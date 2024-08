Wie man einen Business-Mentor für Unternehmer findet

Es gibt niemanden, der einen neuen Unternehmer besser auf seinem Weg in die Selbstständigkeit begleiten kann als jemand, der diese Erfahrung gemacht und erledigt hat.

Deshalb ist das Business-Mentoring so wichtig. Sie helfen neuen Eigentümern von erfahrenen Unternehmern zu lernen und häufige Fallstricke zu vermeiden.

Doch wie findet man einen Business-Mentor und wie baut man eine gute Beziehung zwischen Mentor und Mentee auf?

Lesen Sie weiter, um alle Antworten zu finden, die Sie suchen. Dieser Artikel hilft Ihnen dabei, einen Business-Mentor zu finden und das Beste aus dieser Beziehung zu machen.

Doch zunächst wollen wir uns mit den Grundlagen befassen.

Was erledigt ein Business-Mentor?

Ein Business-Mentor hilft Existenzgründern und Eigentümern von Kleinunternehmen bei der Gründung und dem Wachstum ihres Geschäfts.

Sie haben in der Regel Erfahrung in einem ähnlichen oder verwandten Feld und verfügen über das Fachwissen, um Eigentümer von kleinen Geschäften in verschiedenen Bereichen wie Finanzen, Marketing und Strategie zu beraten.

Karrierevorteile durch einen Business-Mentor

Es gibt viele direkte und indirekte Vorteile, die ein Business-Mentor mit sich bringt. Lassen Sie uns die wichtigsten davon hier erörtern.

Bietet fundierte Beratung im Business

Ein Business-Mentor verfügt über praktische Erfahrungen mit dem Aufbau eines erfolgreichen Geschäfts und hat aus seinen Bemühungen zahlreiche Lehren gezogen.

Dies qualifiziert ihn dazu, Sie in verschiedenen geschäftlichen Angelegenheiten zu beraten, von der Beschaffung von Finanzmitteln bis hin zu Möglichkeiten zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

Ein guter Mentor hilft Ihnen bei der Planung und Gründung Ihres Geschäfts, damit Sie auf Anhieb erfolgreich sind. Er kann Sie durch den Prozess leiten und Ihnen Expertentipps und Best Practices geben, damit Sie es gleich beim ersten Mal richtig erledigen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein Startup oder einen Job in einem Unternehmen wählen soll werden sie Ihnen helfen, diese Entscheidung selbstbewusst zu treffen.

Hilft Ihnen, wichtige Fähigkeiten zu entwickeln

Die Rolle eines Business-Mentors beschränkt sich nicht auf die Beratung im Geschäft. Sie helfen Ihnen auch bei der Entwicklung von Führungs-, Management- und anderen Schlüsselkompetenzen, die für ein erfolgreiches Geschäft erforderlich sind.

Als jemand, der das alles schon einmal erlebt und erledigt hat, ist er besonders qualifiziert, Ihnen zu sagen, welche Fehler Sie vermeiden und wie Sie Ihre Fähigkeiten verbessern können.

Um das Beste aus einem Mentor herauszuholen, sollten Sie sich gezielt auf Ihre Schwachstellen hinweisen lassen. Wenn Sie zum Beispiel Angst vor öffentlichen Auftritten haben, kann er Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Angst überwinden und selbstbewusst sprechen können.

Oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit Konflikten umzugehen, was ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Arbeitsplatzes ist, kann er Ihnen spezielle Tipps zur Konfliktbewältigung geben.

Wenn Sie sich in einer frühen Phase Ihrer Karriere befinden, sollten Sie sich über mögliche Karrierewege beraten lassen. Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für Karrierewege um mit Hilfe Ihres Mentors eine Karte Ihrer Karriere zu erstellen.

Es handelt sich um eine vollständig anpassbare Vorlage mit Knoten, Formen und Verbindungselementen, mit deren Hilfe Sie mehrere Karten für Ihre Karriere erstellen können.

Erstellen Sie mehrere Karrierekarten und machen Sie ein Brainstorming über mögliche Wege mit der einfach zu verwendenden Vorlage von ClickUp

ClickUp bietet auch viele andere Vorlagen für Karrierekarten die Sie sich ansehen sollten, um diejenige zu finden, die Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Eröffnet Möglichkeiten zur Vernetzung

Business-Mentoren sind etablierte Unternehmer, die in der Regel über ein breites berufliches Netzwerk verfügen. Wenn Sie eine gute Beziehung zu Ihrem Mentor haben, kann er Ihnen Türen öffnen und Ihnen helfen, wertvolle Verbindungen in der Branche zu knüpfen.

