11 маркетингови инструмента за малки предприятия през 2025 г.

Управлението на малък бизнес изисква огромна отдаденост и усилия, за да се поддържа успехът на малкия бизнес.

Статистиките показват, че през 2020 г. в САЩ е имало 31,7 милиона малки предприятия. В същото време Американската служба по статистика на труда твърди, че 82% от малките предприятия оцеляват само 1 година, 50% достигат 5 години, а само 35% издържат 10 години или повече.

Като собственик на малък бизнес, надяваме се, че можете да увеличите шансовете си за успех, като подобрите маркетинговите си усилия с инструменти за дигитален маркетинг.

В тази статия ще научите предимствата от използването на маркетингови инструменти за малки предприятия, ключовите функции, които да търсите, както и десет маркетингови софтуера, които ще ви помогнат да планирате, управлявате и проследявате вашите маркетингови стратегии и кампании.

Изглежда, че всяка седмица се появява нов маркетингов инструмент. Данните от Statista показват, че през 2021 г. стойността на маркетинговата индустрия в световен мащаб е била 344,8 милиарда долара. Като се има предвид това, не е изненадващо, че 96% от маркетолозите са използвали платформа за автоматизация на маркетинга.

Като собственик на малък бизнес, винаги трябва да търсите начини да подобрите бизнеса си. По същия начин, по който бихте използвали креативни методи, за да намерите нов служител, трябва да мислите нестандартно, за да подобрите маркетинга си.

И ако повечето маркетинг специалисти използват платформи за автоматизация на маркетинга, със сигурност има какво да се научи от това. Нека разгледаме защо наистина трябва да използвате маркетингови инструменти в малкия си бизнес.

Непрекъснатата работа понякога може да накара вас и вашите служители да се почувствате като в безкраен хамстерски колело, от което не можете да излезете. И честно казано? Може би наистина е така.

Може да е трудно да погледнете отстрани и да видите цялостната картина, когато сте изключително заети с различни проекти. Работят ли стратегиите, които сте приложили за маркетинг? Има ли нещо, което можете да приложите, за да освободите време?

Създайте персонализирани или използвайте предварително създадени рецепти за автоматизация в ClickUp, за да автоматизирате рутинната работа и да опростите сложния си работен процес.

Дигиталните маркетингови инструменти, които автоматизират работните процеси, със сигурност ще бъдат оценени от вашия маркетингов екип.

Вместо да изпълняват ръчно всяка стъпка от процеса, добрите инструменти за дигитален маркетинг, които автоматизират работните потоци, ще им освободят време за по-големи и по-добри проекти. С автоматизацията на работните потоци служителите ще се възползват от оптимизирана комуникация, висококачествена работа, тъй като процесите ще бъдат по-малко податливи на човешки грешки, и по-голяма отчетност.

Всички тези предимства ще допринесат за цялостното развитие на отдела и, следователно, на компанията.

Маркетингът се състои в свързването на хората. Като собственик на малък бизнес, вероятно търсите начини да увеличите броя на последователите си и да достигнете до по-широка аудитория.

Статистиките показват, че Facebook, Instagram и Twitter са най-популярните социални медийни платформи, така че със сигурност ще искате да достигнете до тази аудитория чрез вашия маркетинг екип.

С подходящите маркетингови инструменти вашият екип може бързо да изготви план за разширяване на аудиторията на вашия малък бизнес чрез социалните медии.

Опитайте инструменти за проследяване на времето за малки предприятия!

Около 68% от потребителите заявяват, че са готови да платят повече за продукти и услуги от марка, която предлага добро обслужване на клиентите. Единственият начин да се създаде добро обслужване на клиентите обаче е да се вземат предвид техните отзиви.

Като малък бизнес, вие и вашият маркетинг екип трябва да потърсите маркетингови инструменти, които да ви помогнат да събирате обратна връзка от клиентите, за да можете да подобрявате своя малък бизнес на всеки етап.

Като малък бизнес, трябва да измервате целите на вашите маркетингови инструменти и кампании, за да знаете какво работи и какво не работи за вас. А с подходящите маркетингови инструменти ще можете да проследявате целите си, да измервате напредъка и да максимизирате маркетинговите си усилия.

