Wussten Sie, dass der Begriff SEO, Search Engine Optimization, erstmals 1997 in den Marketingunterlagen einer Agentur erwähnt wurde? Ja, typischer SEO-Vermarkter-Kram.

Doch innerhalb von zwei Jahrzehnten hat sich SEO-optimierter Inhalt zu einem strategischen Hebel für Startups und Unternehmen entwickelt. Google ist heute die dominierende Suchmaschine und ein fast heiliger Bezugspunkt für jeden, der online sucht (oder optimiert).

Wie wirken sich also Tools der künstlichen Intelligenz auf Ihre SEO-Strategie aus? Können Sie KI nutzen, um das Niveau Ihrer SEO-Inhalte zu erhöhen?

ChatGPT, das neue coole KI-Kind auf dem Block, kann Ihnen dabei helfen, Keywords zu identifizieren, sich auf die Suchabsicht zu konzentrieren, bei der SEO-Optimierung für große Mengen von Inhalten zu helfen und diese Inhalte sogar von Grund auf zu erstellen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie ChatGPT für Ihre SEO-Anforderungen nutzen können und finden ein alternatives, wertvolles Tool, das Ihnen hilft, Ihr SEO-Spiel zu verbessern. Fangen wir an!

Wie man ChatGPT für SEO verwendet

Als ChatGPT ursprünglich aufkam, waren die Leute besorgt, dass KI ihre Arbeit übernehmen könnte. (Es ist okay; wir alle hatten eine kurze "Skynet kommt"-Phase.) Die Wahrheit könnte jedoch nicht weiter entfernt sein.

A aktuelle Studie zeigt, dass Teams für digitales Marketing ChatGPT ausgiebig nutzen, um die SEO-Leistung ihrer Inhalte zu verbessern:

58% nutzen es für die Erstellung und Optimierung von Inhalten

20% für das Schreiben von Metadaten

15% für die Keyword-Recherche

8% für Benchmark-Analysen

Dies sind zwar die beliebtesten SEO-Aufgaben von ChatGPT, aber die Anwendungsmöglichkeiten reichen noch weiter. Marketer können ChatGPT auch verwenden, um Schema-Markup zu generieren, Regex zu schreiben und hreflang-Tags zu erstellen.

Klingt entmutigend? Lassen Sie uns zunächst mit der Keyword-Recherche beginnen und dann erklären, wie Sie ChatGPT verwenden können, um sie zu meistern.

Schritt 1: Ein einfacher Ansatz für die Keyword-Recherche

Wussten Sie, dass eine durchschnittliche Person Google etwa viermal am Tag nutzt? Das sind 1,7 Milliarden Benutzer, die täglich über 7 Milliarden Suchen durchführen! Und das erste Ergebnis selbst erfreut sich über 27% aller Klicks .

Es ist klar, dass Ihr Inhalt eine immense Chance hat, Ihr gewünschtes Publikum zu erreichen, aber der Wettbewerb kann ebenso intensiv sein.

Was also zeichnet erfolgreiche Inhalte aus? Die Recherche nach Schlüsselwörtern ist ein entscheidender Faktor für das Ranking Ihres Inhalts oder Ihrer Website.

Traditionell werden die einzelnen Ziele mithilfe von SEO-Tools recherchiert, die Einblicke in das monatliche oder tägliche Suchvolumen, die Kosten pro Klick für Anzeigen und manchmal sogar Referenzvorschläge liefern. Wenn Sie sich von den technischen Aspekten der Keyword-Recherche überwältigt fühlen (und das können sie oft), ist ChatGPT ein ideales KI SEO tool für Sie.

Auch wenn die Genauigkeit gelegentlich etwas abweicht, bietet ChatGPT eine viel schnellere und benutzerfreundlichere Alternative zu anderen KI SEO-Tools. Schließlich wurde sogar Googles eigener Keyword-Planer als mangelhaft befunden, mit 91 % des berichteten Suchvolumens übertrieben sein.

Aber wie kann ChatGPT bei der Keyword-Recherche helfen? Lassen Sie uns jede der Möglichkeiten im Detail untersuchen.

Finden Sie Long-Tail-Keywords

**Ein gut gehütetes Geheimnis in der SEO: Längere Phrasen schneiden besser ab

Dies gilt nicht nur für Titel-Tags und die Länge des Inhalts, sondern auch für Schlüsselwörter. Diese längeren Phrasen, die so genannten Long-Tail-Keywords, sind besonders effektiv.

💡 Spaßfakt: Long-Tail-Keywords erzeugen 1.76 mal mehr Klicks auf den organischen Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs), insbesondere im Vergleich zu kürzeren Keywords.

