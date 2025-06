Kostenlose Vorlagen für Onboarding-E-Mails (für Clients oder Mitarbeiter)

Effektive E-Mails zur Einarbeitung sind wie eine Karte, die man jemandem gibt, wenn er an einem neuen Ort ankommt – sie zeigen ihm, wo er hingehen muss, was ihn von Anfang an erwartet und wie er vom ersten Tag an vorgehen soll.

Ganz gleich, ob Sie ein neues Teammitglied willkommen heißen oder einen Client mit Ihren Dienstleistungen vertraut machen – diese E-Mails gehen über reine Logistik hinaus und vermitteln Herzlichkeit, Klarheit und Professionalität.

Dennoch empfinden viele Personalverantwortliche und Projektmanager das Verfassen ansprechender, relevanter und informativer E-Mails als Herausforderung.

Lassen Sie uns Strategien für die Erstellung von Onboarding-E-Mails untersuchen, die ansprechen, informieren und die Weichen für eine erfolgreiche Reise stellen. Außerdem enthalten wir Beispiele für Vorlagen für Onboarding-E-Mails, mit denen Sie sofort loslegen können. 📧👉

Die 10 besten Strategien für eine effektive E-Mail zur Einarbeitung

Das Verfassen effektiver E-Mails zur Einarbeitung ist entscheidend, um den richtigen Ton zu treffen und die Erwartungen neuer Mitarbeiter und Clients richtig zu setzen.

Hier sind zehn Schlüsselstrategien zum Verfassen effektiver E-Mails zur Einarbeitung, damit sich der Empfänger willkommen, informiert und vorbereitet fühlt:

1. Emotionale Verbindung

Teilen Sie die Mission, Vision und Werte Ihres Unternehmens mit, um eine herzliche und einladende Onboarding-Erfahrung zu schaffen. Dies hilft neuen Mitarbeitern oder Kunden, sich mit dem Unternehmen verbunden zu fühlen.

Erläutern Sie, wie die Rolle des neuen Mitarbeiters zur Erreichung Ihrer Ziele beiträgt, damit er sich geschätzt und wichtig fühlt.

Verwenden Sie in der gesamten E-Mail einen freundlichen und einladenden Ton. Sie können Formulierungen wie die folgenden verwenden:

"Wir freuen uns, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen!"

"Ihre Rolle ist entscheidend für unseren Erfolg, und wir können es kaum erwarten, die großartigen Dinge zu sehen, die Sie erreichen werden"!

2. Geben Sie klare und detaillierte Anweisungen

Geben Sie leicht verständliche Schritte an, um neuen Teammitgliedern den Einstieg zu erleichtern. Vermeiden Sie Fachjargon und formulieren Sie Anweisungen so konkret wie möglich.

Anstelle von "Integrieren Sie Ihr Profil in das System" sagen Sie beispielsweise "Melden Sie sich beim Portal an und befolgen Sie diese Schritte, um Ihr Profil einzurichten". Auf diese Weise fühlen sich die Empfänger sicher und bereit, die nächsten Schritte zu unternehmen.

3. Personalisieren Sie die E-Mail

Verwenden Sie den Namen des Empfängers im Text Ihrer E-Mails. Dadurch wirkt die E-Mail persönlicher und einladender. Fügen Sie Details hinzu, die für die Rolle oder Situation des Empfängers relevant sind, um die E-Mail direkter und relevanter zu gestalten.

Ein Beispiel: "Hallo [Name des Empfängers], wir freuen uns, Sie an Bord zu haben" oder "Als unser neuer Marketingkoordinator werden Sie eng mit dem Team zusammenarbeiten, um spannende und trendige Kampagnen zu entwickeln. "

Geben Sie dem neuen Mitarbeiter oder Client die Namen und Kontaktdaten von Personen, an die er sich bei Fragen oder Bedenken wenden kann. Dazu können sein Vorgesetzter, ein Vertreter der Personalabteilung, der Teamleiter oder der Projektmanager gehören.

Stellen Sie außerdem die wichtigsten Teammitglieder vor, mit denen sie zusammenarbeiten werden, und geben Sie einen kurzen Überblick über die Rolle jeder Person. So wissen sie, an wen sie sich bei bestimmten Anforderungen oder Problemen wenden können.

5. Teilen Sie wichtige Ressourcen und Anhänge

Fügen Sie Links zu wichtigen Ressourcen, Tools und Plattformen hinzu, die sie für den Einstieg benötigen. Fügen Sie alle erforderlichen Dokumente wie das Mitarbeiterhandbuch oder Unternehmensrichtlinien bei oder geben Sie Links zu diesen Dokumenten an.

