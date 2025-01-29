10 най-добри примера за CRM софтуер и примери за употреба за повишаване на производителността

Ако намирането на нов CRM софтуер е начело в безкрайния ви списък с задачи, нека да се заемем с тази задача още днес!

CRM (Customer Relationship Management) е система за управление на ежедневните комуникации и данни от потенциални клиенти, контакти и съществуващи клиенти. Тя позволява на бизнеса да следи взаимодействията и предпочитанията на клиентите и да предоставя по-добро обслужване.

А с подходящия CRM софтуер, екипите по продажби и маркетинг могат да прехвърлят елементи директно в CRM работния процес и да свършат работата си. Те ще започват деня си, знаейки точно какво да правят и къде да намерят ресурсите.

Не дали, а когато бизнеса се нуждае от подходяща система, за да поддържа екипите фокусирани и продуктивни, ще ви трябват специализирани инструменти, за да постигнете резултати. За да ви помогнем да решите кой CRM софтуер ще има най-голямо влияние върху вашия екип, събрахме 10 примера за CRM и случаи на употреба.

⏰ 60-секундно резюме Когато избирате CRM, който отговаря на вашите нужди, имайте предвид следните инструменти и най-добрите им приложения за различни видове потребители и бизнеси. Google Sheets – Най-добър като CRM на базата на електронни таблици за фрийлансъри и SaaS бизнеси

ClickUp – Най-доброто решение за мобилен CRM и управление на проекти за свободни професионалисти, стартиращи компании, малки предприятия и големи организации.

HubSpot – Най-доброто решение за пълно CRM, подходящо за свободни професионалисти, стартиращи компании, малки предприятия и големи организации.

Zendesk – Най-доброто CRM решение за помощна служба/тикети за стартиращи компании, малки фирми и предприятия

Freshworks – Най-доброто решение за управление на продажбите за сервизни фирми и предприятия

Microsoft Dynamics – Най-доброто за оперативно CRM, специално разработено за предприятия

BIGContacts – Най-доброто решение за управление на контакти за свободни професионалисти, стартиращи компании и малки предприятия

Salesforce – Най-доброто за аналитичен CRM, пригоден за средни и големи предприятия

ActiveCampaign – Най-доброто решение за управление на кампании за фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия и големи организации

Pipedrive – Най-доброто решение за управление на продажбите и сделките, насочено към средни и големи предприятия.

Таблица за сравнение на CRM софтуер

Ето кратък преглед на примери за употреба и бизнес структури за всеки CRM!

CRM Пример за употреба Най-подходящ за Мобилен CRM и управление на проекти Фрийлансъри, стартиращи компании , малки предприятия, големи компании Пълен CRM Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи компании Помощна служба/Ticket CRM Стартиращи компании, малки предприятия, големи компании Управление на продажбите Услуги , предприятия Оперативен CRM Предприятия Управление на контакти Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия Аналитичен CRM Средни предприятия, големи предприятия Управление на кампании Фрийлансъри, стартиращи компании, малки предприятия, големи компании Продажбена тръба и сделки Средни предприятия, големи предприятия CRM с електронни таблици Фрийлансъри, SaaS

10 примера за най-добрите CRM системи

Опитайте ClickUp сега Управлявайте клиентски данни, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp улеснява организирането и развиването на взаимоотношенията с клиентите чрез визуализация на данни, автоматизация на маркетинга, комуникации и много други – всичко на едно място. А ClickUp не е специфичен за дадена индустрия! Функциите и инструментите са напълно персонализирани, така че мултифункционални екипи като маркетинг, инженери по поддръжка и финанси могат да използват ClickUp за управление на задачите си и по-бързо сключване на сделки.

Пример за употреба на ClickUp: Мобилен CRM и управление на проекти

С разрастването на вашата клиентска база и поемането на по-сложни клиентски проекти, ще ви е необходимо надеждно CRM и решение за управление на проекти като ClickUp, за да управлявате всички нива на продажбени възможности и маркетингови кампании.

Функциите на ClickUp помагат за увеличаване на продажбите и маркетинговите усилия, така че всеки да разполага с необходимата информация, когато има нужда от нея. Резултатите? По-добри взаимоотношения в екипа и по-бързо прехвърляне на задачи за осигуряване на координирано обслужване на клиентите. Ето и други начини да се възползвате от ClickUp:

Персонализирайте работното си пространство в ClickUp, за да могат екипите и търговските представители да имат гъвкавостта да преглеждат данните по различни начини.

Намалете броя на отворените раздели и приложения с помощта на вградените и външни интеграции на ClickUp.

Елиминирайте изолираността и ускорете комуникацията, като интегрирате вашите имейли с ClickUp.

