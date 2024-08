Wie man in 2 Wochen eine integrierte Marketingstrategie aufbaut

Machen wir eine Reise in die Vergangenheit - in den Sommer 2023. Damals, als niemand und kein Ort vor dem Einfluss des "Barbie"-Films sicher war. Als jede zweite Werbung, jede Müslipackung, jeder Social-Media-Post und jedes Kaufhaus rosa, blond und unbestreitbar Barbie war. 💁🏼‍♀️

Obwohl sie schon lange ein Begriff war, bevor das Marketingteam von "Barbie" mit einem traumhaus-würdiges Budget ist der Film immer noch ein Meisterwerk der modernen Marketingstrategien.

Die Liebe zum Detail, der anhaltende Hype und die unausweichliche Präsenz der monatelangen Werbekampagne für "Barbie" führten zu einem durchschlagenden Erfolg an den Kinokassen. Dieses integrierte Marketing-Meisterwerk zeigte den wahren Einfluss von konsistenten Botschaften, die über mehrere Kanäle an ein breites Spektrum von Zielgruppen vermittelt wurden.

Und wenn Sie diesen Blog zu Ende gelesen haben, werden Sie die Werkzeuge haben, um das Gleiche zu tun.

Glücklicherweise brauchen Sie nicht das 150-Millionen-Dollar-Marketingbudget von "Barbie" oder jahrelange Vorbereitungen, um die Vorteile einer erfolgreichen integrierten Marketingstrategie für sich zu nutzen. Alles, was Sie brauchen, sind zwei Wochen. 🏆

In diesem Leitfaden erfahren Sie alles, was Sie über integriertes Marketing wissen müssen, und die Grundlagen werden in einen umsetzbaren Zwei-Wochen-Zeitplan eingeteilt. Gehen Sie Schritt für Schritt und Woche für Woche vor, um Ihre Strategie zum Leben zu erwecken.

Was ist eine integrierte Marketingstrategie?

Integriertes Marketing - oder integrierte Marketingkommunikation (IMC) - verfolgt einen ganzheitlichen Marketingansatz und bezieht sich auf jede Kampagne, die Marketingkanäle oder -medien umfasst, um eine einzige Geschichte zu erzählen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Ihre integrierte Marketingstrategie ist also Ihr Plan für die Erstellung und Abstimmung dieser Botschaften über alle Kanäle hinweg.

Integrierte Kampagnen beziehen alle Bereiche des Marketings mit ein - vom Marken-, Demand-Gen-, Kunden- und Lifecycle-, E-Mail- und Produktmarketing. So entsteht eine Vision, die idealerweise Ihre Markengeschichte auf konsistente, leicht verständliche Weise erzählt, mit einem gewissen Maß an Personalisierung, um den jeweiligen Kanal und die Lebenszyklusphase des Kunden zu berücksichtigen.

Tanya Littlefield, Leiterin Fractional Growth Marketing

Egal, ob Sie einen Produkt-Buzz, Newsletter-Anmeldungen oder aussagekräftige Informationen generieren möchten vertriebskontakte um die Erfahrungen des Publikums mit ihrer Marke zu diversifizieren und gleichzeitig bei jeder Interaktion eine konsistente Geschichte zu erzählen (und zu verstärken), setzen Teams immer wieder auf integrierte Marketingstrategien. Tanya Littlefield , Fractional Growth Marketing Leader, stellt fest, dass es im Durchschnitt sechs bis acht Berührungspunkte braucht, um eine B2B-Anmeldung oder eine Verkaufsanfrage zu generieren. Aus diesem Grund ist es nicht sinnvoll, eine Kampagne nur auf einem Kanal durchzuführen oder sich ausschließlich auf Top- oder Bottom-of-Funnel-Kampagnen zu konzentrieren", sagt sie.

Um im Gedächtnis der Kunden zu bleiben und mit den sich ständig ändernden Möglichkeiten, Lösungen online zu identifizieren und zu kaufen, Schritt zu halten, müssen Marketingteams Programme entwickeln, die sowohl die Nachfrage ankurbeln als auch ihre Geschichte erzählen - und zwar noch bevor ein Kunde kaufbereit ist.

