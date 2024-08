10 Wachstumsmarketing-Strategien zur Skalierung Ihres Unternehmens

Die Vorlieben und Gewohnheiten der Verbraucher ändern sich im Handumdrehen, und mit ihnen Schritt zu halten, ist für jedes Geschäft eine ständige Herausforderung. Sie sind immer auf der Hut und fragen sich, was Ihr Kunde als Nächstes will. Außerdem ist der Markt nicht Ihr lebenslanger Freund. Die Verbrauchertrends ändern sich ebenso wie die Ansätze für Marketing und Wachstum.

Wie können Sie inmitten dieses ständigen Wandels sicherstellen, dass Ihr Geschäft nachhaltig wächst?

Die Lösung liegt in einer starken Wachstumsmarketingstrategie, die reaktionsschnell und anpassungsfähig ist, Datenanalysen in Echtzeit nutzt und auf die laufenden Erkenntnisse der Verbraucher abgestimmt ist. Außerdem muss sie die Marktsituation umfassend verstehen.

Was sorgt für Aufsehen, welche Strategien funktionieren bei Ihren Wettbewerbern, und was gefällt Ihren Kunden? Nur wenn Sie diese verschiedenen Säulen verstehen, werden Sie in der Lage sein, langfristiges Wachstum zu steuern.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen zehn datengestützte Wachstumsmarketingstrategien für Ihr Geschäft. Außerdem zeigen wir Ihnen einige Beispiele von Unternehmen, die dies erfolgreich erledigen.

Was ist Wachstumsmarketing?

Growth Marketing ist ein fortschrittlicher Marketingansatz, der auf eine nachhaltige Expansion des Geschäfts abzielt. Es stützt sich auf datengesteuerte Methoden und ein umfassendes Verständnis der gesamten Customer Journey.

Im Gegensatz zum traditionellen Marketing, bei dem die Markenbekanntheit oder die Lead-Generierung im Vordergrund stehen, konzentriert sich das Growth Marketing auf die Erreichung skalierbarer und messbaren Marketing-Ergebnissen wie z. B. Umsatzsteigerung, Gewinnung von Benutzern oder Kundenbindung.

Growth Marketers experimentieren ständig mit sozialen Medien, SEO und E-Mail-Marketingkanälen. Sie schauen sich auch ständig Marktdaten an, lernen, testen und iterieren, um die besten Marketingstrategien zu ermitteln. Durch die genaue Untersuchung des Benutzerverhaltens und die Nutzung von Erkenntnissen können Sie Ihre Kampagnen feinabstimmen und optimieren, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Als Wachstumsvermarkter müssen Sie das große Ganze im Blick haben, indem Sie alles von der Produktentwicklung bis zur Kundenerfahrung zusammenführen. Und mit dieser ganzheitlichen Ansicht können Sie ein stetiges und schnelles Wachstum Ihres Geschäfts fördern.

Für das Wachstumsmarketing ist es von entscheidender Bedeutung, Ihre Kunden gut zu kennen - es ist wichtig, ihre demografischen Daten und Schmerzpunkte zu verstehen und sogar den Wert, den sie einer Lösung beimessen.

Aber jetzt kommt der Clou: Im Gegensatz zum traditionellen Marketing geht es nicht nur um Kundenakquise.

Das Wachstumsmarketing analysiert auch die Kundenbindung und die Retentionsraten, um den besten Ansatz zu ermitteln. Darüber hinaus werden A/B-Tests, E-Mail-Marketing, SEO-Beherrschung und Datenauswertung eingesetzt, um Ihre Wachstumsstrategie zu optimieren.

