10 безплатни шаблона за бюлетини в Word и ClickUp

Редовната и рационализирана комуникация е съществен елемент от всеки успешен бизнес.

Освен да държите клиентите си в течение с последните си дейности, трябва да се уверите, че служителите и заинтересованите страни са информирани за ключовите събития и развития във вашата компания. Можете да направите и двете с бюлетини.

Създаването на бюлетин може да изглежда лесно на пръв поглед – поставяте информацията в документ и я разпространявате до получателите. Но как определяте коя информация да добавите? Не искате да споделяте прекалено много, но също така не искате да пропуснете важни подробности или да представите информация, която не интересува вашата целева аудитория.

Вместо да губите часове в изработването на перфектния бюлетин, защо не си дадете предимство с готови шаблони? В тази статия ще ви представим 10-те най-добри безплатни шаблона за бюлетини за създаване на информативни и интересни публикации за всякакви цели и аудитории.

Какво е шаблон за бюлетин?

Бюлетинът е печатен или цифров документ, който очертава последните новини относно дейност или събитие в дадена организация или бизнес.

Готовите шаблони предоставят рамката за създаване на перфектния бюлетин. Мислете за тях като за ваш спътник, който ви показва в коя посока да тръгнете, за да стигнете до целта си – създаване на лесноразбираем бюлетин с точното количество и тип информация.

В зависимост от целта си, шаблонът за бюлетин може да бъде мощен маркетингов инструмент и да ви помогне да изградите силна връзка с вашите заинтересовани страни, служители и/или клиенти.

💡Съвет от професионалист: Усъвършенствайте съдържанието на бюлетина си с помощта на AI-подпомагани инструменти за писане. Вижте как. 👇🏼

Какво прави един шаблон за бюлетин добър?

Един добър шаблон за бюлетин е:

Добре организиран с ясна йерархия : Шаблонът трябва да има ясна структура и да предоставя място за добавяне на подробности, които ви помагат да създадете професионално изглеждащ бюлетин.

Сътрудничество : Трябва да подкрепя сътрудничеството между различните отдели.

Персонализируеми : Шаблонът може да бъде адаптиран за различни индустрии, аудитории, поводи и цели и да отразява идентичността на вашата марка.

Визуално привлекателни: Позволяват ви да постигнете перфектния баланс между текст и визуални елементи.

10 шаблона за бюлетини, които можете да използвате

Прегледахме стотици шаблони за бюлетини и подбрахме 10, които се открояват с функционалността и естетическия си вид. Тези първокласни рамки в ClickUp и Word са задължителни за всеки, който иска да създава бюлетини без усилие.

1. Шаблон за бюлетин на ClickUp Whiteboard

Изтеглете този шаблон Шаблон за информационен бюлетин на ClickUp

https://app. clickup. com/signup?template=t-205380724Искате ли да разпространите най-новите новини за вашата организация сред членовете на екипа, заинтересованите страни или клиентите по креативен начин? Тогава шаблонът за бюлетин на ClickUp е всичко, от което се нуждаете!

Този модерен шаблон за бюлетин е вашият билет за създаване на привлекателен и професионален бюлетин, който отговаря на вашите CRM стратегии и маркетингови планове.

Като шаблон за бяла дъска, той предоставя идеално пространство за предварително обсъждане и създаване на структурата на вашия бюлетин. Ако подготвяте бюлетин за големи имейл клиенти, можете да използвате шаблона за картографиране на потребителски истории и да разберете какво биха искали да чуят вашите получатели.

Шаблонът ви води през стъпките, като предлага каква информация да включите и къде, но не ограничава творческата ви страна. Всеки елемент е персонализируем, от цветови палитри до форми и текстови блокове, с помощта на прост редактор с функция „плъзгане и пускане“.

Бюлетини могат да бъдат много по-забавни с изображения, видеоклипове или връзки, илюстриращи вашия текст. Този шаблон ви позволява да дадете воля на въображението си (но не прекалено!), като ви дава възможност да добавяте различни медийни елементи, за да направите вашия бюлетин по-приятен за окото. Не са необходими дизайнерски умения!

📮ClickUp Insight: 37% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате подпомагане при писането с помощта на изкуствен интелект в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др., като същевременно се запазва контекста от цялото ви работно пространство.

