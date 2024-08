12 Vorteile, die ClickUp einmalig machen

Wir alle wissen, dass es viele tools für das Projektmanagement auf dem Markt, aber es kann schwierig sein, eines zu finden, das perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Viele dieser Unternehmen bieten Features an, die unterdurchschnittlich sind oder nicht ganz dem entsprechen, was Sie suchen, und manchmal bleibt man bei einem Programm hängen, das für Ihr Team nur nicht gut funktioniert.

Es ist an der Zeit, dass Sie sich nach einem projektmanagement tool das Ihnen hilft, Ihr Geschäft zu vergrößern. Glücklicherweise zeichnet sich ein Programm besonders dadurch aus, dass es eine allumfassende Plattform ist: ClickUp! 😊

Hier sind 12 Dinge, die ClickUp von der SaaS-Masse abheben und warum es das beste Projektmanagement tool für Ihr Geschäft ist! 💼 🚀

Was ist ClickUp? ClickUp ist ein All-in-One

produktivität tool für Teams aller Art und in allen Branchen.

Mit dieser App können Sie nicht nur Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenfassen, sondern sie verfügt auch über eine skalierbare Architektur, eine attraktive Benutzeroberfläche und Hunderte von vollständig anpassbaren Features, was sie zu einem der fortschrittlichsten Projektmanagement tools auf dem Markt macht. 🤯

Sie können jedes Projekt planen, nachverfolgen und zusammenarbeiten, den perfekten Workflow für Sie und Ihr Team erstellen, Marketingkampagnen erstellen, Entwicklungssprints verwalten und vieles mehr - alles auf einer einzigen Plattform!

Natürlich verfügt ClickUp über alle Features, die Sie benötigen, um Ihren Workflow zu vereinfachen, Zeit zu sparen, die Effizienz Ihrer Arbeit zu steigern und das Wachstumspotenzial Ihres Geschäfts zu optimieren.

Mit ClickUp Aufgaben verwalten und mit Teammitgliedern zusammenarbeiten

Teams wählen ClickUp: 12 Gründe, warum

1. Mehrere Ansichten

ClickUp hat nicht nur eine, nicht zwei, sondern 15+ verschiedene Ansichten, aus denen Sie wählen können!

Ja, Sie haben richtig gelesen... 15+ Ansichten. 👀 🙌 🤓

Anchorman über Giphy Wir wissen, dass die Verwaltung von Projekten, Zeitleisten und Menschen ohnehin schon eine Herausforderung ist. Die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit sehen, sollte also nicht noch mehr unnötigen Stress in Ihr Arbeitsleben bringen. Ganz zu schweigen davon, dass jeder Mensch einen anderen Arbeits- und Lernstil hat; es sollte Optionen geben, die allen gerecht werden!

Mit ClickUp können Sie Ihre Arbeit so sehen, wie Sie es möchten. Hier sind Ihre Optionen:

