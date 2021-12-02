Ръководство за начинаещи за таблата в ClickUp (с 15 примера за употреба)

Прекарали сте часове в оразмеряване и преоразмеряване на диаграми, докато се мъчите с твърде много или твърде малко данни. Създаването на табло от нулата е мъчително, а вероятно още по-мъчително е да го разглеждате и да разберете историята на данните.
Ето защо компаниите, които искат високо ниво на визуализация и поглед върху дейността си, инвестират в най-добрите ресурси – като център за контрол на мисиите в ClickUp – за да създадат интерактивни табла, които разкриват странностите, моделите и тенденциите в данните.
Таблото в ClickUp обединява източници на информация, за да ви даде бърз достъп до данни в реално време, да разберете популярни показатели, да откриете пречки в работните процеси и др.
До края на тази статия ще научите:
- Как да съчетаете подходящо типа си отчети с джаджа в таблата за управление на ClickUp
- Най-добри практики за дизайн и функции на таблото на ClickUp
- Няколко начина да покажете един и същ желани KPI
- Водещи въпроси, които да си зададете, докато създавате своя ClickUp Dashboard
Да започнем!
Какво представляват таблата в ClickUp?
Таблото в ClickUp намалява шума, който обикновено виждаме в отчетите за състоянието, изпратени от преките подчинени, които обобщават това, което вече знаем за проекта. Като единствен източник на истина, таблото в ClickUp добавя стойност, като служи едновременно като инструмент за управление на задачи и отчитане, където можете да:
- Прегледайте бързо таблото, за да разберете основните изводи.
- Редактирайте задачи, натоварвания и в рамките на таблото, за да поправите странностите.
- Добавете бележки, за да предоставите липсващия контекст.
- Организирайте дискусии, за да поддържате комуникацията по проекта на едно място, и още много други
Невероятно мощен и без конкуренция, с него можете да създавате по-добри версии на същия табло с минимални усилия, когато се променят ключовите показатели за ефективност на компанията или членовете на екипа.
Колко кликвания са необходими, за да стигнете до показателя, който вашата аудитория търси?
Вашият доклад е безсмислен, ако аудиторията ви трябва да пресява информацията. Таблата за управление на ClickUp осигуряват централизиран достъп до източници на данни без излишни подробности, така че да можете да съобщавате ключови информации.
⚖️ Баланс на натоварването
Когато член на екипа ви помоли за удължаване на крайния срок, естествено ще отворите списъка с задачите му и ще го коригирате. За съжаление, въпреки че вашата проактивност е с добри намерения, резултатът може да има отрицателни последици.
Свържете се първо с останалите членове на екипа, за да им обясните промяната в графика поради натовареността. След това те ще имат възможност да повдигнат евентуални въпроси, за да не се наруши напредъкът.
👀 Сканируемост
Ако аудиторията ви не може да разбере какво съобщава таблото ви в рамките на първите десет секунди, сте ги загубили. Полезно е да знаете кои KPI трябва да знаят и коя информация е най-важна за тях.
📈 Данни в реално време
Половината от усилията при създаването на всякакъв вид отчети се състои в намирането на източници на информация. Свързвате ли ръчно точките? Опитайте да автоматизирате процеса колкото е възможно, за да не губите време.
Да предположим, че обикновено не сте човек, който се занимава с настройката и поддръжката на отчетите по проекти, защото е трудно за разбиране (или с други думи, скучно). В такъв случай ще останете впечатлени от персонализираните джаджи за отчети в таблата на ClickUp.
15 примера за употреба на таблото на ClickUp
Не е необходимо да сте експерт в управлението на проекти, за да използвате таблата на ClickUp. От прост инструмент за проследяване на цели до идентифициране на показатели за кампании, ето препоръчителни джаджи за различни примери за употреба.
