Wie Sie Ihr eigenes CRM in ClickUp erstellen

Aus reiner Neugierde: Warum erstellen Sie Ihre eigene CRM ?

Soll es den riesigen Ordner in der Ecke Ihres Schreibtisches ersetzen? Oder jonglieren Sie mit zu vielen teuren digitalen tools?

Gut, dass wir uns gefunden haben, denn ClickUp duldet keine unausgegorenen Prozesse oder Geldgier. ­čĹ╣ ­čĺ░

Stellen Sie sich eine Plattform vor, die so funktioniert, wie Ihr Gehirn es tut, unabh├Ąngig davon, in welcher Abteilung oder in welchem Postleitzahl-Bereich Sie sich befinden. Alles, was Sie ├╝ber den Aufbau Ihres eigenen CRM-Systems wissen m├╝ssen, finden Sie hier in ClickUp, damit Sie noch heute in Ihrem Gesch├Ąft etwas bewegen k├Ânnen.

Eine CRM-Plattform zu haben bedeutet nicht automatisch Erfolg. Woher wissen Sie also, ob ein CRM in ClickUp das Richtige f├╝r Sie ist? Es l├Ąuft auf die Flexibilit├Ąt hinaus, Menschen und Software unter einem virtuellen Dach zu integrieren. das werden Sie wollen

Was ist ein CRM?

CRM, oder Customer Relationship Management, ist ein System zur Verwaltung der t├Ąglichen Kommunikation und daten von Interessenten, Kontakten und bestehenden Kunden . Ein modernes CRM ist ein lebendiges kundendatenbank von Vorlagen, automatischer Nachverfolgung und Berichterstellung, die langweilige Tabellenkalkulationen und E-Mails ersetzen. Im Kern ver├Ąndert ein CRM das Gesch├Ąft so, dass es weniger auf Transaktionen und mehr auf den Kunden ausgerichtet ist.

Die Sache ist die, dass die Kontakte aus einer Vielzahl von Quellen wie Linkedin und improvisierte Telefonanrufe . Einen guten Lead oder einen wertvollen Kunden unbeantwortet im Posteingang zu lassen, kann zu gro├čen Problemen f├╝hren. F├╝r Businesses ist es schwierig zu wachsen und zu skalieren, wenn sie ihre Energie f├╝r Verwaltung, Erinnerung und R├Ątselraten verschwenden.

CRM kann helfen, mehr Umsatz zu generieren, unterst├╝tzende Beziehungen aufzubauen und die Qualit├Ąt von Leads und Kampagnen zu erh├Âhen - wenn Sie die richtigen Prozesse und Tools einsetzen. Hier kommt ClickUp ins Spiel! ÔÜí´ŞĆ­čîÉ

Wie man ein CRM in ClickUp erstellt

Wenn Sie bereits ein kostenloses ClickUp Konto begleiten Sie mich in dieser Schritt-f├╝r-Schritt-Anleitung! Sie werden in k├╝rzester Zeit ein funktionierendes CRM haben. ÔĆ│

Schritt 1: Laden Sie die CRM-Vorlage von ClickUp herunter

Beginnen wir mit dem Herunterladen der CRM-Vorlage von ClickUp !

Sparen Sie Zeit bei der Erstellung Ihres benutzerdefinierten CRM mit einer ClickUp-Vorlage

Es erscheint ein Fenster, in dem Sie w├Ąhlen k├Ânnen, ob Sie einen Space erstellen oder einen bestehenden Space in Ihrem Konto verwenden m├Âchten, um den CRM-Ordner zu speichern. Der Spieler hat die Wahl! ÔÖá´ŞĆ

Zusammenarbeit mit anderen Teams von einem Space in ClickUp aus

Schritt 2: Hinzuf├╝gen von Ansichten zur Verwaltung und Priorisierung von Kontakten

Sehen Sie die vorinstallierten Client Beispiel Aufgaben? Bevor Sie Ihre echten Daten hinzuf├╝gen, werden wir diese Aufgaben nutzen, um die verschiedenen Ansichten zu testen, die Sie f├╝r die Strukturierung Ihres CRM bevorzugen. Auf diese Weise spielen wir nicht mit sensiblen Daten und haben die Freiheit, wie Kinder im Sandkasten herumzuspielen und coole Sachen zu bauen. ­čĆľ

