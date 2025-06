Wie generative KI das Marketing verändert: Strategien und Beispiele

Sie sind Marketingexperte. Warum fühlen Sie sich dann wie ein Betrüger, wenn Sie mit unmöglichen Veröffentlichungsterminen und Kampagnenänderungen zu kämpfen haben?

Während Sie das Gefühl haben, nie genug Zeit zu haben, um Kreativität und Skalierung unter einen Hut zu bringen, scheinen Ihre Konkurrenten mit perfekt auf ihre Einzelziele abgestimmten Botschaften überall gleichzeitig präsent zu sein.

73 % der Marketer sind sich einig, dass KI-Tools ihre Produktivität steigern können.

Die Kluft zwischen KI-Anwendern und dem Rest wird immer größer. Und jede Minute, die Sie mit sich wiederholenden Aufgaben oder kreativen Blocks verbringen, ist eine Minute, die Sie gegenüber Ihrer Konkurrenz verlieren.

Durch die Automatisierung der Erstellung, Personalisierung und Optimierung von Inhalten bringt generative KI Geschwindigkeit und Effizienz in Marketing-Workflows, ohne die Qualität der Ergebnisse zu beeinträchtigen.

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen anhand von Beispielen, Tools und integrierten ethischen Leitlinien, wie generative KI in Ihre täglichen Marketingprozesse passt – von der Erstellung von Inhalten und SEO bis hin zur E-Mail- und Kampagnenplanung.

Was ist generative KI im Marketing?

Generative KI bezeichnet künstliche Intelligenz, die Inhalte – Texte, Bilder, Videos und sogar Codes – erstellen (oder generieren) kann, indem sie aus Mustern in vorhandenen Daten lernt, mit denen sie trainiert wurde.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie Ihre Kampagnen einem Roboter überlassen müssen. Es geht darum, das, was bereits funktioniert, zu optimieren: Automatisieren Sie Routineaufgaben, skalieren Sie Kreativität, ohne Ihr Team zu überlasten, und gewinnen Sie mehr Zeit, um sich auf Strategie, Storytelling und Ergebnisse zu konzentrieren.

🎨 Marketing war schon immer teils Wissenschaft, teils Kunst. Generative KI-Modelle machen die Wissenschaft intelligenter – und die Kunst skalierbarer.

So funktioniert generative KI

Im Kern nutzt generative KI maschinelle Lernmodelle – insbesondere große Sprachmodelle (LLMs) oder Diffusionsmodelle –, um auf der Grundlage der Daten, mit denen sie trainiert wurde, neue Ergebnisse vorherzusagen und zu generieren.

👉🏼 Zum Beispiel: Text : Tools wie GPT-4 sagen anhand von Milliarden von Beispielen das nächste Wort in einer Sequenz voraus und generieren so Blog-Entwürfe, E-Mail-Texte oder Anzeigenvarianten

Bilder : Plattformen wie DALL·E oder Midjourney remixen visuelle Stile und Eingaben, um völlig neue Grafiken oder Illustrationen zu erstellen

Video & Sprache: Tools wie Synthesia generieren aus Skripten lebensechte Videos, oft mit mehrsprachigen Voiceovers

✨ Die Magie geschieht in sogenannten "Transformern" – neuronalen Netzwerken, die den Kontext und die Beziehungen zwischen Elementen auf eine Weise verstehen, die mit früheren Technologien nicht möglich war.

Hinter den Kulissen verfeinern sich diese Modelle ständig auf der Grundlage von Nutzungsmustern, menschlichem Feedback und neuen Daten – was bedeutet, dass die Ergebnisse mit der Zeit immer intelligenter werden. Dennoch sind sie nur so gut wie die Eingabeaufforderung, der Kontext und die Menschen, die sie überprüfen. Und genau hier kommen Sie ins Spiel.

📚 Lesen Sie auch: Generative KI vs. prädiktive KI

Die wichtigsten Vorteile des Einsatzes von KI im Marketing

Die Vorteile generativer KI gehen weit über Zeitersparnis hinaus (die natürlich auch sehr wertvoll ist). Hier erfahren Sie, was sie noch nützlicher macht:

Erstellung von Inhalten in großem Umfang : Erstellen Sie personalisierte Inhalte für verschiedene Zielgruppensegmente, ohne Ihre Workload zu vervielfachen. Unternehmen, die Personalisierung gut umsetzen, erzielen mit diesen Aktivitäten : Erstellen Sie personalisierte Inhalte für verschiedene Zielgruppensegmente, ohne Ihre Workload zu vervielfachen. Unternehmen, die Personalisierung gut umsetzen, erzielen mit diesen Aktivitäten 40 % mehr Umsatz als durchschnittliche Unternehmen

Weniger kreative Engpässe: Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie bei der Suche nach der perfekten Überschrift nicht weiterkamen? KI kann Dutzende von Optionen generieren, um Ihre Kreativität anzuregen, wenn Sie nicht weiterkommen

Datengesteuerte Optimierung : KI lernt ständig, was funktioniert. Ihre zielgerichteten Marketingkampagnen werden mit der Zeit immer intelligenter, da die KI Leistungsdaten analysiert und sich selbst anpasst

Konsistente Markenstimme : Sie können KI anhand Ihrer Markenrichtlinien und früheren Inhalte trainieren, um die Konsistenz über alle Kanäle hinweg zu gewährleisten, selbst wenn mehrere Teammitglieder beteiligt sind

Kapazitäten für strategisches Denken : Wenn Sie nicht mit Produktionsaufgaben überlastet sind, können Sie sich auf Strategie und Innovation konzentrieren – Bereiche, in denen menschliche Kreativität nach wie vor unangefochten ist

Geringere Produktionskosten und kürzere Durchlaufzeiten: Die Erstellung hochwertiger Inhalte erfordert in der Regel viel Zeit und Geld. KI reduziert diese Kosten und Zeitinvestitionen drastisch, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen

Der vielleicht größte Vorteil der generativen KI im Marketing ist jedoch ihre Zugänglichkeit. Marketing-Tools, für die früher spezielle Kenntnisse oder große Budgets erforderlich waren, stehen nun Teams jeder Größe zur Verfügung. Die Wettbewerbsbedingungen werden ausgeglichen, und nicht mehr die Ressourcen, sondern die Kreativität entscheidet über den Erfolg. 🤝

Anwendungsfälle für generative KI im Marketing

Die wahre Stärke generativer KI liegt in ihren praktischen Anwendungen im gesamten Marketing-Lebenszyklus. Generative KI-Technologie kann Ihnen den größten ROI bieten durch:

1. KI-gestützte Erstellung von Inhalten (Blogs, soziale Medien, Anzeigen usw.)

Die Geschwindigkeit von Inhalten ist zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Aber auch die Qualität – und genau hier glänzt generative KI, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird.

KI-Tools zum Schreiben wie Jasper, Claude und ClickUp Brain helfen Teams dabei, Blog-Entwürfe, Produktbeschreibungen und Social-Media-Beiträge in Sekundenschnelle zu erstellen. Mit dem richtigen Training und Prompt Engineering können Sie generische Texte zu ausgefeilten Entwürfen verfeinern, die auf den gewünschten Ton, die Zielgruppe und die Phase des Trichters zugeschnitten sind.

🔮 Schlüssel-Erkenntnis: Erfahrene Marketingexperten nutzen KI als Brainstorming-Partner und kombinieren diese mit Kundendaten, Positionierungs-Frameworks und redaktionellem Urteilsvermögen, um hochwertige Inhalte zu erstellen und die einzigartige Stimme ihrer Marke zu verstärken.

