12 безплатни CRM шаблона: Excel, Google Sheets и ClickUp

Всички сме чували израза „клиентът винаги има право“ и независимо дали го спазвате или не, не може да се отрече, че клиентите са изключително важни за успеха на вашия бизнес.

А тайната за доволни клиенти? Поддържане на здрави взаимоотношения с всички, които подкрепят вашия продукт. Това е първата стъпка към разширяване на списъка ви с дългогодишни клиенти, които в крайна сметка ще придадат ново значение на вашия продукт, удовлетворение от работата ви и, надяваме се, ще станат защитници на вашия бизнес. 📈

Доволните клиенти са основният източник на истинска и безплатна органична реклама, което е една от многото причини, поради които управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM) е толкова важно за всеки бизнес.

Подходящата CRM гарантира, че никой клиент няма да бъде пропуснат и показва, че цените хората, които купуват вашия продукт (и поддържат вашата компания). Ето защо гъвкавите и лесни за използване CRM шаблони са толкова ценен инструмент.

Използването на CRM се разраства с всяка изминала година във всички индустрии. Всъщност, GetBase съобщава, че над 90% от компаниите с повече от 12 служители – и дори 50% от компаниите с по-малко от 10 служители – инвестират в CRM система.

Изграждането и поддържането на здрави взаимоотношения е сериозен бизнес, а намирането на перфектния CRM шаблон е от решаващо значение, за да сте сигурни, че отговаряте на всички изисквания за успех с клиентите. Прочетете как разглеждаме предимствата на използването на CRM шаблони заедно със софтуер за управление на проекти, включително безплатни CRM шаблони за ClickUp, Google Sheets и Excel.

Какви са предимствата от използването на CRM шаблони?

Можете да използвате CRM за практически всичко.

Планирате да се преместите? Има CRM шаблон за това. Търсите по-добър начин да се свържете с вашите клиенти в областта на недвижимите имоти? Има CRM шаблон и за това!

CRM е по-организиран начин да се уверите, че поддържате връзка и се грижите за вашите клиенти или потенциални клиенти. Да разчитате на лепящи се бележки или ежедневни напомняния не е начинът да поддържате дългосрочни отношения с клиентите, а CRM софтуерът е отличен начин да се уверите, че всеки в списъка ви с контакти получава необходимото внимание, когато има нужда от него.

Всички компании имат леко различаващи се виждания за това как да се максимизира производителността с помощта на CRM. В резултат на това в интернет се предлагат безброй готови CRM шаблони, които покриват всяка ниша.

Готовите и персонализирани шаблони са чудесна отправна точка за хора, които се нуждаят от няколко съвета за първия си опит с CRM софтуер, или за опитни експерти, които просто искат да започнат по-бързо. ⏰

Те могат да ви помогнат да организирате потенциалните си клиенти по начини, за които просто не сте се сещали досега!

Вместо като помощни колела, разглеждайте шаблоните като ваши лични асистенти. Това са инструменти, които подобряват качеството на вашата работа, независимо от нивото на вашите умения.

Но ето какво е важното: шаблоните са създадени, за да бъдат персонализирани от вас! Инвестирайте времето си в гъвкав шаблон, съобразен с вашия процес.

12 CRM шаблона в Excel, Google Sheets и ClickUp

Макар CRM да е полезен за практически всеки бизнес, не всички CRM шаблони са създадени по един и същи начин.

За щастие, вече сме свършили работата, за да ви предложим 10 от любимите ни безплатни CRM шаблони, оборудвани с функции, незаменими елементи и ресурси, които да поддържат всички ваши CRM нужди, независимо от отрасъла, в който работите.

Готови, старт, да започваме! 🚦

1. CRM шаблон

Вземете този безплатен шаблон Управлявайте потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите на едно място с този CRM шаблон за ClickUp.

Когато мислите за CRM, вероятно си представяте и продажбите, а този шаблон наистина разбира това.