"Es gibt nichts Besseres als koordinierte, kanalübergreifende Kampagnen, die das Rückgrat integrierter Strategien bilden", erklärt Littlefield.

Integrierte Marketingstrategien sind oft an eine einzige Kampagne gebunden. Auch wenn Sie mehrere Kanäle gleichzeitig nutzen, sollten Ihre integrierten Marketing-Assets im Tandem veröffentlicht werden, um Ihren Zielgruppen eine kohärente Botschaft zu vermitteln, unabhängig davon, wie oder wo Sie sie finden.

Lassen Sie uns zusammenfassen. Um eine erfolgreiche integrierte Marketingkampagne durchzuführen, müssen Sie einfach:

Priorisieren Sie die Konsistenz (konsequent)

Präsentieren Sie eine einheitliche Front über mehrere Marketingkanäle

Messen Sie Ihren Erfolg während der Durchführung

Ziemlich simpel, oder? Nun, irgendwie schon. Die Herausforderung besteht darin, die Liebe zum Detail und die effektive funktionsübergreifende Zusammenarbeit .

Die Einbeziehung verschiedener Kanalbetreiber bedeutet, dass Sie Ihre integrierte Marketingkampagne über mehrere Abteilungen und Teams hinweg abstimmen müssen, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) soziale Netzwerke, Inhalte, Vertrieb, Design und Web, um eine nahtlose Ausführung sicherzustellen.

Setzen Sie Prioritäten für jede Aufgabe mit der ClickUp-Funktion "Aufgabenprioritäten" und stellen Sie sicher, dass Ihr Team weiß, worauf es sich konzentrieren muss

Integrierte Marketingkommunikation berücksichtigt alle wichtigen Akteure und ihre etablierten Prozesse und lässt ausreichend Zeit, um die übergeordneten Ziele und die Botschaft der Kampagne zu ermitteln, KPIs die beteiligten Marketingkanäle, ergebnisse , projektzeitplan , Ressourcen und mehr.

Betrachten Sie es so: Der Erfolg eines Social-Media-Beitrags und eines Blogs wird nicht anhand derselben Metriken gemessen, aber erfolgreiche integrierte marketing-Kampagnen werden diese Unterschiede frühzeitig ansprechen.

Der Aufwand, der für eine wirksame integrierte Marketingkampagne erforderlich ist, mag auf dem Papier entmutigend klingen, aber die Wirkung ist die Mühe wert und die Vorteile sind nahezu unbegrenzt.

Was sind die Vorteile des integrierten Marketings?

In erster Linie ist integriertes Marketing äußerst effektiv, um potenzielle Kunden zu gewinnen und das Image Ihrer Marke zu stärken. Durch die Ausrichtung auf eine Vielzahl von Kanälen mit einer konsistenten Botschaft erhalten potenzielle Kunden mehr Möglichkeiten, mit Ihrem Produkt zu interagieren.

Und mit einer soliden Strategie, die Ihre Kampagnen steuert, werden diese Interaktionen positiv, wiedererkennbar und erinnerungswürdig sein. AKA, die Marketing-Dreierkombination. 🙌🏼

Eine konsistente Geschichte und ein konsistentes Erlebnis im Rahmen Ihrer Marketingmaßnahmen führen zu einer stärkeren Wahrnehmung Ihrer Marke durch die Kunden. Wie der Werbesong, der in Ihrem Kopf immer wieder abgespielt wird, soll Ihre integrierte Marketingkampagne Ihr Unternehmen in den Köpfen der Verbraucher verankern - aber auf eine gute Art und Weise. Tut mir leid, liebe Jingle-Autoren.

Ohne koordinierte Kampagnen und funktionsübergreifende Zusammenarbeit kann ein Marketingteam froh sein, wenn es die Kunden nur auf einer Stufe des Käufertrichters einfangen kann. Mit einem soliden und detaillierten Plan kann eine einzige Kampagne jedoch den gesamten Lebenszyklus abdecken.

Tanya Littlefield, Leiterin Fractional Growth Marketing

Welche weiteren Vorteile können Sie von einer wirksamen integrierten Marketingstrategie erwarten?

