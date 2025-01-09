Welche Vorteile ClickUp einzigartig machen

Springen Sie zwischen einem Dutzend Apps hin und her, nur um Ihren Arbeitstag zu überstehen? Ein Projektmanagement-Tool hier, eine Chat-Plattform dort, Dokumente verstreut über verschiedene Cloud-Speicherdienste und mehr als 25 Browser-Registerkarten gleichzeitig geöffnet?

Der durchschnittliche Wissensarbeiter wechselt fast 1200 Mal pro Tag zwischen verschiedenen Anwendungen. Dieser ständige Kontextwechsel kostet Unternehmen jährlich bis zu 9 % der produktiven Zeit pro Mitarbeiter.

Dieser Spagat kostet Sie nicht nur Zeit. Er zehrt auch an Ihrer Konzentration, Ihrer Kreativität und Ihrer Fähigkeit, großartige Arbeit zu leisten.

Aber die Lösung ist nicht nur ein weiteres Projektmanagement-Tool. Sie benötigen eine einheitliche Plattform – einen Ort, an dem Sie alles haben, was Sie für Ihre Arbeit benötigen: Aufgabenverwaltung, Teamkommunikation in Echtzeit, Zusammenarbeit an Dokumenten und sogar KI-gestützte Workflow-Automatisierung.

So etwas wie eine "App für alles, für die Arbeit". So etwas wie ClickUp.

ClickUp begegnet dieser Herausforderung direkt, indem es Ihren gesamten Workflow auf einer einzigen, einheitlichen Plattform zusammenführt. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen, was ClickUp so einzigartig macht – und warum das für die Leistung Ihres Teams wichtig ist.

🎯 Die Vorteile von ClickUp in 60 Sekunden ClickUp kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten

ClickUp Chat verbindet Unterhaltungen direkt mit Aufgaben dank KI-gestützter Automatisierung, die Ihre gesamte Arbeit im Kontext behält

ClickUp Brain ist die native KI von ClickUp, die mehr als nur automatisiert – sie lernt. Sie schlägt Maßnahmen basierend auf den Gewohnheiten Ihres Teams vor, erleichtert die Nachverfolgung von Arbeiten und beantwortet sogar Fragen anhand des Wissens in Ihrem Workspace

Jedes Team arbeitet anders. Das verstehen wir. In ClickUp können Sie Ansichten, Workflows und Automatisierungsregeln an Ihre Prozesse anpassen, egal ob Sie agile Sprints verwalten oder Marketingkampagnen koordinieren

ClickUp wurde entwickelt, um die Anforderungen von Fortune-500-Unternehmen zu erfüllen, ist jedoch flexibel und schnell anpassbar, wodurch es sich auch perfekt für Start-ups und Solopreneure eignet

Mit branchenweit einzigartigen Features wie KI-gestütztem Chat und dynamischen Whiteboards, die die KI-Bildgenerierung und kontextbezogene Aufgabenverwaltung unterstützen, ist ClickUp darauf ausgelegt, mit Ihnen zu wachsen und sich anzupassen

Für Teams, die genug von unzusammenhängenden Tools haben und nach einer intelligenteren Arbeitsweise suchen, bietet ClickUp einen grundlegend anderen Ansatz für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit.

Erfahren Sie genau, wie ClickUp "Arbeit über Arbeit" reduziert, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was zu Ergebnissen führt.

Einzigartige Features, die ClickUp auszeichnen

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie ein Tool entdecken, das Ihre Arbeitsweise einfach versteht?

Das ist ClickUp. Hier finden Sie eine kurze Übersicht über 12 erstaunliche Vorteile, die es so einzigartig machen:

1. Projektmanagement, das Sinn macht

Denken Sie an einen typischen Arbeitstag. Sie jonglieren mehrere Projekte, jedes mit seiner eigenen Zeitleiste, Abhängigkeiten und Stakeholdern. Herkömmliche Projektmanagement-Tools zwingen Sie oft dazu, Ihren Workflow an ihre starre Struktur anzupassen. ClickUp dreht den Spieß um.

Mit den Aufgabenverwaltungs-Features von ClickUp können Sie Aufgaben zuweisen und das Wichtigste mit benutzerdefinierten Prioritätsstufen und intelligenten Sortieroptionen angehen.

Möchten Sie Ihr Projekt im morgendlichen Meeting als Gantt-Diagramm visualisieren, für das Standup-Meeting Ihres Entwicklungsteams zu einem Kanban-Board wechseln und dann eine Kalenderansicht für die Ressourcenplanung aufrufen?

All das (und noch viel mehr!) können Sie mit über 15 benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp erledigen.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben ganz nach Ihren Wünschen in einer der vielen verfügbaren ClickUp-Ansichten

Und das Beste daran: Ihr gesamtes Team kann gleichzeitig verschiedene Ansichten desselben Projekts nutzen und dabei so arbeiten, wie es für jeden Einzelnen am sinnvollsten ist, was die Produktivität steigert.