Този подходящ за начинаещи CRM шаблон от ClickUp е идеален за тези, които искат да започнат да управляват по-бързо взаимоотношенията си с клиентите. С седем статуса, които осигуряват прозрачност в напредъка на задачите ви, и пет функционални начина за визуализиране на работата ви, тази папка ще ви помогне да организирате акаунтите си по смислен начин.

Намерете информацията за вашите клиенти, организирана в календар, ClickUp Doc или списък с функция за плъзгане и пускане. С този шаблон данните за вашите акаунти и сключените сделки ще се появяват в отделни списъци, за да няма объркване относно това къде се намират вашите клиенти в процеса на продажба. Той добавя и Sales Playbook Doc, за да ви помогне да следите и отговаряте за продажбените цели, модулите на акаунтите, управлението на времето, обхвата и др.

Помислете за този шаблон като за ръководство, което гарантира, че нито един детайл няма да бъде пропуснат. Вашата CRM система е там, за да максимизира потенциалните ви продажби.

2. CRM шаблон за продажбена тръба

Изтеглете този шаблон Проследявайте вашия продажбен процес от потенциален клиент до клиент с този шаблон от ClickUp.

Шаблонът за продажбена тръба на ClickUp показва колко далеч можете да стигнете с CRM. От потенциални клиенти до подновени клиенти, този шаблон създава център за всеки и всичко, свързано с вашата тръба.

Това е от ключово значение, ако започвате да работите с повече акаунти или имате нужда да знаете точно къде и кога клиентите преминават през фунията. Този гъвкав шаблон организира всички ресурси в лесно навигируем епицентър.

Приложете този безплатен CRM шаблон към работното си пространство и за секунди ще получите достъп до едно персонализирано поле, четири изгледа, седем ClickApps и над 30 подробни статуса на задачи, включително подлежащ на подновяване, демо, онбординг, отпаднал и други. Плюс автоматизации! Вижте силата на ClickUp в действие с автоматизации, които променят възложителите на задачи и списъците при промяна на статуса.

Помислете за този шаблон като въведение в това как CRM софтуерът може да ви помогне да постигнете по-добри резултати в продажбите чрез функции и изгледи, предназначени да ускорят сключването на сделки.

3. CRM шаблон за проследяване на комисионни

Изтеглете този шаблон Проследяването на комисионните никога не е било по-лесно с този шаблон от ClickUp.

CRM, продажбите и комисионните вървят ръка за ръка, като фъстъчено масло, желе и вас – и този шаблон прави проследяването на комисионните ви по-лесно от всякога.

Шаблонът за проследяване на комисионни е чудесен начин да пренесете управлението на вашия акаунт в ClickUp на следващото ниво. Той е малко по-усъвършенстван от предишните CRM шаблони, но включва всички ресурси, от които се нуждаете, за да го използвате максимално, включително подробна помощна документация! Основната цел на този шаблон е да ви помогне да спестите време при проследяването на вашите комисионни, като ги изчислява автоматично за вас.

Персонализирани статуси като Нов потенциален клиент, Цена Преговори, Договор за покупка Изпратен и Платен ви помагат да разберете напредъка на вашия акаунт с един поглед, но истинската стойност на този шаблон е в неговите персонализирани полета.

Използвайте падащото меню „Потребителски полета“, за да определите процента на комисионната за всеки акаунт с поле „Действителна стойност“, поле „Процент на комисионната“ и автоматично изчислено поле, наречено „Спечелена комисионна“.

Освен това, персонализираните полета за свързване на уебсайтове, фактури и списъци за проверка поддържат всички ваши системи свързани и организирани.

Този шаблон изисква малко повече усилия, за да свикнете с него, но ще ви спести значително количество време всяка седмица, което можете да посветите на вашия екип!

4. Шаблон за CRM за управление на обслужването на клиенти

Изтеглете този шаблон Шаблонът за управление на обслужването на клиенти на ClickUp ще се превърне в най-добрия приятел на всеки представител на поддръжката.

SaaS компаниите използват CRM за изграждане на взаимоотношения, а предоставянето на първокласно обслужване на клиенти е важна стъпка за постигането на тази цел! Но отличното обслужване на клиенти изисква и отлична организация, а този шаблон за управление на обслужването на клиенти от ClickUp е проектиран да се справи с всеки билет, чат и проблем, с който може да се сблъскате!

