10 инструмента за автоматизация на продажбите за малки предприятия

Вашият екип по продажбите работи усилено, за да разшири дейността, да генерира нови бизнес възможности и да поддържа продажбите пълни с потенциални клиенти. С толкова много задачи, ежедневието им е изпълнено с безкрайни списъци с неща за вършене.

За да влоши нещата, колкото по-успешни са търговските представители, толкова повече се увеличава натоварването им. В много случаи това означава пропуснати възможности, защото екипът не може да работи достатъчно бързо, за да задоволи търсенето.

Това е добър проблем, който може да бъде решен с помощта на софтуерни програми за автоматизация на продажбите. Тук ще ви покажем какви са те и ще разгледаме предимствата на автоматизацията за вашия отдел по продажбите.

След това ще ви представим 10-те най-добри инструмента за автоматизация на продажбите. От софтуер за автоматизация на маркетинга до инструменти за управление на проекти, ще намерите всичко необходимо, за да разширите екипите си по продажбите. ?

Инструментите за автоматизация на продажбите са предназначени да оптимизират работните процеси, като се заемат с отнемащите време и повтарящи се задачи. Вместо служителите да губят време в ръчно създаване на задачи и документи, тези инструменти вършат работата за екипите по продажбите, така че те да могат да се съсредоточат върху по-важни въпроси. ?

В повечето случаи тези инструменти се захранват от софтуер или изкуствен интелект, за да извършват работата автоматично. Повечето екипи по продажбите се стремят да автоматизират задачи като:

Планиране на срещи

Подготовка на фактури и оферти

Проследяване на потенциални клиенти

Изпращане на имейли за генериране на потенциални клиенти

Обработка на повтарящи се задачи като отчитане

Оценяване на квалифицирани потенциални клиенти в продажбения процес

Най-добрият софтуер за автоматизация на продажбите е проектиран да се справя с натоварената работа. Този тип повтарящи се задачи не изискват много умствени усилия, но отнемат времето дори на най-добрите търговски представители от по-важната работа.

Използването на инструменти за автоматизация на продажбите е лесно. Те освобождават време и премахват досадната работа, която екипите по продажбите не искат да вършат. ?

Ето и други предимства на използването на инструменти за автоматизация на продажбите:

Подобрено управление на данните: Тези инструменти съхраняват информацията на едно място, което улеснява проследяването на данните и Тези инструменти съхраняват информацията на едно място, което улеснява проследяването на данните и ключовите показатели за ефективност на продажбите , без да се налага да преминавате от един инструмент към друг.

Точни отчети: Тъй като тези инструменти се управляват от машини, вероятността от човешка грешка е елиминирана. Това означава по-добри и по-точни отчети, когато става въпрос за Тъй като тези инструменти се управляват от машини, вероятността от човешка грешка е елиминирана. Това означава по-добри и по-точни отчети, когато става въпрос за показателите на продажбите.

Сътрудничество в реално време: Много от тези софтуери за автоматизация на продажбите позволяват на екипите по продажбите да работят заедно, което ги прави по-ефективни в целия процес на продажбите.

По-добро клиентско преживяване: Приложенията за продажби ви помагат да разберете по-добре потенциалните клиенти и да назначите подходящия търговски представител за дадения акаунт. Те също така улесняват търговските представители да реагират бързо, така че да изпреварите конкуренцията в пощенските кутии на потенциалните си клиенти.

Научете как да автоматизирате продажбените си процеси с тези 10 най-добри инструмента. Нашият списък с най-добрите софтуери за автоматизация на продажбите включва софтуер за управление на проекти, CRM програми и други, които ще ви помогнат да свършите работата си. ✨

Управлявайте данни за клиенти, лични задачи и комуникация в ClickUp от всяко устройство.

ClickUp е мечтата на всеки екип по продажбите, с автоматизации, табла и CRM инструменти за управление на потенциални клиенти и оптимизиране на работните процеси. Инструментът предлага десетки интеграции, което го прави лесен за използване заедно с другите ви основни софтуерни продукти.

