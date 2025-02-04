10 софтуерни системи за управление на пациенти през 2025 г.

Внимателното водене на документация е от съществено значение за управлението на всяка здравна услуга. Независимо дали имате малка практика или голямо лечебно заведение, трябва постоянно да управлявате оценките на пациентите, назначенията, плановете за лечение, изписванията и други процедурни данни.

Ръчното изпълнение на административни задачи в здравно заведение не е нито практично, нито ефективно. Имате нужда от софтуерна система за управление на пациенти, за да въведете ред в ежедневните си операции. ?

Тези системи обикновено са всеобхватни решения за доставчици на здравни услуги, клиники и институции. Те разполагат с множество функции, които минимизират административната натовареност, централизират данните за пациентите и правят вътрешните процеси по-малко податливи на човешки грешки.

В тази статия ще ви представим 10-те най-надеждни инструмента за управление на пациенти на пазара. Разгледайте техните възможности и вижте как те помагат за оперативната ефективност и грижата за пациентите.

Какво е софтуер за управление на пациенти?

Софтуерните инструменти за управление на пациенти са разработени с оглед на здравните институции и техните служители. Те помагат за намаляване на административната тежест чрез оптимизиране на записите и автоматизиране на работните процеси , като гарантират, че вашият екип може да предостави оптимални грижи за пациентите.

Можете да очаквате функции за създаване, управление, съхранение и достъп до пациентски досиета, планиране на срещи, организиране на календари, обработка на приемания и изписвания на пациенти и дори фактуриране. Качественият инструмент за управление на проекти в областта на здравеопазването ви дава повече време да се съсредоточите върху взаимоотношенията с клиентите и управлението на приходите.

Как да изберете подходящия софтуер за управление на пациенти за медицински специалисти

Софтуерните решения за управление на практики се предлагат с различни набори от функции, за да отговорят на различни административни нужди. Като цяло, когато оценявате продуктите, се фокусирайте върху следните характеристики:

Управление на документи и водене на записи: Подходящият инструмент трябва да предлага надеждни опции за управление на документи, които ви позволяват да създавате, редактирате и съхранявате записи на пациенти, доклади и планове за лечение по сигурен начин. : Подходящият инструмент трябва да предлага надеждни опции за управление на документи, които ви позволяват да създавате, редактирате и съхранявате записи на пациенти, доклади и планове за лечение по сигурен начин. Формуляри: Трябва да ви позволява да създавате електронни формуляри за оценки на пациенти, приемане и изписване, за по-добро ангажиране на пациентите. График: Платформата трябва да предлага изчерпателен календар за създаване и проследяване на интегрирани графици за лекари, медицински персонал и лаборанти. Шаблони: Трябва да предлага колекция от шаблони, които да ви помогнат да създавате професионално изглеждащи досиета на пациенти, да управлявате графици и да бъдете в крак с вашите задължения. Напомняния: Вградените функции за напомняне ви помагат да се подготвите за предстоящи срещи и да проследявате пациенти, които не се явяват. Сигурност и съответствие с HIPAA : Платформата трябва да предлага защита на данните на пациентите и други протоколи за сигурност и криптиране, изисквани от HIPAA.

10-те най-добри софтуера за управление на пациенти

Прегледахме десетки инструменти за управление на пациенти и подбрахме 10-те най-добри , които предлагат най-доброто съчетание от функционалност и лекота на използване. Разгледайте нашия списък и намерете програма, която отговаря на всички изисквания на вашата практика! ✅

Започнете с ClickUp Визуализирайте работните процеси във вашето здравно заведение с над 15 персонализирани изгледа на ClickUp.

Като най-високо оценена система за управление на задачи и проекти , ClickUp предлага впечатляващи функции за управление на работните процеси в здравните заведения от всякакъв мащаб.

Инструментът за управление на проекти в здравеопазването ClickUp предлага цяла гама от функционалности. Първата е ClickUp Docs — идеална за централизиране на пациентските досиета, материалите за въвеждане на клиницисти и други административни документи. Свържете безпроблемно документи с задачи, за да свържете пациенти с конкретни медицински сестри или лекари.

