10-те най-добри приложения за продажби за търговски представители, които да увеличат приходите през 2025 г.

Съществуват десетки софтуерни приложения, които са създадени, за да улеснят работата на маркетинговите и продажбените екипи. Но при толкова голям избор, разбирането на наличните опции и сравняването им отнема време.

Не се притеснявайте, ние сме направили проучването за вас! В този наръчник за най-добрите приложения за продажби ще разгледаме някои от най-популярните софтуерни платформи за маркетинг и продажби в бранша и ще изброим техните конкретни предимства и недостатъци. С тази лесна разбивка ще имате цялата информация, от която се нуждаете, за да направите правилния избор, когато избирате следващото си приложение за продажби. ✨

Какво да търсите в приложенията за продажби?

Инструментите, които предоставяте на екипа си по продажбите, могат да окажат силно влияние върху броя на сделките, които те ще могат да сключат. При оценяването на приложенията за продажби за вашия бизнес има седем ключови фактора, които отличават най-добрите приложения за продажби от конкурентите им:

Възможности за интеграция: Приложението за продажби трябва да се интегрира добре с другите приложения във вашия технологичен пакет, като например платформата ви за маркетингови имейли или системата ви за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Мобилен интерфейс: Мобилните приложения за продажби позволяват на вас и вашия екип да работите отвсякъде, независимо дали сте в заседателна зала или общувате с колеги на маркетингова конференция. Удобни за ползване процеси: Приложението за продажби е полезно само ако всички, включително търговските представители, се чувстват комфортно да го използват в ежедневната си работа. Опции за персонализиране: Приложението трябва да ви позволява да съобразите неговите полета и работния процес с вашите специфични вътрешни процеси и изисквания. Сътрудничество и комуникация: Ефективните функции за сътрудничество и комуникация позволяват на вашия екип да поддържа връзка, да споделя бележки за взаимодействията с клиенти и да обменя идеи. Отчети и анализи: Проследявайте ключови показатели за продажбите и измервайте индивидуалните и екипните резултати, за да получите допълнителна информация за състоянието на маркетинга и продажбите във вашата организация. Поддръжка на клиенти и обучение: Ако нещо се обърка, искате да получите бързо решение, преди това да застраши продажбите ви.

10-те най-добри приложения за продажби

Индивидуалните тактики за продажби могат да варират от бранш до бранш, но всички високопроизводителни екипи по продажбите имат сходни нужди. Проучихме множество приложения и софтуерни платформи за продажби, за да създадем този списък с 10-те ни любими приложения за продажби. Ако искате да постигнете целите си за продажби, да изградите по-силни взаимоотношения с клиентите и да сключите повече продажби всеки тримесечие, това са най-добрите приложения за продажби, които можете да използвате. 📅

Най-доброто за управление на задачи и сътрудничество

Научете повече Създайте персонализиран ClickUp Sales Dashboard, за да проследявате ключовите показатели в целия процес.

ClickUp е мощна платформа за управление на проекти и продажби. Уникалните й организационни функции я правят идеалния CRM за управление на целия ви продажбен процес. Можете дори да следите показателите на продажбите, за да вземете по-информирани решения.

Софтуерът за управление на продажбите разполага с разнообразни шаблони, които допълнително подпомагат различните ви работни процеси в областта на продажбите и маркетинга, включително CRM шаблони, шаблони за оферти и шаблони за отчети за продажбите. Има и шаблони за обширните функции за управление на задачите на ClickUp, които ще ви помогнат да организирате вашите екипи по продажбите, така че да следват най-подходящите потенциални клиенти и да използват времето си по най-добрия начин.

Ефективните екипи по продажбите се нуждаят от ефективна комуникация, затова ClickUp предлага набор от надеждни инструменти, които улесняват сътрудничеството между членовете на екипа по продажбите. Те ще могат да оставят коментари, да споменават други членове на екипа по име и лесно да споделят важни файлове. А що се отнася до повишаването на ефективността на вашите търговци, членовете на екипа, които са затънали в повтарящи се задачи, е малко вероятно да работят ефективно. За щастие, ClickUp разполага с всеобхватни автоматизации, които намаляват тези задачи и позволяват на търговците да се съсредоточат върху важната работа.

Най-добрите функции на ClickUp

Мощни функции за управление на задачите, които дават възможност на вашите търговски екипи да останат фокусирани

Функциите за сътрудничество държат екипите в течение и информирани

Интеграцията с популярни инструменти и други софтуерни платформи допълнително оптимизира вашите CRM работни процеси.

Високо персонализираните табла за управление предлагат точно информацията, от която се нуждаете.