Auf diese Long-Tail-Keywords entfallen beeindruckende 70 % des gesamten Suchverkehrs, da sie in der Regel sehr spezifisch und nischenbezogen sind. Diese Spezifität bedeutet, dass diese Suchanfragen oft relevanter für die Absicht des Benutzers sind und eine perfekte Gelegenheit bieten, diese präzisen, gezielten Phrasen durch ChatGPT aufzudecken.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel dafür, wie Sie ChatGPT nutzen können, um Long-Tail-Keywords zu finden:

chatGPT identifiziert relevante sekundäre Schlüsselwörter und Suchabsichten_

Ermittlung von sekundären Schlüsselwörtern

ChatGPT kann auch eine ganze Liste von sekundären Keywords erstellen, wenn Ihr primäres Keyword fertig ist.

Wenn sich Ihr Business zum Beispiel auf die Reparatur von Waschmaschinen konzentriert und Ihr primäres Keyword "washing machine repairing services in Queens, New York City" lautet, schlägt ChatGPT die folgenden Phrasen und sekundären Keywords vor:

chatGPT schlägt dienstleistungs-, speicherort-, problem- und zielgruppenbezogene sekundäre schlüsselwörter vor_

Identifizierung von LSI-Schlüsselwörtern

Sind Sie schon einmal in ein Internet-Kaninchenloch gefallen? Sie beginnen auf einer Website, und ehe Sie sich versehen, haben Sie über zwanzig Registerkarten in Ihrem Browser geöffnet!

Der Schlüssel zu dieser Erfahrung sind gut platzierte, semantisch verwandte Schlüsselwörter, auch bekannt als Latent Semantic Indexing (LSI) Schlüsselwörter.

So funktionieren sie: Diese Schlüsselwörter sind konzeptionell mit Ihrem Hauptschlüsselwort verknüpft und helfen Suchmaschinen, den Kontext Ihres Inhalts zu verstehen. Ein Beispiel: Bitte schlagen Sie LSI-Keywords für das Keyword "Schwarze Jacken für Männer online, Größe XL" vor

chatGPT bietet LSI-Schlüsselwörter, um die Auffindbarkeit Ihrer Inhalte zu verbessern

Auch wenn sie nicht direkt auf die spezifische Abfrage abzielen, helfen sie Google zum Beispiel, das breitere Thema Ihres Inhalts zu verstehen.

Als Ergebnis wird Ihr Inhalt relevanter und ansprechender, was zu einer besseren SEO-Leistung führt.

Fokussierung auf die Suchabsicht

Google verwendet über 200 Faktoren in seinem Algorithmus um Websites zu bewerten, und diese Faktoren werden etwa 500-600 Mal pro Jahr aktualisiert.

Daher ist es äußerst wichtig, Inhalte zu erstellen, die den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen. Zwar sollten Verkäufe und Sichtbarkeit immer das Ziel hinter den Inhalten sein, aber sie sollten nicht damit kollidieren, dass Sie Ihren Lesern die Informationen liefern, nach denen sie suchen.

ChatGPT kann Schlüsselwörter auf der Grundlage der Suchabsicht leicht klassifizieren. Indem Sie ChatGPT bitten, eine Tabelle zu erstellen, die Keywords in die Kategorien 'Kommerziell', 'Navigation', 'Transaktion' oder 'Information' einteilt, erhalten Sie Einblicke in die Ziele der Suchenden.

Hier ist ein Beispiel: Bitte kategorisieren Sie die von Ihnen vorgeschlagenen LSI-Schlüsselwörter in 4 Kategorien - kommerziell, navigatorisch, transaktional und informativ.

chatGPT kategorisiert Schlüsselwörter auf der Grundlage der Absicht des Benutzers bei der Suche_

Durch diese Klassifizierung wird Ihr Inhalt auf die Absicht hinter jedem Schlüsselwort abgestimmt, was Ihre SEO-Leistung insgesamt verbessert.

Auch gelesen: 10 beste KI-Tools für die Keyword-Recherche im Jahr 2024 (Bewertungen & Preise)

Kannibalismus in der SEO

Das ist ein häufiges Szenario, das neuen SEO-Strategen begegnet: Sie wählen ein Long-Tail-Keyword aus und erstellen mehrere Inhalte zu diesem Keyword.

Auch wenn dies eine solide Strategie zu sein scheint, beginnen diese Seiten bald, miteinander zu konkurrieren, was zu Keyword-Kannibalisierung führt. Keyword-Kannibalisierung tritt auf, wenn ähnliche Inhalte auf dasselbe Keyword abzielen, wodurch der Wettbewerb gesättigt wird und Ihre SEO-Bemühungen letztendlich beeinträchtigt werden.

Betrachten Sie zum Beispiel diese drei Blog-Titel:

"Vorteile von freiberuflichen Grafikdesignern"

"Warum Sie freiberufliche Grafikdesigner engagieren sollten"

"Was freiberufliche Grafikdesigner auf die Tabelle bringen"

In allen drei Fällen bleibt das Schlüsselwort "Freiberufliche Grafikdesigner" dasselbe - und damit auch die Blogkonzepte. Diese Redundanz kann Ihre Platzierung in den Suchmaschinen verschlechtern.

