Wofür wird ClickUp verwendet und wie funktioniert es?

Wenn ein Freund fragt, was Sie bei Ihrer Arbeit zu erledigen haben, können Sie dann ohne Abschweifungen, Servietten-Diagramme und eine Reihe von Handgesten antworten?

Wenn sich Ihr Workflow wie ein Labyrinth und Ihr Tech-Stack wie eine Liste mit Einkäufen anfühlt, ist es an der Zeit, Ihre täglichen Prozesse zu optimieren.

Auch wenn die Rückkehr ins Büro gerade wieder in aller Munde ist, wird Remote-Arbeit nicht verschwinden. Ob persönlich oder von zu Hause aus, Teams werden immer danach streben, Verbindungen herzustellen, Zeit zu sparen, Abläufe zu optimieren und die Sichtbarkeit in der gesamten Organisation zu fördern.

Und obwohl es heutzutage für fast alles ein Tool gibt, bedeutet das nicht, dass Sie in jedes einzelne investieren müssen. Vor allem, wenn es eine einzige Software gibt, die alles kann – ClickUp. 🏆

Verwenden Sie diesen Artikel als Ihren persönlichen Crashkurs zu allen Themen rund um ClickUp. Erhalten Sie einen detaillierten Einblick in ClickUp und erfahren Sie, wie Sie Ihren Workspace benutzerdefiniert anpassen können, um maximale Produktivität zu erzielen. Ob Sie Clients, Projekte oder Kampagnen verwalten oder Softwarefehler nachverfolgen – ClickUp bietet alles, was Sie für die umfassende Neugestaltung Ihrer Workflows benötigen.

Was ist ClickUp?

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität, die als idealer Ort für Teams dient, um zusammenzukommen, Ideen zu sammeln, Pläne zu schmieden und bei allem zusammenzuarbeiten, von Prozessdokumenten bis hin zu Produktdesigns. Es mag übertrieben klingen, sich für so viele Anwendungsfälle auf ein einziges Tool zu verlassen – aber ClickUp wurde genau dafür entwickelt.

ClickUp wurde mit dem Ziel gegründet, der Welt mehr Zeit zu verschaffen, und ist seither stets auf dem neuesten Stand der Produktivität. Die umfangreichen Features für das Arbeitsmanagement sind vollständig anpassbar, und mit der Einführung eines eigenen KI-Tools gibt es nur noch sehr wenige Dinge, die ClickUp nicht kann.

Von der Kampagnenplanung bis hin zu agilen Workflows gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Ihren Workspace an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Schöne daran ist, dass ClickUp sich an die Anforderungen praktisch jeder Projektmethodik, Abteilung oder Branche anpassen und mit Ihrem wachsenden Geschäft mitwachsen kann.

Visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Board und Kalender

Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt jedes Features und ermöglicht es, von überall auf der Plattform eine Verbindung zu Kollegen herzustellen, um maximale Effizienz zu erzielen – egal, ob Sie mit fünf oder 500 anderen Mitgliedern zusammenarbeiten.

Außerdem müssen Sie nicht mit einer klaren Strategie im Hinterkopf auf die Plattform gehen, um die Möglichkeiten von ClickUp optimal zu nutzen. Mit Online-Kursen, einem umfangreichen Hilfecenter, Webinaren und vielem mehr ist ClickUp bereit, Sie in jeder Phase Ihrer Reise zur Produktivität zu unterstützen.

Ganz zu schweigen davon, dass die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen für jeden in Ihrer Organisation etwas bereithält. Mit Tausenden von vorgefertigten Frameworks, die Ihre Prozesse in Gang bringen, müssen Sie nie wieder bei Null anfangen. ✅

Wählen Sie aus den vielen vorgefertigten Vorlagen, die von ClickUp erstellt wurden, um jeden Prozess in Gang zu bringen

ClickUp lässt sich auch in mehr als 1.000 andere Arbeits-Tools integrieren, um Daten aus Ihrem gesamten Tech-Stack in einem einzigen sicheren Workspace zu zentralisieren. In Kombination mit dem integrierten Editor für Dokumente, der Whiteboard-Software, der flexiblen Nachverfolgung von Zielen, dem Chatten in der App und vielem mehr hilft ClickUp dabei, jeden Prozess zu optimieren, ohne dass eine weitere Registerkarte geöffnet werden muss.