Ganz gleich, ob Sie sich eine Geschäftsfinanzierung sichern oder eine Geschäftslizenz erwerben möchten, Ihr Business-Mentor kennt wahrscheinlich jemanden, der Ihnen helfen kann.

Er kann Ihnen auch Einladungen zu prestigeträchtigen Ereignissen und Konferenzen in der Branche besorgen, was Ihre Networking-Möglichkeiten weiter verbessert.

Vereinfacht die strategische Entscheidungsfindung

Als neuer Unternehmer fällt es Ihnen vielleicht schwer, kritische Geschäftsentscheidungen zu treffen, die die strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens verändern. Dies könnte einfach auf mangelndes Vertrauen oder Nervosität aufgrund der Auswirkungen Ihrer Entscheidung zurückzuführen sein.

Ein erfahrener Business-Mentor gibt Ihnen das Selbstvertrauen, solche Entscheidungen problemlos zu treffen. Anstatt die Entscheidung selbst zu treffen, können Sie sie mit Ihrem Mentor besprechen und seinen Rat einholen.

Bietet eine andere Perspektive

Im Business, wie auch im Leben, ist es wichtig, jemanden zu haben, der Sie herausfordert und Ihnen hilft, zu wachsen. Wenn Sie der einzige Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen sind und niemanden haben, der Ihre Entscheidungen hinterfragt, machen Sie vielleicht Fehler und merken es nicht einmal.

Ein Mentor löst dieses Problem, indem er Ihnen jemanden zur Seite stellt, der Sie herausfordert und Ihnen eine andere Perspektive bietet. Das öffnet Ihren Geist für neue Ideen und Möglichkeiten, die Sie sonst übersehen hätten.

Typen von Business-Mentoren

Business-Mentoren gibt es in verschiedenen Formen und Formularen, von denen jedes einzigartige Stärken bietet, um Ihr Geschäft voranzutreiben. Sie müssen einen Business-Mentor auswählen, der am besten zu Ihren Anforderungen passt und Sie auf Ihrem Weg unterstützt. Werfen wir einen Blick auf die Arten von Business-Mentoren, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Erfahrener Unternehmer

Dies ist jemand, der bereits mehrere Geschäfte gegründet und erfolgreich aufgebaut hat und ein Experte auf diesem Gebiet ist. Sie sind vielleicht in einer anderen Branche tätig als Sie, aber sie verfügen über einen ausgeprägten Geschäftssinn und können Ihnen eine solide Geschäftsberatung bieten.

Solche Business-Mentoren sind hervorragend geeignet, um Ratschläge zu verschiedenen geschäftlichen Aspekten einzuholen, z. B. zur Erstellung eines Business-Plans und zur Bewältigung von Marktherausforderungen.

Branchenexperte

Dies ist jemand, der über ein umfassendes Wissen über eine Branche und ihre Funktionsweise verfügt. Sie helfen Ihnen, die Marktdynamik, die Schlüsselakteure, den Grad des Wettbewerbs und vieles mehr zu verstehen.

Solche Mentoren geben Ihnen Ratschläge speziell für Ihr Geschäft und Ihre Branche. Sie sollten eng mit ihnen zusammenarbeiten, um Branchentrends und Best Practices zu verstehen, die Ihnen helfen werden, Ihr Geschäft zu etablieren und Marktanteile zu erobern.

Experte für Business-Finanzierung und Investitionen

Experten für Business-Finanzierung sind darauf spezialisiert, zuverlässige kurz- oder langfristige Finanzierungsquellen für Start-ups und kleine Geschäfte zu erschließen. Sie helfen Ihnen, Ihren Finanzierungsbedarf zu ermitteln und die besten Finanzierungsquellen für Ihr Geschäft zu finden.

Sie werden solche Mentoren gelegentlich benötigen, müssen aber nicht langfristig eng mit ihnen zusammenarbeiten.

Netzwerkprofi

Unternehmer müssen Networking-Fähigkeiten entwickeln, um Beziehungen zu wichtigen Personen in ihrer Branche aufzubauen. Gute Networking-Fähigkeiten können ihnen sogar helfen, einen Mentor zu finden.

Ein Networking-Profi kann Ihnen dabei helfen, Verbindungen zu knüpfen und Sie mit Personen bekannt zu machen, die in Zukunft als Mentoren oder wichtige Verbündete in Frage kommen. Er kann Ihnen auch helfen, potenzielle Kunden, Investoren, Partner und andere Interessengruppen zu finden.