Ansicht von Aufgabeninformationen und Aktivit├Ąten auf einem Bildschirm

Die Ansicht, die Sie gerade sehen, ist die Listenansicht - die Standardansicht der CRM-Vorlage. Angenommen, Sie bevorzugen einen visuellen Ansatz f├╝r die Verwaltung Ihrer Aufgaben. In diesem Fall k├Ânnen Sie einfach zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, z. B: ClickUp Board-Ansicht . Die Aufgaben sind standardm├Ą├čig in Spalten nach Status gruppiert, wobei die Interessenten in der fr├╝hen Phase links und die geschlossenen Konten rechts angezeigt werden ClickUp Kalender-Ansicht . Ihre erste Anlaufstelle f├╝r alles, was mit Terminplanung und Nachverfolgung zu tun hat client Meetings um sicherzustellen, dass Sie stets auf die Verbindung mit Ihren potenziellen Kunden vorbereitet sind ClickUp Tabelle Ansicht . Alle relevanten Informationen ├╝ber Ihre Konten sind in einer ├╝bersichtlichen, leicht zu navigierenden Tabelle zusammengefasst

Wenn Sie gerade erst mit ClickUp anfangen, sehen Sie sich dieses kurze Einf├╝hrungsvideo ├╝ber Aufgaben und Ansichten in ClickUp an! ÔČç´ŞĆ

Schritt 3: Erstellen Sie benutzerdefinierte Status, um jeden Workflow anzupassen

Wir haben die H├Ąlfte unseres Setups hinter uns! Kommen wir nun zu dem Bereich, in dem die benutzerdefinierten Einstellungen voll zum Tragen kommen: benutzerdefinierte Zust├Ąnde in ClickUp !

Verwenden Sie die in der Vorlage bereits vorhandenen CRM-Workflow status, oder bearbeiten/erstellen Sie Ihre eigenen. halten Sie sich bei diesem Schritt nicht zur├╝ck

Es ist wichtig, dass diese Status einen schnellen und klaren Hinweis auf die Phase geben, in der sich eine Aufgabe befindet. Sie spielen auch eine wichtige Rolle bei der Berichterstellung, um Einblicke in Prozessengp├Ąsse, die Ressourcenzuweisung und die Zyklusl├Ąnge der einzelnen Phasen in der Pipeline zu geben.

Hinzuf├╝gen und Bearbeiten benutzerdefinierter Status

1. Bewegen Sie den Mauszeiger ├╝ber den Namen eines Status und klicken Sie auf die Schaltfl├Ąche mit der Ellipse > Verwalten Status

Bewegen Sie Gesch├Ąfte durch die Pipeline mit einem ma├čgeschneiderten Workflow

2. Geben Sie einen Namen f├╝r Ihren neuen Status ein oder bearbeiten Sie einen Status (vergessen Sie nicht, Emojis hinzuzuf├╝gen, denn warum nicht?). Sie k├Ânnen die Farbauswahl verwenden, um die Standardfarbe zu ├Ąndern, oder auf das Tropfensymbol klicken, um weitere Farboptionen zu erhalten! Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie mit dem Status Ihres CRM zufrieden sind

F├╝gen Sie benutzerdefinierte Status f├╝r verschiedene Phasen hinzu, um den Fortschritt von allem zu sehen

Weiter zum n├Ąchsten Punkt - Benutzerdefinierte Felder!

Schritt 4: Ziehen Sie die wichtigsten Informationen in Ansichten mit benutzerdefinierten Feldern ein

Sie k├Ânnen Ihre Produktivit├Ąt verzehnfachen mit dem Benutzerdefinierte Felder in ClickUp . Dieses Feature erm├Âglicht es, beliebige Informationen zu Aufgaben in Ansichten einzuf├╝gen! Sie m├╝ssen nicht mehr eine einzelne Aufgabe ├Âffnen und schlie├čen, um diese eine Information zu finden - Datum des n├Ąchsten Schritts, E-Mail, Gr├Â├če des Kontos, usw.