С ClickUp Automations, натоварената работа се извършва автоматично за вашите екипи по продажбите. С повече от 100 автоматизации, възможностите за по-ефективни работни процеси са безкрайни. Например, създавайте задачи, когато потенциален клиент насрочи демонстрация в HubSpot или когато клиент се регистрира за пробен период.

Или изпратете поздравителни имейли на целия екип по продажбите, когато някой сключи сделка, и се свържете с клиенти, които не са използвали вашите продукти от известно време. Можете да използвате автоматизацията за имейл маркетинг, оценяване на потенциални клиенти и продажбени цели.

След като автоматизацията е на място, използвайте таблата за управление на ClickUp, за да проследявате напредъка на всичките си продажбени проекти. Напълно персонализираното табло за управление улеснява разпределянето на ресурсите и подчертаването на пречките в продажбения процес.

Следете целия си процес на продажби на едно място с ClickUp Sales. Опростената настройка ви позволява да видите целия процес на продажби с един поглед. Можете да следите активността на акаунтите и да си сътрудничите с членовете на екипа, за да сключите сделки.

Освен това, използвайте вградения CRM на ClickUp, за да събирате данни и да преглеждате взаимоотношенията с клиентите. Комуникациите се ускоряват благодарение на централизираните портали за връзка с клиентите. Лесно създайте своя база данни с клиенти и задайте приоритети и персонализирани полета, за да улесните екипите по продажбите да осъществяват по-ефективна връзка с клиентите. ?️

Най-добрите функции на ClickUp

Има повече от 1000 шаблона, включително шаблона за ежедневен отчет за продажбите от ClickUp , който улеснява проследяването на усилията и тенденциите в продажбите.

Автоматизацията на задачите оптимизира входящите лийдове и възлага съответната работа на най-важните лица, вземащи решения.

Потребителските полета и статуси проследяват автоматизацията на имейлите, дрип кампаниите и дейностите по продажбите в електронната търговия на едно място.

Работете в едно пространство с десетки интеграции

Ограничения на ClickUp

В момента ClickUp AI е достъпна само в десктоп версия, но скоро ще бъде пусната и версия за мобилни устройства.

Големият брой функции означава, че е необходимо малко време, за да се запознаете с пълната функционалност.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда (безплатен пробен период).

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 8500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3700 отзива)

2. Sales Cloud от Salesforce

чрез Salesforce

Съчетавайки изкуствен интелект, данни и CRM на едно място, Sales Cloud от Salesforce улеснява работата на търговските представители. Този софтуер за автоматизация на продажбите ви позволява да се потопите в пътуването на клиента, за да получите информация и да увеличите ангажираността, подобрявайки процеса на продажбите.

Инструментът подобрява и взаимоотношенията с клиентите, като създава незабавни известия при пускането на нови продукти и автоматизира имейл кампании въз основа на намеренията на потребителите. Други функции за автоматизация включват периодично фактуриране, проследяване на управлението на ефективността и анализи за оптимизиране на приходите.

Най-добрите функции на Sales Cloud

Вградената генеративна и предсказваща изкуствена интелигентност улеснява създаването на персонализирани имейли за продажби и обобщения на разговори за секунди.

Функцията Einstein GPT защитава вашата чувствителна фирмена информация, когато използвате модели на изкуствен интелект за създаване на поредици от имейли, целеви страници и други маркетингови кампании.

All-in-one CRM оптимизира управлението на процеса и предлага инструменти за увеличаване на приходите въз основа на съществуващите клиенти.

Предлага безплатна пробна версия на софтуера си за автоматизация на продажбите, за да започнете.

Ограничения на Sales Cloud

Някои потребители смятаха, че има прекалено много възможности за персонализиране, което отнема на техните екипи по продажбите повече време, отколкото е необходимо за настройване на процесите.

За някои екипи по продажбите е необходимо време, за да се научат да работят с потребителския интерфейс, който не винаги е интуитивен.

