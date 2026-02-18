Die 15 besten KI-CRM-Softwareprogramme für die Automatisierung des Vertriebs im Jahr 2026

Die meisten Teams, die KI-CRM-Tools evaluieren, fangen nicht bei Null an.

Sie verfügen bereits über ein CRM, Automatisierungsregeln, Tools für die Berichterstellung und eine wachsende Liste von KI-Add-Ons. Die eigentliche Herausforderung besteht nicht darin, mehr Intelligenz hinzuzufügen, sondern die Vertriebsaktivitäten und die KI-Ergebnisse während der Arbeit in einer Synchronisierung zu halten. Wenn dies nicht gelingt, verfehlen Prognosen ihr Ziel, und umsetzbare Erkenntnisse kommen zu spät, um noch von Bedeutung zu sein.

Hier müssen KI-CRM-Tools anders bewertet werden. Über Checklisten hinaus besteht der eigentliche Test darin, ob die KI Ihr CRM als Nebenprodukt der Arbeit und nicht als zusätzlichen Schritt aktualisiert.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie KI-CRM-Tools die Erstellung von Aufgaben und die Echtzeit-Sichtbarkeit handhaben und worauf es bei der Auswahl eines Tools, das die Umsetzung unterstützt, tatsächlich ankommt.

Die besten KI-CRM-Softwarelösungen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über die führenden KI-CRM-Tools und wofür sich jedes einzelne am besten eignet.

Tool Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise* ClickUp KI-gestützte Erstellung und Priorisierung von Aufgaben mit ClickUp Brain, automatisierte Deal-Verfolgung mithilfe von benutzerdefinierten Status und Automatisierungen, Echtzeit-CRM-Dashboards mit KI-Karten, integrierte Dokumente, Chat, Formulare und umfassende Integrationen mit E-Mail, Slack und Zoom Teams, die nach einem All-in-One-KI-CRM suchen, das Vertriebsabwicklung, Automatisierung und Sichtbarkeit in einem einzigen Workspace vereint, ohne dass sich die Tools vermehren Free Forever; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar HubSpot CRM Automatische Aktualisierungen von Deals aus bestehenden Datensätzen, benutzerdefinierte Pipelines mit Regeln und Genehmigungen, gemeinsamer Posteingang für den Support, Breeze KI für die Erstellung von Inhalten, Chatbots und Aufgabenwarteschlangen Teams, die ein All-in-One-CRM suchen, bei dem Vertrieb, Marketing und Service eng miteinander verbunden sind Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Platz Salesforce CRM Einstein KI für Lead-Scoring und Aktivitätserfassung, Data Cloud für einheitliche Kundendaten, generative KI mit Abfragen in natürlicher Sprache, CRM-Analysen mit Tableau, Sicherheit auf Unternehmensebene Große oder wachsende Teams mit komplexen Vertriebsmodellen und teamübergreifenden Workflows Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Platz Nimble CRM Zentrale Kontaktdaten mit Social-Media- und E-Mail-Kontext, Prospector-Browser-Erweiterung, KI-gestützte Nachrichtenversendung, integrierte Newsletter und Nachverfolgung der Kundeninteraktion Beziehungsorientierte Vertriebsteams, die sich auf Kundenansprache und den Kontaktkontext konzentrieren Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 29,90 $/Monat pro Platz Copper CRM Native Google Workspace-Integration, Drag-and-Drop-Pipelines, KI-Deal-Benachrichtigungen, Workflow-Automatisierung, Projektverknüpfung nach Abschluss eines Deals, KI-E-Mail-Umschreiber Teams, die Google Workspace nutzen und ein schlankes, benutzerfreundliches CRM suchen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Platz Pipedrive CRM Visuelle Pipelines, KI-Vertriebsassistent für Einblicke in Geschäftsabschlüsse, KI-gestützte Berichterstellung per Eingabeaufforderung, Benachrichtigungen bei Geschäftsverfall, Nachverfolgung von Website-Besuchern Vertriebsteams, die sich eine gute Sichtbarkeit der Pipeline und einfache KI-Unterstützung wünschen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Platz Close CRM Integrierte Telefon-, SMS- und E-Mail-Funktionen mit automatischer Aktivitätsprotokollierung; KI-gestützte Notizen mit Anruftranskription und Zusammenfassungen; Multi-Channel-Sequenzen mit engagementbasierter Lead-Priorisierung Vertriebsteams, die sich auf schnelle Nachfassaktionen und eine hohe Anzahl an Kontaktaufnahmen konzentrieren, ohne sich mit der Komplexität von CRM-Systemen auseinandersetzen zu müssen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Platz Nutshell CRM KI-Zeitleisten-Zusammenfassungen für Personen, Unternehmen und Leads; Zusammenfassungen von Gesprächsprotokollen aus Zoom, Meet, Teams und Click-to-Call; KI-Agenten wie Sales Objections Coach; integrierte Berichterstellung Teams, die sich während Verkaufsgesprächen einen klaren Kundenkontext und praktische KI-Unterstützung wünschen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Monat pro Platz monday.com CRM Anpassbares visuelles CRM auf Basis von Work OS; monday sidekick KI für E-Mails, Präsentationen und Aufgabenorganisation; enge Integration mit Arbeitsmanagement-Tools; Formular- und Angebotsverwaltung Teams, die Vertrieb und Tagesarbeit in einem flexiblen System verwalten möchten Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Monat pro Platz Apollo. io Über 210 Millionen B2B-Kontakte und über 30 Millionen Unternehmen; erweiterte Filterfunktionen und Sales Intelligence; KI-gestützte Anreicherung und Personalisierung der Kundenansprache; Chrome-Erweiterung; CRM-Synchronisierung B2B-Teams, die sich auf die Akquise, Anreicherung und Outbound-Aktivitäten in großem Maßstab konzentrieren Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat pro Benutzer Zendesk Sell Eine Datenbank mit Millionen von Business- und Kontaktdatensätzen; strukturierte Kundenansprache mit E-Mail-Sequenzen und Automatisierung von Aufgaben; Umsatzprognosen und anpassbare Dashboards; native Integration mit Zendesk Support Teams, die die Verbindung zwischen ihren Vertriebs- und Supportdaten herstellen und strukturierte Kundenansprache betreiben möchten, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $/Monat pro Benutzer Freshsales CRM 360°-Ansicht des Kunden über alle Kanäle hinweg; Freddy AI für die Bewertung der Kaufabsicht von Leads und die Priorisierung von Geschäften; KI-generierte E-Mails und E-Mail-Sequenzen; visuelle Pipelines und Workflow-Automatisierung Vertriebsteams, die integrierte KI-Unterstützung und Multichannel-Kommunikation in einem CRM wünschen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat pro Platz Keap Lead-Erfassung über Formulare und Landingpages; KI-gestützte Erstellung von E-Mail- und SMS-Inhalten; visueller Automatisierungs-Builder für Lead-Pflege, Terminplanung und Zahlungen; integrierte Rechnungsstellung Kleine Unternehmen und Solopreneure, die Lead-Pflege, Automatisierung und Zahlung in einem System benötigen Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 299 $/Monat Attio CRM Flexible Datenmodelle mit graphbasierten Beziehungen; KI für Unternehmensrecherchen und die Gewinnung von Erkenntnissen; native KI-Anruftranskription mit Erkennung von Kaufsignalen; Zusammenarbeit in Echtzeit mit gemeinsamen Notizen und Vorlagen Teams, die ein hochflexibles, beziehungsorientiertes CRM für moderne GTM-Workflows benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 36 $/Monat pro Platz Zoho CRM Zia-KI-Assistent für Befehle, Einblicke und Prognosen; integrierte Analysen und BI-Dashboards; Omnichannel-Kundenkommunikation über E-Mail, Telefon, soziale Medien und Chat; visuelle Blueprints und benutzerdefinierte Canvas-Anpassungen Teams, die ein voll ausgestattetes CRM mit leistungsstarker Automatisierung und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten zu einem günstigeren Preis suchen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Monat pro Benutzer

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

Worauf sollten Sie bei einer KI-CRM-Software achten?

Bevor wir uns mit den Funktionen befassen, lohnt es sich, die Grundlagen zu verstehen. Eine Standard-CRM-Implementierung umfasst in der Regel Formulare zur Lead-Erfassung sowie Ansichten und Dashboards zur Organisation von Kontakten und zur Visualisierung von Geschäften.

Diese Features helfen Ihnen zwar bei der Datenverwaltung, aber sie sind nach wie vor weitgehend von manuellem Update-Handling und statischen Erkenntnissen abhängig. Schauen wir uns nun an, was KI-gestützte CRM-Systeme über diese Grundlagen hinaus bieten und wie sie Ihnen helfen, den Schritt von der Nachverfolgung von Informationen hin zu einer echten Verbesserung der Vertriebsprozesse zu machen.