Wie Top-Teams ClickUp nutzen

Von der Planung Ihres Küchenumbaus bis hin zur Integration eines ganzen Unternehmens sind wir der festen Überzeugung, dass jeder von etwas mehr ClickUp in seinem Leben profitieren könnte. Einige Teams heben die Features, Funktionen und Flexibilität von ClickUp jedoch auf die nächste Stufe.

Während wir uns mit den Einzelheiten befassen, wie Teams aus verschiedenen Fachbereichen das Beste aus ihren Workspaces herausholen, sollten Sie bedenken, dass wir immer noch nur an der Oberfläche kratzen. Die abgeschlossenen benutzerdefinierten Anpassungsfunktionen von ClickUp ermöglichen es Teams, ihre Plattform auf wirklich unendliche Weise anzupassen.

Und wenn die folgenden Beispiele für Anwendungsfälle Ihr Team zu neuen Wegen inspirieren, schlank zu bleiben und die Produktivität zu steigern – umso besser! Dieser Artikel ist nur der Anfang.

Erfahren Sie, wie Teams für Software, Service, Marketing und Projektmanagement mit ClickUp Erfolg haben.

Wie Software-Entwicklungsteams ClickUp nutzen

ClickUp ist eine Rettung für Software-Teams, die nach einer flexiblen Lösung suchen, um ihre Strategien zu festigen, den Entwicklungszyklus zu vereinfachen und funktionsübergreifende Teamarbeit zu unterstützen.

Diese Teams müssen täglich die Anforderungen von Produktmanagern, Ingenieuren und Designern unter einen Hut bringen – und dabei zwischen mehreren Apps umschalten, um die Fristen vor dem nächsten Meeting zum Sprint einzuhalten. Sie benötigen eine funktionsreiche Softwarelösung, um ihre technischen Ressourcen und Mitglieder zu vereinen, mit der Möglichkeit, auf Kanban Boards, Echtzeit-Analysen, Roadmaps, die Nachverfolgung von Problemen und vieles mehr zuzugreifen.

Im Grunde genommen alle Funktionen, für die ClickUp am bekanntesten ist.

Beispiel für eine Arbeitsbeschreibung in der Ansicht "Board" in ClickUp

Es gibt über 15 anpassbare Möglichkeiten, Ihren Workload aus jedem Blickwinkel zu visualisieren, einschließlich Listen-, Gantt-, Zeitleisten- und Kanban-ähnlicher Board-Ansicht. Für einen Überblick über Ihren gesamten Fortschritt können die agilen Dashboards in ClickUp in Echtzeit tiefere Einblicke in Ihre Projekte liefern.

Dashboards in ClickUp sind vollständig anpassbar, sodass Teams sich auf die Metriken und KPIs konzentrieren können, die für ihren Erfolg am wichtigsten sind. Von Burnup- und Burndown-Diagrammen bis hin zur Verfolgung von Vorlauf- und Zykluszeiten gibt es mehr als 100 Möglichkeiten, in Dashboards den Finger am Puls Ihrer Projekte zu halten.

Ein weiterer hervorragender Anwendungsfall für Dashboards?

Probleme und Fehler werden umgehend nachverfolgt. Mit Features wie Drill-down auf Karten mit Linien-, Balken-, Kreis- und Batterie-Tabellen können Sie in Ihre Daten klicken, um bestimmte Aufgaben zu identifizieren und schnelle Antworten zu erhalten.

Tauchen Sie mit den Drilldown-Funktionen in Dashboards in die granularen Details Ihrer Daten ein

Um alle Ihre Fehlerberichte zusammenzuhalten, sind Formulare in ClickUp ein Muss. Geben Sie einen Link zu Ihrer Umfrage für Kunden frei, erfassen Sie deren Antworten und wandeln Sie ihre Anfragen automatisch in umsetzbare Aufgaben zur sofortigen Lösung um.

Sichtbarkeit und Berichterstellung in Echtzeit sind zwar der Schlüssel zum Erfolg von Software-Teams, aber nicht die einzigen Prioritäten auf ihrer Agenda. Produkt-Roadmapping-Funktionen, Automatisierung von Workflows und mehrere Integrationen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle im Tagesgeschäft des Teams.

