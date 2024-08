15 SaaS-Marketingstrategien zur Gewinnung (und Bindung) von Kunden

Der globale SaaS-Markt wird voraussichtlich von 257,47 Milliarden USD auf 1298,92 Milliarden USD zwischen 2023 und 2030.

Das ist ein Anstieg von 403 % in nur sieben Jahren! Dies zeigt zwar das schwindelerregende Wachstumstempo der SaaS-Branche, bedeutet aber auch mehr Wettbewerb für SaaS-Geschäfte.

In diesem Zusammenhang müssen Entscheidungsträger ihre SaaS-Marketingstrategien überdenken, um anderen Wettbewerbern einen Schritt voraus zu sein. Denn in einem überfüllten Markt werden müde, auf Vorlagen basierende SaaS-Marketingansätze einfach nicht die gewünschten Ergebnisse liefern.

Die gute Nachricht ist, dass Hilfe auf dem Weg ist. Wir haben eine Liste mit den 15 effektivsten SaaS-Marketingstrategien zusammengestellt, die Ihnen helfen, einen Vorsprung zu gewinnen. Die Liste enthält auch todsichere Methoden, um bestehende Kunden zu begeistern und neue Kunden zu gewinnen, damit Ihre SaaS-Marke wächst.

Bevor wir in die Details eintauchen, sollten wir zunächst einmal verstehen, was SaaS-Marketing ist und wie es sich von anderen Marketingarten unterscheidet.

SaaS-Marketing verstehen

SaaS, oder Software as a Service, ist ein Cloud-basiertes Software-Verteilungsmodell, bei dem Kunden über das Internet auf die Software zugreifen, in der Regel durch Zahlung einer Abonnement-Gebühr. Es steht im Gegensatz zum traditionellen Softwarebereitstellungsmodell, bei dem die Kunden eine Software einmalig kaufen und nutzen.

SaaS-Marketing bezieht sich auf Marketingstrategien, die SaaS-Unternehmen einsetzen, um die Markenbekanntheit zu steigern, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu binden. SaaS-Vermarkter versuchen, nahtlose Omnichannel-Erlebnisse mit Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen, während sie Cloud-basierte Softwarelösungen bewerben und verkaufen.

Um einen gesunden ROI für Ihre SaaS-Marketingaufwendungen zu erzielen, müssen Sie Ihr Einzelziel verstehen, die Alleinstellungsmerkmale (USPs) Ihres Produkts hervorheben und einen SaaS-Marketingplan erstellen, der Ihren Kunden bietet, was sie wollen und wann sie es wollen.

Dies erfordert eine Menge an Forschung, Datenanalyse und Koordination zwischen den Mitgliedern eines SaaS-Marketing-Teams - etwas, das ClickUp's Marketing Projekt Management Software erleichtert das perfekt.

Nutzen Sie ClickUp's Marketing Projekt Management Software, um Ihr SaaS Marketing zu planen und durchzuführen

Unabhängig von Ihrem gewählten SaaS-Marketing-Plan hilft Ihnen die Marketing-Plattform von ClickUp, diesen besser umzusetzen.

Und damit kommen wir zu den besten SaaS-Marketingstrategien des Jahres 2024.

15 erfolgreiche SaaS-Marketing-Strategien

Da der globale SaaS-Markt keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, müssen SaaS-Unternehmen auf datengesteuerte, unkonventionelle SaaS-Marketingtechniken zurückgreifen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Hier sind 15 der effektivsten SaaS-Marketingstrategien, die Sie für Ihr B2C- oder B2B-SaaS-Geschäft einsetzen können:

1. Erstellen Sie einen strategischen Marketing Plan

Sie brauchen einen Plan, bevor sich Ihre Marketing Teams mit SaaS beschäftigen marketing-Kampagnen . Genauer gesagt brauchen Sie einen strategischen Marketing-Plan, der auf die Ziele Ihres SaaS-Geschäfts abgestimmt ist, klar definierte OKRs und KPIs enthält und in Ihr Marketing-Budget passt.

Behalten Sie den Überblick über Ihre Metriken zum Erfolg mit der ClickUp Vorlage für Key Performance Indicator (KPI)

Beginnen Sie also mit der Definition klarer, messbarer Marketingziele, wie z. B. Umsatzziele, Zahlen zur Kundengewinnung und Kundenbindung. Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, führen Sie eine gründliche Konkurrenzanalyse durch und bestimmen Sie Ihren USP.

