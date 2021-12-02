Ръководство за начинаещи за таблата в ClickUp (с 15 примера за употреба)

Прекарали сте часове в оразмеряване и преоразмеряване на диаграми, докато се мъчите с твърде много или твърде малко данни. Създаването на табло от нулата е мъчително, а вероятно още по-мъчително е да го разглеждате и да разберете историята на данните.

Ето защо компаниите, които искат високо ниво на визуализация и поглед върху дейността си, инвестират в най-добрите ресурси – като център за контрол на мисиите в ClickUp – за да създадат интерактивни табла, които разкриват странностите, моделите и тенденциите в данните.

Таблото в ClickUp обединява източници на информация, за да ви даде бърз достъп до данни в реално време, да разберете популярни показатели, да откриете пречки в работните процеси и др.

До края на тази статия ще научите:

Как да съчетаете подходящо типа си отчети с джаджа в таблата за управление на ClickUp

Най-добри практики за дизайн и функции на таблото на ClickUp

Няколко начина да покажете един и същ желани KPI

Водещи въпроси, които да си зададете, докато създавате своя ClickUp Dashboard

Да започнем!

Какво представляват таблата в ClickUp?

Таблото в ClickUp намалява шума, който обикновено виждаме в отчетите за състоянието, изпратени от преките подчинени, които обобщават това, което вече знаем за проекта. Като единствен източник на истина, таблото в ClickUp добавя стойност, като служи едновременно като инструмент за управление на задачи и отчитане, където можете да:

Прегледайте бързо таблото, за да разберете основните изводи.

Редактирайте задачи, натоварвания и в рамките на таблото, за да поправите странностите.

Добавете бележки, за да предоставите липсващия контекст.

Организирайте дискусии, за да поддържате комуникацията по проекта на едно място, и още много други

Невероятно мощен и без конкуренция, с него можете да създавате по-добри версии на същия табло с минимални усилия, когато се променят ключовите показатели за ефективност на компанията или членовете на екипа.

Колко кликвания са необходими, за да стигнете до показателя, който вашата аудитория търси?

Вашият доклад е безсмислен, ако аудиторията ви трябва да пресява информацията. Таблата за управление на ClickUp осигуряват централизиран достъп до източници на данни без излишни подробности, така че да можете да съобщавате ключови информации.

⚖️ Баланс на натоварването

Когато член на екипа ви помоли за удължаване на крайния срок, естествено ще отворите списъка с задачите му и ще го коригирате. За съжаление, въпреки че вашата проактивност е с добри намерения, резултатът може да има отрицателни последици.

Свържете се първо с останалите членове на екипа, за да им обясните промяната в графика поради натовареността. След това те ще имат възможност да повдигнат евентуални въпроси, за да не се наруши напредъкът.

👀 Сканируемост

Ако аудиторията ви не може да разбере какво съобщава таблото ви в рамките на първите десет секунди, сте ги загубили. Полезно е да знаете кои KPI трябва да знаят и коя информация е най-важна за тях.

📈 Данни в реално време

Половината от усилията при създаването на всякакъв вид отчети се състои в намирането на източници на информация. Свързвате ли ръчно точките? Опитайте да автоматизирате процеса колкото е възможно, за да не губите време.

Да предположим, че обикновено не сте човек, който се занимава с настройката и поддръжката на отчетите по проекти, защото е трудно за разбиране (или с други думи, скучно). В такъв случай ще останете впечатлени от персонализираните джаджи за отчети в таблата на ClickUp.

15 примера за употреба на таблото на ClickUp

Не е необходимо да сте експерт в управлението на проекти, за да използвате таблата на ClickUp. От прост инструмент за проследяване на цели до идентифициране на показатели за кампании, ето препоръчителни джаджи за различни примери за употреба.

Ръководителите получават полезна информация за управлението на производителността и развитието на служителите, за да дават и получават отзиви от таблата.