Mit ClickUp Whiteboards können Teams zusammenarbeiten, um Produkt-Roadmaps von Grund auf neu zu erstellen oder mithilfe einer vorgefertigten Vorlage, um den Prozess zu beschleunigen und schneller mit der Arbeit zu beginnen. Wir empfehlen, mit der Whiteboard-Vorlage für die Produkt-Roadmap in ClickUp zu beginnen.

Weitere Informationen darüber, wie ClickUp Software-Teams dabei unterstützt, die Sichtbarkeit zu verbessern, agil zu bleiben und sich auf die Strategie auszurichten? Lesen Sie, wie Talent Plus die Kapazität des Teams mit ClickUp um 10 % steigern konnte.

Wie Marketing-Teams ClickUp nutzen

Die in ClickUp integrierte Funktion für Ziele, der Editor für Dokumente, die Tools für die Zusammenarbeit und die einfache Bedienung machen ClickUp auch zu einem wesentlichen Bestandteil verschiedener Marketingaktivitäten. Die stark visuell ausgerichteten Features kommen sowohl den kreativen als auch den datengesteuerten Aspekten einer soliden Marketingstrategie zugute und lassen Ihre Ideen noch schneller zum Leben erwecken, und zwar von einem zentralen Kampagnen-Hub aus.

Verwenden Sie das Feature "Goal Tracking" von ClickUp, um Ihre Ziele mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatisierter Nachverfolgung des Fortschritts zu erreichen

Wenn Sie bereit sind, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen, wird ClickUp zur ultimativen Ressource für ein effektives Kampagnenmanagement und die Nachverfolgung. Neben den umfassenden Erkenntnissen aus Ihren Dashboards erleichtert ClickUp mit einem Feature für Ziele in der App, das mit Schlüsselaufgaben oder größeren Zielen verbunden ist, den Überblick über Ihre Marketing-OKRs.

Auf Aufgabenebene unterstützt ClickUp den täglichen Aufwand für das Kampagnenmanagement mit mehreren Möglichkeiten, mit Ihrem Team, Stakeholdern, Clients, Anbietern und mehr in Verbindung zu treten. Mit Kommentaren in Threads, um Unterhaltungen zusammenzuhalten, und @Erwähnungen, um Aktionselemente zu delegieren, ist es einfach, sich über jede Aufgabe zu informieren, Updates freizugeben und zusammenzuarbeiten.

Während Ihre Teams für Nachfragegenerierung und Performance-Marketing den Großteil ihrer Zeit mit Aufgaben verbringen, wird Ihr Team für die Vermarktung von Inhalten in ClickUp Docs oder der Kalenderansicht arbeiten, um mit den redaktionellen Strategien Schritt zu halten. Außerdem wird Ihr Marketingteam von ClickUps neuestem revolutionären Feature für mehr Produktivität schwärmen – ClickUp AI.

ClickUp AI kann endlose Dokumenttypen wie Projektbeschreibungen, Pläne für den Unterricht und andere Dokumente generieren, um Ihren Workflow zu beschleunigen

ClickUp AI ist die einzige rollenbasierte KI-gestützte Software mit forschungsbasierten Eingabeaufforderungen, die speziell für Ihren Anwendungsfall entwickelt wurde. Fassen Sie Aufgaben, kommentieren Sie Threads und lange Dokumente oder erstellen Sie in Sekundenschnelle völlig neue Aufgaben und maßgeschneiderte Texte.

Es gibt noch so viel mehr, was ClickUp für Marketing-Teams wie Finastra tun kann. Durch den Einsatz von ClickUp konnte Finastra seinen Marketing-Aufwand konsolidieren und skalieren und so seine Effizienz und Effektivität in allen Bereichen deutlich steigern.

Wie dienstleistungsorientierte Geschäfte ClickUp nutzen

Dienstleistungsbasierte Geschäfte und Agenturen benötigen ein flexibles tool mit einer Liste an Features, die so vielfältig ist wie die von ihnen angebotenen Dienstleistungen. Glücklicherweise erfüllt ClickUp diese Anforderungen (und noch mehr).

