Die 15+ besten Apps für kleine Unternehmen, die Ihre Arbeit vereinfachen

Kleine Unternehmen handeln schnell. Sie schließen Geschäfte ab, versenden Produkte und lösen Probleme, während größere Unternehmen noch Meetings über die Planung von Meetings planen.

Aber Geschwindigkeit nützt nichts, wenn Sie die falschen Tools verwenden. Die besten Apps für kleine Geschäfte machen die Arbeit einfacher, schneller und profitabler. 📈

Hier sind die Apps für kleine Unternehmen, die dieses Versprechen einlösen.

Die besten Apps für kleine Geschäfte auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Vergleich der besten Apps für kleine Unternehmen. 📊

Tool Am besten geeignet für Die besten Features Preise ClickUp Projektmanagement und Zusammenarbeit Teamgröße: Für Unternehmen jeder Größe geeignet KI-gestütztes Aufgabenmanagement, Dokumente, Zeiterfassung, Automatisierungen, CRM, Dashboards, Chat, Vorlagen Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Zoom Remote-Meetings für Teams und Webinare Teamgröße: Ideal für verteilte Teams und Kundengespräche HD-Video, Breakout-Räume, Bildschirmfreigabe, Aufzeichnung von Meetings Kostenlos; ab 15,99 $/Monat pro Benutzer Square Mobile Kassensysteme und Lösungen für Zahlungen Teamgröße: Ideal für den Einzelhandel und kleine Gastronomiebetriebe Kassensystem, Lagerverwaltung, Erstellung von Rechnungen, Verkaufsanalysen Kostenlos; ab 29 $/Monat (+ Bearbeitungsgebühren) QuickBooks Buchhaltung und Rechnungswesen für kleine Unternehmen Teamgröße: Ideal für Einzelunternehmer bis hin zu mittelständischen Unternehmen Rechnungsstellung, Synchronisierung der Bankkonten, Nachverfolgung der Spesen, Cashflow-Berichterstellung Ab 19 $/Monat Expensify Automatisiertes Ausgabenmanagement Teamgröße: Ideal für Außendienstteams, Finanzteams und Vielreisende SmartScan: Belege, Spesenabrechnungen, Genehmigungsworkflows Ab 5 $/Monat pro Benutzer BambooHR Mitarbeiterdaten und Personalmanagement Teamgröße: Ideal für wachsende Teams mit Personalbedarf Mitarbeiter-Self-Service, Nachverfolgung von Urlaub, Onboarding-Tools Benutzerdefinierte Preisgestaltung WordPress Flexible Website-Erstellung Team-Größe: Ideal für KMUs, die benutzerdefinierte Websites benötigen Benutzerdefinierte Designs, Plugin-Ökosystem, SEO-Tools Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Monat Wix Visuelle Website-Erstellung per Drag-and-Drop Teamgröße: Ideal für Gründer und Kreative KI-basierter Website-Baukasten, Vorlagen, E-Commerce-Tools Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 17 $/Monat Canva Schnelles Grafikdesign Teamgröße: Ideal für Marketing, Social Media und interne Designanforderungen Vorlagen, Marken-Kit, Magic Resize, Zusammenarbeit Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat pro Benutzer Sortly Visuelle Nachverfolgung des BestandesTeamgröße: Ideal für produktbasierte KMUs und Dienstleistungsunternehmen Foto-basierte Bestandsverwaltung, Barcode-Scannen, Benachrichtigungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 49 $/Monat Google Analytics Website-Traffic und Benutzer-Insights Teamgröße: Ideal für Unternehmen mit Online-Präsenz Traffic-Quellen, Interaktion, Konversionen, Dashboards Free Wave Kostenbewusste Buchhaltung Teamgröße: Ideal für Freiberufler und kleine Anbieter Synchronisierung mit der Bank, Scannen von Belegen, Rechnungsstellung, Berichterstellung Kostenlos; kostenpflichtiger Plan für 16 $/Monat Hootsuite Planung und Analysen für soziale Medien Größe des Teams: Ideal für Marketingteams und Agenturen Terminplanung, Analysen, Markenüberwachung, Integrationen Ab 149 $/Monat Grammarly Business Professioneller Schreibstil und einheitlicher Ton Teamgröße: Ideal für verteilte und inhaltsintensive Teams Grammatikvorschläge, Markenton, Plagiatserkennung Free; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat pro Benutzer Calendly Termin- und Meeting-Planung Teamgröße: Ideal für kundenorientierte Teams und Selbstständige Synchronisierung der Zeitzonen, Kalenderintegration, Erinnerungen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer TripIt Reiseplanverwaltung Teamgröße: Ideal für reiseintensive Rollen oder Berater Flugbenachrichtigungen in Echtzeit, automatische Reiseplanung aus E-Mails Free; TripIt Pro für 49 $/Jahr Mailchimp E-Mail-MarketingkampagnenTeamgröße: Ideal für KMUs mit E-Commerce- oder Newsletter-Anforderungen Automatisierung, Segmentierung, Vorlagen, Analysen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13 $/Monat

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei Apps für kleine Geschäfte achten?

Ein kleines Geschäft zu führen ist harte Arbeit, und die richtigen Apps können Ihnen dabei helfen, die Last zu verringern. Hier erfahren Sie, worauf Sie sich konzentrieren sollten, um Effizienz und Wachstum zu steigern:

Optimiertes Aufgabenmanagement: Erfassen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit mit Features für Fristen, Team-Aufgaben, Prioritäten und Zeitschätzungen

Zuverlässige Sicherheit der Daten: Schützen Sie sensible Geschäftsdaten durch Verschlüsselung und die Einhaltung der DSGVO oder SOC 2

Echtzeit-Analysen: Greifen Sie auf anpassbare Berichte zu, um Umsätze, Ausgaben oder Metriken zu überwachen

Kundenmanagement: Führen Sie die Nachverfolgung von Client-Interaktionen und -Historien durch, um Ihren Führen Sie die Nachverfolgung von Client-Interaktionen und -Historien durch, um Ihren CRM-Prozess zu personalisieren und die Kundenbindung zu verbessern

Mobile Erreichbarkeit: Verwalten Sie Ihre Geschäftsabläufe auch unterwegs mit Apps für kleine Unternehmen, die zuverlässige, funktionsreiche mobile Versionen bieten

Zeitsparende Automatisierung: Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie E-Mail-Marketing oder Bestandsaktualisierungen, um Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben wie E-Mail-Marketing oder Bestandsaktualisierungen, um Ihren Workflow zu optimieren

🔍 Wussten Sie schon? Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (KKMU) sind das Rückgrat der Volkswirtschaften weltweit. Sie machen über 90 % aller Unternehmen aus, tragen rund die Hälfte zur gesamten Wertschöpfung bei und stellen mehr als zwei Drittel der Arbeitsplätze in der Wirtschaft.

Die besten Apps für kleine Geschäfte

Dies sind unsere Empfehlungen für die besten Apps für kleine Unternehmen. 📋

1. ClickUp (Beste All-in-One-Arbeitsplattform für kleine Unternehmen)

Mehr erfahren ClickUp vereint über 20 Apps in einer einzigen konvergenten KI-Plattform, sodass Sie mit nur einem tool alles haben, was Sie brauchen

Die meisten kleinen Teams stehen vor dem gleichen Problem: zu viele tools, zu wenig Zeit.

Die Small Business Suite von ClickUp macht es einfach. Es ist die All-in-One-App für die Arbeit, die entwickelt wurde, um Ihre verstreuten Tools durch einen konvergierten KI-Workspace zu ersetzen, damit Ihr Team seine Aufgaben erledigen kann.

ClickUp bietet Ihnen ein umfassendes Toolkit für das Projektmanagement – basierend auf KI und speziell für kleine Teams entwickelt.

Machen Sie die Arbeit übersichtlicher

Kleine Teams verlassen sich oft auf ihr Bauchgefühl, aber das reicht nur bis zu einem gewissen Punkt. Mit ClickUp Aufgaben können Sie jedes Projekt Schritt für Schritt planen. Sie können Eigentümer zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt verfolgen.

Nutzen Sie dann die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Aufgaben an Ihre Arbeitsweise anzupassen – fügen Sie Felder wie Kundenname, Inhaltstyp oder Phase hinzu. Und dank der Prioritäten von ClickUp weiß Ihr Team, was zuerst zu erledigen ist.

Beispiel: Versenden Sie einen Kunden-Newsletter? Erstellen Sie Aufgaben für Entwurf, Gestaltung und Freigabe. Fügen Sie ein Benutzerdefiniertes Feld für den Kundennamen („Maple & Co.“) hinzu, taggen Sie den Inhalt, legen Sie die Priorität fest, und jeder weiß genau, was als Nächstes zu tun ist – ohne hinter Updates herlaufen zu müssen.

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Aufgabenübersichten und bereiten Sie sich schneller vor

Mit ClickUp Brain können Sie in einem einzigen Space zwischen verschiedenen KI-Modellen wie Claude, OpenAI und Gemini wechseln, sodass Sie die Leistungsfähigkeit aller drei Modelle nutzen können, ohne zusätzliche Abonnements abschließen zu müssen.