Тип метрика Тип джаджа 1:1 Седмични документи Персонализирано вграждане Бързи препратки Текстов блок Програмиране на отчети Списък със задачи Обратна връзка Дискусии Чат Напредък на задачите Работна натовареност по статус OKR Цели Извънредни часове Бар диаграми

В строителството има много подвижни части – и не само на място! С таблата проектните мениджъри могат да наблюдават ключови рискове, да извличат данни от счетоводни системи и да създават графици за работа отвсякъде.

Тип метрика Тип джаджа Задачи на екипа Списък със задачи Коефициент на удовлетвореност на клиентите Графика с ленти Средно време за отстраняване на дефекти Изчисление Документ за периодични срещи по безопасност Персонализирано вграждане Използван бюджет Изчисление Часове по период на заплащане Бар диаграми Диаграма на Гант за проекта Персонализирано вграждане

Събирайте информация на място от таблата, за да вземате ефективни бизнес решения, без да нарушавате преживяването на клиентите си.

Тип метрика Тип джаджа Отворени билети по статус Кръгова диаграма Брой нови билети Изчисление Споделени съвети Чат Референтни показатели и цели Цели Разходи за поддръжка спрямо приходи Изчисление Средно време за отговор/решаване Изчисление Активност на задачите Работихме върху

Реагирайте на проблеми с производителността и бъгове, преди екипът да бъде залят с Slack съобщения от други отдели! Екипите могат да персонализират таблата за всеки гъвкав процес за оптимално сътрудничество в екипа.

Тип метрика Тип джаджа Активност в софтуера Кой стои зад Дискусии Чат Обем на билетите Изчисление Разработване на дизайн Burnup Спринтове Диаграма на скоростта Стандартни оперативни процедури на екипа, уикита и бази от знания Документи Ключови показатели за ефективност Цели

За планирането и стартирането на събития са необходими много хора (и много ресурси). Таблото свързва вътрешни екипи, клиенти и доставчици от малки до големи събития без нито едно имейл съобщение.

Тип метрика Тип джаджа Календар Персонализирано вграждане Напредък по задачите за събития Портфолио Напредък на всеки изпълнител Задачи по възложител Твърди крайни срокове Общо спешни задачи Отчитане на времето Отчет за фактуриране Чернови на събития Документи Календари Персонализирано вграждане

Всички те са достъпни от едно място – основна информация за курса, документи и задачи! Извлечете максимума от управлението и планирането на занятията с таблата.

Тип метрика Тип джаджа Планиране на семестъра Списък със задачи Програма на курса и връзки Персонализирано вграждане Презентация Google Slides Седмични цели Цели Бележки към курса Текстов блок Задачи Документи Напредък в курсовете Портфолио

Финансовите специалисти могат бързо да получават достъп и да анализират бюджетите в реално време, за да генерират отчети за половината от времето. Получете полезни информации, за да вземете по-умни стратегически решения с данните, които стоят зад разсъжденията.

Тип метрика Тип джаджа Тенденции във времето Диаграма с ленти Приходи по отдели Кръгова диаграма Общи разходи, общи приходи Изчисление % от бюджета за приходи, % от бюджета за разходи Изчисление Сравнение на състоянието на проектите Портфолио Вземания срещу задължения Кръгова диаграма Ексел таблици на компанията Персонализирано вграждане

С множество източници, събрани в един изглед, таблата бързо обработват данните, които претоварват здравните системи. В резултат на това медицинските специалисти могат да насочат времето и вниманието си към грижата за пациентите, без да се притесняват за пропусната информация.

Тип метрика Тип джаджа Съответствие/разходи на отдела Персонализирано вграждане Общ брой приети пациенти Изчисление Календар за наличност на персонала Персонализирано вграждане Средно време на изчакване Графична диаграма Амбулаторни пациенти срещу хоспитализирани пациенти Графика с ленти Здравна мрежа Списък със задачи КПИ и ОКР Цели

Разгледайте тези инструменти за управление на проекти в здравеопазването и инструменти за управление на пациенти

Маркетинг екипите са екипи в рамките на един екип. Персонализирайте таблата според всякакви изисквания: имейл маркетинг, SEO, социални медии, Google Analytics, маркетинг на съдържание, дигитална аналитика и други!

