024

Die Entwicklung einer effektiven CRM-Strategie ist durchaus machbar - wir stellen Ihnen 10 bewährte Methoden zum Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen und zur Steigerung der Kundenbindung vor. 🌸

1. Verwenden Sie ein leistungsstarkes CRM-System

Selbst die beste Strategie für das Kundenbeziehungsmanagement kann scheitern, wenn Sie ein CRM-System verwenden, das nicht auf die Größe Ihres Betriebs abgestimmt ist.

Ausgehend von der auf dem Markt verfügbaren Produktoptionen sollte ein hochfunktionales CRM-Tool bei den folgenden sieben Funktionen helfen:

Analysieren und Visualisieren von CRM-Daten Visualisierung der Customer Journey und Brainstorming für die richtige CRM-Strategie Workflows für Kundenservice-Teams unterstützen Mit Kunden kanalübergreifend kommunizieren Automatisierung von Vertriebs- und Marketingabläufen Rationalisierung von Kundenfeedback Erstellen und Verwalten von Dokumentation

Glücklicherweise können Sie all dies und mehr mit bekommen ClickUp ! Diese Marketing- und Kundenmanagement-Plattform bietet alles, was Sie für den Aufbau einer erfolgreichen CRM-Strategie benötigen und mehrere Kundenprojekte durchführen .

Gehen wir durch ClickUp CRM und sein Bündel von Funktionalitäten, die Ihnen helfen, CRM-Strategien mühelos umzusetzen.

Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus

End-to-End-Lead- und Kunden-Pipelines mit ClickUp überwachen

Mit ClickUp können Sie Ihre gesamte Kundenpipeline einrichten, was die Analyse von Kundenkontaktpunkten und die Erstellung maßgeschneiderter CRM-Strategien erleichtert. Außerdem können Sie mit ClickUp-Ansichten können Sie Kundenbeziehungen aus mehr als 15 verschiedenen Perspektiven betrachten.

Sie können zum Beispiel die Listen- oder Tabellenansicht verwenden, um Kontakte, Leads, Aufträge und Kundeninformationen zu organisieren und zu klassifizieren, oder Sie können die Board-Ansicht um die Daten entsprechend der Pipelinestufe anzuordnen.

Mit dem in ClickUp integrierten Kalender können Sie Kunden-Workflows erstellen, die auf Vertriebs- und Marketingteams abgestimmt sind. Das können Sie auch:

VerwendenClickUp-Dokumente um Kundendaten, Wikis und SOPs zu speichern

Hinzufügen von Links, Dateien und Dokumenten, um Kontext für bestimmte Aufgaben bereitzustellen

Nutzen SieClickUp Gehirn, den KI-Assistenten und Wissensmanager der Plattform, um Kundenantworten und Statusberichte zu erstellen

Verwenden Sie die integrierteChat-Ansicht für schnelle Team-Interaktionen

Visualisieren Sie Kundendaten mit Ihren eigenen ClickUp Dashboard und seinen über 50 Karten können Sie CRM-Daten aus anderen Tools importieren und KPIs wie die Kundenbindungsrate und die durchschnittliche Geschäftsgröße anhand von Grafiken und Diagrammen näher betrachten.

Nahtlose Zusammenarbeit und Überwachung Ihrer Leistung auf ClickUp Dashboards

Reduzieren Sie den Arbeitsaufwand von Marketing- und Vertriebsteams

ClickUp bietet Ihnen eine Fülle von Funktionen, um interne Prozesse zu verbessern. So können Sie beispielsweise Ihre E-Mails in ClickUp integrieren und die Kommunikation mit Ihren Kunden rationalisieren, indem Sie die Interaktionen zentralisieren und organisieren.

Eine weitere Option, die Sie lieben werden, ist ClickUp-Automatisierungen für zeitraubende und sich wiederholende Aufgaben wie das Ändern von Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Kundenstatus. Wählen Sie vorgefertigte Optionen aus der Automatisierungsbibliothek von ClickUp oder erstellen Sie mit wenigen Klicks Ihre eigenen.

Erstellen Sie individuelle Automatisierungen, um Ihre Teams von manueller Arbeit zu entlasten - mit ClickUp Automation

Das ist noch nicht alles - bringen Sie Ihre Marketing- und Vertriebsteams live ClickUp-Whiteboards . Nutzen Sie die digitale Leinwand, um Ihre perfekte Strategie für das Kundenbeziehungsmanagement zu entwickeln, Marketingkampagnen zu visualisieren und das Kundenverhalten mit Hilfe von coolen Hilfsmitteln wie Steckern, Haftnotizen und Textmarkern zu analysieren.

