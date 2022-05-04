Как да внедрите успешни работни процеси за автоматизация на имейлите

Скирмантас Венкус е писател през деня и читател през нощта, както и маркетинг директор в Sender.net — доставчик на услуги за имейл маркетинг, фокусиран върху удобство за ползване, достъпност и полезност.

Маркетингът в електронната търговия се променя постоянно и е трудно да се следва темпото.

Като маркетинг специалист в областта на електронната търговия, вероятно се сблъсквате с предизвикателството, че работата ви никога не свършва. Всеки ден носи нови предизвикателства и препятствия, които трябва да преодолеете, особено когато се занимавате с повтарящи се некреативни задачи като планиране на масови имейли или изпращане на персонализирани съобщения до нови абонати.

Е, познайте какво? Не е нужно да подхождате към маркетинга в електронната търговия от некреативна гледна точка. Можете да автоматизирате няколко процеса и да си спестите част от работата. Чудите се как?

В тази статия ще научите какво е автоматизация на имейл маркетинга, как работи, ще видите примери, които да ви помогнат, и съвети как да успеете, като я използвате.

Какво е автоматизация на имейли?

Автоматизацията на имейли е саморегулиращ се работен процес, който помага на маркетолозите да изпращат автоматично навременни, персонализирани и релевантни имейли на абонатите. Използването на автоматизиран работен процес ви позволява да достигнете до абонатите на правилното място, с правилната информация и в подходящия момент.

Автоматизираният работен процес на имейлите работи с тригери – затова те се наричат още „тригерирани имейли“. Тригерът е действие или поведение, което стартира автоматизацията. Вашият тригер може да бъде попълване на формуляр, взаимодействие с приложение, праг на покупка и др.

Маркетолозите в електронната търговия ценят автоматизираните имейли, защото те им позволяват да изпращат силно персонализирани имейли на абонатите си, без да отделят допълнително време.

Hostinger чрез GIPHY

Предимства на автоматизираните имейли

Като цяло, автоматизацията на работния процес на имейлите помага на лидерите в електронната търговия да планират целеви съобщения с тригери, които да накарат потребителите да предприемат или да завършат желаното действие.

Как работи автоматизацията на имейлите

Автоматизираните имейли работят с тригери. Например, ако искате да върнете хората, които са изоставили количката си, към покупката, трябва да подчертаете точния момент от тяхното пътуване към покупката, в който възнамерявате да ги срещнете.

Искате ли вашите автоматизирани имейли да подтикнат потребителите, които са спрели да пълнят количката си на половината, да продължат? Или бихте искали да използвате стимули, за да накарате клиентите, които са спрели на касата, да се върнат и да завършат покупката си?

Създайте работен процес и задайте тригери, когато знаете точния момент, в който искате имейлите ви да достигнат до получателите. Тъй като работим с „имейли за изоставени колички“, можете да зададете тригери с времеви ограничения, например 6 до 24 часа след изоставянето на количката. По този начин имейлът ви достига до изоставилите количката с стимул или леко подканяне точно когато имат нужда от него.

Бонус: Алтернативи на имейла!

Създаване на работния процес на имейлите

Не забравяйте да използвате персонализирани шаблони и привлекателен език. За да спестите време, препоръчваме да опитате омниканалния Sender за най-атрактивните и естетични шаблони за имейли. С помощта на този достъпен, но висококачествен инструмент ще можете да избирате от голямо разнообразие от привлекателни шаблони за имейли или да създадете свой собствен!

чрез Sender.net

Настройка на тригер

Използвайте софтуер за автоматизация на имейли, за да зададете условия, които автоматично задействат кампанията ви. Посочете набор от действия или поведения, които потребителите трябва да предприемат, за да задействат кампанията. Например, за автоматизирани имейли за добре дошли, вашият тригер може да бъде подаване на формуляр от нови абонати.

Планиране на поредицата от имейли

Автоматизираните имейли ви позволяват да изпращате автоматично еднократни имейли или специални оферти до определена част от списъка си, без стреса и неудобството от ръчното планиране.

7 Примери за използване на автоматизацията на имейли

Ако някога сте разглеждали модел на телефон, докато пазарувате (елегантният дизайн, интуитивният интерфейс и постоянно променящият се дисплей), знаете, че моделът е пример, образец, който показва идеалното състояние.