Тип метрика Тип джаджа Бързи препратки и бележки Текстов блок Кликове Изчисление Пълен списък с функции Персонализирано вграждане Впечатления Линейна диаграма Възвръщаемост на инвестициите в имейли Изчисление Задачи по проекта Списък със задачи Социални статистики Персонализирано вграждане

Докато сте заети с работата си, не забравяйте да отделяте време за поддържане на значими взаимоотношения! Използвайте таблата като личен CRM и ежедневен планиращ инструмент, за да свършите работата си.

Тип метрика Тип джаджа Задачи Списък със задачи Приоритети Използване на тагове Лични цели Цели Бележки Персонализирано вграждане Календар Персонализирано вграждане Празненства и проследяване на празници Списък със задачи Списъци за четене Списък със задачи

Кои задачи се нуждаят от последващи действия? Кой се нуждае от помощ при определяне на приоритетите в работната си натовареност? Получете отговори на въпросите си с таблата, без да изпращате покана за среща за „бърз“ телефонен разговор.

Тип метрика Тип джаджа Спринт задачи по статус Кръгова диаграма Дискусии Чат Задачи без блокиране в спринта Списък със задачи Кратко описание на продукта Персонализирано вграждане Препятствия при изграждането Текстов блок Седмични цели Цели Спешни приоритети Общо спешни задачи

Бъдете в крак с тенденциите и получите представа за цялостното представяне, подкрепено от данните. QA екипите могат да персонализират таблата според своите предпочитания с неограничени възможности за преглед на работата на високо ниво.

Тип метрика Тип джаджа Средна оценка Линейна диаграма Списък с индивидуални задачи Списък със задачи Ключови показатели за ефективност Цели Общ брой билети Графична диаграма Средна стойност на билета Изчисление Дискусия Чат Бързи препратки и бележки Текстов блок Индивидуални показатели Изчисление

Загубени в превода? Не и за отдалечените екипи, които използват табла. Въпреки че членовете на екипа са разделени от местоположения или часови зони, таблата служат като единен източник на информация, за да останат съгласувани.

Тип метрика Тип джаджа Седмични цели Цели Напредък на задачите по възложител Работихме върху Активност на проекта Изглед на активността Документи за процеса Персонализирано вграждане Статуси на задачите Работна натовареност по статус Дискусии Чат 1:1 Седмични документи Персонализирано вграждане

Освен продажбените цели и показателите за прогнозиране, следете и актуализирайте KPI и OKR директно от таблата. Има ли пречки или процеси, които трябва да бъдат разрешени? Таблата помагат на екипите бързо да анализират данните и да коригират курса.

Тип метрика Тип джаджа Продажби по член на екипа Изчисление Най-продавани продукти по приходи Кръгова диаграма 1:1 Седмични документи Персонализирано вграждане Просрочени възможности Изчисление Списъци с индивидуални задачи Списък със задачи Продажбена тръба Графика с ленти Седмични цели Цели Задачи, свързани с продажбите, срещу задачи, несвързани с продажбите Изчисление

Вместо да преглеждате обикновена Excel таблица, споделете екрана на таблото на следващата среща, за да предприемете бързи действия по спешни задачи.

Тип метрика Тип джаджа OKR на екипа Цели Дискусии Чат Седмични цели Цели Документи за процеса Персонализирано вграждане Дневен ред за ежедневните събрания Персонализирано вграждане Напредък на екипа Работна натовареност по статус 1:1 Седмични документи Персонализирано вграждане

Популярни джаджи за табла в ClickUp

Джаджите са градивните елементи на таблата за управление на ClickUp и мястото, където започва забавлението с персонализирането. На пръв поглед може да изглежда плашещо, защото има толкова много откъде да избирате, но това е тайната: не е ограничено до никакъв работен процес. По-късно ще разгледаме формула за табло за управление, за да демонстрираме.

Ако сте нови в таблата в ClickUp, нека разгледаме популярните джаджи, за да ви дадем някои идеи за вашата табла!