Mit ClickUp Brain können Marketer markengerechte Inhalte direkt in der Projektmanagement-Umgebung von ClickUp erstellen.

Generieren Sie mit ClickUp Brain in ClickUp Docs neue Inhalte oder bearbeiten Sie bestehende Inhalte

Der Inhalt wird automatisch formatiert und in ClickUp Docs eingefügt, sodass kein Wechsel zwischen Tools und kein Kontextverlust erforderlich ist. Sie können die KI auffordern, einen Tweet-Entwurf auf der Grundlage einer Kampagnenbeschreibung zu erstellen oder Blog-Post-Einleitungen zu generieren, die auf eine benutzerdefinierte Marketing-Persona abgestimmt sind.

Erstellen Sie detaillierte Inhalte und kreative Briefings mit KI in ClickUp Brain

✨ Außerdem hilft es Ihnen dabei:

Erstellen Sie umfassende Inhalte und kreative Briefings, die mit den Markenrichtlinien übereinstimmen

Erstellen Sie schnell erste Entwürfe, die die wichtigsten Botschaften enthalten

Skalieren Sie Inhaltsvariationen über alle Kanäle hinweg und sorgen Sie dabei für Konsistenz

Überwinden Sie kreative Blöcke, indem Sie neue Blickwinkel auf bekannte Themen vorschlagen

Gehen Ihnen die Ideen aus? Lassen Sie ClickUp Brain etwas für Ihre Content-Marketing-Anforderungen ausarbeiten

Kombinieren Sie dies mit der Marketing-Kalender-Vorlage von ClickUp und dem Workflow für das Kampagnenmanagement, um Genehmigungen zu optimieren, Assets zu verwalten und klare Eigentümerschaft zuzuweisen.

Kostenlose Vorlage Planen Sie Ihre nächste große Kampagne ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Marketingkalender

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp können den Inhaltstyp, den Kanal und die Beteiligung der KI nachverfolgen, sodass Sie immer wissen, was von Menschen geschrieben, KI-unterstützt oder KI-generiert wurde, und die Leistung entsprechend verfolgen können.

Das Ergebnis ist eine leistungsstarke Engine, die Inhalte strategisch, schnell und skalierbar hält – ohne dass Sie dabei auf Kreativität oder Kontrolle verzichten müssen.

🤝 Freundliche Erinnerung: Die Nuance ist hier wichtig. Die besten KI-gestützten Content-Strategien erfordern weiterhin menschliche Kontrolle.

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten vertrauen auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Fähigkeiten – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten im Laufe der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine Verdopplung Ihrer Produktivität!

2. Personalisiertes E-Mail-Marketing und Customer Journeys

🧠 Fun Fact: E-Mails bieten nach wie vor einen der höchsten ROIs im Marketing, insbesondere für B2C-Marken und das Verbrauchermarketing. Aber Massenversände sind passé. Was heute gewinnt, ist Hyper-Personalisierung – E-Mails, die sich anfühlen, als wären sie nur für Sie geschrieben worden.

Hier kommen generative KI-Tools wie Copy. ai oder Salesforce Einstein ins Spiel. Sie nutzen Daten aus dem bisherigen Verhalten, der Kaufhistorie oder Kundensegmenten, um personalisierte E-Mail-Varianten in großem Umfang zu entwerfen. Denken Sie an Betreffzeilen, die den Browserverlauf widerspiegeln, an den Lebenszyklusphase angepasste Textinhalte und an die vorhergesagte Absicht gekoppelte CTAs.

ClickUp ermöglicht es Marketing-Teams, dies präzise zu koordinieren.

Automatisieren Sie Workflows für E-Mail-Kampagnen mit ClickUp Automatisierungen

Mit ClickUp Automations können Sie die Erstellung von E-Mail-Aufgaben basierend auf Kundenaktionen auslösen, z. B. Anmeldungen neuer Benutzer oder das Herunterladen von Inhalten. Sie können A/B-Testvarianten in ClickUp Docs verwalten und ClickUp Aufgaben verwenden, um Textbearbeitungen, kreative Freigaben und QA-Workflows zwischen den Beteiligten abzustimmen.

Es ist Zeit für eine intelligentere Segmentierung, eine schnellere Umsetzung und Customer Journeys, die sich wie maßgeschneidert anfühlen und nicht wie aus der Retorte.

3. KI in der Suchmaschinenoptimierung – automatisierte Keyword-Recherche und -Optimierung

Wahrscheinlich haben Sie schon Hunderte von heißen Tipps zu SEO-Inhalten gehört, insbesondere seit Googles KI-Übersichten die SERPs übernommen haben. Und es stimmt – wir wussten bereits, dass fast 60 % der Suchanfragen mittlerweile ohne Klick erfolgen. Mit KI-Ergebnissen im Spiel ist es noch schwieriger, Traffic und Conversions über Content-Marketing zu erzielen.

Wo liegt also Ihr Wettbewerbsvorteil in Sachen SEO? Er ergibt sich daraus, wie intelligent Sie Suchabsichten mit Ihrer Inhaltsstrategie verbinden können.

Erfahrene SEO-Experten nutzen KI für folgende Zwecke: Identifizieren Sie semantische Cluster und Beziehungen zwischen Themen, die Menschen möglicherweise übersehen

Erstellen Sie umfassende Inhaltsbeschreibungen, die das gesamte Spektrum der Suchabsicht abdecken

Erstellen Sie Variationen von Titel-Tags und Meta-Beschreibungen, die sowohl für Menschen als auch für Algorithmen optimiert sind

🔎 Moderne SEO-Tools wie Clearscope, Surfer und die KI-Assistenten von Semrush können Keyword-Cluster aufdecken, Meta-Beschreibungen automatisch generieren und sogar optimierte Inhaltsbeschreibungen entwerfen. Diese Tools verstehen thematische Autorität und Suchabsichten und helfen Marketern dabei, von reaktiven zu proaktiven SEO-Strategien überzugehen.

Und die gute Nachricht?

85 % der Marketer sehen positive Ergebnisse durch den Einsatz von KI zur Erstellung von SEO-Inhalten.

ClickUp wird zu Ihrer Missionszentrale für die Implementierung dieses Workflows.

Verwenden Sie ClickUp Dokumente, um aktuelle SEO-Inhaltsrichtlinien zu speichern, SERP-Daten direkt in Aufgaben einzubetten und Optimierungs-Checklisten mit KI-generierten Empfehlungen zuzuweisen

Noch besser: Verwenden Sie die Website-Entwicklungsvorlage von ClickUp, um SEO-Kampagnen von Aktualisierungen der Website-Struktur bis hin zur Aktualisierung von Inhalten zu verwalten. Versehen Sie Aufgaben mit Tags nach Prioritäts-Keywords, weisen Sie Eigentümer für interne Verknüpfungen zu und aktualisieren Sie den Status automatisch, während die Briefings die Phasen Recherche → Schreiben → Veröffentlichung durchlaufen.

Kostenlose Vorlage Mit einer einzigen Vorlage für das Projektmanagement von der Karte zur fertigen Website

Mit generativer KI und ClickUp wird SEO weniger zu einem Engpass und mehr zu einem Wachstumshebel.