KI-gestütztes Lead-Scoring und Priorisierung: Nutzt KI, um Ihre bisherigen Geschäftsabschlüsse und Interaktionssignale zu analysieren, damit sich Ihr Team auf besonders kaufwillige Interessenten konzentrieren und Nutzt KI, um Ihre bisherigen Geschäftsabschlüsse und Interaktionssignale zu analysieren, damit sich Ihr Team auf besonders kaufwillige Interessenten konzentrieren und das Kundenmanagement verbessern kann

Vorausschauende Umsatzprognosen: Nutzt maschinelles Lernen für Pipeline- und Aktivitätsdaten, damit Sie potenzielle Risiken genauer vorhersagen können

Automatisierte Datenerfassung und -anreicherung: Protokolliert automatisch E-Mails, Anrufe, Meetings und Aktivitäten und reichert gleichzeitig Kontaktdaten an, damit Ihr CRM ohne manuellen Aufwand zuverlässig funktioniert

Personalisierte Kundenansprache in großem Maßstab: Hilft Ihnen dabei, E-Mails und Folgeaktionen zu erstellen, indem KI-gesteuerte Segmentierung und Vorschläge zum Inhalt genutzt werden, die für jeden potenziellen Kunden relevant erscheinen

Workflow-Automatisierung und intelligente Auslöser: Automatisiert sich wiederholende Vertriebsaufgaben und löst Aktionen basierend auf dem Kundenverhalten oder den Phasen des Workflows aus

Starkes Integrationsökosystem: Lässt sich nahtlos mit E-Mail, Kalendern, Marketing-Tools und Support-Plattformen verbinden, um eine Synchronisierung der Daten zu gewährleisten und eine zuverlässige Lässt sich nahtlos mit E-Mail, Kalendern, Marketing-Tools und Support-Plattformen verbinden, um eine Synchronisierung der Daten zu gewährleisten und eine zuverlässige CRM-Datenbank zu gewährleisten

Die beste KI-CRM-Software, aus der Sie heute wählen können

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, haben wir jedes KI-gestützte CRM-System hinsichtlich Features, Stärken, Preisen und Bewertungen von Benutzern bewertet.

1. ClickUp (Beste einheitliche Plattform für CRM, Projekte und Zusammenarbeit)

Verwalten Sie Ihren Vertriebsprozess an einem Ort mit der Software für Projektmanagement von ClickUp CRM

Sie nutzen bereits KI, um E-Mails zu verfassen und Geschäfte zu analysieren, aber diese Funktionen laufen isoliert voneinander. Das Problem ist, dass Ihre KI-Tools Ihre Pipeline nicht kennen und Ihr CRM von den tatsächlichen Vertriebsaktivitäten abgekoppelt bleibt.

ClickUp löst dieses Problem, indem es KI und Vertriebsabwicklung in einem einzigen, konvergierten KI-Workspace vereint. Die KI arbeitet direkt mit Ihren Leads, Aufgaben und Nachfassaktionen und nutzt dabei dieselben Daten, die Ihr Team täglich aktualisiert. Im Verlauf der Geschäfte werden die Arbeitsschritte automatisch aktualisiert, und die Sichtbarkeit bleibt gewahrt. Dies reduziert den Arbeitsaufwand und macht die KI von einer separaten Ebene zu einem praktischen Bestandteil Ihres tatsächlichen Vertriebs.

Schauen wir uns an, wie die ClickUp CRM-Software für Projektmanagement KI in Ihren Vertriebs-Workflow integriert, um manuelle Aktualisierungen und versäumte Nachfassaktionen zu reduzieren.

Entwerfen Sie eine flexible Vertriebspipeline, die sich an Ihren Deal-Phasen orientiert

Beginnen Sie damit, Ihr CRM in ClickUp so aufzubauen, dass es zu Ihrer Vertriebsstrategie passt. Jeder Deal wird zu einer ClickUp Aufgabe, die mit Benutzerdefinierten Feldern wie Deal-Wert, Gewinnwahrscheinlichkeit, Eigentümer, Verlängerungsdatum und Quelle angereichert ist.

Definieren Sie außerdem Deal-Phasen mithilfe benutzerdefinierter Status-Einstellungen wie „Lead“, „Qualifiziert“, „Demo geplant“, „Angebot gesendet“ und „geschlossen“, um echte Kaufsignale widerzuspiegeln. Filtern Sie anschließend nach gefährdeten, hochwertigen Deals und sortieren Sie diese nach Abschlussdatum, um sich auf kurzfristige Umsätze zu konzentrieren.

Jede einzelne Unterhaltung, jedes Element und jede Aufgabe sind mit KI in ClickUp durchsuchbar

Darüber hinaus reduziert ClickUp Brain, ein integrierter KI-Assistent, den manuellen Aufwand, der normalerweise mit VertriebsWorkflows und Unterhaltungen einhergeht. Wenn Sie Notizen zu Meetings oder Informationen zum Geschäftsabschluss hinzufügen, kann diese KI strukturierte Aufgaben mit klaren Titeln, relevanten Unteraufgaben, vorgeschlagenen Mitarbeitern und Fälligkeitsdaten erstellen.

Während der Fortschritt Ihrer Pipeline voranschreitet, hilft KI dabei, Nachfassaktionen anhand von Dringlichkeit, Workload und Phase des Vertrags zu priorisieren, damit Sie die richtigen Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt ergreifen können.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die über 15 benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp, um Vertriebspipelines und Kundeninteraktionen in dem Format zu verwalten, das am besten zu jeder Aufgabe passt. Wechseln Sie zwischen der Liste für detaillierte Nachverfolgung von Kontoschlüssen, der Kanban-Ansicht für den Pipeline-Flow und der Tabelle für schnelle Vergleiche, um Ihre CRM-Daten stets auf die nützlichste Weise darzustellen.

In einem CRM-Workflow wiederholen sich dieselben Aktionen ständig. ClickUp-Automatisierungen übernehmen diese sich wiederholenden Schritte für Sie, sodass Ihre Pipeline während der Arbeit stets auf dem neuesten Stand bleibt. Diese Automatisierungen basieren auf Regeln. Sie können den Auslöser und die Aktion definieren, und ClickUp führt diese genau nach Ihren Anweisungen aus.

Automatisieren Sie den Fortschritt von Geschäften und Nachfassaktionen mit ClickUp-Automatisierungen und KI-Agenten

ClickUp Super Agents gehen noch einen Schritt weiter. Sie beobachten, was in Ihrem CRM vor sich geht, und handeln autonom auf der Grundlage Ihrer voreingestellten Anforderungen und Richtlinien.

Ein Mitarbeiter in ClickUp kann Aufgaben zuweisen, wenn er sieht, dass ein Geschäft ins Stocken gerät, und die jüngsten Aktivitäten vor einer Überprüfung zusammenfassen. Das Tool kann Sie sogar benachrichtigen, wenn Nachfassaktionen versäumt werden, oder Fragen wie „Welche Geschäfte erfordern diese Woche besondere Aufmerksamkeit?“ anhand von Live-Pipeline-Daten beantworten.

Automatisieren Sie komplexe Workflows durchgängig mit benutzerdefinierten ClickUp Super Agents

Verfassen Sie Vertriebs-E-Mails und Follow-ups schneller mit KI-Unterstützung

Eine konsequente Nachverfolgung ist schwierig, wenn das Verfassen von E-Mails Zeit kostet und der Kontext über verschiedene tools verteilt ist. Mit ClickUp Brain können Sie Entwürfe für Folge-E-Mails anhand von Deal-Kontext wie Phase und letzter Interaktion erstellen, um die Relevanz der Nachrichten zu gewährleisten.

Entwerfen Sie E-Mails und Follow-ups schneller mit KI-Unterstützung von ClickUp Brain

Sie können sogar nach einer Demo Kontaktnachrichten generieren oder den Ton vor dem Versenden verfeinern, während Sie in Ihrem CRM bleiben. Da die KI auf Basis von Live-Deal-Daten und Aufgabenaktivitäten arbeitet, bleiben Ihre Nachfassaktionen zeitnah und auf das tatsächlich Geschehene in der Pipeline abgestimmt, anstatt sich auf allgemeine Vorlagen zu verlassen.

Behalten Sie den Überblick über den Status der Pipeline und den Fortschritt der Geschäfte

ClickUp-Dashboards bieten Ihnen eine zentrale Ansicht der Leistung Ihrer Vertriebspipeline und zeigen gleichzeitig, wie Ihr Team Geschäfte vorantreibt. Sie können KPIs wie den Gesamtwert der Pipeline, den Geschäftswert nach Phase, Abschlussquoten, Abschlussdaten und ins Stocken geratene Opportunities verfolgen.

Gewinnen Sie schneller Einblicke und erkennen Sie Risiken schneller mit KI-gestützten Karten in ClickUp-Dashboards

Zudem ergänzen KI-Karten Ihre Pipeline-Daten um Kontextinformationen, indem sie den Fortschritt und die Risiken direkt aus der laufenden Vertriebsarbeit zusammenfassen. Diese Zusammenfassungen helfen Ihnen, ins Stocken geratene Geschäfte oder ungleichmäßige Workload zu erkennen, ohne jede einzelne Aufgabe oder jeden Bericht durchsehen zu müssen.