Listenansicht die Listenansicht ist die flexibelste Ansicht in Bezug auf Gruppierung, Sortierung und Filterung. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über alle Aufgaben in Ihrem ClickUp-Workspace Board-Ansicht : Erstellen Sie den perfekten Agile Workflow, gruppieren Sie Ihre Boards nach Ihren Vorstellungen und sehen Sie alle Boards in einer Ansicht Box-Ansicht : gibt Ihnen einen Einblick, woran die Leute arbeiten, was sie erledigt haben und wer mehr oder weniger Aufgaben benötigt Ansicht des Kalenders: organisieren Sie Projekte, planen Sie Zeitleisten, und visualisieren Sie die Arbeit Ihres Teams in einem flexiblen Kalender, der alle Beteiligten auf derselben Seite hält Gantt-Ansicht Gantt view* : ein leistungsstarkes analytisches tool, das Ihnen eine Ansicht Ihres gesamten Projekts aus der Vogelperspektive bietet. Planen Sie Aufgaben, verwalten Sie Fristen und behandeln Sie Engpässe in dieser Ansicht Kartenansicht : Planen und organisieren Sie Projekte, Ideen oder bestehende Aufgaben in ClickUp für die ultimative visuelle Gliederung Ansicht der Zeitleiste übersicht über Parameter wie Aufgabennamen, zugewiesene Mitarbeiter, Dauer der Aufgabe und Abhängigkeiten von der Aufgabe Workload-Ansicht Workload view*: Ermöglicht es Ihnen, die Kapazität Ihres Teams zu visualisieren und Ressourcen zu verwalten Tabellen-Ansicht : Erstellen Sie blitzschnelle Tabellenkalkulationen und leistungsstarke visuelle Datenbanken zur Verwaltung von Budgets, Beständen, Client-Informationen und vielem mehr Aktivitätsansicht : Sie erhalten eine aggregierte Ansicht aller Aktivitäten an diesem Speicherort. Filtern Sie nach Personen und Typ, um die angezeigte Aktivität zu verfeinern Kartenansicht : gekoppelt mit demBenutzerdefiniertes Feld für den Speicherortsehen Sie auf einer Karte deutlich, wo Ihre Aufgaben, Ziele oder andere relevante Speicherorte liegen Dokumentansicht : Erstellen Sie schöne Dokumente, Wikis, Wissensdatenbanken und vieles mehr mit den flexiblen und gemeinsam nutzbaren Ansichten von Doc Chat-Ansicht : Schnelles Freigeben von Aktualisierungen, Verknüpfen von Ressourcen und Konsolidieren der Team-Kommunikation in der App und an einem einzigen Ort Embed view : Fügen Sie Apps und Websites neben Ihren Aufgaben hinzu, und reduzieren Sie die Zahl der geöffneten Registerkarten, um Ihren Bildschirm zu entrümpeln Ansicht des Formulars : Erstellen Sie schöne Formulare zum Sammeln von Informationen und verwandeln Sie sie in eine Aufgabe in ClickUp

Sehen Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise an, mit ClickUp

Jede Ansicht bietet eine einzigartige Perspektive auf Ihre Arbeit. Visualisieren Sie Ihre Aufgaben in einer Liste, einem Board oder einer Kalender-Ansicht und sehen Sie, wie sie in der Gantt-Ansicht miteinander verbunden sind. Wenn Sie sehen möchten, wie die Arbeit auf die Mitglieder Ihres Teams verteilt ist, wechseln Sie einfach zur Box-Ansicht oder zur Workload-Ansicht, damit Sie Ihre Ressourcen effektiver verwalten können.

Die Benutzer schätzen diese Flexibilität, weil sie damit jede Art von Arbeit entsprechend verwalten und die Ansicht wählen können, die für sie am sinnvollsten ist. 😌 🤌

2. Möglichkeiten der benutzerdefinierten Anpassung

Wir können den ganzen Tag über dieses Thema reden... Ich meine, ernsthaft; es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ClickUp zu benutzerdefinieren, so dass es eine Weile dauern könnte, alle Möglichkeiten aufzuzählen!

Stattdessen werden wir uns damit beschäftigen, warum dieses Feature die Herzen der Benutzer von ClickUp erobert. 💜

Keine entwicklungsprojekt ist gleich, warum also eine Einheitsgröße verwenden, die für alle passt? ClickUp bietet eine vollständig anpassbare Online-Softwarelösung, was bedeutet, dass jeder Teil der Plattform entsprechend Ihrem Workflow und Ihren persönlichen Vorlieben angepasst und personalisiert werden kann, business-Modell, und so weiter!

Dieses Maß an Flexibilität gibt jeder Art von Team über Branchen hinweg die Freiheit und Struktur, die sie brauchen, um ClickUp so arbeiten zu lassen, wie sie es für sich brauchen!