🔮 Schlüssel-Insight: Die Rolle der KI beschränkt sich nicht nur darauf, Ihnen bei der Erstellung von SEO-Inhalten zu helfen – sie hilft Ihnen auch dabei, die zugrunde liegenden Muster zu verstehen, die Inhalte ranken lassen. Durch die Analyse Tausender erfolgreicher Seiten kann KI Prinzipien extrahieren, die über die einfache Platzierung von Keywords hinausgehen.

4. Chatbots und KI-gestützter Kundensupport

Denken Sie bei KI-Support-Agenten immer noch an vorformulierte Antworten? Dann haben Sie einiges nachzuholen.

💬 Die heutigen Chatbot-Modelle, die auf LLMs wie GPT-4 basieren und in Plattformen wie Intercom oder Drift integriert sind, können Tier-1-Abfragen lösen, kontextbezogene Antworten generieren und Benutzer sogar anhand ihrer Stimmung oder Dringlichkeit weiterleiten.

Der Vorteil? Ihre Marketing- und CX-Teams gewinnen Zeit, ohne dass die Kundenerfahrung darunter leidet.

Automatisierung ohne Verantwortlichkeit ist jedoch riskant. Hier kommt ClickUp ins Spiel.

Verwenden Sie ClickUp Whiteboards, um automatisierte Workflows zu visualisieren

Support- und Marketing-Teams können ClickUp verwenden, um Bot-Flows in ClickUp Whiteboards und Mindmaps zu dokumentieren, Feedback-Schleifen von Chatbot-Unterhaltungen zur Erstellung von Inhalten zu erstellen (z. B. "Welche Fragen werden noch gestellt?") und bei Bedarf Aufgaben für menschliche Nachfassaktionen zuzuweisen.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie ClickUp Dashboards ein, um Chatbot-Ablehnungsraten, durchschnittliche Bearbeitungszeiten und Kundenzufriedenheitswerte zu verfolgen – alles verknüpft mit Echtzeit-Aufgabendaten. Hier ist ein Video, das Ihnen zeigt, wie das funktioniert:

5. KI für Werbetexte und Kampagnenoptimierung

Leistungsstarke Werbekreationen hängen vom Testvolumen und der Anzahl der Iterationen ab. Generative KI beschleunigt beides. Wenn Sie 50 statt nur fünf Konzepte testen können, erhöhen Sie Ihre Chancen auf bahnbrechende Ergebnisse erheblich.

📊 Plattformen wie Meta Advantage+ und Performance Max von Google nutzen nun generative Modelle, um Kombinationen aus Überschriften und Fließtexten dynamisch zu testen. KI-Marketing-Tools wie AdCreative. ai oder CopySmith generieren Dutzende von Varianten auf der Grundlage von Zielgruppen-Targeting und Markeneingaben.

Mit ClickUp können Sie dieses Chaos strategisch bewältigen. Nutzen Sie die über 15 Ansichten von ClickUp, um Kampagnenmotive nach Plattform, Zielgruppensegment oder Zielsetzung zu organisieren – in Listen, Kanban-Boards und mehr.

Wählen Sie aus Listen, Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und mehr, um Kampagnen und Assets in ClickUp nachzuverfolgen

Sie können sogar Regeln für die Automatisierung erstellen: Wenn eine Variante genehmigt wird, können Sie Statusaktualisierungen, Setups für die Nachverfolgung der Leistung oder sogar die Synchronisierung mit externen Werbeplattformen über die mehr als 1000 Integrationen von ClickUp auslösen.

Mit ClickUp Automatisierungen kreatives Feedback und Folgeaufgaben automatisch zuweisen und nachverfolgen

Was früher Tage gedauert hat, ist jetzt in wenigen Stunden erledigt – dank KI und ClickUp, die eine schnelle Feedbackschleife zwischen Ideenfindung, Umsetzung und Optimierung bilden.

6. KI-generierte Visuals und Video-Marketing

🧠 Fun Fact: Kurzvideos (21 %), Bilder (19 %) und Live-Stream-Videos (16 %) gehören derzeit zu den leistungsstärksten Inhaltstypen!

Marketer nutzen KI heute, um Konzepte zu entwerfen, Produktvisualisierungen zu erstellen oder aus Textskripten Erklärvideos zu erstellen – und das zu einem Bruchteil der bisherigen Zeit und Kosten.

🎥 Generative KI-Tools wie Midjourney, Runway und Synthesia haben neue kreative Wege eröffnet. Mit Synthesia können Teams beispielsweise mehrsprachige Videos mit Sprechern erstellen, ohne Studios oder Nachdreharbeiten, indem sie vorgefertigte oder benutzerdefinierte KI-Avatare verwenden.

Arbeiten Sie ganz einfach mit Teammitgliedern zusammen und geben Sie Feedback zu Dateien mit Anmerkungen, Prüfungen und Kommentarfunktionen in ClickUp

In ClickUp können Marketingfachleute all dies ganz einfach umsetzen. Sie können visuelle Assets in Dokumenten speichern und anhängen und mit den Prüfungstools von ClickUp Feedback dokumentieren, mit ClickUp Gantt-Diagrammen Zeitleisten für die Produktion festlegen und mit zugewiesenen Kommentaren Feedback-Schleifen für visuelle Anweisungen, Versionen und Genehmigungen erstellen.

🔮 Schlüssel-Erkenntnis: KI-Tools verflachen die traditionell steile Lernkurve des visuellen Designs. Marketing-Teams müssen sich nicht mehr zwischen Geschwindigkeit, Qualität und Kosten entscheiden – sie können alle drei Faktoren gleichzeitig optimieren.

Beispiele für generative KI im Marketing aus der Praxis

Lassen Sie uns nun über die Theorie hinausgehen und sehen, wie zukunftsorientierte Marken generative KI einsetzen, um echte Marketingherausforderungen zu lösen.

KI für Inhalte und Kampagnen

Coca-Cola: Plattform "Create Real Magic"

Coca-Cola nutzte generative KI, um klassisches Branding mit benutzergenerierten Inhalten zu verbinden, Marketingkampagnen zu personalisieren und die Interaktion mit Verbrauchern sowie die Markenbekanntheit insbesondere bei der Generation Z zu steigern.

Sie haben eine proprietäre Plattform entwickelt, auf der Verbraucher und Ersteller mit den ikonischen Assets von Coca-Cola, wie der Konturflasche, dem Logo, dem Weihnachtsmann und dem Eisbären, eigene Kunstwerke erstellen können.

Die Kampagne förderte die weltweite Teilnahme, wobei ausgewählte Kunstwerke auf digitalen Werbetafeln am New Yorker Times Square und am Londoner Piccadilly Circus gezeigt wurden. Das Ergebnis waren über 120.000 Kunstwerke, die von Verbrauchern mit KI-Tools erstellt wurden und den Sprung in der Bildqualität von DALL-E 2 zu DALL-E 3 demonstrierten.

Heinz: Stärkung der Markenidentität durch KI-Bilder

Heinz führte ein Experiment mit OpenAI's DALL-E 2 durch, um Bilder basierend auf Eingaben wie "Ketchup" zu generieren. Die KI produzierte durchweg Bilder, die dem ikonischen Flaschendesign von Heinz ähnelten, auch ohne explizite Erwähnung der Marke.

Diese Kampagne hob die starke Markenbekanntheit von Heinz und die Assoziation mit Ketchup hervor und erzielte über 1,15 Milliarden Impressionen und eine um 38 % höhere Interaktionsrate im Vergleich zu früheren Kampagnen.