Erwecken Sie Ihre Ideen zum Leben mit den Whiteboards von ClickUp

Und schließlich hilft ClickUp Ihnen, Zeit zu sparen, Fehler zu minimieren und die Kundenbeziehungen mit von Experten erstellten CRM-Vorlagen . Unsere Empfehlungen sind:

ClickUp Vorlage für die Kundeneinführung: Ideal für die Verwaltung neuer Kunden und die Bereitstellung eines lösungsorientierten Kundendienstes von Beginn der Customer Journey an ClickUp Customer Journey Map Vorlage: Ermöglicht es Ihnen, die Customer Journey abzubilden, Berührungspunkte und Verbesserungsbereiche zu erkennen, um Ihre CRM-Strategie zu verbessern ClickUp-Kundenservice-Management-Vorlage: Ermöglicht es Ihnen, Kunden zu organisieren, Kundendienstanfragen zu sammeln und die Kundenzufriedenheit zu verfolgen ClickUp CRM Vorlage: Diesevorlage für die Kundenverwaltung ist perfekt für die Verfolgung von Leads, zentralisierte Kundendaten und die Automatisierung von Aufgaben

2. Personalisieren Sie Online- und E-Mail-Marketing, um das Geschäftswachstum zu fördern

Bei unserer zweiten Strategie geht es um gezielte Marketingkampagnen.

Generisches Marketing wird Ihr Zielpublikum nicht ansprechen - analysieren Sie das Kundenverhalten und entwickeln Sie innovative Wege, um Inhalte für die spezifische Käufer-Persona zu personalisieren, die Sie beeinflussen möchten.

Dazu müssen Sie Ihre Zielgruppe nach relevanten Kriterien wie Demografie oder Kaufhistorie segmentieren.

Bonus lesen: Top User Persona Vorlagen !

3. Interaktive Inhalte erstellen

Interaktive Inhalte verlangen von Ihrem Publikum eine Handlung, die Spaß macht - denken Sie an Umfragen, Quizze und Erhebungen. Sie müssen nicht immer erstklassige Inhalte anbieten - auch mittelmäßige Inhalte können Wunder in Bezug auf die Sichtbarkeit Ihrer Marke bewirken.

Neben dem Kundenengagement spielen personalisierte Kundeninteraktionen eine weitere wichtige Rolle - die Datenerfassung. Die gesammelten Kundenreaktionen können Ihre CRM-Strategie und Ihren Inhaltsplan prägen.

Implementieren Sie diese Strategie mit Hilfe des ClickUp Content Plan Vorlage . Sie ermöglicht eine effiziente Aufgabenorganisation für die Erstellung und Verteilung von Inhalten.

Verwalten Sie Ihre Arbeit wie ein Profi mit dem ClickUp Content Plan Template

4. Soziale Medien für die Kundenbindung nutzen

In der heutigen Zeit ist das Schweigen der sozialen Medien im Grunde ein Rezept für ein CRM-Desaster. Nutzen Sie soziale Netzwerke, um mit Kunden zu kommunizieren, praktische Antworten auf Produktfragen zu geben und Probleme zu lösen. Auf diese Weise fühlt sich Ihre Zielgruppe wertgeschätzt, und Sie können mit der Zeit Kundenloyalität aufbauen.

5. Entwickeln Sie maßgeschneiderte Landing Pages

Landing Pages haben die Macht, Ihre potenziellen Kunden anzuziehen und zu binden. Leider können sie Kunden auch abschrecken, wenn ihr Design und ihre UX-Themen nicht ansprechend genug sind.

Sie müssen sicherstellen, dass der Inhalt Ihrer Landing Pages so optimiert ist, dass er vermittelt, warum Ihr Produkt für Ihre Interessenten ein Muss ist. Zu diesem Zweck können Sie die ClickUp Landing Page Vorlage um Recherche- und Designaufgaben zusammenzustellen, Prioritäten zu setzen (z. B. Fixing navigation oder creating call-to-action links) und Zeitschätzungen für jede Aufgabe festzulegen.

Verwalten Sie Ihre Arbeit wie ein Profi mit dem ClickUp Content Plan Template

6. Nutzen Sie Live-Chatbots für den Kundensupport

Live-Chatbots sind zu einem wichtigen Bestandteil jeder effizienten CRM-Strategie geworden. Das ist keine Überraschung, denn automatisierter Support bedeutet schnelle, rund um die Uhr verfügbare Antworten auf Ihre Kundenfragen. Live-Chatbots können das Kundenerlebnis verbessern und die Personalkosten senken, so dass alle Seiten davon profitieren.

