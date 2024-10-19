Най-добри практики в управлението на софтуерни проекти: съвети за успех

Управлението на софтуерни проекти обхваща всичко – от събиране на изискванията на клиента до разработване, тестване, документиране и доставка на софтуера ви в срок.

И макар да е нещо важно, не всеки го прави правилно всеки път.

Повечето хора не могат да се справят с Мьолнир като Тор! 😜

Но не се притеснявайте.

В тази статия ще разберете какво е управлението на софтуерни проекти и защо е важно. След това ще разгледаме какво включва екипът за управление на софтуерни проекти и различните процеси, които са свързани с него.

Авенджърите се събират!

Какво е управление на софтуерни проекти?

Управлението на софтуерни проекти е подгрупа на традиционното управление на проекти, която ви помага да планирате, изпълнявате, проследявате, контролирате и завършвате софтуерни проекти.

Обикновено управлението на проекти в разработката на софтуер включва:

Събиране на изискванията на клиента

Създаване на софтуерни продукти

Тестване на функционалностите и използваемостта им

Подготовка на документация

Въвеждане на промени в продукта въз основа на обратна връзка от клиенти

И още

Но познавайки Тони Старк, той вероятно е пропуснал някои от тези процеси при създаването на J. A. R. V. I. S. 😵

Защо се нуждаете от управление на софтуерни проекти

Независимо дали става въпрос за J. A. R. V. I. S. или революционно приложение за iPhone, създаването на софтуерни решения не е лесна задача.

Тук влиза в игра управлението на софтуерни проекти.

Той ви позволява да:

Бонус: Разгледайте тези инструменти за управление на заинтересованите страни

Има ли определен начин за управление на софтуерни проекти?

Не съвсем…

Два популярни типа управление на софтуерни проекти

Можете да управлявате софтуерни проекти по два начина:

1. Управление на софтуерни проекти по метода „Водопад“

Управлението на софтуерни проекти по метода „водопад” използва линеен подход към софтуерното инженерство.

Преминавате към следващата фаза едва след като сте завършили предходната.

Това обаче оставя малко място за гъвкавост, тъй като променящите се изисквания на клиентите могат да провалят целия ви план за софтуерен проект.

Така че, освен ако не сте Доктор Стрейндж, който има пълно познание за бъдещите възможности, вероятно водопадният подход не е за вас. ⏳

Искате да научите повече за къде управлението на проекти по метода „водопад” не е достатъчно ефективно?

Прочетете подробното ни ръководство за управление на проекти по метода „водопад“ (и защо вероятно не е идеален за вашия екип) .

2. Агилно управление на софтуерни проекти

При агилното управление на проекти софтуерните решения се разработват постепенно.

Какво означава това?

Разделяте вашите гъвкави проекти на по-малки, по-лесно управляеми задачи, които отнемат между две и четири седмици за завършване. По време на целия процес включвате обратна връзка от заинтересованите страни и редовно правите промени, за да създадете продукти с най-високо качество. Препоръчваме да използвате подход за управление на проекти с табло/канбан, както е показано по-долу:

Помните ли как J. A. R. V. I. S. беше само гласов интерфейс, когато Старк го създаде, а след това се превърна в Vision (който сега има собствено телевизионно шоу)?

Това е гъвкаво управление! 😍

Искате по-подробна информация за agile и какво може да направи за вас?

Разгледайте нашия подробен наръчник за агилна разработка на софтуер .

Каква е структурата на екипа за управление на софтуерни проекти?

Ще ви е необходим страхотен, креативен екип, за да реализирате софтуерен проект ефективно.

А за да функционира ефективно, вашият проектен екип ще се нуждае от подходяща структура.

Подобно на това как в „Отмъстителите“ Ник Фюри дава заповедите, Тони Старк се занимава с технологиите, Наташа Романова – с наблюдението, а Хълк – с, ами, разбиването. 💪

Обикновено най-важната роля в екипа за управление на софтуерни проекти е тази на проектния мениджър.