Schauen Sie sich einige der anpassbaren Features an, die unsere Benutzer in ClickUp gerne nutzen:

Benutzerdefinierte Felder clickUp Aufgaben bieten eine unbegrenzte Flexibilität und ermöglichen es Ihnen, Ihren Ansichten eine Vielzahl von Informationen hinzuzufügen

clickUp Aufgaben bieten eine unbegrenzte Flexibilität und ermöglichen es Ihnen, Ihren Ansichten eine Vielzahl von Informationen hinzuzufügen Benutzerdefinierte Status für Aufgaben : Fügen Sie Ihren Aufgaben verschiedene Phasen hinzu, um Ihr Team über den Fortschritt einer Aufgabe auf dem Laufenden zu halten

: Fügen Sie Ihren Aufgaben verschiedene Phasen hinzu, um Ihr Team über den Fortschritt einer Aufgabe auf dem Laufenden zu halten Benutzerdefinierte Dashboards wählen Sie aus über 50 Widget-Variationen und erstellen Sie ein Dashboard für jedes Business-Szenario, um eine Berichterstellung auf höchster Ebene und eine Übersicht über Ihre Arbeit zu erhalten

Benutzerdefinierte Felder in ClickUp verfügbar

Lassen Sie nicht zu, dass andere work tools Ihnen das Gefühl geben, in den Grenzen ihrer App gefangen zu sein. 🙅‍♂️

Schließlich sollten Projektmanagement tools Sie und Ihr Team dazu ermutigen, sich weiterzuentwickeln, besonders wenn Sie Ihr Geschäft skalieren wollen. 🌱

3. Team-Zusammenarbeit & Kommunikation

Es ist kein Geheimnis, dass Zusammenarbeit und Kommunikation im Team der Schlüssel zum Erfolg eines Projekts sind. Dennoch haben viele Geschäfte damit zu kämpfen, vor allem jetzt, da immer mehr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten.

Mit den fortschrittlichen Features von ClickUp für die Zusammenarbeit und Kommunikation im Team können kleine und große Teams die gesamte Kommunikation auf einer Plattform optimieren, mit jedem in Echtzeit zusammenarbeiten und gleichzeitig die Transparenz im Team fördern. 🧑‍💻. 🤜. 🤛 👩‍💻

Nutzen Sie diese Features in ClickUp, um die abteilungsübergreifende Kommunikation und die Kommunikation mit Ihren Clients zu verbessern:

Einzelne und mehrere Mitarbeiter : Weisen Sie einer Aufgabe ein oder mehrere Mitglieder des Teams zu, um den Arbeitsaufwand zu verringern und die Teamarbeit zu fördern

: Weisen Sie einer Aufgabe ein oder mehrere Mitglieder des Teams zu, um den Arbeitsaufwand zu verringern und die Teamarbeit zu fördern Beobachter : Hinzufügen von Beobachtern zu Aufgaben, um Benachrichtigungen bei Aktualisierungen zu erhalten und die Zahl der Aktualisierungs-Meetings zu verringern

: Hinzufügen von Beobachtern zu Aufgaben, um Benachrichtigungen bei Aktualisierungen zu erhalten und die Zahl der Aktualisierungs-Meetings zu verringern Chat-Ansicht : Unterhalten Sie sich mit Ihren Kollegen neben Ihrer Arbeit

: Unterhalten Sie sich mit Ihren Kollegen neben Ihrer Arbeit E-Mail in ClickUp : Senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben, um alle Unterhaltungen an einem Ort zu halten

: Senden und empfangen Sie E-Mails direkt aus ClickUp Aufgaben, um alle Unterhaltungen an einem Ort zu halten Zugeordnete Kommentare und Merkmale : Weisen Sie einem bestimmten Mitglied des Teams einen Kommentar oder eine Aktion zu und erwähnen (oder markieren) Sie Ihre Kollegen, um sie auf Elemente in Aufgaben oder in der Ansicht "Chatten" aufmerksam zu machen

: Weisen Sie einem bestimmten Mitglied des Teams einen Kommentar oder eine Aktion zu und erwähnen (oder markieren) Sie Ihre Kollegen, um sie auf Elemente in Aufgaben oder in der Ansicht "Chatten" aufmerksam zu machen Prüfung : Direktes Zuweisen von Kommentaren zu Anhängen von Aufgaben, wie z. B. Entwurfsmustern, rechtlichen Verträgen und mehr