Die Lösung? Einzigartige Ideen für den Inhalt.

Glücklicherweise ist die Generierung frischer und einzigartiger Inhalte eine der Stärken von ChatGPT. Es kann Ihnen helfen, Themen zu entdecken, die Sie sonst vielleicht nicht in Betracht gezogen hätten - denken Sie an die Kategorisierung von Inhaltsideen in "Blogbeiträge", "Schritt-für-Schritt-Anleitungen" und mehr.

Hier ein Beispiel dafür, wie ChatGPT neue Ideen für Inhalte generieren kann, die sich an Grafikdesigner richten.

chatGPT schlägt einzigartige Inhalte vor, um Keyword-Kannibalismus zu vermeiden

Von dort aus können Sie die Veröffentlichungstermine für Inhalte planen, Beiträge in sozialen Medien organisieren und Inhaltsprüfungen durchführen. Sie können ChatGPT sogar bitten, Titel nach Inhaltstyp oder semantischer Relevanz zu organisieren. Ein Kinderspiel, oder?

Schritt 2: Das "C" in ChatGPT steht für Inhalt

Seien wir ehrlich - jeder liebt großartige Inhalte, aber jeder Autor von Inhalten kennt den herkulischen Aufwand, der schon hinter dem ersten Entwurf steckt (auch bekannt als der Deep Dive, der sich in ein schwarzes Loch von Registerkarten und Referenzen verwandelt).

Hier machen KI-Tools wie ChatGPT den Unterschied. Wenn ChatGPT mit Bedacht eingesetzt wird, kann es Ihren gesamten Inhaltsprozess optimieren - von der Ideenfindung bis zur endgültigen Bearbeitung.

Dies sind die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie ChatGPT für Ihre inhaltlichen Anforderungen nutzen können:

Skizzen und Entwürfe

Was passiert, nachdem Sie Ihre Ideen für den Inhalt gesammelt haben? Sie schreiben Ihren Inhalt, natürlich.

Ein wichtiger Schritt bei der Erstellung guter Inhalte besteht jedoch darin, zunächst ein strukturiertes Formular zu erstellen. ChatGPT kann Ihnen bei der Erstellung einer solchen helfen. Es kann sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem es die Inhalte Ihrer Konkurrenten analysiert und Ihnen eine umfassendere Gliederung vorschlägt, die Sie bei Google besser platzieren kann.

Instanz können Sie ChatGPT zum Beispiel auffordern: "Erstellen Sie eine Inhaltsübersicht für einen Blogbeitrag über KI in der Versicherungsbranche." ChatGPT schlägt Ihnen daraufhin Überschriften und Zwischenüberschriften vor, die eine Grundlage für die Struktur Ihres Inhalts bilden und Ihnen bei der Platzierung Ihrer Keywords helfen.

Möchten Sie die Gliederung weiter verfeinern? Geben Sie Parameter wie die Anzahl der Wörter, die Zahl der Überschriften oder den gewünschten Schreibstil an. Wenn Sie z. B. einen Artikel mit zahlreichen Aufzählungspunkten oder Tabellen wünschen, teilen Sie dies in Ihrer Aufforderung deutlich mit.

chatGPT schlägt eine Gliederung des Inhalts vor, die Ihrem Blog zu einem besseren Ranking bei Google verhelfen kann

Sie können einen Schritt weiter gehen und ChatGPT bitten, einen grundlegenden Entwurf für den Inhalt zu erstellen. Ob es darum geht, die Zielgruppe zu definieren, den Tonfall festzulegen oder das Ziel des Artikels einzustellen, ChatGPT kann eine klare Form für Ihren Inhalt finden.

⚠️ Haftungsausschluss: KI-Tools wie ChatGPT sind dafür bekannt, dass sie gelegentlich falsche Informationen liefern. Stellen Sie sicher, dass Sie immer recherchieren, bevor Sie einen Inhalt veröffentlichen.

Ein ausgewogener Ansatz für das Schreiben Ihrer Inhalte

Sicher, ChatGPT kann Ihnen auf Anhieb einen Rohentwurf erstellen. Aber dieser Entwurf wird ziemlich ... grob sein.

Den von ChatGPT gelieferten Entwürfen mangelt es oft an Originalität, sie können übermäßig keywordlastig sein und halten sich nicht an die Google's empfohlenes E-E-A-T (Erfahrung, Kompetenz, Autorität und Vertrauen). Google kennzeichnet KI-Inhalte zwar nicht unbedingt, schätzt sie aber auch nicht (vor allem, wenn es ihnen an menschlicher Note fehlt!).