Growth-Marketing-Strategie vs. Growth-Hacking-Strategie

Während eine Growth-Marketing-Strategie auf nachhaltiges, langfristiges Wachstum durch umfassenden, datengestützten Marketingaufwand setzt, konzentriert sich eine Growth-Hacking-Strategie auf schnelles Experimentieren und unkonventionelle Taktiken, um schnelle, skalierbare Ergebnisse zu erzielen. Growth Hacking und Growth-Marketing-Strategien arbeiten mit unterschiedlichen Zeitleisten und Methoden. Lassen Sie uns ihre Unterschiede untersuchen:

Hauptziel: Growth Marketing verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und strebt ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum durch umfassende Full-Funnel-Marketingstrategien an, die dazu beitragen, den Lebenszeitwert Ihrer Kunden zu steigern. Im Gegensatz dazu zielt Growth Hacking auf schnelle, kurzfristige Ergebnisse ab und konzentriert sich in erster Linie auf die schnelle Akquisition

Growth Marketing verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und strebt ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum durch umfassende Full-Funnel-Marketingstrategien an, die dazu beitragen, den Lebenszeitwert Ihrer Kunden zu steigern. Im Gegensatz dazu zielt Growth Hacking auf schnelle, kurzfristige Ergebnisse ab und konzentriert sich in erster Linie auf die schnelle Akquisition Datenverarbeitung: Das Growth Marketing sieht Daten als Quelle für die Identifizierung von Mustern und die Verfeinerung einer übergreifenden Strategie an und legt den Schwerpunkt auf einen systematischen und analytischen Ansatz. Im Gegensatz dazu geht es beim Growth Hacking um praktisches Experimentieren und schnelle Verfeinerungen, wobei Daten als Tool für schnelle Iterationen genutzt werden

Das Growth Marketing sieht Daten als Quelle für die Identifizierung von Mustern und die Verfeinerung einer übergreifenden Strategie an und legt den Schwerpunkt auf einen systematischen und analytischen Ansatz. Im Gegensatz dazu geht es beim Growth Hacking um praktisches Experimentieren und schnelle Verfeinerungen, wobei Daten als Tool für schnelle Iterationen genutzt werden Haupttaktik: Während beim Growth Marketing automatisierte und algorithmische Prozesse zum Einsatz kommen, die durch regelmäßige Anpassungen zur Sicherstellung der Effektivität ergänzt werden, geht es beim Growth Hacking eher um direkte, manuelle Tests und Optimierungen

Während beim Growth Marketing automatisierte und algorithmische Prozesse zum Einsatz kommen, die durch regelmäßige Anpassungen zur Sicherstellung der Effektivität ergänzt werden, geht es beim Growth Hacking eher um direkte, manuelle Tests und Optimierungen Unterschiedliche philosophische Grundlagen: Beim Growth Marketing geht es darum, Kundenschmerzen zu verstehen und zu lindern, einen kundenzentrierten Ansatz zu fördern und treue Kunden zu gewinnen. Im Gegensatz dazu befasst sich Growth Hacking mit unmittelbaren Schmerzpunkten im Geschäft und erreicht spezifischemarketingziele Immer noch verwirrt? Versuchen wir, dies anhand eines Beispiels zu verstehen.

Nehmen wir an, Ihr Unternehmen möchte mehr Kunden an Bord holen. Growth Hacker schlagen vielleicht eine schnelle Lösung vor, z. B. die Einführung eines beidseitigen Empfehlungsprogramms, bei dem sowohl der bestehende Kunde (Empfehlungsgeber) als auch der neue Kunde (Empfehlungsnehmer) Vorteile für eine erfolgreiche Empfehlung erhalten, um Ihre Zahlen schnell zu steigern.

Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass dies nur eine kurzfristige Lösung ist.

Wenn Sie mit dieser Strategie Aufwand für Wachstumsmarketing betreiben wollen, müssen Sie Ihr Team dazu ermutigen, Kundenfeedback zu sammeln, nachdem sie sich für Ihr Empfehlungsprogramm angemeldet haben.

Dieser fortlaufende Prozess stellt sicher, dass es beim Wachstumsmarketing nicht nur darum geht, neue Kunden zu gewinnen, sondern auch darum, das Kundenerlebnis insgesamt durch Echtzeit-Feedback zu verbessern. Zu erledigen ist dies über einen Zeitraum von sechs Monaten mit Hilfe eines projektmanagement tool wie ClickUp.

