10 инструмента за автоматизация на продажбите за малки предприятия

Вашият екип по продажбите работи усилено, за да разшири дейността, да генерира нови бизнес възможности и да поддържа продажбите пълни с потенциални клиенти. С толкова много задачи, ежедневието им е изпълнено с безкрайни списъци с неща за вършене.
За да влоши нещата, колкото по-успешни са търговските представители, толкова повече се увеличава натоварването им. В много случаи това означава пропуснати възможности, защото екипът не може да работи достатъчно бързо, за да задоволи търсенето.
Това е добър проблем, който може да бъде решен с помощта на софтуерни програми за автоматизация на продажбите. Тук ще ви покажем какви са те и ще разгледаме предимствата на автоматизацията за вашия отдел по продажбите.
След това ще ви представим 10-те най-добри инструмента за автоматизация на продажбите. От софтуер за автоматизация на маркетинга до инструменти за управление на проекти, ще намерите всичко необходимо, за да разширите екипите си по продажбите. ?
Какво представляват инструментите за автоматизация на продажбите?
Инструментите за автоматизация на продажбите са предназначени да оптимизират работните процеси, като се заемат с отнемащите време и повтарящи се задачи. Вместо служителите да губят време в ръчно създаване на задачи и документи, тези инструменти вършат работата за екипите по продажбите, така че те да могат да се съсредоточат върху по-важни въпроси. ?
В повечето случаи тези инструменти се захранват от софтуер или изкуствен интелект, за да извършват работата автоматично. Повечето екипи по продажбите се стремят да автоматизират задачи като:
- Планиране на срещи
- Подготовка на фактури и оферти
- Проследяване на потенциални клиенти
- Изпращане на имейли за генериране на потенциални клиенти
- Обработка на повтарящи се задачи като отчитане
- Оценяване на квалифицирани потенциални клиенти в продажбения процес
Най-добрият софтуер за автоматизация на продажбите е проектиран да се справя с натоварената работа. Този тип повтарящи се задачи не изискват много умствени усилия, но отнемат времето дори на най-добрите търговски представители от по-важната работа.
Предимства на използването на инструменти за автоматизация на продажбите
Използването на инструменти за автоматизация на продажбите е лесно. Те освобождават време и премахват досадната работа, която екипите по продажбите не искат да вършат. ?
Ето и други предимства на използването на инструменти за автоматизация на продажбите:
- Подобрено управление на данните: Тези инструменти съхраняват информацията на едно място, което улеснява проследяването на данните и ключовите показатели за ефективност на продажбите, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг.
- Точни отчети: Тъй като тези инструменти се управляват от машини, вероятността от човешка грешка е елиминирана. Това означава по-добри и по-точни отчети, когато става въпрос за показателите на продажбите.
- Сътрудничество в реално време: Много от тези софтуери за автоматизация на продажбите позволяват на екипите по продажбите да работят заедно, което ги прави по-ефективни в целия процес на продажбите.
- По-добро клиентско преживяване: Приложенията за продажби ви помагат да разберете по-добре потенциалните клиенти и да назначите подходящия търговски представител за дадения акаунт. Те също така улесняват търговските представители да реагират бързо, така че да изпреварите конкуренцията в пощенските кутии на потенциалните си клиенти.
10-те най-добри инструмента за автоматизация на продажбите
Научете как да автоматизирате продажбените си процеси с тези 10 най-добри инструмента. Нашият списък с най-добрите софтуери за автоматизация на продажбите включва софтуер за управление на проекти, CRM програми и други, които ще ви помогнат да свършите работата си. ✨
1. ClickUp
ClickUp е мечтата на всеки екип по продажбите, с автоматизации, табла и CRM инструменти за управление на потенциални клиенти и оптимизиране на работните процеси. Инструментът предлага десетки интеграции, което го прави лесен за използване заедно с другите ви основни софтуерни продукти.
