17 най-добри интеграции на приложения за Slack за 2025 г. (функции, цени)

Удивително е как думата „slack” е преминала от синоним на ниска продуктивност до незаменима част от нашия работен живот днес.

От групови чатове до DM (директни съобщения), Slack е ефективен инструмент за комуникация, който печели сърцата на почти всички компании.

Въпреки това, неговата функция за чат не е достатъчна, за да доведе вашия екип до успех.

За щастие, можете да използвате интеграциите на Slack, за да се свържете с приложение на трета страна за счетоводство, управление на задачи, проследяване на времето и др. Това прави сътрудничеството много по-гладко, тъй като няма да се налага да отваряте безброй раздели или прозорци, за да управлявате задачите си.

В тази статия ще обсъдим какво представляват интеграциите на Slack и ще подчертаем 17-те най-добри от тях, включително техните основни функции и цени.

Какво представляват интеграциите на Slack?

Интеграциите на Slack са инструменти, които можете да включите в интерфейса на Slack, за да разширите възможностите си за работа от разстояние. Те ви позволяват да имате достъп до повече функционалности от една единствена платформа.

Представете си го като супермаркета в квартала, където можете да намерите всички необходими хранителни продукти, любимите си сладкиши, почистващи препарати, козметични продукти и т.н. – всичко на едно място.

Благодарение на супермаркета, не е нужно да правите допълнителни усилия (в буквален смисъл!), за да задоволите конкретните си нужди (функции) от отделни магазини (приложения).

Ето някои от предимствата на използването на интеграциите на Slack:

Централизирана платформа за управление на задачи, бюджетиране, проследяване на проблеми и др.

Подобрява комуникацията в отдалечените екипи, тъй като информацията не е разпръсната в няколко приложения. Това от своя страна спомага за изграждането на екип.

Улеснява използването, тъй като вашите колеги няма да се налага да преминават отделно обучение за работа със софтуера (което определено ще им спести време и усилия).

Нека разгледаме най-добрите интеграции на Slack, които могат да подобрят производителността на вашия екип и да ги предпазят от размотаване!

17 най-добри интеграции на приложения за Slack

ClickUp е едно от най-високо оценените инструменти за продуктивност и управление на проекти, използвани от продуктивни екипи в малки и големи компании.

Интеграцията на ClickUp със Slack предлага повече от всеки обикновен чат инструмент.

Можете да превърнете съобщенията си в Slack в задачи в ClickUp и да изпращате известия за статуса на работата, нови коментари, списъци за проверка и др. в канала си в Slack.

Можете дори да разгънете задачите в ClickUp в Slack, да прегледате съответните подробности и да предприемете незабавни действия.

Функции на интеграцията между ClickUp и Slack

Ето кратък преглед на някои полезни функции на тази интеграция на Slack

Създавайте нови задачи в ClickUp във всеки канал на Slack, като просто напишете /clickup new .

Публикувайте задачи от ClickUp в Slack с подробна информация, контекст и възможност за изпълнение на действия с задачата.

Превърнете съобщенията в задачи в ClickUp

ClickUp предлага богат на функции безплатен план завинаги , който поддържа неограничен брой членове и задачи. Платените планове започват от 5 долара на месец на потребител.

Отзиви за ClickUp

„Решаване на проблеми с комуникацията, управление на времето, делегиране и разбиране на ролите и това, върху което всеки работи и трябва да свърши. Софтуерът е страхотен за нас като екип и има много по-малко недоразумения.“ – G2Crowd

„Обичам да използвам ClickUp за всичките си нужди, свързани с управлението на работата. Лични и професионални, и особено с моя екип! Таблото за управление и шаблоните са изключително адаптивни. Плъгините (Google) също са чудесни за продуктивността и комуникацията.“ – G2Crowd

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign е софтуер за автоматизация на продажбите CRM, който може да ви помогне да увеличите значително производителността на вашия екип по продажбите.

Той помага на екипите с имейл маркетинг, автоматизация на маркетинга и CRM инструменти да подобрят задържането и удовлетвореността на клиентите.

Нека видим как тази интеграция на Slack може да разшири вашата активна клиентска база.

Функции на интеграцията между ActiveCampaign и Slack

Създавайте персонализирани съобщения в Slack, в които споменавате членове на екипа, за да управлявате билетите на клиентите.