Eines der größten Probleme, mit denen diese Teams konfrontiert sind, ist es, einfach in Verbindung zu bleiben. Nicht nur mit dem Team, sondern auch mit Kunden und anderen Interessengruppen. Aufgrund des wachsenden Drucks, die Dauer von Projekten zu verkürzen, ohne dabei an Qualität einzubüßen, sind Full-Service-Agenturen immer auf der Suche nach Lösungen, um ihre Kundenprozesse von der Annahme bis zum Abschluss zu vereinfachen.

Verwaltung von Kunden, Verkaufspipelines, Aktionselementen und mehr mit der Vorlage "Einfaches CRM" von ClickUp in Listenansicht

*bonus: Erfahren Sie, wie Hawke Media mit ClickUp Projektverzögerungen verringert und unternehmensweite Sichtbarkeit geschaffen hat

Dies ist eine weitere Instanz, in der ClickUp-Formulare nützlich sind. Durch die Weiterleitung aller Antworten auf Formulare an eine bestimmte Liste oder ein CRM für neue Kunden können Agenturen das Onboarding neuer Kunden vom ersten Kontakt an optimieren. Von dort aus ist es einfach, alle Schlüsselpersonen mit benutzerdefinierten Berechtigungen und Gästen im ClickUp-Workspace auf dem Laufenden zu halten.

Mit den kollaborativen Whiteboards in ClickUp können Sie Brainstorming-Konzepte erstellen, den Umfang Ihres Projekts festlegen und Ressourcen effizienter definieren – und, wenn wir das so sagen dürfen, macht es auch Spaß. Durch das Einbetten von Medien, ClickUp-Dokumenten, Live-Websites und Elementen mit Aktionsbedarf in Ihr Board wird es schnell zum kreativen Epizentrum für die neuesten Updates von Clients und die besten neuen Ideen Ihres Teams.

Das Beste daran: Whiteboards in ClickUp sind die einzige digitale Whiteboard-Software, die jedes Objekt direkt in eine umsetzbare ClickUp Aufgabe umwandeln kann. Das bedeutet, dass Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können, sobald sie Sie überkommt. 🎨

Betten Sie ClickUp-Dokumente direkt in Whiteboards ein, um auf wichtige Dokumente, Recherchen und Zusammenhänge zu Projekten zuzugreifen, ohne Ihr Board jemals verlassen zu müssen

Um die Kunden während des gesamten Entwicklungsprozesses einzubinden, können Ordner, Listen und Ansichten für Clients auf Privat gesetzt und nur für die erforderlichen Mitglieder freigegeben werden. So können bestimmte Akteure an Kommentaren zu Aufgaben teilnehmen, auf Aktualisierungen des Projekts zugreifen und Bearbeitungen vorschlagen, wenn sich die Zyklen der Überprüfung nähern.

Wenn Sie Ihre Kunden in die Plattform einbinden, in der ihr Projekt lebt, fördert dies die Transparenz während des gesamten Projektprozesses und gibt Ihren Kunden die Gewissheit, dass das Endprodukt pünktlich geliefert wird.

Was die internen Anforderungen betrifft, so stellen die native Zeiterfassung und die abrechenbaren Stunden in ClickUp sicher, dass die Kreativen für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden. Um Burnout zu vermeiden, hilft die einzigartige Workload-Ansicht von ClickUp den Teamleitern, die Kapazität ihres Teams zu verwalten und Aufgaben gleichmäßig zu delegieren.

Ermitteln Sie die Kosten für ganze Kampagnen, abrechenbare Stunden und mehr mit erweiterten Formeln in ClickUp Benutzerdefinierte Felder

*pROFITIPP: Bringen Sie mit "The Big Book for Agency Project Management" frischen Wind in die Produktivitätssysteme Ihrer Agentur. Greifen Sie auf bewährte Strategien für effektives Client-Onboarding, Projekt-Scoping, Lieferung und mehr zu, indem Sie diese kostenlose Ressource herunterladen.

Wie PMO- und Betriebsteams ClickUp nutzen

Projektmanagement ist das A und O von ClickUp – es ist auch ein gemeinsamer Nenner für praktisch jedes Team, unabhängig von Größe oder Branche.