Richten Sie Leads und Pipelines schneller mit benutzerdefinierten CRM-Vorlagen ein

ClickUp bietet zahlreiche kostenlose CRM-Vorlagen, mit denen Sie schnell loslegen können, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen. Ein gutes Beispiel ist die ClickUp-CRM-Vorlage, die Ihnen eine vorgefertigte Struktur zur Verwaltung von Leads, Kontakten und dem Fortschritt von Geschäften an einem Ort bietet.

Kostenlose Vorlage herunterladen Die Nachverfolgung von Leads, Geschäften und Kundenaktivitäten erfolgt an einem Ort für einen strukturierten Vertriebs-Workflow

Diese Vorlage enthält vorkonfigurierte Status, benutzerdefinierte Felder und mehrere Ansichten, um Ihren Vertriebsprozess übersichtlich zu verwalten. Sie können Konten mit relevantem Kontext organisieren und Ihre Pipeline visualisieren, ohne jede Komponente manuell einrichten zu müssen.

Die besten Features von ClickUp

Optimieren Sie die Erfassung von Leads und Anfragen: Erfassen Sie Daten über benutzerdefinierte Erfassen Sie Daten über benutzerdefinierte ClickUp-Formulare mit bedingter Logik und erstellen Sie automatisch Aufgaben mit den richtigen Feldern und Eigentümern

Teamarbeit in Echtzeit: Besprechen Sie Initiativen und Geschäfte über Besprechen Sie Initiativen und Geschäfte über den ClickUp-Chat auf dem Desktop, Mobilgerät oder im Browser – mit Unterstützung für Anhänge, eingebettete Inhalte und Aufgabenlinks

Verkaufsdokumente erstellen und verwalten: Erstellen Sie Entwürfe für Dokumente, Wikis, Standardarbeitsanweisungen und Angebote mit Erstellen Sie Entwürfe für Dokumente, Wikis, Standardarbeitsanweisungen und Angebote mit ClickUp Docs , das umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten, eingebettete Google Tabellen, Kommentare und Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt

Verbinden Sie Ihre Vertriebs-Tools nahtlos miteinander: Integrieren Sie E-Mail, Slack, Zoom und andere KI-gestützte Tools mit Integrieren Sie E-Mail, Slack, Zoom und andere KI-gestützte Tools mit ClickUp-Integrationen , um Unterhaltungen und Meetings direkt mit Ihrem CRM-Workflow zu verknüpfen

Limitierungen von ClickUp

Der große Bereich an Features kann für Erstbenutzer etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die enorme Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke. Als jemand, der funktionsübergreifende Initiativen in einem schnell wachsenden KI-SaaS-Unternehmen leitet, schätze ich es sehr, wie es Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chatten und sogar einfache CRM-ähnliche Pipelines auf einer einzigen Plattform zusammenführt. Die Möglichkeit, zwischen Listen-, Board-, Kalender- und Gantt-Ansichten zu wechseln, ohne Daten doppelt einzugeben, spart enorm viel Zeit. Benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen und Dashboards ermöglichen es uns, unsere genauen Vertriebs- und Produkt-Workflows abzubilden.

Die enorme Flexibilität von ClickUp ist seine größte Stärke. Als jemand, der funktionsübergreifende Initiativen in einem schnell wachsenden KI-SaaS-Unternehmen leitet, schätze ich es sehr, wie es Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chat und sogar einfache CRM-ähnliche Pipelines auf einer einzigen Plattform zusammenführt. Die Möglichkeit, zwischen Listen-, Board-, Kalender- und Gantt-Ansichten zu wechseln, ohne Daten doppelt einzugeben, spart enorm viel Zeit. Benutzerdefinierte Felder, Automatisierungen und Dashboards ermöglichen es uns, unsere genauen Vertriebs- und Produkt-Workflows abzubilden.

👀 Wussten Sie schon? Mehr als 2 Millionen Kunden nutzen mittlerweile ClickUp AI, um ihre Arbeit zu erledigen. Diese Zahl hat sich im letzten Jahr verdreifacht und ist von etwa 665.000 auf über 2 Millionen Workspaces gestiegen, die KI-gestützte Workflows nutzen.

2. HubSpot CRM (Das beste All-in-One-CRM für Inbound-Vertriebs-, Marketing- und Kundenservice-Teams)

via HubSpot KI CRM

HubSpot CRM ist eine Cloud-basierte CRM-Plattform, die das Herzstück des HubSpot-Ökosystems bildet.

Die Plattform aktualisiert Deal-Datensätze automatisch, wenn sich zugehörige Kontakte oder Aktivitäten ändern. Darüber hinaus sorgen Kalendersynchronisierung, Nachverfolgung von Aktivitätsdaten in Echtzeit und eine strukturierte Aufgabenliste dafür, dass die nächste Maßnahme für jeden potenziellen Kunden klar erkennbar ist.

Das Tool umfasst außerdem den Breeze KI-Assistenten, der Ihre CRM-Daten und den geschäftlichen Kontext nutzt, um Sie bei der Vorbereitung von Meetings und der Erstellung von Inhalten zu unterstützen.

Mit Breeze können Sie E-Mails, Blogbeiträge, Website-Texte und Social-Media-Beiträge direkt in HubSpot erstellen. Anschließend können Sie diese Inhalte verfeinern und kanalübergreifend wiederverwenden, um den Aufwand für Vertriebs- und Marketingaktivitäten zu skalieren, ohne zusätzliche Ressourcen einsetzen zu müssen.

Die besten Features von HubSpot CRM

Verfolgen und priorisieren Sie Kundenserviceanfragen in einem gemeinsamen Posteingang, um Ihr Team zu organisieren und zeitnahe Antworten zu gewährleisten

Kontrollieren und überprüfen Sie den Zugriff auf wichtige Geschäftsdaten, indem Sie Benutzerberechtigungen verwalten und Aktivitäten bei Bedarf überprüfen

Erstellen und personalisieren Sie Chatbot-Workflows, um Leads zu qualifizieren und Auslöser für Folge-E-Mail-Kampagnen anhand von Kontaktdaten aus HubSpot CRM zu nutzen

Limitierungen von HubSpot CRM

Lead-Scoring-Funktionen sind nicht sehr intuitiv und lassen sich nur schwer feinabstimmen

Dem tool zur Umsatzprognose mangelt es an benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und es lässt sich nicht immer gut an verschiedene Vertriebsmodelle anpassen

Preise für HubSpot CRM

Free

Starter: Ab 20 $/Monat pro Platz

Professional: Ab 100 $/Monat pro Platz

Enterprise: Ab 150 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot CRM

G2: 4,5/5 (über 13.500 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 4.400 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über HubSpot CRM?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Meine Erfahrungen mit HubSpot CRM waren insgesamt hervorragend. Es ist eine zuverlässige, intuitive Plattform, die unser Kundenbeziehungsmanagement und unsere Vertriebsprozesse optimiert hat. Die Features der Automatisierung und die nahtlosen Integrationen haben die Produktivität unseres Teams erheblich gesteigert.

Meine Erfahrungen mit HubSpot CRM waren insgesamt hervorragend. Es ist eine zuverlässige, intuitive Plattform, die unser Kundenbeziehungsmanagement und unsere Vertriebsprozesse optimiert hat. Die Funktionen der Automatisierung und die nahtlosen Integrationen haben die Produktivität unseres Teams erheblich gesteigert.

👀 Wussten Sie schon? CRM begann nicht mit Software. In den 1980er Jahren legten Robert Kestenbaum und Kate Kestenbaum durch Datenbankmarketing den Grundstein. Sie nutzten Kundendaten und statistische Analysen, um Verhalten vorherzusagen, und führten Konzepte wie den Customer Lifetime Value und das Channel-Management ein, die bis heute die Form der CRM-Systeme prägen.

3. Salesforce (Das beste CRM für Unternehmen für benutzerdefinierte Anpassungen und KI-gestützte Analysen)

via Salesforce

Salesforce CRM unterstützt Geschäfte dabei, komplexe Anforderungen zu bewältigen und gleichzeitig Kundendaten und Teams unternehmensweit miteinander zu verbinden.

Das CRM bietet eine integrierte KI-Ebene namens Einstein, die direkt auf Ihre CRM-Daten einwirkt. Sie kann Leads und Opportunities bewerten und sogar Veränderungen in der Pipeline oder der Leistung aufzeigen.

In Kombination mit den generativen KI-Funktionen von Salesforce in Einstein und der Interaktion in natürlicher Sprache können Benutzer Fragen in einfacher Sprache stellen, um benutzerdefinierte Inhalte zu generieren, Entwürfe für Kundenkommunikation zu erstellen und KI-gestützte Empfehlungen direkt im CRM zu erhalten.

Die Plattform umfasst außerdem Data Cloud, das Kundendaten aus verschiedenen Datenquellen in einem einzigen Datenmodell zusammenführt. So können Sie das Verhalten kanalübergreifend analysieren und die Synchronisierung von Vertriebs-, Service- und Marketingdaten gewährleisten.