Получавайте известия от Slack относно актуализации на статуса на потенциалните клиенти

Уведомява потребителя на Slack, когато даден контакт се абонира или отпише

Цени на ActiveCampaign

ActiveCampaign предлага платени планове, започващи от 15 долара на месец.

Отзиви за ActiveCampaign

„Въпреки че AC се справя много добре с въвеждането, все още е малко трудно да се научи. Бих искал да има повече контекстуални съвети, рецепти и/или вътрешни ресурси, за да се изградят някои ключови функции.“ – Проверена рецензия на Capterra

„Като цяло опитът ми е много добър. Когато имате проблеми, получавате отлично обслужване на клиенти. В дигиталния маркетинг го използваме всеки ден и е необходимо да има по-лесен начин за изготвяне на отчети/анализи, а в ActiveCampaign е трудно да се четат отчетите, а в началото е трудно да се използва платформата през първите седмици.“ – Проверена рецензия в Capterra

3. Calendly

Calendly е идеалният инструмент за планиране на срещи по ваше удобство.

Това ви гарантира, че няма да се налага да се занимавате с безброй имейли, за да насрочите среща. Също така ви предпазва от това да ви развалят кратката дрямка с внезапна среща, за която не сте подготвени!

Функции на интеграцията между Calendly и Slack

Достъпвайте и споделяйте линковете към вашите срещи в Calendly директно от вашия Slack фийд.

Добавете персонализирано съобщение в Slack към линковете за вашите срещи

Изберете типа и продължителността на срещата (15-минутно обобщение или 30-минутна сесия с въпроси) от интерфейса на Slack.

Цени на Calendly

Calendly предлага безплатен план, а платените планове започват от 10 долара на месец на потребител.

Отзиви за Calendly

„Много е трудно да посоча нещо, което бих подобрил. Използвам Calendly от години и не осъзнавах колко стабилни са някои от интеграциите и колко са се подобрили, така че може би малко допълнителна информация за тях би била много полезна за потребители като мен, които дори не знаеха колко много пропускат.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Колкото и да харесвам Calendly, има някои функции, които не ми допадат, но нито един софтуер не е съвършен и всички имаме различни мнения и възгледи. Функцията „Наличност“ в календара ми се струва объркваща, защото първо трябва да маркирате деня, в който искате да сте на разположение, и да посочите датата, до която сте на разположение. Бих искал Calendly да има функция, с която просто да въвеждате определена дата до края на наличността си, нещо като падащо меню. Но това е само мое мнение, все пак ми харесва колко лесен за използване е този софтуер.“ – Проверена рецензия в Capterra

4. Donut

Donut е приложение за Slack, което събира колегите на случаен принцип за забавен екипен чат. Можете също да създадете проста анкета и да изпратите въпрос с няколко възможни отговора, с до пет възможни отговора.

Той дори включва напомняния, които помагат на вас и вашия партньор по работа да изберете подходящо време за електронната среща.

Функции на интеграцията между Donut и Slack

Предлага бързи връзки за стартиране или присъединяване към канал, за да можете да действате бързо, без да излизате от Slack.

Създайте Slack канали, за да свържете различни членове на екипа

Изпращайте персонализирани съобщения, за да приветствате новите членове на отдалечения екип

Цени на Donut

Donut предлага безплатен план, а платените планове започват от 59 долара на месец.

Donut Reviews

„Виждаме как хората се свързват! В отдалечена среда това е трудно, а този инструмент им позволява да го правят.“ – G2Crowd

„Беше малко объркващо да се опитам да настроя лотарията за моя главен изпълнителен директор, но когато потърсих помощ, успях да получа това, от което се нуждаех.“ – G2Crowd

5. Dropbox

Dropbox е интелигентен начин за споделяне на файлове и съхранение на документи.

По този начин вашите колеги ще пропуснат по-малко информация и няма да допуснат грешки!

Сега има две версии на приложението Dropbox в Slack, а именно Dropbox и Dropbox Paper.

Докато Dropbox ви позволява да споделяте медийни файлове, файлове и документи, Dropbox Paper е онлайн работно място за документи, където можете да организирате и редактирате всичките си текстове, идеи и файлове.