ClickUp Dashboards предлага над 15 изгледа за визуализиране и балансиране на работните процеси и медицинските консумативи. Използвайте традиционните изгледи „Списък“ или „Табло“, за да наблюдавате натоварването, данните за пациентите и ресурсите. Наблюдавайте множество работни процеси в изгледа „Календар“, който е идеален за планиране на срещи и заседания.

Изгледът на формуляра ClickUp ви помага да създавате електронни формуляри за събиране на данни като приемане на пациенти, оценки, изписвания, оценки на екипа и проучвания.

Имате натоварена работа? Ние сме тук, за да ви помогнем! С ClickUp Reminders можете да получавате известия за срещи и важни процедури. Настройте автоматизации на платформата за повтарящи се административни задачи, като изпращане на имейли или генериране на документи за изписване.

Повишете нивото на управлението на пациентите с готови шаблони: Шаблон за управление на пациенти ClickUp и Шаблон за списък с пациенти ClickUp. Те включват персонализирани полета (като Идентификационен номер HMO, Означение, Място на раждане и Застраховка) за организиране на информацията за клиентите.

Шаблонът за управление на пациенти на ClickUp проследява състоянието на пациентите, лекарствата, назначенията на лекари, застраховките и др.

ClickUp се интегрира с над 1000 инструмента, включително Slack, RingCentral, Zoom, Calendly и Zapier.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Новите потребители се нуждаят от време, за да овладеят платформата.

Не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Salesforce (Customer 360)

Salesforce е стабилна CRM платформа с атрактивен продукт за доставчици на здравни услуги и институции – Customer 360.

С Customer 360 получавате набор от функции за управление на вашите клиенти – в този случай пациенти. Създавайте и споделяйте формуляри, за да добавяте подробни пациентски досиета с атрибути като контактна информация, клинични данни, срещи, рецепти за лекарства, предпочитания и назначени лекари, за да намалите затрудненията. Проследявайте досиетата за лекарства, дозите и повторно издаването на рецепти в реално време.

Интелигентните функции за управление на срещите на инструмента ви позволяват да оптимизирате работните си дни. Например, можете да информирате пациентите си предварително кои лабораторни резултати трябва да донесат на срещите и да избегнете недоразумения.

Най-добрите функции на Salesforce (Customer 360)

Поддържа подробни пациентски досиета

Персонализирани формуляри за събиране на информация

Интелигентно управление на срещите

Изчерпателни записи за медикаментите

Ограничения на Salesforce (Customer 360)

Може да е извън бюджета на по-малките клиники.

Навигирането и намирането на елементи може да отнеме много време.

Цени на Salesforce (Customer 360)

Enterprise : 325 $/месец на потребител

Неограничен: 500 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишния модел на фактуриране.

Оценки и отзиви за Salesforce (Customer 360)

G2 : 3,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,6/5 (по-малко от 10 рецензии)

3. eClinicalWorks

eClinicalWorks е платформа за здравни грижи, пълна с иновативни инструменти. Тя разполага с Портал за пациенти, където пациентите могат да планират срещи, да преглеждат лабораторни резултати и лекарства и дори да чатят с лекаря си.

eClinicalWorks си сътрудничи с приложенията healow за телефони с iOS и Android. Използвайте healow Open Access, за да помогнете на пациентите да планират срещи според свободните часове. С Check In те могат да предоставят информация за застраховката си, да подписват формуляри и съгласия и да прегледат историята си преди самата визита. healowPay опростява логистиката на плащането на сметки.

Възползвайте се от eClinicalMessenger, за да напомняте на пациентите си за техните срещи, прегледи или лабораторни резултати. Ще се влюбите в Eva, виртуалния асистент с изкуствен интелект на платформата! Тя може да извлича историята на пациентите, да ви позволява да сравнявате минали и настоящи бележки за напредъка и да резервирате срещи за нула време! ?