📌 Hier ein Beispiel aus der Praxis: Einer unserer Unternehmenskunden, Finastra, das größte reine Finanzdienstleistungs-Softwareunternehmen, hatte aufgrund fehlender zentraler GTM-Pläne mit inkonsistenten Kampagnenlieferungen zu kämpfen. Die fragmentierte Struktur machte es für die Geschäftsleitung schwierig, einen Überblick darüber zu gewinnen, welche GTM-Aktivitäten zu welchem Zeitpunkt in welcher Geschäftseinheit stattfanden. Stellen Sie sich 200 Folien mit Marketingplänen vor, die in dem Moment, in dem wir sie erstellen, bereits veraltet sind. Die fragmentierte Struktur machte es für die Geschäftsleitung schwierig, einen Überblick darüber zu erhalten, welche GTM-Aktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt für welche Geschäftseinheit durchgeführt wurden. Stellen Sie sich 200 Folien mit Marketingplänen vor, die in dem Moment, in dem wir sie erstellen, bereits veraltet sind. Nach der Umstellung auf ClickUp konnten sie eine 30-prozentige Steigerung der Effektivität der Zusammenarbeit und eine 40-prozentige Steigerung der gesamten GTM-Effizienz erzielen, einfach weil regionale Teams mit denselben Daten in ihrer bevorzugten Ansicht arbeiten konnten. Wir können die Ergebnisse unserer Marketinginitiativen in einer regionalen Ansicht oder einer Kampagnenansicht darstellen. Dazu gehört auch, dass wir sehen, welche Arten von Aktivitäten wir durchführen und in welcher Phase des Trichters wir sie getaggt haben. Auf diese Weise kann sich die Geschäftsleitung schnell über den Status eines Projekts informieren. Wir können die Ergebnisse unserer Marketinginitiativen in einer regionalen Ansicht oder einer Kampagnenansicht darstellen. Dazu gehört auch, dass wir sehen, welche Arten von Aktivitäten wir durchführen und in welcher Phase des Trichters wir sie getaggt haben. Auf diese Weise kann die Geschäftsleitung sich schnell über den Status eines Projekts informieren.

2. Zusammenarbeit, die alle auf dem Laufenden hält

83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation in erster Linie auf E-Mails und Chats, wodurch wichtige Informationen über verschiedene Kanäle verstreut werden und eine effektive Zusammenarbeit eingeschränkt wird.

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie endlose E-Mail-Threads oder Chat-Nachrichten durchforsten mussten, um das eine entscheidende Detail für Ihr Projekt zu finden? Diese Zeiten sind vorbei.

Mit ClickUp Chat finden Ihre Unterhaltungen nicht nur neben Ihrer Arbeit statt, sondern sind ein integraler Bestandteil davon.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie besprechen mit Ihrem Team im Chat ein neues Feature. Jemand erwähnt eine wichtige Anforderung. Anstatt darauf zu hoffen, dass jemand daran denkt, später eine Aufgabe zu erstellen, können Sie dies direkt aus Ihrer Unterhaltung heraus tun – manuell oder automatisch mithilfe von KI.

Aber das ist noch nicht alles. Diese Aufgaben behalten ihre Beziehung zur ursprünglichen Diskussion bei, sodass Sie nie den wertvollen Kontext verlieren.

Starten Sie eine schnelle Audio-Video-Synchronisierung direkt aus Ihrem Chat-Fenster, wenn ein komplexes Thema eine persönliche Besprechung erfordert

Nutzen Sie die native KI von ClickUp, um lange Diskussionen zusammenzufassen und automatisch auf den neuesten Stand zu bleiben

Finden Sie mit KI sofort verwandte Aufgaben und Dokumente für jede Unterhaltung

Erstellen und teilen Sie in ClickUp Whiteboards , die mit Ihren Aufgaben und Dokumenten verbunden sind, und generieren Sie sogar KI-Bilder, die sich perfekt für Brainstorming-Sitzungen eignen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Bilder mit KI in ClickUp Whiteboards

Kein Wechseln mehr zwischen Apps und kein Verlust wichtiger Informationen. Ihr gesamter Workflow, von zwanglosen Chats bis hin zur formellen Projektplanung, befindet sich an einem Ort, was die asynchrone Arbeit vereinfacht.

Vida Health, ein Unternehmen für virtuelle Gesundheitsdienstleistungen, nutzte die integrierten Funktionen für die Zusammenarbeit von ClickUp, um die Produktivität im Marketing um 50 % zu steigern. Außerdem gaben sie an, jede Woche eine Stunde bei der Suche nach Informationen und Kontext zu sparen und acht Stunden pro Woche in Meetings für alle Beteiligten einzusparen.

So sparen Sie wertvolle Zeit, die Sie für produktive Arbeit statt für digitale Verwaltungsaufgaben nutzen können.

3. KI, die Ihre Arbeit wirklich erleichtert

Sprechen wir über KI. Nicht als Modewort, sondern als praktische, alltägliche Technologie, ohne die Sie sich fragen werden, wie Sie jemals ohne sie gearbeitet haben.

ClickUp Brain™ ist wie ein hocheffizientes Teammitglied, das niemals schläft, keine Kaffeepausen macht und sich irgendwie an alles erinnert, was jemals in Ihrem Workspace passiert ist.