Цени на Sales Cloud

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Професионална версия: 80 $/месец на потребител

Enterprise: 165 $/месец на потребител

Неограничен: 330 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Sales Cloud

G2: 4. 3/5 (над 15 700 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 17 700 отзива)

3. Sales Hub от HubSpot

чрез HubSpot

HubSpot е един от най-добрите маркетингови инструменти на пазара, но неговите продажбени предложения са полезни и за екипи, които искат да оптимизират работните си процеси. CRM платформата ви позволява автоматично да създавате имейли, които да изпращате на клиентски сегменти, и да организирате процеса си въз основа на статуса на задачите. ✅

Използвайте HubSpot Sales, за да подобрите поддържането на потенциални клиенти, да получите информация за прогнозиране на продажбите и да създадете автоматизирани работни процеси. Независимо дали искате да оптимизирате административни задачи като отчитане или продажбени задачи като създаване и изпращане на изходящи имейли, този инструмент ще ви помогне да свършите работата.

Най-добрите функции на HubSpot

Мобилното CRM приложение улеснява работата навсякъде – дори когато сте на път между срещи с потенциални клиенти.

Автоматизирайте задачите , за да освободите време, така че екипът по продажбите да може активно да търси по-добри перспективи за половината от времето.

Проследяването на обажданията автоматично записва продажбените обаждания, за да повиши ефективността.

Ограничения на HubSpot

Цените на плановете бързо се повишават, но има безплатни опции за пробни версии за екипите по продажбите.

Няма много интеграции, така че някои потребители се чувстваха принудени да го използват като универсален инструмент, докато те предпочитаха да използват комбинация от инструменти.

Цени на HubSpot

Безплатно: 0 $

Стартово ниво: 45 $/месец

Професионална версия: 450 $/месец

Enterprise: 1200 $/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

4. Overloop

чрез Overloop

Overloop е платформа за автоматизация на продажбите и решение за производителност, създадено да улесни живота на търговските представители повече от всякога. Основната цел на инструмента за автоматизация на продажбите е да оптимизира продажбените кампании и да повиши ангажираността на клиентите.

Започнете с изготвянето на списъци с потенциални клиенти и автоматично изпращайте кампании по различни канали. Управлявайте процеса от установяването на контакт до привличането на клиенти и използвайте получената информация, за да подобрите процесите си.

Най-добрите функции на Overloop

Интеграцията с инструменти за електронна поща като Gmail и Office 365 улеснява изпращането на студени имейли и проследяването на процента на отворени писма и отговори.

Инструментът Email Finder помага да намерите имейл адресите на потенциални контакти.

Функцията за импортиране на CSV ви позволява да прехвърляте имейли и контактна информация от инструменти като HubSpot и Pipedrive.

Ограничения на Overloop

Някои потребители смятат, че инструментът не е мащабируем, което го прави труден за компании, които се разрастват бързо.

В сравнение с конкурентите, потребителите смятат, че трябва да има повече функции за изпращане на имейли.

Цени на Overloop

Базов пакет: 99 $/потребител/месец

Агенция Цени: Персонализирани тарифи

Оценки и рецензии за Overloop

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4/5 (1+ отзива)

5. Growbots

чрез Growbots

Growbots е инструмент за автоматизация на изходящите продажби, чиято цел е да улесни намирането на следващия ви клиент. Регистрирайки се за акаунт, получавате достъп до над 180 милиона проверени потенциални клиенти. Ограничете списъка, като изберете от 15 критерия, включително отрасъл и приходи.

Въз основа на въведените от вас данни ще получите списък с потенциални клиенти с техните контактни данни, включително имейли, профили в социални медии и телефонни номера. Плащате само за потенциалните клиенти, които желаете. След това използвайте вградените табла за управление, за да проведете A/B тестове, да автоматизирате изходящите имейли и да следите отговорите.

Най-добрите функции на Growbots

Базата данни с потенциални клиенти се актуализира непрекъснато чрез проверка на имейли в реално време, което гарантира актуална информация.