Индивидуални лица или цели екипи превишават ли капацитета си? Кои проекти отнемат най-много време?

С точна информация собствениците и мениджърите могат да настройват таблото, за да поддържат здрави работни процеси.

Отчитане на времето : вижте задачите, за които е отчетено времето

Таблица за отчитане на работното време : вижте таблицата за отчитане на работното време

Отчет за фактуриране: проследяване на фактурираните часове

Вижте колко време общо е отчел всеки човек във вашето работно пространство.

Идентифицирайте пречките, преди да се превърнат в проблем

Всеки, който участва в проекта, може бързо да разгледа диаграма, за да разбере как се използват статусите в ClickUp пространствата, папките или списъците ви.

Работна натовареност по статус : покажете кръгова диаграма, лентова диаграма или разбивка на използването на статусите ви по местоположения.

Брой задачи в процес на изпълнение : вижте колко задачи са в процес на изпълнение на всяко място

Брой изпълнени задачи : Вижте колко задачи са изпълнени на дадено място.

Време в статус : вижте общото време за няколко задачи под формата на диаграма с ленти.

И още много други неща!

Свързано: Пълно ръководство за управление на ресурсите

Персонализираните джаджи придават специален характер на връзката между данните и визуализацията.

Добавете джаджи за текстов блок и чат, за да комуникирате подробностите по проекта на едно място!

Линейна диаграма и Кръгова диаграма : персонализирани диаграми с всякакви данни

Портфолио : категоризирайте и проследявайте напредъка на списъците и папките

Текстов блок : Добавете богат текст, изображения и дори използвайте команди /slash, за да добавите контекст.

Чат : джаджа за разговори

И още много други неща!

Създайте персонализирана линейна диаграма с всякакви данни

Вижте броя на всички задачи, разпределени по изпълнители.

Управлението на работната натовареност може да отнеме много време, ако софтуерният ви инструмент е ограничен. Таблото на ClickUp ви дава възможност да филтрирате и да настроите обхвата на вашия уиджет.

Вижте върху какви задачи или подзадачи работи вашият екип, както и какво може да е било пропуснато.

Задачи по възложител : покажете кръгова диаграма, лентова диаграма или батерия с общите ви задачи по възложител.

Общо неразпределени задачи : вижте колко задачи не са разпределени на никое място

Общо възложени (незавършени) задачи: вижте колко задачи имат възложители на дадено място.

По време на натоварените периоди в работната седмица може да пропуснем важни известия.

Джаджите за таблици извличат информация от конкретни области на работното ви пространство, за да покажат къде екипът ви може да е натоварен.

Списък със задачи : създайте изглед „Списък“ с задачи от всякаква локация.

Завършен доклад : изпълнени задачи, разпределени по изпълнители

Работено : вижте върху какво са работили хората, определено от активността по дадена задача.

Точки за работното пространство : вижте кой комуникира ефективно, проверява задачите си и дава най-голям резултат.

Кой е в закъснение : вижте кой е в закъснение с уведомленията и задачите с изтекъл срок.

Изглед на активността: създайте изглед на активността

Вижте общия брой изчистени известия

📮ClickUp Insight: Само 12% от хората използват физически дневници, за да следят целите си, а изненадващите 38% изобщо не ги следят. Но какво ще стане, ако можете да следите целите си с по-голяма прецизност и лекота? Влезте в ClickUp, където структурата на планиращия инструмент се съчетава с мощността на автоматизацията. От задаване на задачи и срокове до проследяване на напредъка с визуални табла, ClickUp ви помага да останете организирани и фокусирани. С подсказките, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизираните работни процеси, никога повече няма да пропуснете важен етап. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно увеличение на производителността

Създавайте и редактирайте цели, без да напускате таблото си

Създавайте и редактирайте цели, без да напускате таблото си

Проследявайте и отпразнувайте напредъка и приноса на вашия екип в реално време с джаджата „Цели“.

