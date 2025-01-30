10-те най-добри софтуерни инструмента за автоматизация на маркетинга през 2025 г.

Търсите най-добрия софтуер за автоматизация на маркетинга за 2024 г.?

Маркетинговите автоматизации са мощни инструменти, които могат да помогнат на маркетолозите да оптимизират задачите, да повишат производителността, да генерират повече потенциални клиенти, да ги поддържат през целия процес на продажба и да подобрят клиентското преживяване.

В този наръчник ще ви покажем 10-те най-добри платформи за автоматизация на маркетинга за 2024 г., които ще ви помогнат да подобрите ефективността, производителността и общите си приходи от продажби.

Какво трябва да търсите в софтуера за автоматизация на маркетинга?

Когато дойде време да изберете софтуер за автоматизация на маркетинга, обърнете внимание на ключовите фактори, които ще повлияят на неговата ефективност и използваемост за вашия бизнес. Вземете предвид неговия потребителски интерфейс, интеграции, мащабируемост, функции, опции за персонализиране, ценова структура и репутация.

Търсете лесен за използване интерфейс: Уверете се, че инструментът за автоматизация на маркетинга е интуитивен, лесен за навигация и не изисква дълъг процес на обучение, за да започнете да го използвате.

Проверете възможностите му за интеграция: Инструментът за автоматизация на маркетинга трябва да се интегрира лесно с други ключови инструменти и системи, които вашият бизнес използва.

Уверете се, че той може да расте заедно с вас: Изберете платформа за автоматизация на маркетинга, която може да се разширява заедно с вашия бизнес, както по отношение на обема, така и по отношение на сложността на вашите кампании.

Потърсете най-важните функции : определете кои функции са от решаващо значение за вашия бизнес и намерете софтуер, който може да ги предостави.

Намерете ценови план, който отговаря на вашия бюджет: Разберете ценовата структура, включително всички скрити разходи. Уверете се, че инструментът за автоматизация на маркетинга предлага добра стойност за парите ви и че е в рамките на вашия бюджет.

Репутацията е важна: Прочетете потребителските отзиви и препоръки на надеждни сайтове за ревюта, за да получите представа за надеждността, производителността и удовлетвореността на клиентите от инструмента за автоматизация на маркетинга.

Дръжте този списък под ръка, за да ви помогне да изберете най-добрия софтуер за маркетинг и инструменти за автоматизация на имейли за вашия бизнес! ?

10-те най-добри софтуера за автоматизация на маркетинга, които можете да използвате

Ето десетте най-добри софтуерни платформи за автоматизация на маркетинга, които ще ви помогнат да увеличите ефективността и производителността си през 2024 г.

Открийте управлението на проекти на ClickUp Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и др.

ClickUp е цялостна платформа за управление на проекти, оборудвана с мощен софтуер за автоматизация на маркетинга и автоматизации за управление на проекти чрез имейл. Тя е идеална за оптимизиране на процесите на автоматизация на маркетинга и повишаване на производителността.

Тъй като ClickUp е софтуер за цялостно управление на проекти, той разполага с инструменти и функции, които допълват автоматизацията на маркетинга.

Например, можете да подобрите значително управлението на вашите маркетингови кампании с готови шаблони за имейл маркетингови кампании, включително шаблони за дрип кампании. Благодарение на ClickUp AI, създаването на теми и съобщения за имейли е лесно като детска игра.

Освен това, инструментите и шаблоните за управление на проекти ви гарантират, че ще можете да следите автоматизираните маркетингови проекти, дори и при множество кампании и маркетингови и търговски екипи.

ClickUp е изключително адаптивен и създаден да се разраства заедно с вас. Потребителите обожават ClickUp Automations, защото е супер лесен за настройка! Той е отличен избор за всеки бизнес, който търси първокласни инструменти за автоматизация на маркетинга и продуктивност на имейлите в рамките на система, която помага на маркетинговите екипи да останат на прав път.

ClickUp – списък с най-добрите функции за автоматизация на маркетинга

Широки възможности за персонализиране, за да оптимизирате маркетинговите си усилия

Лесно автоматизирайте задачи като поредици от имейли и оценяване на потенциални клиенти чрез предварително проектирани шаблони, включително шаблони за автоматизация на имейли , и богат избор от тригери и действия, свързани с поведението на клиентите.

Съвместим с над 200 маркетингови инструмента, включително Mailchimp, Salesforce и HubSpot.

Автоматизирайте процесите по управление на маркетинговите задачи с цялостна система

Ограничения на ClickUp

Някои потребители смятат, че известията могат да станат прекалено много

Случайна бавна работа

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 5 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Business Plus: 19 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI: Наличен във всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3000 отзива)

2. ActiveCampaign

чрез ActiveCampaign

ActiveCampaign е решение за автоматизация на маркетинга, което предлага прогнозно планиране на имейли и генериране на имейл съдържание с помощта на изкуствен интелект. То също така предлага API и Webhooks и може да се интегрира с WooCommerce, Shopify и BigCommerce.