KI-gestützte Personalisierung im E-Commerce und Einzelhandel

Rufus von Amazon: KI-Shopping-Assistent steigert den Umsatz

Amazon hat Rufus eingeführt, einen KI-gestützten Einkaufsassistenten, der die Produktsuche und -empfehlungen verbessert. Rufus wurde im Februar 2024 eingeführt und hilft Kunden dabei, Produkte zu finden, die auf ihre Vorlieben zugeschnitten sind.

via Amazon

Amazon geht davon aus, dass Rufus im Jahr 2025 durch die Beeinflussung der Kundenausgaben indirekt einen Betriebsgewinn von über 700 Millionen US-Dollar erzielen wird.

Deep Brew: Das Geheimnis von Starbucks für Hyper-Personalisierung

Starbucks nutzt eine hochentwickelte KI-Plattform namens Deep Brew, die riesige Mengen an Kundendaten wie Transaktionshistorie, Tageszeit, Wetter, Speicherort und andere Kontextdaten nutzt, um Angebote und Empfehlungen für treue Mitglieder zu personalisieren.

Diese Plattform ermöglicht es Starbucks, das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt vorzuschlagen und so das Kundenerlebnis und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gesteuerte Personalisierung erstreckt sich auch auf die mobile App und das Erlebnis im Laden, wo Baristas Kunden und ihre Vorlieben erkennen und so einen nahtlosen, benutzerdefinierten Service bieten können. Deep Brew hilft auch dabei, den Lagerbestand, die Personalbesetzung und den Ladenbetrieb auf der Grundlage von Predictive Analytics zu optimieren.

Starbucks berichtet von deutlichen Verbesserungen bei der Kundenbindung und der Kapitalrendite durch diese KI-gesteuerten Marketingmaßnahmen. Beispielsweise wird in internen Berichten ein Anstieg der Kapitalrendite um 30 % und eine Steigerung der Kundenbindung um 15 % aufgrund von KI-Personalisierung und zielgerichtetem Marketing angegeben.

KI im Influencer-Marketing und Social-Media-Engagement

Künstliche Intelligenz integriert nun Text-, Bild-, Video- und Audioanalysen, um soziale Unterhaltungen ganzheitlich zu verstehen, sodass Marken reichhaltigere und ansprechendere Inhalte erstellen können.

KI-Systeme helfen sozialen Plattformen sogar dabei, schädliche Inhalte wie Hassreden, Fake News und Spam effizienter zu erkennen und zu entfernen als menschliche Moderatoren. Sie sind in der Lage, gefälschte Konten und Bots zu identifizieren und so für ein sichereres und vertrauenswürdigeres soziales Umfeld zu sorgen.

👉🏼 Marken wie Prada, Versace und Red Bull haben KI-Influencer für Online-Aktionen aktiviert. Diese virtuellen Persönlichkeiten binden das Publikum auf Social-Media-Plattformen und bieten Marken eine neuartige Möglichkeit, mit Verbrauchern in Kontakt zu treten.

via Instagram

🤖 Beispiel: Lil Miquela wurde 2016 vom Start-up Brud ins Leben gerufen und ist eine der ersten und bekanntesten KI-Influencerinnen. Sie verbindet Mode, Aktivismus und Musik, hat eigene Songs veröffentlicht und ist in Musikvideos aufgetreten. Ihre realistische Persönlichkeit und ihr Storytelling haben sie zu einer Vorreiterin im KI-Influencer-Marketing gemacht. Sie hat unter anderem mit Marken wie BMW, Samsung und Calvin Klein zusammengearbeitet.

Was diese Beispiele für generative KI im Marketing so leistungsstark macht, ist die Art und Weise, wie diese Marken KI in ihre bestehenden Workflows integriert haben. Anstatt ihre Marketingteams durch KI zu ersetzen, haben sie ihnen Tools an die Hand gegeben, die ihre Fähigkeiten erweitern.

Die Auswahl der richtigen KI-Tools kann Marketingstrategien erheblich verbessern. Wir haben einige Tools zusammengestellt, die sich in Teams wie Ihrem bewährt haben:

ClickUp Brain

Sie möchten einen KI-Autor, der gleichzeitig als integrierter Content-Stratege Ihres Marketingteams fungiert? ClickUp Brain ist der native KI-Assistent von ClickUp, der so vielseitig ist, wie es nur geht. Er lässt sich nahtlos in Ihre Aufgaben, Dokumente und Workflows einbetten und hilft Ihnen dabei, markengerechte Texte für Blogs, E-Mails, Social-Media-Beiträge, Kampagnen-Briefings und vieles mehr zu erstellen – genau dort, wo die Arbeit stattfindet.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ideen für Inhalte zu sammeln und auszuarbeiten

Mit Kontextinformationen aus Ihren Aufgabenbeschreibungen, Projektzielen und Teamkommentaren in ClickUp erstellt ClickUp Brain Inhalte, die nicht nur Ihren Vorgaben entsprechen, sondern auch zu Ihrer Strategie passen.

Es eignet sich am besten für Marketingteams, die Inhalte in einem zentralen Workspace erstellen und iterieren möchten, ohne zwischen Tools wechseln zu müssen. Denn sie wissen, dass ein echter Wettbewerbsvorteil darin besteht, Ihre Marketingaktivitäten auf einer einzigen Plattform zu vereinen, auf der KI aus Ihrem gesamten Marketing-Ökosystem lernen kann und nicht nur aus isolierten Aufgaben.

💡 Profi-Tipp: Greifen Sie über ClickUp Brain auf verschiedene LLMs in einem Tool zu. Probieren Sie Claude für die Erstellung von Inhalten, GPT und Gemini für tiefgehende Recherchen und Schlussfolgerungen und ClickUp Brain für die Einbettung von Kontextwissen aus Ihrem Workspace in Ihre Inhalte! Wechseln Sie mit ClickUp Brain zwischen mehreren LLMs und optimieren Sie das Modell für die jeweilige Aufgabe

Jasper

Jasper ist ein robuster KI-Schreibassistent, der speziell für Marketer, Agenturen und Content-Teams entwickelt wurde, die eine skalierbare Produktion hochwertiger Inhalte anstreben. Er bietet über 50 Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen, darunter Blogbeiträge, Werbetexte und E-Mails.

Mit Support für über 30 Sprachen und Integrationen mit Tools wie Surfer SEO und Copyscape sorgt Jasper dafür, dass Inhalte sowohl optimiert als auch frei von Plagiaten sind.

Copy. ai

Copy. ai wurde für Marketer entwickelt, die Inhalte schnell in verschiedenen Formaten anpassen möchten, darunter Social-Media-Beiträge, Produktbeschreibungen und E-Mails. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche und der umfangreichen Vorlagenbibliothek ist es für Benutzer aller Kenntnisstufen zugänglich.

Plattformen für die Erstellung von KI-Bildern und -Videos

Midjourney

Midjourney ist ein KI-gestützter Bildgenerator, der für seine Fähigkeit bekannt ist, aus Textvorlagen hochwertige Bilder in verschiedenen künstlerischen Stilen zu erstellen. Er ist über Discord zugänglich und richtet sich an Designer und Marketer, die nach einzigartigen Bildern für Kampagnen suchen.