Via X Dadurch werden Sie automatisch dazu angehalten, von der KI generierte Inhalte vor der Veröffentlichung gründlich zu überprüfen, auf Fakten zu untersuchen und zu bearbeiten.

Für die Menschen, durch die Menschen

Der SEO-Experte Neil Patel sagt, dass jede Website einen FAQ-Bereich enthalten sollte. Er bietet nicht nur Informationen über Ihr Unternehmen oder Ihre Dienstleistungen, sondern deckt auch einige Fragen aus dem Abschnitt "Menschen fragen auch" bei Google ab. Dies kann Ihre Chancen auf eine Platzierung auf der ersten Seite erheblich steigern.

Doch bevor wir mit seinem Vorschlag fortfahren, müssen wir sicherstellen, dass die FAQs nicht zu einer Datenhalde werden. Für den Anfang können Sie ChatGPT fragen: "Was sind häufige Fragen zum Thema?", und es wird eine Liste relevanter FAQs erstellt.

chatGPT empfiehlt FAQs zu technischen Versicherungsunternehmen, die häufig gestellt werden

Wenn Sie den Artikel persönlicher gestalten möchten, sollten Sie ein Beispiel schreiben und es befragen, um mögliche Fragen der Leser zu identifizieren. Diese Fragen können in Ihren Inhalt integriert werden, um den Flow Ihres Artikels zu unterstützen.

chatGPT schlägt FAQs vor, die auf einem Beispiel für einen "Über uns"-Abschnitt basieren

Optimierung der Meta-Titel und -Beschreibungen

Um auf die Grundlagen zurückzukommen - wir alle wissen, welche Rolle Meta-Titel und -Beschreibungen bei der Steigerung Ihres Suchverkehrs spielen. Darüber hinaus liefern diese Elemente den Kontext für Suchmaschinen und können sich erheblich auf Ihre Klickraten auswirken.

ChatGPT kann mehrere Optionen für Meta-Titel und -Beschreibungen generieren, so dass Sie einen Bereich für die Feinabstimmung zur Verfügung haben.

Denken Sie daran, dass es zwar kein striktes Limit für Zeichen gibt, es aber generell ratsam ist, Ihre Titel-Tags unter 60 Zeichen und Ihre Meta-Beschreibungen unter 160 Zeichen zu halten. Sich kurz zu fassen ist ein weiteres starkes Feature von ChatGPT.

Füllen Sie Inhaltslücken

Wollen Sie die erste Adresse in Ihrer Nische sein? Sie müssen alle möglichen Abfragen von Kunden oder Lesern identifizieren und diese in Ihrem Inhalt aufgreifen. Dieser Prozess wird als Füllen der Inhaltslücken bezeichnet

In diesem Fall können Sie Ihre bestehenden Überschriften in ChatGPT eingeben und das Programm bitten, fehlende Themen zu erkennen. Alternativ können Sie auch die KI auf, einen Inhalt zu erstellen karte zu erstellen, mit der Sie alle relevanten Themen abdecken können.

Optimieren Sie Ihre Inhalte für Suchmaschinen

Wenn Ihr Inhalt auf Seite 10 der Google-Suchergebnisse zu finden ist, existiert er dann überhaupt? Hier kommt die Optimierung des Inhalts ins Spiel.

Bei der Optimierung von Inhalten geht es um mehr als nur das Hinzufügen von Schlüsselwörtern zu Ihrem Inhalt. Es geht darum, dass Ihr Inhalt für das relevant ist, wonach die Leute suchen. ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, dies zu erreichen.

Sie können ChatGPT zum Beispiel bitten, Ihnen bei der Umformulierung Ihrer Inhalte zu helfen, um Plagiate zu vermeiden, oder die Stimmung Ihrer Texte zu analysieren. Sie können ChatGPT sogar bitten, Ihnen dabei zu helfen, Einzelziele für Featured Snippets zu finden, d.h. kurze Zusammenfassungen, die in den Suchergebnissen ganz oben erscheinen.

Auch Videos brauchen SEO

Das ist richtig! ChatGPT ist nicht auf Blogs limitiert. Mit ChatGPT können Sie auch das Beste aus Ihrer YouTube-Beschreibung herausholen.

So funktioniert es: Ihre YouTube-Beschreibung zieht Zuschauer an, verbessert die Sichtbarkeit Ihres Videos und bietet Kontext für Ihren Inhalt.

So kann das KI-Modell Ihnen helfen:

Identifizieren Sie relevante Schlüsselwörter: Durch das Vorschlagen von Schlüsselwörtern, die mit dem Thema Ihres Videos zusammenhängen, kann ChatGPT Ihre SEO verbessern

Schreiben Sie überzeugende Zusammenfassungen: ChatGPT kann informative Beschreibungen erstellen, die das Wesentliche Ihres Videos genau erfassen

Optimieren Sie für die Beteiligung: Durch die Einbindung von Elementen wie Call-to-Actions oder relevanten Hashtags kann ChatGPT Ihnen helfen, die Interaktion der Zuschauer zu fördern

💡 Hinweis: YouTube erlaubt zwar lange Beschreibungen, aber es ist wichtig, sie kurz, ansprechend und stichwortreich zu halten

Das Verkaufsargument

Das mag schockierend sein, aber die Zahlen lügen nicht: Ein einfaches CTA kann Ihre Chancen erhöhen, gefunden zu werden um 371% erhöhen .