Функции на интеграцията между Dropbox и Slack

Получете подробен преглед на вашите Dropbox файлове във вашия Slack фийд.

Получете информация за работата, споделена в разговорите в Slack, от емисиите за активност на файловете в Dropbox.

Интегрирайте с Microsoft Teams за редактиране на документи в реално време

Цени на Dropbox

Dropbox предлага безплатен план, а платените планове започват от 11,99 $/месец.

Преглед на Dropbox

„Засега няма нищо, което да не ми харесва в Dropbox Business. Но бих искал да спомена някои точки, в които разработчиците могат да внесат някои подобрения. Функцията за коментари и бележки трябва да бъде по-интуитивна и лесна за използване.“ – Проверена рецензия в Capterra

„В зависимост от плана ви, капацитетът за съхранение може да бъде малко ограничен, с малко възможности за разширяване, ако не искате да плащате много повече. Получих обаче имейл, че вече можете да разширите капацитета за съхранение по-лесно и на разумна цена.“ – Проверена рецензия в Capterra

6. Evergreen

Evergreen е приложение за Slack, което насърчава по-добрата екипна култура и създава по-добър свят за утре.

Тя насърчава взаимното признание, като ви позволява да награждавате колегите си с дървесни семена. След това, от името на вашите колеги, Evergreen засажда тези дървета. С други думи, тя максимизира производителността на вашия екип, като същевременно минимизира въглеродния им отпечатък.

Нека видим как това приложение за Slack може да ви помогне да създадете вечни бизнес отношения.

Функции на интеграцията Evergreen + Slack

Повишете производителността на работата, като признавате приноса на вашите колеги.

Излъчвайте признания в Slack каналите на цялата компания

Следете ангажираността на служителите , като експортирате CSV файл със списъка на признанията.

Цени Evergreen

Evergreen предлага платени планове, започващи от 2,99 $ на потребител на месец.

Evergreen Reviews

„Харесва ми, че това е удовлетворяващо по два начина. Получавам признание за упоритата си работа и мога да засаждам дървета.“ – G2Crowd

„Страхотно е да можем да допринесем за намаляването на въглеродния отпечатък на нашата компания с услуга, която е толкова безпроблемна и удобна като Evergreen!“ – G2Crowd

7. Favro

Favro е софтуер за съвместно планиране, който ви помага да планирате работата си по начина, по който искате.

Той ви позволява също да създавате изпълнителни табла, които включват пътната карта на целия екип. По този начин всеки е наясно с това, за което отговаря, било то създаване на дневен отчет, изготвяне на презентация или организиране на следващото пица парти!

Функции на интеграцията Favro + Slack

Позволява ви да планирате задачи и да следите времето директно от интерфейса на Slack.

Създайте Slack канали, посветени на конкретни проекти на Favro.

Преобразувайте съобщенията в Slack в задачи в Favro за секунди

Цени на Favro

Favro предлага платени планове, започващи от 12 долара на месец (за двама потребители).

Отзиви за Favro:

„Опитът ми с Favro е добър, но работата ми изисква голяма гъвкавост при подзадачите, а това е нещо, което Favro не предлага. Другите организационни аспекти функционират добре.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Този инструмент улесни автоматизирането на процесите и управлението на проекти, което е точно това, от което се нуждаем в тези времена, когато повече от половината от бизнеса работи от дома.“ – Проверена рецензия на Capterra

8. Giphy

Giphy е хранилище на анимирани GIF файлове, които хората предпочитат пред думите.

Тя ви позволява да генерирате безброй GIF файлове за всяка фраза, което ви помага да водите забавни разговори с членовете на екипа си. В края на краищата, една картинка (или GIF файл) струва колкото хиляда думи!

Функции на интеграцията между Giphy и Slack

Създавайте GIF файлове по ваш избор, като просто въведете /giphy <вашата дума/фраза> Slack команда.

Изберете от колекция от GIF файлове или разбъркайте за нова картинка

Администраторите могат да персонализират настройките за търсене, за да гарантират, че всички GIF файлове са подходящи за работното място.

Цени на Giphy

Giphy е безплатен за всички.