Платформата предлага няколко вида членство, всяко с propria структура на цените.

Потребителите споделят, че ActiveCampaign предлага отлична поддръжка при започване на работа и надеждна автоматизация на имейлите. Но ако търсите евтина, проста ценова структура или бърза поддръжка чрез чат, ActiveCampaign може да не е най-добрият избор за маркетинговите екипи. Можете да разгледате по-дълъг списък с алтернативи на ActiveCampaign тук, ако търсите нещо подобно, но не сте напълно доволни от ActiveCampaign.

Най-добрите функции на ActiveCampaign

Добра поддръжка при внедряването на автоматизацията на маркетинга

Надеждна автоматизация на имейли

Ограничения на ActiveCampaign

Сложна ценова структура

Дълго чакане за чат за поддръжка по време на пиковите часове

Цени на ActiveCampaign

Marketing Lite : 29 $/месец на потребител

Marketing Plus : 49 $/месец (3 потребители)

Маркетинг професионалист : 149 $/месец (5 потребители)

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 2000 отзива)

3. Marketo

чрез Marketo

Adobe Marketo Engage е голяма маркетингова платформа, която поддържа автоматизация на маркетинга, маркетинг на базата на акаунти, управление на потенциални клиенти и имейл маркетинг. Тя предоставя почти всеки вид автоматизация, свързана с маркетинга или ангажираността, която можете да си представите.

С помощта на изкуствен интелект Adobe Marketo Engage може да ви помогне да използвате данните за вашите клиенти, за да сегментирате аудиториите, да персонализирате уеб страници, имейли, социални медии, реклами, SMS и събития, както и да задействате дейности в реално време.

Marketo предоставя и подробни отчети, така че фирмите да могат да проследяват аналитичните данни от своите кампании и да оптимизират резултатите си.

Потребителите на Marketo харесват неговите възможности за сегментиране на маркетинга и високото ниво на персонализация. Но цените на Marketo са високи и за някои може да се окажат непосилни.

Най-добрите функции на Marketo

Отлична сегментация и отчетност за масови имейл кампании

Широки възможности за персонализиране за автоматизация на маркетинга

Безпроблемно оценяване на потенциални клиенти и жизнен цикъл

Ограничения на Marketo

Сложен и скъп софтуер, който изисква специални ресурси за управление и обучение в сравнение с другите инструменти за автоматизация на маркетинга в този списък.

Може да липсва цялостна съгласуваност, което затруднява визуализирането на цялостното пътуване на клиента.

Може да бъде бавен

Цени на Marketo

Свържете се с Marketo за цени

Оценки и рецензии за Marketo

G2: 4. 1/5 (2359+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (667+ отзива)

4. Brevo

чрез Brevo

Платформа за автоматизация на маркетинга и CRM Stack Brevo (по-рано SendInBlue) е платформа „всичко в едно“, създадена да помага на бизнеса да расте по-бързо.

След ребрандирането си през май 2024 г., Brevo иска да знаете едно нещо: той е подходящ за всички размери на бизнеса.

Освен с автоматизацията на имейли, с която е толкова известен, неговите маркетингови възможности могат да ви помогнат и при създаването и управлението на целеви страници и кампании в социалните медии.

Инструментите за автоматизация на маркетинга включват сегментиране за изграждане на аудитория, персонализация в различни канали, анализи, тригери и др.

С добре заредения си API каталог и широка гама от персонализации, Brevo може да бъде добър избор, ако търсите лесен за използване потребителски интерфейс за вашата платформа за автоматизация на маркетинга. Въпреки това, с ограничените интеграции и това, което мнозина считат за труден процес на настройка, платформата за автоматизация на маркетинга Brevo може да не е подходяща за всеки.

Най-добрите функции на Brevo

Богат каталог с API

Широка гама от персонализации и функции за автоматизация на маркетинга

Удобен за ползване табло и потребителски интерфейс

Ограничения на Brevo

Ограничени интеграции в сравнение с някои конкуренти

Някои потребители смятат, че софтуерът е труден за настройка.

Цени на Brevo

Безплатно

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 65 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Brevo

G2: 4,5/5 (615+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (1732+ отзива)

5. Intuit MailChimp

чрез Intuit MailChimp

Intuit Mailchimp е платформа за имейл маркетинг и автоматизация за развиващи се бизнеси. Тя помага на фирмите да създават и изпращат имейл бюлетини, да управляват списъци с имейли, да проследяват отварянията и кликовете на имейли и да измерват резултатите от имейл кампаниите.

Рецензентите харесват лесната за създаване автоматизация на имейли на MailChimp и изключителното му мобилно преживяване. Но цената за екип е малко висока, особено за нови или по-малки компании с ограничен бюджет.

