die 20 besten B2B-Marketing-Software-Tools für 2024

B2B ist der richtige Weg. Ihr Produkt an andere Unternehmen statt an Verbraucher zu verkaufen, hat seine Vorteile, aber diese Strategie hat ihre Tücken.

Verbraucher können ein wankelmütiges Völkchen sein, das seine Entscheidungen oft auf der Grundlage einer Reihe von Faktoren trifft. Unternehmen hingegen treffen eher praktische Entscheidungen, die auf Daten und Vernunft beruhen. Sie wollen ein gutes Produkt, das ihren geschäftlichen Anforderungen und ihrem Budget entspricht. Einfach.

Und doch ist es immer noch... kompliziert, B2B-Kunden zu erreichen.

Wenn Sie an Verbraucher verkaufen und Ihre Zielgruppe Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren sind, dann haben Sie ein viel breiteres Netz potenzieller Kunden im Vergleich zu denjenigen, die sich ausschließlich an Marketingchefs in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern wenden.

Aber unabhängig davon, wie breit oder spezifisch Ihre Zielgruppe ist, kann die richtige B2B-Marketing-Software Ihnen helfen, neue Kunden zu finden, sie zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen und mehr Geschäfte abzuschließen. Sie kümmert sich um den schwierigen Teil des B2B-Marketings, damit Sie sich auf den einfachen Teil konzentrieren können: zu erklären, warum Ihr Produkt das beste ist.

Hier finden Sie 20 Marketing-Tools, mit denen Sie im Jahr 2024 mehr B2B-Kunden gewinnen können.

Was ist B2B-Marketing?

B2B-Marketing ist die Abkürzung für Business-to-Business-Marketing. Dabei geht es darum, dass ein Unternehmen nicht versucht, einzelne Verbraucher zu gewinnen, sondern andere Unternehmen zum Kauf seiner Produkte auffordert.

Beim B2B-Marketing sind Ihre Zielgruppe andere Unternehmen, und Ihre Kontakte sind die Entscheidungsträger in diesen Unternehmen. Dazu können Abteilungsleiter, Betriebsleiter oder Führungskräfte gehören.

B2B-Marketingsoftware ist ein Beispiel für B2B-Marketing in Reinkultur. Sie versuchen, Ihr Unternehmen zum Kauf ihrer Software zu bewegen. Jedes Mal, wenn Sie eine Werbung sehen, eine E-Mail erhalten oder einen Artikel über eine neue Marketing-Software lesen, sind Sie Zeuge von B2B-Marketing in Aktion. Selbst dieser Artikel, den Sie gerade lesen, ist eine Form des B2B-Marketings. 🤯

Verschiedene B2B-Marketing-Software dient unterschiedlichen Zwecken und löst unterschiedliche Probleme. Vielleicht entscheiden Sie sich am Ende für zwei oder drei Programme mit unterschiedlichen Funktionen, um alle Ihre Marketingbedürfnisse abzudecken - eines für Inhalte, eines für E-Mails und so weiter. Aber bei jedem Programm, das Sie kaufen, sollten Sie auf diese drei Eigenschaften achten, um sicherzustellen, dass es zukunftssicher ist:

Skalierbar: Sobald sich Ihre Marketingbemühungen auszahlen, müssen Sie weitere Konten zu Ihrer Kundenbeziehungsmanagement-Plattform hinzufügen und mit jeder E-Mail-Marketingkampagne mehr E-Mails versenden. Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewählte Plan einen gewissen Spielraum für sofortiges Wachstum bietet und dass das Programm es Ihnen ermöglicht, Ihren Plan zu erweitern, wenn Ihre Anforderungen steigen

Sobald sich Ihre Marketingbemühungen auszahlen, müssen Sie weitere Konten zu Ihrer Kundenbeziehungsmanagement-Plattform hinzufügen und mit jeder E-Mail-Marketingkampagne mehr E-Mails versenden. Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewählte Plan einen gewissen Spielraum für sofortiges Wachstum bietet und dass das Programm es Ihnen ermöglicht, Ihren Plan zu erweitern, wenn Ihre Anforderungen steigen Budgetfreundlich: Einige der leistungsstärksten B2B-Marketing-Tools können für kleine Unternehmen unerschwinglich sein. Wenn Sie sich die umfangreichsten Systeme nicht leisten können, sollten Sie nach Software mit Freemium-Preismodellen Ausschau halten, die Ihnen den Einstieg erleichtern und Ihnen ein Upgrade bei steigendem Bedarf ermöglichen

Einige der leistungsstärksten B2B-Marketing-Tools können für kleine Unternehmen unerschwinglich sein. Wenn Sie sich die umfangreichsten Systeme nicht leisten können, sollten Sie nach Software mit Freemium-Preismodellen Ausschau halten, die Ihnen den Einstieg erleichtern und Ihnen ein Upgrade bei steigendem Bedarf ermöglichen Keine doppelten Funktionen: Sie müssen nicht zweimal für dasselbe bezahlen. Beginnen Sie also mit einem Tool, das die meisten Ihrer Marketingbedürfnisse abdeckt, und erweitern Sie Ihr technisches Paket nur, wenn ein anderes Tool eine völlig andere Funktion erfüllt.