6. Beschreiben Sie die nächsten Schritte

Informieren Sie über die nächsten Schritte im Onboarding-Prozess für Mitarbeiter, um Erwartungen zu definieren und Unsicherheiten zu reduzieren. Skizzieren Sie den Zeitplan für den ersten Tag und die folgende Woche, einschließlich wichtiger Ereignisse und Zeitpunkte. Geben Sie die Startzeit, den Speicherort, die Ansprechpartner und alle Elemente an, die mitgebracht werden sollten.

7. Unterstützung beim Setup der Technologie

Helfen Sie neuen Mitarbeitern dabei, ihre Computer zu konfigurieren, für ihre Rolle relevante Software und Apps einzurichten und sicherzustellen, dass sie Zugriff auf die erforderlichen Konten und Systeme haben. Sie müssen über alle Tools verfügen, die sie für die Aufnahme ihrer Arbeit benötigen.

Die Unterstützung beim Setup der Technologie ist entscheidend für eine reibungslose Onboarding-Erfahrung, damit sich Ihre neuen Mitarbeiter von Anfang an auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

8. Fördern Sie aktives Engagement

Ermutigen Sie neue Teammitglieder, sich an Teamdiskussionen zu beteiligen, Ideen einzubringen oder ohne zu zögern Fragen zu stellen. Sie können sie beispielsweise zu Einführungsmeetings oder Team-Mittagessen einladen.

Durch aktive Einbindung können sie sich schnell in das Team und die Unternehmenskultur integrieren, was die Zusammenarbeit und das Zugehörigkeitsgefühl fördert.

Eine hervorragende Projektmanagement-Lösung ist für Teams, die stark auf E-Mail-Kommunikation angewiesen sind, unverzichtbar. Die E-Mail-Management-Software von ClickUp bietet genau das und verwandelt Ihre E-Mails schnell in ein optimiertes System zur Verwaltung von Aufgaben und Projekten.

So können Sie diese E-Mail-Management-Software nutzen, um die Effektivität Ihres Onboarding-Prozesses zu steigern:

E-Mail-Aufgaben: Wandeln Sie wichtige E-Mails zur Einarbeitung direkt aus Ihrem Posteingang in umsetzbare Aufgaben um. So gehen keine wichtigen E-Mails verloren und können innerhalb des Prozesses nachverfolgt werden

Weisen Sie Aufgaben, die aus E-Mails in ClickUp erstellt wurden, zu und legen Sie Fristen mithilfe von Tags wie " " oder " " in der Betreffzeile fest

E-Mails senden und empfangen: Verwalten Sie E-Mails direkt in ClickUp, um E-Mails zu senden, zu empfangen und zu beantworten, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen

Fügen Sie Dateien an, verwenden Sie Formulare und organisieren Sie E-Mail-Unterhaltungen als Kommentare innerhalb von ClickUp, um die Zusammenarbeit und Aufgabenverwaltung für Onboarding-Prozesse zu verbessern

E-Mail-Automatisierung: Richten Sie mit Richten Sie mit ClickUp Automation automatische E-Mail-Trigger basierend auf benutzerdefinierten Feldern, Formularübermittlungen oder Aufgabenstatus ein. Dies gewährleistet eine zeitnahe Kommunikation, da Sie wichtige Informationen oder Erinnerungen in Schlüsselphasen des Onboarding-Prozesses versenden können

*Erstellen Sie mit ClickUp Automatisierung personalisierte Aktionselemente aus Kunden-E-Mails, Tickets, Bugs und anderen Interaktionen

Zentrale Kommunikation: Integrieren Sie Integrieren Sie ClickUp in Gmail oder arbeiten Sie mit anderen E-Mail-Alternativen wie Outlook, Office 365 oder IMAP zusammen, um alle E-Mails im Zusammenhang mit dem Onboarding an einem Ort zu verwalten

Durch das Markieren von Aktionselementen zum Erstellen neuer Aufgaben mithilfe der Gmail-ClickUp-Integration werden zeitnahe Antworten und eine organisierte Aufgabenverwaltung automatisch sichergestellt

Dokumentation: Transformieren Sie Ihren Onboarding-Prozess mit Transformieren Sie Ihren Onboarding-Prozess mit ClickUp Docs . Erstellen Sie benutzerdefinierte Dokumente oder Wikis mit verschachtelten Seiten für jeden neuen Mitarbeiter oder Kunden, um umfassende und organisierte Onboarding-Ressourcen sicherzustellen

Integrieren Sie Ihre Onboarding-Dokumente in Projekt-Workflows für eine zentralisierte Verwaltung. Verwenden Sie Widgets, um Aufgaben zu bearbeiten, den Status von Projekten zu aktualisieren und alle damit verbundenen Aktivitäten effizient in ClickUp Docs zu verwalten