Най-добрите функции на Intuit MailChimp

Щедри безплатни опции

Създаване на целеви страници и оптимизиране на генерирането на потенциални клиенти

Страхотно мобилно преживяване

Лесни за създаване списъци с имейли и кампании

Инструменти за управление на социални медии

Може да се използва като софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM)

Ограничения на Intuit MailChimp

Неясно фактуриране (а разходите могат да се натрупат)

Ограничено до конкретни дизайнерски формати

Като цяло малко труден за използване

Цени на Intuit MailChimp

Безплатно

Essentials: 13+ долара на месец

Стандартен: 20+ долара на месец

Премиум: 350+ долара на месец

Оценки и рецензии за Intuit MailChimp

G2: 4. 3/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 16 000 отзива)

6. Hubspot

чрез Hubspot

Подкрепен от CRM данни, HubSpot Marketing Hub може да се използва за изпращане на имейл кампании, проследяване на посетителите на уебсайта и създаване на целеви страници.

Софтуерът за автоматизация на маркетинга HubSpot включва функции за оценяване, поддържане и отчитане на потенциални клиенти.

С HubSpot можете да създавате шаблони за имейли, да проследявате анализи и да тествате A/B кампании. Лесно приоритизирайте потенциалните клиенти въз основа на поведението на потребителите, а след това създайте работни потоци, които изпращат персонализирано съдържание на тези потребители въз основа на техните интереси. Създателите на работни потоци и ботове помагат за автоматизирането на цялата тази работа, което ви оставя свободни да се заемете с по-ценни задачи.

Hubspot е най-подходящ за фирми, които искат да провеждат пълни инбаунд маркетингови кампании в голям мащаб. Може да е скъп и труден за научаване, но щедрите безплатни планове и огромната библиотека с обучения помагат да се компенсират цената и предизвикателствата при започването.

Най-добрите функции на HubSpot

Разширените функции за автоматизация осигуряват подходящи потенциални клиенти

Всичко в едно

Отлични инструменти за отчитане и работни процеси за подобряване на стратегията за автоматизация на маркетинга

Ограничения на HubSpot

Може да бъде скъпо

Софтуер за автоматизация на ограничени задачи

Може да бъде объркващо за неопитни потребители

Цени на HubSpot

Безплатно

Стартово ниво: 45 $/месец

Професионален: 800 $/месец

Enterprise: 3600+ долара на месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (9947+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (5641+ отзива)

7. Campaigner

чрез Campaigner

Campaigner ви позволява да създавате мощни автоматизирани работни процеси с интуитивен инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане. Неговата мисия е да ви помогне да ангажирате и поддържате интереса на клиентите с подходящи съобщения чрез имейл и SMS маркетинг.

Клиентите на Campaigner са възхитени от красивия му дизайн и интуитивния потребителски интерфейс.

Ако сте разочаровани от кривата на обучение на други софтуери за автоматизация на имейли, може би ще искате да опитате Campaigner! Въпреки това, няколко рецензенти казват, че програмата понякога е нестабилна, а персонализирането на шаблоните и функциите за планиране са ограничени.

Най-добрите функции на Campaigner

Повторно използваемите блокове с съдържание и визуалният конструктор с функция „плъзгане и пускане” улесняват създаването на имейл кампании.

Създавайте динамично съдържание и персонализирайте маркетинговите си усилия с помощта на усъвършенствана сегментация на аудиторията и тригери за поведение при покупка.

Отличен процес на отчитане, допълнен с задълбочени анализи

Ограничения на Campaigner

Ограничени възможности за персонализиране на шаблоните

Ограничени функции за планиране

Понякога има проблеми

Цени на Campaigner

Стартово ниво: 59 $/месец

Essential: 179 $/месец

Разширено: 649 $/месец

Електронна търговия: 79,95 $/месец

Оценки и рецензии за Campaigner

G2: 4. 2/5 (5+ отзива)

Capterra: 3,9/5 (427+ отзива)

8. Drip

чрез Drip

Независимо дали предлагате продукти, услуги или преживявания в електронната търговия, Drip има за цел да предостави „супер персонализиран“ автоматизиран маркетинг.

Известен със своите хиперсегментирани имейли, персонализирани шаблони и предварително създадени работни процеси, Drip ви помага да персонализирате разговорите и да развивате трайни взаимоотношения.

Drip е насочен към маркетинга в електронната търговия, но предлага и отделна програма „Услуги и опит“, подходяща за B2B компании.

Services and Experiences предлага сегментация, работни процеси и стратегии, базирани на данни, с многоканална автоматизация. Междувременно Drip за продукти за електронна търговия предлага дълбока сегментация и многоканален автоматизиран маркетинг.