Wenn Sie geräteübergreifend arbeiten, bringt ClickUp Brain MAX dieselbe KI-Leistung auf Ihren Desktop – komplett mit Sprach-zu-Text-Funktion für freihändiges Notieren, Erstellung von Aufgaben oder Festhalten von Ideen. Stellen Sie sich vor, Sie diktieren Ihr nächstes Kundenbriefing oder Ihr Kampagnen-Update, und ClickUp wandelt es sofort in ein formatiertes Dokument oder eine Aufgabe um. Kein Kontextverlust, kein Tippen erforderlich.

Für vielbeschäftigte Gründer und Teams, die Anrufe, Meetings und Aufgaben unter einen Hut bringen müssen, sorgt dies für einen reibungslosen Flow bei Kreativität und Dokumentation – ohne den Fokus zu verlieren.

Halten Sie Ihre Dokumente griffbereit während der Arbeit

Prozesse, Standardarbeitsanweisungen und Notizen sollten nicht in zufälligen Ordnern versteckt sein. ClickUp Docs sorgt für Ordnung und Benutzerfreundlichkeit.

Erstellen und aktualisieren Sie interne Dokumente mit ClickUp Docs

Sie können Dokumente entwerfen, sie mit Aufgaben verknüpfen, Maßnahmen zuweisen und alles mit der Arbeit verbunden halten – ohne dass es in einem separaten tool verloren geht. Und wenn Sie ganz von vorne anfangen, kann ClickUp Brain Ihnen helfen, Inhalte schneller zu erstellen.

Behalten Sie den Kontext Ihrer Unterhaltungen im Blick

Nachrichten gehen nicht verloren, wenn sie direkt in der Arbeit integriert sind. In ClickUp bleiben Chat-Threads mit der Aufgabe, dem Dokument oder dem Projekt des Clients verknüpft, sodass Entscheidungen nicht in 9 verschiedenen Apps untergehen.

Mit ClickUp Chat bleibt die Verbindung zwischen Ihren Unterhaltungen und der jeweiligen Aufgabe oder dem Projekt erhalten. Erstellen Sie Kanäle für jede Liste und wandeln Sie wichtige Nachrichten in Aufgaben um, damit nichts übersehen wird.

Die besten Features von ClickUp

Wiederkehrende Aufgaben automatisieren: Richten Sie Richten Sie ClickUp-Automatisierungen ein, um Auslöser für Aktionen wie Aufgabenvergaben, Statusänderungen oder Nachfassaktionen ohne manuellen Aufwand zu nutzen

Erstellen Sie automatisch Unteraufgaben: Nutzen Sie ClickUp Brain, um aus Dokumenten und Aufgaben Aktionspunkte zu generieren, damit bei Überprüfungen nichts übersehen wird

Planen Sie Ihre Woche clever: Planen Sie Aufgaben automatisch mit Planen Sie Aufgaben automatisch mit dem ClickUp-Kalender und nutzen Sie KI-gestütztes Time Blocking, um Zeit für konzentriertes Arbeiten zu reservieren.

Verschaffen Sie sich einen Überblick: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Dashboards , um Workload, Aufgabenfortschritt und Zeiterfassung an einem Ort zu verfolgen

Antworten in Aufgaben umwandeln: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Formulare , um Client-Feedback, Anfragen oder Aktualisierungen zu sammeln und diese direkt in Ihren Workflow zu leiten

Verfolgen Sie Ihre gesamte Pipeline an einem Ort: Nutzen Sie die Nutzen Sie die CRM- Features von ClickUp , um Kontakte, Nachfassaktionen und den Status von Geschäften zu verwalten, ohne Ihren Workspace verlassen zu müssen

Nutzen Sie Ihre bevorzugten Tools: Schließen Sie Apps wie Google Drive, Zoom und Outlook mithilfe von Schließen Sie Apps wie Google Drive, Zoom und Outlook mithilfe von ClickUp-Integrationen an

Schnell loslegen mit integrierten Workflows: Starten Sie gängige Projekte, Dokumente oder wiederkehrende Prozesse mit nur wenigen Klicks mithilfe von Starten Sie gängige Projekte, Dokumente oder wiederkehrende Prozesse mit nur wenigen Klicks mithilfe von ClickUp-Vorlagen

Einschränkungen von ClickUp

Die Projektmanagement-Software lässt sich umfassend benutzerdefiniert anpassen, doch das bedeutet auch, dass es eine Weile dauern kann, Ihren Workspace so zu strukturieren, dass er für Ihr Team sinnvoll ist

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Aus einer G2-Bewertung eines Eigentümers eines kleinen Geschäfts:

ClickUp bietet einen beeindruckenden Bereich an Features, mit denen sich Workflows ganz einfach benutzerdefiniert anpassen, Aufgaben verwalten und der Fortschritt an einem Ort verfolgt werden kann. Ich finde es toll, dass ich für jedes Projekt maßgeschneiderte Ansichten erstellen, Automatisierungen einrichten und die App mit anderen Tools integrieren kann, die ich bereits nutze. Sie ist sehr vielseitig, egal ob für die persönliche Aufgabenverwaltung oder komplexe Geschäftsabläufe. Die Vorlagen und Dashboards sind besonders hilfreich, um alles übersichtlich und leicht nachvollziehbar zu halten.

ClickUp bietet einen beeindruckenden Bereich an Features, mit denen sich Workflows ganz einfach anpassen, Aufgaben verwalten und Fortschritte an einem Ort verfolgen lassen. Ich finde es toll, dass ich für jedes Projekt maßgeschneiderte Ansichten erstellen, Automatisierungen einrichten und die App mit anderen Tools integrieren kann, die ich bereits nutze. Sie ist sehr vielseitig, egal ob für die persönliche Aufgabenverwaltung oder komplexe Geschäftsabläufe. Die Vorlagen und Dashboards sind besonders hilfreich, um alles übersichtlich und leicht nachvollziehbar zu halten.

Unser AI-Leitfaden für kleine Unternehmen erklärt Ihnen genau, wie Sie KI einsetzen können, um Komplexität zu reduzieren, anstatt noch mehr tools hinzuzufügen.

Beenden Sie die Zersplitterung Ihrer Arbeitsabläufe mit der integrierten Lösung von ClickUp

🧠 Wissenswertes: Die Small Business Administration wurde 1953 gegründet, um Geschäftsbetrieben finanzielle Unterstützung zu bieten und sie rechtlich zu verteidigen. Zu ihren ursprünglichen Aufgaben gehörte es, kleinen Firmen dabei zu helfen, sich gegen größere Konkurrenten bei der Vergabe von Regierungsaufträgen durchzusetzen.

2. Zoom (Am besten geeignet für Remote-Team-Meetings)

über Zoom

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Video-Konferenzen pixelige Gesichter und Momente wie „Hörst du mich jetzt?“ bedeuteten? Zoom hat das komplett verändert.

Die Benutzeroberfläche ist so intuitiv, dass selbst Ihr technikfeindlichstes Teammitglied problemlos mitmachen kann. Und was diese App für die Zusammenarbeit in kleinen Unternehmen besonders auszeichnet, ist, wie elegant sie mit Unterbrechungen umgeht. Wenn bei jemandem die Verbindung abbricht, kann er nahtlos wieder einsteigen, ohne den gesamten Flow des Meetings zu stören.

Die besten Features von Zoom

Veranstalten Sie Webinare und große Meetings mit bis zu 1.000 Teilnehmern bei gleichbleibender Videoqualität

Zeichnen Sie Meetings direkt in einem Cloud-Speicher auf, damit Mitglieder verpasste Diskussionen nachholen können

Richten Sie bei großen Meetings Breakout-Räume ein, um die Teilnehmer in kleinere Gruppen aufzuteilen und so gezielte Diskussionen und Teamübungen zu ermöglichen

Freigeben Sie während Präsentationen bestimmte Anwendungen, Whiteboards oder mehrere Bildschirme gleichzeitig

Einschränkungen bei Zoom

Der Free-Plan begrenzt Meetings auf 40 Minuten, wenn mehr als zwei Personen teilnehmen

Die Videoqualität lässt während Spitzenzeiten oder bei instabilen Internetverbindungen merklich nach

Frühe Versionen von Zoom hatten mit Sicherheitsproblemen durch „Zoombombing“ zu kämpfen, doch die meisten dieser Probleme wurden inzwischen behoben. Dennoch benötigen Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Gesundheitswesen oder Recht oft zusätzliche Sicherheitsebenen

Erweiterte Features wie Cloud-Aufzeichnung und Verwaltungskontrollen erfordern kostenpflichtige Abonnements

Zoom-Preise

Basic : Kostenlos

Pro: 16,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 21,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Zoom-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 55.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 14.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoom?

Laut einer Bewertung auf G2:

Ehrlich gesagt, was mir an Zoom Workplace am besten gefällt, ist, wie einfach es alles macht. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie etwas funktioniert – es funktioniert einfach. Egal, ob ich einen kurzen Anruf tätige, meinen Bildschirm freigebe oder den Chat nutze, um mit meinen Teamkollegen in Kontakt zu bleiben – alles läuft wirklich reibungslos und natürlich ab. Mir gefällt auch, dass es keine Störungen gibt, selbst wenn mein WLAN nicht perfekt ist. Habe ich schon die Breakout-Räume erwähnt? Die Breakout-Räume sind ein absoluter Game-Changer für die Gruppenarbeit. Sie machen es einfach und mühelos, eine Verbindung zu anderen herzustellen.