Die gesammelten Daten werden zu einem leistungsstarken Tool für datengesteuerte Anpassungen. Sie helfen auch bei der Optimierung des Empfehlungsprogramms und fördern ein nachhaltiges Wachstum, indem sie sich an den sich entwickelnden Bedürfnissen und Erwartungen Ihrer Kunden orientieren.

Die folgende Tabelle soll Ihnen helfen, die Unterschiede zwischen Growth Marketing und Growth Hacking zu verstehen:

Growth Marketing Strategien für den Erfolg im Jahr 2024

Sehen wir uns an, wie Sie effektive Growth-Marketing-Strategien umsetzen können, um langfristig und nachhaltig zu profitieren:

Produktgesteuertes Wachstum

Die produktorientiertes Wachstum strategie nutzt Ihr Produkt, um das Business-Wachstum voranzutreiben und den Kundenlebenszyklus zu steuern. Indem Sie sich auf die Bereitstellung eines herausragenden Produkterlebnisses konzentrieren, fördern Sie das organische Wachstum und unterstützen datengestützte Entscheidungen für einen dauerhaften Erfolg.

Lassen Sie uns einige Growth-Marketing-Strategien für ein produktgesteuertes Wachstum erkunden:

1. Bieten Sie Freemium- oder kostenlose Testversionen an

Jeder liebt Werbegeschenke!

Das Angebot von Freemium- oder kostenlosen Testversionen ist eine großartige Möglichkeit, Wachstumsmarketingstrategien organisch einzubinden, insbesondere wenn Sie ein SaaS-Produkt haben. So gewinnen Sie nicht nur zufriedene Kunden, sondern sammeln auch wertvolles Feedback, um Ihre Strategien in Zukunft noch besser zu optimieren.

Wenn Ihr Geschäft mit physischen Produkten zu tun hat, könnten Sie bei Ereignissen kostenlose Beispiele freigeben; wenn es sich um eine Dienstleistung handelt, bieten Sie eine kostenlose Testversion an.

Die Bereitstellung eines Beispiels oder einer kostenlosen Testversion ohne finanzielle Verpflichtung senkt die Eintragsschranken und ermutigt Ihr Einzelziel, den Wert des Produkts direkt zu erfahren.

2. Umsetzung des AARRR-Rahmens

Das AARRR-Framework, auch bekannt als Pirate Metrics, ist ein Produktanalysemodell, das verschiedene Phasen des Kundenlebenszyklus darstellt: Akquisition, Aktivierung, Bindung, Umsatz und Weiterempfehlung. Jede Phase ermöglicht es Ihnen, das Verhalten der Benutzer zu verstehen und produktgesteuerte Wachstumsstrategien zu optimieren.

Innerhalb des AARRR-Frameworks befasst sich jede Metrik mit kritischen Aspekten wie Umsatzsteigerung und Erweiterung Ihres Kundenstamms. Obwohl sich diese Bereiche nicht überschneiden, bilden sie gemeinsam eine klar definierte Abfolge. Die Beherrschung dieser Abfolge gewährleistet, dass Ihr Unternehmen mit höchster Effizienz arbeitet.

Nutzen Sie ClickUp's produktmarketing-Software um diese Metriken nachzuverfolgen und aufzuzeichnen.

ClickUp's Vorlage für einen Marketing Plan wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung, Organisation und Nachverfolgung Ihres Marketing Projekts zu helfen.

ClickUp's Whiteboard für Wachstumsexperimente bietet einen methodischen Weg zum Testen von Business-Expansionsplänen. Skizzieren, organisieren und führen Sie Wachstumsexperimente systematisch durch. Strukturieren Sie Ihre Hypothesen, stellen Sie Experimente ein, verfolgen Sie die Ergebnisse und ziehen Sie Erkenntnisse daraus.