ClickUp Brain: Verbessern Sie Ihre E-Mail-Kommunikation mit Verbessern Sie Ihre E-Mail-Kommunikation mit ClickUp Brain . Es nutzt KI zum Verfassen von E-Mails und sorgt so für Klarheit, Professionalität und Effektivität in der Kommunikation

ClickUp Brain korrigiert E-Mails effizient, überprüft sie auf Grammatik- und Rechtschreibfehler und spart so Zeit beim Verfassen

10. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen

Das Verfassen einer Onboarding-E-Mail von Grund auf kann zeitaufwändig und entmutigend sein. Die Verwendung von Vorlagen kann Ihre Kommunikation optimieren und für Konsistenz und Professionalität sorgen. Sie können online mehrere kostenlose HR-Vorlagen finden, aber hier sind einige bemerkenswerte Vorlagen für den Einstieg:

ClickUp-Vorlage für E-Mail-Marketing

Diese Vorlage herunterladen Die E-Mail-Marketing-Vorlage von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, bei der Verwaltung Ihrer E-Mail-Kampagnen den Überblick zu behalten.

E-Mail-Marketing ist entscheidend, um Ihre Zielgruppe zu vergrößern, Vertrauen aufzubauen und Neuigkeiten freizugeben, aber ohne die richtigen Tools kann es schwierig sein, alles zu verwalten.

Optimieren Sie Ihren Aufwand für E-Mail-Marketing mit der E-Mail-Marketing-Vorlage von ClickUp, mit der Sie:

Passen Sie den Inhalt an Ihre Marke und Ihre Botschaft an

Organisieren Sie Onboarding-Kampagnen und planen Sie Nachrichten

Messen und verfolgen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen

Vorlage für eine ClickUp-Checkliste für das Onboarding

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für eine Checkliste für das Onboarding von ClickUp soll Ihnen dabei helfen, den Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter im Blick zu behalten.

Die Vorlage für die Onboarding-Checkliste von ClickUp ist das perfekte Tool für Manager und Personalverantwortliche, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen. Mit dieser Vorlage stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Schritte von der Einweisung bis zur rollenspezifischen Schulung abdecken. Sie hilft Ihnen dabei:

Erstellen Sie eine detaillierte Checkliste für die Einarbeitung für jede Rolle

Sorgen Sie für ein einheitliches Onboarding-Erlebnis für neue Mitarbeiter

Verhindern Sie Fehler und Missverständnisse beim Onboarding

Vorlage für ClickUp-Mitarbeiter-Onboarding

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Mitarbeiter-Einarbeitung von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen bei der Verwaltung des Einarbeitungsprozesses Ihrer Mitarbeiter zu helfen.

Der Start in einen neuen Job kann überwältigend sein, aber die Vorlage "Mitarbeiter-Onboarding" von ClickUp sorgt dafür, dass sich jeder neue Mitarbeiter unterstützt und gut vorbereitet fühlt. Diese Vorlage optimiert den gesamten Prozess und hilft Ihnen dabei, neue Teammitglieder effizient willkommen zu heißen, indem sie:

Planen Sie Meetings und Aufgaben, damit sich Mitarbeiter mit ihren Rollen vertraut machen können

Planung und Organisation von Schulungssitzungen zur Förderung der Zusammenarbeit mit Kollegen

Sicherstellen, dass neue Mitarbeiter über die erforderlichen Tools verfügen

ClickUp-Vorlage für die Kunden-Onboarding

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Kunden-Onboarding von ClickUp wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, den Kunden-Onboarding-Prozess zu optimieren.

Ob Sie neue Kunden einbinden, bestehende Kunden upgraden oder Ihr gesamtes System überarbeiten möchten – die Vorlage für die Kunden-Onboarding von ClickUp bietet Ihnen die Tools, die Sie benötigen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Mit dieser Vorlage können Sie:

Verkürzen Sie die Einarbeitungszeit für neue Kunden

Individuelle Kundenbedürfnisse effektiv verstehen und erfüllen

Steigern Sie die Kundenbindung und -zufriedenheit durch verbesserte Onboarding-Praktiken

Die besten Beispiele für E-Mails zur Einarbeitung mit Vorlagen

Effektive E-Mails zur Einarbeitung sind der Schlüssel zu einem positiven ersten Eindruck und zur sofortigen Festlegung von Erwartungen. Erfahren Sie anhand praktischer Beispiele, wie Sie Ihre Nachrichten personalisieren und den Einarbeitungsprozess vereinfachen können.

Sie können diese Vorlagen für Onboarding-E-Mails gerne mit spezifischen Details anpassen, die für Ihr Unternehmen und die Bedürfnisse des neuen Mitarbeiters relevant sind.

1. E-Mail zur Bestätigung der Stellenannahme

Diese E-Mail markiert den Beginn der Reise des neuen Mitarbeiters in unserem Unternehmen. Sie ist eine herzliche Begrüßung und enthält wichtige Details wie das Startdatum und den bevorstehenden Onboarding-Prozess.