📌 1:1 Срещи за оценка на представянето + ЧР
Ръководителите получават полезна информация за управлението на производителността и развитието на служителите, за да дават и получават отзиви от таблата.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|1:1 Седмични документи
|Персонализирано вграждане
|Бързи препратки
|Текстов блок
|Програмиране на отчети
|Списък със задачи
|Обратна връзка Дискусии
|Чат
|Напредък на задачите
|Работна натовареност по статус
|OKR
|Цели
|Извънредни часове
|Бар диаграми
📌 Изграждане
В строителството има много подвижни части – и не само на място! С таблата проектните мениджъри могат да наблюдават ключови рискове, да извличат данни от счетоводни системи и да създават графици за работа отвсякъде.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Задачи на екипа
|Списък със задачи
|Коефициент на удовлетвореност на клиентите
|Графика с ленти
|Средно време за отстраняване на дефекти
|Изчисление
|Документ за периодични срещи по безопасност
|Персонализирано вграждане
|Използван бюджет
|Изчисление
|Часове по период на заплащане
|Бар диаграми
|Диаграма на Гант за проекта
|Персонализирано вграждане
📌 Обслужване/поддръжка на клиенти
Събирайте информация на място от таблата, за да вземате ефективни бизнес решения, без да нарушавате преживяването на клиентите си.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Отворени билети по статус
|Кръгова диаграма
|Брой нови билети
|Изчисление
|Споделени съвети
|Чат
|Референтни показатели и цели
|Цели
|Разходи за поддръжка спрямо приходи
|Изчисление
|Средно време за отговор/решаване
|Изчисление
|Активност на задачите
|Работихме върху
📌 Разработка
Реагирайте на проблеми с производителността и бъгове, преди екипът да бъде залят с Slack съобщения от други отдели! Екипите могат да персонализират таблата за всеки гъвкав процес за оптимално сътрудничество в екипа.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Активност в софтуера
|Кой стои зад
|Дискусии
|Чат
|Обем на билетите
|Изчисление
|Разработване на дизайн
|Burnup
|Спринтове
|Диаграма на скоростта
|Стандартни оперативни процедури на екипа, уикита и бази от знания
|Документи
|Ключови показатели за ефективност
|Цели
📌 Планиране на събития
За планирането и стартирането на събития са необходими много хора (и много ресурси). Таблото свързва вътрешни екипи, клиенти и доставчици от малки до големи събития без нито едно имейл съобщение.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Календар
|Персонализирано вграждане
|Напредък по задачите за събития
|Портфолио
|Напредък на всеки изпълнител
|Задачи по възложител
|Твърди крайни срокове
|Общо спешни задачи
|Отчитане на времето
|Отчет за фактуриране
|Чернови на събития
|Документи
|Календари
|Персонализирано вграждане
📌 Образование
Всички те са достъпни от едно място – основна информация за курса, документи и задачи! Извлечете максимума от управлението и планирането на занятията с таблата.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Планиране на семестъра
|Списък със задачи
|Програма на курса и връзки
|Персонализирано вграждане
|Презентация
|Google Slides
|Седмични цели
|Цели
|Бележки към курса
|Текстов блок
|Задачи
|Документи
|Напредък в курсовете
|Портфолио
📌 Финанси
Финансовите специалисти могат бързо да получават достъп и да анализират бюджетите в реално време, за да генерират отчети за половината от времето. Получете полезни информации, за да вземете по-умни стратегически решения с данните, които стоят зад разсъжденията.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Тенденции във времето
|Диаграма с ленти
|Приходи по отдели
|Кръгова диаграма
|Общи разходи, общи приходи
|Изчисление
|% от бюджета за приходи, % от бюджета за разходи
|Изчисление
|Сравнение на състоянието на проектите
|Портфолио
|Вземания срещу задължения
|Кръгова диаграма
|Ексел таблици на компанията
|Персонализирано вграждане
📌 Здравеопазване
С множество източници, събрани в един изглед, таблата бързо обработват данните, които претоварват здравните системи. В резултат на това медицинските специалисти могат да насочат времето и вниманието си към грижата за пациентите, без да се притесняват за пропусната информация.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Съответствие/разходи на отдела
|Персонализирано вграждане
|Общ брой приети пациенти
|Изчисление
|Календар за наличност на персонала
|Персонализирано вграждане
|Средно време на изчакване
|Графична диаграма
|Амбулаторни пациенти срещу хоспитализирани пациенти
|Графика с ленти
|Здравна мрежа
|Списък със задачи
|КПИ и ОКР
|Цели
Разгледайте тези инструменти за управление на проекти в здравеопазването и инструменти за управление на пациенти
📌 Маркетинг
Маркетинг екипите са екипи в рамките на един екип. Персонализирайте таблата според всякакви изисквания: имейл маркетинг, SEO, социални медии, Google Analytics, маркетинг на съдържание, дигитална аналитика и други!