Aber was ist mit ChatGPT, Claude und Gemini, fragen Sie sich? Die sind doch alle gleich, oder? Nicht ganz.

Das macht den KI-Ansatz von ClickUp so besonders: Anstatt KI als separates Tool zu behandeln, haben wir sie in Ihre bestehende Arbeitsweise integriert.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem morgendlichen Meeting und besprechen mit Ihrem Team die Ziele für das Quartal. Während Sie Aktionselemente identifizieren und ClickUp-Aufgaben erstellen, um diese zu organisieren und zu verfolgen, kann Brain automatisch perfekt formatierte Unteraufgaben aus den Aufgabennamen erstellen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain sofort Unteraufgaben aus Ihren Aufgaben

Was ist mit den Momenten, in denen Sie etwas Bestimmtes aus einem Meeting vor drei Monaten finden müssen? Brain erinnert sich nicht nur daran, was gesagt wurde, sondern versteht auch den Kontext.

Fragen Sie: "Was haben wir bezüglich des Marketingbudgets für das zweite Quartal beschlossen?", und ClickUp ruft Informationen aus relevanten Chats, Projektdokumenten und Aufgaben ab, um Ihnen eine umfassende Antwort zu geben.

💡Profi-Tipp: Über 60 % der Zeit eines Teams wird mit der Suche nach Kontext, Informationen und Aktionselementen verbracht. Mit Brain können Sie ganz einfach 2-3 Stunden pro Woche sparen, indem Sie frühere Entscheidungen schnell finden und zusammenfassen.

Es generiert automatisch KI-StandUps auf der Grundlage der letzten Aktivitäten und fertiggestellten Aufgaben

Verwenden Sie die KI-StandUps von ClickUp Brain für sofortige Projektzusammenfassungen, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich wichtig ist

Es analysiert Ihre Projektdaten, um potenzielle Verzögerungen vorherzusagen und Möglichkeiten zur Risikominimierung vorzuschlagen

Sie können damit alle Arten von Inhalten erstellen – von schnellen E-Mail-Antworten bis hin zu vollständigen, aussagekräftigen Blogbeiträgen

Wenn jemand im Chat eine Frage stellt, die bereits beantwortet wurde, kann Brain sofort die Antwort liefern, wodurch Ihr Team Zeit spart

Lesen Sie auch: Wie Sie KI für mehr Produktivität nutzen können

4. Alles an einem Ort (wirklich alles)

Sie haben wahrscheinlich schon einmal von einer "All-in-One-Plattform" gehört. Aber hier ist der Grund, warum sich der Ansatz von ClickUp zur Konvergenz grundlegend unterscheidet: Wir verbinden nicht nur verschiedene Tools miteinander, sondern überdenken von Grund auf, wie sie zusammenarbeiten sollten.

Nehmen wir Sarah, eine Produktmanagerin bei einem Tech-Startup, die ihren Tag im ClickUp Chat beginnt und mit ihrem Team die Prioritäten für neue Features bespricht. Während sie sich unterhalten, öffnet sie direkt aus dem Chat-Fenster ein neues ClickUp-Dokument, um die Anforderungen zu skizzieren. ClickUp Brain hilft dabei, indem es relevante Informationen aus früheren Diskussionen und bestehenden Aufgaben abruft.

Wenn die Anforderungen feststehen, wandelt sie mit einem einzigen Klick die wichtigsten Punkte in Aufgaben um – Aufgaben, die sowohl mit dem ursprünglichen Chat als auch mit dem Dokument verbunden bleiben.

Später müssen Entwickler nicht mehr mehrere Plattformen durchsuchen, wenn sie nach dem Kontext einer bestimmten Anforderung fragen. Alles ist miteinander verbunden: die erste Diskussion, das Dokument mit den Anforderungen, die Details zur Aufgabe und nachfolgende Unterhaltungen.

In den meisten Setups benötigen Sie mindestens vier verschiedene Tools, um diesen Workflow auszuführen. In ClickUp ist es ein fließender Workflow, in dem jedes Teil ganz natürlich in das nächste übergeht.

Einer unserer Kunden, RevPartners, hat eine interessante Metrik freigegeben: Nachdem sie den Konvergenzansatz von ClickUp vollständig umgesetzt hatten, konnten sie ihre Kosten für Software-Abonnements um 50 % senken. Sie erhielten die Leistung von drei Tools auf einer Plattform zum halben Preis. Der wahre Wert lag jedoch nicht nur in den Kosteneinsparungen – ihr Team berichtete: 64 % schnellere Servicebereitstellung mit ClickUp-Vorlagen

83 % weniger Zeitaufwand für die Projektplanung (von 30 Minuten auf 5 Minuten)

36 % effizientere Status-Meetings

5. Anpassbare Workflows, die sich Ihrem Stil anpassen

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Sie gegen Ihr Projektmanagement-Tool kämpfen, anstatt dass es für Sie arbeitet? Das ist eine häufige Frustration, die wir mit den anpassbaren Workflows von ClickUp gelöst haben.