Diese E-Mail bereitet sie auf einen nahtlosen Übergang in ihre Rolle vor und hilft dabei, klare Erwartungen zu formulieren. Verwenden Sie die folgende Vorlage für Willkommens-E-Mails, um einen reibungslosen Einstieg zu gewährleisten.

Betreff: Willkommen bei [Firmenname] Sehr geehrte(r) [Name des Mitarbeiters], Herzlichen Glückwunsch und willkommen in unserem Team! Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie die Position [Titel] mit Beginn am [Startdatum] um [Startzeit] erhalten haben. Unser Büro befindet sich in [Büroadresse]. In den nächsten Tagen erhalten Sie E-Mails von unserer Personalabteilung mit den Unterlagen, die Sie ausfüllen müssen, sowie Details zu unserem Onboarding-Prozess. Diese E-Mails helfen Ihnen, unser Unternehmen und Ihre neue Rolle besser zu verstehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [Name des HR-Ansprechpartners] unter [E-Mail-Adresse des HR-Ansprechpartners] oder [Telefonnummer des HR-Ansprechpartners]. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und unterstützen Sie bei einem reibungslosen Übergang. Willkommen an Bord! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihr Titel]

2. E-Mail mit Informationen vor dem Onboarding

Das Versenden einer E-Mail vor dem Eintritt ist entscheidend, um neue Mitarbeiter vor ihrem Start vorzubereiten. Diese E-Mail enthält detaillierte Anweisungen für den ersten Tag, erforderliche Dokumente und erste Aufgaben.

Diese Kommunikation hilft, die Nervosität am ersten Tag zu lindern und die neuen Mitarbeiter darauf vorzubereiten, ihre Reise mit Zuversicht zu beginnen.

Betreff: Wichtige Details für Ihren bevorstehenden Start bei [Name des Unternehmens] Sehr geehrte(r) [Name des Mitarbeiters], Willkommen bei [Name des Unternehmens]! Wir freuen uns, Sie in unserem Team begrüßen zu dürfen. Hier sind einige Details, die Ihnen helfen sollen, sich auf Ihren ersten Tag vorzubereiten: Startdatum: Ihr erster Arbeitstag ist für [Startdatum] um [Startzeit] geplant

Speicherort: Unser Büro befindet sich unter [Büroadresse]

Kleiderordnung: Bitte kleiden Sie sich an Ihrem ersten Tag gemäß [Details zur Kleiderordnung]

Einführung: Ihre erste Woche umfasst eine Einführung am [Einführungsdatum] um [Einführungszeit]

Dokumente: Bringen Sie einen gültigen Ausweis und die in der beigefügten Checkliste aufgeführten Dokumente mit

Formulare: Füllen Sie die angehängten Formulare aus und bringen Sie sie an Ihrem ersten Arbeitstag mit Wenn Sie vor Ihrem Startdatum Fragen haben, wenden Sie sich bitte an [Ansprechpartner] unter [E-Mail-Adresse] oder [Telefonnummer]. Wir freuen uns darauf, Sie willkommen zu heißen und Ihnen dabei zu helfen, sich in Ihrer Rolle einzufinden. Bitte lassen Sie uns wissen, wenn Sie vor Ihrem ersten Tag noch etwas benötigen. Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihr Titel]

3. Willkommens-E-Mail am ersten Tag

Die Vorlage für Onboarding-E-Mails von ClickUp enthält eine Übersicht über wichtige Verfahren und Formalitäten, die neue Mitarbeiter erledigen müssen. Diese Dokumente umfassen in der Regel rechtliche Anforderungen wie die Bestätigung der Arbeitsberechtigung, die Angabe von Steuerinformationen, die Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen und vieles mehr.

Sie helfen dem Unternehmen, gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen, und stellen sicher, dass der neue Mitarbeiter seine Rolle ohne Verzögerungen oder Probleme antreten kann.

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die Onboarding-E-Mail von ClickUp, um wichtige Informationen, Vorteile und Schlüsselelemente zu vermitteln – und das alles in einem freundlichen, ansprechenden Ton, damit sich neue Mitarbeiter willkommen fühlen!

4. E-Mail zur Vorstellung des Teams und der Mentoren

Diese E-Mail stellt den neuen Mitarbeiter offiziell seinen direkten Teammitgliedern und seinem zugewiesenen Mentor vor. Sie überbrückt die Kluft zwischen dem neuen Mitarbeiter und dem Team, fördert Verbindungen und schafft ein Gefühl der Vertrautheit.