Die besten Features von Salesforce

Protokollieren Sie Anrufe und Ereignisse im Kalender automatisch und aktualisieren oder erstellen Sie Kontakte auf der Grundlage tatsächlicher Interaktionen

Analysieren Sie Daten mithilfe von CRM Analytics mit Einstein und Tableau, um Ergebnisse zu prognostizieren und Erkenntnisse direkt in Dashboards darzustellen

Sichern Sie Ihre Daten mit integrierter Sicherheit, Compliance-Kontrollen und Unterstützung für Multi-Cloud-Integrationen

Limitierungen von Salesforce

Einstein Activity Capture kann einschränkend sein, da seine Aktivierung Abhängigkeiten mit sich bringt, durch die bestimmte Features nicht gleichzeitig ausgeführt werden können

Preise für Salesforce

Free

Starter: 25 $/Monat pro Platz

Pro: 100 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce

G2: 4,4/5 (über 25.300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 18.700 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Salesforce?

Ein G2-Benutzer sagt:

Salesforce bietet eine äußerst leistungsstarke Suite von CRM-Tools, mit denen sich Vertriebspipelines, Kundendaten und Beziehungen auf einer zentralen Plattform verwalten lassen. Dank seiner benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, Tools für die Automatisierung und detaillierten Reporterstellung eignet es sich für Unternehmen jeder Größe.

Salesforce bietet eine äußerst leistungsstarke Suite von CRM-Tools, mit denen sich Vertriebspipelines, Kundendaten und Beziehungen auf einer zentralen Plattform verwalten lassen. Dank seiner benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, Tools für die Automatisierung und detaillierten Reporterstellung eignet es sich für Unternehmen jeder Größe.

Sie bauen ein CRM auf? Sehen Sie sich dieses Video an, um häufige Fehler zu vermeiden und Ihre CRM-Implementierung von Anfang an auf Kurs zu halten 🎯

via Nimble

Nimble CRM ist ein beziehungsorientiertes CRM, das dafür entwickelt wurde, alle Ihre Kontaktinformationen leicht zugänglich zu machen. Jeder Kontaktdatensatz vereint E-Mails, Kalenderaktivitäten, Social-Media-Profile und den Interaktionsverlauf an einem Ort, damit Sie den vollständigen Kontext kennen, bevor Sie potenzielle Kunden kontaktieren.

Nimble Prospector, eine Browser-Erweiterung, funktioniert direkt in LinkedIn, Twitter, Facebook, Gmail, Outlook und auf normalen Webseiten. So können Sie Kontakte hinzufügen und aktualisieren, ohne die aktuelle Seite verlassen zu müssen. Nimble gleicht dann automatisch soziale und geschäftliche Daten ab und aktualisiert sie, wodurch der manuelle Rechercheaufwand reduziert wird und die Kontaktdaten stets korrekt bleiben.

Wenn Sie Newsletter oder personalisierte Nachrichten versenden möchten, können Sie dies mit dem Tool direkt aus dem CRM heraus tun. Die KI hilft Ihnen dabei, Nachrichten und Vorlagen zu entwerfen, indem sie Ihre Absichten und den Kontext jedes Kontakts berücksichtigt. Dank integrierter Funktionen zur Nachverfolgung der Interaktion können Sie erkennen, was bei Ihren Leads Anklang findet, und Ihre Kontaktaufnahme im Laufe der Zeit optimieren.

Die besten Features von Nimble

Erstellen Sie Online-Formulare von Grund auf neu oder mithilfe von Vorlagen und binden Sie diese in Ihre Website ein oder führen Sie die Verteilung per E-Mail und über soziale Kanäle durch, um Leads zu sammeln

Segmentieren und verwalten Sie Kontakte in zielgerichteten Listen, um Gruppen-Nachrichten zu versenden und Folgeaufgaben effizienter zu planen

Planen Sie Nachfassaktionen mit automatischen CRM-Erinnerungen, um wöchentlich, monatlich oder nach einem benutzerdefinierten Zeitplan mit wichtigen Kontakten in Verbindung zu bleiben

Einschränkungen von Nimble

Die Struktur von E-Mails ist nicht sehr intuitiv und kann für fortgeschrittene Benutzer schwierig zu handhaben sein

Preise für Nimble

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

29,90 $/Monat pro Platz

Nimble-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nimble?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Nimble ist einfach zu bedienen, lösungsorientiert und erschwinglich für wachsende Geschäfte wie das unsere, die besonderen Fokus und engagierte Aufmerksamkeit im Bereich Ressourcenmanagement benötigen. Es ist die Lösung, die wir speziell für unsere Herausforderungen entwickelt haben. Sie lässt sich benutzerdefiniert an die besonderen Anforderungen unseres Geschäfts anpassen.

Nimble ist einfach zu bedienen, lösungsorientiert und erschwinglich für wachsende Geschäfte wie das unsere, die besonderen Fokus und engagierte Aufmerksamkeit im Bereich Ressourcenmanagement benötigen. Es ist die Lösung, die wir speziell für unsere Herausforderungen entwickelt haben. Sie lässt sich benutzerdefiniert an die besonderen Anforderungen unseres Geschäfts anpassen.

🧠 Wissenswertes: Eines der ersten automatisierten CRM-Tools stammt von zwei Texanern. Pat Sullivan und Mike Muhney entwickelten ACT, kurz für „Automated Contact Tracking“. Viele betrachten es als das erste echte CRM, das entwickelt wurde, um Kundeninteraktionen zu verfolgen, lange bevor moderne CRM-Plattformen existierten.

📮 ClickUp Insight: Nur 12 % unserer Umfrageteilnehmer nutzen KI-Features, die in Suiten zur Produktivität integriert sind. Diese geringe Akzeptanz deutet darauf hin, dass es den aktuellen Implementierungen möglicherweise an der nahtlosen, kontextbezogenen Integration mangelt, die Benutzer dazu bewegen würde, von ihren bevorzugten eigenständigen Konversationsplattformen zu wechseln. Kann die KI beispielsweise einen Automatisierungs-Workflow auf Basis einer Nur-Text-Anweisung des Benutzers ausführen? ClickUp Brain kann das! Die KI ist tief in jeden Aspekt von ClickUp integriert, unter anderem für die Zusammenfassung von Chat-Verläufen, das Verfassen oder Überarbeiten von Texten, das Abrufen von Informationen aus dem Workspace, das Erstellen von Bildern und vieles mehr! Schließen Sie sich den 40 % der ClickUp-Kunden an, die mehr als drei Apps durch unsere All-in-One-App für die Arbeit ersetzt haben!

5. Copper CRM (Das beste CRM für Teams, die ausschließlich in Google Workspace arbeiten)

via Copper CRM

Copper CRM ist nativ in Google Workspace integriert, sodass Sie Geschäfte und Beziehungen direkt über Gmail, Google Kalender, Drive und andere Google-Apps verwalten können.

Pipelines per Drag-and-Drop bieten Ihnen eine klare Ansicht über den Status jedes Leads, während KI-gestützte Markierungen und Benachrichtigungen dabei helfen, Geschäfte zu identifizieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Die integrierte KI-Workflow-Automatisierung ermöglicht es Ihnen, Auslöser für Erinnerungen oder Folge-E-Mails zu aktivieren, wenn Opportunities die verschiedenen Phasen durchlaufen.

Neben der Vertriebsnachverfolgung können Sie Projekte direkt mit geschlossenen Geschäften verknüpfen und so die Weitergabe von Dokumenten sowie Kontextverluste vermeiden. Das tool lässt sich mit Google Docs, PandaDoc, DocuSign und QuickBooks integrieren, um Verträge und Angebote in einem einzigen Workflow zu verwalten.

Außerdem erhalten Sie einen KI-Rewriter, mit dem Sie E-Mails mit einem einzigen Klick optimieren können. Er hilft Ihnen dabei, den Ton anzupassen oder die Verständlichkeit zu verbessern, sodass Sie Nachrichten schnell aufpolieren und personalisieren können, ohne sie selbst umschreiben zu müssen.

Die besten Features von Copper CRM

Starten Sie Dashboards mit vorgefertigten Vorlagen und passen Sie KPIs an, um Erkenntnisse basierend auf Ihren Vertriebsanforderungen zu gewinnen

Erfassen Sie Leads über Ihre Website oder durch das Fotografieren einer Karte vom Geschäft, und lassen Sie die Plattform automatisch neue Kontakte anlegen

Gewinnen Sie Einblicke mithilfe von KI-Markierungen und Detailansichten, die Geschäfte hervorheben, die Aufmerksamkeit erfordern, und zugrunde liegende Details aufzeigen

Limitierung von Copper CRM

Die E-Mail-Automatisierung des Tools ist eingeschränkt und unterstützt mehrstufige, regelbasierte Outbound-Kampagnen nicht vollständig.

Preise für Copper CRM

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

Starter: 12 $/Monat pro Platz

Basic: 29 $/Monat pro Platz

Professional: 69 $/Monat pro Platz

Geschäft: 134 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Copper CRM

G2: 4,5/5 (über 1.150 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Copper CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Es ist eines der besten cloudbasierten CRMs auf dem Markt. Ein Feature ist die nahtlose Integration mit Google Workspace. Es ist super einfach zu bedienen und leicht zu implementieren. Ich nutze es nun schon seit einem Jahr regelmäßig. Es ist ein großartiges tool.

