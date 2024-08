Geschäftswachstum freisetzen: 10 nützliche Tools zur Kundensegmentierung [Bewertungen & Preisgestaltung]

Sind Sie es nicht leid, ein weites Marktnetz auszuwerfen, in der Hoffnung, die richtigen Kunden für Ihr Unternehmen zu finden? 🕸️

Sicher sind Sie das! Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Lage, Kunden mit hohem Wert zu identifizieren, ihre Präferenzen vorherzusagen und hyperpersonalisierte Kampagnen zu erstellen, die bei ihnen Anklang finden. Das ist das Versprechen einer effektiven Kundensegmentierung!

Es geht nicht nur darum, Ihren Kundenstamm aufzuteilen, sondern auch darum, die Herzen und Köpfe Ihrer Kunden mit maßgeschneiderten Erlebnissen zu erobern. Laut Marketingstatistiken aus dem Jahr 2021, können segmentierte Kampagnen Ihr Umsatzwachstum um satte 760 % steigern !

Wenn Sie die Nase vorn haben wollen, ist es sinnvoll, sich nach Tools für die Kundensegmentierung umzusehen. Dabei handelt es sich um Softwarelösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Daten für Zielgruppenuntergruppen zu sammeln und zu analysieren und dabei die Arbeit der Marketing Teams zu reduzieren.

In diesem Leitfaden helfen wir Ihnen, das beste Tool zur Kundensegmentierung zu finden, und stellen Ihnen außerdem eine All-in-One-Marketinglösung für Marketing Teams vor! 😊

Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Schlüsselmerkmale, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Kundensegmentierungssoftware für Ihre Bedürfnisse helfen sollten:

Datenintegration: Stellen Sie fest, ob das Tool mit bestehenden Systemen kompatibel ist und die Aggregation von Daten aus diesen Systemen ermöglicht, z. B automatisierung des Marketings tools, Analyseplattformen und CRM-Software um Ihnen ein ausgewogenes Gesamtbild der Benutzergruppen zu vermitteln Benutzerfreundliche Oberfläche: Eine übersichtliche Oberfläche minimiert die Lernkurve, so dass sich Ihr Team auf die Gewinnung von Erkenntnissen konzentrieren kann, anstatt sich mit der Komplexität auseinanderzusetzen Flexibilität bei der Segmentierung: Tools, die bei der Segmententwicklung flexibel sind, ermöglichen eine präzisere Anpassung marketing-Kampagnen auf Einzelziele Datengenauigkeit und -qualität: Eine gute Segmentierung hängt von genauen Daten ab. Stellen Sie sicher, dass das Tool Datenbereinigung, -validierung und -anreicherung durchführen kann, um die Integrität der verfügbaren Informationen zu gewährleisten Skalierbarkeit: Vergewissern Sie sich, dass das ausgewählte Kundensegmentierungstool ausreichend skalierbar ist, um Ihren wachsenden Kunden- und Lead-Stamm aufzunehmen und sich entwickelnde Nischen zu unterstützen Analysen und Einblicke : Suchen Sie nach Tools, die wertvolle Berichterstellungen liefern und es Ihnen ermöglichen, die Leistung von Segmenten zu überwachen, das Verbraucherverhalten nachzuverfolgen und Trends zu erkennen, an denen Sie Ihre Strategien ausrichten sollten Budget: Vergleichen Sie die Features verschiedener Tools und bewerten Sie, ob die Investition dem Wert entspricht, den das Tool für Ihr Geschäft bringt 🌺

Wir haben Dutzende von Kundensegmentierungssoftware auf dem Markt untersucht und eine Liste mit 10 Produkten zusammengestellt, die Ihr Verständnis für und Ihren Umgang mit Ihrer Zielgruppe revolutionieren können. Unsere Mini-Reviews helfen Ihnen, die beste Wahl für Ihr Business zu treffen und die Kundenzufriedenheit zu verbessern! 💯

1. Userpilot

Über:

Userpilot

Wenn Sie ein Gleichgewicht zwischen Kundenbindung und -gewinnung für Ihr Unternehmen suchen

SaaS Geschäft

userpilot kann ein großartiges Tool zur Kundensegmentierung sein, das Sie nutzen können!