Проектният мениджър би:

Разработете подробен план за изпълнение на софтуерен проект

Организирайте необходимите ресурси

Поддържайте вътрешна и външна комуникация между множество заинтересовани страни

Проследявайте напредъка на проекта, за да можете да създадете крайните продукти навреме.

Освен мениджъра на софтуерни проекти, софтуерният екип включва и други роли, като:

Какви са различните процеси на управление на софтуер?

Ето един поглед върху различните процеси, свързани с управлението на софтуерни проекти:

Нека разгледаме всеки един от тях:

1. Планиране на проекти

Преди да разработите софтуера, трябва да планирате как ще го направите.

Планирането на проекти предоставя изчерпателна информация за различните етапи и процеси, през които ще преминете при създаването на софтуерни продукти.

И докато внимателното планиране на софтуерен проект ви помага да спазвате сроковете, то ви позволява също така да:

Разпределете необходимите ресурси

Идентифицирайте всички зависимости

Приоритизирайте задачите

Създавайте резултати ефективно

И още

За щастие, планирането на софтуерни проекти е лесно, когато използвате ClickUp, един от най-високо оценените софтуери за управление на проекти.

С ClickUp получавате:

A. Документи : създавайте, редактирайте и управлявайте плана си за управление на проекти заедно с екипа си.

Лесно добавяйте нов документ като прикачен файл към задача.

Б. Цели : разделете проектите си на по-малки, по-измерими и по-лесно управляеми цели.

C. Визуализация на времевата линия: визуализирайте и организирайте различни събития и задачи във вашия софтуерен проект в хронологичен ред, подобно на събитията в Marvel Cinematic Universe.

D. Важни етапи : разделете множество проекти на различни фази, като използвате важни етапи, и отбележете значителните постижения на вашия екип за разработка на софтуер.

Превърнете всяка задача в етап с едно кликване.

E. Мисловни карти : създавайте визуални схеми от нулата или използвайте съществуващи задачи, за да начертаете работния процес на сложни проекти. Подобно на картирането на 14 милиона възможности от д-р Стрейндж.

2. Оценка на проекта

Вашите софтуерни проекти трябва да останат в рамките на бюджета. Но това не е възможно без реалистична оценка на проекта.

Подходящото приложение за управление на проекти ще разполага с инструменти за оценка, които ще ви помогнат да разпределите необходимите ресурси за изпълнение на задачите по проекта. Това ви позволява да изпълнявате и управлявате софтуерни проекти по-ефективно.

Има няколко начина за извършване на оценка на проекта:

1. Оценка на размера на софтуера: оценете броя на функционалните точки във вашето софтуерно решение или килобайтовете код (KLOC), необходими за изпълнение на изискванията на клиента.

2. Оценка на разходите по проекта: определете разходите за разработване на конкретно софтуерно приложение въз основа на хардуерните изисквания, нуждите от план за обучение на служителите, пътувания, софтуерни лицензи, ниво на сложност и др.

3. Оценка на усилията: определете броя на човекочасовете, необходими за завършване на даден софтуерен проект, въз основа на исторически данни или опита на проектния мениджър.

Това вероятно не важи за вас, ако сте милиардер като Тони Старк, който може да използва скъпа холографска технология като B. A. R. F., за да се разходи из спомените си. 👀

Но за други ClickUp е най-доброто решение за управление на проекти за оценка на проекти.

Можете да се възползвате от мощността и удобството на:

А. Оценки на времето : прогнозирайте колко време ще отнеме софтуерният проект и разпределете оцененото време между няколко членове на екипа.

Добавете приблизително време от интерфейса за задачи или преглед.

Б. Диаграми на скоростта : създавайте автоматизирани диаграми на скоростта за вашите софтуерни проекти и ги допълвайте с джаджи като диаграми на изразходването, изчерпването и кумулативния поток.

C. Story Points : разберете колко усилия и време ще отнеме една задача в гъвкав софтуерен проект, като изчислите нейните Sprint Points. В края на краищата, ние не разполагаме със свръхчовешката сила на Хълк.