Ehrlich gesagt, was mir an Zoom Workplace am besten gefällt, ist, wie einfach es alles macht. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie etwas funktioniert – es funktioniert einfach. Egal, ob ich einen kurzen Anruf tätige, meinen Bildschirm freigebe oder den Chat nutze, um mit meinen Teamkollegen in Kontakt zu bleiben – alles läuft wirklich reibungslos und natürlich ab. Mir gefällt auch, dass es keine Störungen gibt, selbst wenn mein WLAN nicht perfekt ist. Habe ich schon die Breakout-Räume erwähnt? Die Breakout-Räume sind ein absoluter Game-Changer für die Gruppenarbeit. Sie machen es einfach und mühelos, eine Verbindung zu anderen zu halten.

3. Square (Am besten geeignet für mobile Zahlungen)

via Square

Ihr Smartphone ist jetzt eine Registrierkasse – dank Square. Dieses Zahlungssystem verwandelt jedes Mobilgerät in ein Kassenterminal und ist damit ideal für Geschäfte, die Zahlungen überall annehmen müssen.

Der kleine weiße Kartenleser mag einfach aussehen, ist aber darauf ausgelegt, das Chaos realer Transaktionen zu bewältigen. Square beseitigt zudem die üblichen Probleme mit Händlerkonten und komplizierten Gebührenstrukturen, indem Alles transparent und unkompliziert gehalten wird.

Die besten Features von Square

Akzeptieren Sie Chipkarten, kontaktlose Zahlungen und mobile Zahlungsdienste wie Apple Pay und Google Pay mit kompakten Kartenlesegeräten, die eine Verbindung zu Smartphones oder Tablets herstellen.

Führen Sie die Nachverfolgung von Lagerbeständen in Echtzeit über mehrere Standorte hinweg durch und erhalten Sie automatische Benachrichtigungen, wenn Produkte zur Neige gehen oder nicht mehr vorrätig sind

Greifen Sie auf detaillierte Verkaufsanalysen zu, die Spitzenzeiten, beliebte Produkte und Kaufverhalten Ihrer Kunden aufzeigen

Versenden Sie professionelle Rechnungen per E-Mail oder Text mit automatischen Erinnerungen für überfällige Zahlungen auf Konten

Limitierungen von Square

Die Bearbeitungsgebühren liegen im Bereich von 2,6 % bis 3,5 % pro Transaktion, was sich auf die Gewinnmargen von kleinen Geschäften mit hohem Transaktionsvolumen auswirken kann.

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Quittungen, Rechnungen und Kundenmaterialien

Die Reaktionszeiten des Kundensupports können sich in bestimmten Zeiträumen verlängern

Preise von Square

Kostenlos (+ Bearbeitungsgebühren)

Plus: 29 $+/Monat (+ Bearbeitungsgebühren)

Premium: Benutzerdefinierte Preisgestaltung (+ Bearbeitungsgebühren)

Square-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 155 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 315 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Square?

Aus einer G2-Bewertung:

Die App ist selbst für technisch weniger versierte Benutzer in unserem Team benutzerfreundlich und bietet großartige Features, die die Abwicklung von Zahlungen, die Bestandsverwaltung und die Abwicklung von Kundentransaktionen sowohl online als auch offline nahtlos gestalten. […] Ich denke, das einzige Problem bei Square sind die hohen Transaktionskosten. Da wir diese Software sehr häufig nutzen, summieren sich die Gebühren

Die App ist selbst für technisch weniger versierte Benutzer in unserem Team benutzerfreundlich und bietet großartige Features, die die Abwicklung von Zahlungen, die Bestandsverwaltung und die Abwicklung von Transaktionen sowohl online als auch offline nahtlos gestalten. […] Ich denke, das einzige Problem bei Square sind die hohen Transaktionskosten. Da wir diese Software sehr häufig nutzen, summieren sich die Gebühren

💡 Profi-Tipp: Entscheiden Sie sich für Apps für kleine Unternehmen, die gut mit anderen Systemen zusammenarbeiten. Eine schicke App, die sich nicht in Ihr Buchhaltungstool, Ihr CRM oder Ihre E-Mail-Plattform integrieren lässt, bereitet mehr Kopfzerbrechen, als sie Probleme löst. Achten Sie auf native Integrationen oder Support für Zapier/Make.

4. QuickBooks (Am besten geeignet für die Buchhaltung kleiner Unternehmen)

über QuickBooks

QuickBooks hat sich zur ersten Wahl für kleine Unternehmen entwickelt, da es die richtige Balance zwischen leistungsstarken Features und Benutzerfreundlichkeit bietet.

Mit dieser App können Sie professionelle Rechnungen versenden, die Nachverfolgung durchführen, wer bezahlt hat (und wer nicht), und Ihre Ausgaben im Blick behalten. Sie bietet eine Verbindung zu Ihren Bankkonten, sodass Ihre Transaktionen automatisch importiert werden und Sie Zeit bei der manuellen Eingabe sparen. Außerdem erhalten Sie übersichtliche Berichte, die Ihnen ein klares Bild Ihrer finanziellen Situation vermitteln, ohne Sie mit Fachjargon zu überhäufen.

Die besten Features von QuickBooks

Importieren und kategorisieren Sie Transaktionen aus verbundenen Konten automatisch, während Sie doppelte Einträge identifizieren und ungewöhnliche Ausgaben markieren.

Erstellen Sie individuell anpassbare Rechnungen mit Ihrem Branding und Ihren Bedingungen für Zahlungen sowie automatisierten Erinnerungen bei Zahlungsverzug, die per E-Mail oder Post versendet werden

Erstellen Sie Finanzberichte in Echtzeit, darunter Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Cashflow-Übersichten

Integrieren Sie über 650 Anwendungen von Drittanbietern, darunter Zahlungsdienstleister, Bestandsverwaltungssysteme und Tools für das Kundenbeziehungsmanagement

Einschränkungen von QuickBooks

Für Benutzer ohne Buchhaltungshintergrund oder Erfahrung in der Buchhaltung kann die Lernkurve steil sein

Die Qualität des Kundensupports variiert erheblich zwischen den verschiedenen Abonnementstufen, wobei Basis-Pläne nur begrenzten Support bieten

Die mobile App führt nicht immer sofort eine Synchronisierung mit der Desktop-Version durch, was bei Teams, die unterwegs arbeiten, zu Verzögerungen bei der Berichterstellung führen kann

Preise für QuickBooks

Simple Start: 19 $/Monat

Essentials: 28 $/Monat

Plus: 40 $/Monat

Advanced: 76 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks

G2: 4,0/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 8.120 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über QuickBooks?

In einer G2-Bewertung heißt es:

Was mir an Intuit QuickBooks am besten gefällt, ist die sehr benutzerfreundliche Oberfläche und die hilfreichen Features, die die Buchhaltung für kleine Unternehmen vereinfachen. Die Software bietet einen hervorragenden Überblick über Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben und Steuerberechnungen, wodurch die Finanzverwaltung in kürzerer Zeit und sehr effizient erledigt werden kann.

Was mir an Intuit QuickBooks am besten gefällt, ist die sehr benutzerfreundliche Oberfläche und die hilfreichen Features, die die Buchhaltung für kleine Geschäfte vereinfachen. Die Software bietet einen hervorragenden Überblick über Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Ausgaben und Steuerberechnungen, wodurch die Finanzverwaltung in kürzerer Zeit und sehr effizient erledigt werden kann.

📖 Lesen Sie auch: Die beste erschwingliche Datenbanksoftware für kleine Geschäftsbetriebe

5. Expensify (Am besten geeignet für die Automatisierung der Spesenabrechnungen)

via Expensify

Expensify macht die Berichterstellung für Spesen fast mühelos. Diese App hat erkannt, dass niemand am Monatsende Quittungen sortieren möchte, und hat den Prozess daher komplett umgekrempelt. Anstatt alles auf einmal zu erledigen, bearbeiten Sie Ihre Ausgaben direkt, sobald sie anfallen.

Das Besondere daran ist, dass Ihr Vorgesetzter Ausgaben bereits beim Warten auf das Mittagessen genehmigen kann und die Erstattungen auf Ihrem Konto erscheinen, ohne dass jemand eine Tabelle bearbeiten oder Signaturen einholen muss.

Die besten Features von Expensify

Scannen Sie Quittungen mit Ihrer Smartphone-Kamera, um Händlerinformationen, Daten, Beträge und Steuerangaben zu erfassen

Berechnen Sie Entfernungen und wenden Sie die vom IRS genehmigten Kilometerpauschalen für die Kostenerstattung an, indem Sie den GPS-Speicherort nutzen

Erstellen Sie mehrstufige Workflows für die Genehmigung von Ausgaben, die je nach Art und Höhe die Ausgaben an den richtigen Manager oder die richtige Abteilung weiterleiten

Importieren Sie Transaktionen von Firmenkarten und ordnen Sie diese den eingereichten Belegen zu, um doppelte Einträge zu vermeiden

Limitierungen von Expensify

Die Genauigkeit beim Scannen von Belegen nimmt bei zerknitterten, verblassten oder handschriftlichen Belegen ab, was manuelle Eingriffe erforderlich macht

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten für Spesenkategorien, Workflows und Formate für die Berichterstellung

Die mobile App stürzt gelegentlich ab, wenn große Mengen an Belegen verarbeitet werden oder während Zeiträume mit hoher Auslastung

Die Integrationsmöglichkeiten sind stark von der vorhandenen Buchhaltungssoftware abhängig und erfordern unter Umständen ein technisches Setup

Preise für Expensify

Collect: 5 $/Monat pro Benutzer

Kontrolle: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Expensify

G2: 4,5/5 (über 5.395 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.135 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Expensify?