Das sind tolle Quoten. Nun, was wäre, wenn wir Ihnen sagen würden, dass ein paar Änderungen in der CTA-Kopie diese Zahlen erhöhen könnten?

Hier ist ChatGPT.

Dieses KI-Tool kann CTAs erstellen, die Ihre Zielgruppe ansprechen und mit ihrer Suchabsicht übereinstimmen. Selbst bei der Verfeinerung des Textes kann ChatGPT den Ton Ihrer Marke treffen.

chatGPT schlägt CTAs gemäß Ihrer Markentonalität und Ihrem Messaging vor

Schritt 3: Aufbau und Verknüpfung mit ChatGPT

Wie wir alle wissen, sind Backlinks das Rückgrat jeder erfolgreichen SEO-Strategie (wenn Sie es nicht wussten, wissen Sie es jetzt 😉 ). Mit ChatGPT öffnen sich Türen, um hochwertige Backlinks für Ihre Website zu identifizieren und zu erwerben. Und so geht's:

Erkunden Sie die Reichweite

Wenn Ihre Domain einen Backlink erhält, signalisiert dies den Suchmaschinen, dass Ihr Inhalt wertvoll ist. Während organische Backlinks ideal sind, kann die proaktive Sicherung von Backlinks Ihre Platzierung in den Suchmaschinen erheblich verbessern.

Auch wenn ChatGPT nicht die beste Lösung ist software für den Linkaufbau die eine Liste spezifischer Outreach-Sites bereitstellt, bietet sie einen hilfreichen Ausgangspunkt. ChatGPT kann eine Liste mit Backlink-Ideen erstellen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind, so dass Sie Ihren Outreach mit einem soliden Plan beginnen können.

Erstellen Sie E-Mails zur Kontaktaufnahme

Der nächste Schritt für einen erfolgreichen Outreach ist... die Kontaktaufnahme mit anderen Websites. ChatGPT eignet sich hervorragend für die Erstellung von E-Mail-Entwürfen, vor allem, wenn Sie dem Programm genaue Anweisungen zu Tonfall, Inhalt und Schreibstil Ihrer E-Mail geben können. Um Ihnen eine Vorstellung vom Tonfall zu geben: Ihre E-Mail muss überzeugend sein und deutlich erwähnen, wie die Verknüpfung mit Ihrem Inhalt der Website des Empfängers zugute kommt.

HARO steht für Help a Reporter Out. Wie der Name schon sagt, kommt es bei der Beantwortung von HARO-Anfragen auf Schnelligkeit und Präzision an - ChatGPT kann Sie dabei unterstützen, indem es prägnante, aussagekräftige Antworten erstellt, die Ihre Chancen auf eine Feature-Berichterstattung erhöhen.

Generierung von robots.txt-Regeln

Okay, jetzt wird es ein wenig technisch (nicht für Sie - Sie haben ja ChatGPT!). Wenn Sie mit robots.txt nicht vertraut sind, kann ChatGPT Ihnen helfen, Regeln zu erstellen, die Fehler minimieren und sicherstellen, dass Ihre Seiten korrekt indiziert werden.

Erstellen von .htaccess-Rewrite-Regeln für Weiterleitungen

Egal ob Sie 301 (permanente) oder 302 (temporäre) Weiterleitungen implementieren müssen, ChatGPT kann die notwendigen .htaccess Rewrite-Regeln erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Benutzer und Suchmaschinen immer auf die richtigen URLs geleitet werden.

Hreflang ist ein HTML-Attribut, das die Sprache einer Webseite angibt und auf geografische Regionen abzielen kann. Hreflang-Tags sind grundlegend für die Angabe des geografischen Speicherorts und der Sprache Ihrer Seiten für Suchmaschinen. Durch die Generierung dieser Tags hilft ChatGPT sicherzustellen, dass Ihr Inhalt die richtige Zielgruppe in der richtigen Sprache erreicht.

Schema-Auszeichnung erstellen

Schema Markup ist ein Formular von Mikrodaten, das Suchmaschinen hilft, den Inhalt Ihrer Seiten zu verstehen. Damit können Sie Rich Snippets generieren, die Ihre Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen verbessern.