Die 20 besten B2B-Marketing-Software-Optionen im Jahr 2024

Eine gute Software ist wie ein gutes Teammitglied: Mit ihr wird die Arbeit für alle einfacher und angenehmer. Bereiten Sie sich also darauf vor, das nächste VIP (very important program) Ihres B2B-Marketingteams kennenzulernen, denn diese 20 Tools werden Ihre Arbeitsweise verändern.

Die KI-Funktionen von ClickUp machen es Marketing-Teams einfach, wichtige Dokumente wie eine Fallstudie schnell zu erstellen

Wenn Sie Ihr B2B-Marketing optimieren, die Zusammenarbeit im Team verbessern und Ihre gesamte Arbeit auf einer Plattform zusammenfassen wollen, dann brauchen Sie ClickUp - die ultimative Produktivitätssoftware. 🛠️

ClickUp bietet eine Vielzahl von dynamischen Funktionen für CRM-Teams verkaufsteams, und marketingteams und das alles an einem Ort. Ob Sie nach einer effizienteren Möglichkeit suchen, Ihren Verkaufstrichter zu visualisieren, Verkaufsskripte zu schreiben oder Ihren Content-Kalender zu erstellen - ClickUp ist Ihre Lösung. Diese leistungsstarke Plattform wurde für Unternehmen aller Branchen entwickelt und bringt Teams mit verschiedenen integrierten Tools für die Zusammenarbeit, über 15 flexiblen Ansichten, mehr als 1.000 Integrationen und einer umfangreichen Vorlagenbibliothek zusammen.

Um es einfach auszudrücken: ClickUp hat alles, was Sie brauchen, um eine erfolgreiche B2B-Kampagne zu starten.

Beste Eigenschaften

ClickUp-Dokumente ermöglichen es Ihnen, mit Ihrem Team an Ihrem Marketingplan, Ihren Verkaufsskripten, Ihrem Styleguide, Ihren Kommunikationsrichtlinien und allen anderen schriftlichen Dokumenten zusammenzuarbeiten

ClickUp Dashboards zeigen Ihnen wichtige Kennzahlen auf einen Blick, so dass Sie die Konversionsraten Ihrer letzten Kampagne, den Lebenszeitwert von Kunden in Ihrem CRM oder andere KPIs überwachen können

ClickUp-Automatisierungen machen Ihre Arbeit effektiver, indem sie Ihre Aufgaben automatisch erledigen, wie z. B. das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren des Kundenstatus und das Reorganisieren von Daten

ClickUp KI ist speziell für bestimmte Rollen in Ihrem Unternehmen entwickelt worden. Sie kann Ihr Team beim Schreiben, Bearbeiten und Formatieren von Inhalten, beim Brainstorming von Kampagnenideen, beim Benennen neuer Produkte und vielem mehr unterstützen

Beschränkungen

Da ClickUp so viele Funktionen hat, kann es für neue Benutzer eine Lernkurve geben

Einige der Funktionen der Web-App sind in der mobilen App noch nicht verfügbar

Preisgestaltung

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7 pro Benutzer pro Monat

$7 pro Benutzer pro Monat Geschäftskunden: $12 pro Benutzer pro Monat

$12 pro Benutzer pro Monat Unternehmen: Kontakt für Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (8,705+ Bewertungen)

4.7/5 (8,705+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,795+ Bewertungen)

2. HubSpot

über HubSpot HubSpot ist wie sechs B2B-Marketing-Software-Tools in einem. Im Grunde ist es ein Marketing-Software-Burrito. 🌯

HubSpot ist eine CRM-Plattform mit verschiedenen "Hubs" für Ihre Marketing-, Vertriebs-, Kundensupport-, Content-, Operations- und E-Commerce-Teams. Wenn alle Ihre Teams auf einer Plattform arbeiten, ist es einfacher, sich zum richtigen Zeitpunkt mit den Kunden in Verbindung zu setzen und zu verhindern, dass Ihre Teams in Silos arbeiten. Alle haben Zugriff auf dieselben Informationen, so dass es einfacher ist, eine einheitliche kommunikationsplan über jeden Kundenkontaktpunkt hinweg - denn Kommunikation ist der Schlüssel. 🗝️

Beste Eigenschaften

Website-Tools zur Lead-Generierung ermöglichen es Ihnen, mit Ihren Website-Besuchern zu chatten oder deren Kontaktinformationen zu erfassen

Integrierte Marketing-Automatisierungstools helfen Ihnen bei der Durchführung Ihrermarketingplan effizienter durchzuführen

Reporting-Tools ermöglichen Ihnen die Überwachung des Erfolgs Ihrer Kampagnen

Beschränkungen

Mehrere Benutzer bemängeln, dass einige der besten Funktionen von HubSpot nur in den höheren Preisklassen verfügbar sind