Ein Redditor schreibt:

Ich nutze Expensify nun schon seit ein paar Jahren und es hat mein kleines Geschäft wirklich grundlegend verändert. Das Scannen von Belegen funktioniert äußerst präzise, und ich finde es toll, dass ich Rückerstattungen, Ausgaben und sogar Firmenkarten an einem Ort verwalten kann. Es ist nicht perfekt (welche Software ist das schon?), aber es spart mir jede Menge Zeit und Kopfzerbrechen. Auf jeden Fall einen Blick wert, wenn Sie die manuelle Nachverfolgung von Ausgaben satt haben.

Ich nutze Expensify nun schon seit ein paar Jahren und es hat mein kleines Geschäft wirklich grundlegend verändert. Das Scannen von Belegen funktioniert äußerst präzise, und ich finde es toll, dass ich Rückerstattungen, Ausgaben und sogar Firmenkarten an einem Ort verwalten kann. Es ist nicht perfekt (welche Software ist das schon?), aber es spart mir jede Menge Zeit und Kopfzerbrechen. Auf jeden Fall einen Blick wert, wenn Sie die manuelle Nachverfolgung von Ausgaben satt haben.

📊 Mini-Fallstudie: Mehr als 5 tools durch einen einzigen Workspace ersetzen Als die Marketingagentur Hit Your Mark Media ihre Abläufe unter die Lupe nahm , war das Problem offensichtlich. Die Arbeit verteilte sich auf Slack, Miro, Toggl, Loom und andere Tools. Projekte kamen langsamer voran, als sie sollten, da die Informationen über mehrere Tools verstreut waren. Auch hat das Team alles in ClickUp zusammengeführt. ⚡ Die Ergebnisse stellten sich sofort ein: Mehr als 5 Tools ersetzt in den Bereichen Kommunikation, Planung und Berichterstellung

3.000 $ Einsparung pro Jahr durch den Verzicht auf Slack nach dem Umstieg auf ClickUp Chat

Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Sprint-Punkten, Workloads und Leistung

Schnellere Bonusauszahlungen dank klarer, messbarer Daten zur Produktivität Gründer Derek Archer sagt, dass diese Umstellung die Arbeitsweise der Agentur verändert hat. Anstatt Updates aus verschiedenen Apps zusammenzufügen, wickelt das Team nun die Arbeit für Kunden, Kommunikation, Dokumentation und Berichterstellung über einen einzigen Workspace ab. 🚀

6. BambooHR (Am besten geeignet für die Verwaltung von Mitarbeiterdaten)

via BambooHR

Mit der App für kleine Unternehmen von BambooHR haben Sie die Info über das Team genau dort, wo Sie sie brauchen. Rufen Sie Kontaktdaten, Urlaubsanträge und vieles mehr in Sekundenschnelle ab. Alles ist übersichtlich organisiert, leicht zu finden und jederzeit für Sie bereit.

So funktioniert es: Neue Mitarbeiter können sich in Ruhe einarbeiten, ohne sich gehetzt oder überfordert zu fühlen. Führungskräfte erhalten freundliche Erinnerungen an Geburtstage, Jubiläen und Bewertungstermine (denn seien wir ehrlich: Wir alle vergessen manchmal etwas). Und wenn jemand seinen Urlaubssaldo überprüfen oder seine Notfallkontaktdaten aktualisieren muss? Dann macht er das einfach. Keine Formulare ausfüllen, kein Warten darauf, dass sich jemand bei ihm meldet.

Die besten Features von BambooHR

Organisieren Sie Mitarbeiterdaten in digitalen Profilen mit Kontaktdaten, beruflichem Werdegang, Leistungsaufzeichnungen und Dokumentenspeicher, auf den autorisierte Mitarbeiter zugreifen können

Automatisieren Sie Onboarding-Prozesse mit anpassbaren Checklisten, die neue Mitarbeiter durch Formalitäten, Schulungsmodule und die Vorstellung bei den Mitgliedern des Teams führen

Erstellen Sie Compliance-Berichte zu Chancengleichheit am Arbeitsplatz (EEO), Arbeitssicherheit und anderen gesetzlichen Anforderungen mithilfe integrierter Vorlagen und Datenfilter

Stärken Sie Ihre Mitarbeiter durch Self-Service-Portale, über die sie persönliche Daten aktualisieren, Gehaltsabrechnungen einsehen, auf Unternehmensrichtlinien zugreifen und sich für Sozialleistungen anmelden können

Limitierungen von BambooHR

Die Lohnabrechnungsfunktionen sind grundlegend und erfordern möglicherweise zusätzliche Integrationen

Anpassungsmöglichkeiten für Workflows, Felder und Benutzerberechtigungen können einschränkend sein

Benutzer berichten, dass alltägliche Aufgaben wie das Erstellen von Angebotsschreiben oder das Aktualisieren von Gehaltsänderungen immer noch mehrere manuelle Schritte erfordern

Preise für BambooHR

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu BambooHR

G2: 4,4/5 (über 2.600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 3.065 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über BambooHR?

Aus einem Reddit-Beitrag:

Bamboo verfügt über einen der umfassendsten Funktionsumfänge (vielleicht sogar den umfassendsten), insbesondere wenn Sie Wert auf Compliance und Berichterstellung legen. Die Tools für die Nachverfolgung von Urlaubstagen und für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter sind solide, und die Lohnabrechnung ist integriert. Es ist ziemlich beeindruckend und umfassend … letztendlich war es der Preis, der für uns den Ausschlag gegeben hat … es war das teuerste Angebot, das wir erhalten haben.

Bamboo verfügt über einen der umfassendsten Funktionsumfänge (vielleicht sogar den umfassendsten), insbesondere wenn Sie Wert auf Compliance und Berichterstellung legen. Die Tools für die Nachverfolgung von Urlaubstagen und für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter sind solide, und die Lohnabrechnung ist integriert. Es ist ziemlich beeindruckend und umfassend … letztendlich war es der Preis, der für uns den Ausschlag gegeben hat … es war das teuerste Angebot, das wir erhalten haben.

🧠 Wissenswertes: Im Jahr 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, gründeten heimkehrende US-Veteranen mithilfe des GI Bill Tausende von kleinen Geschäfte. Dies führte zu einem der größten unternehmerischen Booms in der amerikanischen Geschichte und prägte die Wirtschaft in den Kleinstädten neu.

7. WordPress (Am besten geeignet für die flexible Erstellung von Websites)

via WordPress

WordPress ist die Basis für die meisten Websites, da es flexibel genug für alles ist: Blogs, Online-Shops, Mitgliederportale oder umfassende Plattformen für das Geschäft.

Diese Plattform gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über das Erscheinungsbild und die Funktionen Ihrer Website, ohne Sie an starre Vorlagen zu binden. Was als Blogging-Plattform begann, hat sich zu einer umfassenden Website-Lösung entwickelt, die alles abdeckt – von einfachen Websites für das Geschäft bis hin zu komplexen E-Commerce-Shops.

Es gibt zwar eine Lernkurve, aber der Lohn ist eine Website, die mit Ihrem Geschäft wächst, anstatt es zu limitieren.

Die besten Features von WordPress

Gestalten Sie Ihre Website individuell mit professionell gestalteten Designs, integrierten Editorsen oder benutzerdefiniertem CSS für ein einzigartiges Branding

Erweitern Sie die Funktionen Ihrer Website mit über 60.000 Plugins für E-Commerce, SEO-Optimierung, Kontaktformulare, Social-Media-Integration und Analysen

Optimieren Sie Inhalte für Suchmaschinen mithilfe integrierter SEO-Tools und Plugins, die die Verwendung von Schlüsselwörtern, Meta-Beschreibungen und die Leistung der Seiten analysieren

Erweitern Sie Websites von einfachen Blogs zu komplexen Plattformen für das Geschäft mit mehreren Benutzerrollen, Mitgliederbereichen und E-Commerce-Funktionen

Limitierungen von WordPress

Regelmäßige Updates für Kernsoftware, Themes und Plugins erfordern eine kontinuierliche Wartung und Kompatibilitätsprüfung

Plugin-Konflikte können zu Website-Abstürzen, Problemen mit der Sicherheit oder Funktionsstörungen führen

Die Anforderungen an das Hosting und die Kosten variieren erheblich je nach Website-Traffic und Feature-Anforderungen

WordPress-Preise

Free

Privat: 9 $/Monat

Premium: 18 $/Monat

Geschäft: 40 $/Monat

Commerce: 70 $/Monat

Unternehmen: Ab 25.000 $/Jahr

WordPress-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 2.570 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 15.070 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über WordPress?