Aufbrechen von Team-Silos : Die Zusammenführung verschiedener Kanalinhaber im Rahmen einer einzigen Kampagne ist ein sicherer Weg, um neue Teammitglieder ins Gespräch zu bringen. Durch die Möglichkeit, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, können die Mitglieder abteilungsübergreifend ihre Arbeitsbeziehungen stärken, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit verbessern und durch Projekte, die über ihren eigenen Bereich hinausgehen, eine größere Wirkung erzielentypischen Umfang *Vertrauen Sie Ihr Zielpublikum: Ein durchgängiges Narrativ und Markenimage über alle Marketingkanäle hinweg zeigt den Zielgruppen, was sie von Ihrem Unternehmen erwarten können - unabhängig davon, wo sie sich in derverkaufstrichter. Jedes Mal, wenn sie an einer Anzeige vorbeiscrollen, einen Blog lesen, ein Verkaufsformular abschicken oder sich über die Selbstbedienung für Ihr Produkt anmelden, werden sie mit der gleichen Botschaft begrüßt, die sie zu Beginn angezogen hat

: Keine zwei Marketingkanäle haben die gleichen KPIs, obwohl mehrere das gleiche Ziel haben. Integriertes Marketing bietet mehrere Berührungspunkte, um tiefere Einblicke in das Verhalten und die Vorlieben der Kunden zu gewinnen, je nachdem, wo sie Ihre Kampagne erreichen, wie sie mit ihr interagieren und ob sie zu einer Konversion führt Optimierte Budgetzuweisung : Bei integrierten Marketingstrategien müssen die Teams zunächst die effektivsten Kanäle für ihre Kampagnen ermitteln, was insgesamt zu einem besseren ROI und einer höheren Kosteneffizienz führt. Über die Planung hinaus können Marketingteams durch die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung von Kampagnen-Assets zwischen den Kanälen mit minimalem Mehraufwand auch mehr für ihr Geld herausholen. Ein bestimmtes Kampagnenbild kann z. B. in allen sozialen Medien, auf einer Webseite und in einer E-Mail erscheinen

: Bei integrierten Marketingstrategien müssen die Teams zunächst die effektivsten Kanäle für ihre Kampagnen ermitteln, was insgesamt zu einem besseren ROI und einer höheren Kosteneffizienz führt. Über die Planung hinaus können Marketingteams durch die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung von Kampagnen-Assets zwischen den Kanälen mit minimalem Mehraufwand auch mehr für ihr Geld herausholen. Ein bestimmtes Kampagnenbild kann z. B. in allen sozialen Medien, auf einer Webseite und in einer E-Mail erscheinen Maximierte Wirkung: Ob Sieein neues Segment ansprechen oder nach neuen Leads innerhalb Ihrer idealen Zielgruppe suchen, koordinierte integrierte Marketingmaßnahmen verstärken Ihre Botschaft, indem sie ein breiteres Spektrum von Verbrauchern erreichen und die Wirkung Ihrer Kampagne erhöhen

Gut gemacht, ist integriertes Marketing unglaublich effektiv, und diese Liste kratzt nur an der Oberfläche seiner Vorteile. Daher stellt sich die Frage: Wie können Sie selbst eine wirksame integrierte Marketingstrategie einführen?

Wir zeigen es Ihnen. 🙂

Wie Sie in 2 Wochen eine integrierte Marketing-Maschine schaffen

Je mehr Teams an Ihrer Kampagne beteiligt sind, desto schwieriger kann es sein, den Ball ins Rollen zu bringen. Die Planungsphase ist zwar für jede erfolgreiche integrierte Marketingstrategie von entscheidender Bedeutung, aber sie ist auch der Zeitpunkt, an dem die Kampagne am ehesten an Fahrt verliert oder sogar völlig ausbrennt.

Die ersten integrierten Kampagnen können sich unangenehm anfühlen, da jede Funktion möglicherweise einige ihrer Standardplanungsprozesse aufgeben muss, um sich an die größere Gruppe anzupassen. Sobald die Teams bei einigen Kampagnen Erfolge verzeichnen können, wird sich dies wie von selbst einstellen, und auch die Zusammenarbeit wird sich verbessern.