Най-добрите функции на eClinicalWorks

Подробни електронни здравни досиета

Работи с приложенията на healow

eClinicalMessenger за напомняния

Ева, способен виртуален асистент

Управление на приходите (RCM) за наблюдение на печалбите

Ограничения на eClinicalWorks

Обслужването на клиенти може да има дълги времена на изчакване.

Интерфейсът не е особено лесен за ползване.

Цени на eClinicalWorks

Само EHR : 449 $/месец на доставчик

EHR с управление на практиката : 599 $/месец на доставчик

RCM като услуга: 2,9% от събраните суми от практиката

Оценки и рецензии за eClinicalWorks

G2 : 3,6/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,3/5 (над 300 отзива)

4. NextGen

NextGen е цялостно решение за електронни здравни досиета, управление на практики и управление на приходите.

Платформата ви позволява да създавате облачни електронни здравни досиета за пациенти, които включват тяхната медицинска история, алергии и използвани лекарства. Вашият персонал и пациенти могат да имат достъп до съответните досиета от всяко устройство.

По отношение на управлението на практиката, NextGen предлага персонализирани опции за планиране. Можете да конфигурирате календари, за да предотвратите презаписване и да позволите на пациентите да си запазват часове онлайн. Вашият персонал ще оцени цветово кодираните шаблони за планиране на NextGen, които са идеални за групиране на пациенти.

Опциите за управление на приходите на NextGen могат да подпомогнат различни процеси на вземане на решения. Създайте прозрачни механизми за фактуриране, откривайте откази и подобрете скоростта на събиране на плащанията. ?

NextGen предлага решения за цифрова документация, които помагат за попълването на PDF формуляри офлайн. Когато се върнете в интернет, свържете се с облака и вашите формуляри ще бъдат синхронизирани.

Най-добрите функции на NextGen

Облачни електронни здравни досиета

Настройваеми опции за планиране с шаблони, обозначени с цветови кодове

Управление на приходите

Управление на формуляри офлайн

Ограничения на NextGen

Случайни проблеми

Потребителският интерфейс може да бъде подобрен.

Цени на NextGen

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за NextGen

G2 : 3,7/5 (над 140 отзива)

TrustRadius: 7. 1/10 (8+ отзива)

5. athenaOne

Поддържайте електронни здравни досиета, фокусирани върху пациентите, повишете клиничната ефективност и подобрете взаимоотношенията с клиентите с athenaOne! ?

Платформата ви позволява да създавате и управлявате изчерпателни досиета на пациенти. Информацията за историята, алергиите, проблемите, лекарствата и ваксините на пациента е винаги на ваше разположение. Пациентите могат да преглеждат своите досиета, резултати от изследвания и дати на срещи. Използвайте athenaTelehealth, за да подкрепяте пациентите си виртуално и да им предоставяте необходимите грижи.

Уморени сте от пропуснати срещи? athenaOne може да изпраща автоматични напомняния и да предоставя опция за отмяна, което ви позволява да коригирате графика си.

Платформата поддържа мобилни, лични и онлайн опции за плащане, за да улесни събирането на плащания. Когато става въпрос за управление на приходите, ще харесате athenaCollector – функцията проверява техническите подробности на застраховките и открива грешки в исковете преди подаването им.

Най-добрите функции на athenaOne

Автоматични напомняния с поддръжка за отмяна

Медицинско фактуриране в облака

Вграден инструмент за намаляване на риска от нереалистични искове

athenaTelehealth за виртуална поддръжка

Ограничения на athenaOne

Първоначалната настройка и конфигурация могат да бъдат предизвикателни.

Завършването на рецепти не е лесно

Цени на athenaOne

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за athenaOne

G2 : 3,5/5 (над 90 отзива)

GetApp: 3,7/5 (над 700 отзива)

6. AllegianceMD

AllegianceMD е лесен за използване инструмент, който съчетава надеждни опции за електронни здравни досиета с впечатляващи функции за управление на практиката.