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Бързи препратки и бележки
|Текстов блок
|Кликове
|Изчисление
|Пълен списък с функции
|Персонализирано вграждане
|Впечатления
|Линейна диаграма
|Възвръщаемост на инвестициите в имейли
|Изчисление
|Задачи по проекта
|Списък със задачи
|Социални статистики
|Персонализирано вграждане
📌 Личен
Докато сте заети с работата си, не забравяйте да отделяте време за поддържане на значими взаимоотношения! Използвайте таблата като личен CRM и ежедневен планиращ инструмент, за да свършите работата си.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Задачи
|Списък със задачи
|Приоритети
|Използване на тагове
|Лични цели
|Цели
|Бележки
|Персонализирано вграждане
|Календар
|Персонализирано вграждане
|Празненства и проследяване на празници
|Списък със задачи
|Списъци за четене
|Списък със задачи
📌 Продукт
Кои задачи се нуждаят от последващи действия? Кой се нуждае от помощ при определяне на приоритетите в работната си натовареност? Получете отговори на въпросите си с таблата, без да изпращате покана за среща за „бърз“ телефонен разговор.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Спринт задачи по статус
|Кръгова диаграма
|Дискусии
|Чат
|Задачи без блокиране в спринта
|Списък със задачи
|Кратко описание на продукта
|Персонализирано вграждане
|Препятствия при изграждането
|Текстов блок
|Седмични цели
|Цели
|Спешни приоритети
|Общо спешни задачи
📌 Осигуряване на качеството
Бъдете в крак с тенденциите и получите представа за цялостното представяне, подкрепено от данните. QA екипите могат да персонализират таблата според своите предпочитания с неограничени възможности за преглед на работата на високо ниво.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Средна оценка
|Линейна диаграма
|Списък с индивидуални задачи
|Списък със задачи
|Ключови показатели за ефективност
|Цели
|Общ брой билети
|Графична диаграма
|Средна стойност на билета
|Изчисление
|Дискусия
|Чат
|Бързи препратки и бележки
|Текстов блок
|Индивидуални показатели
|Изчисление
📌 Дистанционен екип
Загубени в превода? Не и за отдалечените екипи, които използват табла. Въпреки че членовете на екипа са разделени от местоположения или часови зони, таблата служат като единен източник на информация, за да останат съгласувани.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Седмични цели
|Цели
|Напредък на задачите по възложител
|Работихме върху
|Активност на проекта
|Изглед на активността
|Документи за процеса
|Персонализирано вграждане
|Статуси на задачите
|Работна натовареност по статус
|Дискусии
|Чат
|1:1 Седмични документи
|Персонализирано вграждане
📌 Продажби
Освен продажбените цели и показателите за прогнозиране, следете и актуализирайте KPI и OKR директно от таблата. Има ли пречки или процеси, които трябва да бъдат разрешени? Таблата помагат на екипите бързо да анализират данните и да коригират курса.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|Продажби по член на екипа
|Изчисление
|Най-продавани продукти по приходи
|Кръгова диаграма
|1:1 Седмични документи
|Персонализирано вграждане
|Просрочени възможности
|Изчисление
|Списъци с индивидуални задачи
|Списък със задачи
|Продажбена тръба
|Графика с ленти
|Седмични цели
|Цели
|Задачи, свързани с продажбите, срещу задачи, несвързани с продажбите
|Изчисление
📌 Екип
Вместо да преглеждате обикновена Excel таблица, споделете екрана на таблото на следващата среща, за да предприемете бързи действия по спешни задачи.
|Тип метрика
|Тип джаджа
|OKR на екипа
|Цели
|Дискусии
|Чат
|Седмични цели
|Цели
|Документи за процеса
|Персонализирано вграждане
|Дневен ред за ежедневните събрания
|Персонализирано вграждане
|Напредък на екипа
|Работна натовареност по статус
|1:1 Седмични документи
|Персонализирано вграждане
Популярни джаджи за табла в ClickUp
Джаджите са градивните елементи на таблата за управление на ClickUp и мястото, където започва забавлението с персонализирането. На пръв поглед може да изглежда плашещо, защото има толкова много откъде да избирате, но това е тайната: не е ограничено до никакъв работен процес. По-късно ще разгледаме формула за табло за управление, за да демонстрираме.
Ако сте нови в таблата в ClickUp, нека разгледаме популярните джаджи, за да ви дадем някои идеи за вашата табла!