Anstatt Sie bei der Verwaltung von Projekten in eine vordefinierte Box zu zwingen, können Sie mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp Workflows erstellen, die die Abläufe Ihres Teams widerspiegeln.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Daten effektiv zu kategorisieren und zu filtern

Sie können sie verwenden, um genau die Daten zu erfassen und anzuzeigen, die Sie für jede Aufgabe in ClickUp benötigen, egal ob es sich um Fristen, Budgets, Projektphasen oder Kundenpräferenzen handelt. Mit benutzerdefinierten Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen, Datumsfeldern, Nummern oder sogar Fortschrittsbalken stellen sie sicher, dass jede Aufgabe den Kontext hat, den Ihr Team benötigt, um voranzukommen.

Die benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp unterstützen dies zusätzlich. Ein Designteam benötigt beispielsweise Status wie "In Bearbeitung", "In Überprüfung" und "Bereit für die Entwicklung", während ein Content-Team "Entwurf", "Bearbeitung" und "Geplant" benötigt

Mit ClickUp können Sie einzigartige Workflows für jedes Team, jedes Projekt oder sogar jede einzelne Aufgabenliste erstellen. Was dies wirklich leistungsstark macht, ist die Möglichkeit, bedingte Workflows zu erstellen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren.

Erstellen Sie in ClickUp Wenn-Dann-Automatisierungssequenzen, um sich wiederholende Projektaufgaben zu automatisieren

Sie können beispielsweise ClickUp-Automatisierungen einrichten, wenn:

Wenn der Status einer Aufgabe auf "Zur Überprüfung bereit" wechselt, wird sie automatisch Ihrem QA-Team zugewiesen

Wenn eine Aufgabe länger als 5 Tage im Status "In Bearbeitung" ist, löst dies eine Benachrichtigung an die Projektmanager aus

Wenn jemand den Tag "Dringend" als Priorität hinzufügt, wird eine Benachrichtigung in Ihrem festgelegten Chat-Kanal erstellt

6. Echtzeit-Berichterstellung, die Ihnen die Geschichte hinter Ihren Daten erzählt

Vergessen Sie statische Berichte, die schon in dem Moment veraltet sind, in dem Sie sie erstellen. Verfolgen Sie den Fortschritt mit Echtzeit-Berichterstellung in ClickUp. Mit Dashboards, die sich während der Arbeit aktualisieren, erhalten Sie einen Live-Pulse Ihrer Projekte.

Angenommen, Sie leiten eine Produkteinführung. Ihre ClickUp-Dashboards können gleichzeitig Folgendes anzeigen:

Sprint-Fortschritte über verschiedene Teams hinweg

Ressourcenallokation und Kapazität

Budget-Nachverfolgung mit verbrannten vs. verbleibenden Stunden

Zeitleisten- und Gantt-Diagramm-Ansichten in ClickUp mit Meilenstein-Fertigstellungsraten

Risikoindikatoren basierend auf Verzögerungen oder Blockaden bei Aufgaben

Mit verschiedenen Messkarten und Diagrammen können Sie jede Metrik detailliert aufschlüsseln, um die zugrunde liegenden Daten anzuzeigen.

Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass die Geschwindigkeit Ihres Teams nachlässt, können Sie auf das Liniendiagramm klicken, um genau zu sehen, welche Aufgaben länger dauern als geplant und warum. So können Sie Ihre Ressourcen besser verwalten.

🧠 Fun Fact: Der ClickUp-Benutzer Stanley Security berichtet , dass seit der Umstellung auf ClickUp 50 % weniger Zeit für die Erstellung und Freigabe von Berichten aufgewendet wird. Die Zahlen in ClickUp sind mehr als nur eine Summe – sie erzählen eine Geschichte!

7. Zeiterfassung, die zählt (mehr als nur Stunden)

Glauben Sie, dass Zeiterfassung wichtig ist, um zu wissen, wie lange Aufgaben dauern? Denken Sie noch einmal darüber nach. Es geht auch darum, zu verstehen, wie Ihr Team seine Zeit verbringt, damit Sie bessere Entscheidungen treffen können.

Die native Zeiterfassung für Projekte von ClickUp hilft Ihnen dabei, genau das zu erreichen.

Verfolgen Sie mit ClickUp Project Time Tracking die mit jeder Aufgabe verbundene Zeit von überall aus

Aber das ist erst der Anfang. Das macht es so besonders:

Beginnen Sie die Zeiterfassung direkt aus jeder Aufgabe heraus (auf Desktop und Mobilgeräten)

Kategorisieren Sie Zeiteinträge automatisch anhand von Aufgaben-Tags und benutzerdefinierten Feldern

Nutzen Sie den integrierten Pomodoro-Timer für konzentrierte Arbeitssitzungen

Verfolgen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Stunden mit benutzerdefinierten Tarifen

🔑 Welche Auswirkungen hat diese Zeiterfassung und Berichterstellung in der Praxis? Möglicherweise stellen Sie fest, dass Ihre abrechnungsfähigen Stunden steigen, einfach weil Sie alle Arbeiten für Ihre Clients genauer erfassen. Und Ihre Projektabschätzungen können sich durch den Zugriff auf Verlaufsdaten für ähnliche Aufgaben verbessern.