ClickUp's Whiteboard-Vorlage für Wachstumsexperimente wurde entwickelt, um Sie bei der Nachverfolgung, Dokumentation und Analyse von Wachstumsexperimenten zu unterstützen.

ClickUp's Ziele feature bietet eine strukturierte Plattform für die Einstellung, Nachverfolgung und Erreichung von Wachstumszielen und gewährleistet so die Ausrichtung an Ihrer übergreifenden Geschäftsstrategie. ClickUp's Marketing Features angebot spezialisiert tools für Marketing Teams für einfache Zusammenarbeit und Projektmanagement. Mit mehreren skalierbaren Workspaces können Sie mit ClickUp verschiedene Aspekte Ihres Marketingaufwands zentral und effizient organisieren und verwalten.

mit ClickUp Goals Ziele für Teams festlegen und freigeben

3. Fesseln Sie Ihr Publikum mit interaktiven Produkt Touren

Fesseln Sie Ihr Publikum mit interaktiven Produkttouren, bei denen Benutzer Ihr Angebot aus erster Hand kennenlernen können. Diese Touren ermöglichen es den Benutzern, sich in Echtzeit mit Ihrem Produkt auseinanderzusetzen und ermöglichen eine unmittelbare Beantwortung ihrer Fragen und Rückmeldungen, wodurch das Kundenerlebnis insgesamt verbessert wird.

Diese interaktiven Demos steigern nicht nur das Engagement der Benutzer, sondern sind auch entscheidend für die Optimierung der Konversionsraten. Beziehen Sie die Benutzer aktiv ein, erfüllen Sie ihre Bedürfnisse, und beobachten Sie, wie Ihr Geschäft mit diesen interaktiven Erfahrungen wächst.

ClickUp hilft Ihnen mit seinen einzigartigen Features, Ihr Publikum besser einzubinden. Nutzen Sie ClickUp zur Ideenfindung oder zur Erstellung von Workflows oder Demos mit ClickUp Whiteboard . Gekoppelt mit ClickUp AI können Sie interaktive Texte schreiben und Wissensdatenbanken über Ihr Produkt erstellen.

Die Checklisten von ClickUp stellen sicher, dass in Ihren Prozessen nichts vergessen wird, und verhindern so Versäumnisse. Außerdem erfassen die Formulare von ClickUp problemlos die Fragen der Benutzer, was das Sammeln von Infos erleichtert und die Kommunikation verbessert.

Beobachten Sie Ihre Kunden

der Kunde hat immer Recht" ist eine Tugend, die für jedes Geschäft gilt - ob groß oder klein. Ein grundlegender Aspekt der Wachstumsmarketingstrategie besteht darin, den Kunden den größtmöglichen Wert zu bieten.

Hier finden Sie verschiedene kundenorientierte Wachstumsmarketingstrategien, die Sie einbeziehen können:

4. Bauen Sie eine aktive und einladende Gemeinschaft auf

Indem Sie eine aktive Gemeinschaft aufbauen, lassen Sie den Aufwand für Mund-zu-Mund-Propaganda für sich arbeiten.

Eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten bedeutet ein wirkungsvolles Netzwerk von Personen, die sich dafür begeistern, Ihre Marke weiterzuverbreiten.

Und nicht nur das: Das Feedback, das eine Community liefert, ist von unschätzbarem Wert für die Optimierung von Produkten. Ganz zu schweigen von der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen, das Sie bei Ihrem Einzelziel durch die Einbindung einer einladenden Community gewinnen.

5. Personalisieren Sie Ihren Marketingaufwand für Ihr Einzelziel

Personalisierung geht über das Einfügen des Kundennamens in vorgefertigte Mailvorlagen hinaus.

Die Personalisierung greift tief in Ihre hart erarbeiteten Datenanalysen ein, um Ihre Marketingaktivitäten dynamisch anzupassen und umzuleiten marketing-Kampagnen . So können Sie ein breiteres Publikum erreichen, ohne Geld für ineffektiven Aufwand für Einzelziele auszugeben.