Мобилно приложение, с което да работите, докато сте в движение

Ограничения на ClickUp

С толкова много мощни функции и изгледи, някои нови потребители може да се сблъскат с лека крива на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 USD/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Създавайте и организирайте задачи по екип, тип резултат, приоритет, крайни срокове и състояние на одобрение с шаблона за план за продажби на ClickUp.

2. Insightly

Най-доброто за CRM (управление на взаимоотношенията с клиентите)

чрез Insightly

Insightly е CRM платформа, която предоставя на вашия екип по продажбите инструментите, необходими за оптимизиране на процесите по продажбите. Тя разполага с мобилни приложения за продажби за iOS и Android, които осигуряват офлайн достъп, така че служителите да могат да работят по продажбите, независимо къде се намират.

Функциите на Insightly помагат на екипите по продажбите да управляват процеса на продажбите, да проследяват ключови показатели и да сключват повече сделки. С инструментите за управление на потенциални клиенти на софтуера, търговските агенти могат по-добре да приоритизират усилията си, което им позволява да изграждат най-плодотворни и полезни за сключването на сделки взаимоотношения с клиентите.

Мениджърите по продажбите ще оценят функциите за управление на задачите и задълбочен анализ на продажбите на Insightly. Можете да подобрите функционалността чрез интегриране с популярни инструменти като LinkedIn Sales Navigator, Google Maps и Google Calendar.

Най-добрите функции на Insightly

Създадени на същата платформа като CRM за лесен поток на данни.

Лесен за използване интерфейс с табла за споделяне

Интелигентни инструменти за сегментиране и таргетиране на аудиторията

Разширени анализи за лесно проследяване на напредъка

Ограничения на Insightly

Потребителският интерфейс понякога е бавен.

Нуждаете се от повече функции за автоматична синхронизация на данни

Цени на Insightly

Плюс : 99 $/месец

Професионална : 499 $/месец

Enterprise: 999 $/месец

Оценки и рецензии за Insightly

G2 : 4. 2/5 (800+ отзива)

Capterra: 4/5 (над 600 отзива)

3. Pipedrive

Най-доброто за проследяване на продажбите и данните за клиентите

чрез Pipedrive

Pipedrive е едно от най-добрите приложения за продажби на пазара. Неговите функции са проектирани както за индивидуални търговски представители, така и за екипи по продажбите. Неговите инструменти за продажби ще помогнат на вашия екип да управлява по-ефективно процеса на продажбите. Pipedrive ви позволява да проследявате продажбената дейност и да имате достъп до данни за клиентите от мобилни устройства, така че винаги да сте в течение.

От генериране на потенциални клиенти до сключване на продажби, Pipedrive обхваща целия процес на продажбите. Това намалява необходимостта от използване на множество приложения и ви позволява да работите с по-малко затруднения. Интеграцията с Google Apps улеснява планирането на маршрутите за търговските представители. Свързването с LinkedIn Sales Navigator ще подобри усилията за проучване на пазара.

Най-добрите функции на Pipedrive

Ниската крива на обучение означава, че търговските представители и екипите бързо стават продуктивни.

Много опции за персонализиране, за да отговарят на индивидуалните работни процеси

Подробни отчети за екипите/ръководителите по продажбите

Мобилно приложение за управление на сделки в движение

Ограничения на Pipedrive

Ограничени възможности за брандиране

По-малко опции за автоматизация в сравнение с някои конкуренти

Цени на Pipedrive

Essential : 14,90 $/месец на потребител

Разширено : 27,90 $/месец на потребител

Професионална : 49,90 $/месец на потребител

Power : 64,90 $/месец на потребител

Enterprise: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Pipedrive

G2 : 4. 2/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2500 рецензии)

4. Calendly

Най-доброто за планиране на срещи

чрез Calendly

Calendly е инструмент за планиране и управление на срещи, който опростява процеса на планиране за вашия екип по продажбите. Планирането на срещи и други дейности често изисква много общуване, за да се намери най-подходящото време за всички. Calendly елиминира необходимостта от многобройни телефонни обаждания или имейли, като предоставя решение за самообслужване при планирането.

Чрез софтуера можете да споделяте наличността и да позволявате на потенциални клиенти, клиенти и други заинтересовани страни да резервират срещи директно в приложението. Това премахва безкрайното общуване, така че можете да се съсредоточите върху взаимоотношенията с клиентите, управлението на потенциални клиенти и други задачи, които помагат за сключването на сделки.

Най-добрите функции на Calendly

Автоматично разпределя срещите към подходящите хора

Calendly се интегрира с Salesforce за по-разширена функционалност.

Уведомленията напомнят на всички страни за предстоящи срещи за продажби.

Направете си бележки преди срещите, за да не забравите нищо.

Ограничения на Calendly

Цената е по-висока от тази на някои конкуренти, като се има предвид наборът от функции.

Може да бъде трудно за използване при по-напреднали нужди

Цени на Calendly

Basic : Безплатно завинаги

Essentials : 8 долара на месец на работно място

Професионална : 12 $/месец на работно място

Teams : 16 USD/месец на работно място

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Calendly

G2 : 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

5. Mailshake

Най-доброто за имейл комуникация и автоматизация

чрез Mailshake

Mailshake е платформа за продажби, която помага за увеличаване на продажбите чрез оптимизиране на процесите по изпращане на имейли и последващо проследяване. Търговските представители могат да използват Mailshake за създаване на персонализирани шаблони за имейли, планиране на автоматични поредици от имейли и проследяване на показателите за ангажираност. Това го прави едно от най-добрите приложения за продажби за управление на имейли.

Софтуерът се интегрира с популярни доставчици на пощенски услуги за безпроблемно преживяване, което минимизира натоварването. Подобрете резултатите си с функции като A/B тестване и инструменти за сътрудничество. В допълнение към автоматизацията на продажбите, Mailshake предоставя анализи за наблюдение на напредъка и измерване на резултатите.

Най-добрите функции на Mailshake

Интуитивният, лесен за научаване интерфейс опростява подреждането на писмата

Цялостно обучение и отзивчив екип за въвеждане в работата

Интелигентните препоръки помагат за подобряване на доставяемостта на имейлите

Автоматизирано почистване на списъка с имейли

Ограничения на Mailshake

Цените са по-високи от тези на подобни конкуренти.

Ограничена интеграция с приложения на трети страни

Цени на Mailshake

Email Outreach : 699 $/година на потребител

Sales Engagement: 999 $/година на потребител

Оценки и рецензии за Mailshake

G2 : 4,7/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

6. Dropbox Sign

Най-доброто за управление на документи и сътрудничество

чрез Dropbox Sign

Преди известно като HelloSign, Dropbox Sign е платформа за електронни подписи, която опростява процеса на подписване на документи. В продажбите се занимавате с много документи. Това може да доведе до много комуникация и изгубени документи.

Dropbox Sign улеснява проследяването на документите, които трябва да бъдат подписани. Заинтересованите страни могат да подписват документи само с няколко кликвания, което намалява тежестта на административните задачи, така че да можете да се съсредоточите върху самия процес на продажбите.

Най-добрите функции на Dropbox Sign

Достъпни цени

Опростен интерфейс, който служителите в офиса и клиентите могат да използват с лекота

Създаването на шаблони помага да управлявате ресурсите и да спестите време от иначе повтарящи се задачи.

Плъгинът за Gmail допълнително ускорява процесите по искане и получаване на подписи.

Ограничения на Dropbox Sign

Мобилната поддръжка не е толкова добра, колкото би могла да бъде

Липсва възможност за предварително попълване на шаблон

Цени на Dropbox Sign

Безплатно завинаги

Essentials : 15 $/месец

Dropbox + eSign : 24,99 $/месец

Стандартен : Започва от 25 $/месец

Премиум: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dropbox Sign

G2 : 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 1300 отзива)

Опитайте тези алтернативи на Dropbox Paper!

7. Dialpad

Най-доброто за комуникация и обаждания

Чрез Dialpad

Dialpad е облачна телефонна система, която има за цел да подобри значително продажбите по телефона. Платформата позволява традиционни телефонни разговори, видеоразговори и съобщения в рамките на една платформа. Този инструмент за продажби е пълен с функции, които ще го превърнат в едно от любимите ви приложения за управление на потенциални клиенти, включително пренасочване на повиквания, записване на разговори и анализи.

Освен това, мощните инструменти за обработка на реч с изкуствен интелект автоматично транскрибират разговорите в реално време. Сбогувайте се с воденето на бележки по време на срещи! Dialpad предоставя постоянен запис на всичко и се интегрира с популярния софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти, като Zoho CRM, така че съответната информация за клиентите остава актуална.

Най-добрите функции на Dialpad

Обединява множество канали за комуникация, като телефон, текстови съобщения и директни съобщения.

Вгражда изкуствен интелект и автоматично и незабавно транскрибира разговорите.

Инструментите за коучинг обучават служителите да бъдат по-ефективни при разговорите

Споделянето на снимки и видеоклипове улеснява сътрудничеството

Ограничения на Dialpad

Липсват опции за персонализирана интеграция

Липса на опции за мелодии

Цени на Dialpad

Pro : 95 $/месец на потребител

По поръчка: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Dialpad

G2 : 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Gong!

8. Spotio

Най-доброто за продажби на място и дейности, базирани на местоположението

чрез Spotio

Spotio е приложение за проследяване на продажбите и управление на територии за търговски представители на терен. То предоставя на екипите по продажбите инструменти и данни, базирани на местоположението, за планиране на маршрути, проследяване на продажбените дейности и управление на територии. Функциите му включват управление на потенциални клиенти, картографиране на територии и регистриране.

Мобилното приложение за продажби помага за събирането на данни за клиентите в движение, опростява въвеждането на данни и подобрява взаимодействието с клиентите. Освен че се интегрира с Google Maps за по-добро планиране на маршрутите, софтуерът може да комуникира с популярни инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите, за да поддържа синхронизация.

Най-добрите функции на Spotio

Шаблони за планове за продажби , имейли, обаждания и текстови съобщения

Автоматизирано събиране на CRM данни

Проследява активността във всички канали за комуникация

Алгоритми за квалифициране на потенциални клиенти за B2B и B2C компании

Ограничения на Spotio

Понякога избира простотата пред ефективността

Навигацията в интерфейса може да бъде объркваща.

Цени на Spotio

Екип : Свържете се с нас за цени

Бизнес : Свържете се с нас за цени

Pro : Свържете се с нас за цени

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Spotio

G2 : 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (78 отзива)

9. Apptivo

Най-доброто за управление на бизнеса

чрез Apptivo

Apptivo е цялостна платформа за CRM и бизнес управление. Тя включва различни инструменти, които помагат на екипите по продажбите да работят по-ефективно, като функции за управление на продажбите, интеграция на имейли, изготвяне на оферти и фактуриране, както и проследяване на ключови показатели. CRM възможностите на софтуера улесняват процесите по продажбите, като генериране на потенциални клиенти и взаимодействия с клиенти.

Адаптирайте работните си процеси с персонализирани етапи на продажбите, съчетавайки уникални цикли на продажбите с възможностите на софтуера. Интеграцията с популярни доставчици на електронна поща и други основни продукти за бизнеса намалява въвеждането на данни и обединява цялата комуникация в една платформа. Версиите за iOS и Android предлагат мощни мобилни приложения за тези, които са в движение.

Най-добрите функции на Apptivo

Много опции за персонализиране, за да се адаптират към всеки работен процес

Лесна за използване функция „плъзгане и пускане” за основни задачи

Лесно мащабира възможностите с разрастването на вашия бизнес

Подкрепата за въвеждане в работата предоставя обширни ресурси за обучение

Ограничения на Apptivo

Конфигурирането на персонализирани работни процеси изисква известно време за обучение.

Новите функции понякога са бъгати.

Цени на Apptivo

Безплатно завинаги

Lite : 10 $/месец на потребител

Премиум : 15 $/месец на потребител

Ultimate : 25 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Apptivo

G2 : 4,3/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 600 рецензии)

10. SalesRabbit

Най-доброто за дейности, базирани на местоположението

чрез SalesRabbit

SalesRabbit е друга платформа за подпомагане на продажбите, предназначена за търговски представители, работещи на терен. Те ще разполагат с всички инструменти, от които мобилните представители се нуждаят на своите мобилни устройства, за да оптимизират усилията си за продажби от врата на врата, включително функции за проследяване на потенциални клиенти, управление на територията и инструменти за сътрудничество, за да могат екипите по продажбите да работят ефективно заедно.

Членовете на екипа ще могат да споделят информация и да координират усилията си за увеличаване на продажбите. Междувременно мениджърите по продажбите могат да използват функцията за анализ, за да проследяват представянето на отделните търговски представители или на целите екипи по продажбите. SalesRabbit е достъпно както за iOS, така и за Android, така че търговските представители могат да сключват сделки, независимо от избраната от тях платформа.

Най-добрите функции на SalesRabbit

Проследява потенциалните клиенти ефективно и планира маршрутите между тях

Следи напредъка на екипа по продажбите

Предоставя цифрово хранилище за важни документи

Интегрира се с други водещи бизнес софтуери

Ограничения на SalesRabbit

Проследяването на местоположението не винаги е точно

Данните могат да се актуализират по-често

Цени на SalesRabbit

Lite : Безплатно завинаги

Екип : 25 $/месец

Pro : 35 $/месец

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за SalesRabbit

G2 : 4,5/5 (над 300 рецензии)

Capterra: 4,2/5 (над 100 отзива)

Реализирайте продажбата с най-доброто мобилно приложение за продажби

Най-добрите приложения за продажби ви помагат да достигнете до нови клиенти без усилие. Независимо дали сте на терен или работите дистанционно, има приложение за продажби, което е идеално за вас. В ClickUp улесняваме продажбите, като интегрираме инструменти за продажби с нашия мощен софтуер за управление на проекти, така че всеки екип да остане свързан. Но не се доверявайте само на думите ни. Започнете безплатно Workspace още днес!