С ClickUp Automations, натоварената работа се извършва автоматично за вашите екипи по продажбите. С повече от 100 автоматизации, възможностите за по-ефективни работни процеси са безкрайни. Например, създавайте задачи, когато потенциален клиент насрочи демонстрация в HubSpot или когато клиент се регистрира за пробен период.
Или изпратете поздравителни имейли на целия екип по продажбите, когато някой сключи сделка, и се свържете с клиенти, които не са използвали вашите продукти от известно време. Можете да използвате автоматизацията за имейл маркетинг, оценяване на потенциални клиенти и продажбени цели.
След като автоматизацията е на място, използвайте таблата за управление на ClickUp, за да проследявате напредъка на всичките си продажбени проекти. Напълно персонализираното табло за управление улеснява разпределянето на ресурсите и подчертаването на пречките в продажбения процес.
Следете целия си процес на продажби на едно място с ClickUp Sales. Опростената настройка ви позволява да видите целия процес на продажби с един поглед. Можете да следите активността на акаунтите и да си сътрудничите с членовете на екипа, за да сключите сделки.
Освен това, използвайте вградения CRM на ClickUp, за да събирате данни и да преглеждате взаимоотношенията с клиентите. Комуникациите се ускоряват благодарение на централизираните портали за връзка с клиентите. Лесно създайте своя база данни с клиенти и задайте приоритети и персонализирани полета, за да улесните екипите по продажбите да осъществяват по-ефективна връзка с клиентите. ?️
Най-добрите функции на ClickUp
- Има повече от 1000 шаблона, включително шаблона за ежедневен отчет за продажбите от ClickUp, който улеснява проследяването на усилията и тенденциите в продажбите.
- Автоматизацията на задачите оптимизира входящите лийдове и възлага съответната работа на най-важните лица, вземащи решения.
- Потребителските полета и статуси проследяват автоматизацията на имейлите, дрип кампаниите и дейностите по продажбите в електронната търговия на едно място.
- Работете в едно пространство с десетки интеграции
Ограничения на ClickUp
- В момента ClickUp AI е достъпна само в десктоп версия, но скоро ще бъде пусната и версия за мобилни устройства.
- Големият брой функции означава, че е необходимо малко време, за да се запознаете с пълната функционалност.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда (безплатен пробен период).
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 3700 отзива)
2. Sales Cloud от Salesforce
Съчетавайки изкуствен интелект, данни и CRM на едно място, Sales Cloud от Salesforce улеснява работата на търговските представители. Този софтуер за автоматизация на продажбите ви позволява да се потопите в пътуването на клиента, за да получите информация и да увеличите ангажираността, подобрявайки процеса на продажбите.
Инструментът подобрява и взаимоотношенията с клиентите, като създава незабавни известия при пускането на нови продукти и автоматизира имейл кампании въз основа на намеренията на потребителите. Други функции за автоматизация включват периодично фактуриране, проследяване на управлението на ефективността и анализи за оптимизиране на приходите.
Най-добрите функции на Sales Cloud
- Вградената генеративна и предсказваща изкуствена интелигентност улеснява създаването на персонализирани имейли за продажби и обобщения на разговори за секунди.
- Функцията Einstein GPT защитава вашата чувствителна фирмена информация, когато използвате модели на изкуствен интелект за създаване на поредици от имейли, целеви страници и други маркетингови кампании.
- All-in-one CRM оптимизира управлението на процеса и предлага инструменти за увеличаване на приходите въз основа на съществуващите клиенти.
- Предлага безплатна пробна версия на софтуера си за автоматизация на продажбите, за да започнете.
Ограничения на Sales Cloud
- Някои потребители смятаха, че има прекалено много възможности за персонализиране, което отнема на техните екипи по продажбите повече време, отколкото е необходимо за настройване на процесите.
- За някои екипи по продажбите е необходимо време, за да се научат да работят с потребителския интерфейс, който не винаги е интуитивен.