Tanya Littlefield, Leiterin Fractional Growth Marketing

Um zu vermeiden, dass Ihre nächste große Marketing-Idee auf dem endlosen Stapel "in Arbeit" landet, empfehlen wir, einen straffen Zeitplan zu erstellen und einzuhalten. Unser Vorschlag? Zwei Wochen.

Das scheint zwar schnell zu gehen, aber mit dem richtigen Aktionsplan bleibt das Team auf Kurs - ohne auszubrennen oder zu sparen. Vor allem mit der Hilfe von leistungsstarken projektmanagementsoftware die Ihnen die schwere Arbeit abnimmt.

Projektmanagement-Tools wie ClickUp sind der wesentliche erste Schritt jeder produktiven Marketingstrategie oder -kampagne. Mit eingebauten Funktionen zur Erleichterung zusammenarbeit im Team durch die Zusammenarbeit im Team, das Brainstorming, die Umsetzung von Ideen und die Dokumentation des Fortschritts wird die Arbeit, die jeden Prozess belastet, eliminiert, so dass Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die am wichtigsten ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kommentare gesehen werden, indem Sie den Benutzern direkt in den Aufgaben Kommentare zuweisen, und erhalten Sie einen schnellen Überblick über die zugewiesenen Kommentare in einer Checkliste

Mit Ihrem bevorzugten projektmanagement-Tool zur Hand haben, sind Sie bereit, mit dem Projekt zu beginnen.

Die Details verschiedener integrierter Marketingkampagnen hängen von Ihrem Produkt, Ihrem Ziel und Ihrer Zielgruppe ab, aber die Grundlage folgt oft der gleichen Struktur.

Woche 1: Sammeln Sie Ihre Kampagnen-F&E

Obwohl zwei Wochen ziemlich schnell vergehen können, ist es wichtig, das Wer, Was, Wo, Wann, Warum und Wie gleich zu Beginn festzulegen. Ein Großteil der ersten Woche wird der Festlegung der Grundlagen gewidmet sein - insbesondere der Klärung, warum die Kampagne notwendig ist und was sie zur Erreichung Ihrer Ziele beitragen wird.

Ähnlich wie Ihre Lieblingsköche im Fernsehen die Zutaten auf dem Schneidebrett vorportionieren, bevor sie mit dem eigentlichen Kochen beginnen, liegt der Schwerpunkt der ersten Woche Ihrer integrierten Marketingstrategie auf der Recherche und Vorbereitung. Legen wir los.

Schritt 1: Legen Sie ein SMART-Kampagnenziel fest

Setzen Sie mit ClickUp spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele

**Am ersten Tag sollten Sie herausfinden, was Sie mit dieser Kampagne erreichen wollen.

Wir werden immer ein Loblied auf Ziele singen, die spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitlich begrenzt sind. AKA, SMART-Ziele . Ein Ziel vor Augen zu haben, ist der erste natürliche Schritt bei der Entwicklung jeder Strategie, und das gilt auch für integrierte Marketingkampagnen.

Vielleicht haben Sie ein neues Produktmerkmal eingeführt oder die Marke des Unternehmens komplett umgestaltet - diese Initiativen sind die Sprungbretter, die Sie auf Ihr Ziel hinführen und rechtfertigen, warum eine Kampagne den Aufwand wert ist.

Dies wird Sie auch dazu bringen, in die richtige Richtung zu denken, wenn es um Metriken und marketing-KPIs . Zu wissen, wie Sie den Erfolg eines Kampagnenziels messen werden, ist für Ihre integrierte Marketingkampagne von entscheidender Bedeutung und wird der entscheidende Faktor dafür sein, ob sie erfolgreich ist oder nicht.

Schritt 2: Identifizieren Sie Ihre Zielkäufer-Persona und die wichtigsten Marketingkanäle

Nachdem Sie nun die Gründe für Ihre Strategie und das Problem, das sie lösen soll, festgelegt haben, ist es an der Zeit, zu bestimmen, für wen das Ganze gedacht ist.

In diesem Stadium befinden Sie sich vielleicht noch am Tag eins oder am Beginn von Tag zwei der Entwicklung Ihrer Strategie.