Автоматизирайте продажбените процеси, напомнянията, последващите действия и други отнемащи време задачи.

Достъп до ClickUp от всяко устройство, независимо дали сте в офиса или в движение.

Настройте CRM шаблони за клиентски доставки и продажбени процеси

Създайте модел за прогнозиране на продажбите с исторически данни

Ако сте нови в ClickUp, започнете с шаблона ClickUp CRM, за да тествате персонализирането на проекти и автоматизацията на продажбите!

Управлявайте потенциалните си клиенти, взаимоотношенията с клиентите и продажбите на едно място с този шаблон за CRM на ClickUp

Цени на ClickUp

Научете как да създадете CRM в ClickUp , за да управлявате взаимоотношенията с клиентите!

2. HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е мощно CRM решение, което предоставя софтуер, услуги и обучение за входящ маркетинг и продажби. То предлага широка гама от софтуер, който помага на бизнеса в маркетинговите и продажбените му усилия, включително HubSpot CRM, HubSpot Marketing и HubSpot Sales. HubSpot разполага и с вградена система за анализи, която предоставя на потребителите информация за ефективността на техните маркетингови кампании.

Пример за употреба на HubSpot: Пълен CRM

Най-големият недостатък на използването на няколко CRM системи е, че екипът ви трябва да удвои усилията си, за да поддържа информацията актуална. С CRM платформа като Hubspot можете лесно да управлявате взаимодействията и данните през целия жизнен цикъл на клиента под един покрив.

HubSpot CRM може да помогне на екипите по продажбите да подобрят взаимодействието с клиентите, да увеличат продажбите и да оптимизират маркетинговите си усилия. Налични са различни функции, които помагат за управлението на взаимоотношенията с клиентите. Можете да използвате уебсайта, за да създадете списък с контакти, да проследявате взаимодействията с клиентите и да изпращате автоматизирани имейли.

Цени на HubSpot

Безплатни инструменти

Starter: Започва от 18 $/месец за 1000 маркетингови контакта

CRM Suite Starter: Започва от 20 $/месец за 1000 маркетингови контакта

Професионалисти: Започва от 800 $/месец за 2000 маркетингови контакта

Бонус: Най-добрите CRM софтуерни инструменти за Mac

3. Zendesk

чрез Zendesk

Zendesk е платформа за обслужване на клиенти, която помага на бизнеса да предоставя поддръжка на своите клиенти. Тя предлага набор от инструменти, които помагат на бизнеса да управлява взаимодействията с клиентите, включително система за издаване на билети, функция за чат и база от знания. Zendesk се интегрира с редица други софтуерни платформи, което улеснява бизнеса да предоставя поддръжка по всички канали.

Пример за употреба на Zendesk: Help desk/Ticket CRM

Системата за помощна служба е жизненоважна част от всяка операция по обслужване на клиенти. Чрез използването на система за помощна служба компаниите могат лесно да проследяват и управляват заявките за обслужване на клиенти.

Всеки софтуер, специфичен за тикети, може да се използва за събиране на обратна връзка от клиенти и проследяване на нивата на удовлетвореност на клиентите, но Zendesk е по-добрият вариант, защото не само улеснява нещата за вашите клиенти, но и за вашите вътрешни екипи за поддръжка. Когато споделянето на информация е гладко и достъпно, те вече не са затрупани с работа, а вместо това персонализират преживяванията за клиентите.

Цени на Zendesk

Безплатна пробна версия на разположение

Екип за поддръжка: 19 долара на агент/месец

Професионална поддръжка: 55 долара на агент/месец

Поддръжка за предприятия: 115 долара на агент/месец

Бонус: SaaS CRM инструменти!

4. Freshworks

чрез Freshworks

Freshworks е пакет от софтуерни решения, базирани в облака, които помагат на бизнеса да управлява взаимоотношенията си с клиентите, продажбите и маркетинга. Той предлага разнообразни инструменти за проследяване на взаимодействията с клиенти и потенциални клиенти, включително инструмент за CRM стратегия, инструмент за имейл маркетинг и система за управление на задачи и проекти.

Пример за употреба на Freshworks: Управление на продажбите

Мониторингът на продажбите е важна част от CRM екосистемата за увеличаване на лоялността на клиентите. Чрез мониторинг на продажбите получавате ясна представа за това къде продажбите достигат, надхвърлят или не достигат целите. С Freshworks имате няколко начина да мониторирате продажбите:

Използвайте хронологичен изглед на времевата линия , за да видите взаимодействията на всеки клиент с вашия бизнес.

Използвайте табла , за да получите обща представа за представянето на вашия екип, включително последните общи продажби, активни потенциални клиенти и отворени възможности.

Използвайте показатели за имейли и проследявайте показатели като броя на изпратените имейли, процента на клиентите, които са отговорили на имейла, процента на отказите и др.