Gehen Sie mit der Workload-Ansicht von ClickUp einen Schritt weiter in Ihrem Zeitmanagement und sehen Sie, wie Ihre geschätzte Zeit pro Aufgabe im Vergleich zur Gesamtzeit in Ihrer Woche abschneidet.

PMO-Führungskräfte stehen oft an der Spitze Ihrer IT- und Betriebsabteilungen und haben die Aufgabe, die Effizienz im gesamten Unternehmen kontinuierlich zu steigern. Sie nutzen alle in diesem Artikel besprochenen Features, darunter:

dashboards*, um Prozesse auf einen Blick zu erfassen und den Fortschritt der Arbeit mit den zugewiesenen Ressourcen zu vergleichen

dokumente*, um gemeinsam mit dem Team Strategien für den Start von Projekten zu entwickeln und Prozessdokumentationen in einer zugänglichen Wissensdatenbank zu erfassen

Whiteboards zur Aufschlüsselung komplexer Workflows und zur Verbesserung von Prozessen

Ziele, um Erfolge aller Art zu erzielen, zu feiern und zu feiern

Und viele, viele andere. Für PMO- und operative Teams sind Ansichten von Projekten und Aufgaben der Klebstoff, der alles zusammenhält.

📮ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter riskieren, wichtige Entscheidungen zu verlieren, die über Chat, E-Mail und Tabellen verstreut sind. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung und Nachverfolgung von Entscheidungen gehen wichtige Erkenntnisse über das Geschäft im digitalen Rauschen verloren. Mit den Aufgabenverwaltungsfunktionen von ClickUp müssen Sie sich darüber keine Sorgen mehr machen. Erstellen Sie Aufgaben aus Chats, Aufgabenkommentaren, Dokumenten und E-Mails mit einem einzigen Klick!

Anpassbare Ansichten in ClickUp helfen Teams, ganze Projekte in einer dynamischen Liste, Tabelle, Mindmap, einem Board oder einer Zeitleiste zu organisieren. Diese Ansichten können mit Filtern und Gruppierungen bis ins kleinste Detail angepasst werden, um jeden Prozess widerzuspiegeln.

Ansichten können auch an die Arbeitspräferenzen jedes einzelnen Mitglieds angepasst werden, um eine integrativere Arbeitserfahrung im gesamten Team zu ermöglichen.

Ziehen Sie Aufgaben per Drag-and-Drop in eine Ansicht der ClickUp Tabelle, um sie einfach zu organisieren

TL;DR: ClickUp ermöglicht es Ihnen, so zu arbeiten, wie Sie es möchten.

Um den genauesten Überblick über Ihren Gesamtstatus zu erhalten, müssen alle Aufgaben, Listen und Prioritäten täglich aktualisiert werden. Dies allein erfordert viel Übersicht, insbesondere bei komplexeren Projekten. In diesen Situationen sind benutzerdefinierte Aufgabenstatus von großem Nutzen.

Mit nur wenigen Klicks können Mitglieder visuell darstellen, wo sie sich mit bestimmten Elementen befinden, und diese Aktualisierungen sofort in Echtzeit in ihren Dashboards anzeigen. Genauso wie es unendlich viele Möglichkeiten gibt, Ihren Workspace benutzerdefiniert anzupassen, gibt es auch unendlich viele Anwendungsfälle für ClickUp.

Diese vier Anwendungsfälle sind ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zu der ständig wachsenden Nummer an Teams, die ihre Workflows revolutionieren und durch die Nutzung von ClickUp Zeit sparen.

Weitere Informationen zu ClickUp

Ihre Abteilung war in unseren Beispielen für Anwendungsfälle nicht dabei? Kein Problem – praktisch jedes Team kann von der umfangreichen Liste der Features von ClickUp profitieren.

Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, wie Sie ClickUp an Ihr Team anpassen können, unabhängig von der Art Ihres Unternehmens, Ihrer Abteilung oder Ihren Anforderungen. Oder machen Sie eine Tour durch die Plattform, um ClickUp in Aktion zu sehen.

Unabhängig von der Größe Ihres Teams, Ihrem Budget oder Ihren Umständen ist ClickUp bereit, Sie mit einer kostengünstigen und anpassbaren Lösung zu unterstützen.