Identifizieren Sie die kunden-Persona die Sie im Laufe Ihrer Kampagne anvisieren werden, um Ihre zukünftigen Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie den Markt, auf den Sie abzielen, und die allgemeinen Verhaltensweisen Ihrer Zielgruppe kennen und wissen, was für sie wichtig ist, können Sie überzeugendere und maßgeschneiderte Inhalte erstellen.

Nutzen Sie ClickUps User Persona Template, um Kundenprofile zu verfolgen und Ihre Zielgruppe besser zu verstehen

In dieser Phase beginnen Sie auch, die richtigen Kanäle für Ihre Kampagne zu bestimmen. Wenn Sie eine klar definierte Zielgruppe vor sich haben, können Sie die von ihr am häufigsten genutzten Marketingkanäle isolieren, um sicherzustellen, dass Sie sie jedes Mal dort treffen, wo sie sich aufhalten.

Die gute Nachricht in diesem Stadium Ihrer Strategie ist, dass ein Großteil dieser Recherchen wahrscheinlich bereits abgeschlossen ist. Niemand kennt die Ziele Ihres Unternehmens besser als das Unternehmen selbst, und niemand kennt Ihren idealen Kunden besser als Sie selbst.

In den Schritten eins und zwei sammeln und ordnen Sie einfach die bereits vorhandenen Recherchen und Informationen, um die nächsten Schritte in Ihrem integrierten Marketingprozess noch einfacher zu gestalten.

Schritt 3: Beteiligen Sie die richtigen Leute

Willkommen zu Schritt drei! Dieser Schritt sollte mit Tag drei zusammenfallen, wenn Sie sich an unseren Zeitplan halten.

Wenn Sie wissen, was Sie erreichen wollen und wen Sie mit Ihrer Kampagne erreichen möchten, fragen Sie sich selbst: Mit welchen internen Teams müssen Sie in Kontakt treten, um die Kampagne zu verwirklichen?

Um ehrlich zu sein, sind wahrscheinlich mehr Leute beteiligt, als Sie denken. Nicht nur Kanalmanager, sondern auch Designteams, Manager für bezahltes Marketing, Werbetexter, PR- und Vertriebsteams und viele mehr.

Und während Sie bereits wissen, was Sie mit dieser Kampagne bezwecken wollen, tappen die anderen vielleicht noch im Dunkeln. Aus diesem Grund sind Vorlagen für die Planung von Marketingkampagnen so wichtig, um den Überblick über alle Beteiligten und Partner zu behalten.

Planen Sie Ihre Marketingprojekte und -kampagnen schneller mit dieser Schnellstartvorlage

Diese Vorlagen eignen sich perfekt für die Einrichtung einer neuen Kampagne. Sobald Sie alle Beteiligten ermittelt haben, können Sie Prioritäten setzen, um sie so schnell wie möglich in denselben Raum (oder in denselben Anruf) zu bringen.

Auf diese Weise kann das Team die aktuelle Bandbreite der einzelnen Mitglieder abgleichen, feststellen, ob weitere Personen hinzugezogen werden müssen, und etwaige Hindernisse auf Anhieb erkennen.

Ein weiteres wichtiges Detail, das Sie in dieser Phase klären müssen, ist die Frage, wer das letzte Wort bei allen Kampagnen-Assets haben wird. Viele vielversprechende integrierte Marketingstrategien bleiben auf der Strecke, weil zu viele Köche in der Küche stehen.

Es ist wichtig, dass jemand auf dem Fahrersitz sitzt und sich mit den Leitern der einzelnen Marketingfunktionen abstimmt. Ein konsistenter Besprechungs- und Lieferprozess für alle Funktionen ist eine Möglichkeit, alle an Bord zu holen, Termine abzustimmen und auftretende Herausforderungen zu lösen.

Tanya Littlefield, Leiterin Fractional Growth Marketing

Beseitigen Sie das Kopfzerbrechen durch endlose Genehmigungsverfahren, indem Sie eine Person ernennen, die den letzten Anruf tätigen kann.