Цени на Freshworks

Безплатен 21-дневен пробен период

Растеж: Безплатно за до трима потребители, след това 15 USD/месец на потребител

Про: 39 $/месец на потребител

Предприятие: 69 $/месец на потребител

5. Microsoft Dynamics

чрез Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics е серия от бизнес софтуерни приложения, предлагани от Microsoft. Тя обхваща различни аспекти на бизнеса, от финанси и операции до продажби и маркетинг. Dynamics е проектирана да помага на организациите да управляват своите финанси, операции, продажби и маркетинг, както и обслужването на клиенти.

Пример за употреба на Microsoft Dynamics: Оперативен CRM

Оперативният CRM помага на бизнеса с широк спектър от дейности, като проследяване на данни за клиенти, автоматизиране на продажбени процеси и управление на взаимодействия. Но в основата си оперативният CRM подобрява обслужването на клиентите, като предоставя на агентите информация за клиентите, включително минали взаимодействия и поръчки.

Чрез проследяване на взаимодействията с клиентите и данните в CRM софтуер като Microsoft Dynamics, фирмите по-добре разбират какво искат и от какво се нуждаят клиентите и как най-добре да ги обслужват. Тази информация може също да помогне на фирмите да идентифицират рисковите клиенти и да предприемат стъпки за тяхното задържане. CRM софтуерът може да улесни този процес чрез автоматизиране на много задачи, свързани с проследяването и управлението на клиентските данни.

Цени на Microsoft Dynamics

Налична е безплатна пробна версия

Професионалист в продажбите: 65 $/месец на потребител

Sales Enterprise: 95 $/месец на потребител

Sales Premium: 135 $/месец на потребител

Microsoft Relationship Sales: 162 $/месец на потребител

Microsoft Viva Sales: 40 $/месец на потребител

чрез BIGContacts

BIGContacts е облачна система за управление на контакти, която позволява на фирмите да съхраняват, управляват и споделят своите контакти с други в сигурна среда. С BIGContacts потребителите могат да се свързват по-ефективно с колеги, клиенти и партньори, като имат незабавен достъп до цялата си контактна информация на едно място. Освен това BIGContacts предлага разнообразни функции като споделяне на контакти, напомняния за рождени дни и персонализирани филтри, които помагат на потребителите да бъдат организирани и свързани.

Ако сте малка фирма, която се нуждае от удобна CRM система без усложнения, BIGContacts е създаден, за да отговори на тези нужди.

Управлението на контактите е нещо повече от просто проследяване на имена и имейл адреси. Става въпрос за създаване на система, която ви помага да поддържате връзка с вашите контакти, да ги подреждате и да намирате лесно нужната ви информация, когато имате нужда от нея. Ето няколко действия, които можете да предприемете, за да персонализирате интерфейса на BigContacts:

Използвайте персонализирани полета, за да съхранявате всякаква допълнителна информация за вашите потенциални клиенти и клиенти, която е важна за вашия бизнес.

Сортирайте и преглеждайте контактите по предстоящи или предстоящи дейности, възможности, последен контакт или последна комуникация.

Създавайте потребители, роли и разрешения, за да управлявате вашите екипи.

Преглеждайте актуализираната електронна кореспонденция от едно място

ГОЛЯМО: 5 $/месец на потребител

ПО-ГОЛЯМО: 15 $/месец на потребител

НАЙ-ГОЛЯМ: 25 $/месец на потребител

ENTERPRISE: Персонализирани цени

Изтеглете безплатни шаблони за продажби и CRM в ClickUp!

7. Salesforce

чрез Salesforce

Salesforce е компания за софтуер, базиран в облака, която предоставя CRM и други софтуерни решения за предприятия. Salesforce помага на бизнеса да управлява данните за клиентите, взаимодействията и продажбените процеси. Тя предлага разнообразни функции, включително управление на продажбения процес, управление на контакти, автоматизация на маркетинга и поддръжка на клиенти.

Пример за употреба на Salesforce: Аналитичен CRM

Инструментите на Salesforce работят заедно, за да разберат вашите данни по няколко начина. Първият начин е да ги използвате като източник на данни. CRM съдържа богатство от данни за клиентите и тяхното взаимодействие с вашата компания. Тези данни могат да се използват за получаване на информация за поведението, предпочитанията и тенденциите на клиентите.

Вторият начин да използвате Salesforce за анализи е като инструмент за отчитане. Отчетите, генерирани от CRM, могат да ви дадат обща представа за това как се представя вашият бизнес, кои маркетингови кампании са ефективни, как да подобрите задържането на клиенти и къде трябва да насочите усилията си.