Ценността на една мощна и изчерпателна CRM система е събрана в една папка, която може да се приложи към вашето работно пространство за секунди. Достъп до шест полезни статуса на задачи, пет персонализирани полета, седем изгледа и автоматизации, за да следите вашите сделки по целия път през процеса.

Бонус: CRM софтуер за строителство

Организирайте клиентите и обратната връзка като списък, за да покажете всеки билет във вашия CRM работен поток, или ги плъзнете и пуснете върху Kanban табло, за да ги преместите в различни статуси. Използвайте изгледа „Формуляр“ на ClickUp, за да изпратите предварително създадена анкета за заявка за обслужване на клиенти, която веднага се превръща в задача, а след това добавете важни подробности към задачата на билета си с помощта на персонализирани полета.

Обслужването на клиенти не е лесна задача, но този шаблон минимизира бъркотията, за да можете да се съсредоточите върху настоящите и потенциалните си клиенти.

Разгледайте тези CRM софтуери за сервизни фирми!

5. Опростен CRM шаблон

Вземете този безплатен шаблон Подобрете вашите CRM стратегии с простия CRM шаблон на ClickUp.

Докато предишната папка организираше информацията за вашия акаунт, този прост CRM шаблон от ClickUp се впуска по-дълбоко в управлението на контактите. Персонализирайте статуса на вашите контакти и добавете допълнителни полета за повече информация на един поглед.

Това е шаблон, подходящ за начинаещи, но предлага допълнителни статуси, изгледи и персонализирани полета, за да оптимизирате организацията на вашите потенциални клиенти.

Падащите менюта в изгледа „Списък“ и „Таблица“ ще ви покажат нивото на приоритет, етапа, приблизителната стойност, телефонните номера и други данни за всеки клиент – всичко на един екран. Това ще ви помогне да разберете и да приоритизирате най-обещаващите си потенциални клиенти и да спестите времето, което бихте прекарали в отваряне на задачи или нови раздели, за да получите същата информация.

6. CRM шаблон за недвижими имоти

Изтеглете този шаблон Проследявайте контакти, имоти, плащания, бележки, договори и други с този шаблон за ClickUp.

Ако сте се опитвали да купите къща през последните няколко години или просто обичате да разглеждате Zillow всеки ден (виновен), тогава знаете колко дива може да бъде индустрията с недвижими имоти.

В областта на недвижимите имоти има толкова много неща, с които трябва да се справяте дори в рамките на една сделка, че CRM е абсолютно необходим, за да се уверите, че всеки потенциален клиент се чувства комфортно и уверен в етапа на продажбения процес, в който се намирате. Освен това, наличието на солиден CRM инструмент за недвижими имоти с възможност за автоматизация е задължително за агентите, които са постоянно в движение.

Шаблонът за CRM за недвижими имоти на ClickUp е ценен ресурс за агенти и агенции, които се нуждаят от бързо вземане на информирани решения, поддържане на връзка с високоценни клиенти и организиране на текущите си сделки.

Разберете с кого сте се свързали, кой проявява интерес, с кого преговаряте и на кого сте продали с 15 статуса на задачи, специфични за недвижимите имоти, и дръжте всички ресурси под ръка по всяко време с шест типа изгледи. Добавете представяния в календара си, поддържайте актуален списък с имоти и много други – независимо дали сте купувач или продавач, този шаблон ще ви помогне да поддържате дома си в ред.

7. CRM за агенции и инструмент за проследяване на състоянието на клиентите от Zenpilot

Изтеглете този шаблон Изпреварете нуждите на клиентите и повишете тяхното удовлетворение с този персонализируем шаблон от ZenPilot и ClickUp.