2. Шаблон за бюлетин за недвижими имоти на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за бюлетин за недвижими имоти на ClickUp

Както можете да се досетите от името му, шаблонът за бюлетин на ClickUp Real Estate е предназначен за компании, занимаващи се с недвижими имоти. Той е предназначен за създаване на външни бюлетини, т.е. такива, които споделяте с целия свят.

Шаблонът ви позволява да представите вашите обяви на публиката и да предоставите информация за това как хората могат да се свържат с вашите агенти. Можете също така да представите членовете на вашия екип, за да установите по-тясна връзка между потенциалните клиенти и агентите от самото начало.

Въпреки че в името на шаблона се съдържа думата „недвижими имоти“, той може да се използва в различни сектори, от архитектура и адвокатски кантори до бижутерийни магазини.

Това е възможно благодарение на възможността за персонализиране на шаблона – можете свободно да редактирате и премествате всяка секция, за да създадете уникална картина на вашето предложение за читателите. Можете да променяте цветовете и шрифтовете, да регулирате размера на всеки елемент, както и да изтривате и добавяте секции.

Например, ако работите в архитектурно бюро и искате да представите впечатляващ проект за преустройство на кухня, можете да промените раздела „Изключителни проекти“ и да коригирате неговата цел.

Ако работите по шаблона заедно с колегите си, можете да поддържате отлична вътрешна комуникация и сътрудничество с помощта на удобни функции за проследяване на времето, възлагане на задачи и коментиране.

3. Шаблон за новинарски доклад на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за новинарски доклад на ClickUp

Както можете да предположите, шаблонът за новини на ClickUp има формата на вестникарска статия с големи, привличащи вниманието заглавия и колони с текст. Този формат е фантастичен избор за отразяване на най-новите дейности и промени във вашата компания. Той е идеален и за описване на събития, похвала на служител/екип или представяне на най-новите промени във вашата компания, било то откриване на нов отдел или добавяне на нови членове на екипа.

Комбинирането на изображения и текст ви позволява да създадете свой собствен вестник и да предложите на читателите поглед към вашата компания. Както и другите шаблони на ClickUp, този също е персонализируем, така че можете да го адаптирате според размера, отрасъла и целите на вашата компания.

Шаблонът е и съвместен; цялата комуникация се осъществява в него, така че можете да забравите за безкрайните имейли! Работете върху шаблона с екипа си в реално време и възложете на всеки участник определена задача.

Не сте сигурни какво правите? Не се притеснявайте, защото шаблонът включва страхотен пример, който ви показва как да максимизирате потенциала му. Сглобете пъзела на вестника парче по парче, напишете уникална история за вашата компания и се забавлявайте, докато го правите!

4. ClickUp Прессъобщение

Изтеглете този шаблон ClickUp Прессъобщение

Публикуването на официален документ в медиите често е свързано с допълнителен стрес. Трябва да го проектирате внимателно, за да предадете необходимата информация и да постигнете желания ефект, независимо дали промотирате продукт или обсъждате събитие.

Шаблонът за прессъобщение на ClickUp е идеалният инструмент за създаване на професионално и изчерпателно прессъобщение. Той ви насочва с ясна и проста структура, разделена на секции. Ако следвате готовия план, няма да се налага да се притеснявате, че ще се отклоните от темата или ще пропуснете важна подробност. Шаблонът включва следните секции:

Таблица с името и логото на компанията, информация за контакт, местоположение и дата Заглавие и подзаглавие: Трябва да бъдат кратки и привлекателни. Резюме: Позволява на читателите да разберат за какво се отнася бюлетинът, без да четат целия документ. Основна част: Същината на бюлетина – съдържа всички подробности, основна информация и (по избор) призив за действие (CTA). Бойлерплат: Обобщение на дейността на компанията

Шаблонът дори съдържа пример за структуриране на прессъобщението, за да ви помогне да стигнете по-бързо до финалната линия.

Тъй като прессъобщението е официален документ, то обикновено не предлага възможност за изява на вашата творческа страна. Но това не означава, че не можете да го адаптирате, за да отрази мисията и ценностите на вашата компания. Този шаблон ви дава пълна свобода – можете да добавите корица, да персонализирате шрифта и да експериментирате с цветовете, за да насърчите читателя да продължи да чете.

Създавайте висококачествено съдържание по-бързо с AI Writer for Work на ClickUp Brain.

5. Шаблон за годишен отчет на ClickUp Business

Изтеглете този шаблон Шаблон за годишен отчет на ClickUp Business

Какво постигна вашата компания през последната година? Постигна ли целите си и какви са плановете за бъдещето? Бизнес докладът съдържа отговори на тези и други въпроси!