7. Fördern Sie die Kundentreue durch ein belohnungsbasiertes Geschäftsmodell

Steigern Sie die Kundenbindung und -treue, indem Sie eine CRM-Strategie aufbauen, die sich um Belohnungsprogramme, Treuekarten, Sonderrabatte, kostenlose Angebote und ähnliche Anreize dreht. Dadurch fühlen sich Ihre Stammkunden so wertgeschätzt, dass sie immer wieder zu Ihnen zurückkommen.

8. Feedback sammeln

Wenn Sie erwägen, eine neue Funktion zu Ihrer Media-Streaming-Plattform hinzuzufügen oder eine kosteneffiziente Version Ihrer hochwertigen Hautpflegeserie zu entwickeln, müssen Sie zunächst herausfinden, was Ihre Kunden darüber denken. Die Idee ist, den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihre Meinung zu bestehenden Produkten und vorgeschlagenen Innovationen über Feedback-Formulare zu äußern.

Sie werden sich über die ClickUp Form Ansicht ermöglicht es Ihnen, Formulare zu erstellen, die Sie an Ihre Kunden senden können. Verwenden Sie diese zum Sammeln von ihr Feedback zum Kaufprozess, zur Segmentierung von Kundenprofilen und zur Messung der Kundenzufriedenheit.

Erstellen Sie in ClickUp 3.0 ausführliche Formulare mit Drag-and-Drop-Funktionen zum Einfügen von Feldern und Hinzufügen von bedingter Logik, um besseres Feedback zu sammeln

9. Seien Sie transparent bei Servicemängeln

Es gibt kaum ein Unternehmen, das den perfekten Service bietet. Und jetzt kommt's: Eine gute CRM-Strategie erfordert, dass das Unternehmen oder die Führungskräfte die Mängel eingestehen, ihre Sichtweise erläutern und versuchen, die Situation zu verbessern. Es geht nicht darum, die Sympathie des Kunden zu gewinnen, sondern darum, Ihr Engagement für den Kunden zu unterstreichen.

Und eine schlechte CRM-Übung besteht nur darin, Fehler zu vertuschen oder die Probleme zu ignorieren, die die Kunden frustriert haben. 🫣

10. Stimmen Sie Ihre CRM-Strategie immer wieder ab

Ihre CRM-Strategie mag heute funktionieren, aber sie wird nicht ewig erfolgreich sein. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, die Wirksamkeit Ihrer Strategie von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Nehmen Sie Änderungen vor, um neuen Kundenerwartungen, Technologien und Marktveränderungen Rechnung zu tragen, und implementieren Sie Ihre angepassten CRM-Strategie entsprechend.

Verstehen und Anpassen an die Customer Journey

Ihre Kunden passen sich nicht an Sie an, sondern Sie müssen ihre Reise und ihr Verhalten in den verschiedenen Phasen verstehen und Ihren Ansatz an ihre Bedürfnisse anpassen. Laut einer studie von McKinsey aus dem Jahr 2021 sind 76 % der Kunden frustriert, wenn eine Marke keine personalisierten Interaktionen anbietet.

Die Analyse des Kundenverhaltens führt zu einer Kundensegmentierung, die den Grundstein für jede CRM-Strategie legt. Sobald die Segmentierung abgeschlossen ist, übernehmen die meisten Teams die Grundsätze des Omnichannel-Marketings, um ein maßgeschneidertes Kundenerlebnis über die gesamte User Journey hinweg zu bieten und die kundenbindung .

Die Idee ist, den Kunden die Möglichkeit zu geben, Ihre Produkte kanalübergreifend zu erkunden. Die Botschaften, der Ton und die Identität Ihrer Marke sollten jedoch über alle Berührungspunkte hinweg konsistent sein.

Erstellen Sie eine erfolgreiche CRM-Strategie mit ClickUp

Um eine effiziente und erfolgreiche CRM-Strategie zu entwickeln, müssen Sie Daten sammeln und analysieren, Kundenservice-Teams schulen, Zielgruppen identifizieren und Kampagnen personalisieren, um Käufer zu gewinnen und zu binden.

Zum Glück ist ClickUp so konzipiert, dass es Ihre CRM-Bemühungen unterstützt und die Kundendienstprozesse in jeder Größenordnung rationalisiert, so dass es eine wertvolle Ergänzung für Ihr Team darstellt. Für ClickUp anmelden und beginnen Sie noch heute, die besten CRM-Strategien zu entwickeln. 🫅