: Direktes Zuweisen von Kommentaren zu Anhängen von Aufgaben, wie z. B. Entwurfsmustern, rechtlichen Verträgen und mehr Docs : Verwenden Sie es für alle möglichen Anwendungsfälle, einschließlich Wikis, Meeting-Notizen, Unternehmensportale und natürlich alle Arten von Dokumenten, die Sie sich vorstellen können

: Verwenden Sie es für alle möglichen Anwendungsfälle, einschließlich Wikis, Meeting-Notizen, Unternehmensportale und natürlich alle Arten von Dokumenten, die Sie sich vorstellen können Collaboration detection : Bearbeiten Sie Dokumente mit anderen Mitgliedern des Teams in Echtzeit und sehen Sie, wenn andere an einer Aufgabe arbeiten, damit alle auf derselben Seite stehen (im wahrsten Sinne des Wortes!)

: Bearbeiten Sie Dokumente mit anderen Mitgliedern des Teams in Echtzeit und sehen Sie, wenn andere an einer Aufgabe arbeiten, damit alle auf derselben Seite stehen (im wahrsten Sinne des Wortes!) Datenschutz und Freigeben : Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, wer was sieht und welche Berechtigungen er hat

: Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, wer was sieht und welche Berechtigungen er hat Whiteboards : Brainstorming und Karten für Ideen/Projekte und Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit

Egal, ob Sie im Büro oder aus der Ferne arbeiten, ClickUp hilft Ihnen, von überall aus in Verbindung zu bleiben und auf dem neuesten Stand zu sein. So werden Organisationssilos, Engpässe, häufige Update-Meetings usw. vermieden!

Verwendung von Whiteboards in ClickUp zum Brainstorming, Freigeben von Ideen und Ausführen einer plan für das Projekt alles an einem Ort

4. Berichterstattung in Echtzeit

ClickUp macht es extrem bequem, Berichte zu erstellen, abzurufen und einzusehen. mit der ClickUp-Berichterstellung erhalten Sie einen Einblick in die Leistung Ihres Teams: Sie sehen, woran jedes Mitglied arbeitet, wer im Rückstand ist und wer seinem Workload voraus ist. Außerdem können Sie aus über 50 widget variationen zum Aufbau der benutzerdefiniertes Dashboard ihrer Träume. Sie erhalten eine umfassende Übersicht über Ihre Arbeit und haben die richtigen tools für die Berichterstellung müssen Sie den Fortschritt bestimmter Projekte nachverfolgen.

Weitere ClickUp Features, die für die Berichterstellung hilfreich sind:

Workload- und Box-Ansicht

Ziele

MeilensteinePulse ### 5. Möglichkeiten der Zeiterfassung

Müssen Sie Ihre Zeit bei der Arbeit besser verwalten? (Müssen wir das nicht alle? 😬 )

Nun, ClickUp kann Ihnen dabei helfen! Es bietet flexible Features für die Zeiterfassung zeitmanagement zu verbessern helfen Ihnen, sich auf Ihre Arbeit zu konzentrieren und Ihre Arbeitstage besser unter Kontrolle zu haben. Erfassen Sie die Zeit, legen Sie Schätzungen fest, fügen Sie Notizen zu Ihrer erfassten Zeit hinzu und sehen Sie Berichte über Ihre Zeit von praktisch überall aus mit dem globalen Timer in ClickUp! ⏳ 🌎

Notizen : Fügen Sie Notizen zu Ihren Einträgen hinzu, um genau zu wissen, wofür Sie Zeit aufgewendet haben

: Fügen Sie Notizen zu Ihren Einträgen hinzu, um genau zu wissen, wofür Sie Zeit aufgewendet haben Beschreibungen : Erstellen Sie Beschreibungen, um die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu kategorisieren und zu filtern