Es ist eines der besten cloudbasierten CRMs auf dem Markt. Ein Feature ist die nahtlose Integration mit Google Workspace. Es ist super einfach zu bedienen und leicht zu implementieren. Ich nutze es nun schon seit einem Jahr regelmäßig. Es ist ein großartiges tool.

6. Pipedrive (Das beste Sales-Pipeline-CRM für die Nachverfolgung von Geschäften und aktivitätsbasierten Vertrieb)

via Pipedrive CRM

Pipedrive CRM ist ein vertriebsorientiertes CRM, das auf die Verwaltung von Geschäften und die tägliche Vertriebsarbeit ausgerichtet ist. Es nutzt eine visuelle Pipeline, in der Sie jedes Geschäft sehen und durch die einzelnen Phasen bewegen können, um die Nachverfolgung zu gewährleisten, was als Nächstes zu tun ist.

Der integrierte KI-Vertriebsassistent hilft Ihnen zu verstehen, warum Geschäfte gewonnen oder verloren werden, und zeigt Ihnen, wie sich die Leistung im Laufe der Zeit verändert. Mithilfe einfacher Eingabeaufforderungen können Sie außerdem den Fortschritt mit Zielen und Prognosen vergleichen, um zu erkennen, wo Sie stehen und worauf Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten, ohne auf Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.

Mit dem Tool können Sie E-Mails auch direkt innerhalb der CRM-Lösung verwalten. Der KI-E-Mail-Generator hilft Ihnen beim Verfassen personalisierter Folge-E-Mails, und die bidirektionale Synchronisierung mit Gmail und Outlook protokolliert Unterhaltungen automatisch. Dank anpassbarer Dashboards und Berichte können Sie Fortschritte und Prognosen verfolgen, ohne zusätzliche Zeit für die Datenerfassung aufwenden zu müssen.

Die besten Features von Pipedrive

Erstellen Sie Verkaufsberichte sofort mithilfe KI-gestützter Berichterstellung, indem Sie Ihre Anforderungen eingeben oder aus integrierten Vorschlägen auswählen

Erkennen Sie verfallende Geschäfte, indem Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn Geschäfte über einen festgelegten Zeitraum hinaus inaktiv bleiben

Verfolgen Sie Website-Besucher und identifizieren Sie mit dem Add-On „Web Visitors“ die Unternehmen, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist

Limitierungen von Pipedrive

Einige Benutzer berichteten, dass die Integration mit bestimmten Buchhaltungsprogrammen, wie beispielsweise QuickBooks, fehlt oder mangelhaft ist

Preise für Pipedrive

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

Lite: 19 $/Monat pro Platz

Growth: 34 $/Monat pro Platz

Premium: 64 $/Monat pro Platz

Ultimate: 89 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive

G2: 4,3/5 (über 2.800 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Pipedrive?

Ein Capterra-Benutzer sagt:

Meine Erfahrungen mit Pipedrive waren insgesamt gut. Unser Unternehmen hat sich für die Einführung dieser Plattform entschieden, um alle Informationen zu Clients und Geschäften zu verwalten, und sie hat alle unsere Anforderungen erfolgreich erfüllt. Die Benutzererfahrung von Pipedrive gefällt mir sehr gut. Sie ist äußerst intuitiv und benutzerfreundlich.

Meine Erfahrungen mit Pipedrive waren insgesamt gut. Unser Unternehmen hat sich für die Einführung dieser Plattform entschieden, um alle Informationen zu Clients und Geschäften zu verwalten, und sie hat alle unsere Anforderungen erfolgreich erfüllt. Die Benutzererfahrung von Pipedrive gefällt mir sehr gut. Sie ist äußerst intuitiv und benutzerfreundlich.

👀 Wussten Sie schon? Fast 97 % der Unternehmen, die ein CRM nutzen, erreichen oder übertreffen ihre Umsatzziele, während nur 3 % hinter den Erwartungen zurückbleiben. Noch aussagekräftiger ist, dass Unternehmen, die ein CRM nutzen, ihre Umsatzziele mit einer um 86 % höheren Wahrscheinlichkeit übertreffen als solche, die darauf verzichten.

7. Close CRM (Das beste CRM für umfangreichen Outbound-Vertrieb und schnelle Nachfassaktionen)

via Close CRM

Wenn Ihr Vertriebsteam von schnellen Nachfassaktionen und einem hohen Kontaktvolumen abhängig ist, ist Close CRM genau auf Ihre Arbeitsweise zugeschnitten. Es ist ein vertriebsorientiertes CRM, das Ihnen hilft, Unterhaltungen und Geschäfte voranzutreiben, ohne auf verschiedene Tools zurückgreifen zu müssen.

Sie können potenzielle Kunden direkt über die Plattform anrufen, ihnen einen Text senden oder eine E-Mail schreiben, und jede Interaktion wird automatisch protokolliert. Die Lösung bietet einen KI-Notizassistenten, der Meetings transkribiert und Zusammenfassungen erstellt, damit Sie wichtige Details erfassen können, ohne Notizen schreiben zu müssen.

Dieses KI-Tool für den Vertrieb unterstützt zudem eine strukturierte Kundenansprache durch Sequenzen, die Anrufe, E-Mails und SMS kombinieren. Sie können Nachfassaktionen kanalübergreifend automatisieren und dynamische Lead-Listen auf Basis echter Interaktionssignale erstellen, wie beispielsweise aktuelle Antworten oder das Öffnen von E-Mails. So fällt es leichter, sich auf aktive Interessenten zu konzentrieren und Unterhaltungen zu priorisieren, die mit höherer Wahrscheinlichkeit zu abgeschlossenen Geschäften führen.

Die besten Features von Close CRM

Priorisieren Sie Leads mit einem Posteingang, der Unterhaltungen und Nachfassaktionen anzeigt, die sofortiges Handeln erfordern

Überprüfen Sie die Leistung mithilfe integrierter Berichte, die die Aktivitäten der Vertriebsmitarbeiter anzeigen und das Coaching für das restliche Team unterstützen

Definieren und verfolgen Sie Aktionen wie das Ausfüllen von Formularen, Support-Tickets, Zahlungen und Anrufergebnisse über Ihren gesamten Vertriebsprozess hinweg

Die Limite von CRM überwinden

Die Berichterstellung ist nicht flexibel genug, insbesondere bei der Aufschlüsselung der Teamleistung und der Nachverfolgung von Aktivitäten

Die verfügbaren Filter können einschränkend wirken und es erschweren, gezielte Ansichten zu erstellen

Preise für Close CRM

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

Solo: 19 $/Monat pro Platz

Essentials: 49 $/Monat pro Platz

Growth: 109 $/Monat pro Platz

Preis: 149 $/Monat pro Platz

Benutzerdefinierte Preisgestaltung für große Teams

Bewertungen und Rezensionen zu Close CRM

G2: 4,7/5 (über 1.900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 160 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Close CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mit Close lassen sich alle Kommunikationsvorgänge ganz einfach an einem Ort verwalten und nachverfolgen. Die integrierten Funktionen für Telefonate, E-Mail-Synchronisierung und Lead-Nachverfolgung arbeiten nahtlos zusammen, und die Smart Views sparen viel Zeit bei der Priorisierung von Kontaktaufnahmen. Die Lösung ist schnell, intuitiv und auf tatsächliche Workflows zugeschnitten – statt auf überkomplizierte Dashboards.

Mit Close lassen sich alle Kommunikationsvorgänge ganz einfach an einem Ort verwalten und nachverfolgen. Die integrierten Funktionen für Telefonate, E-Mail-Synchronisierung und Lead-Nachverfolgung arbeiten nahtlos zusammen, und die Smart Views sparen viel Zeit bei der Priorisierung von Kontaktaufnahmen. Die Lösung ist schnell, intuitiv und auf tatsächliche Workflows zugeschnitten – statt auf überkomplizierte Dashboards.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie eine Checkliste für das Onboarding von Clients (+Vorlage)

8. Nutshell CRM (Das beste CRM für einen klaren Kundenkontext und KI-gestützte Unterhaltungen)

via Nutshell CRM

Nutshell CRM nutzt KI, um große Mengen an Kundeninformationen in kurze, übersichtliche Übersichten zu verdichten. Das Feature zur Zusammenfassung von Zeitleisten mittels KI liefert Ihnen präzise Übersichten über die Zeitleisten von Personen, Unternehmen und Leads mit wichtigen Gesprächsthemen und vergangenen Interaktionen.

Wenn Anrufe über Zoom, Google Meet, Microsoft Teams oder Click-to-Call getätigt werden, erstellt die KI zudem Zusammenfassungen aus den Gesprächsprotokollen. Diese können Sie mit Ihrem Team freigeben, damit alle über denselben Kontext verfügen, um Geschäfte voranzubringen.

Die Plattform bietet außerdem verschiedene KI-Agenten, die reale Verkaufssituationen unterstützen. Der „Sales Objections Coach“ hilft Ihnen beispielsweise dabei, auf häufige Einwände mit rollenspezifischen Vorschlägen zu reagieren, damit Verkaufschancen nicht ins Stocken geraten.