Platzieren Sie Kontaktinformationen und interne Notizen in einer Aufgabe, so dass jeder Zugriff darauf hat

Neben den vordefinierten Benutzerdefinierten Feldern in Ihrem CRM-Vorlage versuchen Sie diese anderen beliebten Felder f├╝r CRM:

Dropdown f├╝r Leads (hei├č, warm, kalt) verwenden Dropdown Feld

Firma/Prospekt Speicherort verwenden Feld Speicherort

LTV (Lifetime value) verwenden Feld Nummer

Gr├Â├če des Unternehmens Feld Nummer

Nummer verwenden Feld Telefon

Budget verwenden Feld W├Ąhrung

E-Mail verwenden Feld E-Mail

Name Feld "Text "

Da die CRM-Vorlage bereits ├╝ber wichtige benutzerdefinierte Felder verf├╝gt, k├Ânnen wir diese in der Listenansicht anzeigen!

Benutzerdefinierte Felder in der Listenansicht anzeigen/ausblenden

1. Klicken Sie auf das Symbol +

F├╝gen Sie benutzerdefinierte Felder zu einer Ansicht hinzu, um die wichtigsten Informationen im Voraus zu erhalten

2. W├Ąhlen Sie Einblenden/Ausblenden

Anzeigen und Erkunden der in benutzerdefinierten Feldern verf├╝gbaren Daten aus Aufgaben und ├╝ber Ansichten

3. Bl├Ąttern Sie im Men├╝ nach unten und w├Ąhlen Sie benutzerdefinierte Felder aus dem Abschnitt Felder im Ordner aus. Die benutzerdefinierten Felder, auf die Sie klicken, springen in die Kategorie Felder anzeigen am oberen Rand! Wenn Sie ein bestimmtes benutzerdefiniertes Feld nicht sehen m├Âchten, klicken Sie auf seinen Namen in der Kategorie Felder anzeigen, und es wird aus der Ansicht entfernt

Ein- und Ausblenden von Datens├Ątzen zu einer Aufgabe f├╝r eine ├╝bersichtliche Oberfl├Ąche

Jetzt haben wir das CRM-Fundament eingerichtet: Ansichten und benutzerdefinierte Felder! ­čÖî

Wir befinden uns auf der Zielgeraden! F├╝gen Sie nun Ihre echten Daten zum CRM hinzu, indem Sie Aufgaben erstellen. Sie k├Ânnen eine neue Aufgabe auf drei Arten erstellen:

Klicken Sie auf + Neue Aufgabe unterhalb einer Statusgruppe

unterhalb einer Statusgruppe Klicken Sie auf Aufgabe in der rechten unteren Ecke

in der rechten unteren Ecke Dr├╝cken Sie den Buchstaben "t" auf Ihrer Tastatur

Erstellen Sie in Sekundenschnelle eine neue Aufgabe oder speichern Sie einen unvollst├Ąndigen Aufgabenentwurf f├╝r sp├Ąter

Wenn Sie Ihre Daten aus einer Datei oder anderen Projektmanagement Apps importieren m├Âchten, schauen Sie sich unsere Importieren in ClickUp Anleitung !

Bereiten Sie Ihre Datendatei vor und importieren Sie sie, um Ihre Arbeit in ClickUp zu ├╝bernehmen

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um Ihre Aufgaben durchzugehen. Wenn Sie eine gro├če Menge an Daten durchzugehen haben, sollten Sie einen Schritt vom Schreibtisch weggehen und eine Tanzpause von etwa 10 Minuten einlegen. ­čĽ║

Sie k├Ânnen an dieser Stelle aufh├Âren und mit Ihrem frisch installierten CRM in ClickUp weiterarbeiten, oder Sie gehen einen Schritt weiter und greifen auf die ClickUp Beziehungen feature.