🧠 Fun Fact: Als Benutzer von ClickUp müssen Sie nicht in ein separates Tool für die KI-Bildgenerierung investieren. ClickUp Whiteboards bieten die perfekte Leinwand für die Erstellung von KI-Kunst und Bildern mithilfe einfacher Textbefehle! Verwenden Sie ClickUp Brain, um Mockups, Diagramme und mehr auf ClickUp Whiteboards zu erstellen

DALL-E 3

DALL·E 3, entwickelt von OpenAI, ist ein hochmodernes Modell zur Bilderzeugung, das detaillierte Textvorgaben in hochwertige, originelle Bilder umwandelt.

Im Gegensatz zu früheren Versionen ist DALL·E 3 tief in ChatGPT integriert, sodass Benutzer Bildvorgaben im Dialog wiederholen und verfeinern können. Damit ist es ideal für Marketingfachleute und Kreativteams, die einzigartige Grafiken für Kampagnen, Anzeigen oder Inhalte erstellen möchten, ohne bei Null anzufangen oder auf Bilddatenbanken zurückzugreifen.

Runway

Runway Gen-2 ist ein hochmodernes KI-Tool zur Videogenerierung, mit dem Ersteller Textvorlagen, Bilder oder vorhandene Videos in dynamische, hochwertige Videoinhalte umwandeln können.

Mit Features wie anpassbaren Kamerabewegungen und Bewegungs-Pinseln können Benutzer die Bewegung bestimmter Elemente innerhalb eines Frames steuern und so eine beispiellose kreative Kontrolle erzielen. Dies macht sie zu einem unschätzbaren Vorteil für Marketer, Ersteller von Inhalten und Filmemacher, die ohne umfangreiche Ressourcen visuell ansprechende Erzählungen produzieren möchten.

Hedra

Hedra ist eine KI-Plattform zur Videogenerierung, mit der Benutzer realistische und animierte Videos erstellen können, indem sie Bilder und Text-to-Speech-Audio kombinieren. Das Character-3-Modell integriert Video, Sprache, Bewegung und Emotionen für eine überragende Charakterdarstellung und eignet sich somit für Marketinganwendungen in Unternehmen.

KI-gestützte Software für die Automatisierung des Marketings

HubSpot Marketing Hub

HubSpot bietet KI-Features innerhalb seiner Marketing-Automatisierungssuite, darunter Inhaltsoptimierung und prädiktives Lead-Scoring. Es kombiniert CRM mit KI-gestützten Marketing-Tools für Inhaltsoptimierung, Personalisierung und Kampagnenmanagement.

Dank seiner umfassenden Tools und robusten Analysen eignet es sich für Unternehmen, die eine All-in-One-Marketinglösung suchen.

Salesforce Einstein

Salesforce Einstein bietet KI-Funktionen für die gesamte Salesforce-Plattform und unterstützt Sie dabei, Kundenerkenntnisse zu gewinnen und Ihr Marketing zu personalisieren. Dank der tiefen Integration in Salesforce-Produkte und fortschrittlichen Analysen eignet sich die Lösung ideal für große Unternehmen.

Marketo

Marketo ist eine Marketing-Automatisierungsplattform für Unternehmen mit KI -Funktionen für Lead-Bewertung, vorausschauende Inhalte und Kampagnenoptimierung. Sie ist bekannt für ihre umfassenden B2B-Funktionen, ausgereifte Technologie und detaillierten Analysen.

ClickUp für Marketing-Teams

Über die KI-Funktionen hinaus bietet ClickUp ein End-to-End-Workflow-Management für das Marketing mit Automatisierung, das Strategie und Ausführung miteinander verbindet.

Die Marketingplan-Vorlage von ClickUp wurde für Marketer entwickelt, die ein klares, wiederholbares System zur Verwaltung von Multi-Channel-Kampagnen benötigen. Sie enthält vorgefertigte Abschnitte für die Festlegung von Kampagnenzielen, die Definition von Zielgruppen, die Nachverfolgung von Budgets und Ist-Werten sowie die Zuweisung von Ergebnissen für Inhalte, Design und bezahlte Medien.

Kostenlose Vorlage Mit der Marketingplan-Vorlage von ClickUp erhalten Sie eine sofort einsatzbereite Struktur für die Planung, Durchführung und Nachverfolgung von Kampagnen an einem Ort

Mit benutzerdefinierten Feldern, Gantt-Diagrammen und automatisierten Statusaktualisierungen hilft es Teams, sich auf die Strategie auszurichten und den Überblick über alle beweglichen Teile zu behalten, vom Kickoff bis zur Nachbesprechung.

📚 Lesen Sie auch: Wie das Marketingteam von ClickUp ClickUp nutzt

ClickUp kann als Automatisierungs-Hub für die Planung von Kampagnen, die Produktion von Inhalten, die Koordination der Kampagnenstart und die Berichterstellung und Optimierung der Performance verwendet werden.

Hier sind einige einfache Beispiele für Workflows, die Ihnen den Einstieg erleichtern sollen:

Beispiel 1: Für die Verwaltung der Inhaltsproduktion

Content-Workflows umfassen mehrere Beteiligte, Bearbeitungen, Genehmigungen und Fristen – und all das im Blick zu behalten, ist eine Vollzeitaufgabe.

Erstellen Sie mit der Marketing-Kalender-Vorlage in ClickUp eine Aufgabe pro Asset (Blog, Video, Social-Media-Beitrag)

Wenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Inhaltstyp, Kanal, Trichterphase, Fälligkeitsdatum und andere an, um die Details zugänglich zu halten

Verwenden Sie Automatisierungen, um: Dem Autor eine Aufgabe zuzuweisen, wenn der Status "Bereit für Entwurf" lautet Den Editor zu benachrichtigen, wenn der Status "In Überprüfung" lautet Den Veröffentlichungskalender zu aktualisieren, wenn der Status "Genehmigt" lautet

Weisen Sie dem Autor eine Aufgabe zu, wenn der Status "Bereit für Entwurf" lautet

Benachrichtigen Sie den Editor, wenn Status = "In Überprüfung"

Aktualisieren Sie den Veröffentlichungskalender, wenn Status = "Genehmigt" ist

Weisen Sie dem Autor eine Aufgabe zu, wenn der Status "Bereit für Entwurf" lautet

Benachrichtigen Sie den Editor, wenn Status = "In Überprüfung"

Aktualisieren Sie den Veröffentlichungskalender, wenn Status = "Genehmigt" ist

🧠 ClickUp Brain Bonus: Entwerfen Sie Inhaltsgliederungen, erstellen Sie erste Entwürfe oder fassen Sie Feedback-Threads innerhalb der Aufgabe zusammen – und sparen Sie so Stunden an Hin- und Her-Kommunikation. Fassen Sie wichtige Updates aus Kommentaren, Statusänderungen, neuen Unteraufgaben und wichtigen Projektaktualisierungen mit ClickUp Brain schnell zusammen

Beispiel 2: Für die Leistungsberichterstellung und -optimierung

Marketingleiter und Teams haben oft mit fragmentierten Leistungsdaten zu kämpfen, die über Tabellenkalkulationen, Analyseplattformen und den Posteingängen der Teams verteilt sind. Die Berichterstellung wird zu einem monatlichen Kampf, Erkenntnisse kommen zu spät und Optimierungen erfolgen zu spät, um noch etwas zu bewirken.