Нека разгледаме няколко „моделни телефона“ от света на автоматизацията на имейлите.

1. Добре дошли имейли

Всички обичат топлото посрещане, особено когато посещават онлайн магазин, който със сигурност ще доведе до непланирани разходи.

Автоматизираните имейли за добре дошли, които поздравяват новите абонати и им показват вашия магазин, задават тона за по-нататъшно взаимодействие.

Дръжте приветствения си имейл кратък, прост и искрен. Вашият потенциален клиент не трябва да се чувства претоварен или недооценен при първия ви контакт.

Използвайте проста фраза като „Добре дошли в нашия имейл списък“ или „Благодарим Ви, че се регистрирахте, за да получавате нашите имейли“ и кратко описание на Вашия магазин в изтънчена, елегантна рамка.

За да разберете контекста, вижте как Chipotle приветства своите клиенти с вкусни буритос – с обещанието, че няма да разочарова потребителите.

Chipotle чрез reallygoodemails. com

2. Промоционални имейли

Средният потребител трябва да се справя с над 50 промоционални имейла всеки ден. Колкото и да звучи интересно промоционалният имейл работен поток, може да ви е трудно да убедите купувачите без добре обмислена автоматизирана серия.

Няма безупречна стратегия за промоционален имейл маркетинг. Най-добрият вариант: персонализирайте промоционалните си имейли, сегментирайте списъка си и задайте силни тригери.

Не се впускайте в света на автоматизираните промоционални имейли, само защото вашите конкуренти твърдят, че печелят от тях – направете проучване, което да покаже какво работи и какво не; това е единственият начин да поддържате актуалността на вашите съобщения.

Използвайте автоматизирания промоционален имейл на Design Modo като пример. Намалените цени, привлекателните графики и спешният характер правят по-вероятно потребителят да се превърне в клиент.

Designmodo чрез reallygoodemails. com

Друг чудесен пример за промоционален имейл с висока конверсия е този на Aura, цялостно решение за цифрова безопасност за цялото семейство. Този имейл е част от автоматизираната поредица, която изпращат на тези, които са стигнали до страницата за плащане, но не са извършили конверсия. Както можете да видите, основният акцент в този имейл е върху защитата на детето от кражба на самоличност.

Aura чрез reallygoodemails. com

3. Имейли за изоставени колички

Колко често изоставяте онлайн количките си?

Защото реалистично погледнато, всички сме съгласни, че всички сме виновни в това отношение. Всички обаче знаем, че изоставянето на количката не означава непременно, че нямаме намерение да купим по-късно.

Понякога всичко, от което се нуждаем, е подходящ стимул и леко подтикване.

Автоматизираните имейли за изоставени колички могат да ви помогнат да подходите „деликатно“ към клиентите, да върнете отпадналите посетители към процеса на плащане и да накарате потенциалните клиенти да обмислят да работят отново с вас.

Но както винаги, само една ангажираща имейл кампания за изоставени колички, подкрепена от стимули и силна имейл маркетингова стратегия, може да направи чудото.

Вижте как фризьорският салон на Руди постига успех с безплатна доставка.

Rudy’s Barbershop чрез reallygoodemails. com

4. Имейли за обратна връзка след покупка

Всички знаят, че електронните магазини процъфтяват по-добре с повторно купуващи или лоялни клиенти.

Но при ожесточена конкуренция и постоянно развиваща се индустрия, как да накарате потребителите да искат да правят бизнес с вас отново и отново?

Е, имейлите с обратна връзка след покупка няма да ви донесат постоянни клиенти, но могат да ви помогнат да оптимизирате процеса.

Автоматизираните имейли за обратна връзка след покупка могат да ви помогнат да подчертаете поведението на клиентите и тяхното преживяване при покупката, като посочите какво е причинило неудобства и какво е улеснило решението за покупка.

Имейлите за обратна връзка ви позволяват да отбелязвате оплаквания и рекламации, като същевременно оставяте място за положителни отзиви и препоръки от клиенти.

В този случай става дума за Withings.

Withings чрез reallygoodemails. com

5. Имейли за попълване на запасите

Повечето продукти за електронна търговия имат „срок на годност“.

Колко дълго мислите, че клиентите ще използват вашия продукт, преди да се наложи да го попълнят отново?