Betreff: Lernen Sie Ihr Team und Ihren Mentor bei [Name des Unternehmens] kennen Sehr geehrte(r) [Name des Mitarbeiters], Wir freuen uns, Sie bei [Name des Unternehmens] begrüßen zu dürfen! Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier die Mitglieder des Teams vor, mit denen Sie zusammenarbeiten werden, sowie Ihren Mentor: [Teammitglied 1] – [Rolle/Position]: [Kurze Beschreibung der Rolle] [Teammitglied 2] – [Rolle/Position]: [Kurze Beschreibung der Rolle] [Name des Mentors] – [Rolle/Position]: [Kurzbeschreibung der Support-Rolle] Wir sind alle hier, um Sie zu unterstützen. Bitte wenden Sie sich an einen unserer Mitarbeiter, wenn Sie Hilfe benötigen. Willkommen an Bord! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihre Position]

5. Follow-up- und Check-in-E-Mail

Diese E-Mail wird neuen Mitarbeitern in wichtigen Zeiträumen nach ihrem Eintritt gesendet: eine Woche, einen Monat und drei Monate. Sie hilft dem Unternehmen dabei, zu beurteilen, wie sich die neuen Mitarbeiter einleben, und auf Fragen oder Bedenken einzugehen.

Diese E-Mail ist eine großartige Möglichkeit, Unterstützung zu zeigen und sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter gut in die Unternehmenskultur einfinden.

Betreff: Check-in – Wie kommen Sie sich zurecht? Hallo [Name des Mitarbeiters], Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss Ihrer ersten Woche bei [Name des Unternehmens]! Wir freuen uns sehr, Sie bei uns zu haben, und hoffen, dass Ihre ersten Tage erfüllend und informativ waren. Wir würden uns freuen, von Ihren bisherigen Erfahrungen zu hören. Wie war Ihre erste Woche? Haben Sie Fragen oder Bedenken oder benötigen Sie weitere Informationen? Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt und freuen uns über Ihr Feedback. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihre Position]

6. E-Mails zur Einarbeitung für verschiedene Mitarbeitertypen

Um neue Mitarbeiter effektiv zu begrüßen, ist mehr als ein einheitlicher Ansatz erforderlich. Jeder Mitarbeitertyp, egal ob Vollzeit, Teilzeit, Remote oder freiberuflich, hat individuelle Bedürfnisse und Erwartungen.

Durch die benutzerdefinierte Anpassung Ihrer Orientierungs-E-Mails für diese verschiedenen Gruppen können Sie eine persönlichere und relevantere Erfahrung bieten.

Entdecken Sie verschiedene Beispiele für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter und erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mails anpassen können, um verschiedene Arten von Mitarbeitern zu unterstützen und ihnen Informationen zu liefern:

Büromitarbeiter

Wenn Sie eine Onboarding-E-Mail für Büroangestellte verfassen, sollten Sie diese klar und einladend gestalten. Beginnen Sie mit dem Eintrittsdatum, der Uhrzeit und dem Standort des Büros, einschließlich Tipps zum Parken und zur Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist auch eine gute Idee, wichtige Richtlinien des Unternehmens wie die Kleiderordnung und Sicherheitsvorschriften hervorzuheben.

Hier ist ein Beispiel für eine E-Mail, mit der Sie beginnen können:

Betreff: Willkommen bei [Firmenname] – Ihr erster Tag Sehr geehrte(r) [Name des Mitarbeiters], Ich hoffe, diese E-Mail erreicht Sie bei guter Gesundheit. Wir freuen uns sehr, Sie bei [Firmenname] begrüßen zu dürfen! Ihr Startdatum ist der [Startdatum] um [Startzeit]. Unser Büro befindet sich in [Büroadresse], und eine Parkbeschreibung finden Sie [hier/Link, falls zutreffend]. Büro-Richtlinien: Bitte lesen Sie vor Ihrem ersten Arbeitstag unsere Kleiderordnung und Sicherheitsvorschriften, damit Sie sich reibungslos in unsere Unternehmenskultur einfinden können. Wir freuen uns darauf, Ihnen Ihr Team vorzustellen und sicherzustellen, dass Sie alles haben, was Sie für einen erfolgreichen Start benötigen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie mich bitte unter [Ihre E-Mail-Adresse] oder [Ihre Telefonnummer]. Wir freuen uns darauf, Sie bald zu einem Meeting begrüßen zu dürfen! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihre Position]

Remote-Mitarbeiter

Sie müssen sicherstellen, dass sich die Mitarbeiter trotz der räumlichen Distanz mit dem Team verbunden fühlen. Stellen Sie Informationen zu den Richtlinien des Unternehmens für Remote-Arbeit, zum technischen Setup und zu den Kommunikationsnormen bereit.