Ihr Plan sollte auch die effektivsten Marketingkanäle für die Verbindung mit Ihrem Einzelziel enthalten. Auch wenn Sie sich bei der Verteilung stark auf einige wenige Kanäle stützen, ist es am besten, eine Mischung aus den Kanälen zu nutzen, über die Ihre Zielgruppe typischerweise Inhalte konsumiert, z. B. soziale Medien, SEO, E-Mail, Nischen-Communities, Ereignisse und Webinare, PR usw.

Sobald Sie sich für die Kanäle entschieden haben, erstellen Sie eine SaaS-Content-Marketingstrategie, die die gesamte Customer Journey abdeckt, von der Kundenansprache über die Akquisition bis hin zur Kundenbindung.

Klingt nach viel? Ist es auch. Die Entwicklung einer strategischen Marketing Plans kann mühsam und aufwändig sein, aber ClickUp ist hier, um Ihnen zu helfen.

Mit ClickUp's Vorlage für einen strategischen Marketing Plan mit der ClickUp-Vorlage "Strategischer Marketingplan" können Sie die Stimmung der Kunden ermitteln und bewerten, klare Ziele für Ihr Team festlegen und einen umsetzbaren Marketingplan für Ihr SaaS-Geschäft erstellen.

Verwenden Sie die Vorlage für den strategischen Marketingplan von ClickUp, um umsetzbare Ziele für Ihr Team zu planen

Mit dem ClickUp Marketingplan können Sie außerdem Ihre Einzelziele klar definieren, die effektivsten Kommunikationskanäle identifizieren, alle Marketingaktivitäten synchronisieren, den Fortschritt messen und Ihren SaaS-Marketingplan bei Bedarf anpassen.

2. Definieren Sie Ihr ideales Kundenprofil

Ein wesentliches Element eines effektiven B2B SaaS Marketing Plans ist die Erstellung Ihres idealen Kundenprofils (ICP).

Ein gut recherchiertes ICP hilft Ihnen, die Probleme zu definieren, mit denen Ihre Kunden am meisten zu kämpfen haben. Außerdem können Sie so Ihre Produkte und Preise auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden abstimmen und Marketingstrategien entwickeln, die funktionieren.

Mit einer ICP-zentrierten SaaS-Marketingkampagne können Sie die Kundenansprache, das Onboarding, die Kundenbindung und die Umsatzgenerierung maximieren.

Beginnen Sie mit dem Aufbau mehrerer käufer-Personas die zu Ihrer Marke passen, unter Verwendung von Echtzeitdaten und Marktforschung. Skizzieren Sie grundlegende demografische Daten wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Speicherort und Titel der Tätigkeit.

Erhalten Sie dann Antworten auf Fragen wie: Mit welchen Herausforderungen haben diese Kunden zu kämpfen? Was sind ihre Ziele, und wie können meine SaaS-Produkte sie lösen? Auf welche Art und Weise konsumieren sie bevorzugt Inhalte (Blogs, Videos, Webinare, Newsletter usw.)? Und wo verbringen sie ihre Zeit online? Nutzen Sie diese Informationen, um Ihr Verständnis für Ihre SaaS-Kunden zu verfeinern.

Sobald Sie Ihr Einzelziel kennen, können Sie eine SaaS-Marketingstrategie entwickeln, die sie effektiv anspricht.

Das Recherchieren und Erstellen von Buyer Persona Vorlagen kann eine entmutigende Arbeit sein, aber ClickUp's User Persona Template kann die Dinge vereinfachen. Mit ihr können Sie Kundenprofile an einem Ort erstellen, verwalten und nachverfolgen.

Nutzen Sie ClickUp's User Persona Template, um Kundenprofile nachzuverfolgen und Ihre Einzelziele besser zu verstehen

Darüber hinaus ermöglicht ClickUp's User Persona Template Designern, Entwicklern und Marketingfachleuten die Gestaltung von Erlebnissen, die auf die Bedürfnisse ihrer Einzelziele zugeschnitten sind.

Durch die Erstellung von Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie "Offen" und "Abgeschlossen" können Sie den Fortschritt bei jedem Aspekt der Erstellung eines Benutzerprofils nachverfolgen - von der anfänglichen Recherche bis hin zur Entstehung der endgültigen Persona. Sie können Ihre Vorlage anhand von demografischen Variablen wie Altersgruppe, Familienstand usw. kategorisieren.