Оценяването и познаването на срока на годност на вашия продукт може да ви помогне да зададете точни тригери за автоматизация на работния процес на имейлите.

Серия от добре автоматизирани имейли за попълване на запасите помага на потребителите да предприемат решителни действия и създава пространство за повторно купуване.

Използвайте имейли за попълване на запасите, за да споделяте вълнуващи оферти и стимули. Задайте тригери, за да уведомите съществуващите клиенти, че стоката е отново на склад. И когато е възможно, споделяйте препоръки за продукти.

Искате пример? Ето го: OFF HOURS с The Homecoat's back.

OFFHOURS чрез reallygoodemails. com

6. Имейли за повторно ангажиране

Време е да просветите претоварените потребители и да накарате съществуващите клиенти да предприемат действия.

Автоматизирането на работните процеси за повторно ангажиране ви позволява да представите по подходящ начин нова функция или предимство, като давате на неактивните абонати причина да разгледат и проучат.

Въпреки че повечето маркетинг специалисти твърдят, че имейлите за повторно ангажиране са най-ефективни, когато съдържат доза FOMO (страх от пропускане), ние ви съветваме да проектирате своя работен процес за повторно ангажиране според това, което е най-добро за вас и вашите клиенти.

Чудите се как? Разгледайте имейла за повторно ангажиране на Moment.

Moment чрез reallygoodemails. com

7. Имейли, свързани с конкретни поводи

Какво празнувате? Годишнина, среща или парти за края на годината?

Или по-добре, какво празнува светът? Коледа, Великден, Свети Валентин, Рамадан или... каквото и да е!

За имейли, свързани с конкретни събития, използвайте дадено празненство като повод за контакт и покажете на клиентите, че ви е грижа за тях и цените вашите взаимоотношения.

Това е сигурен начин да отправите поздрави в сезона на любовта, като покажете на потребителите, че съществувате, за да им служите по-добре.

И макар че е напълно приемливо да създавате поредица от имейли, свързани с продажби, най-добрите имейл работни потоци, свързани с конкретни поводи, подчертават красотата на сезона без скрити мотиви.

Пример за автоматизиран имейл от Wildist, базиран на конкретно събитие.

Wildist чрез reallygoodemails. com

7 съвета за успешна автоматизация на имейлите

Автоматизацията на имейлите поддържа автоматичен работен процес, при който персонализирани съобщения се показват на подходящите клиенти в подходящия момент. Звучи сложно?

По-долу са дадени съвети, които ще ви помогнат да максимизирате ефективността на имейл кампаниите, да автоматизирате работните процеси, да изготвите стратегия за имейл маркетинг, която да изгражда доверие, и да спечелите нови клиенти.

1. Създайте своя списък

Вашият списък е вашата сила.

Можете да създадете устойчив списък с формуляр за събиране на потенциални клиенти. Формулярите за събиране на потенциални клиенти са анкети или формуляри на вашия уебсайт, които можете да използвате, за да събирате информация за потребителите и да подобрите маркетинговите си усилия.

Подчертайте безплатна оферта, за която знаете, че потребителите биха се заинтересували. Направете я полезна и ненатрапчива и я споделете в замяна на техните имейли.

Уверете се, че офертата ви резонира дълбоко с целевата ви аудитория; не искате случайни имейли да заемат място в списъка ви.

2. Поддържайте съобщенията си бързи, ясни и прости

След като успешно сте създали списък, е време да напишете съобщението си.

Автоматизацията на работния процес на имейлите ви позволява да изпращате персонализирани съобщения до безброй потребители. Можете да добавите името на клиента, местоположението му и няколко други променливи.

Когато съставяте съобщението си, избягвайте стереотипни думи. Опитайте се да покажете на потребителите си, че някой е отделил време да състави това писмо и че то по никакъв начин не е общовалидно.

Подчертайте основния проблем, функция или предимство, което искате да продадете, в заглавието и темата на писмото; уверете се, че всяка дума отразява пътя на вашите клиенти.

Бързите, прости и ясни съобщения интуитивно изграждат доверие и карат потребителите да се вълнуват от възможността да работят с вас.

3. Задайте измерими тригери с времеви ограничения

Автоматизираните имейли се основават на тригери, свързани с времето.