Тъй като докладът разглежда миналото и прогнозира бъдещето, съставянето му не е лесна задача. Трябва да се занимавате с дребните детайли, но и да гледате на нещата в по-широк план, за да дадете обективни оценки.

Шаблонът за годишен отчет на ClickUp Business може да бъде спасителната въже, което ще ви предпази от потъване в ненужни подробности, документи и статистики. Този шаблон ви показва пътя към подробен, но ясен и лесен за четене годишен отчет.

Той предоставя структура, която подхожда на компании от всякакъв размер и отрасъл. Започнете с по-обща информация, като сферата на дейност, целите и визията на вашата компания. След това се задълбочете в подробностите относно финансите и бъдещите планове. Това са секциите на шаблона:

Общ преглед на доклада Описание: Кратко резюме на доклада Бизнес цели: Описва целите на доклада Визия: Обсъжда желаната позиция на компанията в бъдеще Мисия: Показва как компанията ще постигне своите цели Описание: Кратко резюме на доклада Бизнес цели: Описва целите на доклада. Визия: Обсъжда желаната позиция на компанията в бъдещето. Мисия: Показва как компанията ще постигне своите цели. Стратегия Растеж: Обсъжда как компанията е нараснала през последната година Акции: Очертава статистическите данни за акциите Растеж: Обсъжда как компанията е отбелязала растеж през последната година. Споделяния: Очертава статистиката за споделянията Финанси Акценти: Описва финансовите постижения Финансово резюме: Обсъжда финансовия отчет на компанията Акценти: Описва финансовите постижения Финансово обобщение: Обсъжда финансовия отчет на компанията. Заключение: Очертава най-важните подробности Бъдеща времева линия: Представя перспективите на компанията

Описание: Кратко резюме на доклада

Бизнес цели: Описва целите на доклада.

Визия: Обсъжда желаната позиция на компанията в бъдещето.

Мисия: Показва как компанията ще постигне своите цели.

Растеж: Обсъжда как компанията е отбелязала растеж през последната година.

Споделяния: Очертава статистиката за споделянията

Акценти: Описва финансовите постижения

Финансово обобщение: Обсъжда финансовия отчет на компанията.

6. Шаблон за реклама по имейл на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблон за реклама по имейл на ClickUp

Шаблонът за реклама по имейл на ClickUp е вашето единно място за шаблони за имейли, с които да организирате съдържание, което читателите ви няма да пропуснат! Той може да бъде неразделна част от вашата маркетингова стратегия и да ви помогне да предоставите качествено съдържание на избрана аудитория.

Привлекателността на шаблона се крие в неговата гъвкавост. Имате три опции, от които да избирате, в зависимост от типа имейл бюлетин, който желаете да създадете:

Опростен Креативни Персонализирани

Ако не искате излишни украшения и предпочитате да се придържате към същността в имейл маркетинга си, първият вариант е подходящ за вас. Той предлага кратък и ясен начин да представите компанията и продукта си, без да претоварвате читателя, но все пак успявате да привлечете вниманието му.

Третата опция ви показва как да привлечете определена аудитория, като персонализирате рекламите си по имейл. Тук можете да създадете уникален образ за различни аудитории. Използвайте имената и/или местоположението на получателите, за да предизвикате интереса им, и вмъкнете изображения, които отговарят на техните предпочитания и начин на живот.

7. Шаблон за корпоративен бюлетин в Microsoft Word

Създавайте подробни и интересни корпоративни бюлетини с шаблона за корпоративни бюлетини на Word от Microsoft.

Корпоративните бюлетини се фокусират върху информирането на вашите колеги, заинтересовани страни или широката общественост за събитие или дейност във вашата компания. За да максимизирате потенциала им и да привлечете вниманието на получателите, обмислете внимателно какво искате да представите и определете най-добрия начин да го направите. За щастие, шаблонът за корпоративен бюлетин на Word от Microsoft ви помага в това.

Това е още един шаблон, наподобяващ вестник, в нашия списък – текстът е организиран в блокове и подкрепен с изображения за по-приятно четене.

Шаблонът не предлага пример за това какво съдържание да включите в коя секция. Можете да използвате това в своя полза, защото получавате по-голяма гъвкавост и свобода по отношение на информацията, която да представите.