Erledigen Sie Ihre Aufgaben effizient mit Clicks SaaS Project Plan Template

SaaS-Management nutzen software zur Automatisierung zu automatisieren und Ihren Workflow zu optimieren, während Sie mit verschiedenen Datenbanken und Software-Tools arbeiten, um Ihren ICP zu erstellen.

3. Nutzen Sie die Suchmaschinenoptimierung (SEO)

SEO verbessert die Sichtbarkeit Ihrer Website und damit auch Ihrer Software in Suchmaschinen und ist somit ein wesentlicher Bestandteil Ihrer SaaS-Marketingstrategie. SEO lässt sich in zwei Kategorien unterteilen: On-Page-SEO und Off-Page-SEO.

On-Page-SEO umfasst die Optimierung von Schlüsselwörtern, die Erstellung hochwertiger Inhalte, die interne Verlinkung, optimierte Titel und die Sicherstellung einer benutzerfreundlichen UI (Benutzeroberfläche) Ihrer Website.

Off-Page-SEO konzentriert sich auf den Aufbau hochwertiger Links, eine starke Präsenz in den sozialen Medien, die Zusammenarbeit mit Influencern in Ihrer Branche und Nische, um Ihr Produkt zu bewerben, und einen Plan für die Verteilung von Inhalten.

SEO hilft Ihnen bei der Erstellung von Inhalten, die von Suchmaschinen hoch eingestuft werden, was Ihre Sichtbarkeit in den Top-Ergebnissen auf der Seite der Suchmaschinenergebnisse (SERP) erhöht und Ihr SaaS-Produkt fördert.

Dies trägt dazu bei, den organischen Verkehr auf Ihre Website zu lenken und interessierte potenzielle Kunden mit relevanten Inhalten anzusprechen.

Sie können A/B-Tests durchführen oder verschiedene Versionen Ihrer Website testen, um die Leistung Ihrer Website zu verbessern und das Content Marketing mit Ihrer SEO-Strategie in Einklang zu bringen.

Legen Sie Fristen fest und verfolgen und verwalten Sie Ihre Rankings mit der ClickUp Vorlage für SEO-Forschung und -Management

Denken Sie daran, die content-Marketing-Software und produktmarketing-Software um optimierte Inhalte zu erstellen und effektive SaaS-Marketingkampagnen durchzuführen. Mit den richtigen Tools können Sie den Workload Ihrer SaaS-Marketing-Teams erheblich reduzieren.

4. Einsatz von Empfehlungsmarketing

Empfehlungsmarketing ist genau das, wonach es klingt - die Nutzung von Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen Ihrer bestehenden Kunden, um die Kundenakquise zu fördern.

Ausprobieren ClickUp's Empfehlungsprogramm und verwenden Sie das, was am besten für Ihr SaaS Business funktioniert

Untersuchungen zeigen, dass Empfehlungen von Menschen, denen wir vertrauen, der effektivste Weg sind, Leads zu generieren. Allerdings sind nur 29 % der Kunden empfehlen ein Geschäft nach einer positiven Erfahrung weiter, obwohl 83 % bereit sind, dies zu erledigen. Das bedeutet, dass viele SaaS-Geschäfte nicht das Beste aus dem Empfehlungsmarketing herausholen.

Eine Möglichkeit, mehr Empfehlungen zu erhalten, besteht darin, Ihren Kunden Anreize zu bieten, z. B. Rabatte, kostenlose Produkte oder Geschenke. Jedes Geschäft ist jedoch anders. Testen Sie daher verschiedene Strategien für das Empfehlungsmarketing und finden Sie heraus, was für Ihre potenziellen Kunden am besten funktioniert.

Sobald Sie das herausgefunden haben, sollten Sie ein optimiertes Empfehlungsmarketingprogramm einführen und es zu einem Teil Ihrer SaaS-Wachstumsstrategie machen.

5. Bauen Sie eine starke Präsenz in den sozialen Medien auf

Soziale Medien sind für SaaS-Unternehmen ein wirksames Mittel, um Autorität aufzubauen, Leads zu generieren und schneller zu wachsen. Heutzutage nutzen auch B2B-SaaS-Unternehmen Social-Media-Plattformen, um mit ihren Einzelzielen in Verbindung zu treten und zu interagieren, ihre Markenpersönlichkeit zu präsentieren und den Wert ihrer Produkte zu demonstrieren, und das nicht mehr nur für B2C-SaaS-Unternehmen.