Einige Benutzer sind der Meinung, dass es schwierig sein kann, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen und die benötigten Daten zu sammeln

Preisgestaltung

Nur Marketing Hub:

Gratisplan

Starter: $18 pro Monat

$18 pro Monat Professionell: 800 $ pro Monat

CRM-Suite mit allen Tools:

Kostenloser Plan

Starter: $20 pro Monat

$20 pro Monat Professionell: 1.600 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,105+ Bewertungen)

4.4/5 (10,105+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (5,650+ Bewertungen)

3. ActiveCampaign

über ActiveCampaign Diese B2B-Marketing-Automatisierungsplattform bietet Tools für Ihre Marketing-, Vertriebs- und E-Commerce-Teams. Mit der Automatisierung können Sie Ihre Kommunikation personalisieren, schneller reagieren und Leads an die richtigen Teammitglieder weiterleiten.

Dieses Marketing automatisierungssoftware rationalisiert Ihre marketing-Workflow und machen Ihre Teams produktiver. So können Sie intelligenter und nicht härter arbeiten und haben trotzdem noch Zeit für eine Happy Hour. 🍹

Beste Eigenschaften

Mit der E-Mail-Automatisierung können Sie eine Begrüßungsserie erstellen oder die Segmentierung nutzen, um personalisierte Nachfassaktionen und Mitteilungen zum Verlassen des Warenkorbs zu versenden

Kontaktbewertungen helfen Ihnen, das Kundenengagement zu verfolgen, damit Ihr Vertriebsteam zum richtigen Zeitpunkt nachfassen kann

Integrationen mit Slack, Salesforce, Shopify, Calendly, Google Analytics, ClickUp und anderen ermöglichen die Automatisierung Ihres gesamten Workflows

Beschränkungen

Mehrere Benutzer berichten, dass diese Software eine Lernkurve hat, teilweise weil die Formulierung der Plattform nicht intuitiv ist

Einige Nutzer berichten, dass das ActiveCampaign-Kundensupportteam mehrere Tage braucht, um auf Anfragen zu reagieren

Preisgestaltung

Nur Marketing-Tools:

Plus: $49 pro Monat

$49 pro Monat Professional: $149 pro Monat

$149 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Nur Verkaufstools:

Plus: $19 pro Benutzer pro Monat

$19 pro Benutzer pro Monat Professional: $49 pro Benutzer pro Monat

$49 pro Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Marketing- und Vertriebs-Bundle:

Plus: $93 pro Monat

$93 pro Monat Professional: $386 pro Monat

$386 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (10,350+ Bewertungen)

4.5/5 (10,350+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,250+ Bewertungen)

4. Leadfeeder

über Leadfeeder Leadfeeder ist jetzt im Besitz von Dealfront, einem Softwareanbieter, der verschiedene Tools für Vertriebsinformationen und Lead-Generierung anbietet. Aber Leadfeeder ist das schillerndste Werkzeug im Werkzeugkasten. 🔧

Dieses Programm liefert Ihnen qualitativ hochwertige Leads, indem es Ihre Website-Besucher und die Unternehmen, für die sie arbeiten, identifiziert (auch wenn deren Mitarbeiter im Außendienst tätig sind). So können Sie sehen, welche Unternehmen bereits an Ihrem Produkt interessiert sind, und Ihr Vertriebsteam kann nachfassen.

Beste Eigenschaften

Identifizieren Sie Ihre Website-Besucher und sehen Sie ihr genaues Verhalten, während sie Ihre Website erkunden

Nutzen Sie die Segmentierung, um Leads auf der Grundlage ihrer Kaufabsicht und ihres potenziellen Werts zu bewerten

Bestimmen Sie den besten Ansprechpartner für die Unternehmen, die Ihre Website besuchen

Beschränkungen

Einige Nutzer berichten von Fehlern, wenn Leadfeeder Daten in ihr CRM importiert

Andere sind der Meinung, dass das Kundensupport-Team von Dealfront nur langsam reagiert

Preisgestaltung

Kostenlos

Bezahlt: $139 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (765+ Bewertungen)

4.3/5 (765+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (120+ Bewertungen)

5. Ahrefs

über Ahrefs Daten sind Macht. Und wenn es um Ihre SEO-Strategie geht, liefert Ahrefs aussagekräftige Daten. Diese umfassende SEO-Forschungs-, Analyse- und Prüfsoftware ermöglicht es Ihnen, fundiertere Entscheidungen über Ihre Content-Strategie zu treffen. Sie verfügen über Tools, mit denen Sie neue Content-Möglichkeiten finden, technische Verbesserungen an Ihrer Website vornehmen und sogar die Top-Keywords Ihrer Konkurrenten aufspüren können. 🧟

Beste Eigenschaften

Das Dashboard zeigt Ihnen wichtige SEO-Kennzahlen auf einen Blick, damit Sie die Leistung Ihrer Website verfolgen können