Тъй като това е шаблон за бюлетин в Word, можете да се възползвате от познатия интерфейс и функции като персонализиране на шрифта и цветовете и добавяне на медийни файлове и връзки. Шаблонът може да не предлага опции за съвместна работа, но можете да работите по него с колегите си, като просто споделите документа.

8. Шаблон за бюлетин в Microsoft Word от Vertex42

Създавайте интересни бюлетини с шаблона за бюлетини на Word от Vertex 42.

Шаблонът за бюлетин в Word от Vertex42 ви помага да постигнете идеалния баланс и да създадете естетически приятни, ангажиращи и подробни бюлетини, съдържащи точна и лесноразбираема информация.

Освен атрактивен дизайн на бюлетина, шаблонът предлага подробни инструкции за техническите аспекти на създаването на бюлетин, което го прави отличен избор за начинаещи.

Едно от най-големите предимства на шаблона е неговата универсалност. Той има универсална структура, която може да се адаптира към различни организации, от училища до корпорации. Вместо пример, шаблонът съдържа инструкции как да се възползвате от предимствата му с различни теми и стилове на параграфи.

Можете да ги адаптирате за конкретни цели, било то реклама на пускането на продукт, промотиране на програма за обмен на студенти или представяне на нови членове на екипа.

Най-големият недостатък на шаблона е липсата на опции за съвместна работа – Word не предлага опции за управление на проекти и време, така че може да не е подходящ за тези, които работят в екип.

9. Шаблон за бюлетин за партньорство в Microsoft Word от SmileTemplates

Използвайте този шаблон, за да информирате партньорите си за най-новите дейности и постижения на вашата компания.

Бюлетини за партньорства имат конкретна цел – да информират вашите партньори за най-новите постижения и подобрения във вашата компания. Например, можете да ги използвате, за да рекламирате нов продукт, да покажете колко успешно е било тримесечието, да се похвалите с ново наето лице или да обсъдите предстоящи семинари, свързани с вашите сътрудници.

Шаблонът за бюлетин Word Partnership от SmileTemplates може да ви помогне да представите желаната информация в най-добрата светлина. Той предлага пример за структура и ви насочва в организирането на оформлението, за да предадете ефективно вашето послание и да постигнете перфектния тон.

Първата част се фокусира върху информацията и логото на вашата компания. Във втората част предоставяте подробности за основната цел на бюлетина. Третата част е мястото, където можете да включите визуален елемент (графика, диаграма или таблица) и да го обсъдите, за да подкрепите информацията, която сте описали в предходната секция. Четвъртата част е запазена за контактна информация.

Тъй като шаблонът е в Word, можете да персонализирате цветовете, шрифтовете и стиловете, да добавите изображения и връзки и да се уверите, че бюлетинът съответства на идентичността на марката на вашата компания.

Тъй като е в Word, шаблонът не разполага с надеждни опции за сътрудничество или управление на екипа. Единственият начин да работите по него с членовете на екипа си е да споделите файла.

10. Шаблон за образователен бюлетин в Microsoft Word от Office Templates Online

Използвайте този шаблон, за да информирате получателите за последните промени и нови попълнения в персонала на вашата организация.

Основната цел на образователния бюлетин е, както се досещате, да образова читателя по дадена тема. Често наричани училищни бюлетини, тези публикации могат да се разпространяват от образователни институции и да включват информация за събития, дейности и нови курсове.

Ако искате да създадете перфектния образователен бюлетин, трябва да вземете предвид много фактори, от оформлението до комбинирането на снимки и текст и привличането на читателите. Нямате много време? Използвайте шаблона за образователен бюлетин в Word от Office Templates Online.

За разлика от някои от шаблоните, които обсъдихме, този няма конкретни раздели и не предлага инструкции за това каква информация да включите. Въпреки това, той предоставя солидна основа за тези, които знаят какво искат да обсъдят и не се нуждаят от допълнителни указания. Получавате пример за естетически привлекателно оформление и цветови комбинации, върху които можете да надградите, за да направите бюлетина наистина свой.

Разпространявайте новини с най-добрите шаблони за бюлетини

Независимо колко важна или впечатляваща е информацията, с която разполагате, аудиторията ви няма да се заинтересува, ако тя не е представена ясно.

Най-добрите шаблони за бюлетини ви помагат да организирате мисълта си и да достигнете до читателите си чрез ангажиращо, ясно и подробно съдържание.