Die besten Features von Nutshell CRM

Erstellen Sie mithilfe vorgefertigter Vorlagen Landingseiten mit hoher Konversionsrate und gewinnen Sie Leads

Kommunizieren Sie mit Website-Besuchern, indem Sie Nachrichten und SMS direkt in Nutshell senden und empfangen

Durchsuchen Sie eine Datenbank mit über 200 Millionen Kontakten, um ideale Kunden zu finden und die Unternehmen und Personen zu identifizieren, die Ihre Website besuchen

Limitierungen von Nutshell CRM

Die Optionen für die Berichterstellung und KI-gesteuerte Automatisierung sind nicht so umfangreich wie die von fortgeschritteneren CRM-Systemen

Das System versäumt es oft, doppelte Konten oder Personen bei Massen-Uploads proaktiv zu kennzeichnen, was zu einer unübersichtlichen Datenbank und Zeitverschwendung durch das manuelle Zusammenführen von Datensätzen führen kann

Preise für Nutshell CRM

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

Foundation : 19 $/Monat pro Platz

Growth : 32 $/Monat pro Platz

Pro : 49 $/Monat pro Platz

Geschäft : 67 $/Monat pro Platz

Enterprise: 89 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Nutshell CRM

G2: 4,3/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Nutshell CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich schätze Nutshell wegen seiner All-in-One-Funktionalität, die Kontaktmanagement, eine visuelle Vertriebspipeline, E-Mails, Marketing sowie Web-Chat und Text-Messaging umfasst, wodurch sich die tools leicht zusammenfassen lassen.

Ich schätze Nutshell wegen seiner All-in-One-Funktionalität, die Kontaktmanagement, eine visuelle Vertriebspipeline, E-Mails, Marketing sowie Web-Chat und Text-Messaging umfasst, wodurch sich die tools leicht zusammenfassen lassen.

💟 Bonus: ClickUp Brain MAX löst ein wachsendes Problem in CRM-Workflows: die Zersplitterung von KI-Tools. Vertriebs- und Serviceteams nutzen oft separate KI-Tools zum Verfassen von E-Mails, zur Analyse von Geschäften, zur Suche nach früheren Interaktionen und zur Automatisierung von Routineaufgaben. Brain MAX vereint diese KI-Funktionen in einer einzigen Ebene, die direkt mit Ihren CRM-Daten zusammenarbeitet. Er bietet kontextbezogene KI für Ihre Deals, ClickUp-Daten, Konten und verbundenen Apps, sodass Sie vor jedem Follow-up oder jeder Überprüfung nicht zwischen Tools wechseln oder den Kontext neu aufbauen müssen. Sie können CRM-Daten und andere Tools durchsuchen, zwischen Modellen wie ChatGPT, Claude und Gemini wechseln und sofort auf umsetzbare Erkenntnisse reagieren, indem Sie Aufgaben erstellen, E-Mails entwerfen, Pipeline-Zusammenfassungen generieren oder Berichte vorbereiten. Mit Voice-First-Features wie „Talk-To-Text“ können Sie Geschäftsaktualisierungen erfassen oder Anrufe zusammenfassen, wo immer Sie gerade sind, und so Ihr CRM auf dem neuesten Stand halten, ohne Ihren VertriebsFlow zu verlangsamen. Reduzieren Sie den KI-Wildwuchs in Ihrem CRM und arbeiten Sie schneller mit ClickUp Brain MAX

🧠 Wissenswertes: Eine Umfrage von Freshworks zeigt, dass der Hauptgrund für die Einführung eines CRM-Systems die Verbesserung des Kundenservice ist (35 %). An zweiter Stelle steht die Steigerung des Umsatzes (24 %), während 14 % ein CRM-System in erster Linie zur Verbesserung der Datenanalyse einsetzen.

9. Monday CRM (Das flexibelste CRM für die Verwaltung von Vertrieb, Arbeit und Betriebsabläufen)

via Monday CRM

monday.com CRM bietet Ihnen einen visuellen Workspace, in dem Sie die Phasen eines Geschäfts benutzerdefiniert anpassen und Spalte hinzufügen oder ändern können, um Ihr CRM individuell zu gestalten.

Die Plattform umfasst Sidekick, einen KI-Assistenten, der sowohl Vertriebs- als auch Betriebsteams bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt. Sie können ihn nutzen, um E-Mails und Verkaufsargumente für potenzielle Kunden oder Lieferanten zu verfassen und externe Informationen zur Lead-Anreicherung oder Veranstaltungsplanung einzubinden. Außerdem zeigt er Trends auf und schlägt auf der Grundlage der Aktivitäten nächste Schritte vor.

Da das CRM direkt mit den Arbeitsmanagement-Tools von monday.com verbunden ist, können Sie Vertrieb und tägliche Arbeit gemeinsam in einem vernetzten System verwalten.

Die besten Features von Monday CRM

Integrieren Sie Ihre E-Mails, um Nachrichten automatisch zu protokollieren, und nutzen Sie personalisierte Vorlagen, um Zeit zu sparen

Erfassen Sie Daten konsistent mithilfe von Formularen zur Erstellung von Elementen, um Kontakt- und Geschäftsinformationen zu sammeln und zu strukturieren

Erstellen und verwalten Sie Angebote und Vorschläge direkt im CRM, um Ihre Vertriebsdokumente übersichtlich und leicht zugänglich zu halten

Einschränkungen von Monday CRM

Die Feinabstimmung von Berichten und Dashboards kann zeitaufwändig sein, wenn Sie sehr spezifische Metriken benötigen, und bestimmte Automatisierungen oder Integrationen haben ein Limit für höhere Pläne

Preise für Monday CRM

Basic: 18 $/Monat pro Platz

Standard: 25 $/Monat pro Platz

Pro: 41 $/Monat pro Platz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Monday CRM

G2: 4,6/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 450 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Monday CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich bin absolut begeistert von den E-Mail- und Aktivitäts-Features von monday CRM, die E-Mails automatisch mit Clients und Leads verknüpfen und so die Nachverfolgung unglaublich effizient machen. Diese Automatisierung, kombiniert mit den KI-Funktionen, hilft mir, wichtige Informationen wie Nachfasstermine und wichtige Details mühelos zu extrahieren.

Ich bin absolut begeistert von den E-Mail- und Aktivitäts-Features von monday CRM, die E-Mails automatisch mit Clients und Leads verknüpfen und so die Nachverfolgung unglaublich effizient machen. Diese Automatisierung, kombiniert mit den KI-Funktionen, hilft mir, wichtige Informationen wie Nachfasstermine und wichtige Details mühelos zu extrahieren.

10. Apollo.io (Bestes CRM für B2B-Akquise und Outbound-Kontaktaufnahme in großem Maßstab)

Apollo.io ist eine B2B-Plattform für Kundenbindung, die Funktionen zur Lead-Generierung und zum CRM in einem einzigen tool vereint.

Sie erhalten Zugang zu einem der größten verifizierten B2B-Datennetzwerke mit über 210 Millionen Kontakten und 30 Millionen Unternehmensprofilen. Mithilfe fortschrittlicher Sales Intelligence und mehr als 65 Filtern können Sie potenzielle Kunden herausfiltern, die Ihrem idealen Kundenprofil am ehesten entsprechen, und gezielte Listen für die Kundenansprache und Recherche erstellen.

KI-Funktionen unterstützen Vertriebs- und Marketingteams, indem sie Kontakt- und Unternehmensdaten anreichern und die Kundenansprache in großem Maßstab personalisieren. So helfen sie beispielsweise beim Verfassen und Optimieren von E-Mails sowie bei der Aktualisierung von CRM-Datensätzen.

Sie können außerdem die anpassbaren Bewertungsmodule nutzen, um Leads und Konten auf der Grundlage demografischer und verhaltensbezogener Kriterien zu bewerten und sich so auf die vielversprechendsten Verkaufschancen zu konzentrieren.

Die besten Features von Apollo.io

Finden Sie verifizierte E-Mail-Adressen und Telefonnummern mit der Apollo Chrome-Erweiterung und fügen Sie potenzielle Kunden direkt aus Tools wie Gmail, LinkedIn oder Salesforce zu Listen hinzu

Verfolgen Sie die Kampagnenleistung und zukünftige Verkaufstrends mithilfe von Live-Dashboards und Analysen

Durchführen Sie eine bidirektionale Synchronisierung der Daten mit KI-gestützten CRM-Plattformen wie Salesforce und HubSpot, um Datensätze und Kundenkontakte systemübergreifend abzustimmen

Limitierungen von Apollo.io

Die Datengenauigkeit kann je nach Region oder Rolle variieren, was gelegentliche manuelle Überprüfungen erforderlich macht

Preise für Apollo.io

Free

Basic: 59 $/Monat pro Benutzer

Professional: 99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 149 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Apollo.io

G2: 4,7/5 (über 9.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Apollo.io?

Ein G2-Benutzer sagt:

Apollo.io ist besonders stark im Bereich Outbound-Marketing und Akquise. Die Kontaktdatenbank ist umfangreich und wird regelmäßig aktualisiert, die Filter sind flexibel und es ist einfach, schnell zielgerichtete Listen zu erstellen. Die E-Mail-Sequenzierung und die CRM-Integrationen sparen Vertriebs- und RevOps-Teams viel Zeit. Insgesamt vereint die Lösung Daten, Interaktionen und Workflows an einem Ort, was die Produktivität steigert.