Betreff: Willkommen bei [Firmenname] – Ihre Details zum Remote-Onboarding Sehr geehrte(r) [Name des Mitarbeiters], Willkommen bei [Name des Unternehmens]! Wir freuen uns sehr, Sie in unserem Remote-Team begrüßen zu dürfen. Details zur Einarbeitung Startdatum: [Startdatum] Technisches Setup: Ihre Ausrüstung wird in Kürze mit einer Setup-Anleitung versandt. Kommunikationsrichtlinien: Bitte lesen Sie unsere Kommunikationsnormen [Link hinzufügen, falls zutreffend]. Unternehmensrichtlinien Bitte machen Sie sich mit unseren Richtlinien zur Remote-Arbeit vertraut, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Meetings und Einführungen Unser erstes virtuelles Team-Meeting ist für [Datum/Uhrzeit des Meetings] geplant. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie unbedingt daran teilnehmen. Wenn Sie vor Ihrem Startdatum Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie mich bitte unter [Ihre E-Mail-Adresse] oder [Ihre Telefonnummer]. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen aus der Ferne! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr vollständiger Name] [Ihre Position]

Besondere Situationen

E-Mails zur Einarbeitung in besonderen Situationen – wie Umzug, Rückkehr aus dem Urlaub, Praktika, freiberufliche Arbeit, Sonderprojekte oder eine vielfältige Belegschaft – sorgen für einen reibungslosen Übergang. Jeder Fall erfordert spezifische Kommunikationsstrategien, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Effektive Willkommens-E-Mails liefern wichtige Informationen, schaffen eine einladende Atmosphäre und helfen neuen oder zurückkehrenden Teammitgliedern, sich nahtlos in die Kultur und Abläufe des Unternehmens zu integrieren.

7. E-Mail an den Vorgesetzten eines neuen Mitarbeiters

Diese E-Mail beschreibt die Rolle des Vorgesetzten im Onboarding-Prozess, einschließlich seiner Verantwortlichkeiten für die Schulung, die ersten Aufgaben und die Integration in das Team.

Diese gründliche Kommunikation hilft dem Vorgesetzten, den Übergang des neuen Mitarbeiters effektiv zu planen und zu unterstützen, sodass er sich willkommen fühlt und von Anfang an bereit ist, einen Beitrag zu leisten. Hier ist ein Beispiel, das Ihnen dabei helfen soll:

Betreff: Vorstellung und Onboarding-Informationen für [Name des neuen Mitarbeiters] Hallo [Name des Vorgesetzten], Ich hoffe, Sie haben einen schönen Tag! Ich freue mich, Ihnen [Name des Mitarbeiters] vorstellen zu dürfen, der/die am [Startdatum] unser Team verstärken wird. [Er/Sie] bringt [kurze Erwähnung relevanter Erfahrungen oder Fähigkeiten] mit. Als Vorgesetzter von [Name des Mitarbeiters] spielen Sie eine entscheidende Rolle dabei, [ihm/ihr] zu helfen, sich reibungslos einzuleben. Hier finden Sie eine kurze Übersicht, die Ihnen bei der Vorbereitung auf den ersten Tag von [Name des Mitarbeiters] und einem erfolgreichen Onboarding-Prozess hilft. Logistik am ersten Tag: Bestätigen Sie die Arbeitsbeginnzeit, den Ort des Meetings und alle Unterlagen, die mitgebracht werden müssen

Einführung: Bitte heißen Sie [Name des Mitarbeiters] im Team willkommen und stellen Sie ihn dem Team vor

Rolle und Verantwortlichkeiten: Beschreiben Sie die Rolle von [Name des Mitarbeiters], seine Schlüsselaufgaben und wie seine Arbeit zu den Zielen des Teams passt Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich wissen. Ich freue mich darauf, [Name des Mitarbeiters] erfolgreich zu sehen! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihre Position]

8. E-Mail zur Einholung von Mitarbeiterfeedback

Diese E-Mail ist eine Nachricht eines Managers, der die Teammitglieder um ihre Meinung zur Arbeitserfahrung und um Verbesserungsvorschläge bittet. Sie müssen dieses Feedback einholen, um die Teamdynamik zu verbessern, etwaige Bedenken auszuräumen und eine Kultur der offenen Kommunikation und des Mitarbeiterengagements zu fördern.

Betreff: Ihr Feedback ist uns wertvoll! Liebes Team, Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie bei guter Gesundheit. Ich würde mich über Ihr Feedback im Rahmen unserer laufenden Bemühungen zur Verbesserung unserer Arbeitsumgebung und -prozesse freuen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen, Herausforderungen und konkrete Vorschläge zur Verbesserung unserer Zusammenarbeit und Produktivität mit uns. Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um zur Umfrage zu gelangen und Ihre Meinung offen mitzuteilen: [Link zur Umfrage einfügen] Ihr Feedback hilft uns, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir Sie und das Team besser unterstützen können. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Anregungen. Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihre Position]

9. Einladung zur Einrichtung von IT-Konten

Die E-Mail versorgt neue Mitarbeiter mit allen Informationen, die sie für die Nutzung der berufsspezifischen Software benötigen, sodass sie schnell und effizient loslegen können. So müssen sie sich nicht selbst zurechtfinden, sondern können sich darauf konzentrieren, ihre Rolle zu lernen und einen positiven Beitrag zum Team zu leisten.