Когато внедрявате нови маркетингови инструменти в малкия си бизнес, уверете се, че избраните от вас инструменти ви позволяват да проследявате целите си. Ако крайната ви цел е да увеличите трафика на уебсайта, например, определете колко трафик бихте искали да видите за определен период от време.

След това, за всеки нов инструмент, който внедрявате, определете цели и срокове, за да измерите успеха на инструмента във вашия бизнес.

Останете на път към постигането на целите си с ясни срокове, измерими цели и автоматично проследяване на напредъка.

Маркетинговите инструменти, които избирате за своя малък бизнес, трябва да ви позволяват да измервате напредъка си. Чудесен начин да направите това е да определите ключови области на резултати за маркетинга в своя малък бизнес. Задаването на маркетингови OKR и проследяването на показатели е друг начин да измервате успеха на вашите маркетингови усилия и инструменти.

Маркетинговите инструменти ви позволяват да измервате и проследявате множество неща:

Ангажираност на клиентите

Конверсионен коефициент

Процент на кликване (CTR)

Цена на лид (CPL)

Маркетингово квалифицирани потенциални клиенти (MQL)

Лесно е да се поддадете на суматохата около изпълнението на задачите и да ги предадете преди (или точно в...) крайния срок. Като малък бизнес, вероятно имате много служители, които изпълняват различни функции, за да отговорят на нарастващите изисквания на вашия бизнес.

Но какво се случва, ако някой от екипа забрави за даден проект? Или ако има основен компонент на проекта, за който екипът дори не е осъзнавал, че трябва да се направи?

Като собственик на малък бизнес, трябва да търсите начини за подобряване на производителността и реалистични работни натоварвания. Тук на помощ идва инструмент за управление на маркетингови проекти като ClickUp.

Можете да използвате шаблона за преглед на управлението на проекти на ClickUp, за да реши вашият екип дали да продължи с даден проект или не. Този шаблон помага на вашия екип да види дали получава очакваните резултати и му позволява да премине към следващата стъпка от проекта.

Шаблонът за преглед на управлението на проекти на ClickUp позволява на фирмите да оценят текущото състояние на проекта и помага на екипите да преценят дали си струва да продължат проекта.

Вместо екипът да се опитва да запомни всичко, което трябва да се направи, функционален инструмент за управление на проекти като ClickUp може да им помогне да следят задачите, да измерват напредъка и да гарантират, че нищо не се пропуска. Това ще осигури гладка бизнес дейност и ще помогне за по-ефективното управление на бюджетите на проектите.

Изборът на подходящите маркетингови инструменти за вашия малък бизнес може да изглежда малко труден, но ние сме проучили въпроса и сме ви улеснили. Разгледайте тези 10 маркетингови инструмента, които малките предприятия не могат да пропуснат.

Най-доброто за управление на проекти и сътрудничество в екип

Визуализирайте задачите, проектите и работните процеси по начин, който ви е най-удобен, с помощта на над 15 персонализируеми изгледа на ClickUp.

Търсите по-добър начин да управлявате проектите си и да комуникирате с екипа си?

Тогава този инструмент е за вас.

С гъвкав и функционален инструмент за управление на проекти като ClickUp, вашият маркетинг екип ще бъде напълно оборудван с инструментите, необходими за ефективно планиране, управление и проследяване на вашите проекти, маркетинг кампании и др. С разрастването на вашия бизнес ще ви е необходим инструмент за управление на проекти, който да помогне на вашите маркетинг екипи да наблюдават маркетинг инициативите и натоварването на служителите, както и да контролират вашите проекти на по-високо ниво.

Това е, което прави ClickUp един от най-добрите инструменти за бизнеса – той е гъвкав, функционален и мащабируем. Създаден е за индивидуални потребители и екипи от всякакъв размер в различни индустрии и предлага стотици усъвършенствани функции за управление на проекти и сътрудничество, които помагат за управлението на прости и сложни работни процеси.

И тъй като платформата е напълно персонализирана, вие и вашият екип можете да създадете ClickUp, така че да отговаря на вашия работен процес, предпочитания и нужди на проекта, и да го адаптирате в зависимост от разрастването на вашия бизнес. ?

Искате да оптимизирате работата си още повече? Интегрирайте ClickUp с над 1000 работни приложения и други важни маркетингови инструменти за безпроблемен работен процес и за да съхранявате цялата си работа на едно централизирано място.