Giphy отзиви

„Няма съмнение – това приложение е наистина забавно за използване и можете да разчитате, че ще ви предостави почти всичко, от което се нуждаете, независимо колко е необичайно!“ – Apple Store Reviews

„Използвам това приложение от много години. Никога не ме е разочаровало.“ – Apple Store Reviews

9. GitHub

GitHub е платформа за разработка, която позволява на вашия софтуерен екип да поддържа лесно своите проекти.

Тази интеграция на приложението може да ускори работата на вашия екип за разработка, като им даде достъп до най-добрите одобрени от общността проекти и хранилища на код.

Нека видим как това се превръща в най-добрия център за общността на разработчиците чрез интегрирането на Slack.

Функции на интеграцията между GitHub и Slack

Получете пълна видимост на проектите в GitHub чрез каналите на Slack.

Отваряйте или затваряйте проблеми и изтегляйте заявки от вашето хранилище GitHub от Slack.

Получавайте актуализации за нови комити, pull заявки, нови проблеми, прегледи на код и др. с /github subscribe [име на хранилище] коментар със слэш в Slack.

Цени на GitHub

GitHub предлага безплатен план, а платените планове започват от 4 долара на месец на потребител.

GitHub отзиви

„По отношение на функциите, свързани с разработката на софтуер, Github е почти перфектен. Но би било чудесно, ако могат да добавят някои допълнителни функции. Освен това потребителският интерфейс на Github може да бъде подобрен, за да могат професионалните потребители да го използват максимално.“ – Проверена рецензия на Capterra

„Началната крива на обучение може да бъде трудна за новите потребители. Започването изисква малко подробности и практика по отношение на клонирането на хранилища, създаването на разклонение/клон, въвеждането на промени в кода и подаването на заявки за изтегляне при започването, но след като този процес бъде добре разбран, продуктът е лесен за използване.“ – Проверена рецензия на Capterra

10. Karma

Karma е Slack бот, който може да повиши морала на вашия екип, като откроява най-добре представящите се служители и отбелязва важни постижения в работата.

От споделяне на микро-обратна връзка до настройка на автоматизирани награди и оценяване на индивидуалния принос, тази интеграция на Slack гарантира, че вашата карма няма да остане незабелязана! ?

Функции на интеграцията Karma + Slack

Настройте седмична, месечна или тримесечна бонусна система с тази интеграция.

Ръководителите на екипи имат достъп до полезна информация за оценка на представянето.

Определете месечни цели, за да поведете екипа си към успеха

Цени на Karma

Karma предлага безплатен план, а платените планове започват от 30 долара на месец за работно пространство.

Karma Reviews

„Повишено удовлетворение, по-голямо признание и по-нататъшно утвърждаване на нашите основни ценности.“ – G2Crowd

„Даването и получаването на карма става все по-интуитивно. Това е елегантен начин за проследяване и насърчаване на положителните настроения в нашата онлайн общност.“ – G2Crowd

11. MailChimp

Mailchimp предлага на бизнеса всеобхватна маркетингова платформа, с която да достигне до целевата си аудитория по подходящия начин.

Тази интеграция на приложението Slack ви помага да станете маркетингов експерт с лекота, от провеждането на кампании в социалните медии до създаването на целеви страници.

Функции на интеграцията между MailChimp и Slack

Получавайте известие в Slack, когато някой се абонира или отпише от MailChimp.

Получавайте актуализации за състоянието на вашите имейл кампании в Slack

Информирайте екипа си за дейностите в MailChimp чрез каналите в Slack.

Цени на MailChimp

MailChimp предлага безплатен план, а платените планове започват от 9,99 $/месец.

Отзиви за MailChimp

„Новите потребители на имейл маркетинг може да се притесняват, че телефонната поддръжка не е достъпна на всички нива на членството в плана, но онлайн поддръжката им е наистина страхотна.“ – Проверена рецензия на Capterra

„Опитът ми с MailChimp ми спести много време и определено виждам положителни резултати, а екипът им за обслужване на клиенти е изключително полезен и любезен.“ – Проверена рецензия в Capterra

12. Nectar

Nectar е отлично средство за признаване и възнаграждаване на приноса на служителите.

Наградите могат да варират от персонализирани подаръчни пакети за „добре свършена работа“ до ексклузивни отстъпки в луксозни ресторанти и Airbnb.

Това е като Дядо Коледа за възрастни, който изпълнява техните желания. ?