За да функционира автоматизацията на работния процес на имейлите, трябва да зададете измерими тригери с определено времетраене, които точно отразяват потока на вашите съобщения.

Да речем, че искате да изпращате имейли за изоставени колички. Настройте тригера за имейли на три до пет дни след изоставянето на количката, в зависимост от ангажираността на клиента през този период.

С помощта на тригери с определено време можете да бъдете абсолютно сигурни, че вашата автоматизирана поредица от имейли ще изпрати правилното съобщение на правилния човек в правилния момент.

4. Работете с план за съдържанието

Ако сте се впуснали в автоматизацията на работния процес на имейлите, без първо да си поставите цел или да детайлизирате плановете си, все още не е късно да започнете.

Един добре изготвен план за съдържанието ви напомня за вероятните възможности и недостатъци на автоматизацията на имейлите. Не пропускайте тази възможност.

Отделете време, за да изготвите план за съдържанието. Напишете нещата, които искате да постигнете, определете измерими цели и работете с стратегия за имейл маркетинг.

Не забравяйте също да прецените бюджета си и да направите съответните корекции, докато създавате плана си за съдържание.

5. Не се замисляйте прекалено много върху сложните функции

Лесно е да се оставите да ви завлекат изящните шаблони и лъскавите дизайни, когато автоматизирате работните процеси на имейлите.

Моля, не се чувствайте виновни; това се случва дори на най-добрите маркетинг специалисти в електронната търговия, но това не означава, че трябва да оставите нещата така.

Всъщност, един красив шаблон ще направи вашата автоматизирана имейл кампания по-атрактивна и, надяваме се, ще привлече повече ангажираност.

Въпреки това, тъй като всички сме съгласни, че времето е от съществено значение в имейл маркетинга, не бъдете прекалено придирчиви – вземайте бързи решения относно дизайна.

6. Не забравяйте да включите бутон за отказ

Независимо от подробностите, грижата и прецизността, с които създавате списъка си, не всички в него ще оценят вашите имейли.

И, хей, няма нищо лошо в това – в края на краищата, винаги ще има няколко души, които не се интересуват от вашата оферта, продукт или услуги, и това е нормално.

Просто опитайте да направите услуга на тази група недружелюбни абонати, като включите бутон за отказ в имейлите си.

Бутонът за отказ гарантира, че автоматизираните ви имейли няма да попадат в папките за спам.

7. Автоматизирайте, анализирайте и тествайте

Както вероятно сте се досетили, няма универсална стратегия за автоматизация на работния процес с имейли.

Най-добрият начин да постигнете успех е да продължавате да автоматизирате, анализирате работните процеси и тествате.

Можете да следвате плановете на марки с впечатляващи резултати или, още по-добре, да наемете опитен маркетинг специалист по имейли, който да изпълнява вашите имейл кампании.

Управлявайте работата си и имейлите си на едно и също място

В този момент е ясно, че разполагате с цялата необходима информация, за да настроите автоматизиран работен процес за имейли. Преди да приключим, имаме нещо за вас... ClickUp. 🚀

ClickUp е инструмент за управление на проекти, който предлага функция за имейли, която ви позволява да създавате задачи от имейли, да настройвате автоматизация, да прикачвате имейли към всяка задача и да се свързвате с всички останали, с които не можете да се свържете в работната си среда Slack.

С ClickUp можете безпроблемно да следите какво се случва или какво е било казано в дадена поредица от имейли, докато управлявате съответната работа в същия раздел.

Изпращайте и получавайте имейли отвсякъде в ClickUp. Създавайте задачи от имейли, настройвайте автоматизации, прикачвайте имейли към всяка задача и др.

Развивайте бизнеса си, като харчите по-малко

Автоматизацията на работния процес на имейлите ви помага да разраствате бизнеса си стратегически, да превърнете новите посетители в постоянни клиенти, да изградите доверие и да привлечете суперфенове – без да жертвате специалния личен подход.

Въпреки това, понякога спечелването на доверието на продавачите може да отнеме много време. А тъй като „много време“ не е реалистично, трябва да действате бързо в маркетинговите си усилия.

Ето защо ви препоръчваме да оптимизирате работния си процес с софтуер за автоматизация на имейли, който ви помага да разраствате бизнеса си, като харчите много по-малко.