Както всяка агенция знае, управлението на взаимоотношенията с клиентите може да бъде сложен и продължителен процес. Тук на помощ идва ClickUp Agency Client Health Tracker от Zenpilot Template. Този персонализируем шаблон работи заедно с CRM инструмент като ClickUp, за да помогне на бизнеса да поддържа доброто състояние на взаимоотношенията с клиентите си и да предоставя по-добро обслужване.

Чрез използването на ClickUp Agency Client Health Tracker заедно с CRM функционалностите на ClickUp, агенциите могат да проследяват редица важни данни, включително нивата на удовлетвореност на клиентите, точките на контакт и обратната връзка.

📮ClickUp Insight: Само 8% от работниците използват инструменти за управление на проекти, за да проследяват задачите за изпълнение. Според проучване на ClickUp, около 92% от работниците са изложени на риск да пропуснат важни решения поради разпръснати информационни джобове в множество несвързани платформи. За да избегнете ненужното преминаване от една платформа на друга и смяна на контекста, опитайте ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата*.

Тази информация е от решаващо значение за поддържането на силни взаимоотношения с клиентите и за гарантиране, че те са доволни от предоставяните от вас услуги. С всички тези данни, съхранени на едно място, е лесно да следите важната информация и да се уверите, че нищо не се пропуска.

8. CRM шаблон за търсене на работа

Изтеглете този шаблон Оптимизирайте търсенето на работа и следете кандидатурите си с този CRM шаблон в ClickUp.

Помните ли, когато казахме, че CRM може да се използва практически за всичко? Ето един пример за това!

Търсенето на работа е работа сама по себе си. Шаблонът за търсене на работа от ClickUp ще ви помогне да се чувствате стабилни по време на бурната кариерна надпревара, за да можете да се съсредоточите върху офертите, които са най-подходящи за вас!

Следете изпратените от вас кандидатури, потенциалните възможности, проучвания на компании, оценки, бонуси и ресурси за интервюта в организиран списък, който може да се сортира или категоризира по етикети, прегледи или статуси! Освен това, когато рекрутърът ви попита за вашето внимание към детайлите, усилията, които сте положили в този шаблон за търсене на работа, ще го впечатлят.

9. CRM шаблон за Google Sheets

Поддържайте нещата прости и прозрачни с този CRM шаблон за Google Sheets от Close

Ако в момента ръководите екип от търговски представители или отговаряте за търсенето на нови възможности за продажби, този CRM шаблон за електронна таблица SalesTable от Close ще ви помогне да получите по-добра представа за важни статистически данни за продажбите, като броя на отворените, затворените и спечелените възможности.

Този шаблон е лесен за редактиране директно в Google Sheets и предоставя визуален табло, което показва напредъка към основните ви продажбени цели. Не само можете да видите потенциалните клиенти, с които работите в момента, но и да разпределяте, проследявате и определяте стойността на новите възможности в своя портфейл.

10. Excel CRM шаблон

Бъдете в крак с вашите възможности за продажби с този CRM Excel шаблон от Salesflare

Няма как да напишем цяла статия за CRM, без да включим линк към Excel шаблон!

Шаблонът „Sales Funnel“ от Salesflare включва четири листа, с които можете да започнете:

Контролен списък

Продажбена фуния

Настройки и инструкции

Прозрения

След като въведете данните за клиентите си, можете да персонализирате електронната си таблица в листа „Настройки и инструкции“ и да зададете персонализирани етапи – подобни на персонализираните статуси на ClickUp – за да покажете етапите на продажбите в своя пайплайн. В листа „Продажбена фуния“ можете да съхранявате имена на компании и контакти, информация за имейли, етапи на продажбите, обща стойност, вероятност, напредък към спечелване, очаквани приходи и др. Дори можете да зададете напомняния за последващи действия за екипа, за да помогнете за придвижването на сделките надолу по фунията и да наблюдавате как страницата „Информация“ се актуализира автоматично.

11. CRM шаблон за търсене на апартаменти

Изтеглете този шаблон Организирайте предстоящи обиколки на апартаменти и удобства, за да ускорите пътя си към перфектния апартамент с този шаблон на ClickUp.

Недвижимите имоти може да са сложен процес, но търсенето на апартамент също не е шега!