Beginnen Sie mit einer systematischen Vorlage Verwenden Sie die Verwenden Sie die Marketing-Berichtsvorlage in ClickUp , um einen eigenen Space für Kampagnenrückblicke zu erstellen. Jeder Bericht, jede Aufgabe oder jedes Dokument enthält strukturierte Abschnitte: Ziele, Kanalmetriken, Budget vs. Ist, Top-Erfolge, Erkenntnisse und nächste Schritte Verwenden Sie die Marketing-Berichtsvorlage in ClickUp , um einen eigenen Space für Kampagnenrückblicke zu erstellen Jeder Bericht, jede Aufgabe oder jedes Dokument enthält strukturierte Abschnitte: Ziele, Kanalmetriken, Budget vs. Ist, Top-Erfolge, Erkenntnisse und nächste Schritte Verfolgen Sie die Leistung in Echtzeit Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Kampagnenaufgaben hinzu für: Ausgaben-Conversions CTR/Engagement-Rate UTM-Parameter Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.) Verwenden Sie Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Kampagnenaufgaben hinzu für: Ausgaben-Conversions CTR/Engagement-Rate UTM-Parameter Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.) Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um nach dem Start Feedback von Stakeholdern (Vertrieb, Kundendienst, Führungskräfte) zu sammeln Fügen Sie den Aufgaben Ihrer Kampagne benutzerdefinierte Felder hinzu für: Ausgaben-Conversions CTR/Engagement-Rate UTM-Parameter Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.) Verbringen Konversionen CTR/Engagement-Rate UTM-Parameter Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.) Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um nach der Markteinführung Feedback von Stakeholdern (Vertrieb, Kundendienst, Führungskräfte) zu sammeln Automatisieren Sie Auslöser für die Berichterstellung Erstellen Sie ClickUp-Automatisierungen , um: Eine Aufgabe für die Berichterstellung zuzuweisen, wenn eine Kampagne als "gestartet" markiert wird Eine Kampagne nach X Tagen in den Status "Überprüfung" zu verschieben Eigentümer 48 Stunden vor Ablauf der Frist für den Bericht automatisch daran zu erinnern, die Felder zur Leistung auszufüllen Erstellen Sie ClickUp-Automatisierungen , um: Eine Aufgabe zur Berichterstellung zuzuweisen, wenn eine Kampagne als "gestartet" markiert ist Eine Kampagne nach X Tagen in den Status "Überprüfen" zu verschieben Eigentümer 48 Stunden vor Ablauf der Frist für den Bericht automatisch an das Ausfüllen der Leistungsfelder zu erinnern Weisen Sie eine Aufgabe zur Berichterstellung zu, wenn eine Kampagne als "gestartet" markiert ist Verschieben Sie eine Kampagne nach X Tagen in den Status "Überprüfen" Eigentümer automatisch daran erinnern, Leistungsfelder 48 Stunden vor Ablauf der Berichtsfrist auszufüllen Erstellen Sie dynamische Dashboards Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Live-Daten aus Aufgaben und Kampagnen abzurufen: Kreisdiagramme zur Darstellung der Budgetverteilung nach Kanälen Liniendiagramme zur Nachverfolgung von Konversionstrends im Zeitverlauf Tabellen mit einer Zusammenfassung des Kampagnen-ROI Karten, gefiltert nach Kampagnen-Eigentümer, Trichterphase oder Team Diese Dashboards bieten Marketing-Führungskräften sofortige Sichtbarkeit und können als Echtzeit-Leistungsfenster für Führungskräfte oder Clients freigegeben werden Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Live-Daten aus Aufgaben und Kampagnen abzurufen: Kreisdiagramme zur Darstellung der Budgetverteilung nach Kanälen Liniendiagramme zur Nachverfolgung von Conversion-Trends im Zeitverlauf Tabellen mit einer Zusammenfassung des Kampagnen-ROI Karten, gefiltert nach Kampagnen-Eigentümer, Trichterphase oder Team Kreisdiagramme zur Budgetverteilung nach Kanälen Liniendiagramme zur Nachverfolgung von Konversionstrends im Zeitverlauf Tabellen mit einer Zusammenfassung des Kampagnen-ROI Karten gefiltert nach Kampagnen-Eigentümer, Trichterphase oder Team Diese Dashboards bieten Marketingverantwortlichen sofortige Sichtbarkeit und können als Echtzeit-Leistungsfenster für Führungskräfte oder Clients freigegeben werden

Verwenden Sie die Marketing-Berichtsvorlage in ClickUp , um einen eigenen Space für Kampagnenzusammenfassungen zu erstellen

Jeder Bericht, jede Aufgabe oder jedes Dokument enthält strukturierte Abschnitte: Ziele, Kanalmetriken, Budget vs. Ist, Top-Erfolge, Erkenntnisse und nächste Schritte

Fügen Sie den Aufgaben Ihrer Kampagne benutzerdefinierte Felder hinzu für: Ausgaben-Conversions CTR/Engagement-Rate UTM-Parameter Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.)

Verbringen

Konversionen

CTR/Engagement-Rate

UTM-Parameter

Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.)

Verwenden Sie ClickUp-Formulare , um nach der Markteinführung Feedback von Stakeholdern (Vertrieb, Kundendienst, Führungskräfte) zu sammeln

Verbringen

Konversionen

CTR/Engagement-Rate

UTM-Parameter

Plattform (Google, Meta, LinkedIn usw.)

Erstellen Sie ClickUp-Automatisierungen , um: Eine Aufgabe zur Berichterstellung zuzuweisen, wenn eine Kampagne als "gestartet" markiert ist Eine Kampagne nach X Tagen in den Status "Überprüfen" zu verschieben Eigentümer 48 Stunden vor Ablauf der Berichtsfrist automatisch daran zu erinnern, die Leistungsfelder auszufüllen

Weisen Sie eine Aufgabe zur Berichterstellung zu, wenn eine Kampagne als "gestartet" markiert ist

Verschieben Sie eine Kampagne nach X Tagen in den Status "Überprüfen"

Eigentümer automatisch daran erinnern, Leistungsfelder 48 Stunden vor Ablauf der Berichterstellungsfrist auszufüllen

Weisen Sie eine Aufgabe für die Berichterstellung zu, wenn eine Kampagne als "gestartet" markiert ist

Verschieben Sie eine Kampagne nach X Tagen in den Status "Überprüfen"

Eigentümer automatisch daran erinnern, Leistungsfelder 48 Stunden vor Ablauf der Berichtsfrist auszufüllen

Verwenden Sie ClickUp Dashboards, um Live-Daten aus Aufgaben und Kampagnen abzurufen: Kreisdiagramme zur Darstellung der Budgetverteilung nach Kanälen Liniendiagramme zur Nachverfolgung von Konversionstrends im Zeitverlauf Tabellen mit einer Zusammenfassung des Kampagnen-ROI Karten, gefiltert nach Kampagnen-Eigentümer, Trichterphase oder Team

Kreisdiagramme zur Budgetverteilung nach Kanälen

Liniendiagramme zur Nachverfolgung von Konversionstrends im Zeitverlauf

Tabellen mit einer Zusammenfassung des Kampagnen-ROI

Karten gefiltert nach Kampagnen-Eigentümer, Trichterphase oder Team

Diese Dashboards bieten Marketingleitern sofortige Sichtbarkeit und können als Echtzeit-Leistungsfenster für Führungskräfte oder Clients freigegeben werden

Kreisdiagramme zur Budgetverteilung nach Kanälen

Liniendiagramme zur Nachverfolgung von Konversionstrends im Zeitverlauf

Tabellen mit einer Zusammenfassung des Kampagnen-ROI

Karten gefiltert nach Kampagnen-Eigentümer, Trichterphase oder Team

Verschaffen Sie sich mit den Marketing-Dashboards von ClickUp eine klare, konsolidierte Ansicht Ihrer Marketingwirkung – von der Reichweite Ihrer Inhalte bis hin zu Verkaufskonversionen

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um Kampagnenergebnisse automatisch zusammenzufassen und Optimierungsempfehlungen auf der Grundlage früherer Leistungen zu generieren.