Цени на Sales Cloud
- Стартово ниво: 25 $/месец на потребител
- Професионална версия: 80 $/месец на потребител
- Enterprise: 165 $/месец на потребител
- Неограничен: 330 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Sales Cloud
- G2: 4. 3/5 (над 15 700 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 17 700 отзива)
3. Sales Hub от HubSpot
HubSpot е един от най-добрите маркетингови инструменти на пазара, но неговите продажбени предложения са полезни и за екипи, които искат да оптимизират работните си процеси. CRM платформата ви позволява автоматично да създавате имейли, които да изпращате на клиентски сегменти, и да организирате процеса си въз основа на статуса на задачите. ✅
Използвайте HubSpot Sales, за да подобрите поддържането на потенциални клиенти, да получите информация за прогнозиране на продажбите и да създадете автоматизирани работни процеси. Независимо дали искате да оптимизирате административни задачи като отчитане или продажбени задачи като създаване и изпращане на изходящи имейли, този инструмент ще ви помогне да свършите работата.
Най-добрите функции на HubSpot
- Мобилното CRM приложение улеснява работата навсякъде – дори когато сте на път между срещи с потенциални клиенти.
- Автоматизирайте задачите, за да освободите време, така че екипът по продажбите да може активно да търси по-добри перспективи за половината от времето.
- Проследяването на обажданията автоматично записва продажбените обаждания, за да повиши ефективността.
Ограничения на HubSpot
- Цените на плановете бързо се повишават, но има безплатни опции за пробни версии за екипите по продажбите.
- Няма много интеграции, така че някои потребители се чувстваха принудени да го използват като универсален инструмент, докато те предпочитаха да използват комбинация от инструменти.
Цени на HubSpot
- Безплатно: 0 $
- Стартово ниво: 45 $/месец
- Професионална версия: 450 $/месец
- Enterprise: 1200 $/месец
Оценки и рецензии за HubSpot
- G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)
4. Overloop
Overloop е платформа за автоматизация на продажбите и решение за производителност, създадено да улесни живота на търговските представители повече от всякога. Основната цел на инструмента за автоматизация на продажбите е да оптимизира продажбените кампании и да повиши ангажираността на клиентите.
Започнете с изготвянето на списъци с потенциални клиенти и автоматично изпращайте кампании по различни канали. Управлявайте процеса от установяването на контакт до привличането на клиенти и използвайте получената информация, за да подобрите процесите си.
Най-добрите функции на Overloop
- Интеграцията с инструменти за електронна поща като Gmail и Office 365 улеснява изпращането на студени имейли и проследяването на процента на отворени писма и отговори.
- Инструментът Email Finder помага да намерите имейл адресите на потенциални контакти.
- Функцията за импортиране на CSV ви позволява да прехвърляте имейли и контактна информация от инструменти като HubSpot и Pipedrive.
Ограничения на Overloop
- Някои потребители смятат, че инструментът не е мащабируем, което го прави труден за компании, които се разрастват бързо.
- В сравнение с конкурентите, потребителите смятат, че трябва да има повече функции за изпращане на имейли.
Цени на Overloop
- Базов пакет: 99 $/потребител/месец
- Агенция Цени: Персонализирани тарифи
Оценки и рецензии за Overloop
- G2: 4,3/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4/5 (1+ отзива)
5. Growbots
Growbots е инструмент за автоматизация на изходящите продажби, чиято цел е да улесни намирането на следващия ви клиент. Регистрирайки се за акаунт, получавате достъп до над 180 милиона проверени потенциални клиенти. Ограничете списъка, като изберете от 15 критерия, включително отрасъл и приходи.
Въз основа на въведените от вас данни ще получите списък с потенциални клиенти с техните контактни данни, включително имейли, профили в социални медии и телефонни номера. Плащате само за потенциалните клиенти, които желаете. След това използвайте вградените табла за управление, за да проведете A/B тестове, да автоматизирате изходящите имейли и да следите отговорите.
Най-добрите функции на Growbots
- Базата данни с потенциални клиенти се актуализира непрекъснато чрез проверка на имейли в реално време, което гарантира актуална информация.