Kundeninteressen, Kaufpräferenzen, Kundenerfahrungen, demografische Daten und die Transaktionshistorie - all das spielt bei der Erstellung personalisierter Marketingkampagnen eine Rolle. Kunden werden positiv reagieren, wenn sie Botschaften sehen, die ihren Zinsen entsprechen.

Mit ClickUp können Sie E-Mails von der Plattform aus verschicken, so dass Ihre gesamte Kommunikation an einem Ort stattfindet und Sie nicht mehr auf verschiedene Tools zurückgreifen müssen.

Außerdem können Sie Ihre E-Mail-Inhalte mit den KI-Funktionen von ClickUp verbessern und so ansprechende und überzeugende Texte schreiben, die bei Ihrer Zielgruppe ankommen. ClickUp's Newsletter Whiteboard macht die Erstellung von ansprechenden Newslettern ebenfalls einfach. Dieses Feature bietet einen gemeinschaftlichen Space für Brainstorming, Planung und Gestaltung von Newslettern. Egal, ob Sie alleine oder im Team arbeiten, das Whiteboard erleichtert die nahtlose Zusammenarbeit und stellt sicher, dass Ihre Newsletter optisch ansprechend sind und Ihre Botschaft effektiv an Ihr Publikum vermitteln.

Die ClickUp Vorlage für das Newsletter Whiteboard wurde entwickelt, um Sie bei der Erstellung, Nachverfolgung und Zustellung von Newslettern zu unterstützen.

ClickUp's Aufgaben und Ansichten in Verbindung mit dem ClickUp-Kampagnenmanagement-Vorlage machen das Projektmanagement jeder Kampagne zu einem unkomplizierten Prozess. ClickUp ist Ihr Hub für alles - von der Planung bis zur Ausführung. Hier findet eine nahtlose Zusammenarbeit statt, die Ihr Arbeitsleben erheblich erleichtert.

ClickUp's Vorlage für das Management von Marketingkampagnen wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Marketingkampagnen von Anfang bis Ende zu verwalten.

6. Bieten Sie Ihren treuesten Kunden Vorteile

Implementieren Sie ein Treueprogramm, um Stammkunden zu binden und Ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten.

Instanz, wenn ein wiederkehrender Kunde Ihr Produkt kaufen möchte, geben Sie ihm einen Rabatt, der für Erstbesucher nicht verfügbar ist. Oder bieten Sie ihnen QOL (Quality-of-Life)-Features, die einfach über ClickUp bereitgestellt werden, z. B. kürzere Wartezeiten, die durch ClickUp's Auslöser-basierte Automatisierung von Aufgaben .

Binden Sie Stammkunden an sich, indem Sie Geschenke, exklusive Rabatt-Coupons für Mitglieder und andere Treuevorteile anbieten. Bieten Sie ein kostenpflichtiges Mitgliedschaftsprogramm mit erheblichen Rabatten an - eine bewährte Methode zum Aufbau eines treuen Kundenstamms.

7. Sammeln und zeigen Sie Erfahrungsberichte von Benutzern, die Ihr Produkt lieben

Eine Sammlung von Erfahrungsberichten auf der Landing Page hat eine doppelte Wirkung.

Erstens schafft sie Vertrauen und fördert die menschliche Verbindung zu Ihrem Produkt. Zum anderen fühlen sich die Benutzer des Produkts wertgeschätzt. Testimonials zeigen, wie Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung ein reales Problem gelöst und das Leben der Menschen positiv beeinflusst hat.

Verwenden Sie Feature-Stories von tatsächlichen Benutzern auf Ihrer Website, Ihrem Blog und Ihren Social-Media-Kanälen, um Empfehlungen auszusprechen. Die positive Sichtweise tatsächlicher Benutzer wird andere dazu ermutigen, Ihre Produkte oder Dienstleistungen auszuprobieren. ClickUp's Vorlage für eine Fallstudie ist ein benutzerfreundliches und effizientes tool, das die Erstellung überzeugender Fallstudien vereinfacht. Ein strukturiertes und intuitives Layout führt Sie durch die wesentlichen Elemente einer Fallstudie und gewährleistet eine professionelle und wirkungsvolle Präsentation Ihrer Erfolge.