Определете усилията, необходими за проекта, като добавите Sprint точки към задачата.

Д. Отчитане на потребителски полета : оценявайте и следете колко пари ще са необходими, за да приключите софтуерния проект по подходящ начин.

3. Планиране на проекти

Планирането на проекти се състои в създаването на пътна карта за задачите по проекта и разпределянето на конкретни времеви интервали.

Това включва:

Разделяне на проекта на по-лесно управляеми части

Определяне на реда за изпълнение на задачите

Идентифициране на взаимозависимостите и корелация между различните задачи

Проверка на времевата оценка за всяка задача

Преизчислете и се уверете, че вашата оценка за времето не се различава прекалено много от прогнозата ви.

Планирането на вашите софтуерни проекти в системата за управление на проекти ClickUp е изключително удобно, защото инструментът предлага:

A. Изглед на диаграма на Гант : вижте как различните задачи по проекта са взаимозависими и идентифицирайте важните етапи.

Бързо създавайте зависимости между задачите в Gantt изглед.

Б. Множество изпълнители : разпределяйте задачи на множество изпълнители или на екип, за да ускорите напредъка на софтуерния си проект. Много полезно, ако управлявате голям корпоративен екип като Отмъстителите!

C. Календар : планирайте задачите по проекта, като добавите начални и крайни дати, за да създадете софтуерните продукти навреме.

Г. Приоритети : определете приоритетите за задачите по проекта като спешни, високи, нормални или ниски в зависимост от това колко важно е изпълнението на дадена задача за напредъка на проекта.

4. Сътрудничество по проекти

Управлението на софтуерни проекти изисква ефективно сътрудничество, за да се предотвратят комуникационни пропуски и проблеми, които могат да възникнат с течение на времето.

Трябва да държите всички членове на екипа и заинтересованите страни в течение и да изпращате актуални новини за последните развития по проекта. По този начин ще се уверите, че всички са на една и съща страница.

С инструмент за сътрудничество като ClickUp можете да се възползвате от няколко функции, като:

A. Коментари : Присвоявайте коментари на всеки член на екипа в работната си среда, подреждайте отговорите като коментари в низове, добавяйте реакции и форматирайте коментарите си, за да предадете колкото се може повече информация.

Присвойте коментари на потребителите, за да създадете бързи действия.

Б. Откриване на сътрудничество : знайте кога други членове на екипа разглеждат, коментират или редактират същата задача като вас.

C. Чат изглед : независимо дали искате да обсъдите актуализации по проекта или планове да гледате Отмъстителите, чат изгледът предоставя място за всякакви разговори.

D. Email ClickApp : изпращайте и получавайте имейли, свързани с проекта, директно в рамките на задачите.

Изпращайте и получавайте имейли директно от ClickUp.

E. Клип : създавайте екранни записи с аудио от всяка точка на работното си пространство, за да обясните нещо на екипа си.

F. Интеграция със Slack : създавайте и управлявайте задачи директно от вашите разговори в Slack.

Свържете акаунтите си в ClickUp и Slack само за няколко секунди.

G. Интеграция с Zoom : организирайте срещи от вашите задачи и получавайте известия за предстоящи срещи.

H. Публично споделяне : споделяйте вашите времеви линии, мисловни карти, карти и други с членовете на вашия ClickUp екип, заинтересовани страни или всеки извън вашата работна среда.

5. Управление на ресурсите на проекта

Всичко, което е свързано с процеса на разработване на софтуер, може да се счита за ресурс. Например, човешки ресурси, инструменти за разработване на софтуер, хардуер и др.

От решаващо значение е да управлявате разумно ресурсите на проекта си, тъй като лошото разпределение на ресурсите може да забави проекта ви и да доведе до много ненужни разходи.

Представете си какво би се случило, ако Отмъстителите не бяха разпределили правилно ресурсите си, когато се опитаха да възстановят Камъните на безкрайността? 💎

Това би довело до края на света, в буквалния смисъл на думата.