С неговите електронни рецепти можете да се отървете от рецептурните блокчета! Платформата може:

Проверете взаимодействията между алергии, лекарства и заболявания, за да помогнете за финализирането на рецептите. Проследявайте правото на пациентите да ползват здравна застраховка Изпращайте електронни рецепти до аптеките

Порталът за пациенти прави работата ви гладка. Пациентите могат да се регистрират онлайн, да попълват демографски данни от уюта на домовете си, да насрочват срещи, да изпращат заявки за повторно зареждане и да преглеждат медицинските си досиета.

Задайте автоматични напомняния за срещите с пациенти и предотвратете затруднения в графика си. Порталът позволява на пациентите да извършват плащания онлайн и да преглеждат историята на сметките си.

Най-добрите функции на AllegianceMD

Удобни електронни рецепти

Централизирана база данни за пациенти

Автоматизирани напомняния

Управление на заявки за повторно зареждане

Ограничения на AllegianceMD

Платформата може да забавя от време на време.

Дизайнът може да бъде подобрен.

Цени на AllegianceMD

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за AllegianceMD

G2 : 4,8/5 (по-малко от 5 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 20 отзива)

7. Practice Fusion

Открийте отново ефективността, лекотата на употреба и функционалността с Practice Fusion, популярно решение за независими практики, големи и малки. ?

Платформата предлага удобни функции за създаване на карти на пациенти. Използвайте хиляди готови шаблони, за да оптимизирате работните процеси и да повишите ефективността. Създавайте уникални преки пътища, за да намалите броя на натисканията на клавиши и да попълвате картите по-бързо. Намалете ръчното въвеждане на данни, като създавате списъци с често срещани диагнози, аптеки и рецепти.

Practice Fusion си сътрудничи с над 98 000 аптеки, за да помогне на вашите пациенти да получат лекарствата си въз основа на електронни рецепти.

Поръчвате изследвания? Платформата работи с над 500 лаборатории и центрове за образна диагностика – изберете къде искате да бъдат изследвани вашите пациенти и резултатите да бъдат изпратени на вашето устройство.

Practice Fusion ви позволява да създавате суперфактури, които извличат информация от вашите диаграми, за да покажат подробни такси за услугите.

Най-добрите функции на Practice Fusion

Работи с над 98 000 аптеки и над 500 лаборатории и центрове за образна диагностика.

Хиляди шаблони за диаграми

Създаване на списъци и преки пътища за намаляване на ръчното въвеждане на данни

Интегрира се с популярни медицински услуги за фактуриране като AdvancedMD и Veradigm.

Ограничения на Practice Fusion

Случайни прекъсвания

Няколко потребители споменаха проблеми с фактурирането, които водят до загуба на приходи.

Цени на Practice Fusion

Цена от 149 $/месец на доставчик

Оценки и рецензии за Practice Fusion

G2 : 3,9/5 (над 50 отзива)

Capterra: 3,7/5 (над 400 отзива)

8. DocPulse

Трудно е да гледате как критично болни пациенти чакат за лечение поради забавяния, свързани с документацията. Е, DocPulse може да ви помогне! ?

Тази онлайн система за управление на пациенти ви помага да оптимизирате всички процеси в практиката си, от приемането до изписването.

Използвайте платформата, за да създавате формуляри за попълване от новите пациенти, да разпределяте стаи и да генерирате предварителни разписки. Настройте различни типове стаи и управлявайте тяхната наличност в реално време. Опцията за автоматично изчисляване на цената на леглото в софтуера автоматично изчислява продължителността на престоя и типа на стаята, за да ви даде точни цени.

Други функции за фактуриране включват записване на аванси и подробни отчети за изписване, обработка на възстановявания, отпечатване на разписки и съгласуване на сметки. Платформата разполага с многобройни опции за поддръжка на застраховки, които ви позволяват да проверявате правото на пациента на обезщетение и да записвате данни за плащания.