Mit dem Site-Explorer können Sie die Keyword-Rankings und Backlinks Ihrer Konkurrenten verfolgen

Der Keyword-Explorer hilft Ihnen, Ihre Content-Strategie zu planen und neue Möglichkeiten zu finden

Beschränkungen

Die Backlink-Berichte können langsam geladen werden, und einige Benutzer beschweren sich, dass sie nicht immer mit den Backlinks in Google Analytics übereinstimmen

Da dieses Programm so viele Funktionen umfasst, kann es schwierig sein, die gewünschte Funktion auf der Benutzeroberfläche zu finden

Preisgestaltung

Lite: $99 pro Monat

$99 pro Monat Standard: $199 pro Monat

$199 pro Monat Erweitert: $399 pro Monat

$399 pro Monat Enterprise: $999 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (485+ Bewertungen)

4.6/5 (485+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (525+ Bewertungen)

6. Sprout Social

über Sprout Social Wenn soziale Medien eine wichtige Rolle in Ihren B2B-Marketingbemühungen spielen, kann Sprout Social die Erstellung, Veröffentlichung und Analyse Ihrer Inhalte rationalisieren.

Es verfügt über einen integrierten Content-Kalender und Tools für die Zusammenarbeit und lässt sich mit all Ihren Social-Media-Kanälen - Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn, Pinterest, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger und Google Business Messages - integrieren, um die Veröffentlichung und Planung zu erleichtern. Es hat sogar tools für soziales Zuhören damit Sie, wenn es um Ihren Online-Ruf geht, ganz Ohr sein können. 👂

Beste Eigenschaften

Erstellen Sie Ihren Inhaltsplan mit einer gemeinsamen Asset-Bibliothek, einem Inhaltskalender, Kommentaren und Genehmigungen

Optimieren und veröffentlichen Sie Inhalte auf mehreren Social-Media-Plattformen zur gleichen Zeit

Verwenden Sie integriertemarketing-Automatisierungstools und anpassbare Workflows, um schneller zu reagieren und mit Kunden in Kontakt zu treten

Beschränkungen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Automatisierungsfunktionen nicht anpassbar oder spezifisch genug sind

Andere finden, dass die Social Listening-Tools nicht genügend Erwähnungen, Schlüsselwörter oder Phrasen erfassen können

Preisgestaltung

Standard: $249 pro Monat

$249 pro Monat Professional: $399 pro Monat

$399 pro Monat Erweitert: $499 pro Monat

$499 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2,570+ Bewertungen)

4.4/5 (2,570+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (555+ Bewertungen)

7. Google Analytics

über Google-Analytik Wenn Sie den Verkehr auf Ihrer Website verstehen wollen, brauchen Sie Google Analytics. Sie können es so einrichten, dass es die für Sie wichtigsten Website-Daten überwacht - vom Wachstum Ihres organischen Datenverkehrs über die Kanäle, aus denen Ihre Website-Besucher kommen, bis hin zu den Arten von Kunden, die Sie am häufigsten besuchen. Ihr Website-Traffic muss kein Geheimnis sein. 🚦🚗

Beste Eigenschaften

Das anpassbare Dashboard ermöglicht es Ihnen, die für Sie wichtigsten Daten zu organisieren, zu visualisieren und zu teilen

Echtzeitdaten zeigen Ihnen live die Customer Journeys auf Ihrer Website und zeigen, woher Ihr eingehender Traffic kommt

Publikumsinformationen zeigen die demografischen Daten, Interessen, den Standort, das Verhalten und den Lebenszeitwert Ihrer Kunden an

Beschränkungen

Viele Nutzer berichten, dass es zeitaufwändig ist, die Plattform so einzurichten, dass die gewünschten Daten und Erkenntnisse angezeigt werden

Da Google Nutzerdaten sammelt, sind einige Nutzer über den Datenschutz besorgt

Preisgestaltung

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (6,180+ Bewertungen)

4.5/5 (6,180+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,580+ Bewertungen)

8. Google Suchkonsole

über Google Suchkonsole Seien wir ehrlich: Wir alle, die wir Inhalte erstellen, die für Suchmaschinen-Rankings optimiert sind, arbeiten im Grunde für Google. Also können wir unsere Anweisungen genauso gut direkt vom Chef (aka den Google-Bots) erhalten. 🤖

Die Google Search Console zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Inhalte optimieren können, und erklärt die Probleme, die Ihre Website vom Ranking abhalten. Sie gibt Ihnen die Informationen, die Sie brauchen, um auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen zu erscheinen - und zwar kostenlos.