Основни характеристики

Ограничения

Някои от разширените функции са достъпни само в платената версия.

Ценообразуване

Безплатно завинаги : Безплатен план с богат набор от функции

Без ограничения : 5 долара на месец/потребител

Бизнес : 12 долара на месец/потребител

Business Plus : 19 долара на месец/потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,7 от 5 (5675+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (3544+ отзива)

2. Slack

Най-доброто за комуникация в екипа

Изпращайте незабавни съобщения, споделяйте файлове и оптимизирайте комуникацията в екипа си в Slack.

Управлението на проекти включва общуване с вашите колеги, а Slack ви помага да направите точно това. Slack е приложение за групови съобщения или екипно сътрудничество, което опростява бизнес комуникацията.

С това приложение вие и вашият малък бизнес ще можете да провеждате отворени дискусии, да създавате частни групи и да изпращате директни съобщения, както и да извършвате задълбочено контекстуално търсене, архивиране на съобщения и споделяне на файлове. Вместо да се обаждате един на друг, да изпращате имейли или да се отбивате в офисите си, това приложение за съобщения ще ви позволи да си изпращате съобщения и бързо да разрешавате проблеми през целия ден.

Основни характеристики

Инструменти за сътрудничество

Аудиоконференции

Видеоконферентна връзка

Споделяне на файлове

Уеб приложение и безброй интеграции

Мобилно приложение

Ограничения

Съобщенията могат да станат хаотични и неорганизирани, ако не се управляват правилно.

Ценообразуване

Безплатни с някои ограничения

Стандартен : 6,67 долара на потребител/месец, фактурирани ежегодно

Плюс : 12,50 долара на потребител/месец, фактурирани ежегодно

Enterprise Grid: достъпен на базата на персонализирани настройки

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (30 820+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (22 806+ отзива)

Бонус: AI инструменти за малки предприятия

3. Sendinblue

Най-доброто решение за всеобхватна платформа за дигитален маркетинг

Създавайте и проектирайте елегантни имейл съобщения в Sendinblue

Sendinblue е софтуер за маркетингова комуникация, който изпълнява задачи, свързани с управлението на маркетинговата автоматизация, имейл кампании, транзакционни имейли и SMS съобщения.

Този инструмент може да помогне на малките предприятия да изпращат бюлетини и масови съобщения в цифров формат.

Sendinblue предоставя усъвършенствани отчети в реално време, които ще ви бъдат изключително полезни за проследяване на показателите на вашия малък бизнес.

С възможността да добавяте неограничен брой контакти към базата си данни, това е отлична опция за маркетингова комуникация, която ще расте заедно с вашата компания.

Основни характеристики

Автоматизация на маркетинга

SMS съобщения

Разширени отчети в реално време

Поддръжка на клиенти по имейл и телефон

Предварително планирайте кампании

Неограничен брой контакти

Ограничения

Ограничен брой интеграции

Ценообразуване

Безплатно : Безплатно с неограничен брой контакти

Стартово ниво : Започва от 25 долара на месец

Бизнес : Започва от 65 долара на месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (1541+ отзива)

Capterra: 4,6 от 5 (1549+ отзива)

4. Mailchimp

Най-доброто за маркетинг, автоматизация и платформа за електронна поща

Пример за табло за аудитория в Mailchimp

Mailchimp е всеобхватна маркетингова платформа, която помага на малките предприятия да се промотират по-умно, за да растат по-бързо.

Този инструмент е чудесен за малките предприятия, тъй като ще ви помогне да автоматизирате работните процеси в маркетинговия си отдел.

Той е базиран на изкуствен интелект и ви помага да изпращате маркетингови имейли и автоматизирани съобщения, да създавате целеви рекламни кампании, да изграждате целеви страници, да изпращате пощенски картички, да улеснявате отчитането и анализа и да продавате онлайн.