Jemand auf Reddit gibt Folgendes frei:

Der Umfang des Supports für Plugins und Themes sowie für Entwickler und die Community reicht mir aus, um WordPress weiterhin zu nutzen. Die Benutzeroberfläche ist zudem sehr benutzerfreundlich und auch für Anfänger leicht zu bedienen.

Der Umfang des Supports für Plugins und Themes sowie für Entwickler und die Community reicht mir aus, um WordPress weiterhin zu nutzen. Die Benutzeroberfläche ist zudem sehr benutzerfreundlich und auch für Anfänger leicht zu bedienen.

📮 ClickUp Insight: 31 % der Manager bevorzugen visuelle Boards, während andere auf Gantt-Diagramme, Dashboards oder Ressourcenansichten setzen. Doch bei den meisten tools muss man sich für eine Ansicht entscheiden. Wenn die Ansicht nicht zu Ihrer Denkweise passt, wird sie zu einem weiteren Hindernis. Mit ClickUp müssen Sie sich nicht entscheiden. Wechseln Sie mit einem einzigen Klick zwischen KI-gestützten Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Dashboards oder der Workload-Ansicht. Und mit ClickUp AI können Sie maßgeschneiderte Ansichten oder Zusammenfassungen automatisch generieren , je nachdem, wer sie betrachtet – ob Sie selbst, eine Führungskraft oder Ihr Designer. 💫 Echte Ergebnisse: CEMEX beschleunigte mit ClickUp die Produkteinführung um 15 % und reduzierte Kommunikationsverzögerungen von 24 Stunden auf wenige Sekunden.

8. Wix (Am besten geeignet für die visuelle Website-Erstellung)

via Wix

Wix spricht Menschen an, die visuell denken und während der Erstellung ihrer Website genau sehen möchten, wie diese aussehen wird. Die Drag-and-Drop-Oberfläche fühlt sich intuitiv an: Sie positionieren Elemente genau dort, wo Sie sie haben möchten, passen Farben und Schriftarten in Echtzeit an und erhalten sofort eine Vorschau auf Alles.

Diese App für kleine Geschäfte hat zudem die technischen Hürden beseitigt, die die Erstellung von Websites für Nicht-Entwickler bisher oft abschreckend machten.

Die besten Features von Wix

Stöbern Sie in Hunderten von professionell gestalteten Vorlagen, sortiert nach Branche, Art des Geschäfts und Stil, und passen Sie jede einzelne mit einfachen tools an, um sie benutzerdefiniert zu gestalten.

Passen Sie Ihre Website nahtlos für die Ansicht auf Mobilgeräten und Tablets an – dank eines responsiven Designs, das das Layout automatisch anpasst.

Erweitern Sie Ihr Angebot um umfassende E-Commerce-Funktionen wie Produktlisten, Warenkörbe, sichere Zahlungen und Nachverfolgung des Bestandes, um Ihren Online-Verkauf zu unterstützen

Nutzen Sie Wix ADI, um im Handumdrehen eine komplette, auf Ihre Marke zugeschnittene Website zu erstellen – unter Verwendung Ihrer Geschäfts-Info und Designvorlieben

Limitierungen von Wix

Änderungen an der Vorlage erfordern eine komplette Neugestaltung der Website, da die Designs vorlagenspezifisch sind

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten im Vergleich zu selbst gehosteten Lösungen und eingeschränkter Zugriff auf den Website-Code

Erweiterte Features wie E-Commerce-Fähigkeiten und Premium-Apps erfordern teure Abonnement-Upgrades

Die SEO-Funktionen sind grundlegend und Meeting möglicherweise nicht den Anforderungen wettbewerbsintensiver Branchen.

Preise von Wix

Free

Light: 17 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Core: 29 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 39 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Business Elite: 159 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Wix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 1.725 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 10.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wix?

Ein G2-Testbericht hebt hervor:

Es hat sich zu einer voll integrierten Marketingplattform (Lite-Version) entwickelt… Wenn Sie also ein CRM, E-Mail-Marketing, einen Warenkorb usw. in der Grundausstattung zusammen mit einem Website-Baukasten ohne Code-Aufwand benötigen, ist dies kein schlechter Ausgangspunkt, und die Vorlagenbibliothek ist ziemlich gut. Aber genau deshalb ist es auch keine großartige Plattform, wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Geschäft wachsen wird – keines der tools ist so robust wie andere Lösungen – es ist eine Art Alleskönner-Plattform, die in keinem Bereich wirklich herausragend ist, aber als Einstieg ganz okay sein kann.

Es hat sich zu einer voll integrierten Marketingplattform (Lite-Version) entwickelt… Wenn Sie also ein CRM, E-Mail-Marketing, einen Warenkorb usw. in der Grundausstattung zusammen mit einem Website-Baukasten ohne Code-Aufwand benötigen, ist dies kein schlechter Ausgangspunkt, und die Vorlagenbibliothek ist ziemlich gut. Aber genau deshalb ist es auch keine großartige Plattform, wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Geschäft wachsen wird – keines der tools ist so robust wie andere Lösungen – es ist eine Art Alleskönner-Plattform, die in keinem Bereich wirklich herausragend ist, aber als Einstieg ganz okay sein kann.

🔍 Wussten Sie schon? Die meisten kleinen Unternehmen mit Mitarbeitern haben ein Team von etwa 12 Personen – klein, aber oho.

9. Canva (Am besten geeignet für schnelles Grafikdesign)

via Canva

Früher erforderte Grafikdesign teure Software und jahrelange Ausbildung. Canva hat das geändert, indem es professionellen Designzugang für jeden mit einer Internetverbindung ermöglicht hat.

Die Marketing-Tools eignen sich perfekt für jeden, der in wenigen Minuten professionell aussehende Grafiken erstellen möchte. Brauchen Sie einen Social-Media-Beitrag? Einen Flyer? Eine Präsentation? Wählen Sie einfach eine Vorlage für das Projektmanagement im Bereich des Designs aus und passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an. Das Besondere an Canva ist die Fähigkeit, Einfachheit mit professionellen Ergebnissen in Einklang zu bringen. Sie können etwas erstellen, das professionell aussieht, ohne stundenlang daran zu arbeiten.

Die besten Features von Canva

Entdecken Sie Millionen von Stockfotos, Symbolen, Illustrationen und Design-Assets, die im Plan enthalten sind

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern an Design-Projekten zusammen – mit Workflows für Bearbeitung, Kommentierung und Genehmigung in Echtzeit

Sorgen Sie für Markenkonsistenz in allen Designs mithilfe von benutzerdefinierten Farbpaletten, Auswahl an Schriftarten, Logo-Uploads und Vorlagen für Markenrichtlinien

Passen Sie die Größe Ihrer Designs automatisch an verschiedene Social-Media-Plattformen, Formate für Druckprodukte und Marketingkanäle an – mit Magic Resize

Einschränkungen von Canva

Erweiterte Design-Features wie Hintergrundentfernung, Premium-Vorlagen und Marken-Kits erfordern ein kostenpflichtiges Abonnement

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für Vorlagen können bei komplexen Design-Projekten, die eine präzise Steuerung der Elemente erfordern, eingeschränkt sein.

Die Exportqualität entspricht möglicherweise nicht den professionellen Druckstandards für hochauflösende Marketingmaterialien.

Die Lizenzbedingungen für Stockfotos und Grafiken können für bestimmte kommerzielle Verwendungszwecke und Weiterverkaufsanwendungen einschränkend sein

Preise für Canva

Free

Pro: 15 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Canva-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 4.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 12.865 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Canva?

Wie auf Reddit freigegeben:

Canva ist ein großartiges tool für Profis und Laien gleichermaßen. Ich kann darauf zurückgreifen, wenn jemand sagt: „Hey, ich brauche innerhalb der nächsten zehn Minuten eine animierte Anzeige“, und wenn jemand mit einem Auftrag zu mir kommt, der so klein oder einfach ist, dass er meine Zeit nicht wert ist, wie zum Beispiel eine Karte oder eine Hochzeitseinladung, kann ich ihn einfach auf Canva verweisen und mich anderen Aufgaben widmen. Es ist wie eine Selbstbedienungskasse für Design.

Canva ist ein großartiges tool für Profis und Laien gleichermaßen. Ich kann darauf zurückgreifen, wenn jemand sagt: „Hey, ich brauche innerhalb der nächsten zehn Minuten eine animierte Anzeige“, und wenn jemand mit einem Auftrag zu mir kommt, der so klein oder einfach ist, dass er meine Zeit nicht wert ist, wie zum Beispiel eine Karte oder eine Hochzeitseinladung, kann ich ihn einfach auf Canva verweisen und mich anderen Aufgaben widmen. Es ist wie eine Selbstbedienungskasse für Design.

10. Sortly (Am besten geeignet für die visuelle Bestandsverwaltung)

via Sortly

Bestandsverwaltung muss nicht unbedingt endlose Tabellen und Barcode-Scanner bedeuten. Sortly nutzt Fotos, damit Sie sehen können, was Sie haben und welchen Speicherort es hat – das ist viel sinnvoller, als sich kryptische Codes merken zu müssen.