ChatGPT kann Schema Markup Code generieren, was die Implementierung und Validierung Ihrer Seiten erleichtert. Hier ist ein Beispiel:

chatGPT kümmert sich um die technische SEO, damit Sie sich auf Ihre Aufgaben konzentrieren können

Freundlicher Tipp: Vergessen Sie nicht, die Auswirkungen Ihres SEO-Aufwands zu messen. Sie können Google Analytics oder ein ähnliches Tool wie Google Search Console verwenden, um nachzuverfolgen, wie Ihre SEO-Inhalte zu mehr Anmeldungen, Demos und Konversionen führen.

Limitierungen der Verwendung von ChatGPT für SEO

Obwohl ChatGPT für SEO viele Vorteile bei der Erstellung von Inhalten bietet, gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten:

Menschliches Versehen : Doppelte Inhalte können die Gesundheit Ihrer Website schädigen und Ihr Ranking für immer verschlechtern. Leider ist es für ChatGPT schwierig, originelle Inhalte zu erstellen. Lassen Sie daher den Inhalt immer von einem Menschen überprüfen und bearbeiten, um sicherzustellen, dass er den höchsten Qualitätsstandards entspricht

: Doppelte Inhalte können die Gesundheit Ihrer Website schädigen und Ihr Ranking für immer verschlechtern. Leider ist es für ChatGPT schwierig, originelle Inhalte zu erstellen. Lassen Sie daher den Inhalt immer von einem Menschen überprüfen und bearbeiten, um sicherzustellen, dass er den höchsten Qualitätsstandards entspricht Schlüsselwortoptimierung : Die Recherche von Schlüsselwörtern und deren Einbindung in Ihren Inhalt sind zwei Fähigkeiten. Letzteres ist das, womit ChatGPT zu kämpfen hat. Es kann gelegentlich "Keyword-Stuffing" erledigen, d.h. es füllt Ihren Inhalt mit sich wiederholenden Schlüsselwörtern, die keinen Wert für Ihre Leser darstellen

: Die Recherche von Schlüsselwörtern und deren Einbindung in Ihren Inhalt sind zwei Fähigkeiten. Letzteres ist das, womit ChatGPT zu kämpfen hat. Es kann gelegentlich "Keyword-Stuffing" erledigen, d.h. es füllt Ihren Inhalt mit sich wiederholenden Schlüsselwörtern, die keinen Wert für Ihre Leser darstellen Faktenüberprüfung : Überprüfen Sie alle von ChatGPT generierten Informationen, insbesondere Statistiken oder Behauptungen. ChatGPT produziert nicht immer Inhalte, die mit dem Branding, dem Ton oder der Botschaft eines Unternehmens übereinstimmen. Verwenden Sie seriöse Quellen, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu vermeiden

: Überprüfen Sie alle von ChatGPT generierten Informationen, insbesondere Statistiken oder Behauptungen. ChatGPT produziert nicht immer Inhalte, die mit dem Branding, dem Ton oder der Botschaft eines Unternehmens übereinstimmen. Verwenden Sie seriöse Quellen, um die Verbreitung von Fehlinformationen zu vermeiden ChatGPT kann nicht mithalten : Die größte Schwachstelle von ChatGPT ist, dass die kostenlose Version immer mit älteren Datensätzen trainiert wird. Bei begrenztem Wissen sind Fehler vorprogrammiert. Möchten Sie dies vermeiden? Seien Sie bereit, $20 pro Monat für die kostenpflichtige Version - ChatGPT 4 - auszugeben

: Die größte Schwachstelle von ChatGPT ist, dass die kostenlose Version immer mit älteren Datensätzen trainiert wird. Bei begrenztem Wissen sind Fehler vorprogrammiert. Möchten Sie dies vermeiden? Seien Sie bereit, $20 pro Monat für die kostenpflichtige Version - ChatGPT 4 - auszugeben Lernkurve: Die Arbeit mit ChatGPT ist nicht so einfach, wie sie verkauft wird. Es ist nicht möglich, Fragen an das Tool zu stellen und einfach perfekte Antworten zu erwarten. Es braucht ein paar Sitzungen, um zu verstehen, wie ChatGPT am besten auf bestimmte Abfragen reagiert

Also, wenn nicht ChatGPT, welches Tool dann? GPT-Alternative ist das richtige KI-Tool für Ihre SEO-Anforderungen?

clickUp AI für SEO verwenden

ClickUp AI für SEO verwenden ClickUp Brain ist kein KI-Tool der alten Schule wie viele andere auf dem Markt. ClickUp Brain arbeitet innerhalb des innovativen ClickUp Systems und hält alles in Verbindung - Aufgaben, Menschen, Chats, Dokumente - alles an einem Ort.

Es ist wie Erdnussbutter und Marmelade - manche Dinge sind einfach besser zusammen. Anders als traditionelle SEO-Tools wie ChatGPT oder KI-Assistenten, ClickUp Gehirn ist tief in Ihren Workspace eingebettet.