⌚️ Джаджи за проследяване на времето
Индивидуални лица или цели екипи превишават ли капацитета си? Кои проекти отнемат най-много време?
С точна информация собствениците и мениджърите могат да настройват таблото, за да поддържат здрави работни процеси.
- Отчитане на времето: вижте задачите, за които е отчетено времето
- Таблица за отчитане на работното време: вижте таблицата за отчитане на работното време
- Отчет за фактуриране: проследяване на фактурираните часове
Свързано: Как да използвате проследяването на времето, за да завършите проектите по-бързо
Вижте колко време общо е отчел всеки човек във вашето работно пространство.
📍 Джаджи за състояние
Идентифицирайте пречките, преди да се превърнат в проблем
Всеки, който участва в проекта, може бързо да разгледа диаграма, за да разбере как се използват статусите в ClickUp пространствата, папките или списъците ви.
- Работна натовареност по статус: покажете кръгова диаграма, лентова диаграма или разбивка на използването на статусите ви по местоположения.
- Брой задачи в процес на изпълнение: вижте колко задачи са в процес на изпълнение на всяко място
- Брой изпълнени задачи: Вижте колко задачи са изпълнени на дадено място.
- Време в статус: вижте общото време за няколко задачи под формата на диаграма с ленти.
- И още много други неща!
Свързано: Пълно ръководство за управление на ресурсите
🎨 Персонализирани джаджи
Персонализираните джаджи придават специален характер на връзката между данните и визуализацията.
Добавете джаджи за текстов блок и чат, за да комуникирате подробностите по проекта на едно място!
- Линейна диаграма и Кръгова диаграма: персонализирани диаграми с всякакви данни
- Портфолио: категоризирайте и проследявайте напредъка на списъците и папките
- Текстов блок: Добавете богат текст, изображения и дори използвайте команди /slash, за да добавите контекст.
- Чат: джаджа за разговори
- И още много други неща!
Свързано: Пълно ръководство за управление на корпоративни проекти
Създайте персонализирана линейна диаграма с всякакви данни
👩💻 Джаджи за назначени лица
Вижте броя на всички задачи, разпределени по изпълнители.
Управлението на работната натовареност може да отнеме много време, ако софтуерният ви инструмент е ограничен. Таблото на ClickUp ви дава възможност да филтрирате и да настроите обхвата на вашия уиджет.
Вижте върху какви задачи или подзадачи работи вашият екип, както и какво може да е било пропуснато.
- Задачи по възложител: покажете кръгова диаграма, лентова диаграма или батерия с общите ви задачи по възложител.
- Общо неразпределени задачи: вижте колко задачи не са разпределени на никое място
- Общо възложени (незавършени) задачи: вижте колко задачи имат възложители на дадено място.
Свързано: Пълно ръководство за визуално управление на проекти
🛎 Таблични джаджи
По време на натоварените периоди в работната седмица може да пропуснем важни известия.
Джаджите за таблици извличат информация от конкретни области на работното ви пространство, за да покажат къде екипът ви може да е натоварен.
- Списък със задачи: създайте изглед „Списък“ с задачи от всякаква локация.
- Завършен доклад: изпълнени задачи, разпределени по изпълнители
- Работено: вижте върху какво са работили хората, определено от активността по дадена задача.
- Точки за работното пространство: вижте кой комуникира ефективно, проверява задачите си и дава най-голям резултат.
- Кой е в закъснение: вижте кой е в закъснение с уведомленията и задачите с изтекъл срок.
- Изглед на активността: създайте изглед на активността
Свързано: Пълно ръководство за управление на работната натовареност
📮ClickUp Insight: Само 12% от хората използват физически дневници, за да следят целите си, а изненадващите 38% изобщо не ги следят. Но какво ще стане, ако можете да следите целите си с по-голяма прецизност и лекота?
Влезте в ClickUp, където структурата на планиращия инструмент се съчетава с мощността на автоматизацията. От задаване на задачи и срокове до проследяване на напредъка с визуални табла, ClickUp ви помага да останете организирани и фокусирани. С подсказките, задвижвани от изкуствен интелект, и автоматизираните работни процеси, никога повече няма да пропуснете важен етап.
💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно увеличение на производителността
🎯 Джаджи за цели
Създавайте и редактирайте цели, без да напускате таблото си
Проследявайте и отпразнувайте напредъка и приноса на вашия екип в реално време с джаджата „Цели“.