Sie ist zu gut, um sie zu verpassen. Hier k├Ânnen Sie einfache Verkn├╝pfungen zwischen verwandten Aufgaben in Ihrem Workspace erstellen oder eine erweiterte Datenbank mit Beziehungen zwischen verschiedenen Listen (Konten, Kontakte, Opportunities usw.) anlegen. das werden Sie wollen

Hier ist der Clou an relationalen Datenbanken in ClickUp und warum sie einer Tabellenkalkulation jedes Mal ├╝berlegen sind: Mit Beziehungen k├Ânnen Sie einfach zwischen verwandten Aufgaben und Dokumenten springen, ohne eine zus├Ątzliche Registerkarte in Ihrem Browser zu ├Âffnen.

Firma (Aufgabe) Ôçö Kontakt A (Aufgabe) Ôçö Kontakt B (Aufgabe) Ôçö Zitate Dokumentation (Dokument)

Hinzuf├╝gen einer Beziehung aus einer Ansicht der Aufgabe

1. Bl├Ąttern Sie nach unten zum Abschnitt Beziehungen

2. Klicken Sie auf die Schaltfl├Ąche +Beziehung hinzuf├╝gen

3. W├Ąhlen Sie eine beliebige Aufgabe aus dem Dropdown-Men├╝ oder verwenden Sie die Leiste, um eine Aufgabe zu suchen

F├╝gen Sie Beziehungen zwischen Aufgaben, Dokumenten und mehr hinzu, um schneller mit Informationen zu arbeiten

Schauen Sie sich diese an *CRM-Alternativen* !

5 Tipps, um das Beste aus Ihrem CRM in ClickUp herauszuholen

Alles, was Sie bisher gelernt haben, gibt Ihnen die Schritte vor, die n├Âtig sind, um ein CRM in ClickUp zu erstellen. Aber wenn ich Sie so kenne, wie ich denke, sind Sie neugierig darauf, mehr M├Âglichkeiten zu erfahren, ClickUp zu nutzen - und das respektiere ich. Diese Tipps werden Ihr CRM in ClickUp von gut zu gro├čartig machen.

Tipp 1: Integrieren Sie ClickUp mit Ihren bevorzugten Apps, um mehr in weniger Zeit zu erledigen

Im Moment wechseln Sie zwischen mehreren Kan├Ąlen, die Ihren Desktop ├╝berladen. Das ist nicht gerade die produktivste Art und Weise, Ihre Hauptarbeitszeit oder Ihre Gehirnkapazit├Ąt zu nutzen. ClickUp-Integrationen steigern den Wert Ihrer pers├Ânlichen und Team-Workflows, indem sie gleichzeitig als Aufgabenmanager und Kommunikationstool dienen! Hier finden Sie ClickUp-Integrationen mit einigen Ihrer bevorzugten Apps:

Loom: F├╝gen Sie den Link zu einer Loom-Bildschirmaufnahme in eine Aufgabenbeschreibung oder einen neuen Kommentar ein, um ein Video direkt in ClickUp einzubetten

Google Kalender: Synchronisierung von ClickUp mit Ihrem Google Kalender um automatisch und in Echtzeit Änderungen in und an Ihrem Kalender vorzunehmen

Front: schnelles Verkn├╝pfen, Erstellen und Springen zwischen Aufgaben in ClickUp und Tickets in Front f├╝r einfache Verwaltung des Posteingangs Slack: automatisch jeden ClickUp-Link aufklappen den Sie ver├Âffentlichen, mit umfangreichen Informationen und Aktionen

Calendly: erstellt automatisch eine Aufgabe in ClickUp mit allen Informationen zum Meeting

Zoom: meetings ├╝berall auf der Welt veranstalten direkt aus einer ClickUp Aufgabe heraus

├╝ber FrontErfahren Sie mehr ├╝ber ClickUp-Integrationen

Tipp 2: Zugriff auf Ihre Arbeit von ├╝berall

Einen f├╝nf Pfund schweren Laptop mit sich herumzuschleppen, geh├Ârt zu den Top Ten auf meiner Liste der Dinge, auf die ich verzichten kann". Kann das noch jemand nachvollziehen?