Apollo.io ist besonders stark im Bereich Outbound-Marketing und Akquise. Die Kontaktdatenbank ist umfangreich und wird regelmäßig aktualisiert, die Filter sind flexibel und es ist einfach, schnell zielgerichtete Listen zu erstellen. Die E-Mail-Sequenzierung und die CRM-Integrationen sparen Vertriebs- und RevOps-Teams viel Zeit. Insgesamt vereint die Lösung Daten, Interaktionen und Workflows an einem Ort, was die Produktivität steigert.

👀 Wussten Sie schon? CRM-Software spart Teams viel Zeit. Etwa 43 % der Unternehmen geben an, nach der Einführung eines CRM-Systems jede Woche 5 bis 10 Arbeitsstunden pro Mitarbeiter einzusparen. Diese Einsparungen resultieren hauptsächlich aus der Automatisierung von Routineaufgaben (50 %), der Zentralisierung von Kundendaten für einen schnelleren Zugriff (46 %) und der Optimierung der zeitnahen und relevanten Kommunikation mit Interessenten und Kunden (41 %).

11. Zendesk (Das beste CRM für Teams, bei denen Vertrieb und Kundensupport eng miteinander verbunden sein müssen)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell ist ein Vertriebs-CRM innerhalb des Zendesk-Ökosystems, das Ihnen hilft, neue Verkaufschancen schneller zu erkennen und zu nutzen.

Er bietet Vertriebsmitarbeitern Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank mit potenziellen Kunden, die Millionen von Business- und Kontaktdaten enthält, wodurch sich neue Geschäftsmöglichkeiten leichter erschließen lassen. Sie können Leads nach Kriterien wie Branche, Standort und Berufsbezeichnung filtern, um gezielte Listen zu erstellen, die Ihren Zielkunden entsprechen.

Dieses Vertriebs-CRM hilft Ihrem Team dabei, bei der Kundenansprache konsistent zu bleiben, ohne dabei die persönliche Note zu verlieren. E-Mail-Sequenzen und automatisierte Aufgaben ermöglichen es den Vertriebsmitarbeitern, strukturierte Abläufe einzuhalten und gleichzeitig die Nachrichten individuell auf jeden potenziellen Kunden zuzuschneiden.

Für eine bessere Planung und Sichtbarkeit unterstützt Zendesk Sell die Umsatzprognose und die Nachverfolgung von Geschäften durch vorgefertigte Dashboards und anpassbare Berichte. Vergleichen Sie Ihre Vertriebsmetriken sofort und nutzen Sie sie als Grundlage für Ihre CRM-Strategie und Teamentscheidungen.

Die besten Features von Zendesk

Beleben Sie alte Leads und Kontakte wieder und aktualisieren Sie sie, um die Unterhaltung mit aktualisierten Kontaktdaten fortzusetzen

Erweitern Sie bestehende Leads und Kontakte in großem Umfang, um Datensätze massenhaft zu aktualisieren und Zeit zu sparen

Verbinden Sie Vertrieb und Support, indem Sie Zendesk Sell mit Zendesk Support integrieren, um Daten und Erkenntnisse teamübergreifend auszutauschen

Limitierungen von Zendesk

Viele nützliche Features und Integrationen sind nur in teureren Plänen verfügbar, was für kleinere Teams eine Herausforderung darstellen kann

Preise für Zendesk

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

Support-Team: 25 $/Monat

Suite Team: 69 $/Monat

Suite Professional: 149 $/Monat

Suite Enterprise: 219 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2: 4,3/5 (über 6.600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk?

Ein G2-Benutzer sagt:

Alles, was mit E-Mails, Chats und der Kundenhistorie zu tun hat, ist an einem Ort verfügbar, was eine schnellere und einheitlichere Reaktion ermöglicht. Was mir am besten gefällt, ist die Flexibilität und Skalierbarkeit. Automatisierungsmakros und klare Workflows sparen viel Zeit, und die Berichterstellung hilft den Teams zu erkennen, wo Verbesserungen nötig sind.

E-Mails, Chats und die Kundenhistorie sind an einem Ort verfügbar, was eine schnellere und einheitlichere Reaktion ermöglicht. Was mir am besten gefällt, ist die Flexibilität und Skalierbarkeit. Automatisierungsmakros und klare Workflows sparen viel Zeit, und die Berichterstellung hilft den Teams zu erkennen, wo Verbesserungen nötig sind.

12. Freshsales CRM (Das beste KI-gestützte CRM für intentbasierten Vertrieb und Multichannel-Engagement)

via Freshsales CRM

Freshsales, entwickelt von Freshworks, ist ein CRM, das Vertriebsteams durch KI-gestützte Automatisierung und datengestützte Erkenntnisse dabei hilft, Geschäfte schneller abzuschließen.

Sie erhalten eine klare 360°-Ansicht über jeden Kunden, von vergangenen Interaktionen bis zum aktuellen Status des Geschäfts, alles an einem Ort. So können Sie Kunden leichter über ihre bevorzugten Kanäle erreichen und Unterhaltungen fortsetzen, ohne den Kontext aus den Augen zu verlieren.

Freddy AI, der in das Tool integrierte KI-Assistent, analysiert Kundeninteraktionen in Echtzeit sowie Verlaufsdaten, um Ihnen dabei zu helfen, vielversprechende Interessenten zu priorisieren. Dabei zeigt er Ihnen, welche Verkaufschancen an Dynamik gewinnen und welche Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Außerdem kann er personalisierte E-Mails und Vertriebssequenzen entwerfen und diese direkt mit Ihren Outreach-Workflows verbinden.

Dank integrierter E-Mail-, Telefon-, SMS- und Chat-Funktionen kann Ihr Team über eine einzige Plattform hinweg konsistent und kontextbezogen kommunizieren.

Die besten Features von Freshsales CRM

Visualisieren Sie Ihren gesamten Vertriebsprozess mit Kanban-Boards und verwalten Sie die einzelnen Phasen ganz einfach per Drag-and-Drop mit Deal-Karten.

Priorisieren Sie hochwertige Leads mithilfe der Freddy-KI-Intent-Scores und konzentrieren Sie sich auf die Interessenten, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion am höchsten ist

Automatisieren Sie sich wiederholende manuelle Aufgaben, um Zeit zu sparen und die Produktivität und Motivation Ihrer Teams zu erhalten.

Limitierungen von Freshsales CRM

Einige Benutzer berichteten, dass die Integration von Leads aus sozialen Medien nicht sehr reibungslos funktioniert und es keine automatische Synchronisierung von Leads aus Werbekampagnen über verschiedene Plattformen hinweg gibt.

Preise für Freshsales CRM

Eine kostenlose 21-tägige Testversion

Free

Growth: 11 $/Monat pro Platz

Pro: 47 $/Monat pro Platz

Unternehmen: 71 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Freshsales CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Ich nutze Freshsales, um Leads zu verwalten und die Produktivität des Vertriebs zu steigern. Mir gefällt, wie einfach Freshsales zu erlernen und zu bedienen ist, selbst für Anfänger, und dabei dennoch leistungsstarke CRM-Features wie Lead-Scoring, Automatisierung und Nachverfolgung der Pipeline bietet.

Ich nutze Freshsales, um Leads zu verwalten und die Produktivität des Vertriebs zu steigern. Mir gefällt, wie einfach Freshsales zu erlernen und zu bedienen ist, selbst für Anfänger, und dabei dennoch leistungsstarke CRM-Features wie Lead-Scoring, Automatisierung und Nachverfolgung der Pipeline bietet.

🧠 Wissenswertes: Eine Studie von Forrester hat ergeben, dass der Einsatz von CRM bereits zum Mainstream geworden ist. Etwa 70 % der Unternehmen nutzen CRM für den Kundenservice, 64 % setzen darauf für die B2B-Marketing- und Vertriebsautomatisierung und 62 % nutzen CRM zur Unterstützung ihrer Außendienstteams.

13. Keap (Das beste CRM für kleine Unternehmen, die Automatisierung, Zahlung und Lead-Pflege benötigen)

via Keap

Wenn Sie ein kleines Unternehmen führen oder als Solopreneur tätig sind, vereinfacht Keap die Lead-Erfassung und -Pflege für Sie. Sammeln Sie Lead-Daten über Formulare und Landingpages und führen Sie dann automatisch Nachfassaktionen durch, je nachdem, wo sich der jeweilige Lead in Ihrer Pipeline befindet. Dieser durchgängige Nurture-Flow hilft, Lead-Abbrüche zu reduzieren und sorgt für ein gleichbleibendes Engagement.

Außerdem erhalten Sie einen KI-gestützten Content-Assistenten, der Ihnen hilft, E-Mails, Follow-ups, Landingpage-Texte und SMS-Nachrichten innerhalb des CRM unter Berücksichtigung Ihres geschäftlichen Kontexts zu erstellen.

Der visuelle Automatisierungs-Builder unterstützt automatisierte Workflows über die gesamte Customer Journey hinweg. Dies umfasst die Lead-Erfassung, Kommunikation, Terminplanung und Zahlung – alles gesteuert durch das Kundenverhalten.