Wie man als Unternehmer einen Business-Mentor findet

Inzwischen sollten Sie wissen, warum Sie einen Business-Mentor brauchen und welche Arten von Mentoren für Sie in Frage kommen. Als Nächstes müssen Sie lernen, wie Sie einen Mentor für Ihr Geschäft finden können, und genau das erfahren Sie in diesem Abschnitt.

Hier erfahren Sie, wie Sie ganz einfach einen Mentor für Ihr Geschäft finden können.

1. Networking und Teilnahme an Veranstaltungen der Branche

Eine der besten Möglichkeiten, einen Business-Mentor zu finden, ist die Teilnahme an Veranstaltungen und Konferenzen der Branche und der Aufbau eines beruflichen Netzwerks. Nutzen Sie Social-Media-Plattformen wie LinkedIn oder folgen Sie Branchenführern, um Ereignisse und Konferenzen der Branche zu entdecken. Folgen Sie den einschlägigen Unternehmen, Organisationen und Gruppen in Ihrem Feld, da diese häufig bevorstehende Ereignisse bekannt geben, für die Sie sich anmelden können.

Verwenden Sie ein intelligentes Tool für Notizen, um die anstehenden Ereignisse zu notieren, ClickUp-Notepad . Fügen Sie alle anstehenden Ereignisse hinzu und wandeln Sie sie in verfolgbare Aufgaben um, wenn Sie die Ereignisse, an denen Sie teilnehmen möchten, abgeschlossen haben.

clickUp Notepad zum Notieren anstehender Ereignisse oder Pläne unterwegs verwenden

Sprechen Sie mit Branchenexperten und erfolgreichen Unternehmern, die an diesen Ereignissen teilnehmen, und bauen Sie eine Verbindung auf. Bleiben Sie auch nach dem Ereignis in Kontakt und halten Sie den Kontakt aufrecht.

Sie können Mentoren in Ihrem Netzwerk finden oder Ihre Verbindungen bitten, Sie mit jemandem zu verbinden, der Ihr perfekter Mentor sein wird.

Vergessen Sie nicht, Ihr persönliches und soziales Netzwerk zu nutzen, um einen Mentor für Ihr Geschäft zu finden.

2. Beitritt zu branchenspezifischen Gruppen und Online-Communities

Das moderne Äquivalent zur Teilnahme an Branchenereignissen ist die Teilnahme an Online-Gruppen in Ihrer Branche oder Nische. Solche Gruppen ermöglichen es Ihnen, mit Branchenexperten über relevante, aktuelle Themen zu diskutieren.

Auch hier spielt das Networking eine entscheidende Rolle. Sie sollten Verbindungen zu Menschen in Ihrer Branche aufbauen und mit ihnen in Kontakt bleiben, die mehr Erfahrung haben als Sie und für Sie als Berater im Geschäft in Frage kommen.

Reddit und Quora sind zwei der größten Online-Foren, aber wenn Sie branchenspezifische Nischen-Communities finden können, ist das noch besser.

3. Aktive Suche nach Mentoren auf LinkedIn und X

Soziale Medien sind die perfekte Plattform, um sich mit anderen in Ihrer Nische zu unterhalten und einen Mentor für Ihr Geschäft zu finden.

LinkedIn und X (früher Twitter) sind die besten Social-Media-Plattformen für professionelles Networking.

LinkedIn ist die bevorzugte Social-Media-Plattform für Fachleute, um sich mit Menschen aus ihrer Branche zu verbinden. Auf der Plattform finden Sie viele relevante Branchengruppen, denen Sie beitreten können.

Auf X hingegen diskutieren Menschen über aktuelle Themen und führen meinungsstarke Unterhaltungen über aktuelle Themen und Trends. Dies ist die perfekte Plattform, um sich zu profilieren und wichtige Leute in Ihrer Branche auf Sie aufmerksam zu machen.

Der Schlüssel dazu ist, aktiv und authentisch zu bleiben. Bauen Sie organische Verbindungen auf, um Ihr berufliches Netzwerk zu erweitern, anstatt sich auf die Suche nach einem Mentor für das Geschäft mit dem Unternehmertum zu konzentrieren.

4. Besuchen Sie Ihr lokales Small Business Development Center (SBDC)

Der einzige Zweck der SBDCs besteht darin, Schulungen und Unterstützung für kleine Geschäfte in den USA anzubieten. Wenn Sie also eine kostenlose Beratung für Ihr Geschäft suchen, lohnt es sich, Ihr örtliches SBDC aufzusuchen.