Разширените филтри ви позволяват да стесните целевата си аудитория при изпращане на имейли за контакти.

Персонализирайте кампаниите, като създавате неограничен брой шаблони за имейли, добавяте задачи като телефонни обаждания към последователности и планирате контактите въз основа на часовата зона на потенциалните клиенти.

Ограничения на Growbots

Някои потребители смятат, че интерфейсът на платформата е объркващ.

Други смятаха, че трябва да има повече възможности за персонализиране при контактите с нови потенциални клиенти.

Цени на Growbots

Outreach: 49 $/месец

All-in-One: 199 $/месец

Pro: Персонализирана цена/месец

Оценки и рецензии за Growbots

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

6. Pipedrive

чрез Pipedrive

Pipedrive е CRM система за продажби с визуален процес на продажбите, която позволява да проследявате напредъка и да ускорите растежа. Функциите за сътрудничество в екипа улесняват работата с други търговски представители и отбелязването на успехите. Използвайте Pipedrive, за да опростите въвеждането на данни, да автоматизирате планирането на срещи и да откриете нови подходи за вашите продажбени кампании. ??‍?

Персонализираните филтри ви позволяват да сегментирате целевите пазари за по-добро достигане. Таблата за отчети и прогнозите за приходите поддържат отчетността на вашия екип. Интеграцията на Pipedrive с ClickUp ви позволява автоматично да синхронизирате задачите и да свържете CRM системата си с по-голям инструмент за управление на проекти.

Най-добрите функции на Pipedrive

AI технологията дава информация за кампаниите и автоматизира работните процеси за по-ефективно достигане до потенциални клиенти.

Можете да създавате напомняния за дейности, за да следите вашия продажбен процес и да увеличите ангажираността с продажбите чрез навременни кампании.

Удобният интерфейс е лесен за използване от начинаещи, което го прави чудесен избор за екипи с по-нови търговски представители.

Ограничения на Pipedrive

Не всички функции са достъпни в по-евтиния план.

Някои потребители смятат, че е трудно да получат помощ от отдела за обслужване на клиенти.

Цени на Pipedrive

Essential: 21,90 $/месец на потребител

Разширено: 37,90 $/месец на потребител

Професионална версия: 59,90 $/месец на потребител

Цена: 74,90 $/месец на потребител

Enterprise: 119 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Pipedrive

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2800 отзива)

7. UpLead

чрез UpLead

UpLead е инструмент за автоматизация на продажбите, създаден да ускори изготвянето на списъци с потенциални клиенти за B2B бизнеса. Докато други инструменти автоматично събират милиони имейли и данни, този се фокусира върху предоставянето само на най-подходящите потенциални клиенти – с точност от 95% или повече.

Най-добрите функции на UpLead

Функцията за мобилен и директен набирач ви предоставя точна телефонна информация за всеки потенциален клиент.

Данните, фокусирани върху намеренията, ви дават достъп до потенциални клиенти, които вече търсят вашите продукти и услуги.

Проверката на имейли в реално време гарантира, че достигате до валидни и активни потенциални клиенти.

Ограничения на UpLead

Някои потребители смятат, че потребителският интерфейс е остарял.

Абонаментите се подновяват автоматично, така че не забравяйте да ги прекратите.

Цени на UpLead

Безплатен пробен период: 0 долара за седемдневен пробен период

Essentials: 74 $/месец

Плюс: 149 $/месец

Професионален: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за UpLead

G2: 4,7/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 70 отзива)

8. Freshsales от Freshworks

чрез Freshworks

Freshsales е интелигентна CRM система, създадена да помага на търговските представители да приключват сделките по-бързо и по-ефективно. Инструментът за продажби използва изкуствен интелект, за да оценява потенциалните клиенти, като ви помага да идентифицирате най-важните цели по-бързо.