: Erstellen Sie Beschreibungen, um die für Aufgaben aufgewendete Zeit zu kategorisieren und zu filtern Abrechenbare Zeit : Markieren Sie die Zeit als abrechenbar, um zu sehen, welche Zeit auf Rechnungen verrechnet werden sollte

: Markieren Sie die Zeit als abrechenbar, um zu sehen, welche Zeit auf Rechnungen verrechnet werden sollte Sortieren : Sortieren Sie Aufgaben nach Zeitaufwand, um potenzielle Engpässe zu erkennen oder festzustellen, wo mehr Hilfe benötigt wird

: Sortieren Sie Aufgaben nach Zeitaufwand, um potenzielle Engpässe zu erkennen oder festzustellen, wo mehr Hilfe benötigt wird Filtern : Filtern Sie die Zeit nach Datum, Status, Priorität, Tags und mehr

: Filtern Sie die Zeit nach Datum, Status, Priorität, Tags und mehr Zusammenfassen : Anzeige der Gesamtzeit für Aufgaben und Unteraufgaben

: Anzeige der Gesamtzeit für Aufgaben und Unteraufgaben Zeit bearbeiten: Zeit zur Nachverfolgung hinzufügen oder abziehen

Globale Zeiterfassung in ClickUp Desktop und Mobile verfügbar

🟠 Wollen Sie mehr über Zeitmanagementtechniken zur Verbesserung Ihrer Produktivität erfahren? Schauen Sie sich unseren Blog an: Zeitblockieren in ClickUp!

6. Vorlagen

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Keine Sorge, ClickUp unterstützt Sie dabei!

Wählen Sie aus einem großen Array von Vorlagen für alle möglichen Anwendungsfälle. Das Beste an den Vorlagen ist, dass sie vollständig anpassbar sind; passen Sie sie an Ihre Vorlieben und Geschäftsanforderungen an. Sie können sogar Ihre eigenen Vorlagen in ClickUp erstellen, um zeit zu sparen und halten Sie Ihre Prozesse konsistent!

Nehmen Sie Jakub Grajcar , Marketing Manager bei STX NEXT, als Beispiel. Er half dabei, ein Problem der Teamausrichtung zu lösen, das bei vielen Teams auftritt, indem er eine Vorlage für einen Marketing-Sprint in ClickUp erstellte. Jakubs Vorlage für einen Marketing-Sprint wurde entwickelt, um Projektphasen einfach zu visualisieren und zu identifizieren sowie ein konsistentes und wiederholbares Format zu schaffen, das den zukünftigen Anforderungen des Projekts gerecht wird.

Es erübrigt sich zu sagen, dass seine Vorlage die Durchlaufzeit für Projekte verkürzt, die Zahl der Follow-up-Meetings verringert und seinem Team zu mehr Produktivität und Effizienz bei der Arbeit verholfen hat!

Wir haben es verstanden. Manchmal braucht man nur ein Beispiel, um bei der Arbeit richtig durchstarten zu können! Überschrift zu unserem vorlagen-Center und entdecken Sie alle Arten von Vorlagen, die Ihnen zur Verfügung stehen - ja, kostenlos!

Finden Sie verschiedene Arten von anpassbaren Vorlagen im Vorlagen-Center von ClickUp

7. Integrationskraft

Auch wenn ClickUp allein leistungsstark genug ist, um viele der anderen von Ihnen verwendeten Arbeitstools zu ersetzen, kann die Integration mit anderen Apps Ihnen helfen, Ihren Workflow an einem Ort zu rationalisieren. ClickUp kann mit über 1000 Tools verbunden werden - kostenlos! 🤯

Integrieren Sie ClickUp mit Ihren aktuellen Apps für die Arbeit, wie z. B Slack , Google Kalender , Zapier , Front und mehr! Verbinden Sie Ihre meistgenutzten und bevorzugten Apps mit ClickUp, um die Arbeitseffizienz zu steigern, Prozesse konsistent zu halten und Zeit zu sparen, indem Sie nicht zwischen mehreren Apps umschalten müssen. Die Integrationsleistung von ClickUp ermöglicht es Ihnen, intelligenter und nicht härter zu arbeiten (denn wir wissen bereits, dass Sie hart arbeiten; es gibt keinen Grund, es härter zu machen als es sein muss 😉 )

🟠 sehen Sie sich hier die 16 besten ClickUp-Integrationen an!