Diese Zentren werden von der Small Business Administration (SBA) finanziert und stellen Ressourcen und Mentoren für neue Unternehmer und Eigentümer kleiner Geschäfte zur Verfügung.

5. Suche nach Mentoren über SCORE

Eine der besten Möglichkeiten, einen Business-Mentor in den USA zu finden, ist das SCORE-Netzwerk für Business-Mentoren. Dieses Netzwerk umfasst viele Business-Mentoren, die kleinen Geschäften freiwillig bei der Gründung und Expansion helfen.

Da es sich um eine gemeinnützige Gruppe handelt, entstehen Ihnen keine Kosten, und Sie finden Experten in Ihrer Nische, die Ihnen als Mentor zur Seite stehen.

6. Apps wie Meetup nutzen

Meetup ist eine App, die darauf abzielt, Gleichgesinnte zusammenzubringen. Benutzer organisieren Online- und Offline-Treffen, um sich mit anderen Menschen mit ähnlichen Zinsen zu verbinden.

Es gibt viele branchenspezifische und geschäftsbezogene Meetings, denen Sie beitreten können, um lokale Unternehmer wie Sie zu treffen. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, einen Mentor für Geschäfte in einer sozialen Einstellung zu finden.

Eine weitere professionelle Networking-Plattform, die Sie in Betracht ziehen sollten, ist XING.

Wie Sie das Beste aus Ihrer Business-Mentor Beziehung machen

Die Suche nach einem Mentor ist nur ein Teil der Gleichung. Sie müssen auch eine Beziehung zu ihm aufbauen und das Beste aus ihr herausholen.

Hier sind einige Tipps, die Ihnen dabei helfen.

1. Legen Sie für jedes Meeting Ziele und eine Tagesordnung fest

Es ist schön, dass Sie einen Business-Mentor gefunden haben, der Ihnen hilft. Nehmen Sie ihn oder seine Zeit nicht als selbstverständlich hin. Respektieren Sie ihre Zeit, indem Sie jedes Meeting sorgfältig planen und eine Agenda einstellen.

Das lenkt das Meeting und ermöglicht es Ihnen, sofort auf den Punkt zu kommen und Zeit für Smalltalk zu sparen.

Sie müssen nicht bei Null anfangen. Nutzen Sie die ClickUp Vorlage für die Agenda um eine Agenda für Ihr Mentor-Mentee Meeting einzustellen. Sie enthält alle wichtigen Details über das Meeting und bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, die Agenda für das Meeting einzustellen.

Fügen Sie Meeting-Details hinzu und legen Sie die Tagesordnung mit dieser anpassbaren Vorlage von ClickUp fest

Alternativ können Sie auch aus dieser langen Liste von Meetings wählen Beispiele für Tagesordnungen und Vorlagen um das beste Format zu finden.

Vergessen Sie nicht, die Tagesordnung Ihrem Business-Mentor freizugeben, damit er auf das Meeting vorbereitet ist

2. Stellen Sie häufig Verbindungen her und halten Sie einen Zeitplan ein

Mentoring ist ein fortlaufender Prozess, der häufige Meetings und Unterhaltungen erfordert. Deshalb empfehlen wir Ihnen, einen Zeitplan zu erstellen, der sowohl für Sie als auch für Ihren Mentor geeignet ist, und diesen einzuhalten.

Eine gute Lösung für die Terminplanung und das Management von Meetings wie ClickUp-Meetings hilft Ihnen bei der Einstellung von Meetings auf der Grundlage Ihres Zeitplans. Außerdem können Sie Checklisten mit den zu besprechenden Themen erstellen, die Sie im Laufe des Meetings einzeln abhaken können.

Auch wenn ein Zeitplan wichtig ist, sollten Sie sich dadurch nicht limitiert fühlen. Wenn Sie sofortige Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Mentor und nehmen Sie so oft wie möglich Verbindung auf.

3. Machen Sie detaillierte Notizen zu jedem Meeting

Wenn Ideen während eines Meetings ungehindert fließen, haben Sie oft nicht die Zeit, sich alles sofort zu notieren. Möglicherweise erinnern Sie sich aber später nicht mehr an alles, was besprochen wurde.