Diese Plattform verfügt über fortschrittliche Segmentierungsoptionen, die auf Produktnutzungsanalysen basieren. Erstellen Sie präzise Kundengruppen auf der Grundlage von In-App-Verhalten, Umfragen und A/B-Tests und nutzen Sie die Daten, um die Einführung von Features zu beschleunigen.

Userpilot hilft bei der Erstellung von kostenlosen personalisierten Onboarding-Erlebnissen für Benutzer und ist damit eine leistungsstarke Option zur Steigerung der Konversionen. 🤩

Dieses tool beschränkt sich nicht nur auf die Nachverfolgung von Klicks. Sie können benutzerdefinierte Ereignisse für jede Interaktion einstellen, von Tooltips bis hin zu Klicks auf Schaltflächen, und erhalten so ein umfassendes Verständnis für das Engagement des Benutzers. Segmentieren Sie Kunden auf der Grundlage von Rollen, Anwendungsfällen oder Phasen der Reise und ermitteln Sie Bereiche, die Reibungsverluste verursachen könnten.

Userpilot beste Features

Aufschlussreich funktionen für die Nachverfolgung von Kunden

Segmentierung basierend auf dem Verhalten der App-Benutzer

Checklisten für das Onboarding neuer Benutzer

Unterstützt datengesteuerte Experimente zur Optimierung von Benutzerinteraktionen

Userpilot-Einschränkungen

Kann eine schwierige Lernkurve darstellen

Limitierte benutzerdefinierte Optionen

Userpilot-Preise

Starter: $249/Monat

$249/Monat Wachstum: $499/Monat

$499/Monat Enterprise: Benutzerdefinierter Preis

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Userpilot-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

4.6/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (50+ Bewertungen)

2. Amplitude

Über:

Amplitude

Amplitude ist ein robustes B2B-freundliches Analysetool für die Kundensegmentierung, das tiefe Einblicke in das Kundenverhalten bietet, um Wachstums- und Benutzererfahrungsstrategien zu verbessern. Dieses Tool ermöglicht eine einfache Rationalisierung von Daten in Ihrem gesamten Stack mit nativer Integration und Verhaltensanalyse.

Amplitude bietet eine umfassende Ansicht, die über reine Website-Interaktionen hinausgeht. Instanz erhalten Sie ein differenziertes Verständnis des Kundenverhaltens in Apps. Es zeigt häufig genutzte Features auf, identifiziert Abbruchpunkte und hebt Bereiche hervor, die Reibung verursachen.

Dieser datengesteuerte Ansatz bewertet nicht nur die aktuelle Leistung, sondern sagt auch zukünftige Trends voraus. Mit nur wenigen Klicks können Sie mit Amplitude den potenziellen Erfolg eines Features abschätzen. Gestützt auf Daten aus erster Hand haben Sie die Freiheit, mit Segmenten zu experimentieren und personalisierte Benutzerstrategien zu entwickeln.💫

Amplitude beste Features

Segmentierung kombiniert mit Verhaltensanalyse

Experimentieren mit Produkten und Features

Testen über verschiedene Zielgruppensegmente hinweg

Identifizierung hochwertiger Feature-Anforderungen

Amplitudenbegrenzungen

Einige Benutzer stören sich an den Limits für die Nutzung von Segmenten, Vorschauen, Ereignissen, etc.

Komplexe Filteroptionen

Amplitude-Preise

Starter: Free

Free Plus: Ab 49 $/Monat

Ab 49 $/Monat Wachstum: Benutzerdefinierter Preis

Benutzerdefinierter Preis Enterprise: Benutzerdefinierter Preis

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Amplitude Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (2.000+ Bewertungen)

4.5/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

3. Baremetrics

Über:

Baremetrics

Baremetrics hilft Ihnen, Kunden mühelos zu organisieren, indem es Ihnen nicht nur Daten, sondern auch aussagekräftige und sofortige historische Vergleiche zur Verfügung stellt.

Sind Sie neugierig auf das Wachstum Ihrer B2C-Kunden oder derjenigen, die sich im letzten Quartal angemeldet haben? Baremetrics hat alles für Sie! Die umfangreichen Features zur Berichterstellung machen Ihr Dashboard zu einem hub für umsetzbare Erkenntnisse.