Erstellen einer ClickUp Aufgabe aus Slack

8. Mobile App

Die Mehrheit der Geschäfte nutzt software für das Projektmanagement für die Verwaltung ihrer Projekte, aber das Problem ist, dass nicht alle von ihnen über mobile Geräte darauf zugreifen können. Es kann ein absolutes Ärgernis sein, wenn Sie außerhalb des Büros arbeiten und auf Ihre Projektmanagement-Tools zugreifen müssen, um Arbeiten zu erledigen, nach wichtigen Updates zu suchen und so weiter.

Hier kommt die mobile App von ClickUp ins Spiel. 👋📱✨

Mit der mobilen App von ClickUp werden Sie dieses Problem nie wieder haben!

Die intuitive Benutzeroberfläche und die benutzerfreundlichen Features der mobilen App von ClickUp machen sie extrem nützlich und bequem für alle, die unterwegs sind. Erstellen Sie neue Aufgaben, aktualisieren Sie Ihre Kollegen und verwalten Sie Projekte, wann und wo auch immer!

🟠 ClickUp kostenlos herunterladen und von allen Geräten aus nutzen

ClickUp's mobile App Benutzeroberfläche

9. Wettbewerbsfähige und erschwingliche Preisgestaltung

ClickUp hebt sich durch seine erschwinglichen Pläne von der Masse ab.

Viele Unternehmen bieten Preispläne an, aber es kann schwierig sein, einen zu finden, der in Ihr Budget passt und alle Features bietet, die Ihr Team braucht. Und das Beste daran? Sie können ClickUp kostenlos nutzen!

Mit ClickUp's Free Forever-Plan können Benutzer Hunderte von anpassbaren Features entdecken, eine unbegrenzte Anzahl von Plätzen hinzufügen, eine unbegrenzte Anzahl von Aufgaben erstellen und vieles mehr - Sie haben es erraten - kostenlos!

Darüber hinaus beginnen die kostenpflichtigen Pläne bei nur $5 pro Benutzer und Monat, was ClickUp zu einer ausgezeichneten Wahl für wachsende Unternehmen und Solopreneure gleichermaßen macht. Wählen Sie Ihren Plan danach aus, was Sie jetzt brauchen oder in Zukunft brauchen werden!

Wählen Sie den Plan, der Ihren Geschäftsanforderungen entspricht

🟠 Hier erhalten Sie eine abschließende Übersicht über die Pläne von ClickUp

10. World-Class 24/7 Kundensupport

Wir leben in einer kundenzentrierten Welt, in der der Kundenservice an erster Stelle steht. Obwohl der Kundenservice wichtiger denn je geworden ist, tun sich viele Unternehmen immer noch schwer, ihn anzubieten. Es gibt zwar viele Anbieter von Projektmanagement-Software, aber keiner von ihnen bietet das gleiche Niveau an kundenbetreuung wie ClickUp es erledigt.

ClickUp bietet den besten Kundenservice in der Branche, denn unser Team hilft nicht nur bei technischen Problemen, sondern bietet auch Kundenschulungen an, damit alle Kunden das Beste aus unserem Produkt herausholen können.

Das Beste daran ist, dass der Kundensupport rund um die Uhr (auch an Feiertagen) zur Verfügung steht, was für Unternehmen, die Mitarbeiter haben, die von unterwegs arbeiten, oder für Clients, die zu ungeraden Tages- und Nachtzeiten Hilfe benötigen, einen großen Unterschied macht. 🌙 👩‍💻☀️

Hallo von unserem ClickUp-Team!

🟠 Haben Sie Fragen zu Ihrem ClickUp Konto?