- Разширените филтри ви позволяват да стесните целевата си аудитория при изпращане на имейли за контакти.
- Персонализирайте кампаниите, като създавате неограничен брой шаблони за имейли, добавяте задачи като телефонни обаждания към последователности и планирате контактите въз основа на часовата зона на потенциалните клиенти.
Ограничения на Growbots
- Някои потребители смятат, че интерфейсът на платформата е объркващ.
- Други смятаха, че трябва да има повече възможности за персонализиране при контактите с нови потенциални клиенти.
Цени на Growbots
- Outreach: 49 $/месец
- All-in-One: 199 $/месец
- Pro: Персонализирана цена/месец
Оценки и рецензии за Growbots
- G2: 4,5/5 (над 100 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)
6. Pipedrive
Pipedrive е CRM система за продажби с визуален процес на продажбите, която позволява да проследявате напредъка и да ускорите растежа. Функциите за сътрудничество в екипа улесняват работата с други търговски представители и отбелязването на успехите. Използвайте Pipedrive, за да опростите въвеждането на данни, да автоматизирате планирането на срещи и да откриете нови подходи за вашите продажбени кампании. ???
Персонализираните филтри ви позволяват да сегментирате целевите пазари за по-добро достигане. Таблата за отчети и прогнозите за приходите поддържат отчетността на вашия екип. Интеграцията на Pipedrive с ClickUp ви позволява автоматично да синхронизирате задачите и да свържете CRM системата си с по-голям инструмент за управление на проекти.
Най-добрите функции на Pipedrive
- AI технологията дава информация за кампаниите и автоматизира работните процеси за по-ефективно достигане до потенциални клиенти.
- Можете да създавате напомняния за дейности, за да следите вашия продажбен процес и да увеличите ангажираността с продажбите чрез навременни кампании.
- Удобният интерфейс е лесен за използване от начинаещи, което го прави чудесен избор за екипи с по-нови търговски представители.
Ограничения на Pipedrive
- Не всички функции са достъпни в по-евтиния план.
- Някои потребители смятат, че е трудно да получат помощ от отдела за обслужване на клиенти.
Цени на Pipedrive
- Essential: 21,90 $/месец на потребител
- Разширено: 37,90 $/месец на потребител
- Професионална версия: 59,90 $/месец на потребител
- Цена: 74,90 $/месец на потребител
- Enterprise: 119 $/месец на потребител
Оценки и отзиви за Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)
7. UpLead
UpLead е инструмент за автоматизация на продажбите, създаден да ускори изготвянето на списъци с потенциални клиенти за B2B бизнеса. Докато други инструменти автоматично събират милиони имейли и данни, този се фокусира върху предоставянето само на най-подходящите потенциални клиенти – с точност от 95% или повече.
Най-добрите функции на UpLead
- Функцията за мобилен и директен набирач ви предоставя точна телефонна информация за всеки потенциален клиент.
- Данните, фокусирани върху намеренията, ви дават достъп до потенциални клиенти, които вече търсят вашите продукти и услуги.
- Проверката на имейли в реално време гарантира, че достигате до валидни и активни потенциални клиенти.
Ограничения на UpLead
- Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял.
- Абонаментите се подновяват автоматично, така че не забравяйте да ги прекратите.
Цени на UpLead
- Безплатен пробен период: 0 долара за седемдневен пробен период
- Essentials: 74 $/месец
- Плюс: 149 $/месец
- Професионален: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за UpLead
- G2: 4,7/5 (над 70 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)
8. Freshsales от Freshworks
Freshsales е интелигентна CRM система, създадена да помага на търговските представители да приключват сделките по-бързо и по-ефективно. Инструментът за продажби използва изкуствен интелект, за да оценява потенциалните клиенти, като ви помага да идентифицирате най-важните цели по-бързо.
Автоматизирайте работата по управление на потенциалните клиенти и продажбените процеси, за да освободите време за други проекти. Използвайте шаблони, за да създавате напомняния и чернови на имейли за установяване на контакт с потенциални клиенти. ?