Betreff: Einrichten Ihrer IT-Konten: Wichtige Informationen Sehr geehrte(r) [neues Teammitglied], Um einen reibungslosen Start zu gewährleisten, finden Sie nachfolgend die Details zur Einrichtung Ihrer IT-Konten und zum Zugriff auf die erforderlichen Softwareprogramme und Tools. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der E-Mail, um Ihre Konten einzurichten und auf die Tools zuzugreifen: [Anweisungen oder Links hier einfügen] Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Setup auftreten, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter! Wir freuen uns auf Ihren Erfolg in Ihrer neuen Rolle. Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Ihre Position]

10. E-Mail zur Kunden-Onboarding

Eine effektive E-Mail zur Kundenintegration ist entscheidend, um neue Benutzer willkommen zu heißen und die Weichen für eine positive Erfahrung mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung zu stellen. Es gibt zwar eine Vielzahl von Softwareprogrammen für die Client-Integration, aber die Auswahl des richtigen Programms kann den Prozess vereinfachen und verbessern.

Hier sind einige Punkte, die Ihnen helfen, klare und ansprechende E-Mails zur Einarbeitung von Clients zu verfassen:

Verwenden Sie eine einprägsame Betreffzeile

Erinnern Sie sie daran, warum Ihr Produkt wertvoll und besonders ist

Legen Sie die nächsten Schritte klar dar

Fügen Sie hilfreiche Anleitungen und Ressourcen hinzu

Geben Sie Kontaktdaten für Hilfe an

Schließen Sie mit einem klaren Aufruf zum Handeln (CTA)

Hier ist eine Vorlage für eine E-Mail zur Kunden-Onboarding:

Betreff: Ihre Reise mit [Produkt/Dienstleistung] beginnt hier! Willkommen bei [Firmenname]! Hallo [Vorname], Vielen Dank, dass Sie sich für [Firmenname] entschieden haben! Wir freuen uns, Sie an Bord zu haben. Unsere Mission bei [Firmenname] ist es, [Mission oder Wertversprechen], und wir freuen uns darauf, Ihnen dabei zu helfen, [Kundenvorteil]. Wir senden Ihnen in den nächsten Wochen hilfreiche Ressourcen, damit Sie [Produkt/Dienstleistung] optimal nutzen können. Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt. Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind Ihrem Erfolg verpflichtet! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! Mit freundlichen Grüßen, [Ihr Name] [Firmenname]

Beispiel aus der Praxis für eine erfolgreiche E-Mail-Strategie zur Einarbeitung

LastPass ist ein Passwort-Manager, der Ihre Passwörter und Anmeldedaten sicher speichert und organisiert. Er hilft Ihnen dabei, sichere Passwörter zu generieren, füllt Anmeldedaten automatisch aus und synchronisiert Ihre Daten auf allen Ihren Geräten, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.

Ihre Onboarding-E-Mails zielen darauf ab, den Prozess für neue Kunden zu vereinfachen und einen unkomplizierten Self-Service-Onboarding-Prozess sowie eine höhere Benutzerakzeptanz zu gewährleisten.

Hier sind die Schlüsselelemente:

Erklärt, was ein Passwort-Manager ist, warum das Unternehmen ihn verwendet und welche Vorteile er bietet

Lädt Kunden dazu ein, ein LastPass-Konto zu erstellen, und enthält Anweisungen zum Festlegen eines sicheren Master-Passworts und zum Zugriff auf den Tresor

Bietet geführte Schritte zur Einrichtung

Insgesamt konzentrieren sich die Onboarding-E-Mails von LastPass auf Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und einen klaren Weg zur Produktivität.

Onboarding-E-Mails effektiver gestalten

Neben den in den obigen Abschnitten besprochenen Tipps gibt es weitere Taktiken, mit denen Sie die Effektivität von E-Mails zur Einarbeitung noch steigern können.

Lassen Sie uns diese genauer betrachten, um effektivere E-Mails zu erstellen und vom ersten Tag an Verbindungen aufzubauen, damit Sie letztendlich Ihre Ziele für die Einarbeitung erreichen.

A/B-Tests

Es handelt sich um eine Methode zum Vergleichen zweier Versionen einer E-Mail, um festzustellen, welche besser funktioniert. Sie senden eine Version an die Hälfte Ihrer Zielgruppe und die andere an die andere Hälfte und sehen dann, welche Version bessere Ergebnisse erzielt. So können Sie besser verstehen, was am besten funktioniert.