So hilft es:

Branchen- und zielorientierte Keyword-Vorschläge: ClickUp Brain vereinfacht die Keyword-Recherche. Durch die Integration in Ihren Workspace kann die KI Ihre Branche und Ihre Ziele genau beobachten. Diese kontinuierliche Integration mit Ihrer Arbeit ermöglicht es ClickUp Brain, Ihnen auch unterwegs aktuelle und relevante Keyword-Ideen zu empfehlen

Erstellen Sie branchen- und rollenspezifische Inhalte mit ClickUp Brain

Automatisierte Optimierung von Inhalten : Die größte rote Fahne von ChatGPT ist die grüne Fahne von ClickUp Brain. Die Herausforderung der Keyword-Optimierung, mit der Sie bei ChatGPT konfrontiert werden könnten, verschwindet mit ClickUp Brain. Brain versucht dynamisch, Ihre Lesbarkeit und SEO-Leistung zu optimieren

: Die größte rote Fahne von ChatGPT ist die grüne Fahne von ClickUp Brain. Die Herausforderung der Keyword-Optimierung, mit der Sie bei ChatGPT konfrontiert werden könnten, verschwindet mit ClickUp Brain. Brain versucht dynamisch, Ihre Lesbarkeit und SEO-Leistung zu optimieren SEO Workflow sortiert: Mit ClickUp Brain optimieren Sie nicht nur die SEO, sondern können sie auch verwalten. Verfolgen Sie SEO-bezogene Workflows, von der Erstellung von Inhalten bis zur Leistungsüberwachung, mit einem einzigen Tool

aktualisieren Sie den benutzerdefinierten Status für jeden Workflow mit ClickUp

ClickUp Brain hat ein klares Motto - die "eine KI, die sie alle ersetzt" Lesen Sie auch: ChatGPT vs. ClickUp: Welches generative KI-Tool ist das beste? Um jedoch der Beste zu werden, muss man sich um die kleinen Dinge kümmern, und ClickUp erledigt das sehr gut.

Hier ist ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, das Marketing Team hat sich versammelt, um eine neue Inhaltsstrategie zu entwickeln, um die SEO für eine kommende Kampagne zu verbessern.

So würde der Workflow in ClickUp aussehen:

1. Kickoff Meeting

Das Team versammelt sich in einem virtuellen Meeting-Raum. Zunächst werden die Ziele der Kampagne und die Einzelziele besprochen. Der Projektleiter erstellt in ClickUp eine neue Aufgabe mit dem Titel "SEO-Kampagnen-Inhaltsstrategie" und weist sie dem Team zu.

2. Brainstorming-Sitzung

Das Team verwendet ClickUp Dokumente zum Brainstorming von Inhalten. Wenn Ideen vorgeschlagen werden, schlägt ClickUp Brain auf der Grundlage der Diskussion verwandte Schlüsselwörter und potenzielle Schlüsselwort-Cluster vor.

Erwähnt das Team zum Beispiel "nachhaltige Mode", schlägt ClickUp Brain möglicherweise Schlüsselwörter wie "umweltfreundliche Kleidung" und "nachhaltige Materialien" vor.

nahtlose Zusammenarbeit bei der Überprüfung von Dokumenten mit ClickUp Docs

Mitglieder des Teams nutzen dann ClickUp Whiteboards um Karten mit Themenclustern zu erstellen. Sie visualisieren, wie verschiedene Inhalte, wie Blogbeiträge, Videos und Infografiken, miteinander verknüpft werden können.

verbinden Sie Ihre Mindmaps mit ClickUp Whiteboards und greifen Sie mühelos auf Ihre Inhaltsdatenbank zu

3. Ideen verfeinern

Das Team erstellt eine ClickUp benutzerdefiniertes Feld in ihrer Aufgabe, Inhaltsideen auf der Grundlage von Schlüsselwortrelevanz, Inhaltstyp und Einzelziel zu kategorisieren.

benutzerdefinierte Felder in ClickUp ermöglichen eine flexible Nachverfolgung von Details in Bezug auf Ihre SEO-Aufgaben

Sie richten wiederkehrende Checklisten für jeden Inhalt ein, einschließlich Schritten wie Keyword-Recherche, Entwurf, Bearbeitung und Veröffentlichung.

4. Zuweisung von Aufgaben

Als Nächstes weist der Projektleiter den Mitgliedern des Teams bestimmte Aufgaben zu.

Ein Beispiel: Ein Inhaltsautor hat die Aufgabe, einen Artikel über "nachhaltige Modetrends" zu verfassen, während ein SEO-Spezialist für die Optimierung des Themas für relevante Schlüsselwörter zuständig ist.