Beste Eigenschaften

Überwachen Sie Ihren organischen Verkehr und die Leistung Ihrer Website

Melden Sie Ihre Sitemap oder einzelne URLs an, um schneller gecrawlt zu werden und besser zu ranken

Erkennen Sie Probleme, die Ihre Website vom Ranking abhalten

Beschränkungen

Fehlende Anpassungsmöglichkeiten

Die Daten werden nicht in Echtzeit bereitgestellt - die meisten Daten sind ein paar Tage alt

Preisgestaltung

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (215+ Bewertungen)

4.7/5 (215+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (165+ Bewertungen)

9. Zoom

über Zoomen Wenn Sie sich in den letzten drei Jahren nicht hinter einem Felsen versteckt haben (was wir Ihnen nicht verübeln würden), haben Sie wahrscheinlich schon von Zoom gehört und es auch benutzt. Dies ist eine der besten Videokonferenzplattformen, die es gibt, und sie wurde erweitert, um bessere Ressourcen für die Veranstaltung großer Online-Events und Webinare zu bieten. Damit können Sie sich von Angesicht zu Angesicht mit Kunden auf der ganzen Welt treffen - ein Privatjet ist nicht erforderlich. 🛩️

Beste Eigenschaften

Virtuelle Meetings ermöglichen es Ihrem Vertriebsteam und Ihrem Kundendienstteam, mit Kunden zu interagieren, egal wo auf der Welt sie sich befinden

Mit der Veranstaltungsplattform können Sie virtuelle Konferenzen, Schulungen oder Messen als Teil Ihrer Event-Marketing- und Kundenbindungsinitiativen veranstalten

Der Terminplaner macht es einfach, Kunden einzuladen und einen Link zur Teilnahme zu teilen

Beschränkungen

Der kostenlose Plan beendet Ihr Meeting automatisch nach 40 Minuten

Die Plattform hatte in der Vergangenheit Probleme mit der Sicherheit und dem Datenschutz, so dass sie möglicherweise nicht die beste Wahl für den Austausch sensibler Informationen ist

Preisgestaltung

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $149.90

$149.90 Business: $199.90

$199.90 Business Plus: $250

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (53,510+ Bewertungen)

4.5/5 (53,510+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (13,630+ Bewertungen)

10. BuzzSumo

über BuzzSumo BuzzSumo ist ein umfassendes Tool für Suchmaschinenoptimierung, Content Marketing und Reputationsmanagement. Ihr Content-Marketing-Team kann es nutzen, um Ihren Content-Kalender zu planen und mehr organischen Traffic zu generieren, und Ihr PR-Team kann es nutzen, um Ihren Online-Ruf zu verwalten und Markenbewusstsein aufzubauen. Sie können es sogar nutzen, um Ihre Konkurrenten zu überprüfen und ihnen einen Schritt voraus zu sein. 🏈

Beste Eigenschaften

Entdeckungs- und Recherchetools helfen Ihnen bei der Suche nach Schlüsselwörtern und SEO-Content-Marketing-Themen und zeigen Ihnen dann die am besten bewerteten Artikel zu diesen Themen

Überwachungsfunktionen ermöglichen es Ihnen, neue Backlinks zu verfolgen und Warnungen über Markenerwähnungen und Themen, die für Sie wichtig sind, einzustellen

Eine Datenbank mit Autoren, Erstellern und Journalisten hilft Ihnen, mit Influencern in Kontakt zu treten, deren Interessen mit Ihrem Markenangebot in Verbindung stehen

Beschränkungen

Einige Nutzer sind der Meinung, dass die Berichtsfunktionen intuitiver und benutzerfreundlicher sein könnten

Es gibt eine steile Lernkurve, wenn Sie alle Funktionen des Programms in vollem Umfang nutzen möchten

Preisgestaltung

Inhaltserstellung: $199 pro Monat

$199 pro Monat PR & Kommunikation: 299 Euro pro Monat

299 Euro pro Monat Suite: 499 Euro pro Monat

499 Euro pro Monat Enterprise: $999 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

4.5/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (140+ Bewertungen)

11. Leadpages

über Leadpages Entwerfen Sie Ihre Website mit Leadpages mit dem Ziel der Leadgenerierung. Diese Plattform ist ein idealer Website-Builder für kleine B2B-Unternehmen. Sie macht es einfach, Ihre Website ohne jegliche Erfahrung oder Programmierkenntnisse zu erstellen. Und jede Seite ist für den Verkauf optimiert. Selbst Neulinge werden denken, dass es ein Kinderspiel ist. 🧠

Beste Eigenschaften

Hunderte von Website-Vorlagen, optimiert für Lead Scoring und Konversionen

KI-Technologie hilft Ihnen, Texte und Bilder für Ihre Webseiten in wenigen Minuten zu erstellen

Landing Page Builder hilft Ihnen, die Vorteile Ihres Produkts zu erklären

Beschränkungen

Benutzer berichten von begrenzten Anpassungsoptionen

Einige Benutzer sind der Meinung, dass die integrierten Lead-Formulare nicht genügend Informationen über potenzielle Kunden sammeln

Preisgestaltung

Standard: $37 pro Monat

$37 pro Monat Pro: $74 pro Monat

$74 pro Monat Erweitert: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (210+ Bewertungen)

4.3/5 (210+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (290+ Bewertungen)

12. Sumo

über Sumo Kennen Sie diese Popups, die auf fast jeder Website auftauchen und Sie auffordern, Ihre E-Mail-Adresse im Austausch für irgendetwas anzugeben (einen Rabattcode, ein E-Book, eine kostenlose Bildungsressource)? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie mit Sumo erstellt wurden.

