10-те най-добри софтуера за управление на портфолио от проекти (PPM инструменти) през 2025 г.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво е софтуер за управление на портфолио от проекти?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Софтуерът за управление на портфолио от проекти се използва за организиране и управление на цялата история на проектите на дадена компания с помощта на анализи и отчети на високо ниво, за да се следи успеха на изпълнението на стратегията и текущите резултати. " } } ] }

Въпреки шегите в офиса и разговорите край машината за вода, софтуерът за управление на портфолио от проекти е действителният най-добър приятел на вашия проектен мениджър.

Независимо какъв проект е поела, създала или приключила вашата компания, софтуерът ви за управление на портфолио от проекти (PPM) е видял всичко – и го помни!

С много от същите качества като любимия ви софтуер за управление на проекти, PPM инструментите създават връзка между стратегията и изпълнението с функции, включващи табла, управление на задачи, множество изпълнители, проследяване на напредъка и други.

Но има ли нужда вашият бизнес от PPM софтуер, за да функционира ефективно?

Честно казано, вероятно имате. Ако сте в същото положение или сте внедрили сложни системи, които изпълняват същата функция като софтуера за PPM, тази статия е за вас.

Ние проучихме, изпробвахме и тествахме най-добрите PPM инструменти, за да ви представим 10-те най-добри на пазара днес, включително подробно описание на функциите, недостатъците, цените и др.

Какво е софтуер за управление на портфолио от проекти?

Софтуерът за управление на портфолио от проекти се използва за организиране и управление на цялата история на проектите на дадена компания с помощта на анализи и отчети на високо ниво, за да се следи успехът на изпълнението на стратегията и текущите резултати.

Представете си как фотографите организират своите снимки в подредени и стратегически подредени фотоалбуми – с тази разлика, че софтуерът за PPM е много по-богат на функции, подходящ за съвместна работа и базиран на данни.

Този инструмент може да се използва за одобряване или отхвърляне на потенциални проекти въз основа на предоставената от него информация, а успехът му зависи от способността му да поддържа всички идеи в съответствие с общите цели на компанията.

Особено ако вашият бизнес се развива бързо или ако разполагате с много нови идеи, PPM инструментите могат да се използват за организиране на хаоса и приоритизиране на притока от нови идеи за проекти с лекота, като се използват мощни функции за управление на задачите и стратегии, подкрепени с данни.

Визуализирайте проектите, задачите и напредъка си от всеки ъгъл с над 15 изгледа в ClickUp.

Макар софтуерът за PPM да споделя редица функции за управление на проекти с други видове инструменти, разликите се крият в мощността на неговите табла и функционалност за отчитане.

Функциите за отчитане и анализи са от решаващо значение, когато става въпрос за намиране на най-добрия софтуер за PPM, и е важно да знаете доколко се простира тази функционалност, преди да се впуснете в което и да е средство!

Добрата новина е, че затова сме тук. 🏆

Използвайте това подробно сравнение на най-добрите инструменти за управление на портфолио от проекти, за да насочите търсенето си. Ние сме направили необходимата подготовка, за да разгледаме подробно основните функции, недостатъци, цени и оценки на всеки софтуер, за да ви помогнем да намерите инструмента, който най-добре отговаря на стила на работа и процесите на вашия екип.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да получите обща представа за цялата си работа.

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност с стотици инструменти за визуализация, които позволяват да анализирате ефективността на проектите от едно работно пространство. Ще имате по-добър поглед върху напредъка на всички проекти и възможност да докладвате за постигнатото. Това улеснява всички участници да се справят с индивидуалните си роли и отговорности, като същевременно са в крак с най-новите развития!

Стратегическата и тактическата страна на управлението на портфолиото от проекти е колективно усилие. С ClickUp екипите могат да постигнат високо ниво на производителност и ефективност, което им позволява да се съсредоточат върху по-големи предизвикателства и да реализират успешни проекти. ClickUp разполага с функциите, от които се нуждаете, и интеграции с любимите ви приложения, за да следите всичко. Започнете да работите за дни, а не за седмици!

Разгледайте примери за таблото на ClickUp , за да започнете още днес.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение – все още

Богатият набор от функции може да създаде крива на обучение за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатен план завинаги

Неограничен план: 5 USD/месец на член

Бизнес план: 12 долара на месец на член

План Business Plus: 19 $/месец на член

План за предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

Capterra : 4,7/5 (над 3500 рецензии)

G2: 4,7/5 (над 5400 рецензии)

2. Planview

чрез Planview

Planview е софтуерно решение, което помага на проектните мениджъри в управлението на проектното портфолио. То предоставя удобен начин за проследяване на натоварването, приоритизиране на задачите и наблюдение на напредъка. Инструментът разполага и с мощни аналитични възможности, които помагат да разберете по-добре динамиката на вашите проекти, да прогнозирате потенциални проблеми и да вземете информирани решения.