Джаджата „Цели“ е основна за всеки случай на използване на таблото, защото можете да анализирате напредъка заедно с друга информация и да не се налага да търсите на различни места, за да сте в крак с новостите.

Перфектното допълнение към спринтовете, които сте създали в Sprints ClickApp! За екипи, които използват Agile или Scrum работен процес, Sprint джаджите са задължителни за вашите табла.

Burnup : количеството работа, извършена в спринт

Burndown : количеството работа, което остава да се свърши в спринт

Кумулативен поток : количеството работа на всеки етап от спринтовете

Диаграма на скоростта : общо количество работа, извършена в два или повече спринта

И още много други неща!

Вижте най-новите данни от избраното от вас място

Вградените джаджи могат да променят размера си и да се позиционират до други джаджи и съдържание.

Ако имате документи, таблици, формуляри, видеоклипове – всичко, което има линк – създайте толкова персонализирани вградени джаджи, колкото са ви необходими, за да подпомогнете целта на таблото си.

Или използвайте един от наличните джаджи, за да добавите поддържани приложения и уебсайтове с линк или вграден код:

Google Docs, Google Slides и Google Sheets

YouTube

Figma

InVision

Typeform

Twitter

Формула за табло на ClickUp, която да следвате

Ако се чудите как да настроите таблото си в ClickUp, така че да отговаря на вашите очаквания за дизайн и функционалност, не сте сами. Има фирми като вашата, които са нови в ClickUp или все още не са разкрили пълния потенциал на таблата в ClickUp.

Предупреждение: най-трудната част от този процес ще бъде началото. Това е най-големият проблем при всеки тип отчитане:

Ако не разбирате целта на таблото си, ще го изоставите като гореща картофа още през първата седмица.

По-долу е дадена проста формула, която можете да използвате, за да започнете създаването на таблото си по най-добрия начин.

Не забравяйте: крайната цел винаги трябва да бъде да съобщавате ключови информации бързо, ясно и убедително. ⭐️

Готови ли сте да го видите в действие? Нашият пример ще бъде цел на таблото, която всички можем да използваме веднага: Работни цели.

1️⃣ Определете аудиторията на таблото си и историята на данните

Заглавие : Моите цели

Аудитория : Аз самият

Проблем : Не знам дали работя по задачи, които действително допринасят за инициативите на компанията.

История с данни: Искам единен източник на информация, от който да виждам седмичните си задачи.

Не е лош старт, но можем и по-добре:

Заглавие : Моите седмични цели

Аудитория : Аз самият

История с данни: Искам единен източник на информация, от който да виждам седмичните си задачи, свързани с целите на компанията за четвъртото тримесечие.

Сега нашата история с данните е ясна – което е най-важната стъпка в нашата работа. Без тази яснота бихме могли да създадем объркване и разочарование, ако се фокусираме върху погрешните неща.

2️⃣ Изберете подходящите KPI, които да подкрепят историята на данните

KPI #1 : Брой задачи в процес на изпълнение

KPI #2 : Седмична карта за оценка на целите

KPI #3 : Брой просрочени задачи

KPI #4 : Списък с целите на компанията за четвъртото тримесечие

KPI #5: Разбивка на статуса на задачите

Отделете малко време, за да определите вашите KPI и се обърнете към вашата история с данни, ако се чувствате затруднени. Колкото по-конкретни сте, толкова по-добре ще прекарате времето си.

3️⃣ Изберете джаджата за типа отчет

KPI #1: Брой задачи в процес на изпълнение

Търся общия брой задачи в процес на изпълнение за този KPI, затова ще използвам джаджата „Изчисление“.

чрез ClickUp

Страхотно се справяме! Да продължим!

KPI #2: Седмична карта за оценка на целите

Джаджата „Цели“ е идеална за това!

чрез ClickUp

Трябва да кликнем върху таблото, за да видим целите ми. Може би можем да направим още една стъпка напред и да покажем действителното табло, тъй като ни е нужно само едно. Затова вместо джаджата „Цели“ нека използваме джаджата „Персонализирано вграждане“.