Основни характеристики

Предоставя шаблони

Има WYSIWYG редактор на имейли

Динамично съдържание с възможност за тестване

Оптимизация за мобилни устройства

Отчети за доставяемостта на имейли

Управление на списъци

Задействани последователности от капкови съобщения

Ограничения

Ограничения за определени функции и дизайни при използване на безплатната версия

Ценообразуване

Безплатно: Безплатно за 500 контакта

Essentials : Започва от 13 долара на месец

Стандартен : Започва от 20 долара на месец

Премиум: Започва от 350 долара на месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,3 от 5 (12 204+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (15 822+ отзива)

5. Hootsuite

Най-подходящи за маркетинг в социалните медии

Бъдете в крак с разговорите по ключови теми, проследявайте ефективността на вашите публикации и споменавания на марката и наблюдавайте дейностите на конкурентите с Hootsuite.

Hootsuite е инструмент за управление на социални медии и маркетинг. Това приложение е чудесно за малкия бизнес, тъй като ще замести много от ръчната работа по публикуването в социалните медии.

В това приложение можете да планирате публикации в няколко социални мрежи, да управлявате органично и платено социално съдържание, да следите разговорите с клиенти и да получавате полезна информация в реално време от социалните медии, за да вземате важни маркетингови решения за вашия малък бизнес от едно място.

Основни характеристики

Планиране на публикации

Автоматизирано публикуване

Управление на множество акаунти

Управление на контакти

Управление на съдържанието

Отчети и анализи

Сегментиране на клиентите

Ограничения

Аналитиката все още може да бъде подобрена

Ценообразуване

Професионална версия: 49 долара на месец

Екип : 249 долара на месец

Бизнес : 739 долара на месец

Enterprise: достъпно на базата на персонализирани настройки

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4. 1 от 5 (3778+ отзива)

Capterra: 4,4 от 5 (3349+ отзива)

6. Canva

Най-подходящи за графичен дизайн и редактиране на снимки и видеоклипове

Създавайте лесно дизайни, маркетингови материали и други с Canva

Canva е инструмент за графичен дизайн, който улеснява създаването на графики.

Ако вие и вашият маркетинг екип за малкия ви бизнес сте начинаещи в създаването на графики, тази програма е лесна за използване и предлага всичко необходимо за създаването на визуални елементи.

С това приложение можете да създавате уникално съдържание за социални медии, презентации, покани, плакати, брошури, визитки и др. Вместо да имате няколко различни приложения за всеки визуален елемент, всичко е централизирано на едно място, което го прави отличен инструмент за вашия малък бизнес.

Основни характеристики

Създаване на шаблони

Дизайн и редактиране

Управление на реклами

Съхранение на файлове

Исторически моменти

Ограничения

Ограничени функции и опции за персонализиране

Ценообразуване

Безплатни с някои ограничения

Pro : 12,99 $ на месец за един човек

Екипи: 30 долара на месец за първите пет души

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (3787+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (10 873+ отзива)

7. KWfinder

Извършвайте проучване и анализ на ключови думи с KWFinder от Mangools.

KWFinder е инструмент за проучване на ключови думи за търсене в маркетинга.

Той намира ключови думи с ниска SEO трудност. Предоставя индексна стойност за SEO трудността въз основа на различни фактори за класиране и информация за рекламата с плащане за клик. С разрастването на вашия малък бизнес ще искате да можете да проследявате най-добрите ключови думи за SEO, така че този инструмент ще бъде отличен избор.

KWfinder е чудесен и за генериране на идеи и свежа вдъхновение за нови проекти. Така че, когато вие или вашият маркетинг екип се чувствате в застой, този инструмент може бързо да ви даде нови идеи.

Основни характеристики

Оценки на ключови думи

Цена на клик (CPC)

Алтернативни предложения за ключови думи

Трудност на ключовите думи

Анализ на SERP

Ограничения

Ограничени статистически данни за качеството на страниците

Ценообразуване

Безплатно : 10-дневен пробен период

Основен : 29,90 $ на месец

Премиум : 44,90 $ на месец

Агенция: 89,90 долара на месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (5+ рецензии)

TrustRadius: 9,9 от 10 (10+ отзива)

8. AnswerThePublic

Получете информация за потребителите, която можете да използвате, за да създадете свежо и изключително полезно съдържание, продукти и услуги с AnswerThePublic.

AnswerThePublic е инструмент, който предоставя данни за автодопълване от търсачки като Google, след което предлага полезни фрази и въпроси, които хората задават във връзка с вашата ключова дума.