Автоматизирайте работата по управление на потенциалните клиенти и продажбените процеси, за да освободите време за други проекти. Използвайте шаблони, за да създавате напомняния и чернови на имейли за установяване на контакт с потенциални клиенти. ?

Най-добрите функции на Freshsales

Поредиците от продажби, базирани на поведението, ви помагат да се фокусирате върху потенциални клиенти, които са готови да използват вашите продукти и услуги.

Използвайте силози, за да се впуснете по-дълбоко в мисленето на клиентите и да ги срещнете там, където се намират в своето пътуване.

Автоматичните фактори за оценяване улесняват откриването на квалифицирани потенциални клиенти, за да дадете приоритет на най-важните от тях.

Ограничения на Freshsales

Някои потребители смятат, че интерфейсът не е толкова интуитивен, колкото биха искали.

Инструментът не винаги определя потенциалните клиенти точно

Цени на Freshsales

Безплатно: 0 $ за до трима потребители

Растеж: 18 $/месец на потребител

Pro: 47 $/месец на потребител

Enterprise: 83 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Freshsales

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

9. Zendesk Sell

чрез Zendesk

Zendesk Sell е платформа за автоматизация на продажбите, която предлага по-добър поглед върху вашия процес на продажби и поставя продажбения ви процес на автопилот. Висококачественият CRM софтуер ви позволява да автоматизирате ръчните задачи, за да повишите производителността и да оптимизирате процедурите за управление на продажбите.

Използвайте Zendesk, за да видите какво искат клиентите ви в различните етапи на продажбения процес. Получете аналитични данни, за да създадете по-ефективни кампании за достигане до клиенти. След това направете още една стъпка напред, като използвате API, за да свържете вашите технологии и да ги интегрирате с приложенията, които използвате ежедневно.

Най-добрите функции на Zendesk

Вградените инструменти за управление на контакти улесняват проследяването на потенциални клиенти и свързването с тях чрез SMS, директни телефонни обаждания и имейли.

Можете да създавате персонализирани шаблони и да изпращате масови имейли за половината от времето.

Персонализираните тригери и автоматизираните задачи помагат на екипа по продажбите, и по-специално на търговските представители, да спазват графика си.

Ограничения на Zendesk

По-напредналите функции обикновено са по-скъпи.

Има крива на обучение, което затруднява новите потребители.

Цени на Zendesk

Sell Team: 25 $/месец на агент

Sell Growth: 69 $/месец на агент

Sell Professional: 149 $/месец на агент

Оценки и рецензии за Zendesk

G2: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 100 отзива)

10. Keap

чрез Keap

Keap е инструмент, предназначен за малки предприятия, които искат да разширят своя процес на продажби. Използвайте интуитивния интерфейс, за да събирате потенциални клиенти, да създавате персонализирани автоматизации, за да ограничите натоварената работа, и да изпращате ангажиращи съобщения на вашата аудитория.

Най-добрите функции на Keap

Автоматизацията спестява часове, освобождавайки време на екипа ви да се ангажира по-добре с квалифицирани потенциални клиенти.

Благодарение на ясната организация на контактите, можете да достигнете до подходящите сегменти с целеви продукти.

Отчетите в реално време на началния панел ви позволяват да виждате напредъка по отношение на продажбените цели.

Ограничения на Keap

Някои действия включват повече стъпки от необходимото, което забавя процеса на продажбите.

При големи количества данни някои показатели отнемат много време за зареждане.

Цени на Keap

Pro: 199 $/месец

Максимална цена: 289 $/месец

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (над 1200 отзива)

С най-добрия софтуер за автоматизация на продажбите със сигурност ще намерите начини да обслужвате клиентите си по-ефективно. От инструменти за автоматизация на задачите до генератори на потенциални клиенти, в този списък има инструмент за всяка продажбена цел. ?

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да започнете да автоматизирате работните процеси, да изградите по-добри канали за потенциални клиенти и да взаимодействате с клиентите си. Спестете време, като автоматично създавате задачи за натоварената работа, и използвайте CRM функциите, за да организирате потенциалните си клиенти.