Wir haben mehrere Optionen geprüft und waren der Meinung, dass ClickUp insgesamt die richtige Kombination aus Leistung und Flexibilität bietet. Außerdem mussten wir das Problem der Zeiterfassung lösen, um die Arbeitszeiten externer Auftragnehmer zu erfassen und zu messen, ohne zusätzliche externe Apps und Dienste zu benötigen. Die native Zeiterfassung von ClickUp funktioniert nahtlos zwischen Mobilgeräten, Tablets und Desktops.

8. Vorlagen, die Best Practices zu Standards machen

Wer liebt Verknüpfungen nicht? Wenn es eine intelligentere, schnellere Arbeitsweise gibt, findet ClickUp sie.

Deshalb lieben Benutzer unsere Vorlagen für das Projektmanagement!

Die Vorlagen in ClickUp sind keine einfachen Mustervorlagen, sondern dynamische Blaupausen, die die Best Practices Ihres Teams erfassen.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Client-Projekt einrichten, eine Produkteinführung planen, mehrere Lieferanten verwalten oder eine Marketingkampagne organisieren – mit Vorlagen sorgen Sie für Konsistenz und sparen wertvolle Zeit beim Setup.

💡Profi-Tipp: Verwenden Sie die Vorlagenvariablen von ClickUp, um Vorlagen noch leistungsfähiger zu machen. Wenn Sie ein neues Projekt aus einer Vorlage erstellen, können Sie benutzerdefinierte Felder, Daten und Mitarbeiter automatisch basierend auf Ihren Eingaben ausfüllen.

Einer unserer Kunden berichtete, dass er mit diesem Feature die Zeit für das Setup neuer Projekte von Stunden auf Minuten reduzieren konnte. Hören Sie sich unten seine Geschichte an!

9. Mobile App und Integrationen: Ihr kompletter Workspace in Ihrer Tasche

Ihre Arbeit hört nicht auf, wenn Sie Ihren Schreibtisch verlassen, und das sollte auch für Ihre Produktivität gelten. Mit der mobilen App von ClickUp können Sie:

Erstellen und aktualisieren Sie Aufgaben mit umfassenden Formatierungsfunktionen

Zeiterfassung mit einem einzigen Fingertipp

Nutzen Sie Instant Messaging über den ClickUp-Chat, um schnelle Updates freizugeben

Greifen Sie offline auf alle Ihre Dokumente und Dateien zu

Sprechen Sie über einen voll ausgestatteten Workspace, der in Ihre Hosentasche passt!

Was macht es noch leistungsfähiger? Die tiefgreifenden, bidirektionalen Integrationen von ClickUp, die Ihre bestehenden Tools besser zusammenarbeiten lassen. Stellen Sie sich das wie eine zusätzliche Intelligenzebene für Ihre Tech-Stack vor, anstatt einfach nur einen weiteren Verbindungspunkt zu schaffen.

➡️ Nehmen Sie zum Beispiel unsere Zoom-Integration. Damit können Sie nicht nur direkt aus Ihren ClickUp-Aufgaben heraus Zoom-Meetings starten und daran teilnehmen, sondern auch sicherstellen, dass Aufzeichnungen und Transkripte automatisch an die entsprechende Aufgabe angehängt werden, sodass der gesamte Kontext an einem Ort bleibt.

Und das ist nur eine App. Stellen Sie sich vor, wie viel produktiver Sie mit den über 1000 Integrationen von ClickUp sein können, darunter:

Entwicklungs-Tools: GitHub, GitLab, Bitbucket

Design-Tools: Figma, Adobe Creative Cloud

Kommunikations-Apps: Slack, Microsoft Teams

Apps für die Dateiverwaltung: Google Drive, Dropbox, OneDrive

Kalender-Synchronisierung: Google Kalender, Outlook

Und vieles mehr über Zapier

10. ClickUp University: Wachsen Sie jeden Tag um 1

👀 Wussten Sie schon? Wir bei ClickUp haben 10 Grundwerte. Jeden Tag um 1 % zu wachsen, ist einer davon!

Das Erlernen eines neuen Tools kann überwältigend sein. Aus diesem Grund haben wir die ClickUp University ins Leben gerufen – eine umfassende Lernplattform, die mit Ihnen wächst. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hilfecentern passt sich die ClickUp University an Ihre Rolle und Ihren Erfahrungsstand an und bietet personalisierte Lernpfade, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Mit der ClickUp University erhalten Sie:

Schließen Sie rollenspezifische Kurse in Ihrem eigenen Tempo ab, um ClickUp optimal an Ihren Workflow anzupassen

Erwerben Sie Zertifizierungen, die Ihre Plattform-Expertise belegen

Nehmen Sie an Live-Schulungen mit ClickUp-Experten teil

Wenn Sie eine schnellere Akzeptanzrate erzielen und weniger Support-Tickets über unsere Plattform melden möchten, wissen Sie jetzt, wie Sie das erreichen können!

Die ClickUp University ist kostenlos, leicht verständlich und führt Sie durch alles, was Sie für die Nutzung der Software oder die Einrichtung eines Spaces für Ihr Team benötigen.