Die ClickUp Vorlage für Fallstudien wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ideen und Erkenntnisse aus Kundenfeedback zu erfassen.

ClickUp weiß, wie wichtig das Sammeln von Feedback ist, um Ihre Prozesse zu verbessern und zu verfeinern. Deshalb bietet die Plattform benutzerfreundliche Formulare für Feedback-Umfragen an. Diese ClickUp Formulare sind anpassbar und ermöglichen es Ihnen, Umfragen zu entwerfen, die spezifische Erkenntnisse von Ihrem Publikum erfassen. Das gesammelte Feedback kann dann analysiert werden, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre Projekte oder Dienstleistungen zu verbessern.

Die Vorlage für Feedback-Formulare von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Kundenfeedback zu erfassen und Kundendaten an einem Ort zu organisieren.

Mit Inhalten Geschichten erzählen

Die Verbraucher werden heute mit Werbung und Werbebotschaften bombardiert. Durch das Erzählen von Geschichten können Sie sich jedoch vom Rest der Masse abheben.

Erzählen Sie fesselnde, glaubwürdige Geschichten, die ankommen - sie schaffen eine echte Verbindung zum Kunden und werben gleichzeitig subtil für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung.

Im Folgenden finden Sie einige Möglichkeiten, wie Sie diese wirkungsvolle Marketingstrategie in Ihr Geschäft einbauen können:

8. Verwenden Sie erzählerisch orientiertes Video-Marketing

Wenn Sie Videos in Ihre Wachstumsmarketingstrategie einbeziehen, sind Sie Ihren Mitbewerbern ein paar Schritte voraus. Das Erzählen von Geschichten durch Videos ist anschaulicher und fesselnder und kann Wunder für Ihr Geschäft bewirken.

Der Aufwand für narratives Video-Wachstumsmarketing konzentriert sich darauf, die Geschichte Ihres Geschäfts aus einem menschlichen Blickwinkel zu erzählen, anstatt aus langweiligen und monotonen Tabellen und Zahlen.

Eine Video-Wachstumsmarketingstrategie vermittelt effektiv die Geschichte Ihrer Marke und das, wofür sie steht, da Menschen Videos oft ansprechender finden als textliche Inhalte.

Sie wissen nicht, wie Sie anfangen sollen? ClickUp hilft Ihnen auch hier wieder. Mit seiner intelligenten KI können Sie Video-Skripte verfassen, die Ihre Kunden berühren. Verwenden Sie ClickUp Dokumente um sie mühelos zu speichern und für die kreativen Köpfe in Ihrem Unternehmen freizugeben.

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von ClickUp Produktionsverfolgung unterstützt Sie bei der fristgerechten Produktion hochwertiger Videos mithilfe der integrierten Produktionspipeline.

Die Vorlage für die Produktionsverfolgung von ClickUp wurde entwickelt, um Sie bei der Verwaltung und Nachverfolgung des Fortschritts Ihrer Produktionsabläufe zu unterstützen.

9. Soziale Medien nutzen

Social Media Marketing ist heutzutage ein absolutes Muss, insbesondere für eine erfolgreiche Wachstumsmarketingstrategie.

Erstens erwarten die Verbraucher, dass Sie eine solide Präsenz in den sozialen Medien haben. Zweitens: Wenn Sie die sozialen Medien nicht nutzen, um für Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu werben, entgeht Ihnen ein großer Pool potenzieller Kunden. Außerdem sind die sozialen Medien ein großartiger Ort, um die Persönlichkeit und die Stimme Ihrer Marke zur Geltung zu bringen und aus dem Einheitsbrei herauszutreten.