Das KI-Tool für Start-ups spricht visuelle Lerner an, die ihren Bestand lieber sehen als darüber zu lesen. Sie können Elemente so organisieren, wie es für Ihr Geschäft am sinnvollsten ist – sei es nach Speicherort, Kategorie oder Projekt.

Die besten Features von Sortly

Scannen Sie Barcodes und QR-Codes, um Elemente sofort hinzuzufügen, Mengen anzupassen und Bestandsbewegungen standortübergreifend zu überwachen

Richten Sie Auslöser für Benachrichtigungen bei niedrigen Lagerbeständen ein, die E-Mails oder Push-Benachrichtigungen versenden, sobald der Lagerbestand unter Ihre festgelegten Limite fällt

Erstellen Sie detaillierte Bestandsberichte mit Kostenaufschlüsselungen, Bewegungsprotokollen und Bewertungsübersichten, die mit Ihren Buchhaltungstools synchronisiert werden

Zeigen Sie Bestandsdaten geräteübergreifend an (auch offline) und profitieren Sie von nahtlosem Zugriff bei Lager- oder Feldtätigkeiten

Einschränkungen von Sortly

Die eingeschränkte Möglichkeit, Vorlagen und Ordnerfarben anzupassen oder Bilder zu Ordnern hinzuzufügen, behindert eine flexible visuelle Organisation

Weniger geeignet für Abläufe, die die Fertigung unterstützen, Bedarfsprognosen, Stücklisten oder komplexe Berichterstellung erfordern

Die mobile App ist hilfreich für schnelle Abfragen, aber für Massenaktionen ist nach wie vor ein Desktop erforderlich, was für Teams, die den Lagerbestand in großen Mengen aktualisieren, nicht ideal ist.

Preise für Sortly

Free

Advanced: 49 $/Monat

Ultra: 149 $/Monat

Premium: 299 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Sortly

G2: 4,4/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 945 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Sortly?

Auf Capterra schrieb ein Benutzer:

Sortly hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen, unter anderem durch die Minimierung der Kosten, die Verkürzung des Zeitaufwands für die Bestandsverwaltung, die Möglichkeit, den aktuellen Status unseres Lagerbestandes schnell einzusehen, und die erhebliche Reduzierung des Papieraufwands.

Sortly hat uns in vielerlei Hinsicht geholfen, unter anderem durch die Minimierung der Kosten, die Verkürzung des Zeitaufwands für die Bestandsverwaltung, die Möglichkeit, den aktuellen Status unseres Lagerbestandes schnell einzusehen, und die erhebliche Reduzierung des Papieraufwands.

💡 Profi-Tipp: Machen Sie Feedback zu einem festen Bestandteil Ihrer tool-Auswahl. Fragen Sie Ihr Team einmal im Monat: „Welche App nervt euch gerade am meisten?“ Eine kleine Anpassung oder ein Wechsel kann stundenlange versteckte Reibungsverluste beseitigen.

11. Google Analytics (Am besten geeignet für die Nachverfolgung der Leistung von Websites)

über Google Analytics

Ihre Website hat vielleicht Besucher, aber Google Analytics verrät Ihnen die Geschichte hinter diesen Zahlen. Es geht über einfache Besucherzahlen hinaus und zeigt Ihnen, wie Nutzer Ihre Website nutzen.

Sie können sehen, welche Seiten das Interesse der Besucher wecken, welche sie dazu veranlassen, die Seite sofort zu verlassen, und welchen Weg sie auf Ihrer Website nehmen. Der wahre Wert liegt darin, die Verhaltensmuster der Besucher zu verstehen, um fundiertere Entscheidungen über Inhalte, Design und Marketinginvestitionen zu treffen.

Die besten Features von Google Analytics

Ermitteln Sie Traffic-Quellen und die Effektivität von Marketingkanälen, darunter organische Suche, bezahlte Werbung, soziale Medien und Empfehlungsseiten

Analysieren Sie die demografischen Daten Ihrer Zielgruppe wie Alter, Geschlecht, Speicherort, Interessen und Gerätenutzung, um Ihre Besucher besser zu verstehen

Überwachen Sie Website-Metriken wie Ladezeiten, Reaktionszeiten der Server und Probleme bei der mobilen Benutzerfreundlichkeit, die sich auf das Nutzererlebnis auswirken

Legen Sie benutzerdefinierte Konversionsziele für Ihr kleines Geschäft fest und aktivieren Sie die E-Commerce-Nachverfolgung, um Anmeldungen, Downloads oder Verkäufe zu überwachen

Einschränkungen von Google Analytics

Die Komplexität der Benutzeroberfläche kann neue Benutzer mit zu vielen Optionen und Fachbegriffen überfordern

Die Datenauswahl beeinträchtigt die Genauigkeit bei stark frequentierten Websites und kann wichtige Metriken und Trends verfälschen.

Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO und der CCPA setzen in bestimmten Regionen Limite für die Nachverfolgung und die Datenerfassung

Preise für Google Analytics

Free

Google Analytics 360: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Google Analytics

G2: 4,5/5 (über 6.465 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 8.140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Google Analytics?

Ein Nutzer auf G2 gibt einen Beitrag frei:

Es ist, als hätte man einen Röntgenblick auf das Geschehen auf Ihrer Website. Ich finde es toll, wie detailliert die Daten sind. Man kann wirklich genau herausfinden, was funktioniert und was nicht. Die Echtzeitansicht ist besonders cool, wenn man etwas Neues startet und den Traffic live verfolgen möchte. […] Die Lernkurve ist steil. Es ist nicht das intuitivste Tool, wenn man gerade erst anfängt, und die Benutzeroberfläche kann anfangs etwas überwältigend wirken. Ich würde mir auch wünschen, dass die Dashboards etwas anpassbarer wären, ohne dass man sich in einem Labyrinth aus Einstellungen oder Tools von Drittanbietern verlieren muss.

Es ist, als hätte man einen Röntgenblick auf das Geschehen auf Ihrer Website. Ich finde es toll, wie detailliert die Daten sind. Man kann wirklich genau herausfinden, was funktioniert und was nicht. Die Echtzeitansicht ist besonders cool, wenn man etwas Neues startet und den Traffic live verfolgen möchte. […] Die Lernkurve ist steil. Es ist nicht das intuitivste tool, wenn man gerade erst anfängt, und die Benutzeroberfläche kann anfangs etwas überwältigend wirken. Ich würde mir auch wünschen, dass die Dashboards etwas anpassbarer wären, ohne dass man sich in einem Labyrinth aus Einstellungen oder Tools von Drittanbietern verlieren muss.

🔍 Wussten Sie schon? Laut der US-Handelskammer nutzen 95 % der kleinen Unternehmen mindestens eine Technologieplattform, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

12. Wave (Am besten geeignet für preisbewusste Buchhaltung)

via Wave

Wave macht die finanzielle Seite des Geschäfts deutlich stressfreier und – wenn wir das so sagen dürfen – sogar irgendwie befriedigend? Versenden Sie professionell gestaltete Rechnungen, verknüpfen Sie Ihr Konto, um die Nachverfolgung von Ein- und Ausgängen durchzuführen, und sehen Sie auf einen Blick, wie es um Ihre Finanzen steht, ohne sich durch 15 Registerkarten klicken zu müssen.

Außerdem organisiert die App Ihre Ausgaben für eine einfache Sortierung und erstellt grundlegende Berichte, wie z. B. Gewinn- und Verlustrechnungen, Umsatzsteuerabrechnungen und Stände der Konten.

Die besten Features von Wave

Verbinden Sie Bankkonten und Kreditkarten, um Transaktionen mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen automatisch zu importieren und zu kategorisieren

Verfolgen Sie Ihre Geschäftsausgaben mithilfe der mobilen Beleg-Scan-Funktion, die Lieferanteninformationen, Beträge und Steuerangaben automatisch extrahiert

Wickeln Sie Kundenzahlungen über integrierte Lösungen ab, wie Kreditkarten, Banküberweisungen und Online-Zahlungsoptionen

Limitierungen von Wave

Der Kundensupport beschränkt sich auf E-Mail und Online-Ressourcen, ohne telefonischen Support oder Live-Chat.

Erweiterte Features wie Bestandsverwaltung, Nachverfolgung von Projekten und Unterstützung mehrerer Währungen sind nicht verfügbar

Einige Benutzer haben unerwartete Kontoschließungen und Probleme bei der Zahlung erlebt

Keine Features zur Massenbearbeitung

Preise für Wave

Free

Pro: 16 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Wave

G2: 4,3/5 (über 295 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.695 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Wave?

Aus einer Reddit-Diskussion:

Es ist viel besser als die meisten Alternativen, die ich für mein kleines Geschäft ausprobiert habe. Ich brauchte eine Lösung für die Bestands-, Dienstleistungs- und Ersatzteilverwaltung, und dies war eines der wenigen tools, das genau das leistet. Ich vermisse zwar, dass es kostenlos war, aber die 20 Dollar im Monat – oder was auch immer ich bezahle – sind es absolut wert.

Es ist viel besser als die meisten Alternativen, die ich für mein kleines Geschäft ausprobiert habe. Ich brauchte eine Lösung für die Bestands-, Dienstleistungs- und Ersatzteilverwaltung, und dies war eines der wenigen tools, das genau das leistet. Ich vermisse zwar, dass es kostenlos war, aber die 20 Dollar im Monat – oder was auch immer ich bezahle – sind es absolut wert.