Това е чудесен начин за маркетинговия екип на вашия малък бизнес да получи представа за това, което търсят читателите, и след това да го използва, за да създаде свежо и полезно съдържание и продукти.

Когато вие или вашият екип сте в недостиг на идеи, тази функция за търсене е чудесен начин да се вдъхновите. Безплатната версия предлага до три безплатни търсения на ден, така че можете лесно да я изпробвате и да видите за какво става въпрос.

Основни характеристики

Лесни за използване

Помага за преодоляване на творческата блокада

Проследяване на класирането на ключови думи

Инструменти за проучване на ключови думи

Конкурентен анализ и сравнителни таблици

Ограничения

Безплатната версия ви ограничава до само три търсения на ден.

Ценообразуване

Безплатни с някои ограничения

Месечно : 99 долара на месец

Годишен : 79 долара на месец, фактурира се ежегодно

Експерт: 199 долара на месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (24+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (9+ отзива)

9. Google Analytics

Най-подходящи за проследяване на трафика на уебсайта и измерване на ефективността на кампаниите

Измервайте възвръщаемостта на инвестициите си в реклама, както и проследявайте вашите Flash, видео и социални мрежи и приложения с Google Analytics.

Google Analytics е аналитична услуга, която предоставя статистически данни и инструменти за оптимизация на търсачките и маркетингови цели. Този инструмент е безплатен за всеки, който има акаунт в Google.

За малкия бизнес Google Analytics е полезен за проследяване на ефективността на уебсайта и събиране на данни от посетителите. Той може също да ви помогне да прецените дали маркетинговите кампании са били успешни и да откриете различни модели в ангажираността на потребителите.

Ако решите да внедрите аналитични инструменти в маркетинговите си инструменти, това трябва да бъде един от най-добрите ви избори за разрастване на малкия ви бизнес.

Основни характеристики

Безплатни за всеки, който има акаунт в Google.

Визуализация на данни

Инструменти за наблюдение

Предсказуема аналитика

Позволява на потребителите да проследяват до 200 показателя за ефективността на уебсайта.

Ограничения

Точността на данните може да бъде компрометирана от потребители, които блокират бисквитките на Google Analytics.

Ценообразуване

Безплатна версия : Отлична за малки и средни предприятия

Версия 360: Разнообразни цени, започващи от 12 500 долара на месец.

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (5995+ отзива)

Capterra: 4,7 от 5 (7332+ отзива)

10. Buzzsumo

Най-доброто за проучване на съдържание

Получете незабавен достъп до актуални новини от цял свят и открийте най-добре представящото се съдържание с BuzzSumo.

BuzzSumo е платформа, която ще ви помогне да откриете най-добрите възможности за ангажираност, съдържание и обхват в социалните медии и търсачките. Чрез този инструмент можете да откриете нови ключови думи, актуални истории, въпроси на клиенти и успешно съдържание.

Това е надежден начин да разберете какво е популярно или какво ще бъде актуална тема в социалните медии, за да можете да го приложите в маркетинговите стратегии на вашия малък бизнес. Проследяването на тези функции е важно, защото ще ви даде по-добра представа за това какво работи и какво не работи за вашата марка, така че не бива да пропускате този инструмент за вашия малък бизнес.

Основни характеристики

Проследяване на конверсиите

Филтриране по ключови думи

Отчети/анализи

Управление на съдържанието

Опции за проследяване на актуалните тенденции в социалните медии

Мониторинг в реално време

Ограничения

Оптималното използване на платформата може да бъде сложно поради многото функции

Ценообразуване

Безплатни с някои ограничения

Pro : 99 $ на потребител/месец

Плюс : 179 долара на потребител/месец

Големи: 299 $ на потребител/месец

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,5 от 5 (95+ отзива)

Capterra: 4,5 от 5 (136+ отзива)

11. Narrato

Централизирайте всичките си системи и процедури за съдържание с Narrato Workspace.

Narrato Workspace е инструмент за създаване на съдържание, сътрудничество, работни процеси и управление на проекти. Той служи и като платформа за писане на съдържание за поръчки на уебсайтове, блогове и SEO съдържание. На тази платформа можете да публикувате обяви за работа и да наемете проверени по качеството свободни копирайтъри и автори на съдържание за нуждите на вашия малък бизнес.