чрез ClickUp

Така е много по-добре! По-малко кликвания. 😉

KPI #3: Брой просрочени задачи

Подобно на първия ни KPI, имаме нужда от джаджата „Изчисление“, за да видим общата сума.

чрез ClickUp

Правил ли сте това преди?💪

KPI #4: Списък с целите на компанията за четвъртото тримесечие

Друг персонализиран вграден джаджа ще работи за този KPI. Ще можем да редактираме документа от нашия табло.

чрез ClickUp

KPI #5: Разбивка на статуса на задачите

Кръгова диаграма ще свърши работа за този KPI, за да видя къде се намират по-голямата част от задачите ми.

чрез ClickUp

4️⃣ Организирайте джаджите си, за да създадете визуална йерархия и баланс

Сега започваме да персонализираме оформлението на таблото!

Тази част от формулата ще изисква няколко опита, но ако не забравяме, че нашата основна цел е да комуникираме ключови идеи бързо, ясно и ефективно, ще останем на правилния път.

Версия 1

чрез ClickUp

Как изглежда това? 🤔

Съображения за функционалността: Всички важни джаджи са над сгъвката, така че не е нужно да превъртам надолу. Джаджите показват необходимите ми KPI. Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртате надолу. Джаджите показват необходимите ми KPI Визуални мисли: Не е най-добрият дизайн, за да се видят седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие (което е нашата история с данни). Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част. Не е най-добрият вариант за представяне на седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие (което е нашата история с данни). Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част.

Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртате надолу. Джаджите показват необходимите ми KPI

Не е най-добрият вариант за представяне на седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие (което е нашата история с данни). Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част.

Да опитаме отново!

Версия 2

чрез ClickUp

5️⃣ Помолете аудиторията си за обратна връзка

Нека прегледаме предишните си идеи.

Съображения за функционалността: Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртам надолу ✅ Джаджите показват необходимите ми KPI ✅ Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртам надолу ✅ Джаджите показват необходимите ми KPI ✅ Визуални съображения: Не е най-добрият вариант за разположение на седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие, което е най-важно (нашите джаджи за седмични цели и творчески цели за четвъртото тримесечие са една до друга, което удвоява точките за визуална и функционална ефективност! ✅) Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част (Нашата кръгова диаграма е в горната част, за да можете бързо да видите напредъка! ✅) Нашият табло е лесно за четене от ляво на дясно ✅ Не е най-добрият вариант да виждате седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие, което е най-важно (нашите джаджи „Седмични цели“ и „Креативни цели за четвъртото тримесечие“ са една до друга, което удвоява точките за визуална и функционална ефективност! ✅) Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част (нашата кръгова диаграма е в горната част, за да можете бързо да видите напредъка! ✅) Нашият табло е лесно за четене от ляво на дясно ✅

Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртам надолу ✅ Джаджите показват необходимите ми KPI ✅

Не е най-добрият вариант да виждате седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие, което е най-важно (нашите джаджи „Седмични цели“ и „Креативни цели за четвъртото тримесечие“ са една до друга, което удвоява точките за визуална и функционална ефективност! ✅) Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част (нашата кръгова диаграма е в горната част, за да можете бързо да видите напредъка! ✅) Нашият табло е лесно за четене от ляво на дясно ✅

Създайте табло в ClickUp още днес

Успяхте! 🎉

Колко лесно беше да създадете табло в ClickUp с тази формула? Сега, когато вече знаете основите, използвайте тази основа, за да създадете основни (или разширени) табла в ClickUp!

Таблото е чудесен инструмент не само за лична употреба, но и за споделяне с вашите колеги. Не позволявайте на вашия екип да остане по-малко информиран (или по-лошо, объркан), защото информацията не е била достатъчно ясна, за да повлияе на вземането на решения.

Ако сте прекарали половината работен ден в създаването на табло в Excel на повече от един път, само за да започнете отначало, защото данните са се променили напълно през последните 22 минути, опитайте ClickUp безплатно днес и създайте мощно табло, което ще спомогне за по-добро вземане на решения и производителност. Това е за вас. 🤝