Auch wenn das Marketing in den sozialen Medien kostengünstig ist, können Sie mit Ihren werblichen Inhalten eine große Zahl potenzieller, treuer Kunden erreichen. Um das Beste aus dem Social-Media-Marketing herauszuholen, sollten Sie Ihr Einzelziel identifizieren, das Verhalten der Benutzer analysieren und mit der Zusammenstellung von Daten und der Nutzung von social media analytics tools .

Beobachten Sie Ihre Konkurrenten, lernen Sie aus deren Fehlern und passen Sie Ihre Inhalte an die Markttrends an.

10. Veröffentlichen Sie SEO-optimierte Blogbeiträge

Bei SEO ging es schon immer um Wachstum. Sie konzentriert sich auf die Optimierung von Inhalten, um die Sichtbarkeit im Internet zu verbessern und bessere SERP-Rankings zu erzielen.

Effektives SEO erfordert ein solides Verständnis der Algorithmen und Rankingfaktoren von Suchmaschinen. Und dann ist da noch der wichtigste Teil der SEO - die Keyword-Recherche. Die Entwicklung einer geeigneten Keyword-Strategie ist ein todsicherer Weg, um die SEO-gestützte Lead-Generierung zu festigen. Haben wir schon erwähnt, dass ClickUp auch Vorlagen für die Keyword-Recherche anbietet?

Sobald Sie den Dreh mit SEO raus haben, können Sie Ihre Blog-Posts nutzen, um den Traffic auf Ihre Produkt- oder Service-Seite zu lenken und Ihrem Geschäft zu höheren Lead-Conversion-Raten zu verhelfen.

Fallstudien zum Erfolg von Growth Marketing

Schauen wir uns Beispiele von Geschäften und Marken an, die Growth-Marketing-Strategien erfolgreich angewandt haben, um nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

1. Dropbox

über Dropbox Einer der größten Akteure in der Branche der Cloud-Speicher, Dropbox erreichte 2018 eine erstaunliche Bewertung von 10 Milliarden Dollar ohne viel für Werbung auszugeben. Wie haben sie das zu erledigen?

Dropbox hat sich stark auf Empfehlungen gestützt und ein Empfehlungssystem in das Produkt integriert. Und sie erledigten dies auf clevere Weise.

Dropbox schenkte seinen Benutzern kostenlosen zusätzlichen Speicherplatz, wenn ein neuer Benutzer sich über einen Empfehlungslink oder Code für den Dienst anmeldete. Auf diese Weise wurden die Benutzer ermutigt, ihre Freunde und Familienangehörigen auf die Plattform einzuladen, und es entstand ein treuer Stamm von Stammkunden.

Dropbox ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Geschäfte ein schnelles und explosionsartiges Wachstum erzielen können, indem sie die Kraft der Marketingstrategie des Empfehlungswachstums ausschöpfen.

Eine wichtige Erkenntnis aus dem Erfolg von Dropbox ist die Bedeutung der Einfachheit. Das Unternehmen entwickelte ein einfaches und leicht verständliches Empfehlungsprogramm ohne komplizierte Bedingungen.

2. TikTok

über TikTok Wer kennt (oder nutzt) heutzutage nicht TikTok? Die enorme Popularität der App hat sogar eine neue Nische für Ersteller von Inhalten geschaffen - die TikTokers.

TikTok verzeichnete stolz eine 215 Prozent Wachstumsrate im Markenwert ; und gehört zu den bekanntesten Medien- und Unterhaltungsmarken auf der globalen Bühne.

Die enorme Popularität von TikTok lässt sich größtenteils auf die Marketingstrategie des Influencer-Wachstums zurückführen.

TikTok ging Partnerschaften mit Social-Media-Persönlichkeiten ein, hauptsächlich mit Bloggern und Influencern, die bereits eine große Fangemeinde auf anderen Plattformen hatten. Diese Ersteller begannen dann, Inhalte auf TikTok zu posten und sie mit ihren Followern auf anderen Plattformen freizugeben.