📖 Lesen Sie auch: So finden Sie einen Business-Mentor für Unternehmer

13. Hootsuite (Am besten geeignet für die Planung von Social-Media-Beiträgen)

via Hootsuite

Die Marketing-App von Hootsuite für kleine Unternehmen hilft Ihnen, dank Social Listening in Echtzeit aus über 150 Millionen Quellen – darunter Blogs, Foren und Podcasts – immer am Puls der Unterhaltung zu bleiben. Erkennen Sie Erwähnungen Ihrer Marke, führen Sie die Nachverfolgung der Stimmung durch und filtern Sie Störsignale mit KI-gestützten Tags und benutzerdefinierten Benachrichtigungen, damit Sie nur das Relevante erhalten.

Wenn es Zeit zum Posten ist, können Sie Inhalte im Voraus planen, alles in einem visuellen Kalender in der Vorschau anzeigen und auf Instagram, LinkedIn, TikTok und weiteren Plattformen veröffentlichen.

Die besten Features von Hootsuite

Analysieren Sie die Performance Ihrer Beiträge anhand detaillierter Metriken wie Interaktionsraten, Reichweite, Impressionen und Klickraten auf allen verbundenen Plattformen

Koordinieren Sie sich mit Ihrem Team mithilfe von GenehmigungsWorkflows, rollenbasierten Berechtigungen und gemeinsamen Inhaltsbibliotheken, um eine einheitliche Kommunikation zu gewährleisten

Beobachten Sie Wettbewerber und Branchentrends mit tools, die Wachstumschancen aufzeigen und Ihre Leistung mit ähnlichen Geschäften vergleichen.

Limitierungen von Hootsuite

Der Free-Plan beschränkt die Benutzer auf drei Social-Media-Profile und 30 geplante Beiträge pro Monat

Das Dashboard kann überladen und unübersichtlich wirken

Die Möglichkeiten zum Posten auf Instagram sind aufgrund von Plattformbeschränkungen auf ein Limit beschränkt, sodass für bestimmte Inhaltstypen zusätzliche Schritte erforderlich sind

Preise für Hootsuite

Kostenlose Testversion

Standard: 149 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 399 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Hootsuite

G2: 4,2/5 (über 6.230 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 3.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hootsuite?

Eine Bewertung auf Reddit lautet:

Als Kommunikationsmanagerin nutze ich Hootsuite jeden Tag. Wir können mehrere Social-Media-Konten gleichzeitig verwalten, viele Beiträge planen, Metriken verfolgen und die Bedienung ist sehr intuitiv. Allerdings finde ich, dass es ein paar Nachteile hat, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man keine PDF-Dateien hochladen oder einzelne Personen taggen kann. Aber es ist ein großartiges tool!

Als Kommunikationsmanagerin nutze ich Hootsuite jeden Tag. Wir können mehrere Social-Media-Konten gleichzeitig verwalten, viele Beiträge planen, Metriken verfolgen und die Bedienung ist sehr intuitiv. Allerdings finde ich, dass es ein paar Nachteile hat, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man keine PDF-Dateien hochladen oder einzelne Personen taggen kann. Aber es ist ein großartiges tool!

🧠 Wissenswertes: Zara begann als kleines Bekleidungsgeschäft in Spanien namens Zorba. Als der Eigentümer feststellte, dass es in der Nähe eine Bar mit dem gleichen Namen gab, tauschte er ein paar Buchstaben aus und benannte das Geschäft in Zara um. Diese Umbenennung trug dazu bei, eines der agilsten Modeimperien der Welt aufzubauen.

14. Grammarly Business (Am besten geeignet für professionelles Schreiben)

via Grammarly

Ein kleines Geschäft zu führen bedeutet, viel zu schreiben – E-Mails, Angebote, Social-Media-Beiträge, Team-Updates. Grammarly Business hilft Ihnen dabei, immer einen guten Eindruck zu hinterlassen. Es erkennt ungeschickte Formulierungen, Grammatikfehler und einen uneinheitlichen Ton, bevor Sie auf „Senden“ klicken, sodass Sie nicht extra Zeit aufwenden müssen, um Alles noch einmal zu überprüfen.

Es hilft auch dabei, im gesamten Team bessere Schreibgewohnheiten zu etablieren. Die Vorschläge sind leicht umsetzbar und nützlich. Ihre Markenstimme bleibt konsistent, die Kommunikation wird klarer und alles wirkt ohne zusätzlichen Aufwand ein wenig professioneller.

Die besten Features von Grammarly Business

Sorgen Sie für Einheitlichkeit in der Teamkommunikation und bei Marketingmaterialien, indem Sie den Tonfall und den Styleguide Ihrer Marke benutzerdefiniert anpassen.

Bewerten Sie die Schreibarbeit Ihres Teams anhand detaillierter Berichte, die häufige Fehler, Muster des Fortschritts und Metriken zur Gesamteffektivität aufzeigen.

Erkennen Sie Plagiate und gewährleisten Sie die Originalität Ihrer Inhalte mithilfe umfassender Datenbankabgleiche für alle schriftlichen Materialien

Nutzen Sie erweiterten Schreib-Support mit Vorschlägen für einen reichhaltigeren Wortschatz, einen besseren Satz-Flow und eine auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittene Lesbarkeit

Einschränkungen von Grammarly Business

Kostenlose Benutzer werden oft mit aufdringlichen Aufforderungen und gesperrten Vorschlägen konfrontiert – manchmal sind sogar grundlegende Korrekturen hinter Bezahlschranken verborgen

Grammarly kann zu aggressiv sein und eine prägnante oder aktive Formulierung erzwingen, die nicht zum beabsichtigten Ton passt

Das aufdringliche schwebende Widget kann Text verdecken und die Benutzererfahrung beeinträchtigen

Preise für Grammarly

Free

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly

G2: 4,7/5 (über 10.525 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Grammarly Business?

Basierend auf einer Bewertung von Capterra:

Ich finde es toll, dass man das Schreibtool so weit benutzerdefiniert anpassen kann, dass man die Schreibstandards des Unternehmens festlegen kann, was der Kommunikation einen professionelleren Ton verleiht. […] Grammarly Business ist sehr vielseitig und lässt sich in weit verbreitete Software wie Gmail, Browser, Microsoft Office und mehr integrieren. Die Nutzung dieses Tools ist sowohl eine große Hilfe als auch eine Zeitersparnis – es bearbeitet, korrigiert und reduziert den Aufwand und die Zeit, die man sonst für die Überprüfung aufwenden würde. […] Ich würde mir wünschen, dass Grammarly Business mehr Sprachen unterstützt, um es zu einem wirklich landesweiten Schreibtool zu machen.

Ich finde es toll, dass man das Schreibtool so weit benutzerdefiniert anpassen kann, dass man die Schreibstandards des Unternehmens festlegen kann, was der Kommunikation einen professionelleren Ton verleiht. […] Grammarly Business ist sehr vielseitig und lässt sich in weit verbreitete Software wie Gmail, Browser, Microsoft Office und mehr integrieren. Die Nutzung dieses Tools ist sowohl eine große Hilfe als auch eine Zeitersparnis – es übernimmt die Bearbeitung, Korrektur und Reduzierung des Aufwands und der Zeit, die man sonst für die Überprüfung aufwenden würde. […] Ich würde mir wünschen, dass Grammarly Business mehr Sprachen unterstützt, um es zu einem wirklich landesweiten Schreibtool zu machen.

💡 Profi-Tipp: Wählen Sie Apps für kleine Unternehmen, die mit Ihnen wachsen. Achten Sie auf flexible Preisgestaltung, Upgrade-Möglichkeiten und Features, die Sie in der nächsten Phase unterstützen. Sie möchten Ihre Systeme schließlich nicht jedes Mal neu aufbauen müssen, wenn Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen oder eine neue Dienstleistung anbieten.

15. Calendly (Am besten geeignet für die Terminplanung)

über Calendly

Die Terminplanung sollte nicht fünf E-Mails und einen Blick in den Kalender erfordern. Mit Calendly können andere ganz einfach sehen, wann Sie Zeit haben, und einen Termin vereinbaren, der für Sie beide passt.

Es kümmert sich auch um die langweiligen Dinge wie Bestätigungen, Erinnerungen und Aktualisierungen des Kalenders. Sie behalten die Kontrolle über Ihren Zeitplan, ohne jeden Schritt selbst verwalten zu müssen. Sie müssen nur noch gut vorbereitet erscheinen.

Die besten Features von Calendly

Nahtlose Integration mit Google Kalender, Outlook und anderen Kalendersystemen, um Doppelbuchungen zu vermeiden

Erfassen Sie Teilnehmerdaten mithilfe anpassbarer Anmeldeformulare, die relevante Informationen vor Beginn der Meetings sammeln

Lassen Sie Zeitzonenumrechnungen für die globale Terminplanung automatisch ablaufen und zeigen Sie die Zeiten der Meetings in der lokalen Zeitzone jedes Teilnehmers an

Limitierungen von Calendly

Der Free-Plan beschränkt Benutzer auf eine Kalenderintegration und grundlegende Terminarten ohne benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten

Bei einigen Benutzern treten Fehler bei der Terminplanung, gelegentliche Ausfälle der Buchungsseite oder Probleme bei der Synchronisierung des Kalenders (insbesondere mit Outlook) auf.