Mit Baremetrics können Sie benutzerdefinierte Kundengruppen in Sekundenschnelle erstellen und speichern, was Ihnen eine beispiellose Flexibilität bietet. Sie können schnell beurteilen, wie sich die verschiedenen Segmente entwickeln, indem Sie Neuzugänge, Erweiterungen und sogar Abwanderungsraten auf einen Blick verfolgen. Die praktischen Prognosefunktionen bieten unschätzbare Einblicke in künftige Geschäftsprognosen und nutzen Metriken wie Cash Flow und monatlich wiederkehrende Umsätze (MRR) für

fundierte Planungsentscheidungen

.

Baremetrics beste Features

Filter zur Analyse spezifischer Kundensegmente

Nachverfolgung von Wachstum, Expansion und Abwanderung

Einblicke in zukünftige Business-Projektionen

Vergleiche mit Verlaufsdaten

Integration mit gängigen Plattformen wie Shopify, Stripe und Slack

Baremetrics-Einschränkungen

Möglicherweise lange Wartezeiten bei der Synchronisierung

Gelegentlich ungenaue Berichterstellung

Baremetrics Preise

Metriken: Ab $108/Monat

Ab $108/Monat Recover: Ab $58/Monat

Ab $58/Monat Kündigungseinblicke: Ab $108/Monat

Ab $108/Monat Forecast+: Benutzerdefinierter Preis

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Baremetrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (60+ Bewertungen)

4.6/5 (60+ Bewertungen) Capterra: 3.4/5 (weniger als fünf Bewertungen)

4. Mixpanel

Über:

Mixpanel

Möchten Sie sehen, wie Ihre Website und Ihr Produkt in den Augen Ihrer Benutzer abschneiden? Mixpanel hilft Ihnen dabei, herauszufinden, was wo und warum funktioniert. 👀

Dieses tool kann Kohorten von Benutzern vergleichen, um Verhaltensmuster und Unterschiede aufzudecken und so Einblicke jenseits der Oberfläche zu gewinnen. Zum Beispiel können Sie Ihre Website mit Ihrem Produkt verknüpfen und das Verhalten der Benutzer über verschiedene Kanäle hinweg analysieren. In der Praxis bedeutet dies, dass Sie getrennte Benutzerkohorten aus sozialen Medien und organischen Kanälen erstellen und so Unterschiede in der Produktakzeptanz feststellen können.

Die Plattform ermöglicht einen ziemlich unkomplizierten Segmentierungsprozess. Sie beginnen mit der Einstellung eines Ziels, dem Sammeln von Daten, der Auswahl von Segmenten, der Nachverfolgung des Engagements, der Erstellung personalisierter Inhalte und dem Erleben der Auswirkungen. So einfach ist das!

Mixpanel beste Features

Gruppieren Sie Benutzer in jeder Phase und über alle Kanäle hinweg

Kohortenvergleich für eindeutige Verhaltensmuster

Umwandlung von Daten in umsetzbare Erkenntnisse

Nützliche Integrationen wie mParticle und Freshpaint

Mixpanel-Einschränkungen

Kann für Benutzer mit eingeschränktem Budget kostspielig sein

Möglicherweise komplexes Setup und Konfiguration

Preise von Mixpanel

Starter: Free

Free Erweiterung: Ab $20/Monat

Ab $20/Monat Unternehmen: Ab $833/Monat

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Mixpanel Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,000+ Bewertungen)

4.6/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

5. Heap

Über:

Heap

Heap ist so etwas wie ein VIP-Ticket, mit dem Sie jeden Schritt Ihrer Kunden mitverfolgen können. Es verfolgt automatisch alle kleinen Details - Klicks, Wischbewegungen, Antippen, Ansichten der Seite, was auch immer. Sie müssen nicht mehr entscheiden, welche Ereignisse Sie nachverfolgen wollen. 🖱️

Heap gibt Ihnen das Handbuch an die Hand, wie Sie Ihre Website optimieren können, um die Kundenerfahrung zu verbessern. Und was noch viel cooler ist? Sie können in die Daten eintauchen und Ihre Benutzer anhand ihrer Aktionen segmentieren. Erkennen Sie Muster, gruppieren Sie Personen nach ihrer Interaktion mit Ihrer App oder sortieren Sie sie sogar nach den Marketingkanälen, die sie auf Ihre Website geführt haben.