Най-добрите функции на DocPulse

Инфраструктура, съответстваща на HIPAA

Автоматично изчисляване на таксата за легло

Безпроблемна поддръжка на застраховки и фактуриране

Подробни доклади за изписване

Ограничения на DocPulse

Ограничени възможности за изпращане на напомняния на пациентите

Без офлайн поддръжка

Цени на DocPulse

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за DocPulse

Capterra: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

9. LeadSquared

Искате инструмент, който съчетава CRM, маркетинг и управление на проекти в областта на здравеопазването? LeadSquared ще ви впечатли! Платформата увеличава приемането, ангажираността и задържането на пациенти с автоматизация на работния процес, сегментиран маркетинг и инструменти за управление на екипа.

Платформата предлага функции за приемане на пациенти, като:

Самообслужващ портал за пациенти

Цифрова проверка на застраховката

Многоканални напомняния за срещи и последващи действия

Функциите за управление на задачите и CRM на LeadSquared ви помагат да поддържате практиката си ориентирана към резултатите. Можете да проследявате съотношението между назначенията и приеманите пациенти, за да следите удовлетвореността на пациентите. Използвайте филтри, за да преглеждате данните за пациентите по център, източник, екип, лекар или месец и да установите точност в отчетността.

Промотирайте по-добре вашата практика, като настроите автоматизирани текстови съобщения и имейли и сегментирате потенциални клиенти и пациенти въз основа на различни критерии, като местоположение или тип услуга.

Най-добрите функции на LeadSquared

Съответстващ на HIPPA

Опция за самообслужване за пациенти

Автоматизирани маркетингови инструменти за популяризиране на вашата практика

Разпределяне и наблюдение на задачи

Ограничения на LeadSquared

Потребителският интерфейс и потребителското преживяване могат да бъдат подобрени.

Липса на разширени опции за автоматизация на маркетинга

Цени на LeadSquared

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за LeadSquared

G2 : 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)

10. Clinicia

Преминайте към безхартиена работа с Clinicia – първокласен софтуер за управление на практики и ресурси. ?

С Clinicia можете да записвате най-малките подробности от всяко взаимодействие с пациента и да поддържате безупречни цифрови бележки за диагнозите, плановете за лечение, рецептите, жизнените показатели и лабораторните резултати.

Платформата подпомага специалистите с уникални функции за водене на документация. Например, зъболекарите могат да създават и управляват зъбни карти с подробна история и визуални представяния за всяко лечение. ?

Когато става въпрос за издаване на рецепти, Clinicia ви насочва с предложени лекарства от предварително заредената си база данни. Новите лекарства и техните дози се запазват автоматично за бъдеща употреба. Споделяйте рецептите с пациентите си чрез имейл или SMS или ги разпечатайте.

Clinicia ви позволява да генерирате фактури, да събирате плащания от пациентите си и да анализирате събраните плащания във времето. Платформата предлага и опции за проследяване на разходите, което ви позволява да разпределяте ресурсите си правилно с персонализирани бюджети.

Най-добрите функции на Clinicia

Подходящ за специалисти

Лесно управление на рецептите

Опции за събиране на плащания и проследяване на разходите

Поддържа маркетингови кампании чрез имейл и SMS

Ограничения на Clinicia

Някои потребители имаха проблеми с дублиращи се записи.

Няма безплатен план

Цени на Clinicia

Основен : 6000 рупии/година (около 73 долара)

Стандартен : 8500 рупии/година (около 103 долара)

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и отзиви за Clinicia

Capterra: 5/5 (по-малко от 5 рецензии)

Поддържайте практиката си в добро състояние с подходящия софтуер за управление на пациенти

Удивително е как софтуерните инструменти подпомагат информираните оперативни и клинични решения в сектора на здравеопазването. ?

Нашите платформи за управление на пациенти значително намаляват тежестта на документите и административните задачи и ви помагат да се съсредоточите върху основната си цел – да се грижите за пациентите си.

Ако все още сте объркани и търсите рентабилно управление на задачите и проектите за вашата практика, препоръчваме да започнете с ClickUp.