Sparen Sie Zeit, indem Sie all Ihre Ideen und Pläne in ClickUp's Social Media Kalender Vorlage organisieren

Wie die meisten anderen SaaS-Marketingstrategien beginnt auch Social Media Marketing mit der Einstellung von KPIs, dem Verständnis des ICP und der Auswahl der richtigen Plattformen.

Instanzen wie LinkedIn und Twitter sind beliebte Social-Media-Plattformen für das B2B-SaaS-Marketing, während B2C-SaaS-Vermarkter auf Facebook und Instagram vielleicht mehr Anklang finden.

Bevor Sie mit dem Posten beginnen, sollten Sie Ihre Seite und Ihr Profil mit relevanten Schlüsselwörtern, Bildern und Links optimieren. Erstellen Sie einen konsistenten Kalender für soziale Medien, der die Häufigkeit, den Zeitpunkt und die Art der Inhalte festlegt, die Sie auf den einzelnen Plattformen veröffentlichen.

Erstellen Sie dann ansprechende und wertsteigernde Inhalte für Ihre Beiträge. Spielen Sie mit verschiedenen Formaten wie Videos und Webinaren, um die Features Ihres SaaS-Produkts hervorzuheben.

Schließlich sollten Sie sich auf den "sozialen" Aspekt der sozialen Medien konzentrieren. Fördern Sie von Benutzern erstellte Inhalte wie Rezensionen, Bewertungen und Feedback. Dies macht Sie zu einer vertrauenswürdigen Marke und stärkt Ihre Autorität und Glaubwürdigkeit bei Ihrer Zielgruppe.

6. Nutzen Sie das gemeinschaftsbasierte Marketing

Beim Community-basierten Marketing geht es darum, mit Online-Gruppen in Kontakt zu treten, die ein gemeinsames Interesse oder Ziel im Zusammenhang mit Ihrem SaaS-Produkt haben.

Durch die aktive Teilnahme an diesen Gemeinschaften können Sie Ihre Markenautorität stärken, mit potenziellen Kunden in Kontakt treten und die Kundenbindung stärken.

Es gibt drei Haupttypen von Communities, die Sie für Ihren Aufwand im SaaS-Marketing nutzen können:

Organisch (natürlich vorkommende Communities, wie Reddit und Quora)

Gesponsert (von SaaS-Geschäften erstellte Communities, z. B. Facebook-Gruppen)

Brand (Gemeinschaften, die vom SaaS-Unternehmen erstellt und gepflegt werden, z. B. ein Slack-Kanal)

Ein Community-basierter Marketingansatz ermöglicht es Ihnen, mit Ihren Benutzern in Echtzeit in Kontakt zu treten und zu interagieren. Er trägt dazu bei, Ihre SaaS-Marke bekannter zu machen, Autorität aufzubauen, das Kundenerlebnis zu verbessern, die Markenbekanntheit zu steigern und qualifizierte Leads zu generieren.

7. E-Mail-Marketing-Automatisierung implementieren

E-Mail-Marketing ist einer der effektivsten Kanäle zur Lead-Generierung für SaaS-Unternehmen. Es beinhaltet den Versand personalisierter E-Mails an eine segmentierte Zielgruppe auf der Grundlage ihres Verhaltens, ihrer Vorlieben oder ihrer demografischen Daten.

Einstellen von Parametern und Versenden von automatischen E-Mails durch ClickUp's E-Mail Automatisierung Sie können Marketing verwenden automatisierung Software zum Auslösen und Personalisieren von E-Mails auf der Grundlage der Aktionen Ihrer Kunden.

Wenn sich ein Kunde zum Beispiel über eine Empfehlung anmeldet, könnte eine Sequenz von drei E-Mails zur Einarbeitung erstellt werden,

Begrüßung zum Produkt und Gewährung eines Empfehlungsbonus (z. B. ein Rabatt oder ein kostenloser Monat im Abonnement) Die drei wichtigsten Features des Produkts für den jeweiligen Anwendungsfall vorstellt Ermutigt sie, das Produkt zu nutzen oder es weiter zu verbreiten

SaaS-Vermarkter wenden sich häufig der Automatisierung des E-Mail-Marketings zu, da diese die Möglichkeit bietet, ansprechende Inhalte in langer Form bereitzustellen, Leads zu pflegen, bestehende Kunden zu binden und Konversionen in großem Umfang zu fördern.