TikTok konzentrierte sich nicht nur auf eine Marketingstrategie für Influencer und kreatives Wachstum, sondern behielt auch die Generation Z und die Millennials im Auge. Es hat seine Plattform auf die Bedürfnisse und Zinsen der jüngeren Generation zugeschnitten. Dieser personalisierte Ansatz trug wesentlich dazu bei, dass TikTok weltweit in den Diagrammen der App Stores auftauchte.

Der Erfolg von TikTok ist ein klares Beispiel für die Macht der Influencer-Wachstumsmarketing-Strategie und den cleveren Einsatz von sozialen Medien. Er unterstreicht, wie wichtig es ist, ein Produkt auf die Wünsche und Bedürfnisse seines Einzelziels zuzuschneiden; der Fokus von TikTok auf die Jugend ist ein Schlüssel zum Erfolg.

3. Airbnb

über AirBnB Airbnb, das weltweite Geschäft mit der Ferienvermietung, wurde bereits 2008 gegründet. Aufgrund des unkonventionellen Konzepts, dass Fremde Wohnungen freigeben, stieß es auf Skepsis.

Heute ist Airbnb ein erfolgreiches Unternehmen, das einen Börsengang mit einem Wert von mehr als 100 Milliarden Dollar . Wie konnte eine scheinbar verrückte Idee die Massen erreichen und ein globales Geschäft werden?

Sicherlich nicht durch traditionelle Marketingmethoden.

Statt in Werbung und Aktionen zu investieren, überlässt Airbnb es den von Benutzern erstellten Inhalten, die Arbeit zu erledigen. Nur 30 Prozent der Inhalte werden intern erstellt, der Rest wird von Benutzern generiert und verbreitet.

Schauen Sie sich die Konten von Airbnb auf Instagram, Facebook und Twitter an, und Sie werden von Hunderten von Fotos, Videos und anderen Inhalten begrüßt, die von Benutzern eingereicht wurden. Dies ist eine effiziente Strategie für den Aufbau von Gemeinschaften und sozialen Medien.

Airbnb legt nicht nur Wert auf die Gemeinschaft und die von Benutzern erstellten Inhalte, sondern verfolgt auch eine Marketingstrategie für das Wachstum in den sozialen Medien, die mehrere Kanäle umfasst. Airbnb nutzt verschiedene Social-Media-Plattformen, um einzigartige und unterschiedliche Inhalte zu vermitteln. Zum Beispiel konzentriert sich der YouTube-Kanal auf Reiseberichte und Reisevlogs, während auf Instagram die besten und neuesten Airbnb-Unterkünfte vorgestellt werden.

Einstieg in das Growth Marketing mit ClickUp

Sie machen etwas falsch, wenn Sie die Kanäle des Wachstumsmarketings nicht nutzen, um Ihr Geschäft anzukurbeln.

Wachstum sollte zwar nicht immer der einzige Fokus Ihres Geschäfts sein, aber es sollte eine Priorität sein, der Sie regelmäßig Aufmerksamkeit schenken.

Die von uns besprochenen Wachstumsmarketing-Strategien sind praxiserprobt und können, wenn sie richtig umgesetzt werden, Ihre Beziehungen zu Ihren Kunden verbessern und gleichzeitig Ihre Gewinne steigern. Im Gegensatz zum traditionellen Marketing sind Wachstumsmarketing-Strategien eine Einbahnstraße, um in einem wettbewerbsintensiven Geschäft nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Und raten Sie mal, was Sie auf Ihrem Weg zum Wachstum unterstützen kann? ClickUp, natürlich. Die umfassenden Funktionen für End-to-End-Projektmanagement und Marketing-Automatisierung können mit Ihrem Geschäft wachsen. Mit ClickUp können Sie über die gesamte Customer Journey hinweg realistische Meilensteine für Ihr Wachstum einstellen und erreichen.

Probieren Sie es selbst aus und überzeugen Sie sich von der Magie von ClickUp. Anmelden bei ClickUp jetzt kostenlos!