Използвайте този CRM шаблон за търсене на апартаменти в ClickUp, за да организирате потенциалните си нови апартаменти, да видите местоположенията им на карта, да планирате разглеждане в календар и да запишете въпросите си.

Договорите, необходими за наемане на апартамент, може да не са толкова дълги, колкото процеса по закупуване на къща, но все пак това е мястото, където ще живеете през следващата година – поне. Уверете се, че ще намерите (наетия) дом на вашите мечти с пет визуални начини за структуриране на информацията за апартамента и шест статуса за организиране на резултатите от търсенето с тази подробна папка в ClickUp.

12. CRM шаблон за бяла дъска

Този CRM шаблон за бяла дъска от ClickUp позволява на вашия екип да сътрудничи при управлението на вашия продажбен канал, проследяването на потенциални клиенти, сделки, сметки и контакти. Наличието на CRM в изглед на бяла дъска е чудесен начин да се уверите, че целият екип е запознат с потенциалните клиенти, успехите на екипа и потенциалните нови клиенти.

Използвайте този CRM шаблон за бяла дъска, за да подобрите сътрудничеството и видимостта в екипа си по продажбите.

Често задавани въпроси за CRM шаблоните

Как да персонализирам CRM шаблон, за да отговаря на нуждите на моя бизнес?

Персонализирането на CRM система, за да отговаря на нуждите на вашия бизнес, е лесен процес. Трябва да решите какви функции ви трябват от шаблона и да определите необходимите полета за данни. След като определите основните елементи на шаблона, можете да го персонализирате, като промените цветовете, шрифтовете, изображенията и др.

Какви са ограниченията при използването на Excel CRM шаблон?

Excel е мощен инструмент, но има своите ограничения, когато се използва като CRM. Шаблоните за CRM в Excel могат да съхраняват само ограничено количество данни и не разполагат с функциите на корпоративно ниво, които обикновено се срещат в специализирания CRM софтуер като ClickUp. Използването на Excel като CRM често е по-малко ефективно от гледна точка на времето, защото Excel не предоставя инструменти за автоматизация или интеграция с други системи, което означава, че при необходимост ще трябва ръчно да импортирате и експортирате данни между различни системи.

Мога ли да използвам CRM шаблон вместо специален CRM софтуер?

Да! CRM шаблоните са чудесен начин да се възползвате от всички функции на пълноценна CRM система, без да се налага да инвестирате в цялостна система. С CRM шаблоните можете бързо и лесно да създадете персонализирана версия на CRM, която отговаря на вашите специфични нужди. Можете също да използвате шаблон като отправна точка и да го персонализирате допълнително с допълнителни функции или интеграции според нуждите си. В крайна сметка, използването на шаблон е ефективен и икономичен начин да се възползвате от предимствата на CRM решение на корпоративно ниво, без да се налага да се занимавате с разработването на персонализирано решение.

И когато сте готови да използвате CRM софтуер, ClickUp е на ваше разположение!

Ако обичате CRM шаблони за електронни таблици, дайте ми знак!

CRM трябва да бъде вашият избор за по-добро цялостно управление на данните за клиентите, съгласуваност между отделите и подобряване на резултатите. А използването на динамичен CRM софтуер ви спестява много време при започването. 💨

CRM шаблоните могат да се използват за почти всичко. Затова е важно вашият шаблон да може да се персонализира, за да отговаря на безкрайни случаи на употреба! Всичките 10 шаблона добавят огромна стойност към вашия CRM процес, но всичко зависи от вашите лични предпочитания и процесите във вашата компания.

ClickUp е проектиран да се използва от екипи от всякакъв размер и в различни индустрии. Той е пълен с функционални инструменти, с които можете да създадете своя CRM от нулата или просто да изберете един от нашата библиотека с шаблони. Но най-хубавото е, че е безплатен! 💸

Достъп до множество CRM шаблони, 100 MB пространство за съхранение, неограничен брой задачи и членове, над 1000 интеграции, документи за съвместна работа и много други безплатни функции завинаги в ClickUp! 🦄