Planview улеснява изготвянето на изчерпателни планове за портфолио, така че бъдещите проекти да бъдат завършени навреме и в рамките на бюджета. С функции като отчети в реално време и гъвкави опции за персонализиране, Planview предоставя на проектните мениджъри инструментите, от които се нуждаят, за да управляват успешно цялото си портфолио от проекти.

Най-добрите функции на Planview

Планиране на портфолио от проекти за класифициране на портфолиата въз основа на приоритети и движещи сили

Анализ на сценарии и приоритизиране на проекти

Приемане на проекти и управление на търсенето

Управление на ресурсите и планиране на капацитета

Ограничения на Planview

Цени на Planview

Свържете се с Planview за цени

Оценки и рецензии за Planview

Capterra: 4. 2/5 (170+ отзива)

G2: 4. 2/5 (500+ отзива)

3. Celoxis

чрез Celoxis

Celoxis е софтуер за управление на проекти на корпоративно ниво, създаден да помага на мениджмънта да анализира ефективността на проектите. С интуитивния си интерфейс и мощни функции Celoxis гарантира, че проектните мениджъри разполагат с всички инструменти, необходими за постигане на бизнес целите.

Celoxis предлага всеобхватни възможности за мониторинг на портфолиото, за да помогне на мениджърите да следят отблизо работата си. Софтуерът позволява на потребителите бързо да проследяват разходите и бюджетите по различни проекти, като гарантира, че ресурсите се разпределят ефективно и разходите се държат в рамките на бюджета. Той също така предоставя възможности за планиране на проекти, за да помогне на мениджърите да планират проектите предварително и да идентифицират потенциални проблеми, преди те да възникнат. В допълнение, усъвършенстваните аналитични инструменти позволяват на мениджърите да бъдат в крак с тенденциите и развитието.

Най-добрите функции на Celoxis

Мониторинг на портфолио от проекти с възможности за задълбочено проучване

Управление на ресурсите

Приложения за персонализирани работни процеси

Проследяване на времето

Ограничения на Celoxis

Ограничена мащабируемост за сложни програми и проекти

2 GB пространство за файлове на потребител в плана Cloud

Цени на Celoxis

Облак : 22,50 $/месец за минимум 5 потребители

На място: Свържете се с Celoxis за подробности.

Оценки и рецензии за Celoxis

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 60 рецензии)

4. Easy Projects

чрез Easy Projects

Easy Projects предлага набор от функции, предназначени да оптимизират целия процес на проекта, от стартирането и планирането до внедряването и приключването на проекта. Този софтуер осигурява цялостен поглед върху всички текущи проекти, което позволява на проектните мениджъри да следят напредъка и да доставят качествени продукти навреме и в рамките на бюджета.

Платформата позволява на потребителите да настройват автоматизирани работни процеси с множество организационни етапи и отговорности. Тя помага на екипите да разделят проектите на по-малки подзадачи, да проследяват напредъка чрез отчети и да анализират KPI (ключови показатели за ефективност) в реално време. Благодарение на автоматизираната система за работни процеси, екипите не трябва да се притесняват за проследяването на индивидуалните задачи и могат да се съсредоточат върху постигането на стратегическите цели.

Най-добрите функции на Easy Projects

Инструмент за архивиране, който ви дава по-ясна представа за програмите и проектите

Настройки на времевата линия с едно кликване за подкрепа на напредъка на проекта

Отчети за прогнозиране на търсенето, отговарящи на нуждите на проекта

Ограничения за потребители, портфолио и проектни данни

Ограничения на Easy Projects

Разширената функционалност изисква интеграция с други приложения.

Функцията за зависимости между проекти е достъпна само в плановете Enterprise.

Цени на Easy Projects

Екип : Започва от 12,58 $/потребител на месец

Enterprise: Свържете се с Easy Projects за цени

Рейтинги и рецензии за Easy Projects

Capterra: 4. 4/5 (над 200 рецензии)

G2: 4. 1/5 (над 200 рецензии)

5. Microsoft Project

чрез Microsoft Project

Microsoft Project е софтуер за управление на проекти, създаден да помага на екипите да управляват по-добре проектите и програмите си. Той е лесен за използване и разполага с мощни функции, които позволяват на екипите да планират, графикват, приоритизират, наблюдават и докладват за проектите на клиентите.