Standardmäßig nicht HIPAA-konform, sodass Anbieter medizinischer oder psychologischer Dienstleistungen sich ohne Haftungsausschlüsse oder Kontrollen nicht darauf verlassen können

Preise für Calendly

Free

Standard: 12 $/Monat pro Benutzer

Teams: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 15.000 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Calendly

G2: 4,7/5 (über 2.395 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Calendly?

Eine G2-Bewertung zu dieser App für kleine Geschäfte lautet:

Calendly hat unseren Terminplanungsprozess erheblich optimiert. Es ist großartig, dass Benutzer, Clients und Interessenten Termine mit uns buchen können – von Software-Demos über technischen Support und Schulungen bis hin zu kurzen Besprechungen… Das Setup der Ereignisse kann etwas mühsam sein – es ist nicht immer besonders intuitiv. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Einstellungen ohne Vorwarnung geändert werden, was ziemlich verwirrend sein kann, wenn wir plötzlich auf unerwartete Änderungen stoßen.

Calendly hat unseren Terminplanungsprozess erheblich optimiert. Es ist großartig, dass Benutzer, Clients und Interessenten Termine mit uns buchen können – von Software-Demos über technischen Support und Schulungen bis hin zu kurzen Besprechungen… Das Setup der Ereignisse kann etwas mühsam sein – es ist nicht immer besonders intuitiv. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Einstellungen ohne Vorwarnung geändert werden, was ziemlich verwirrend sein kann, wenn wir plötzlich auf unerwartete Änderungen stoßen.

🔍 Wussten Sie schon? Mehr als 50 % der Kleinunternehmer geben an, dass sie heute länger arbeiten als noch im letzten Jahr.

16. TripIt (Am besten geeignet für die Verwaltung von Reiseplänen)

via TripIt

Geschäftsreisen erfordern die Verwaltung zahlreicher Buchungen, Bestätigungen und Reisepläne, weshalb TripIt für Vielreisende unverzichtbar ist. Diese App erstellt automatisch übersichtliche Reisepläne aus per E-Mail erhaltenen Flug-, Hotel- und Mietwagenbestätigungen.

Die App für kleine Unternehmen bietet Flugaktualisierungen in Echtzeit, Informationen zu Gate-Änderungen und Benachrichtigungen bei Verspätungen. TripIt führt zudem die Nachverfolgung von Punkten aus Treueprogrammen, Ausgabenkategorien und Reisegewohnheiten durch. Die App funktioniert auch offline und gewährleistet so den Zugriff auf wichtige Reiseinformationen selbst in Gebieten mit eingeschränkter Netzabdeckung.

Die besten Features von TripIt

Leiten Sie E-Mail-Bestätigungen von Fluggesellschaften, Hotels und Autovermietungen weiter, um automatisch umfassende Reisepläne zu erstellen

Erhalten Sie über Push-Benachrichtigungen Echtzeit-Fluginformationen zu Gate-Änderungen, Verspätungen, Annullierungen und alternativen Flugoptionen

Kategorisieren Sie Kosten für Flüge, Hotels, Verpflegung und Bodentransporte für die Berichterstellung im Bereich des Geschäfts

Freigeben Sie detaillierte Reisepläne an Kollegen, Assistenten oder Familienmitglieder, die Zugriff auf Ihre Reisepläne und Kontaktdaten benötigen

Limitierungen von TripIt

Erweiterte Features wie Sitzplatz-Nachverfolgung, Preisbenachrichtigungen und alternative Flugoptionen erfordern das teure Pro-Abonnement

Bei der automatischen Erstellung von Reiseplänen werden gelegentlich Buchungsbestätigungen übersehen oder komplexe Reisevorkehrungen nicht richtig ausgewertet.

Eingeschränkte Integration mit Reisemanagementsystemen und Software für die Berichterstellung bei Spesen für Unternehmen

Die Funktionen zur Nachverfolgung von Spesen sind im Vergleich zu spezialisierten Apps für Geschäftsausgaben eher grundlegend

Preise für TripIt

Free

TripIt Pro: 49 $/Jahr (jährliche Abrechnung)

TripIt-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TripIt?

Hören Sie, was dieser Reddit-Benutzer dazu sagt:

Ich nutze Tripit schon seit Jahren und es ist ein großartiger Ort, um Buchungsbestätigungen und Ähnliches weiterzuleiten. Ich finde es toll, alle meine Reiseinformationen an einem Ort gespeichert zu haben. Wenn man etwas sucht, muss man nur an einen einzigen Ort gehen. Und man kann sich den gesamten Reiseplan ansehen [sic] und prüfen, ob man vielleicht vergessen hat, für einen Zwischenstopp ein Hotel zu buchen (das ist besonders nützlich, je länger man reist).

Ich nutze Tripit schon seit Jahren und es ist ein großartiger Ort, um Buchungsbestätigungen und Ähnliches weiterzuleiten. Ich finde es toll, alle meine Reiseinformationen an einem Ort gespeichert zu haben. Wenn man etwas sucht, muss man nur an einen einzigen Ort gehen. Und man kann sich den gesamten Reiseplan ansehen [sic] und prüfen, ob man vielleicht vergessen hat, für einen Zwischenstopp ein Hotel zu buchen (das ist besonders nützlich, je länger man reist).

17. Mailchimp (Am besten geeignet für E-Mail-Marketingkampagnen)

via Mailchimp

E-Mail-Marketing ist nach wie vor eine der effektivsten Methoden, um Kunden zu erreichen, und Mailchimp macht die Erstellung von Kampagnen für Unternehmen jeder Größe zugänglich.

Diese App bietet E-Mail-Generatoren per Drag-and-Drop, Vorlagen für kleine Unternehmen und Automatisierungen. Mailchimp liefert zudem detaillierte Analysen zu Öffnungsraten, Klickraten und der Conversion-Nachverfolgung.

Die besten Features von Mailchimp

Segmentieren Sie Ihre Zielgruppen anhand von demografischen Daten, Kaufverhalten, E-Mail-Interaktion und benutzerdefinierten Feldern, um hochgradig zielgerichtete Nachrichten zu versenden

Automatisieren Sie E-Mail-Sequenzen wie Willkommensserien, Maßnahmen zur Wiedergewinnung von Warenkorbabbrechern, Geburtstagskampagnen und Nachfassaktionen nach dem Kauf, die basierend auf Kundenaktionen als Auslöser ausgelöst werden

Integrieren Sie die Apps in E-Commerce-Plattformen wie Shopify, WooCommerce und Magento, um personalisierte Produktempfehlungen und Automatisierungen bei Marketingkampagnen zu erhalten.

Limitierungen von Mailchimp

Der Free-Plan hat einen Limit-Wert für die Anzahl der Abonnenten auf 2.000 Kontakte und schränkt erweiterte Features der Automatisierung ein

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten von Vorlagen können bei komplexen E-Mail-Designs, die eine präzise Steuerung von Layout und Gestaltung erfordern, einschränkend sein

Die Qualität des Kundensupports variiert je nach Abonnementstufe erheblich, wobei Basis-Pläne nur begrenzten Support bieten

Erweiterte Features wie multivariate Tests, erweiterte Segmentierung und detaillierte Berichterstellung erfordern teure Premium-Abonnements

Preise für Mailchimp

Free

Essentials: 13 $/Monat

Standard: 20 $/Monat

Premium: 350 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Mailchimp

G2: 4,3/5 (über 5.295 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 17.560 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Mailchimp?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Mailchimp bietet mit seiner E-Mail-Plattform leistungsstarke Features, die nahtlos mit anderen Online-Marketing-Produkten wie Websites zusammenarbeiten. Ziemlich benutzerfreundlich und mit hervorragendem Support per E-Mail.

Mailchimp bietet mit seiner E-Mail-Plattform leistungsstarke Features, die nahtlos mit anderen Online-Marketing-Produkten wie Websites zusammenarbeiten. Ziemlich benutzerfreundlich und mit hervorragendem Support per E-Mail.

🔍 Wussten Sie schon? 73 % der Generation Z und 75 % der Millennials geben an, dass sie eher bei kleinen Geschäften einkaufen würden, wenn das Einkaufserlebnis genauso bequem wäre wie bei großen Einzelhandelsketten.

Sie könnten fünf Apps nutzen … oder einfach ClickUp

Die besten Apps für kleine Unternehmen überladen nicht einfach nur mit Features. Sie erleichtern die Arbeit, helfen Teams, fokussiert zu bleiben, und machen das ständige Wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben überflüssig.

ClickUp tut genau das.

Sie können Projekte planen, mit Ihrem Team chatten, Inhalte in Docs erstellen (mit ein wenig Hilfe von KI) und sogar die Zeiterfassung durchführen, ohne die Plattform zu verlassen. Müssen Sie einen potenziellen Kunden nachverfolgen? Richten Sie eine schnelle CRM-Ansicht ein. Möchten Sie sich die Routineaufgaben sparen? Automatisierungen helfen Ihnen dabei.

Alles, was Sie brauchen – ganz ohne Chaos. 🌪️

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! ✅