Schritt 4: Erstellen Sie ein Brainstorming über Ihre Kampagne und Ihren Aktionsplan

Wenn Sie Ihr Dream-Team zusammengestellt haben, können Sie mit dem Brainstorming beginnen und die Geschichte und den Plan für Ihre Kampagne zusammenstellen. Ob an einem Konferenztisch, per Videoanruf oder mit einer digitalen Whiteboard-Software, die beste Zusammenarbeit im Team und die besten Ideensitzungen finden in Echtzeit statt.

Brainstorming, Strategieentwicklung oder Arbeitsabläufe mit visuell kollaborativen ClickUp-Whiteboards

An diesem Punkt gibt es keine schlechten Ideen. Es geht nur darum, einen Ausgangspunkt auf Papier zu bringen. Von dort aus - und mit der kollektiven Geisteskraft Ihres vielfältigen und funktionsübergreifenden Teams - werden Sie sich festigen:

Alle für die Kampagne erforderlichen Ergebnisse

Die Gesamtdarstellung der Kampagne und eine einheitliche Botschaft

Wo und wann die Kampagnen-Assets live gehen werden

Wichtige Termine und ein grober Zeitplan für die folgende Woche

Dies kann nicht in einer 30-minütigen Sitzung geschehen. Geben Sie dem Team Zeit, die ersten Ideen zu überdenken, die notwendigen Informationen zu sammeln und sich gegebenenfalls neu zu formieren. Wenn Sie diesen zweiwöchigen Zeitplan an einem Montag begonnen haben, empfehlen wir, dieses Treffen bis spätestens Donnerstag oder Freitag (Tage vier und fünf) in den Kalender einzutragen.

Woche 2: Ihre Strategie in Gang setzen

In der ersten Woche haben Sie alles in die Wege geleitet. In der zweiten Woche ist das Team weitgehend in seine Arbeit vertieft und erweckt Ihren Kampagnenfahrplan zum Leben. Oder - um beim Beispiel des Kochs zu bleiben - wenn Sie endlich anfangen zu kochen.

Schritt 1: Erstellen kohärenter Kampagnen-Assets

Der größte Engpass bei der Erstellung von Kampagnen-Assets tritt häufig in der Feedback- und Genehmigungsphase auf. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihren Kampagnenmanagern so schnell wie möglich "V1" vorlegen. Nach den erforderlichen Bearbeitungsrunden kann sich dieser Schritt von Anfang der zweiten Woche (Tag sechs) bis Tag neun oder sogar 10 erstrecken.

Dies gilt nicht nur für das Designteam. Alle schriftlichen Inhalte, einschließlich Bildunterschriften in sozialen Medien, Zitate, Hashtags, O-Töne, Webtexte und Blogs, können genauso viel Zeit (wenn nicht sogar länger) in Anspruch nehmen, bis sie feststehen. Sie sollten so viel Zeit wie möglich für diesen Schritt aufwenden, da er sich auf alles bezieht, was Ihre Kunden von Ihren Kampagnenbemühungen tatsächlich sehen werden.

Verwenden Sie die AI schreibassistent in ClickUp zum Erstellen von Blogbeiträgen, Brainstorming von Ideen, Verfassen von E-Mails und mehr

Schritt 2: Legen Sie fest, wie Sie den Erfolg messen wollen

Erinnern Sie sich an das SMART-Kampagnenziel, das Sie in Woche eins festgelegt haben? Es ist an der Zeit, es zu überdenken und es durch die Brille der einzelnen Marketingkanäle zu betrachten. Ermitteln Sie die KPIs, die sich auf Ihre größere integrierte Marketingkampagne beziehen, und überlegen Sie dann, wie jeder Kanal seinen eigenen Erfolg misst.

Diese Metriken können sein:

Über bestimmte Kanäle generierte Leads

Aufrufe eines bestimmten Beitrags oder Besuche in einem bestimmten Blog

Newsletter- oder YouTube-Abonnenten

Die Anzahl der neu erstellten Konten auf Ihrer Website

Und vieles mehr.

Es ist unglaublich wichtig, dass integrierte Kampagnen nicht nur klare Verantwortliche, sondern auch klare KPIs und Ziele haben. Jede Funktion betrachtet in der Regel nur einige wenige Metriken, aber integrierte Kampagnen erfordern auch eine Konzentration auf die wichtigsten 1-3 KPIs in allen Teams.