Mit dieser App können Sie Ihrer Website ein Popup-Fenster zum Erfassen von E-Mails hinzufügen und Ihre Abonnentenliste mit jedem Besucher Ihrer Website erweitern. Sie müssen es nur einrichten und können sich dann entspannt zurücklehnen und E-Mails verschicken. 📩

Beste Eigenschaften

Ein Popup-Fenster fordert Ihre Website-Besucher auf, ihre E-Mails mitzuteilen, damit Sie Ihre Abonnentenliste erweitern können

Mit der Smart Bar können Sie ein E-Mail-Sammelfeld oben oder unten auf Ihren Webseiten und Beiträgen einbetten

Plugins für WordPress, Shopify und Google Tag Manager

Beschränkungen

Während diese App Integrationen mit vielen der beliebtesten Marketing-Tools bietet, beschweren sich einige Nutzer, dass es keine Integrationen für Nischen-E-Mail-Marketing-Tools gibt

Die kostenlose Version zeigt Sumo-Branding in Ihrem Popup

Preisgestaltung

Kostenlos

Pro: $39 pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (50+ Bewertungen)

4.1/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (65+ Bewertungen)

13. Lackmus

über Lackmus Dieses E-Mail-Marketing-Tool begleitet Sie von der Idee bis zum Versand. 💭 📧

Mit Litmus können Sie Ihre E-Mail-Kampagnen von einem Ort aus erstellen, mit Ihrem Team zusammenarbeiten, Genehmigungen einholen, testen, personalisieren, versenden und analysieren. E-Mail-Marketing ist nach wie vor eine der kosteneffizientesten Wege für B2B-Unternehmen, um Werbung zu machen und dieses Tool kann Ihnen helfen, es richtig zu machen.

Beste Eigenschaften

Erstellen Sie eine Bibliothek Ihrer aktuellen E-Mail-Marketing-Assets, wie Bilder, Grafiken, Schaltflächen und Logos

Erstellen und personalisieren Sie E-Mail-Kampagnen mit Live-E-Mail-Inhalten und KI-gestützten Empfehlungen

Testen Sie die Zustellbarkeit, um zu vermeiden, dass Ihre E-Mails in Spam-Ordnern landen

Beschränkungen

Einige Benutzer berichten, dass Bilder und E-Mail-Testvorschauen nur langsam geladen werden

Es gibt nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten für das Layout Ihres Dashboards

Preisgestaltung

Basic: $99 pro Monat

$99 pro Monat Plus: $199 pro Monat

$199 pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (360+ Bewertungen)

3.6/5 (360+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

14. Moz

über Moz Wenn Sie Ihren organischen Website-Verkehr steigern wollen, können Sie mit diesem SEO-Tool das Steuer in die Hand nehmen. 🏎️

Wie Ahrefs oder Semrush ist Moz ein Programm zur Suchmaschinenoptimierung, das Ihnen hilft, Ihre B2B-Content-Marketing-Strategie zu planen und mehr Website-Besucher anzuziehen. Sie können analysieren, wie gut Ihre Website im Ranking abschneidet, sich mit den Wettbewerbern vergleichen und Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Website oder zur Erweiterung Ihrer Inhalte entdecken.

Beste Eigenschaften

Das Keyword-Recherche-Tool hilft Ihnen, Möglichkeiten zur Erstellung hilfreicher B2B-Inhalte zu entdecken

Das Content-Optimierungstool zeigt Ihnen, wie Sie Ihre On-Page-SEO verbessern können, damit Ihre Landing Pages oder Blogs besser ranken

Das Link-Recherche-Tool verfolgt die Qualität und Quantität der Backlinks zu Ihrer Website

Beschränkungen

Einige Nutzer bemängeln, dass das Design nicht so benutzerfreundlich ist wie bei ähnlichen Tools

Andere finden die fortgeschrittenen Analysetools schwer zu erlernen

Preisgestaltung

Standard: $99 pro Monat

$99 pro Monat Medium: $179 pro Monat

$179 pro Monat Groß: 299,- $ pro Monat

299,- $ pro Monat Premium: 599 Euro pro Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (385+ Bewertungen)

4.4/5 (385+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (340+ Bewertungen)

15. Google Attribution

über Google Attribution Wo sind die Early Adopters?! Denn diese Google-App steckt noch in den Kinderschuhen. 🍼

Google Attribution befindet sich noch in der Beta-Phase, kann aber kostenlos ausprobiert werden und ist damit eines der kostengünstigsten Marketing-Tools für B2B-Unternehmen. Es nutzt die Algorithmen des maschinellen Lernens von Google, um Klicks auf Anzeigen, die zu Conversions führen, genau zuzuordnen, was Ihnen helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen über ressourcenzuweisung in Ihrem bezahlten Werbebudget.