Mobile-first-L├Âsungen sind in einer Welt der Fernarbeit wichtiger denn je, nicht nur um Talente anzuziehen und zu binden, sondern auch, um Teammitgliedern die M├Âglichkeit zu geben, ihre Arbeit von ├╝berall aus zu erledigen und informiert zu bleiben. ├ťber die ClickUp Mobile App k├Ânnen Sie auf Ihre Aufgaben, Kalender, Dokumente, Dashboards (mehr dazu in Tipp 5!) und eine Reihe anderer Features zugreifen, so dass Sie auch unterwegs immer in Verbindung bleiben. ­čîÄ

Erinnerungen und Notizen einstellen elemente der Aktion nach einem Kundenanruf, oder verschieben Sie Aufgaben durch die Pipeline von Ihren Fingerspitzen. Und mit ClickUp's Ende-zu-Ende Sicherheit haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Daten gesch├╝tzt sind!

Sehen Sie sich die ├╝ber 15 Ansichten in ClickUp an, um Ihren Workflow an Ihre Bed├╝rfnisse anzupassen ClickUp herunterladen

Tipp 3: Automatisieren Sie administrative Arbeiten, um Zeit f├╝r Kundenkontakte zu gewinnen

Sie haben Ihr Unternehmen nicht gegr├╝ndet oder sind ihm beigetreten, um den ganzen Tag an den Bildschirm gefesselt zu sein und Daten einzugeben! Die Automatisierung von CRM ist eine Notwendigkeit f├╝r den Workflow, und ClickUp hat alle Tools, die Ihnen helfen, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren. Schauen wir uns drei an ClickUp-Automatisierungen die Sie zu Ihrem neu aufgebauten CRM hinzuf├╝gen k├Ânnen, um jetzt Zeit zu sparen:

ClickUp-Automationen f├╝r CRM-Beispiele

Automatisierung Ausl├Âser und Aktionsskript

Beispiel f├╝r einen CRM-Anwendungsfall

Wenn Aufgabe erstellt dann Senden E-Mail

Eine der gr├Â├čten Zeitfresser in einer Arbeitswoche ist die Nachbereitung. Auf der anderen Seite ist die Nachbereitung eine wichtige Aufgabe, damit Ihre neuen Leads Sie nicht aus den Augen verlieren. ClickUp erledigt die Nachverfolgung f├╝r Sie und sendet Ihre personalisierte Willkommens-E-Mail jedes Mal, wenn ein Formular ├╝bermittelt wird oder Sie selbst eine Aufgabe hinzugef├╝gt haben!

Wenn sich Status ├Ąndert, dann Mitarbeiter ├Ąndern

Andere Abteilungen- Vertrieb, Marketing, IT -Sie m├╝ssen Zugang zu Kundeninformationen haben, z. B. mit wem sie bereits kommuniziert haben, damit sie auf dieser Erfahrung aufbauen k├Ânnen. Wenn der Status einer Aufgabe in die n├Ąchste Phase der Customer Journey wechselt, weist ClickUp automatisch die neue Eigent├╝merschaft f├╝r die Aufgabe zu. Ein kleiner Schritt und eine kleine Wiederholung, die den ├ťbergang der Verantwortlichkeit beschleunigt!

Wenn Benutzerdefiniertes Feld ge├Ąndert wird, dann Kommentar hinzuf├╝gen

F├╝r alle, die t├Ąglich mit un├╝bersichtlichen E-Mail Threads zu tun haben, ist diese Automatisierung genau das Richtige!

Wenn es in Ihrem S.O.P. steht, Ihren Buchhaltungspartner zu informieren, dass eine Zahlung eines Kunden eingegangen ist, sendet ClickUp einen @mention-Kommentar, um ihn ├╝ber das Update zu informieren. Er kann die Aufgabe ├Âffnen und mit einem Emoji zur Best├Ątigung reagieren oder zur├╝ck antworten. Und das Beste daran? Keine Thread-E-Mails mehr! Erfahren Sie mehr ├╝ber ClickUp Automatisierungen

Tipp 4: Geben Sie eine internes Wiki f├╝r konsistente und laufende

mitarbeiterschulung Gibt es irgendwo auf dem freigegebenen Laufwerk Ihres Teams ein Word-Dokument "Sales_Process_v28"? Als eigenst├Ąndiges Dokument ist es ein zus├Ątzlicher Schritt (und eine zus├Ątzliche Registerkarte im Browser) f├╝r die Mitglieder des Teams. Diese einzige Quelle der Wahrheit sollte ein lebendiges Dokument sein, das innerhalb Ihres CRM zug├Ąnglich ist.