Цени на Salesforce

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 105 $/месец на потребител

Предприятие: 190 $/месец на потребител

Неограничен: 355 $/месец на потребител

8. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е платформа за имейл маркетинг, която ви позволява да създавате и изпращате бюлетини, автоматизирани съобщения и друго целево съдържание. Тя също така предоставя мощни функции за проследяване и отчитане, за да измервате успеха на вашите кампании и да оптимизирате усилията си. Освен това ActiveCampaign предлага широка гама от интеграции с други услуги, което улеснява свързването на вашите имейл маркетинг усилия с останалите ви маркетингови дейности.

Пример за употреба на ActiveCampaign: Управление на кампании

Управлението на кампании в CRM е важна задача за всяка организация. Кампаниите могат да се използват за насочване към конкретни клиенти или групи клиенти с маркетингови материали, специални оферти или други комуникации.

Когато управлявате кампании в CRM като ActiveCampaign, ще имате възможност да изградите всеки етап според вашите предпочитания:

1. Определяне на целите на кампанията и компанията

2. Създаване на стъпка по стъпка план и ключови участници за изпълнение на кампанията

3. Идентифициране на целевата аудитория за кампанията и създаване на целеви съобщения

4. Настройка на проследяване и OKR, за да се гарантира, че целите на кампанията са постигнати

5. Оценете резултатите от кампанията и направете необходимите промени за бъдещи кампании.

Цени на ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $/месец на потребител

Marketing Plus : 49 $/месец (3 потребители)

Маркетинг професионалист : 149 $/месец (5 потребители)

Предприятие: Свържете се с нас за цени

9. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е инструмент за управление на продажбите, който помага на бизнеса да следи цикъла и напредъка на продажбите си. Това е достъпно облачно решение от всяко устройство, което го прави идеално за компании с отдалечен екип по продажбите. Pipedrive предлага разнообразни функции като персонализирани тръбопроводи, продажби, интеграция с имейл и проследяване на активността.

Разгледайте нашия наръчник за CRM софтуер за строителството!

Пример за употреба на Pipedrive: Продажбена тръба и сделки

Продажбеният канал е визуално представяне на вашия процес на продажби. Той ви помага да проследявате възможностите през всеки етап от цикъла на продажбите, от потенциален клиент до клиент. Pipedrive улеснява настройването на персонализиран канал в три лесни стъпки:

1. Настройте своя пайплайн, като добавите своите сделки или ги импортирате автоматично от електронна таблица или CRM.

2. Проследявайте напредъка с автоматични известия и напомняния, за да поддържате сделките в правилната посока.

3. Автоматизирайте растежа с AI технология, която ви помага да идентифицирате възможности за сключване на повече продажби.

Цени на Pipedrive

Необходимо: 9,90 $/месец на потребител

Разширено: 19,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 39,90 $/месец на потребител

Цена: 49,90 $/месец на потребител

Предприятие: 59,90 $/месец на потребител

10. Google Sheets

чрез Google Workspace

Google Sheets е уеб-базиран редактор на електронни таблици за съвместна работа с нови данни чрез споделяне и редактиране в реално време. Можете да създавате документи, електронни таблици и презентации директно в браузъра си, като те се запазват автоматично в Google Drive. Като част от Google Workspace, екипите могат да ускорят работните процеси, като свържат Sheets с други приложения на Google за персонализирано решение.

Пример за употреба в Google Sheets: CRM с електронни таблици

Електронната таблица е най-познатият начин за проследяване на взаимоотношенията с клиентите. Можете да създадете таблица с името на клиента, контактната му информация и всички бележки, които имате за него. Това ще ви помогне да следите комуникациите и всички взаимодействия с клиента, които сте имали. Освен това можете да използвате електронна таблица, за да създавате CRM отчети или да проследявате нивата на запасите.

Цени на Google Sheets

Безплатно за за лична употреба на CRM (с акаунт в Google)

Business Starter : 6 $/месец на потребител

Business Standard : 12 USD/месец на потребител

Business Plus: 18 $/месец на потребител

Вижте как CRM софтуерът може да развие вашия бизнес

Реалността е, че е трудно да се намери непрекъснато време, за да се съсредоточите върху задачите по управление на клиенти. А старите CRM системи често карат търговците да преминават през много препятствия, за да получат достъп до данните си.

Когато всичко – от лични задачи до екипно сътрудничество – е на едно място, е лесно да намерите това, от което се нуждаете, и да избегнете дублиране на работата. С ClickUp ще разполагате с CRM инструменти, интеграции и поддръжка, за да настроите процеси за предвидими до висококомплексни проекти и сделки.

Регистрирайте се за безплатен акаунт, за да организирате данните за вашите клиенти и да добавите списъка си със задачи, така че от днес да разполагате с единен източник на информация!