11. Erschwinglichkeit und Skalierbarkeit: Enterprise-Leistung zum Startpreis

Wir glauben, dass leistungsstarke Tools nicht nur Unternehmen vorbehalten sein sollten. Das Preismodell von ClickUp basiert auf dem Prinzip, dass Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen, und flexibel mit Ihren Anforderungen wachsen können.

Unser Free Forever-Plan reicht beispielsweise für viele kleine Teams als primäres Projektmanagement-Tool aus. Wenn Sie wachsen, sorgt unsere gestaffelte Preisgestaltung dafür, dass Sie nicht für Features bezahlen, die Sie nicht benötigen, und dennoch Zugriff auf alles haben, was Sie erledigen müssen.

👀 Wussten Sie schon? ClickUp Brain ist günstiger (und kontextbezogener) als ChatGPT. Sie können es zu jedem kostenpflichtigen Plan auf ClickUp für nur 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen!

12. Kundensupport, der sich kümmert

Sind Sie es leid, mit Support-Mitarbeitern zu sprechen, die Ihre tatsächlichen Herausforderungen nicht verstehen?

Wenn Sie sich an ClickUp wenden, werden Sie mit Produktexperten verbunden, die wirklich die Besten in ihrem Fach sind. Sie sind nicht nur Meister der Plattform, sondern auch Meister darin, nicht aufzugeben, bis Ihre Probleme gelöst sind.

Wir schwören auf harte Arbeit (auch einer unserer Grundwerte!), aber wir sind uns bewusst, dass unsere Plattform manchmal nicht genau so funktioniert, wie Sie es sich wünschen.

Unser Support-Team steht Ihnen rund um die Uhr über mehrere Kanäle zur Verfügung:

Live-Chat

Videoanrufe für komplexe Fehlerbehebung

Detaillierter Support per E-Mail mit Bildschirmaufzeichnungen

Community-Foren, moderiert von Power-Usern

Prioritäts-Support für Enterprise-Kunden

Unser Support ist einzigartig, weil wir den Erfolg unserer Kunden als Philosophie betrachten und nicht nur als Aufgabe einer Abteilung.

Das Fazit? Ablenkungen, verstreute Tools, starre Workflows – ganz gleich, was Ihre Produktivität beeinträchtigt, ClickUp ist dank seiner leistungsstarken Features die Lösung.

Wie verschiedene Teams ihre Arbeit mit ClickUp verändern

Wir verstehen das. Wir sind ClickUp und sprechen über ClickUp. Wir können praktisch hören, wie Sie mit den Augen rollen. Deshalb lassen wir unsere Kunden für uns sprechen. 🤩

Hier sind unsere besten Erfolgsgeschichten von Kunden, deren Teams ihre Workflows mit ClickUp transformiert haben.

Technologieteams: Von der Gründung bis zur Skalierung

Softwareentwicklungsteams stehen bei der Koordination komplexer Projekte und der gleichzeitigen Aufrechterhaltung ihrer Agilität vor einzigartigen Herausforderungen.

⚠️ Sam Pavitt, Head of Product bei Gatekeeper, stand vor einem entscheidenden Moment in seiner Karriere, als er eine skalierbare Architektur entwickeln musste, um die modernen Probleme seines Teams im Projektmanagement zu lösen.

🔁 Nachdem Sam zuvor in verschiedenen Rollen für Jira geworben hatte, war er entschlossen, dessen Erfolg bei Gatekeeper zu wiederholen. Er stellte jedoch schnell fest, dass der CEO aufgrund der restriktiven Natur, der unflexiblen Workflows und der inhärenten Komplexität für nicht-technische Teams eine starke Abneigung gegen Jira hatte. Dies veranlasste ihn, ClickUp zu erkunden, eine Plattform, die bereits unternehmensweit für verschiedene Teams im Einsatz war.

🏆 In nur zwei Jahren seit der Einführung von ClickUp haben sich die Produktmanagement- und Entwicklungsteams von Gatekeeper hervorragend entwickelt. Sie konnten die Engpässe bei der Administration um 50 % reduzieren und die Workflows optimieren , ohne einen dedizierten Administrator zu benötigen. Dank der Flexibilität von ClickUp konnten sie ihre SDLC-Prozesse (Software Development Life Cycle) nahtlos anpassen.

Sam hob drei Schlüsselvorteile hervor, die ClickUp für sein Team überlegen machen: Mit benutzerdefinierten Tagging-Funktionen können Produktverantwortliche Sprints und Backlogs mühelos verwalten, ohne SQL-ähnliche Abfragen durchführen zu müssen, was die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams verbessert Im Gegensatz zu Jira, wo oft ein einzelner Administrator die Produktivität behindert, ermöglicht ClickUp allen Teammitgliedern, Konfigurationen und Workflows unabhängig voneinander zu verwalten Da ClickUp keine starren Strukturen hat, konnte Gatekeeper seine SDLC-Prozesse frei anpassen und so Frustrationen aufgrund der restriktiven Statusübergänge von Jira vermeiden

Durch den Einsatz von ClickUp verbesserte Gatekeeper die Sichtbarkeit von Projekten und förderte eine Kultur der Zusammenarbeit zwischen technischen und nicht-technischen Teams.