5. Nachverfolgung des Fortschritts

organisieren Sie Ihren Workflow, setzen Sie Prioritäten für Ihre Aufgaben und verfolgen Sie den Fortschritt auf dem ClickUp Dashboard

Das Team verwendet anpassbare ClickUp Dashboards um den Fortschritt der einzelnen Inhalte zu überwachen. Sie verfolgen Metriken wie Keyword-Rankings, den Status des fertiggestellten Inhalts und die SEO-Leistung. Lesen Sie auch: 10 beste SEO-Agentur-Software zur Steigerung Ihres organischen Verkehrs

6. Überprüfung

Während Inhalte erstellt und optimiert werden, hinterlassen Mitglieder des Teams Kommentare und Vorschläge in ClickUp Docs. Sie nehmen auf der Grundlage des Feedbacks Anpassungen in Echtzeit vor und verfolgen über ihre Dashboards, wie sich diese Änderungen auf die SEO-Leistung auswirken.

7. Auswirkungen in Echtzeit

Nach der Veröffentlichung des Inhalts kann das Team wichtige Metriken wie organischen Traffic, Keyword-Rankings und Benutzer-Engagement nachverfolgen, die automatisch aktualisiert werden.

Mit dem ClickUp Dashboard lässt sich die Wirkung der Kampagne, sei es das Suchmaschinenranking oder die Steigerung des organischen Traffics, in einer klaren visuellen Darstellung nachvollziehen, ohne sich in technischen Details zu verlieren. Schließlich kann der Projektleiter schnell benutzerdefinierte Berichte erstellen, um diese Erkenntnisse für die Beteiligten freizugeben.

ClickUp Vorlagen für SEO

Dieser Artikel wäre unvollständig, ohne zu erwähnen, wie großartig Ihr SEO-Leben mit ClickUp Vorlagen sein kann. Hier sind zwei beliebte Vorlagen, mit denen Sie Ihre SEO-Strategie in Angriff nehmen können (vor allem, wenn Sie ein Anfänger sind):

ClickUp SEO Inhalt Brief umreißt die wichtigen Elemente, die Ihrem Inhalt zu einem guten Ranking verhelfen würden

ClickUp SEO-Fahrplan geht strategisch auf technische, On-Page- und Off-Page-Faktoren ein

Wenn Sie sich jedoch bereits gut mit SEO auskennen, dann sind diese beiden Vorlagen noch besser für Sie geeignet:

ClickUp SEO Recherche- und Management-Vorlage

Die ClickUp SEO Recherche und Management Vorlage ist perfekt für den Umgang mit der vielschichtigen Natur von SEO. Es integriert Keyword-Recherche, Wettbewerbsanalyse und Aufgabenmanagement an einem Ort.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp's SEO Recherche- und Management-Vorlage

Als Ergebnis dieser Zentralisierung können Sie Ihre SEO-Aufwendungen besser nachverfolgen und verwalten. Darüber hinaus erhalten Sie Einblicke in die Website-Performance und die Nachverfolgung von SEO-Fortschritten, was Ihnen insgesamt Zeit und Aufwand erspart.

Diese Vorlage herunterladen

ClickUp SEO Projekt Management Vorlage

Perfekt für die Verwaltung laufender SEO-Projekte, die ClickUp SEO Projektmanagement Vorlage hält alles in der Spur. Sie hilft Ihnen, Aufgaben zu verwalten, reibungslos mit Ihrem Team zu arbeiten und Ihre SEO-Ziele im Auge zu behalten.

Organisieren und verwalten Sie SEO-Aufgaben in Listenansicht mit der SEO-Projektmanagement-Vorlage von ClickUp

Was ist für Sie drin?

Eine klare Übersicht über IhreSEO-Marketing-Fahrplan* Einfache Kommunikation mit den Beteiligten

Intelligente Nachverfolgung Ihres Budgets und Ihrer Ressourcen

Verstärken Sie Ihr SEO-Spiel mit ClickUp

Seien wir ehrlich: ChatGPT ist ein unglaublich vielseitiges KI-Tool. Aber es gibt bestimmte Dinge, die es besser erledigt als andere - SEO gehört nicht dazu.

ChatGPT fehlt es an kollaborativen Features und Zugang zu Aufgabenmanagement-Features, die für die Ausführung von Aufgaben unerlässlich sind erfolgreiches SEO-Management kampagnen.

Aber was wäre, wenn Sie die KI-Fähigkeiten von ChatGPT mit einer Plattform kombinieren könnten, die es Ihnen ermöglicht, mit Ihrem Team zu kommunizieren und Aufgaben sofort an sie zu delegieren? Sie würden etwas erhalten, das wie ClickUp aussieht.

Haben wir schon erwähnt, wie fantastisch die Vorlagen von ClickUp sind? Sie sind alle vorgefertigt, so dass Sie das erledigen können, was für Sie wichtig ist - hoch auf der SEO-Leiter zu ranken!

Sind Sie bereit, den Unterschied zu spüren? Registrieren Sie sich bei ClickUp noch heute für ein kostenloses Konto an!