Ein großes Plus ist, dass es sich um eine

low-Code-Plattform

**Selbst wenn Code nicht Ihre Stärke ist, verwandeln die visuellen Berichte von Heap Daten in eine Geschichte, die jeder in Ihrem Team interpretieren kann.

Heap beste Features

Automatische Nachverfolgung von Benutzeraktionen

Segmentierung basierend auf Aktionen vor Ort oder in der App

Code-arme Plattform

Integrierter ROI-Rechner auf nachverfolgung der jährlichen Rendite

Heap-Beschränkungen

Nur Nachverfolgung von Frontend-Interaktionen

Die Ausführung großer Abfragen kann langsam sein

Heap-Preise

Free

Wachstum: Benutzerdefinierter Preis

Benutzerdefinierter Preis Pro: Benutzerdefinierter Preis

Benutzerdefinierter Preis Premier: Benutzerdefinierter Preis

Heap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,000+ Bewertungen)

4.4/5 (1,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (40+ Bewertungen)

6. Piwik PRO

Über:

Piwik PRO

Piwik PRO zeichnet sich dadurch aus, dass es Geschäften die abschließende Kontrolle über ihre Daten und ihren Datenschutz ermöglicht, indem es Self-Hosting auf ihren Servern ermöglicht. Dies ist ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die strenge Vorschriften zur Datenspeicherung einhalten müssen oder Wert auf robuste Sicherheit legen. 🔒

Ein weiterer Pluspunkt ist der Tag Manager, ein Retter für Geschäfte, die mühelos Codes für die Nachverfolgung verwalten wollen, ohne dass sie einen Entwickler unterstützen müssen. Er vereinfacht die Integration von Analyse- und Marketing-Tools, von Google Analytics über AdWords bis hin zu Facebook Pixel.

Der Consent Manager ist ein weiteres herausragendes Feature, das die nahtlose Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie GDPR und CCPA durch die effiziente Verwaltung und Nachverfolgung von Benutzer-Einwilligungen zur Datenerfassung gewährleistet.

Als Sahnehäubchen konsolidiert das Feature Customer Data Platform (CDP) Daten aus verschiedenen Quellen und bietet einen umfassenden Überblick über Kundenverhalten, Präferenzen und Markeninteraktionen.

Piwik PRO beste Features

Selbst-Hosting für Datenkontrolle

Code-Nachverfolgung ohne Entwicklerunterstützung

Benutzereinwilligungen für konforme Datenerfassung

Sammeln, Speichern und Verwalten von Kundendaten aus verschiedenen Quellen

Piwik PRO Beschränkungen

Limitierte E-Commerce-Nachverfolgung

Teuer für einige Benutzer

Piwik PRO Preise

Core: Free

Free Enterprise: Benutzerdefinierter Preis

Piwik PRO Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30+ Bewertungen)

4.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

7. Kissmetrics

Über:

Kissmetrics

Kissmetrics ist wie ein vertrauenswürdiger Freund für Ihre Website oder App, der Ihnen sagt, was los ist und was einen kleinen Schub gebrauchen könnte. Kein technisches Gerede, nur gute alte Erkenntnisse für Kundenerfolg und Marketing!

Wenn Sie im SaaS-Bereich tätig sind, sollten Sie genau wissen, wo Ihre Website-Besucher zu Fans werden, je nachdem, wie sie Sie gefunden haben. Für Online-Einzelhändler: Finden Sie heraus, wie Ihre Kunden zu Ihnen gefunden haben, und erledigen Sie den Gewinnertanz erneut. 💃

Mit Kissmetrics können Sie benutzerdefinierte Segmente erstellen, die auf die Parameter Ihrer Kunden zugeschnitten sind, um ein präzises Targeting zu gewährleisten. Mit den Tools von Kissmetrics können Sie über zielgerichtete E-Mails und In-App-Nachrichten direkt mit den Benutzern in Verbindung treten, und zwar auf der Grundlage ihres Verhaltens.