Beste Eigenschaften

Es ist kostenlos, was die meisten B2B-Marketingprogramme nicht sind

Sie hilft Ihnen zu verstehen, welche bezahlten Werbekanäle die beste Konversionsrate haben

Es ermöglicht Ihnen, die potenziellen Auswirkungen einer Umverteilung Ihres Budgets auf verschiedene bezahlte Kanäle zu analysieren

Beschränkungen

Einige Nutzer finden es schwierig, Daten zu konfigurieren und umfangreiche Berichte zu erstellen

Andere bemängeln, dass Sie nur eine begrenzte Anzahl von Nutzern hinzufügen können, so dass diese App möglicherweise nicht für größere Teams geeignet ist

Preisgestaltung

Kostenlos

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (15+ Bewertungen)

4/5 (15+ Bewertungen) Kapitelra: N/A

16. Hootsuite

über Hootsuite Hootsuite ist einer der größten Namen im Bereich Social Media Management. Und die Funktionen machen die Verwaltung Ihrer Social-Media-Kampagnen zu einem wahren Vergnügen! 🦉

Sie können von der App aus planen, planen und posten sowie bezahlte Anzeigen, Kommentare, Konversationen und Leistungskennzahlen überwachen. Egal, auf wie vielen Social-Media-Kanälen Sie posten, Sie haben alles an einem Ort.

Beste Funktionen

Planen Sie Ihre sozialen Medieninhaltskalender und veröffentlichen Sie Beiträge auf all Ihren Kanälen von einem Ort aus

Sehen Sie alle Ihre Social Media-Benachrichtigungen in einem Posteingang

Nutzen Sie Integrationen mit allen wichtigen Social-Media-Plattformen sowie mit beliebten Marketing-Tools wie Mailchimp, HubSpot, Dropbox und Canva

Beschränkungen

Tags, Erwähnungen und andere Funktionen sind in Hootsuite nicht für jeden Social Media-Kanal verfügbar, was bedeutet, dass Sie Beiträge nach der Veröffentlichung möglicherweise bearbeiten müssen

Einige Nutzer berichten über Probleme mit der in das Programm integriertenKI-Schreibwerkzeuge Preisgestaltung

Professionell: $99 pro Monat

$99 pro Monat Team: $249 pro Monat

$249 pro Monat Geschäftskunden: 739 $ pro Monat

739 $ pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (4,040+ Bewertungen)

4.1/5 (4,040+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (3,475+ Bewertungen)

17. Erwähnen Sie

über Erwähnung Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass die Suche nach Kommentaren in sozialen Medien, die für Ihre Marke relevant sind, wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen ist, dann brauchen Sie Mention. Sie helfen Ihnen, jede Nadel in jedem Online-Heuhaufen zu finden. 🪡

Mention betreibt Social Listening, d. h. es überwacht Milliarden von Online-Quellen, um Erwähnungen Ihrer Marke oder markenbezogene Schlüsselwörter zu finden, was es Ihnen erleichtert, sich an der Konversation zu beteiligen.

Beste Eigenschaften

Erhalten Sie Benachrichtigungen über Markenerwähnungen, Schlüsselwörter, Branchenthemen oder bestimmte Veröffentlichungen

Einblicke in Daten über Ihre Zielgruppe, Ihre Marke, einen Wettbewerber oder ein Branchenthema

Veröffentlichen Sie Beiträge auf all Ihren Social-Media-Kanälen von einem zentralen Ort aus

Beschränkungen

Einige Nutzer berichten, dass Erwähnungen leicht übersehen werden können, wenn Sie bei der Einrichtung Ihrer Benachrichtigungen nicht gründlich sind

Andere geben an, dass das Programm oft Erwähnungen übersieht, die Abkürzungen enthalten oder auf Nischen-Websites zu finden sind

Preise

Solo: $41 pro Monat

$41 pro Monat Pro: $83 pro Monat

$83 pro Monat Pro Plus: $149 pro Monat

$149 pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (435+ Bewertungen)

4.3/5 (435+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (280+ Bewertungen)

18. Kissmetrics

über Kissmetrics Im Marketing geht es um Menschen und so auch bei Kissmetrics. 🕺

Diese Plattform verfolgt die Besucher Ihrer Website und App-Benutzer, damit Sie sehen können, welche Seiten sie anklicken, welche Inhalte sie lesen und welche Produkte sie kaufen. Ja, Sie können Kissmetrics verwenden, um umfangreiche Daten über Ihre Website zu sehen, z. B. welche Seiten die höchste Konversionsrate haben, aber Sie können es auch verwenden, um eine individuelle Customer Journey vom ersten Moment an zu sehen, wenn eine Person auf Ihrer Website ankommt.