Die besten Features von Keap

Vereinbaren Sie Termine direkt über das CRM und reduzieren Sie den E-Mail-Verkehr dank integrierter Buchungslinks und automatischer Erinnerungen

Versenden Sie Rechnungen und nehmen Sie Zahlungen direkt über die Plattform entgegen, um nahtlos vom Geschäftsabschluss zur Zahlung zu gelangen, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen

Nutzen Sie Tagging, um Zielgruppen einfach zu segmentieren und Aktionen oder Kampagnen basierend auf Kundenverhalten, Interessen oder der Phase des Lebenszyklus auszulösen

Limitierungen von Keap

Das Rechnungsstellungs-Feature in Keap ist unflexibel und eignet sich nicht besonders gut für die Abrechnung nach Stunden.

Es kann gelegentlich zu Unstimmigkeiten kommen, wenn Kontaktdaten aus Webformularen während der Synchronisierung mit dem System übertragen werden

Preise für Keap

Eine 14-tägige kostenlose Testversion

Ab 299 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Keap

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,1/5 (über 1.200 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Keap?

Ein G2-Benutzer sagt:

Mir gefällt, dass Keap bei der Automatisierung ganz vorne mit dabei ist und E-Mail- sowie Text-Marketing nutzt. Die Features der Automatisierung helfen mir wirklich dabei, mit dem hohen Tempo bei der Verwaltung von Tanzstudios Schritt zu halten. Es ist sehr nützlich, automatisierte Abläufe für neue Interessenten und bestehende Familien zu erstellen, was mir sehr hilft.

Mir gefällt, dass Keap bei der Automatisierung ganz vorne mit dabei ist und E-Mail- sowie Text-Marketing nutzt. Die Features der Automatisierung helfen mir wirklich dabei, mit dem hohen Tempo bei der Verwaltung von Tanzstudios Schritt zu halten. Es ist sehr nützlich, automatisierte Abläufe für neue Interessenten und bestehende Familien zu erstellen, was mir sehr hilft.

14. Attio CRM (Das beste moderne CRM für flexible Datenmodelle und beziehungsorientierte Workflows)

via Attio

Attio CRM basiert auf flexiblen Datenmodellen und beziehungsorientierten Workflows. Sie können eigene Felder definieren und Objekte über eine graphenbasierte Struktur miteinander verbinden. So lassen sich reale Beziehungen abbilden und die Nachverfolgung genau des Geschehens durchführen, das für Ihr Geschäft wichtig ist.

Die Vertriebssoftware nutzt KI, um komplexe Markteinführungsarbeiten zu vereinfachen und Rohdaten in Informationen umzuwandeln, auf deren Grundlage Ihr Team handeln kann. Sie können detaillierte Unternehmensinformationen aufdecken und wichtige Entscheidungsträger anhand von Datensätzen identifizieren, um klare Erkenntnisse zu gewinnen.

Das Tool wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit in Echtzeit als Teil der täglichen Arbeit zu unterstützen. Sie können wiederverwendbare Vorlagen erstellen und gemeinsam in Echtzeit Notizen verfassen und bearbeiten. Mit Features wie Kalenderintegration und Zugriff von überall macht es dieses kollaborative CRM einfach, zu planen und in Verbindung zu bleiben, ohne dass Unterhaltungen außerhalb des CRM stattfinden müssen.

Die besten Features von Attio CRM

Zeichnen Sie Anrufe auf und analysieren Sie sie mithilfe nativer KI, die Unterhaltungen transkribiert und Kaufsignale oder Hindernisse in Echtzeit aufzeigt

Richten Sie Nurture- und Onboarding-Flows ein, um Leads frühzeitig mit personalisierter Kommunikation direkt in Attio anzusprechen

Beobachten Sie Führungswechsel in Kundenunternehmen, um proaktiv neue Entscheidungsträger anzusprechen und das Abwanderungsrisiko zu verringern

Limit von Attio CRM

Das System legt Objektnamen wie „Unternehmen“ und „Personen“ fest, was die Flexibilität bei der Modellierung spezialisierterer Workflows einschränkt

Preise für Attio CRM

Free

Plus: 36 $/Monat pro Platz

Pro: 86 $/Monat pro Platz

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Attio CRM

G2: 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Attio CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Die Software lässt sich einfach einstellen, und dank übersichtlicher Vorlagen und aktiven Support verläuft der Prozess reibungslos. Mir gefällt besonders, wie flexibel die Ansicht von Informationen ist, und die automatische Kontaktintegration aus Gmail ist unglaublich effizient.

Die Software lässt sich einfach einrichten, und dank übersichtlicher Vorlagen und aktiven Support verläuft der Prozess reibungslos. Mir gefällt besonders, wie flexibel die Ansicht von Informationen ist, und die automatische Kontaktintegration aus Gmail ist unglaublich effizient.

15. Zoho CRM (Das kostengünstigste CRM mit leistungsstarken Optionen für Automatisierung und benutzerdefinierte Anpassungen)

via Zoho CRM

Zoho CRM, eine cloudbasierte CRM-Lösung aus dem Zoho-Ökosystem, hilft Ihnen dabei, Unterhaltungen mit Kunden effizienter zu verwalten.

Der KI-Assistent Zia unterstützt Sie bei der Erledigung alltäglicher CRM-Aufgaben. Mit einfachen Chat- oder Sprachbefehlen können Sie Datensätze abrufen, Felder aktualisieren, Aufgaben festlegen, Berichte erstellen oder Umsatzprognosen überprüfen. Zia erkennt zudem Muster in Ihren Daten und schlägt den richtigen Zeitpunkt für die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden vor.

Die Plattform verfügt über integrierte Analyse- und Business-Intelligence-Funktionen, mit denen Sie die Leistung nachvollziehen können, ohne auf separate Tools für die Berichterstellung angewiesen zu sein. Echtzeit-Dashboards und anpassbare Berichte zeigen Ihnen, wie sich Ihre Pipeline entwickelt, und Prognosen helfen Ihnen dabei, klarer zu planen.

Darüber hinaus unterstützt Zoho CRM die Kommunikation per E-Mail, Telefon, Social Media und Live-Chat, sodass Sie Kunden über die Kanäle, die sie bereits nutzen, leichter antworten und die Unterhaltungen einheitlich gestalten können.

Die besten Features von Zoho CRM

Erstellen und setzen Sie wiederholbare Vertriebsprozesse mit Blueprints um – mithilfe eines visuellen, schrittweisen Flows

Gestalten Sie Ihre CRM-Oberfläche mit dem Canva-Designstudio mithilfe einfacher Drag-and-Drop-Funktionen neu

Erweitern Sie die CRM-Funktionen mit über 1.100 einsatzbereiten App-Integrationen für Marketing-, Vertriebs-, Finanz-, Buchungs- und Kommunikationstools

Limitierungen von Zoho CRM

Erinnerungen werden ausschließlich als Web-Push-Benachrichtigungen versendet, wodurch sie manchmal leicht übersehen werden können

Die Datenmigration von anderen CRM-Systemen zu Zoho CRM verläuft nicht immer reibungslos und erfordert oft manuelle Anpassungen

Preise für Zoho CRM

Free

Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Professional: 35 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 55 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM

G2: 4,1/5 (über 2.800 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM?

Ein G2-Benutzer sagt:

Zoho CRM ist für den täglichen Einsatz konzipiert und eignet sich hervorragend für die Verwaltung laufender Vertriebsaktivitäten und Kundenbeziehungen. Die Plattform bietet eine leistungsstarke Suite von Features, darunter Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse, die alle einen erheblichen Wert bieten.

Zoho CRM ist für den täglichen Einsatz konzipiert und eignet sich hervorragend für die Verwaltung laufender Vertriebsaktivitäten und Kundenbeziehungen. Die Plattform bietet eine leistungsstarke Suite von Features, darunter Automatisierung, Analysen und KI-gestützte Erkenntnisse, die alle einen erheblichen Wert bieten.

Erleben Sie KI-gestützte CRM-Automatisierung mit ClickUp

KI-CRM-Tools versprechen Effizienz, doch wenn sie über verschiedene, nicht miteinander verbundene Systeme verteilt sind, verursachen sie oft mehr Arbeit, als sie einsparen. Sie müssen weiterhin zwischen den Tools wechseln, um Geschäfte zu verfolgen, Pipelines zu aktualisieren und die Berichterstellung durchzuführen. Diese Fragmentierung bremst Teams aus und führt zu Lücken zwischen Erkenntnis und Handeln.

ClickUp bringt all diese Komponenten zusammen. Es verbindet Ihre CRM-Daten direkt mit Aufgaben, Dokumenten, Chats, Dashboards, Kalendern, Formularen und Automatisierungen. Dank ClickUp Brain, das plattformweit integriert ist, können Sie Aufgaben erstellen und Folgeaktionen entwerfen, um Ihre Pipelines in Echtzeit präzise und mit hoher Sichtbarkeit zu halten.

Sind Sie bereit, mit KI-CRM Erkenntnisse in Umsatz umzuwandeln? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und vereinen Sie Ihre Vertriebsworkflows und KI an einem Ort.