Sind Sie experimentierfreudig? Führen Sie A/B-Tests durch, um Messaging- und Timing-Strategien innerhalb der von Ihnen erstellten Segmente abzustimmen. Und schließlich erhalten Sie mit der Berichterstellung und Nachverfolgung detaillierte Berichte auf der Grundlage von Kundeninteraktionen und Daten, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Kissmetrics beste Features

Verhaltensbasierte Analytik

Maßgeschneiderte Gruppen für präzises Einzelzielmarketing

Experimentieren mit Messaging-Strategien

Berichte zur Unterstützung fundierter Entscheidungen

Kissmetrics Beschränkungen

Lernkurve für neue Benutzer

Limitierte Integrationen mit anderen Plattformen

Kissmetrics Preise

Silber: $199/Monat

$199/Monat Gold: $499/Monat

$499/Monat Platin: Benutzerdefinierter Preis

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Kissmetrics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (100+ Bewertungen)

4.1/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (10+ Bewertungen)

8. Google Analytics

Über:

Google Analysen

Google Analytics ist das Tool für die Kundensegmentierung schlechthin, und das aus gutem Grund. **Es ist kostenlos und kann riesige Datenmengen verarbeiten

kundendaten

ist es ein Kraftpaket. Es wurde von Google entwickelt und bietet Einblicke in das Besucherverhalten, die Einkäufe, den Speicherort, die Gerätenutzung und vieles mehr - und das alles unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen. 🆓

Google Analytics setzt ein

maschinelles Lernen

modelle und Automatisierung, die Vorhersagen und umsetzbare Erkenntnisse zur Verbesserung digitaler Erlebnisse bieten. Die Echtzeit

feature zur Berichterstellung

ermöglicht die sofortige Überwachung der Website- oder App-Aktivitäten, während die Nachverfolgung von Konversionen wichtige Einblicke in die Kundenaktionen liefert.

Außerdem verknüpft die nahtlose Integration mit Google Ads die Leistungsdaten der Website, um einen umfassenden Überblick zu erhalten.

Google Analytics beste Features

Unterstützt durch maschinelles Lernen und Automatisierung

Detaillierte Segmentierung auf der Grundlage von Demografie, Zinsen und Verhaltensweisen

Sofortige Überwachung von Website- oder App-Aktivitäten

Integration mit Google Ads

Google Analytics Limits

Die Geschwindigkeit der Datenextraktion könnte deutlich verbessert werden

Limits bei Echtzeitdaten

Google Analytics Preise

free : Gratis

Gratis Google Analytics 360: Angebotsbasierter Plan

Google Analytics Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (6,000+ Bewertungen)

4.5/5 (6,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (7,000+ Bewertungen)

9. Segment

Über:

Segment

Die Kernaufgabe von Segment als Kundensegmentierungstool ist glasklar: Gute Daten für alle Teams zu demokratisieren und eine einheitliche Ansicht der Kunden zu bieten.

Es sammelt Daten aus mobilen und Web-Apps und verbindet sich mit 300+ Software, um einen zentralen Hub für nahtlosen Zugriff und Verarbeitung zu schaffen.

Segment ist in der Lage, dynamische Segmente auf der Grundlage von Echtzeit-Kundendaten zu erstellen und ebnet so den Weg für

personalisierte Kommunikation

die wirklich ankommt. Mit dieser Kundensegmentierungssoftware erreichen Sie nicht nur Kunden, sondern schaffen benutzerdefinierte Zielgruppen für Marketingkampagnen, die sich maßgeschneidert anfühlen.

Segment ist eine gute Wahl für alle Geschäfte,

von Startups

bis hin zu wachstumsstarken Unternehmen, die ihre Kundeninteraktionen verbessern und die

marketing-Planungsprozess

und erhöhen die Konversionsraten. 📈

Segment beste Features

Datenerfassung aus beliebigen Quellen

Einheitliche Ansicht der Kunden

Dynamische Segmente auf der Grundlage von Echtzeitdaten

Benutzerdefinierte Zielgruppen für gezielte Ansprache

Segmentbegrenzungen

Der Prozess der Erstellung ausschließender Zielgruppen kann schwierig sein

Mit der Zeit wird es teuer

Segmentpreise

Free

Teams: Ab $120/Monat

Ab $120/Monat Business: Benutzerdefinierter Preis

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

Segment Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

4.6/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (70+ Bewertungen)

10. Optimove

Über:

Optimove

Optimove bietet ein ausgeklügeltes Segmentierungsverfahren, das Kundencluster-Analysen und mathematische Modelle einsetzt, um Gruppen ähnlicher Kunden zu ermitteln. Diese täglich aktualisierten Mikrosegmente werden auf der Grundlage von demografischen Daten, Verhaltensmustern und Echtzeitaktionen erstellt.