Der Hauptvorteil besteht darin, zu erfahren, was funktioniert. Hier sind die Gründe, warum dies wichtig ist:

Änderungen isolieren: Wenn Sie mehrere Elemente in verschiedenen E-Mails ändern, wissen Sie nicht, welche Änderung einen Unterschied bewirkt hat

Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe: Wenn Sie ein Element ändern, aber keinen Vergleich mit einer unveränderten E-Mail an eine ähnliche Gruppe anstellen, wissen Sie nicht, ob die Änderung einen Einfluss auf die Performance hatte

Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

CRM ist für die Erstellung effektiver E-Mails zur Einarbeitung neuer Benutzer an Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung von entscheidender Bedeutung. Diese Systeme helfen Unternehmen, Kundeninteraktionen besser zu verwalten, indem sie Daten organisieren, Prozesse automatisieren und die Kommunikation personalisieren.

Das bedeutet, dass Sie Onboarding-E-Mails auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Benutzer zuschneiden können, damit sie sich wertgeschätzt und unterstützt fühlen.

Mit CRM können Unternehmen die Zufriedenheit ihrer Benutzer verbessern, die Abwanderungsrate senken und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen und so die Weichen für den Erfolg ihrer Kunden stellen.

Integration mobiler Apps

Mit der zunehmenden Abhängigkeit von Smartphones für alltägliche Aufgaben nutzen immer mehr Menschen ihre Mobilgeräte zum Lesen von E-Mails. Dieser Trend bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen für E-Mail-Vermarkter mit sich.

Laut MailChimp haben PCs höhere Klickraten als Tablets und Mobiltelefone. Sie machen 64 % der E-Mail-Adressen aus und generieren 72 % der Klicks, während mobile Geräte 27 % der Adressen, aber nur 18 % der Klicks auf Konten entfallen.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, E-Mail-Kampagnen anzupassen, um das Engagement aller Benutzergruppen zu steigern. Eine gute Onboarding-Erfahrung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Benutzer Ihr Produkt weiterhin nutzen.

Hier sind einige praktische Strategien, um die Wirkung einer Onboarding-E-Mail für mobile Apps zu maximieren:

Visuelle Inhalte: Fügen Sie Screenshots, GIFs oder Videos ein

Häufigkeit: Versenden Sie E-Mails zur Einarbeitung in strategischen Abständen, beispielsweise unmittelbar nach der Anmeldung

Soziale Beweise: Fügen Sie Erfahrungsberichte und Bewertungen hinzu

Fortschrittsverfolgung: Benutzer über ihre Produktreise auf dem Laufenden halten

Iterative Verbesserung: Analysieren Sie die Leistung (Öffnungsraten, Klickraten oder Benutzeraktionen) mithilfe eines fortschrittlichen Tools zum Verfassen von E-Mails, um den Inhalt zu verfeinern und zu optimieren

Aufruf zum Handeln

Beenden Sie Ihre Onboarding-E-Mails mit einer Handlungsaufforderung, um Ihre Kunden oder Mitarbeiter zu den nächsten Schritten zu führen und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Dies kann beispielsweise darin bestehen, Mitarbeiter dazu aufzufordern, die erforderlichen Unterlagen auszufüllen, ihre Konten einzurichten oder an Einführungsveranstaltungen teilzunehmen. Es kann auch bedeuten, Kunden dazu anzuregen, Produktfeatures zu erkunden, eine Demo zu vereinbaren oder ihr Konto zu aktivieren.

Indem Sie diese Maßnahmen klar umreißen, helfen Sie ihnen zu verstehen, was als Nächstes zu tun ist, und geben ihnen das Gefühl, auf ihrem Weg mit Ihrem Unternehmen oder Produkt unterstützt zu werden.

Binden Sie Ihre Mitarbeiter vom ersten Tag an mit ClickUp

Effektive E-Mails zur Einarbeitung sind entscheidend für die nahtlose Integration neuer Mitarbeiter/Kunden in Ihr Unternehmen.

Es gibt zwar zahlreiche Onboarding-Softwareoptionen, doch ClickUp zeichnet sich durch seine umfassenden Features aus. Dazu gehören "Docs" für detaillierte Dokumente, "Brain" für die Erstellung von E-Mail-Inhalten, "Automatisierung" für effiziente Workflows und "Vorlagen" für eine einheitliche Kommunikation.

Die Erstellung personalisierter, informativer E-Mails mit diesen Tools kann die Onboarding-Erfahrung erheblich verbessern und den Weg für produktive und erfolgreiche Partnerschaften ebnen.

Melden Sie sich bei ClickUp an, um loszulegen!