Рецензентите харесват лесния за използване дизайн на Drip и лесната автоматизация на маркетинга. Мнозина обаче споделят, че са разочаровани от периодичните проблеми и бъгове.

Най-добрите функции на Drip

Изключително интуитивен и лесен за използване интерфейс

Отлично преживяване при дизайна на имейли

Лесна автоматизация

Ограничения на Drip

Случайни проблеми

Понякога ненадежден

Нарастващи разходи

Дрип ценообразуване

2500 контакта: 39 $/месец

5000 контакта: 89 $/месец

50 000 контакта: 699 $/месец

150 000 контакта: 1699 $/месец

190 000+ контакта: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Drip

G2: 4. 4/5 (453+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (178+ отзива)

9. GetResponse

чрез GetResponse

Платформата за имейл маркетинг GetResponse предлага достъпен начин за изпращане на имейли и автоматизиране на комуникациите.

GetResponse позволява на потребителите да създават маркетингови списъци с потенциални клиенти, партньори и клиенти и да изграждат отзивчиви взаимоотношения с клиентите.

Софтуерът за автоматизация на имейли предлага също автоматизация за имейл маркетинг, управление на потенциални клиенти, отчети и анализи.

Неговите инструменти включват целеви страници, формуляри, A/B тестове, динамично съдържание, тригери за събития, оценяване на потенциални клиенти и много други! Той предлага и полезни функции като неограничено маркиране, мониторинг на ангажираността и задаване на точки за действие.

Потребителите харесват факта, че GetResponse им помага да се възползват от усъвършенствана автоматизация на маркетинга по начин, който е прост и не изисква обширно обучение.

Програмата обаче има някои ограничения, като например ограничен брой шаблони за имейли и липса на ключови интеграции (като Google Adsense), което може да я направи неподходяща за някои компании.

Най-добрите функции на GetResponse

Богата библиотека с персонализирани шаблони

Лесни за използване инструменти за автоматизация на маркетинга, идеални за начинаещи

Многобройни функции за автоматизация

Ограничения на GetResponse

Може да бъде скъп за малък бизнес с ограничен бюджет

Донякъде ограничени възможности за персонализиране

Липса на функционален WordPress плъгин

Цени на GetResponse

Безплатно

Имейл маркетинг: 19 $/месец и нагоре

Маркетингова автоматизация: 59 $/месец и нагоре

Електронна търговия: 119 долара на месец и нагоре

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GetResponse

G2: 4. 2/5 (887+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (461+ отзива)

10. EngageBay

чрез EngageBay

Решенията за автоматизация на маркетинга на EngageBay ви помагат да автоматизирате имейл кампании, работни процеси, както и генерирането и поддържането на потенциални клиенти. Те предлагат и софтуер за CRM & Sales Bay и Service Bay, които можете да комбинирате в програмата All-in-One.

EngageBay предлага приятелска среда и е най-подходящ за малки и средни предприятия, които искат да се разрастват, без да се налага да сменят инструментите си.

Рецензентите казват, че използването на възможностите за автоматизация на маркетинга на EngageBay е чудесен начин да получите инструменти и функции на нивото на HubSpot на цена, която малките предприятия и предприемачите могат да си позволят.

Най-добрите функции на EngageBay

Неограничен брой контакти и до 50 000 имейла на месец

Отлична поддръжка на клиенти

Достъпни цени

Ограничения на EngageBay

Понякога трудни настройки

Ограничени мобилни функции

Цени на EngageBay

Безплатно

Базов: 11,04 $/месец на потребител

Растеж: 43,49 $/месец на потребител

Предимства: 67,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за EngageBay

G2: 4,6/5 (198+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (514+ отзива)

Използвайте функциите за автоматизация на ClickUp за маркетингови кампании

Маркетингът включва много променливи елементи и може да бъде предизвикателство да се справяте с повече хора, активи на марката и кампании, особено когато автоматизирате и започнете да растете по-бързо.

Ето защо сега може да е подходящ момент да разгледате софтуера за управление на маркетинговите ресурси, който ще ви помогне да бъдете в крак с всичко и да се разраствате по-бързо.

Научаването как да работите по-бързо, без да правите компромиси с качеството, също ще допринесе за ускоряване на растежа на вашата компания. Включете най-добрия софтуер за автоматизация на имейл маркетинга във вашата маркетингова стратегия, за да подобрите продажбите си и усилията си за автоматизация на маркетинга.

Една от най-изявените платформи е ClickUp, която предлага всеобхватни автоматизирани инструменти, инструменти за управление на кампании, стабилна система за управление на задачи, предварително проектирани шаблони, вградени AI възможности, сътрудничество в реално време и много други.

Не можете да спрете времето, но можете да го използвате по-разумно с добра платформа за автоматизация на маркетинга. Започнете да автоматизирате маркетинга си с ClickUp още днес!