Durch den Einsatz dieser Tools können Marketer ihre digitalen Strategien verbessern, Workflows optimieren und ihren Zielgruppen personalisierte Erlebnisse bieten. ClickUp mit seinen KI-gestützten Features und anpassbaren Vorlagen dient als zentraler Hub (oder "Alleskönner-App") für die Verwaltung von Marketingteams und die Automatisierung von Workflows

Herausforderungen und ethische Überlegungen im KI-Marketing

Da KI-generierte Inhalte immer ausgefeilter werden, verschwimmt die Grenze zwischen menschlicher und KI-erstellter Arbeit. Bewusste Marken müssen klare Richtlinien für die Nutzung und Offenlegung von KI festlegen, um die Kompromittierung interner Daten und Kundendaten zu verhindern. Dies stärkt auch das Vertrauen der Kunden und gewährleistet faire Geschäftspraktiken.

Hier sind einige Herausforderungen und ethische Überlegungen, auf die Sie sich vorbereiten sollten:

1. Datenschutz und Einwilligung

KI-gesteuertes Marketing ist in hohem Maße auf die Erfassung und Analyse großer Mengen von Verbraucherdaten angewiesen, darunter das Surfverhalten, die Kaufhistorie und Interaktionen in sozialen Medien. Bedenken kommen jedoch auf, wenn diese Daten ohne ausdrückliche Zustimmung erfasst oder über den vorgesehenen Zweck hinaus verwendet werden.

Schlüssel:

Transparenz: Kommunizieren Sie Ihre Datenerfassungspraktiken klar und holen Sie die ausdrückliche Zustimmung der Verbraucher ein

Datenschutz: Implementieren Sie robuste Sicherheitsmaßnahmen, um sensible Informationen vor Verstößen zu schützen

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Halten Sie Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO und den CCPA ein, um einen rechtmäßigen Umgang mit Daten zu gewährleisten

2. Algorithmische Voreingenommenheit und Inklusivität

📌 Eine Studie ergab, dass die Themen von KI-generierten Marketing-Slogans im Finanzbereich je nach demografischen Faktoren erheblich variierten. * "Frauen, jüngere Menschen, Geringverdiener und Personen mit geringerem Bildungsniveau erhalten deutlich andere Botschaften als ältere, besser verdienende und hochgebildete Personen", was potenziell zu einer ungerechten Behandlung führen kann.

KI-Systeme lernen aus Verlaufsdaten, die inhärente Verzerrungen in Bezug auf ethnische Zugehörigkeit, Geschlecht oder sozioökonomischen Status enthalten können.

Wie lassen sich solche Verzerrungen minimieren, um diskriminierendes Marketing zu verhindern?

👉🏼 Stellen Sie sicher, dass KI-Modelle auf vielfältigen und repräsentativen Datensätzen trainiert werden. Sie sollten außerdem regelmäßig die Ergebnisse der KI überprüfen, um Verzerrungen zu erkennen und zu korrigieren. Und der wichtigste Schritt? Behalten Sie den Menschen in Entscheidungsprozessen, um potenzielle Probleme zu erkennen und zu beheben.

3. Transparenz und Erklärbarkeit

Die "Black Box"-Natur einiger KI-Algorithmen macht es schwierig zu verstehen, wie Entscheidungen getroffen werden, was zu einem Mangel an Transparenz führt. Diese Undurchsichtigkeit kann das Vertrauen der Verbraucher untergraben, insbesondere wenn Einzelpersonen nicht wissen, wie ihre Daten den Inhalt von Marketingmaßnahmen beeinflussen.

Einige Best Practices, die Sie befolgen können:

Erklärbare KI (XAI): Verlassen Sie sich auf KI-Modelle, die klare Erklärungen für ihre Entscheidungen liefern

Aufklärung der Verbraucher: Informieren Sie Benutzer darüber, wie KI die Inhalte, die sie sehen, und die getroffenen Entscheidungen beeinflusst

Rahmenbedingungen für die Rechenschaftspflicht: Legen Sie Protokolle fest, um Probleme zu beheben, die sich aus KI-Entscheidungen ergeben

4. Fehlinformationen und Deepfakes

Mit der Demokratisierung der KI ist es einfacher denn je, realistische, aber falsche Inhalte zu generieren, was zur Verbreitung von Fehlinformationen führt.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist das Ereignis um Glasgow Willy Wonka, bei dem KI-generierte Werbeanzeigen Verbraucher irreführten, was zu einer öffentlichen Gegenreaktion führte.

Präventive Maßnahmen umfassen:

Überprüfung von Inhalten: Implementieren Sie Protokolle zur Überprüfung von Fakten für KI-generierte Inhalte

Offenlegung: Beschriften Sie KI-generierte Inhalte deutlich, um Verbraucher zu informieren

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Halten Sie sich an Werbestandards und Vorschriften, um irreführende Praktiken zu vermeiden

5. KI-Washing und Falschdarstellung

Einige Unternehmen übertreiben den Einsatz von KI in ihren Produkten oder Dienstleistungen, eine Praxis, die als "KI-Washing" bekannt ist. Dies kann Verbraucher und Investoren irreführen, wie Fälle zeigen, in denen Unternehmen wegen falscher Angaben zur KI-Integration mit Strafen belegt wurden.

Unsere Empfehlungen?

Die Rolle von KI in Produkten und Dienstleistungen genau darstellen

Bleiben Sie über Vorschriften zu KI-Angaben auf dem Laufenden, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden

Schaffen Sie Vertrauen durch Transparenz und Authentizität in der KI-bezogenen Kommunikation

7. Ausgewogenes Verhältnis zwischen Mensch und KI

Die vielleicht schwierigste Herausforderung besteht darin, das richtige Gleichgewicht zwischen KI-Effizienz und menschlicher Kreativität zu finden.

Ein Artikel der HBR berichtet, dass Menschen, die mit generativer KI zusammenarbeiten, bei Aufgaben wie Schreiben und Brainstorming deutlich bessere Leistungen und Effizienz erzielen als Menschen, die alleine arbeiten, oder KI alleine. Allerdings sank die intrinsische Motivation um 11 % und die Langeweile stieg um 20 % bei Teilnehmern, die bei einer Aufgabe mit generativer KI zusammengearbeitet und anschließend eine andere Aufgabe alleine bewältigt hatten.

Der Zauber entsteht, wenn wir aufhören, KI als Ersatz zu sehen, und anfangen, sie als unseren kreativen Partner zu betrachten. Die erfolgreichsten Teams entwerfen intelligente Workflows, in denen KI die zeitaufwändigen Aufgaben übernimmt, während sich die Menschen auf das konzentrieren, was sie am besten können: strategisches Denken und kreative Leitung.

8. Negative Auswirkungen auf die Umwelt

Die Auswirkungen von KI auf die Umwelt werden für Marketingteams mit Nachhaltigkeitsverpflichtungen zu einem wichtigen Thema. Große KI-Modelle erfordern erhebliche Rechenressourcen, was zu Umweltproblemen beiträgt.