Marketingteams: Komplexe Kampagnen koordinieren

Marketingteams jonglieren mit mehreren Kampagnen, Terminen und Ergebnissen über verschiedene Kanäle hinweg.

⚠️ Shopmonkey, eine Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung von Autowerkstätten, stand bei der Genehmigung von Marketingmaßnahmen vor einer echten Herausforderung. Mit einem wachsenden Team und Anfragen aus allen Richtungen – Notion, Google Docs, Slack – war es schwierig, den Überblick über die Projekte und die Aufgabenverteilung zu behalten.

🔁 Rachel Gilstrap, Marketing-Projektmanagerin, notierte, dass dieses Chaos zu Informationsverlusten und verzögerten Genehmigungen führte. Um dieses Problem anzugehen, übernahm Rachel die Führung bei der Implementierung von ClickUp. Sie ließ sich zertifizieren und passte die Plattform an die Bedürfnisse ihres Teams an.

🏆 Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Überprüfungs- und Genehmigungszeiten konnten um 50 % reduziert und die Zeit für die Fertigstellung von Designanfragen um 33 % verkürzt werden.

Dank der optimierten Prozesse, automatisierten Workflows und anpassbaren Ansichten von ClickUp ist Shopmonkey jetzt nicht nur besser organisiert, sondern auch effizienter – in nur fünf Monaten wurden über 230 Aufgaben abgeschlossen! Dazu gehören 404 neue Anzeigen, 46 neue E-Mail-Kampagnen und neun Ereignisse. Außerdem wurden in weniger als drei Monaten drei verschiedene Produkte auf den Markt gebracht.

Lesen Sie auch: Wie das Marketing-Team von ClickUp ClickUp nutzt

Enterprise-Teams: Wachstum ohne Probleme

Große Unternehmen haben oft Schwierigkeiten, die Sichtbarkeit und Konsistenz ihrer Prozesse aufrechtzuerhalten.

⚠️ VMware, ein großer Anbieter von Multi-Cloud-Diensten, stand bei der Optimierung seiner Abläufe vor einigen echten Herausforderungen. Mit über 10.000 Mitarbeitern gingen Projektanfragen überall ein – per E-Mail, Slack und in Meetings. Dieser unkoordinierte Ansatz erschwerte es den Teams, auf dem gleichen Stand zu bleiben, und verlangsamte die Berichterstellung und Zielverfolgung.

🔁 Um diese Probleme anzugehen, entschied sich VMware für eine Partnerschaft mit ClickUp. Teresa Sothcott, Managerin des Projektmanagementbüros, erklärte, dass sie eine einzige Plattform benötigten, um alles effizient zu verwalten.

🏆 Mit ClickUp konnten sie eine unglaubliche 8-fache Verbesserung bei der Projektannahme und -priorisierung erzielen. Automatisierungen halfen dabei, Arbeitsaufwand zu reduzieren, sodass sich die Teams auf das Wesentliche konzentrieren konnten. Jetzt, da alle Arbeiten an einem Ort zusammengefasst sind, hat VMware einen klaren Überblick über die Projekte und kann schnelle und fundierte Entscheidungen treffen.

Das Team liebt es, dass wir nur ein Tool haben. Jetzt können wir beruhigt sein, dass wir über die richtigen Informationen verfügen.

All diese Beispiele haben einen gemeinsamen Thread: Die Anpassungsfähigkeit von ClickUp ermöglicht es Teams jeder Art und Größe, Workflows zu erstellen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen, und gleichzeitig die Vorteile eines einheitlichen Work-Hubs zu nutzen . Ganz gleich, ob Sie ein zweiköpfiges Marketing-Startup oder ein globales Technologieunternehmen sind, die Skalierbarkeit von ClickUp sorgt dafür, dass Ihr Workspace mit Ihnen wachsen und sich weiterentwickeln kann.