За ефективно управление на ресурсите по проекта има няколко неща, които можете да направите, като например:

Определете от какви ресурси се нуждаете и се уверете, че те са на разположение.

Разпределяйте задачите според наличността на членовете на екипа, така че всеки да има подходящ брой задачи 🍽

Създайте система за генериране на заявки за ресурси, когато имате нужда от тях, и за отнемане на ресурсите, когато нуждата е удовлетворена.

За щастие, ClickUp може да ви улесни управлението на ресурсите.

Ето кратък поглед върху това как този софтуер за управление на задачи ви помага да управлявате ресурсите:

A. Изглед на натоварването : получете представа за това колко заети са членовете на екипа ви и вижте кой е претоварен и кой има свободно време.

Б. Изглед на кутията : премествайте задачите между различни ресурси, за да управлявате екипите по-ефективно.

C. Профили : вижте задачите, изпълнени от член на екипа, върху какво работят в момента и какво ще поемат по-късно.

Просто кликнете върху името на потребител в ClickUp, за да видите подробности за това, върху което работи.

6. Мониторинг на проекти

Постоянното проследяване и мониторинг на напредъка на софтуерния проект ви позволява да се справяте с пречките по проактивен начин.

Това също помага да се поддържа темпото на екипа, като ви позволява да знаете дали можете реалистично да завършите проектите навреме.

Проследяването, мониторингът и контролирането на софтуерни проекти е изключително удобно в ClickUp с функции като:

A. Табла за управление : следете изпълнението на проекта с персонализирани джаджи, които предоставят информация за хората, проектите, статусите, спринтовете и др.

Създайте перфектния табло за всеки проект, като го персонализирате с джаджи за отчитане.

Б. Проследяване на времето : проследявайте колко време е отнело завършването на дадена задача, за да можете да анализирате ефективността на екипа и да правите по-добри прогнози за бъдещи проекти.

C. Персонализирани статуси : създавайте и използвайте персонализирани статуси на проекти, за да получите бърз поглед върху напредъка на проекта.

D. Pulse : получавайте актуална информация за нивото на активност на вашите вътрешни или отдалечени екипи през деня.

E. Интеграция на GitHub и ClickUp : интегрирайте цялата си активност в GitHub в ClickUp за бързо проследяване на грешки и докладване на проблеми.

7. Управление на портфолио от проекти

При управлението на портфолио от проекти проектният мениджър анализира цялото портфолио от проекти на компанията, за да оцени ефективността и ефикасността на процесите по софтуерните проекти.

Това често води до преразпределение на ресурсите или коригиране на процесите в софтуерните проекти.

За щастие, ClickUp е приложение за управление на проекти с функционалност, която ви помага в управлението на портфолиото от проекти.

Как?

Просто добавете джаджата портфолио към таблото си!

С този уиджет ще получите Hawkeye-view на всички ваши проектни инициативи, от стратегията на проекта до неговото завършване.

Използвайте приставката за портфолио на ClickUp, за да:

Организирайте целите на екипа: контролирайте и контролирайте и управлявайте пускането на продукти , целите на компанията, маркетинговите кампании и други от едно място.

Изработете бизнес стратегията си: добавяйте, избирайте и приоритизирайте списъци със задачи, за да ги съгласувате с целите на софтуерния си екип.

Дръжте всички в течение: споделете портфолиата си с различни заинтересовани страни, за да им предоставите обща представа за това, което се случва.

Крайната цел 💥

Предвид колко обширно е управлението на софтуерни проекти, на пръв поглед то може да изглежда много трудно.

Но това е нормално.

С инструмент като ClickUp на ваша страна, управлението на софтуерни проекти е лесно!

Можете да използвате йерархията за ефективно управление на задачите, прогнозите за времето, за да предвидите колко време ще отнеме дадена задача по проекта, таблата за анализ на състоянието на проекта и много други мощни функции.

Освен това, с безплатния план можете да сътрудничите с екипа си по неограничен брой проекти!

Заредете се с ClickUp безплатно още днес , за да постигнете невероятни резултати в софтуерните си проекти.