Функции на интеграцията между Nectar и Slack

Получавайте известия за признание на служители директно от вашия Slack канал.

Лесно вградете Nectar в Slack за по-голямо участие

Планирайте автоматизирани съобщения за рождени дни и годишнини от работа в Slack

Цени на Nectar

Nectar предлага безплатен план, а платените планове започват от 2,75 долара на месец за потребител.

Отзиви за Nectar:

„Редовно проверявам Nectar и винаги се радвам, когато някой бъде признат за упоритата си работа и всеотдайност. Да бъда признат сам по себе си е много удовлетворяващо. Мисля, че особено в периоди на засилена дистанционна работа, това е чудесен инструмент, който може да се използва, когато искате да благодарите на другите за усилията им.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Въпреки че го използвам само от няколко месеца, не съм открил нищо негативно в този софтуер или в неговото използване. Единственото, което не ми харесва в софтуера, е ограниченият брой точки, които аз и колегите ми можем да даваме. Знам, че вероятно става въпрос само за разлика в разходите за увеличаване на броя точки, които служителите получават всеки месец, но колегите ми винаги казват, че биха искали да имат повече точки или че са раздали всичките си точки преди края на месеца.“ – Проверена рецензия в Capterra

13. Salesforce

Salesforce е CRM инструмент, който създава успешни истории както за малките, така и за големите предприятия. Той ви помага да увеличите приходите от продажби, да разширите маркетинговия си обхват и да предоставяте успешно всичките си услуги.

Нека видим как тази интеграция на Slack превръща вашия екип в сила, с която трябва да се съобразяват! ?

Функции на интеграцията между Salesforce и Slack

Получавайте подходящи известия от Salesforce във вашия Slack канал

Търсете елементи и информация за Salesforce в Slack, като въведете / salesforce

Изпращайте и получавайте съобщения между Salesforce Chatter и вашите Slack канали

Цени на Salesforce

Поискайте персонализирана оферта от Salesforce.

Отзиви за Salesforce

„Недостатъците, които открих, са малко и рядко. Ако трябва да посоча един, то това е календарът и начинът, по който функционира. Бих искал да видя някои подобрения в тази област, но освен това, предимствата са повече от недостатъците.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Постигнах огромен успех в генерирането на потенциални клиенти и документирането на взаимодействието ми с тях. Предимствата далеч надвишават недостатъците и аз постигнах по-голям успех с SalesForce Cloud, отколкото с всеки друг софтуер за продажби/CRM на пазара.“ – Проверена рецензия в Capterra

14. Teamline

Teamline е прост инструмент за управление на проекти в Slack. Той дава на вашия екип обща представа за напредъка на проекта и подобрява сътрудничеството в екипа.

Изгубили ли сте някога важни подробности за проект в дълъг коментар под дискусия за криминални документални филми?

Е, вече не е така.

С Teamline можете да създавате задачи от съобщения в Slack мигновено.

Функции на интеграцията между Teamline и Slack

Управлявайте задачи и задавайте крайни срокове от интерфейса на Slack.

Организирайте задачите си и ги групирайте в канали в Slack.

Тази интеграция предоставя на вашия Slack екип пълна картина на задачите, които са им възложени.

Цени на Teamline

Teamline предлага платени планове, започващи от 49 долара на месец.

Отзиви за Teamline

„Много ми хареса колко лесно е да се пусне продукта онлайн и да се започне работа с него. Освен това има и приемлива крива на обучение.“ – G2Crowd

„Харесва ми факта, че можете да настройвате напомняния и задачи на момента в разговорите в Slack.“ – G2Crowd

15. Time Doctor

Time Doctor ви позволява да проследявате работните часове, прекарани по всеки проект, и помага на фирмите да записват отработените часове. Тази интеграция със Slack предлага ефективно уеб-базирано решение за проследяване на времето директно във вашите Slack канали.

По този начин ще знаете колко часа сте отделили за всяка задача или проект (и може би ще намалите времето, прекарано в гледане на клипове с котки)!

Функции на интеграцията между Time Doctor и Slack

Проследявайте времето, прекарано от вашия екип в работа по даден проект, и получавайте отчети в каналите на Slack.

Добавяйте или премахвайте хора в Time Doctor, за да решите кой може да вижда известията в Slack.