Този софтуер е проектиран да оптимизира сътрудничеството в екипа и да улесни отчетността. Всички задачи се показват в реално време, така че напредъкът на всеки може да се проследява, независимо къде се намира. Той предоставя мощна функционалност, базирана на облак, което улеснява сътрудничеството между членовете на екипа, дори когато работят дистанционно. Освен това, интеграцията с популярни приложения на Microsoft като Office 365 и Outlook помага на екипите да повишат оперативната си ефективност.

Открийте най-добрите алтернативи на Microsoft Project !

Най-добрите функции на Microsoft Project

Динамично планиране въз основа на необходимите усилия по проекта, продължителността на проекта и разпределените членове на екипа

Готови отчети за проследяване на напредъка по вашите проекти, ресурси, програми и портфейли

Изгледи на таблица, табло и времева линия (диаграма на Гант) за наблюдение на графиците

Използване и управление на ресурсите

Ограничения на Microsoft Project

Ограничени възможности за интеграция с други продукти, които не са на Microsoft

Възможностите за сътрудничество в екип изискват използването на приложението Microsoft Teams.

Цени на Microsoft Project

Microsoft Project предлага две платени ценови решения в зависимост от вашия екип и софтуерните изисквания: базирани в облака и локални.

Оценки и рецензии за Microsoft Project

Capterra: 4. 4/5 (над 1000 рецензии)

G2: 4/5 (над 1500 отзива)

6. ActiveCollab

чрез ActiveCollab

ActiveCollab е всеобхватно средство за управление на проекти, създадено да помага на агенциите да управляват лесно клиентите и проектите си. Можете да създавате подробни планове за проекти, да възлагате задачи на членовете на екипа, да следите напредъка, да отбелязвате крайните срокове и да обсъждате проектите в среда, благоприятстваща сътрудничеството.

ActiveCollab предоставя на вашата агенция всички необходими инструменти за осигуряване на гладък работен процес, от планиране на задачи и определяне на крайни срокове до проследяване на напредъка и обмен на обратна връзка в реално време. Всички тези функции ви помагат да отговаряте на нуждите на клиентите, без да се притеснявате, че ще забравите нещо. Това е чудесно решение за агенции, които искат да подобрят процесите си по реализация на проекти.

Най-добрите функции на ActiveCollab

Изгледи на списък, колона и времева линия за управление на текущи проекти

Планиране и график на проекти

Проследяване на бюджета, времето и разходите в приложението

Примерни проекти за вдъхновение

Ограничения на ActiveCollab

Ограничена мащабируемост за сложни програми и проекти

Разширените отчети са достъпни при скъпите планове.

Цени на ActiveCollab

Pro : 8 $/месец на член

Плюс : 9,50 $/месец за 3 членове

Pro + Get Paid: 11,75 $/месец на член

Оценки и рецензии за ActiveCollab

Capterra: 4,5/5 (над 300 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 80 рецензии)

7. Jira Portfolio

чрез Jira

Jira Portfolio е софтуерен инструмент, създаден да помага на продуктовите мениджъри и агенциите да оптимизират своите процеси на разработка. С Jira Portfolio екипите могат бързо и лесно да изготвят подробни пътни карти за продуктите, които насочват ключовите етапи и резултати през целия цикъл на разработка на портфолиото.

Екипите могат да създават подробни диаграми на Гант, за да идентифицират зависимостите между задачите и да установят разумни срокове за изпълнение. Чрез предоставянето на по-организиран преглед на всички елементи на проекта, екипите могат да се чувстват уверени, че техните пътни карти са точни от начало до край.

Най-добрите функции на Jira Portfolio

Зависимости между проекти и екипи

Тестване на пътна карта, за да опитате различни подходи

Алгоритъм за планиране на изпълнението на проекти

Прогнозиране на очакваната скорост на спринта

Ограничения на Jira Portfolio

Ограничена способност да се справя с различни стилове на работа и предпочитания в сравнение с други инструменти за управление на проекти и портфолио, като ClickUp.

Създаден за екипи с опит в методологията SCRUM.

Цени на Jira Portfolio

Свържете се с Jira за цени

Рейтинги и рецензии за Jira Portfolio

Capterra: 4. 4/5 (над 12 000 рецензии)

G2: Н/Д

Разгледайте тези алтернативи на Jira!

8. Basecamp

чрез Basecamp

Basecamp е софтуер за управление на проекти, създаден да помага на екипите да следят визуално напредъка на проектите и да си сътрудничат в реално време. Този инструмент предлага на потребителите възможност да създават персонализирани графици за проекти, да разпределят и приоритизират задачи, да задават напомняния и известия, да съхраняват документи и файлове и др.