Джаджата „Цели“ е основна за всеки случай на използване на таблото, защото можете да анализирате напредъка заедно с друга информация и да не се налага да търсите на различни места, за да сте в крак с новостите.
Свързано: Как да използвате ClickUp, за да зададете цели за вашия екип
🏃♀️ Джаджи Sprint
Перфектното допълнение към спринтовете, които сте създали в Sprints ClickApp! За екипи, които използват Agile или Scrum работен процес, Sprint джаджите са задължителни за вашите табла.
- Burnup: количеството работа, извършена в спринт
- Burndown: количеството работа, което остава да се свърши в спринт
- Кумулативен поток: количеството работа на всеки етап от спринтовете
- Диаграма на скоростта: общо количество работа, извършена в два или повече спринта
- И още много други неща!
Свързано: Какво е гъвкаво управление на проекти? Всичко, което трябва да знаете
📺 Вграждане на джаджи
Вградените джаджи могат да променят размера си и да се позиционират до други джаджи и съдържание.
Ако имате документи, таблици, формуляри, видеоклипове – всичко, което има линк – създайте толкова персонализирани вградени джаджи, колкото са ви необходими, за да подпомогнете целта на таблото си.
Или използвайте един от наличните джаджи, за да добавите поддържани приложения и уебсайтове с линк или вграден код:
- Google Docs, Google Slides и Google Sheets
- YouTube
- Figma
- InVision
- Typeform
Свързано: Как да създадете табло за управление на проекти
Формула за табло на ClickUp, която да следвате
Ако се чудите как да настроите таблото си в ClickUp, така че да отговаря на вашите очаквания за дизайн и функционалност, не сте сами. Има фирми като вашата, които са нови в ClickUp или все още не са разкрили пълния потенциал на таблата в ClickUp.
Предупреждение: най-трудната част от този процес ще бъде началото. Това е най-големият проблем при всеки тип отчитане:
Ако не разбирате целта на таблото си, ще го изоставите като гореща картофа още през първата седмица.
По-долу е дадена проста формула, която можете да използвате, за да започнете създаването на таблото си по най-добрия начин.
Не забравяйте: крайната цел винаги трябва да бъде да съобщавате ключови информации бързо, ясно и убедително. ⭐️
Готови ли сте да го видите в действие? Нашият пример ще бъде цел на таблото, която всички можем да използваме веднага: Работни цели.
1️⃣ Определете аудиторията на таблото си и историята на данните
- Заглавие: Моите цели
- Аудитория: Аз самият
- Проблем: Не знам дали работя по задачи, които действително допринасят за инициативите на компанията.
- История с данни: Искам единен източник на информация, от който да виждам седмичните си задачи.
Не е лош старт, но можем и по-добре:
- Заглавие: Моите седмични цели
- Аудитория: Аз самият
- История с данни: Искам единен източник на информация, от който да виждам седмичните си задачи, свързани с целите на компанията за четвъртото тримесечие.
Сега нашата история с данните е ясна – което е най-важната стъпка в нашата работа. Без тази яснота бихме могли да създадем объркване и разочарование, ако се фокусираме върху погрешните неща.
2️⃣ Изберете подходящите KPI, които да подкрепят историята на данните
- KPI #1: Брой задачи в процес на изпълнение
- KPI #2: Седмична карта за оценка на целите
- KPI #3: Брой просрочени задачи
- KPI #4: Списък с целите на компанията за четвъртото тримесечие
- KPI #5: Разбивка на статуса на задачите
Отделете малко време, за да определите вашите KPI и се обърнете към вашата история с данни, ако се чувствате затруднени. Колкото по-конкретни сте, толкова по-добре ще прекарате времето си.
3️⃣ Изберете джаджата за типа отчет
KPI #1: Брой задачи в процес на изпълнение
Търся общия брой задачи в процес на изпълнение за този KPI, затова ще използвам джаджата „Изчисление“.
чрез ClickUp
Страхотно се справяме! Да продължим!
KPI #2: Седмична карта за оценка на целите
Джаджата „Цели“ е идеална за това!
чрез ClickUp
Трябва да кликнем върху таблото, за да видим целите ми. Може би можем да направим още една стъпка напред и да покажем действителното табло, тъй като ни е нужно само едно. Затова вместо джаджата „Цели“ нека използваме джаджата „Персонализирано вграждане“.