Най-добрите функции на Freshsales
- Поредиците от продажби, базирани на поведението, ви помагат да се фокусирате върху потенциални клиенти, които са готови да използват вашите продукти и услуги.
- Използвайте силози, за да се впуснете по-дълбоко в мисленето на клиентите и да ги срещнете там, където се намират в своето пътуване.
- Автоматичните фактори за оценяване улесняват откриването на квалифицирани потенциални клиенти, за да дадете приоритет на най-важните от тях.
Ограничения на Freshsales
- Някои потребители смятат, че интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото биха искали.
- Инструментът не винаги определя потенциалните клиенти точно
Цени на Freshsales
- Безплатно: 0 $ за до трима потребители
- Растеж: 18 $/месец на потребител
- Pro: 47 $/месец на потребител
- Enterprise: 83 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Freshsales
- G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
9. Zendesk Sell
Zendesk Sell е платформа за автоматизация на продажбите, която предлага по-добър поглед върху вашия процес на продажби и поставя продажбения ви процес на автопилот. Висококачественият CRM софтуер ви позволява да автоматизирате ръчните задачи, за да повишите производителността и да оптимизирате процедурите за управление на продажбите.
Използвайте Zendesk, за да видите какво искат клиентите ви в различните етапи на продажбения процес. Получете аналитични данни, за да създадете по-ефективни кампании за достигане до клиенти. След това направете още една стъпка напред, като използвате API, за да свържете вашите технологии и да ги интегрирате с приложенията, които използвате ежедневно.
Най-добрите функции на Zendesk
- Вградените инструменти за управление на контакти улесняват проследяването на потенциални клиенти и свързването с тях чрез SMS, директни телефонни обаждания и имейли.
- Можете да създавате персонализирани шаблони и да изпращате масови имейли за половината от времето.
- Персонализираните тригери и автоматизираните задачи помагат на екипа по продажбите, и по-специално на търговските представители, да спазват графика си.
Ограничения на Zendesk
- По-напредналите функции обикновено са по-скъпи.
- Има крива на обучение, което затруднява новите потребители.
Цени на Zendesk
- Sell Team: 25 $/месец на агент
- Sell Growth: 69 $/месец на агент
- Sell Professional: 149 $/месец на агент
Оценки и рецензии за Zendesk
- G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)
10. Keap
Keap е инструмент, предназначен за малки предприятия, които искат да разширят своя процес на продажби. Използвайте интуитивния интерфейс, за да събирате потенциални клиенти, да създавате персонализирани автоматизации, за да ограничите натоварената работа, и да изпращате ангажиращи съобщения на вашата аудитория.
Най-добрите функции на Keap
- Автоматизацията спестява часове, освобождавайки време на екипа ви да се ангажира по-добре с квалифицирани потенциални клиенти.
- Благодарение на ясната организация на контактите, можете да достигнете до подходящите сегменти с целеви продукти.
- Отчетите в реално време на началния панел ви позволяват да виждате напредъка по отношение на продажбените цели.
Ограничения на Keap
- Някои действия включват повече стъпки от необходимото, което забавя процеса на продажбите.
- При големи количества данни някои показатели отнемат много време за зареждане.
Цени на Keap
- Pro: 199 $/месец
- Максимална цена: 289 $/месец
Оценки и рецензии за Keap
- G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)
- Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)
Продавайте по-добре с инструменти за автоматизация на продажбите като ClickUp
С най-добрия софтуер за автоматизация на продажбите със сигурност ще намерите начини да обслужвате клиентите си по-ефективно. От инструменти за автоматизация на задачите до генератори на потенциални клиенти, в този списък има инструмент за всяка продажбена цел. ?
Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да автоматизирате работните процеси, да изградите по-добри канали за потенциални клиенти и да взаимодействате с клиентите си. Спестете време, като автоматично създавате задачи за натоварената работа, и използвайте CRM функциите, за да организирате потенциалните си клиенти.