Was Optimove wirklich auszeichnet, ist die Vielseitigkeit der Segmentierung - von vordefinierten Clustern bis hin zu benutzerdefinierten Segmenten erhalten Sie eine Menge Material für eingehende Kundensegmentierungsanalysen oder gezielte Kampagnen. Unterstützt wird dieser Kundensegmentierungsprozess durch den in die Plattform integrierten Marketing-Optimierungs-Bot Optibot, der die Daten innerhalb der Segmente unermüdlich nach Trends und umsetzbaren Erkenntnissen durchkämmt. 🤖

Optimove geht auch auf den Zyklus des Kunden ein und verfolgt Verschiebungen zwischen Mikrosegmenten, um das sich entwickelnde Verhalten zu erfassen, was es zu einem der besten Tools für die Kundensegmentierung macht!

Optimove beste Features

Einblicke aus verschiedenen Quellen

Maßgeschneiderte Segmente für gezielte Kampagnen

Nativer Bot zur Marketingoptimierung

Erfasst sich entwickelnde Kundenverhaltensweisen

Limits von Optimove

Daten können nicht immer in Echtzeit aktualisiert werden

Benutzerdefinierte Einschränkungen können besser sein

Optimove Preise

Benutzerdefinierte Preise für Build, Grow und Scale Pläne

Optimove Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (weniger als 5 Bewertungen)

Auch wenn sich die von uns vorgestellten Tools auf eine spezielle Kundensegmentierung konzentrieren, benötigen Sie dennoch eine spezielle Softwarelösung, um Ihre Pläne für Marketing und Lead-Generierung umzusetzen. Hier glänzt ClickUp mit einer Reihe von Marketing Features, die für Sie von unschätzbarem Wert sein werden! 😻

Viele Teams geben jeden Monat Hunderte von Euros für verschiedene Marketing- und Projektmanagement-Tools aus. Aber mit ClickUp erhalten Sie eine schlanke und kosteneffiziente Lösung, die Ihre Kampagnenideen, den Start und die Nachverfolgung von Anfang bis Ende unterstützt! Lassen Sie uns herausfinden, wie.

#

ClickUp

Mit ClickUp können Sie Strategien entwickeln und Marketingkampagnen in jeder Größenordnung durchführen

Als

bestbewertetes tool für Projektmanagement

clickUp ist ein echtes Kraftpaket, wenn es darum geht, Multi-Channel-Kampagnen zu unterstützen. Sein skalierbarer Workspace und sein attraktives

Marketing Teams Suite

dreht sich alles um die Umsetzung der besten Lead- und Konversionsstrategien im Rahmen der verfügbaren Ressourcen!

Es bedarf eines koordinierten Aufwands von mehreren Abteilungen, um eine

neu entwickeltes Produkt

auf dem Radar des Käufers. Durch die Verwendung

ClickUp's 15+ Ansichten

können Sie den Fortschritt von Marketingaufgaben über Teams oder Kundensegmente hinweg einfach verwalten und überwachen.

Angenommen, Sie möchten Aufgaben zuweisen oder neu zuweisen oder Redundanzen innerhalb des Teams reduzieren - Sie können die

Workload-Ansicht

um die Verantwortlichkeiten des Teams während der Kampagne anzupassen. Auch die Ansichten Kalender und Gantt-Ansicht sind lebensrettende visuelle Tools, wenn Sie den Überblick über enge Marketing-Zeitpläne behalten müssen.