Така че, ако се намирате в затруднение при създаването на съдържание, трябва да разгледате този инструмент. С системата за управление на идеи, персонализирани шаблони и възможността за свързване с фрийлансъри, вашият малък бизнес със сигурност ще се възползва от този инструмент.

Основни характеристики

Инструменти за сътрудничество

Персонализирани шаблони

Изглед на Гант/Времева линия

Управление на идеи

Календар за съдържание

Ограничения

Би могло да се подобри интеграцията на платформата.

Ценообразуване

Безплатни с някои ограничения

Pro : 9 долара на потребител/месец

Бизнес : 19 долара на потребител/месец

Персонализирани: Налични на базата на персонализиране

Отзиви и оценки на клиенти

G2 : 4,8 от 5 (22+ отзива)

Capterra: 4,9 от 5 (11+ отзива)

Бонус: Разгледайте 7 безплатни шаблона за писане на съдържание за по-бързо създаване на съдържание

При толкова много налични опции, може да отнеме много време да разберете в кои от тях си заслужава да инвестирате време и пари и кои да пропуснете. Когато търсите маркетингови инструменти за малки предприятия, ето някои ключови характеристики, които всеки маркетингов инструмент трябва да притежава.

Удобство за ползване и функционалност ?‍?

Дадена програма може да е впечатляваща и да има много страхотни функции, но ако не е лесна за използване, вероятно е по-добре да я пропуснете.

Независимо от това, което инструментът обещава, трябва да имате достъп до него и лесно да се научите как да използвате приложението или уебсайта. Освен това, ако инструментът предлага отлични инструкции и уроци с екранни снимки за навигация в инструмента, това е голям бонус.

Последното, което искате да направите, е да инвестирате в инструмент, само за да осъзнаете колко време ще трябва да отделите, за да научите как работи.

Практичност срещу цена?

Каквато и програма да решите да използвате, тя трябва да бъде практична.

Винаги преценявайте практичността на инструмента за вас и вашия екип в сравнение с цената му. Решете дали функциите са нещо, което действително ще използвате, или са просто допълнително предимство, от което нямате нужда или което е без значение за вашите нужди.

Ако практичността и ползата не надвишават разходите, тогава трябва да продължите да търсите маркетингови инструменти, които са подходящи за вашите нужди.

Мащабируемост и гъвкавост?

Вашите маркетингови инструменти трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да отговарят на текущите ви нужди и да се адаптират към вас, докато бизнесът ви се разраства. Затова, когато търсите най-модерни инструменти, потърсете такива, които предлагат опции за персонализиране и широк набор от функции, които могат да ви помогнат при изпълнението на прости и сложни задачи.

С други думи, не инвестирайте в инструмент, който решава само настоящите ви проблеми. Вместо това, потърсете дългосрочно решение, което може да подкрепи настоящите и бъдещите нужди на вашия бизнес.

Маркетинговите инструменти са нещо, което всеки малък бизнес трябва да внедри. Освободете време за вашия маркетингов екип, за да се фокусира върху по-големи и по-важни проекти.

Ако изберете нещо от този списък, обмислете внимателно функциите на всеки инструмент и се опитайте да намерите този, който отговаря на най-много от вашите изисквания, за да може екипът ви да разчита на по-малко инструменти. Ако все още ви липсват някои важни функции, уверете се, че инструментът може поне да се интегрира безпроблемно в предпочитаната от вас платформа.

ClickUp може да се интегрира с повече от 1000 различни приложения чрез Zapier. Освен това Zapier се занимава с автоматичния трансфер на данни, така че не е нужно да се притеснявате за всяка малка стъпка по пътя.

Изберете подходящия маркетингов инструмент, за да достигнете до нови клиенти, да постигнете и надминете маркетинговите си цели и да пренесете малкия си бизнес в един нов свят на ефективност.

Гост автор:

Фрея Ласковски е SEO консултант, който помага на брандовете да увеличат органичния си трафик чрез създаване и разпространение на съдържание.

Тя е цитирана в няколко онлайн издания, включително Business Insider, Fox Business, Yahoo Finance и Huffington Post. Тя е и собственик на CollectingCents, блог за лични финанси, който е създала от нулата.