Tanya Littlefield, Leiterin Fractional Growth Marketing

Auch wenn Ihr Team noch dabei ist, den Stift zu Papier zu bringen und die Ergebnisse Ihrer Kampagne zu entwerfen, bewegt sich der Zeitplan weiter. Das bedeutet, dass Sie mit der Fertigstellung Ihrer Design-Assets fortfahren können, während Sie im Hintergrund an Schritt zwei arbeiten.

Und da Sie sich in der ersten Woche so gründlich vorbereitet haben, indem Sie Ihre Zielgruppe recherchiert und sich mit den Inhabern Ihrer Kanäle getroffen haben, sollte dies nicht mehr als ein oder zwei Tage in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, mit diesem Schritt am siebten oder achten Tag zu beginnen, um Ihren Zwei-Wochen-Zeitplan einzuhalten.

Schritt 3: Starten, bewerten und bei Bedarf anpassen

Sie haben den letzten Tag Ihres zweiwöchigen Sprints für die integrierte Marketingkampagne erreicht! Das bedeutet, dass Sie fertig sind, richtig? Ganz und gar nicht. Aber Sie sind nah dran!

Am letzten Tag Ihres strategischen Aktionsplans sind Sie bereit, die Flügel auszubreiten und zu fliegen. Vielleicht sind Ihre Inhalte bereits live, vielleicht aber auch erst in ein paar Tagen. In jedem Fall ist die schwere Arbeit getan.

Alle Entwurfsbesprechungen, Genehmigungen, Feedback-Runden und Engpässe wurden angesprochen und beseitigt. Alle Ergebnisse sind fertiggestellt und alle noch nicht veröffentlichten Inhalte stehen in der Warteschlange und sind bereit, auf "Senden" zu drücken

Nach dem erfolgreichen Start einer Marketingkampagne ist es an der Zeit, ihren Erfolg zu überwachen und ihre Leistung in den folgenden Tagen, Wochen und Monaten zu bewerten. Lassen Sie sich von den bereits festgelegten Kennzahlen und KPIs leiten, wenn Sie bestimmen, wie "Erfolg" für diese Kampagne aussieht.

Mit den vollständig anpassbaren Dashboards in ClickUp können Sie tiefere Einblicke gewinnen und sich einen Überblick über Ihre Kampagnen verschaffen

Um sicherzustellen, dass Sie sich darauf konzentrieren, aus jeder Kampagne zu lernen und zu wachsen, halten Sie nach dem Start ein Retrospektiv-Meeting mit Ihrem integrierten Marketing-Team ab, um Ihre wichtigsten Erkenntnisse zu besprechen:

Was ist gut gelaufen?

Was hätte besser laufen können

Die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Erfahrung

Wie Sie zukünftige Kampagnenstrategien verbessern können

Mit dem Wissen, das Sie bei der Planung Ihrer Strategie gewonnen haben, und einem Zeitplan zur Überwachung des Erfolgs ist es nun an der Zeit, zu feiern. 🎉

Behalten Sie den Überblick über Ihre integrierte Marketingstrategie in ClickUp

Wenn Sie den Erfolg Ihrer laufenden integrierten Marketingkampagnen überwachen, verfügen Sie über das Wissen und die Erkenntnisse, um Ihre Kampagne im Laufe der Zeit anzupassen und auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden.

Bis dahin können Sie mit diesem Aktionsplan den Grundstein für Ihre nächste Kampagne legen. Folgen Sie ihm Schritt für Schritt und sehen Sie zu, wie Ihre integrierte Marketingstrategie in wenigen Wochen Gestalt annimmt! Und um diesen Rahmen noch weiter auszubauen, planen und verwalten Sie ihn mit einer dynamischen Projektmanagement-Software wie ClickUp.

ClickUp ist die einzige produktivitätswerkzeug mit der Möglichkeit, Marketingteams zusammenzubringen, Ideen sofort zu erfassen und den Fortschritt über eine einzige Plattform zu überwachen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an und beobachten Sie, wie Ihre Kampagnen zum Leben erwachen.