Auch wenn E-Mail-Marketing für Ihre SaaS-Lösung unerlässlich ist content-Marketing-Strategie bei einer guten E-Mail-Kampagne kommt es auf einen guten Text an. Mit ClickUp AI können Sie originelle, überzeugende und ansprechende Texte für die verschiedenen Phasen des Marketingplans erstellen.

Sie können ClickUp AI auch verwenden, um sofortige Antworten und Support für jeden Teil Ihrer Marketingaktivitäten zu erhalten. Das Tool erstellt im Handumdrehen Projektzusammenfassungen und -aktualisierungen für Sie und automatisiert sich wiederholende Aufgaben, damit Sie Ihre Zeit produktiv nutzen können.

Automatisieren Sie Workflows und skalieren Sie Ihr SaaS-Geschäft mit ClickUp AI

8. Starten Sie gezielte PPC-Kampagnen

SEO ist eine langfristige Investition. Es braucht Zeit, um Ergebnisse zu erzielen. Ziehen Sie in der Zwischenzeit eine PPC-Kampagne für Ihr SaaS-Geschäft in Betracht, wenn Ihre SEO-Strategie nicht genügend Leads generiert.

PPC (Pay-per-Click) ist ein Formular für Online-Werbung, bei dem Sie auf Schlüsselwörter bieten und nur zahlen, wenn jemand auf Ihre Anzeige klickt.

PPC kann Ihnen helfen, mit bezahlten Werbekampagnen einen höheren Marketing-ROI zu erzielen, da Sie Ihre idealen Kunden auf der Grundlage ihrer Suchabsicht und ihres Suchverhaltens einzeln ansprechen können.

Behalten Sie den Erfolg Ihrer Marketing-Kampagnen mit ClickUp's PPC Campaign Report Plan Vorlage im Auge

Allerdings sind nicht alle bezahlten Medienkanäle für B2B-SaaS-Plattformen effektiv. SaaS-Unternehmen verzeichnen bei Google häufig ein höheres Maß an Vertrauen und Konversion, sowohl bei Retargeting-Anzeigen als auch bei textbasierten organischen Suchanzeigen.

Am besten recherchieren Sie sorgfältig die Schlüsselwörter, auf die Sie bei Google Ads abzielen. Achten Sie auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Long-Tail-Keywords und breiteren Suchbegriffen, um Besucher auf Ihre Website zu leiten und qualifizierte Leads zu generieren.

Vergessen Sie bei der Entwicklung Ihrer PPC-Strategie für SaaS-Marketing auch nicht, A/B-Tests für Ihre Landing Pages durchzuführen, um Ihr Budget optimal zu nutzen.

9. Kostenlose Testversionen anbieten

Wenn Sie SaaS-Kunden eine kostenlose Testversion Ihres Produkts anbieten, kann dies ein äußerst effektiver Weg sein, sie in zahlende Abonnenten zu verwandeln. Das hat eine Studie ergeben, 62 % der SaaS-Unternehmen gewinnen mindestens 10 % ihrer bezahlten Clients aus kostenlosen Testversionen.

ClickUp bietet eine kostenlose Version an. Ausprobieren ClickUp's Preispläne für weitere Details.

Eine kostenlose Testversion ist eine Gelegenheit, einem Kunden genau zu zeigen, wie Sie seine Bedürfnisse erfüllen können, ohne dass er dafür eine Investition tätigen muss. Wenn sie eine positive Erfahrung machen und Sie während der kostenlosen Testversion einen reaktionsschnellen Kundensupport bieten, gewinnen sie das Vertrauen, zu einem kostenpflichtigen Abonnementmodell zu wechseln.

10. Nachfassen bei Leads und Kunden

Die Nachverfolgung von Leads und Bestandskunden mag wie eine Routineaufgabe erscheinen, aber wir sagen Ihnen, dass sie ein grundlegender Bestandteil jeder SaaS-Marketingstrategie ist.

SaaS-Kunden und -Interessenten haben ein arbeitsreiches Leben. Außerdem werden sie mit Nachrichten von SaaS-Geschäften überschwemmt, die darauf hoffen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Follow-up-Nachricht genau an die Stelle senden, an der sich Ihre Kunden in ihrer Kaufphase befinden, fühlen sie sich wertgeschätzt und sind eher bereit, den nächsten Schritt zu tun.