Feature ClickUp Asana Monday. com Notion Jira Aufgabenverwaltung Erweitert um Automatisierung, wiederkehrende Aufgaben, Abhängigkeiten und benutzerdefinierte Status. Gut, aber wiederkehrende Aufgaben und Abhängigkeiten erfordern höherwertige Pläne. Starkes Aufgabenmanagement, aber Abhängigkeiten und Automatisierungen können sich umständlich anfühlen. Limitiert für strukturierte Aufgaben-Workflows. Stark in der freien Organisation. Hervorragend für die Nachverfolgung von Problemen, aber weniger intuitiv für die allgemeine Aufgabenverwaltung. Ansichten Listen-, Board-, Gantt-, Kalender-, Mindmaps-, Tabellen-, Workload-, Box-, Aktivitäts-, Alles-, Dokumenten-, Formular-, Whiteboard-, Karten-, Formular- und Zeitleistenansichten. Limitiert auf Listen-, Board-, Kalender-, Zeitleisten- und Gantt-Ansichten (Premium). Listen-, Board-, Zeitleisten-, Kalender- und Gantt-Ansichten. Ansichten im Datenbankstil: Tabelle, Kanban und Kalender. Kein Gantt. Scrum- und Kanban-Boards sowie Backlog- und Sprint-Ansichten. Anpassbarkeit Vollständig anpassbar: Status, Felder, Workflows und Vorlagen. Einige Anpassungen sind möglich, jedoch ohne Premium-Pläne nur eingeschränkt. Gute Anpassungsmöglichkeiten für Boards und Workflows. Hochgradig anpassbare Datenbanken, aber es fehlt eine Struktur für Aufgaben-Workflows. Benutzerdefinierte Workflows und Felder für Probleme. Am besten für Tech-Teams geeignet. Zusammenarbeit Integrierter Chat, Kommentare zu Aufgaben, Thread-Diskussionen, Dateien freigeben. Kommentare innerhalb von Aufgaben, aber kein Echtzeit-Chat. Kommentare und Updates, aber kein Echtzeit-Chat. Kommentare auf Seiten/in Datenbanken; kein Chat. Kommentare zu Aufgaben/Problemen. Kein Chat. Automatisierung Integrierte, leistungsstarke Vorlagen, anpassbare Auslöser. Nur in höheren Plänen mit weniger Vorlagen. Integrierte Automatisierung mit visuellen Workflows. Keine Automatisierung für Aufgaben; limitierte Datenbankformeln. Fortschrittliche Automatisierung für Entwicklungs-Workflows. Integrationen über 1.000 Integrationen, darunter Slack, Google Drive und Zoom. über 100 Integrationen, darunter Slack und Google Drive. über 50 Integrationen, ideal für CRM- und Marketing-Tools. Grundlegende Integrationen; weitere Optionen über APIs verfügbar. Stark für Entwicklungstools wie Bitbucket und GitHub. Berichterstellung und Analysen Erweiterte Dashboards, Workload, Zeiterfassung und Zielverfolgung für den Projektfortschritt. Grundlegende Berichterstellung in der kostenlosen Version, erweiterte Funktionen in der Premium-Version. Starke Berichterstellung, aber keine erweiterten Analysen in den unteren Stufen. Eingeschränkte Analysen; am besten für die Nachverfolgung von Inhalten geeignet. Erweiterte Berichterstellung für agile Metriken wie Velocity- und Burndown-Diagramme. Zeiterfassung Integriert. Integriert. Integriert. Keine native Zeiterfassung. Integriert Vorlagen Vorgefertigte und anpassbare Vorlagen für Aufgaben, Dokumente und Workflows. Vorlagen für Aufgaben nur in Premium-Plänen. Anständige Vorlagenoptionen, aber weniger Vielfalt bei Funktionen und Anwendungsfällen als ClickUp. Keine strukturierten Vorlagen; Benutzer erstellen ihre eigenen. Minimale Vorlagen für Software-Teams. Hierarchie und Organisation Umfassend: Spaces, Ordner, Listen, Aufgaben, Unteraufgaben. Nur Projekte und Aufgaben; Unteraufgaben sind limitiert. Boards und Gruppen; keine tiefgreifende Hierarchie. Flexibel, aber es fehlen strukturierte Aufgabenebenen. Projekte, Probleme und Unteraufgaben. Am besten für technische Hierarchien geeignet. Wissensdatenbank Dokument-Tool mit Verknüpfungen, Bearbeitung in Echtzeit und Einbettung von Aufgaben. Keine integrierte Wissensdatenbank. Keine integrierte Wissensdatenbank. Hervorragend geeignet für das Wissensmanagement. Minimaler integrierter Support für Dokumente. Mobile App Mit vollem Funktionsumfang, Offline-Zugriff und robuster Funktionalität. Solide, aber die Features sind eingeschränkter als beim Desktop. Leistungsstarke mobile App mit anpassbaren Benachrichtigungen. Eingeschränkte Funktionalität; am besten für Notizen geeignet. Einfache mobile App zum Anzeigen und Bearbeiten von Problemen. Einfache Bedienung Intuitive Benutzeroberfläche mit Drag-and-Drop-Features und Onboarding-Anleitungen. Übersichtliche Benutzeroberfläche, aber erweiterte Features erfordern einen gewissen Aufwand zum Erlernen. Einfaches Onboarding, aber unübersichtliche Benutzeroberfläche für größere Teams. Einfach, aber ohne tiefgehende Aufgabenverwaltung Komplexe Benutzeroberfläche, speziell für Entwickler. Agiles Projektmanagement Integrierte Features wie Sprints, agile Dashboards und Burndown-Diagramme. Kein nativer Support; manuelles Setup erforderlich. Eingeschränkter Agile-Support. Minimale agile Tools. Erstklassiger Agile-Support. Preise Der Free-Plan umfasst fast alle Features; kostenpflichtige Pläne sind erschwinglich skalierbar. Der Free-Plan enthält keine erweiterten Features; Premium-Pläne sind teurer. Teuer für kleine Teams; eingeschränkter Free-Plan. Kostenlose und erschwingliche Pläne, aber ohne erweiterte PM-Features. Bezahlte Pläne sind teuer und für größere Teams konzipiert