Wir haben hier kaum die Oberfläche angekratzt! Die Plattform bietet das volle Paket an Funktionen für

marketing-Projektmanagement

brainstorming-Segmentierungsstrategien

whiteboards verwenden

oder halten Sie die Marketingdokumentation schlank in

ClickUp Dokumente

! Verbinden Sie Ihr

marketing-Roadmaps

direkt zu Aufgaben, wodurch die Dokumentation der Strategie und

kampagnen-Kalender

leben neben Ihrer täglichen Arbeit.

Beginnen Sie mit der Orchestrierung einer reibungslosen Kampagnenreise mit ClickUp

Haben Sie Angst, eine neue Kampagne zu starten? Mit dem

ClickUp Marketing Plan Vorlage

können Sie Ihre

produktmarketing

initiative in wenigen Minuten zum Laufen zu bringen! Es unterstützt Sie bei der Festlegung spezifischer Ziele und Prioritäten mit erreichbaren Benchmarks. ClickUp hat eine Galerie voller anderer Marketing-Vorlagen, darunter Optionen für

design-Briefe

,

pläne für die Produkteinführung

und

kundenreise

karten.

ClickUp's

visuelle Dashboards

machen die Nachverfolgung des Fortschritts einfach - Sie können monatliche oder vierteljährliche Einstellungen vornehmen

marketingziele

und erstellen Sie Widgets, um die Form Ihrer Leads und Benutzer genau zu überwachen.

Wenn Sie eine groß angelegte oder komplexe Kampagne planen, empfehlen wir die Verwendung von

ClickUp Automatisierungen

zur Zeitersparnis bei Routineaufgaben, wie der Aktualisierung des Status von Leads oder dem Auslösen von E-Mails.

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann

Nutzen Sie

Die nahtlose Integration von ClickUp

mit anderen Analyse- und SEO-Tools ermöglicht den Zugriff auf alle Marketingdaten, ohne die Plattform wechseln zu müssen. Sie haben

mehrere native

und

API-aktiviert

integrationen!

Also, wagen Sie den Sprung, bringen Sie Ihre Marketingaktivitäten in die richtige Reihenfolge und lassen Sie die Kraft von ClickUp mit Ihnen sein!

Durchsuchen Sie die verfügbaren Apps und Integrationen in ClickUp, um Arbeiten auf einer zentralen Plattform zu erledigen

ClickUp beste Features

All-in-One-Lösung für die Verwaltung von Marketing-Workflows

Zuweisung und Überwachung von Aufgaben

Integrierte Tools für die visuelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Designs und Prozessen

Zentraler Speicher für die Marketingdokumentation

Checklisten, Kommentare, Echtzeit-Chat und Anhänge, um Aufgaben mit Kontext zu versehen

Benutzerdefinierte Dashboards für die Nachverfolgung des Fortschritts

mehr als 1.000 einfach zu verwendende Vorlagen für das Marketing, zusammenarbeit mit Influencern , etc.

1.000+ Integrationsmöglichkeiten mit ihren Marketing- und Kommunikationstools

Nachverfolgung von Zielen mit ClickUp-Ziele

Anpassbare Datenzugriffsebenen mit ClickUp Hierarchie

24/7 Kundensupport

KI-Schreibassistent zur Erstellung von Marketing-Briefen und Fallstudien

ClickUp Limitierungen

Es braucht Zeit, um den Umfang der Features und Funktionen vollständig zu erfassen

Die mobile App könnte mehr Features vertragen

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage ClickUp AI ist in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat verfügbar

*Alle aufgeführten Preise beziehen sich auf das jährliche Abrechnungsmodell

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

Lassen Sie Ihre Kunden-Segmentierungs-Pläne mit ClickUp klicken

Ihre Interessenten und Kundengruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse, und wie Sie mit ihnen umgehen, hat einen großen Einfluss auf Ihren Umsatz. Unabhängig von Ihrem Produkt kann die Kundensegmentierung die Rendite Ihrer Marketinginvestitionen im Laufe der Zeit erheblich verbessern.

ClickUp erweist sich als zuverlässige Lösung, um Marketingpläne mit optimierten

workflow-Management

. Seine Funktionen zur Zusammenarbeit und Nachverfolgung sowie sein benutzerfreundliches Design machen es zur perfekten Plattform, um Ihre Strategie zur Kundensegmentierung voranzutreiben!

um seine vielfältigen Features zu erkunden!