чрез ClickUp
Така е много по-добре! По-малко кликвания. 😉
KPI #3: Брой просрочени задачи
Подобно на първия ни KPI, имаме нужда от джаджата „Изчисление“, за да видим общата сума.
чрез ClickUp
Правил ли сте това преди?💪
KPI #4: Списък с целите на компанията за четвъртото тримесечие
Друг персонализиран вграден джаджа ще работи за този KPI. Ще можем да редактираме документа от нашия табло.
чрез ClickUp
KPI #5: Разбивка на статуса на задачите
Кръгова диаграма ще свърши работа за този KPI, за да видя къде се намират по-голямата част от задачите ми.
чрез ClickUp
4️⃣ Организирайте джаджите си, за да създадете визуална йерархия и баланс
Сега започваме да персонализираме оформлението на таблото!
Тази част от формулата ще изисква няколко опита, но ако не забравяме, че нашата основна цел е да комуникираме ключови идеи бързо, ясно и ефективно, ще останем на правилния път.
Версия 1
чрез ClickUp
Как изглежда това? 🤔
- Съображения за функционалността: Всички важни джаджи са над сгъвката, така че не е нужно да превъртам надолу. Джаджите показват необходимите ми KPI.
- Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртате надолу.
- Джаджите показват необходимите ми KPI
- Визуални мисли: Не е най-добрият дизайн, за да се видят седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие (което е нашата история с данни). Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част.
- Не е най-добрият вариант за представяне на седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие (което е нашата история с данни).
- Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част.
- Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртате надолу.
- Джаджите показват необходимите ми KPI
- Не е най-добрият вариант за представяне на седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие (което е нашата история с данни).
- Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част.
Да опитаме отново!
Версия 2
чрез ClickUp
5️⃣ Помолете аудиторията си за обратна връзка
Нека прегледаме предишните си идеи.
- Съображения за функционалността: Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртам надолу ✅ Джаджите показват необходимите ми KPI ✅
- Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртам надолу ✅
- Джаджите показват необходимите ми KPI ✅
- Визуални съображения: Не е най-добрият вариант за разположение на седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие, което е най-важно (нашите джаджи за седмични цели и творчески цели за четвъртото тримесечие са една до друга, което удвоява точките за визуална и функционална ефективност! ✅) Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част (Нашата кръгова диаграма е в горната част, за да можете бързо да видите напредъка! ✅) Нашият табло е лесно за четене от ляво на дясно ✅
- Не е най-добрият вариант да виждате седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие, което е най-важно (нашите джаджи „Седмични цели“ и „Креативни цели за четвъртото тримесечие“ са една до друга, което удвоява точките за визуална и функционална ефективност! ✅)
- Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част (нашата кръгова диаграма е в горната част, за да можете бързо да видите напредъка! ✅)
- Нашият табло е лесно за четене от ляво на дясно ✅
- Всички важни джаджи са в горната част на екрана, така че не е нужно да превъртам надолу ✅
- Джаджите показват необходимите ми KPI ✅
- Не е най-добрият вариант да виждате седмичните цели до целите за четвъртото тримесечие, което е най-важно (нашите джаджи „Седмични цели“ и „Креативни цели за четвъртото тримесечие“ са една до друга, което удвоява точките за визуална и функционална ефективност! ✅)
- Джаджата „Работна натовареност по статус“ е малка и се намира в долната част (нашата кръгова диаграма е в горната част, за да можете бързо да видите напредъка! ✅)
- Нашият табло е лесно за четене от ляво на дясно ✅
Създайте табло в ClickUp още днес
Успяхте! 🎉
Колко лесно беше да създадете табло в ClickUp с тази формула? Сега, когато вече знаете основите, използвайте тази основа, за да създадете основни (или разширени) табла в ClickUp!
Таблото е чудесен инструмент не само за лична употреба, но и за споделяне с вашите колеги. Не позволявайте на вашия екип да остане по-малко информиран (или по-лошо, объркан), защото информацията не е била достатъчно ясна, за да повлияе на вземането на решения.
Ако сте прекарали половината работен ден в създаването на табло в Excel на повече от един път, само за да започнете отначало, защото данните са се променили напълно през последните 22 минути, опитайте ClickUp безплатно днес и създайте мощно табло, което ще спомогне за по-добро вземане на решения и производителност. Това е за вас. 🤝