Ihre zeitnahen, relevanten Follow-ups treiben Ihre Interessenten im Zyklus voran. Stellen Sie also sicher, dass Sie Follow-up-Nachrichten versenden, die auf früheren Interaktionen basieren und Lösungen anbieten, die den aktuellen Zinsen Ihrer Interessenten entsprechen.

Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit mit dem CRM tool von ClickUp ClickUp CRM hilft Ihnen, den gesamten Verkaufstrichter und die Pipeline zu visualisieren, was die Nachverfolgung einfacher und effektiver macht. Sie können aus verschiedenen Ansichten wählen, wie z. B. der Tabelle, dem Kanban Board und anderen, um Kundenbeziehungen einfach zu verwalten und zu verfolgen.

Mit dem richtigen SaaS-CRM-Software können Sie auch Konten nachverfolgen und verwalten, mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten und Kundenakquisitionsaktivitäten rationalisieren - alles innerhalb einer Plattform.

11. Werden Sie in SaaS-Listen aufgeführt

Die Auflistung Ihres SaaS-Geschäfts in SaaS-Unternehmensbewertungsseiten wie G2 und Capterra ermöglicht Ihnen die Verbindung mit potenziellen Kunden und die Präsentation des Wertes Ihres Produkts.

Diese Strategie ist mit dem Empfehlungsmarketing verwandt, bei dem Kunden ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der Erfahrungen anderer Kunden treffen.

Auf Bewertungsportalen werden Kunden aufgefordert, detailliertes Feedback zu der von ihnen verwendeten Software zu geben. Wenn Kunden mit Ihren SaaS-Produkten zufrieden sind, können Sie positive Bewertungen nutzen, um Leads zu generieren.

Sie können auf diesen Websites auch Produktdetails, Fallstudien und Erfahrungsberichte von anderen zufriedenen Benutzern freigeben. All dies trägt zum Aufbau von Vertrauen und Markenwert für Ihr SaaS-Geschäft bei.

12. Partnerschaften mit anderen SaaS-Plattformen

Plattformübergreifende Kooperationen sind Teil der Zukunft der SaaS-Branche. Eine Partnerschaft mit einem nicht konkurrierenden SaaS-Unternehmen kann Ihre B2B-SaaS-Kundenakquise fördern, da Ihr Produkt einfacher zu nutzen und zu integrieren ist.

Wenn Sie beispielsweise ein SaaS-Produkt für den Versand von E-Mails anbieten, können Sie eine Partnerschaft mit einer Data-Scraping-Plattform eingehen und gemeinsam eine Marketingkampagne durchführen.

Auf diese Weise generieren beide SaaS-Plattformen mehr Leads, da sie mit unterschiedlichen potenziellen Kunden in Kontakt kommen.

Erstellen Sie schnell und einfach detaillierte Verträge mit der Vorlage für Partnerschaftsverträge von ClickUp

13. Anmeldungen vereinfachen

Eine einfache Anmeldung für Ihre SaaS-Produkte ist eine Marketingstrategie mit geringem Aufwand, aber hohem Ertrag. Ein unkomplizierter, benutzerfreundlicher Anmelde- oder Onboarding-Prozess ermutigt Ihre skeptischeren Interessenten, sich mit Ihnen zu beschäftigen.

Es empfiehlt sich, Formulare mit doppelter Anmeldung zu verwenden und auf der Seite für die Anmeldung eine prägnante und sichtbare Aufforderung zum Handeln einzurichten. Optimieren Sie auch das UI- und UX-Design (User Experience) für eine einfache, intuitive Navigation.

In Sekundenschnelle für ClickUp anmelden

14. Stellen Sie sicher, dass Demo-Videos gated sind

Wenn Sie die Lead-Generierung für Ihr SaaS-Produkt ankurbeln möchten, sollten Sie Ihr Demo-Video mit einem Gating versehen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass nur Benutzer, die sich angemeldet haben, darauf zugreifen können.

Obwohl SaaS-Marketing-Teams häufig über die Vor- und Nachteile von geschützten Inhalten diskutieren, ist dies eine hervorragende Möglichkeit, die Kundendaten von interessierten Interessenten zu sammeln. Da durch Gated Video-Inhalte diejenigen herausgefiltert werden, die kein Interesse an Ihrem SaaS-Produkt haben, erhöht sich auch die Qualität Ihrer Leads.