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihre Meetings protokollieren und detaillierte Notizen zu jedem Meeting machen, auch wenn Sie die Notizen erst später machen. Sie können auch Folgendes verwenden KI-Tools zur Automatisierung des Prozesses der Aufnahme von Notizen. ClickUp-Gehirn bietet zum Beispiel einen KI-Schreibassistenten, der automatisch Notizen und Zusammenfassungen für Meetings erstellen kann.

lassen Sie ClickUp's KI Notizen zu Meetings machen, während Sie in intelligente Unterhaltungen mit Ihrem Mentor eintauchen_

Wenn Sie planen, nach dem Meeting ausführlichere Notizen zu machen, ClickUp-Dokumente ist die perfekte Lösung. Sie ermöglicht es Ihnen, Notizen zu erstellen, Links hinzuzufügen, Medien einzubetten und das Dokument auf eine ansprechende und leicht konsumierbare Weise zu formatieren.

formatieren Sie Ihre Notizen mit den umfangreichen Formatierungsoptionen von ClickUp, damit sie leicht zu finden sind

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Vorlage für Notizen oder verwenden Sie vordefinierte Vorlagen Vorlagen für Meeting-Notizen um detaillierte Aufzeichnungen über Ihre Mentor-Mentee-Meetings zu führen.

4. Anwenden, was Sie lernen

Eine Mentorenschaft ist nur dann hilfreich, wenn Sie die Ratschläge Ihres Mentors anwenden, um Ihre Karriere zu fördern oder Ihr Geschäft auszubauen. Setzen Sie die Vorschläge Ihres Mentors in realen Geschäftsszenarien um, und wenn sie funktionieren, lassen Sie ihn wissen, wie dankbar Sie sind.

Wenn Sie ein Start-up oder ein Eigentümer eines Geschäfts sind, benötigen Sie die besten Tools für Startups für die Führung und das Wachstum Ihres neuen Geschäfts.

Wir empfehlen ClickUp-Startup zur Verwaltung verschiedener Aspekte Ihres Startups, von der Erstellung von Produkt-Roadmaps bis hin zur Optimierung von Prozessen und Ressourcennutzung.

ClickUp ist ein vielseitiges Tool, das mit Ihrem Geschäft mitwächst und nahtlos mehr Clients und komplexe Projekte bewältigt.

5. Suchen Sie ehrliches Feedback

Ihr Mentor ist die beste Person, um Ihnen konstruktives Feedback zu geben, das Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen beruflichen Ziele .

Da Sie eng mit Ihrem Mentor zusammenarbeiten und er Sie hat wachsen sehen, kennt er Ihre Stärken und Schwächen wahrscheinlich besser als jeder andere.

Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil und bitten Sie regelmäßig um ehrliches Feedback. Dies wird Ihnen helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und Ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Sie können das Feedback auch nutzen, um Ihre Arbeitsgewohnheiten und Managementfähigkeiten.

6. Aufbau einer echten langfristigen Verbindung

Ein guter Business-Mentor kann Ihnen helfen, zu einem erfolgreichen Unternehmer heranzuwachsen und Ihr Leben in mehr als einer Hinsicht zu verändern. Wenn Sie also einen guten Mentor für Ihr Business gefunden haben, lassen Sie ihn nicht gehen.

Bauen Sie eine authentische, langfristige Beziehung zu ihm auf, die über Meetings und Beratung im Geschäft hinausgeht.

Auch wenn Sie so erfolgreich sind, dass Sie keinen regelmäßigen Rat brauchen, sollten Sie mit Ihren Mentoren in Kontakt bleiben. Man weiß nie, wann man sie wieder brauchen wird.

Noch wichtiger ist, dass Sie eine wechselseitige Beziehung aufbauen, in der Sie für sie genauso da sind, wie sie für Sie da waren. Geben Sie auf jede erdenkliche Weise etwas zurück, und sei es nur, indem Sie anwesend sind, wenn sie Sie brauchen.

Schlussfolgerung

Die Bewältigung von Herausforderungen im Business und das Wachsen als Führungskraft wird durch die Hilfe eines Mentors erleichtert. Nutzen Sie diesen Leitfaden als Referenz, um einen Business-Mentor zu finden, der Sie auf Ihrem unternehmerischen Weg begleiten kann.

Vergessen Sie nicht, das Gelernte in Ihrem täglichen Geschäft anzuwenden. Verwenden Sie eine Mischung aus Marketing-Tools , Produktivitätstools und andere Tools zur Rationalisierung von Geschäftsabläufen und zur Führung eines rentablen Geschäfts.

ClickUp bietet Startups eine umfassende Suite von tools, die ihnen helfen, zu skalieren und zu wachsen. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und testen Sie die verschiedenen Features und mehr.