Проследявайте всеки уебсайт или приложение, отворени от колегите ви по време на работа

Цени на Time Doctor

Time Doctor предлага платени планове, започващи от 7 долара на месец на потребител.

Отзиви за Time Doctor

„Нямаше нищо, което да не ми харесва в този софтуер. Просто бих искал да е по-достъпен за малък екип.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Спестих много време, като използвах Time Doctor, за да проследявам как прекарвам деня си и по кои проекти работя. Освен това не се налага да записвам нищо и да се притеснявам, че ще го загубя, преди да изпратя фактура на клиент. Така че това наистина помогна и на моята организация.“ – Проверена рецензия в Capterra

16. Zapier

Zapier ви позволява да свържете различни приложения, които използвате ежедневно, и по този начин да оптимизирате работния процес за по-добри резултати. Интегрирайте Zapier в Slack, за да автоматизирате повтарящите се задачи.

С Zapier действие в дадено приложение (тригер) може да повлияе на друго приложение. Интерактивната опция за споделяне на екрана може да се използва и за групово отстраняване на проблеми.

Но достатъчно ли е това, за да премахне всичките ви притеснения, свързани с работата? Да видим.

Функции на интеграцията Zapier + Slack

Споделяйте информация от работното си пространство в Slack към всяка друга приложение за минути.

Автоматизирайте рутинните работни процеси, за да спестите време

Споделяйте предстоящи събития от Google Календар в канал на Slack

Цени на Zapier

Zapier предлага безплатен план, а платените планове започват от 29,99 $ на месец.

Отзиви за Zapier

„Моят опит като цяло е положителен. Веднага се запознах с платформата и винаги намирах това, което търсех.“ – Проверена рецензия в Capterra

„Няма много неща, които да не ми харесват в софтуера. Трябва да внимавате платформите, които свързвате, да са настроени правилно, в противен случай информацията ви няма да бъде предадена, но всичко това може да бъде тествано преди стартирането на кампанията.“ – Проверена рецензия в Capterra

17. ZipBooks

ZipBooks е счетоводен инструмент, който ви освобождава от досадната и скучна задача по водене на счетоводството. Например, той ви позволява да създавате фактури, да отчитате разходи и да получавате полезна информация.

Инсталирайте тази интеграция от директорията на приложенията на Slack, за да опростите още повече задачите, свързани с счетоводството.

Функции на интеграцията между ZipBooks и Slack

Записвайте разходите от работното си пространство в Slack в ZipBooks

Създавайте онлайн фактури директно от вашия Slack акаунт

Прегледайте основния отчет за приходите, включително приходи, такси и нетни приходи, с помощта на командата slash в Slack.

Цени на ZipBooks

ZipBooks предлага безплатен план, а платените планове започват от 15 долара на месец.

Отзиви за ZipBooks

„Високофункционална и лесна за използване платформа за фактуриране и счетоводство на клиенти.“ – Проверена рецензия на Capterra

„Тъй като не разбирам от счетоводство, имах някои затруднения при съгласуването на някои от таксите/кредити и не можах да „отмените“ лесно това, което бях направил. Не е най-прощаващото, но тяхното обслужване на клиенти беше на най-високо ниво и ми помогна да реша проблема без допълнителни такси. Мислех, че ще трябва да наема някого, за да го оправи, а те ми дадоха безплатни съвети, за да ми помогнат да го оправя сам. “ – Проверена рецензия на Capterra

Създайте своето работно пространство с най-добрите приложения и интеграции за Slack

Интеграциите на Slack могат да направят работния ви ден по-лесно управляем, като добавят слоеве от функционалности и оптимизират операциите ви на една единствена платформа.

Споменахме някои от най-добрите интеграции на Slack, които могат да повишат производителността на вашия екип.

Въпреки това, различните екипи могат да се възползват от различни интеграции, в зависимост от функциите на инструмента, които най-добре отговарят на техните цели.

Например, ClickUp е интеграция на инструмент за управление на проекти, която ви позволява да разделите големи задачи на по-лесно управляеми подзадачи, да задавате напомняния, да разпределяте задачи, да управлявате работния процес и капацитета и т.н. Тя прави всичко това, докато е вашето приложение за сътрудничество и чат.

Какво чакате?

Опитайте ClickUp още днес, за да пренесете работата си със Slack на следващото ниво.