15. Erhöhen Sie die Preise

Qualität ist nicht billig. Warum sollte das bei Ihrem SaaS-Produkt anders sein? Ein billiger Plan spiegelt möglicherweise ein unausgereiftes SaaS-Produkt wider. Wenn Sie erstklassige SaaS-Angebote verkaufen, können Sie mehr verlangen.

Sie können weniger Einheiten verkaufen, indem Sie die Preise erhöhen, um Ihre Umsatzziele zu erreichen. Darüber hinaus vermittelt eine Preiserhöhung das Gefühl, dass Ihre Dienstleistung hochwertig ist, und das kann helfen, hochwertige Kunden anzuziehen.

Es ist ratsam, Ihr SaaS-Preismodell auf der Grundlage von Marketingtrends in der Branche und Kundenabwanderungsraten zu überarbeiten, aber unterbieten Sie nicht, was Ihr Team so hart erarbeitet hat.

Die Verknüpfung zwischen Benutzererfahrung und SaaS-Marketing

UX ist der Gesamteindruck und das Gefühl, das die Benutzer bei der Interaktion mit einem Produkt haben. UX spielt eine entscheidende Rolle im SaaS-Marketing, da es sich direkt auf die Kundenzufriedenheit und damit auf die Marketingstrategien auswirkt.

Eine gut gestaltete Benutzeroberfläche vermittelt einen positiven ersten Eindruck von Ihrem SaaS-Produkt. Wenn Ihre potenziellen Kunden es leicht bedienen können, wissen sie, dass sie es in ihre bestehenden Arbeitsabläufe integrieren können. Sie wissen auch, dass ihre Teams während der Einarbeitung eine flachere Lernkurve aufweisen werden, was letztlich die Produktivität erhöht.

Bei einem SaaS-Produkt mit einer hervorragenden Benutzeroberfläche ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Benutzer verärgert oder gestört werden, was zu weniger Beschwerden und Kundendienstanfragen führt. Dies trägt zur Kundenzufriedenheit bei, erhöht den Lifetime-Wert eines jeden Kunden (LTV) und macht es wahrscheinlicher, dass Kunden ihre Abonnements beibehalten oder erweitern.

Aus der Marketing-Perspektive werden aus zufriedenen Benutzern treue Benutzer, und langfristige treue Benutzer werden zu Markenbefürwortern, die Ihr SaaS-Produkt bewerben und zum organischen Wachstum beitragen.

Eine überragende Benutzererfahrung wird zu einem Schlüssel zur Differenzierung in einem gesättigten Markt, um Benutzer anzuziehen und zu binden. Darüber hinaus verringert eine positive UX die Abwanderungsrate und minimiert den Aufwand für eine ständige Neuakquise.

Aktueller Stand des SaaS-Marketing und zukünftige Trends

Die besten SaaS-Marketingstrategien sind ROI-gesteuert, skalierbar und einfach zu implementieren. In einer dynamischen Business-Landschaft müssen SaaS-Vermarkter jedoch auch agil sein und sich an plötzliche Marktveränderungen anpassen.

Plattformübergreifende Zusammenarbeit

Aus diesem Grund konzentrieren sich viele SaaS-Plattformen jetzt auf die plattformübergreifende Zusammenarbeit durch Integration mit anderen SaaS-Produkten und -Diensten.

SaaS-Integrationen überbrücken die Kluft zwischen verschiedenen SaaS-Lösungen und Tools . So können Benutzer plattformübergreifend arbeiten, ihre Daten frei kanalisieren und wichtige Aktionen nahtlos automatisieren.

Auch die Sicherheit von Daten wird ein wichtiger Aspekt sein. Es ist zu erwarten, dass die Maßnahmen zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und zur Sicherheit in Zukunft strenger sein werden, insbesondere für Geschäfte, die mit sensiblen Kundendaten zu tun haben.

Künstliche Intelligenz (KI)

Kein Future-State-Bericht ist abgeschlossen, ohne KI zu erwähnen. SaaS-Vermarkter werden sich bei allem - von der Texterstellung über Kundensegmentierung und Personalisierung bis hin zur Zero-Click-Suchoptimierung - stark auf KI verlassen.