Освен това, той предлага лесен достъп до отчети и анализи в реално време, така че мениджърите да могат да идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение. Например, мениджърите могат бързо да идентифицират кои дейности отнемат прекалено много време и да коригират ресурсите, преди те да се превърнат в пречка за производителността.

Най-добрите функции на Basecamp

Hill Charts за визуално проследяване на напредъка във времето

Времева линия за преглед на проектите от началото до края

Табло за проекти, задачи и график на една страница

Система за чат и съобщения в реално време

Ограничения на Basecamp

Липсва усъвършенствана функционалност за проследяване на напредъка

Няма приоритети на задачите

Цени на Basecamp

Неограничен брой потребители : 299 $/месец, фактурира се ежегодно

За фрийлансъри, стартиращи компании или по-малки екипи: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Basecamp

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

G2: 4. 1/5 (над 5000 рецензии)

9. 4castplus

чрез 4castplus

4castplus е платформа за управление на проекти, която улеснява проектните мениджъри в организирането на задачи, ресурси, графици и бюджети. С мощна комбинация от функции, 4castplus оптимизира процеса на планиране на проекти от начало до край.

Това улеснява мениджърите да планират и наблюдават ефективно дейността по всяка програма в неограничен брой екипи или локации. Също така позволява на екипите да разделят проекта на ясни задачи, така че всеки да може да следи статуса и показателите за изпълнението по време на процеса.

Най-добрите функции на 4castplus

Измерване на напредъка по текущи проекти

Управление на промени в поръчките

Бюджетиране и прогнозиране

Управление на ресурсите и тарифите

Ограничения на 4castplus

Интерфейсът е остарял в сравнение с други софтуери за управление на портфолио от проекти.

Ограничена възможност за управление на отдалечени екипи

Цени на 4castplus

Свържете се с 4castplus за подробности относно цените.

Оценки и рецензии за 4castplus

Capterra: 4,5/5 (10+ рецензии)

G2: 4. 4/5 (8 отзива)

10. Asana

чрез Asana

Asana е инструмент за управление на проекти, който ви помага да бъдете в крак с всичките си проекти и задачи. Той ви позволява лесно да организирате и проследявате работата, както и да си сътрудничите с екипа си. С Asana можете да създавате задачи и да ги възлагате на членовете на екипа си, да определяте крайни срокове, да добавяте коментари, да прикачвате файлове и др. Можете също да виждате напредъка на проекта в реално време, като присвоявате статус на напредъка на всяка задача или я маркирате с цвят за по-лесно справяне.

Asana разполага с мощни възможности за филтриране и търсене, както и с инструменти за отчитане и анализ. Това помага на всички членове на екипа да разберат по-добре как напредват проектите. Отчетите са персонализирани, така че можете да включите няколко едновременни проекта в един табло и отделни проекти в друго.

Разгледайте най-добрите алтернативи на Asana !

Най-добрите функции на Asana

Цветова категоризация в календарите на проектите, която служи и като стойност на потребителско поле

Правила за автоматизация за изпращане на заявки до членове на екипа или проекти

Няколко календарни изгледа за лични проекти или екипни проекти

Разширени времеви рамки за оптимизиране на използването на ресурсите

Ограничения на Asana

Не е подходящ за сложни програми или проекти.

Липса на функция за многократно възлагане

Цени на Asana

Основно: Безплатно

Премиум : 10,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Бизнес : 24,99 $/месец на потребител, фактурира се ежегодно

Enterprise: Свържете се с Asana за цени

Оценки и рецензии за Asana

Capterra: 4,5/5 (над 11 000 рецензии)

G2: 4,3/5 (над 9000 рецензии)

Персонализирани табла за практически всичко в ClickUp

Какво е по-трудно от намирането на най-добрия PPM софтуер за вашия екип? Създаването на ефективни табла и въвеждането на инструмента в екипа.

Освен ако не използвате ClickUp. 🙌🏼

Визуализирайте етапите на проекта с Gantt изглед в ClickUp

Персонализираните табла на ClickUp са идеалният ресурс за визуално проследяване на напредъка ви към завършване, наблюдение на натоварването и спазване на бюджета. С над 1000 интеграции и стотици функционални характеристики, ClickUp е единственият PPM инструмент, който е достатъчно мощен, за да централизира цялата ви работа в различни приложения в една динамична и сътрудническа платформа.

А споменахме ли за обширната библиотека с готови шаблони за портфолио от проекти?

Научете се да използвате платформата по-ефективно и стартирайте своя PPM процес с помощта на шаблона за управление на портфолио на ClickUp.

Наблюдавайте процедури, техники и инструменти за оценка на минали, настоящи и бъдещи проекти в ClickUp.

Какво чакате? Регистрирайте се в ClickUp още днес.