Beste Eigenschaften

Mit dem anpassbaren Dashboard können Sie die für Sie wichtigen Daten nachverfolgen, von der täglichen Konversationsrate bis hin zur Leistungsrate der verschiedenen Marketingtrichter

Mit den A/B-Testberichten können Sie neue Landing Pages oder App-Funktionen testen, um die erfolgreichsten Inhalte herauszufiltern

Produktbasierte Einblicke zeigen Ihnen, welche Funktionen und Pläne Ihre Kunden am häufigsten nutzen

Beschränkungen

Detaillierte Datenberichte können lange Ladezeiten haben

Begrenzte Integrationen mit anderen Marketing-Tools

Preisgestaltung

Pay-as-You-Go: $0,0025 pro Ereignis

$0,0025 pro Ereignis Silber: $199 pro Monat

$199 pro Monat Gold: $499 pro Monat

$499 pro Monat Platin: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (165+ Bewertungen)

4.1/5 (165+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (15+ Bewertungen)

über Metadaten Wenn Ihr Marketingteam manchmal Schwierigkeiten hat, die richtige Zielgruppe zu erreichen, machen Sie sich bereit, ins Schwarze zu treffen. 🎯

Metadata verwendet einen Double-Funnel-Ansatz, um Ihnen bei der Verfolgung und Optimierung Ihrer marketing-Kampagnen (Trichter eins) und Ihre kontobasierten Marketingmaßnahmen (Trichter zwei). Sie können Ihre Social-Media-Marketingkampagnen und Cost-per-Click-Anzeigenkampagnen von der App aus starten und verwalten und mithilfe von Zielgruppen-Targeting sicherstellen, dass Sie auf jeder Plattform - von Instagram bis Google Ads - die richtigen Personen erreichen.

Beste Funktionen

Erstellen Sie Zielgruppenprofile anhand von mehr als 10 verschiedenen Datenquellen, einschließlich Ihres CRM-Tools, Absichtsdaten oder demografischen, firmenbezogenen und technografischen Daten

Verwenden Sie eine Bibliothek mit Kampagnen-Assets, um Ihre digitalen Marketingkampagnen schnell über mehrere Plattformen hinweg zu starten

Starten und verfolgen Sie die Ergebnisse von Kampagnenexperimenten, um neue Zielgruppen, Botschaften oder Marketingstrategien zu testen

Beschränkungen

Begrenzte Integrationen mit neueren und nischenorientierten Marketing-Tools (über CRMs und Anzeigenkanäle hinaus) und keine offene API

Einige Benutzer berichten, dass der Prozess der Zielgruppenentwicklung zeitaufwändig ist

Preisgestaltung

Metadata Demand Hub: $60.000 pro Jahr

$60.000 pro Jahr Benutzerdefiniert Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (270+ Bewertungen)

4.6/5 (270+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (25+ Bewertungen)

20. Eule

über Eule Owler ist ein detailliertes Recherchetool für Vertriebsteams. Sie können es nutzen, um zusätzliche Erkenntnisse über Kunden zu gewinnen, die sich bereits in Ihrem SaaS-CRM system, oder Sie können neue Kunden entdecken, die Ihrem idealen Kundenprofil entsprechen. Mit diesem Programm können Sie alle Informationen über potenzielle Kunden ausfindig machen, bevor Sie mit der Kontaktaufnahme beginnen. 🕵️

Beste Eigenschaften

Datenbank mit über 15 Millionen Unternehmen, die Sie nach Unternehmensmerkmalen filtern und sortieren können

Einblicke in die Finanzierung eines Unternehmens, Übernahmen, Neuigkeiten, Investitionen, Führungswechsel und mehr

Integrationen mit Salesforce, Hubspot, Slack, Microsoft Teams, undChatGPT Beschränkungen

Begrenzte Informationen über Nischen- und Kleinunternehmen

Der kostenlose Plan erlaubt Ihnen nur, 5 Unternehmen zu folgen, was für die meisten Vertriebsteams nicht ausreicht

Preisgestaltung

Community: Kostenlos für immer

Kostenlos für immer Pro: 35 $ pro Monat

35 $ pro Monat Max: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (445+ Bewertungen)

4.3/5 (445+ Bewertungen) Capterra: 4/5 (3+ Bewertungen)

Bringen Sie Ihr B2B-Marketing auf die nächste Stufe mit ClickUp

Die richtige B2B-Marketing-Software hilft Ihnen nicht nur dabei, neue Kunden zu gewinnen, sondern auch Ihre Beziehungen zu bestehenden Kunden besser zu pflegen. So können Sie eine dauerhafte Loyalität aufbauen und Ihren Umsatz über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg steigern.

Außerdem erleichtert eine gute Software Ihrem Team das Leben, da sie ihm viel Arbeit abnimmt. Das Ergebnis sind zufriedenere Kunden, ein zufriedeneres Team und eine zufriedenere Welt. 🌻

Und wenn Sie ein B2B-Marketing-Tool suchen, das auch Ihr Budget schont, sollten Sie ClickUp . Es ist in der Lage, mehrere Marketinginstrumente zu ersetzen, und Sie können noch heute kostenlos nutzen .