Es lohnt sich, hier pragmatisch vorzugehen und Nutzungsrichtlinien zu implementieren, die intensive KI-Verarbeitungsprozesse für hochwertige Anwendungen reservieren und leichtere Modelle für Routineaufgaben verwenden. Es geht darum, diese leistungsstarken Tools sinnvoll einzusetzen, anstatt sie wahllos anzuwenden.

9. Überlegungen zum geistigen Eigentum

Die rechtliche Lage in Bezug auf KI-generierte Inhalte und geistiges Eigentum ist nach wie vor unklar. Fragen zum Urheberrecht, zur fairen Nutzung und zur Namensnennung werden weiterhin diskutiert. Marketingteams sollten klare Richtlinien für den Umgang mit KI-Tools und geschützten Werken entwickeln und Wasserzeichen oder Namensnennungen für KI-generierte Assets in Betracht ziehen.

Der Weg in die Zukunft erfordert einen durchdachten Ansatz, der Innovation und Verantwortung in Einklang bringt. Indem sie diese Herausforderungen proaktiv angehen, können Marketer das Potenzial von KI nutzen und gleichzeitig nachhaltige, ethische Praktiken entwickeln, die das Vertrauen in die Marke in einer zunehmend KI-gesteuerten Landschaft stärken.

Zukünftige Trends in der generativen KI für das Marketing

Basierend auf aktuellen technologischen Entwicklungen und Marktsignalen zeigen wir Ihnen, wohin die Reise geht.

1. Generative KI wird zum Kernstück des Marketings

Generative KI hat sich im modernen Marketing von einer Neuheit zu einer Notwendigkeit entwickelt.

88 % der Marketer nutzen KI mittlerweile in ihrer täglichen Arbeit, 93 % setzen sie ein, um Inhalte schneller zu generieren, und 90 % für eine schnellere Entscheidungsfindung.

2. Generative Suchmaschinenoptimierung (AEO) ersetzt die traditionelle SEO

Mit dem Aufkommen von KI-Chatbots wie ChatGPT und Claude suchen Benutzer zunehmend über dialogorientierte Schnittstellen nach Informationen, was zur Entstehung der Generative Engine Optimization (GEO) geführt hat.

Im Gegensatz zur traditionellen Suchmaschinenoptimierung (SEO), die sich auf Keyword-Rankings konzentriert, zielt GEO darauf ab, Inhalte für KI-generierte Antworten zu optimieren und Gruppen verwandter Fragen zu bearbeiten, um die Sichtbarkeit auf verschiedenen KI-Plattformen zu erhöhen.

🧠 Fun Fact: 19 % der Marketer planen bereits eine SEO-Strategie für generative KI in der Suche.

3. Hyper-Personalisierung in großem Maßstab

Die Grenzen der Personalisierung stehen kurz vor dem Durchbruch. Personalisierte Erlebnisse motivieren bereits 80 % der Kunden zum Kauf, aber aktuelle Ansätze segmentieren Kunden in der Regel in breite Gruppen.

KI-Systeme ermöglichen echtes 1:1-Marketing auf Unternehmensebene, wobei führende Marken jedem Kunden auf der Grundlage von Echtzeit-Verhaltensmustern einzigartige Inhaltserlebnisse bieten.

👀 Wussten Sie schon? Tools wie Dynamic Yield und Adobe Target ermöglichen Echtzeitanpassungen der Kundenerlebnisse und ermöglichen so maßgeschneiderte Inhalte, Produktempfehlungen und Botschaften, die auf individueller Ebene Anklang finden.

4. Multimodale KI verbessert die Erstellung von Inhalten

Die Zukunft gehört KI-Systemen, die nahtlos mit Text, Bild, Audio und Video arbeiten. Diese Systeme ermöglichen es Marketern, integrierte Kampagnen zu erstellen, bei denen sich die Inhalte automatisch an die verschiedenen Kanäle anpassen und gleichzeitig die Markenkonsistenz gewahrt bleibt – beispielsweise durch die Erstellung von Video-Zusammenfassungen aus Textbeschreibungen oder die Erstellung von Bildern auf der Grundlage von Textvorlagen

👀 Wussten Sie schon? Gartner prognostiziert, dass bis 2027 40 % der generativen KI-Lösungen ( GenAI) multimodal sein werden, gegenüber 1 % im Jahr 2023. Ein Viertel der Marketer plant bereits, KI zu nutzen, um Text in multimodale Kampagnen umzuwandeln.

5. KI-Agenten verändern Kundenbeziehungen

Fortschrittliche KI-Agenten revolutionieren die Kundeninteraktion, indem sie eine personalisiertere, reaktionsschnellere und kontinuierlichere Kundenbindung ermöglichen. Diese Agenten sind in Messaging-Plattformen wie WhatsApp integriert und führen Aufgaben in den Bereichen Kundenservice, Codierung, Rechtsdienstleistungen und Terminplanung im Gesundheitswesen aus, wobei sie riesige Mengen an Benutzerdaten nutzen, um die Erfahrungen individuell anzupassen.

Diese Nähe birgt jedoch auch Risiken, da Fehler das Vertrauen beschädigen können.

🧠 Fun Fact: Jeder fünfte Marketer plant, KI-Agenten einzusetzen, um Marketinginitiativen von der End-to-End-Strategie bis zur Umsetzung zu automatisieren.

Die Marketer, die in diesem KI-orientierten Zeitalter erfolgreich sein werden, sind diejenigen, die diese Trends annehmen und gleichzeitig das strategische Denken und die kreativen Einblicke beibehalten, die Technologie nicht ersetzen kann.

KI wird Marketer wahrscheinlich nicht so schnell ersetzen, aber Marketer, die KI effektiv einsetzen, werden diejenigen ersetzen, die dies nicht tun.

Mit KI, die für Sie arbeitet, smarter vermarkten

Von hyper-personalisierten E-Mail-Journeys bis hin zu leistungsstarken Werbetexten – KI hat bereits begonnen, jeden Schritt des Trichters zu verändern. Aber wo liegt der echte Wettbewerbsvorteil? Er liegt nicht allein in den Tools. Er liegt darin, wie Sie diese orchestrieren.

Das Fazit: KI braucht Strategie, Struktur und Sichtbarkeit, um einen echten Wert zu liefern. Und genau hier hebt sich ClickUp von anderen ab.

Mit ClickUp Brain gehen Marketer über die reine Erstellung von Inhalten hinaus und verbinden diese nahtlos mit dem Gesamtbild. Entwerfen Sie Kampagnen-Assets direkt in Aufgaben, automatisieren Sie sich wiederholende Workflows, nutzen Sie KI zur Zusammenfassung und Analyse von Trends und verfolgen Sie den Fortschritt aller Beteiligten – alles in einem Workspace, der speziell für moderne Marketing-Teams entwickelt wurde.

Ganz gleich, ob Sie eine Content-Engine skalieren, Ihre SEO optimieren oder kreative Ideen in fünf Anzeigensätzen und drei Personas testen möchten – mit ClickUp erledigen Sie alles schneller, intelligenter und ohne Ihren Vorsprung zu verlieren.

Generative KI schreibt die Spielregeln neu. Wenn Sie bereit sind, das Marketingteam der Zukunft aufzubauen, beginnen Sie mit einem Tool, das mit Ihnen mitdenkt. 👉 Probieren Sie ClickUp noch heute aus und verwirklichen Sie Ihre KI-gestützte Marketingstrategie.