Check our hilfeseite und verbinden Sie sich mit unserem Kundensupport-Team!

11. ClickUp University

Startet im Dezember 2021, ClickUp University wurde geschaffen, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Lernen zu beschleunigen, die Ins und Outs der Plattform zu meistern und ein ClickUp Experte zu werden. Grundlegende und fortgeschrittene Kurse, On-Demand-Videos, Aktivitäten, Quiz und Profi-Tipps stehen zur Verfügung, damit Sie die Vorteile von ClickUp nutzen und es an Ihre Rolle und Ihr Geschäft anpassen können.

Wählen Sie aus drei Lernwegen in der ClickUp University (weitere werden folgen!)

Lernen Sie, wie Sie ClickUp für Ihre spezifischen Arbeitsanforderungen optimieren können, indem Sie den Lernpfad auswählen, der am besten zu Ihrer Rolle in ClickUp passt:

⭐️ Mitglied : Neu bei ClickUp? Erfahren Sie, wie Sie ClickUp nutzen können, um Ihre Produktivität zu steigern

⭐️ Admin : Neue Admins beginnen hier! Lernen Sie die Grundlagen mit den Augen eines Administrators

⭐️ Gast : Sind Sie als Gast zu ClickUp eingeladen? Lernen Sie die wichtigsten Features von ClickUp kennen, damit Sie produktiver werden

Ob Sie neu bei ClickUp sind oder schon seit Jahren bei uns arbeiten, ClickUp University wird Ihnen helfen, das Wissen und die praktische Erfahrung zu erlangen, die Sie benötigen, um Ihren idealen Workflow zu erstellen und Ihre Produktivität zu steigern!

🟠 **Hier können Sie sich anmelden und Ihr ClickUp University Konto einrichten . 🎓

12. ClickUp Crew

Wenn Sie auf der Suche nach einem Tool für Projektmanagement sind, das Ihr Geschäft voranbringen soll, ist es wichtig, ein Tool zu finden, das nicht nur über funktionale Features verfügt, sondern hinter dem auch großartige Menschen stehen, die sich ebenso für das Produkt begeistern.

Unsere Features sind jedoch nicht das Einzige, worauf wir besonders stolz sind. Der beste und wichtigste Teil von ClickUp sind die Menschen, die helfen, die Show zu betreiben - die ClickUp Crew. 🚀

Bei ClickUp arbeitet unser Team aus talentierten und kreativen Menschen jeden Tag unermüdlich daran, allen unseren Benutzern ein tolles Erlebnis zu bieten. Vom Produkt, der Technik, dem Marketing und dem Kundensupport, Hervorragende Qualität teams und mehr - es sind die Menschen bei ClickUp, die uns zu einem herausragenden Unternehmen machen, das mehr ist als nur ein SaaS-Tool. 💜

🟠 Wenn Sie daran interessiert sind, unserer ClickUp-Crew beizutreten, sehen Sie sich unser karriereseite weitere Informationen über offene Positionen!

ClickUp: Einzigartige Plattform 💎-Für Alle

Nun, das sind die 12 Dinge, die ClickUp von der Masse abheben! 🦄

ClickUp erweist sich nach wie vor als vielseitiges und zuverlässiges Tool für das Projektmanagement. In nur etwas mehr als drei Jahren hat ClickUp die Herzen vieler Geschäfte erobert und genießt das Vertrauen von Menschen aus der ganzen Welt. (Sehen Sie sich unsere Benutzer-Bewertungen auf unsere Seite und G2 !)

Von benutzerdefinierten Features über Kundensupport bis hin zu erschwinglichen Plänen und den Mitarbeitern von ClickUp - sie alle machen uns zu den Besten in der Branche. Testen Sie ClickUp kostenlos um es selbst auszuprobieren und alle Möglichkeiten zu entdecken, wie es Ihnen helfen kann, Zeit zu sparen, Ihr Geschäft zu vergrößern und effizienter zu arbeiten. ⚡️