Hier kommt ClickUp Docs ins Spiel. Hier ein kleiner Einblick, was Sie mit diesem nativen Feature zu erledigen haben:

Festlegen von Berechtigungen und Freigeben von Inhalten f├╝r Ihr Unternehmen (oder die ganze Welt!)

Importieren Sie Inhalte aus Apps wie Loom, YouTube, Google Slides und mehr

Wenden Sie Tags an, um die gesuchten Dokumente zu filtern und noch schneller zu finden

Stellen und beantworten Sie Fragen, geben Sie Feedback und Genehmigungen, oder schlagen Sie Inhalte mit Rich-Text-Formatierung, Einbettungen und Anh├Ąngen vor

Und noch etwas: Erinnern Sie sich an das Feature Beziehungen, das wir bereits in unserem Leitfaden behandelt haben? Sie k├Ânnen Aufgaben und Dokumente erw├Ąhnen und verkn├╝pfen, um auf Informationen und Elemente zu verweisen. das werden Sie wollen.­čĺť

Versuchen Sie ClickUp Docs

Ein CRM Dashboard in ClickUp ist die perfekte Momentaufnahme der wichtigsten Metriken, die ein Mitglied eines Teams oder ein Stakeholder zu einem bestimmten Zeitpunkt ben├Âtigt.

M├╝ssen Sie den Fortschritt der einzelnen Mitglieder Ihres Teams bei der Erreichung der Vertriebsziele ├╝berpr├╝fen? Ben├Âtigt der Programmmanager einen w├Âchentlichen Bericht, um Prozessverbesserungen zu messen? Sie k├Ânnen verschiedene Dashboards erstellen, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sind, um die Geschichte auf Zuruf zu erz├Ąhlen.

ClickUp Dashboards beziehen Kommunikations- und Informationsgrafiken ein, um zu zeigen, was in Echtzeit passiert. Der Grad der benutzerdefinierten Gestaltung und des Datenschutzes liegt ganz bei Ihnen!

Sehen Sie sich die Einsteigerhandbuch f├╝r Dashboards in ClickUp artikel zum Einrichten eines Dashboards. (Wir geben auch Tipps zur Organisation Ihrer Widgets, um eine visuelle Hierarchie und Ausgewogenheit zu schaffen. Sie m├╝ssen kein Designer sein, um dies zu erreichen)

F├╝gen Sie Widgets hinzu, um Informationen auf h├Âchster Ebene ├╝ber einen bestimmten Zeitraum, Prozesse, Verkaufsziele und mehr zu erhalten Ein ClickUp Dashboard erstellen Related: CRM Berichterstellung: Wie Sie CRM-Berichte f├╝r Ihr Vertriebsteam erstellen

Gewinnen Sie den Tag mit ClickUp

Freund, ich habe unser CRM-Aufbauabenteuer genossen und hoffe, dass Sie sich begeistert und zus├Ątzlich unterst├╝tzt f├╝hlen, um Ihre Ziele zu erreichen!

Fahren Sie in den n├Ąchsten Wochen und Monaten damit fort, Ihr CRM in ClickUp zu erg├Ąnzen und zu optimieren, um das Wachstum und die Bed├╝rfnisse Ihres Gesch├Ąfts widerzuspiegeln. ClickUp wurde nicht f├╝r die erste Iteration Ihres CRMs entwickelt, sondern f├╝r die zweite, dritte und alle weiteren Iterationen!

Wenn Sie wissen m├Âchten, wie ClickUp auf Ihre speziellen Bed├╝rfnisse zugeschnitten werden kann, z├Âgern Sie nicht, sich f├╝r weitere Infos an unser Team von Experten zu wenden! Kontakt Vertrieb