Aber ein Hinweis: Jedes KI-Tool ist nur so gut wie sein Benutzer. SaaS-Vermarkter müssen also ihre Fähigkeiten im Bereich Sofortengineering und ihre Vertrautheit mit KI verbessern, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Chatbots sind ein weiterer Kanal, den SaaS-Unternehmen nutzen werden, um ihre Beziehungen zu ihren Kunden zu bereichern, obwohl sie bereits auf praktisch jeder Website und jedem Mobiltelefon zu finden sind. Chats werden weiter zunehmen, aber SaaS-Vermarkter werden nach Möglichkeiten suchen, diese Chatbots mit ein wenig Persönlichkeit auszustatten. Denn Kunden, selbst B2B-SaaS-Kunden, neigen dazu, besser auf Bots zu reagieren, die menschlicher klingen.

Gewinnen Sie im Jahr 2024 mit SaaS-Marketing-Strategien, die funktionieren

Ein gut ausgearbeiteter SaaS-Marketingplan kann für Ihr SaaS-Geschäft ein entscheidender Faktor sein.

Versuchen Sie, durch die Kombination von Strategien und Tools die richtige Balance zwischen Personalisierung und Skalierung zu finden. Stellen Sie dann sicher, dass Ihre Mitarbeiter über die erforderlichen Fähigkeiten zur Verwaltung dieser Tools verfügen. Nur so können Sie SaaS-Kampagnen durchführen, die jedes Mal ins Schwarze treffen.

Die Leitung eines gut funktionierenden SaaS-Marketing-Teams erfordert nicht-lineare Ideenfindung, Koordination zwischen mehreren Beteiligten und Entscheidungsfindung in Echtzeit.

ClickUp wurde entwickelt, um all dies und mehr zu ermöglichen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erhalten Sie Zugang zu allen Tools und Vorlagen, die Sie für die Umsetzung einer effektiven SaaS-Marketingstrategie benötigen.

Allgemeine FAQs

1. Wie werden SaaS-Produkte vermarktet?

SaaS-Produkte werden über verschiedene traditionelle und nicht-traditionelle Marketingkanäle vermarktet. Gängige SaaS-Marketingstrategien sind die Nutzung von SEO für die Online-Sichtbarkeit, die Nutzung der Social-Media-Präsenz einer Marke, die Beteiligung an Community-basiertem Marketing und die Automatisierung des E-Mail-Marketings zur Lead-Generierung.

Das Angebot kostenloser Testversionen, die Implementierung von Empfehlungsprogrammen und die Zusammenarbeit mit anderen SaaS-Plattformen sind ebenfalls Taktiken zur Verbesserung der Effektivität Ihrer SaaS-Marketingkampagnen. Darüber hinaus tragen die Auflistung von Produkten auf SaaS-Bewertungsportalen, die Gewährleistung einer positiven Benutzererfahrung und die Konzentration auf Zukunftstrends wie die Integration von KI zu erfolgreichen SaaS-Marketingstrategien und -kampagnen bei.

2. Zu erledigen: Wie vermarkten Sie ein SaaS-Produkt?

Um ein SaaS-Produkt erfolgreich zu vermarkten, ist es wichtig, Ihre Benutzer und deren Bedürfnisse zu verstehen.

Legen Sie ein vernünftiges Preismodell fest, das Ihrem Produkt gerecht wird, sich aber auch mit den Wettbewerbern messen lässt. Nutzen Sie dann die Marketing- und Werbekanäle, um Ihre Kunden entsprechend ihren Vorlieben und ihrem Verhalten einzeln anzusprechen.

Investieren Sie in hochwertige, personalisierte E-Mail-Marketing- und Social-Media-Marketing-Programme, um Ihre Kunden über den gesamten Verkaufslebenszyklus hinweg zu binden.

3. Was ist eine SaaS-Marketingstrategie?

Eine SaaS-Marketingstrategie ist ein Fahrplan für Softwareunternehmen, um mit Kunden in Verbindung zu treten und sie zu halten. Sie umfasst Dinge wie die Ansprache der richtigen Zielgruppe, die Präsentation der Besonderheiten der Software und die Nutzung verschiedener Kanäle wie SEO und soziale Medien.

Zu den üblichen SaaS-Marketingstrategien gehören das Angebot kostenloser Testversionen, die Einbindung in Online-Communities und die Gewährleistung einer reibungslosen Benutzererfahrung. Das Hauptziel besteht darin, Ihr Produkt bei Ihrem Einzelziel bekannt zu machen, neue Benutzer zu gewinnen und dauerhafte Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen.