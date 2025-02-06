Топ 15 софтуера за автоматизация на задачи за 2025 г., за да увеличите производителността

Автоматизацията, приложена към ефективна работа, ще увеличи ефективността.

Автоматизацията, приложена към ефективна работа, ще увеличи ефективността.

Извършването на повтарящи се задачи като проследяване, въвеждане на данни и актуализиране на статуса може да отнеме голяма част от деня на вашия екип, оставяйки малко време за работа с висока добавена стойност.

Ето защо много компании се обръщат към софтуера за автоматизация на задачите, за да опростят операциите и да подобрят ефективността в отдели като човешки ресурси, маркетинг и финанси.

В тази публикация в блога ще разгледаме 15 от най-добрите софтуерни решения за автоматизация на задачите, които могат да променят начина, по който работите, като се справят с всичко – от затруднения в работния процес до проблеми в комуникацията в екипа.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашите 15 най-добри препоръки за софтуер за автоматизация на задачи, които ще улеснят вашия (работен) живот: ClickUp (Най-добър за автоматизация на задачи с изкуствен интелект и интеграция на работния процес)

Zapier (Най-добър за свързване на приложения и автоматизация на работния процес)

Microsoft Power Automate (най-добър за автоматизиране на задачи в инструментите на Microsoft)

Asana (най-добър за управление на проекти, фокусирани върху екипа)

Trello (най-добър за визуално проследяване на задачи с Kanban)

Airtable (най-добър за гъвкава организация на проекти и данни)

Integromat (сега Make) (Най-добър за проектиране на сложни автоматизации)

Automation Anywhere (най-добър за RPA на корпоративно ниво)

UiPath (най-добър за мащабируема автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект)

IFTTT (If This Then That) (Най-добър за проста автоматизация на устройства и приложения)

Wrike (Най-добър за управление на проекти в реално време)

TimeHero (Най-добър за оптимизиране на задачите и времето)

Kissflow (Най-добър за визуална автоматизация на работния процес)

Motion (най-добър за планиране на производителността с помощта на изкуствен интелект)

Monday.com (най-добър за персонализирани работни процеси в екип)

Какво трябва да търсите в софтуера за автоматизация на задачите?

Намирането на подходящия софтуер за автоматизация на задачите може да се усеща като важно решение. При толкова много налични опции е полезно да знаете какво наистина има значение. Нека обсъдим ключовите характеристики, които трябва да вземете под внимание, за да изберете инструмент, който отговаря на нуждите на вашия екип и целите ви. 👇

Роботизирана автоматизация на процесите (RPA): Изберете платформи, които поддържат RPA за автоматизиране на повтарящи се, базирани на правила задачи, като въвеждане на данни или попълване на формуляри.

Машинно обучение и изкуствен интелект: Изберете платформи, които интегрират изкуствен интелект (AI), за да предсказват резултати и да вземат интелигентни решения.

Възможности за интеграция: Осигурете безпроблемна интеграция с вашите съществуващи системи (например, електронна поща, CRM, управление на проекти) за цялостна автоматизация на работния процес.

Подход без код/с малко код: Изберете софтуер с подход без код или с малко код, който ви позволява да създавате автоматизации без технически познания.

Опаковъчна обработка: Изберете инструменти с възможност за обработка и оптимизиране на задачи в големи количества, което спестява време при работа с големи обеми данни.

Обработка на грешки: Потърсете вградени механизми за откриване и отстраняване на грешки в процесите на автоматизация без ръчна намеса.

Сега, когато вече знаете какво да търсите, нека разгледаме 15-те най-добри инструмента за автоматизация на задачи, които ще ви помогнат да оптимизирате работата си и да повишите производителността на целия си екип. Тези решения са създадени, за да направят ежедневните ви задачи по-лесни и по-ефективни. ⚙️

Софтуер Най-подходящ за Отличителна характеристика Безплатен пакет ClickUp Извършвайте задачи с изкуствен интелект и управление на проекти на едно място Персонализирани работни потоци, управление на задачи, проследяване на времето и интеграции Наличен Zapier Автоматизиране на работните процеси между приложенията Свързва над 2000 приложения, поддържа многоетапни работни процеси, не се изисква кодиране. Наличен Microsoft Power Automate Автоматизиране на работните процеси за екосистемата на Microsoft Дълбока интеграция с приложенията на Microsoft, автоматизация на базата на изкуствен интелект, усъвършенстван дизайн на работния процес Наличен Asana Управление на проекти и задачи Управление на задачи, графици, отчети, персонализирани шаблони и интеграции Наличен Trello Визуално управление на проекти Kanban табла, Power-Ups (интеграции), автоматизация на задачите Наличен Airtable Гъвкаво управление на проекти и данни Персонализирани бази данни, шаблони и инструменти за сътрудничество; интегрира се със стотици приложения. Наличен Integromat (Make) Визуален дизайн на автоматизацията Усъвършенствани автоматизации без кодиране, подробен конструктор на сценарии, свързване с над 1000 приложения Наличен Automation Anywhere Автоматизация на ниво предприятие Роботизирана автоматизация на процесите (RPA), интеграция на изкуствен интелект, автоматизация на сложни работни потоци Не е налично UiPath Роботизирана автоматизация на процесите RPA с изкуствен интелект, мащабируеми ботове, цялостна автоматизация на бизнес операциите Наличен IFTTT Опростена автоматизация на задачите Аплети, които свързват устройства, приложения и услуги с над 600 услуги Наличен Wrike Управление на проекти за екипи Проследяване на задачи, сътрудничество в реално време, споделяне на файлове и диаграми на Гант Наличен TimeHero Управление на времето и задачите Интелигентно планиране, автоматизирано приоритизиране на задачите, проследяване на времето и интелигентно планиране Наличен Kissflow Автоматизация на работния процес и управление на бизнес процесите Визуален конструктор на работни потоци, управление на процеси, интеграции с множество инструменти Наличен Motion Лична продуктивност и планиране Приоритизиране на задачите с помощта на изкуствен интелект, интеграция с интелигентен календар, автоматично планиране Наличен Monday. com Управление на екипни проекти и задачи Персонализирани табла, проследяване на времето, отчети, автоматизации и интеграции с множество приложения. Наличен

1. ClickUp (най-добър за автоматизация на задачи с изкуствен интелект и интеграция на работния процес)

Управлението на задачите може бързо да се превърне в главоболие, особено когато се натрупват повтарящи се задачи. ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, улеснява нещата с автоматизация на задачите, задвижвана от изкуствен интелект, която се занимава с натоварената работа вместо вас.

ClickUp Automations

Започнете с ClickUp Automations Създавайте лесно персонализирани работни процеси с ClickUp Automations.

ClickUp Automations опростява повтарящите се задачи, като ви позволява да задавате персонализирани правила. Можете да автоматизирате действия като задаване на задачи, актуализиране на статуса и проследяване, което прави работните ви процеси по-ефективни без ръчно усилие.

Например, можете да настроите автоматизация, която автоматично да присвоява задачи в ClickUp на конкретни членове на екипа, когато даден проект достигне определена фаза. Ако статуса на задачата се промени на „В процес“, можете автоматично да задействате изпращането на напомнително имейл до лицето, на което е присвоена задачата.

Хубавото е, че след като веднъж бъде настроен, всичко работи на автопилот, което позволява на екипа ви да се фокусира върху по-важните задачи, докато ClickUp се занимава с рутинната работа.

ClickUp Brain

Автоматизирайте актуализациите, одобренията и проследяването на задачите с тригери, условия и действия, използвайки ClickUp Brain.

NLP Automation Builder на ClickUp, базиран на ClickUp Brain, интегриран AI асистент, прави автоматизацията лесна и бърза. Просто му кажете какво ви е необходимо на обикновен английски език и AI автоматично ще настрои работния процес за вас.

За всяка организация, която се бори с управлението на своите проекти, ClickUp ще помогне в сътрудничеството по задачите. С този софтуер хората могат да следят елементите от списъка със задачи и да работят по тях в определеното време. Той също така помага на екипа за управление на проекти да проследява цялостния напредък на проектите, за да гарантира спазването на крайните срокове.

ClickUp Chat

Поддържайте връзка с екипа си и организирайте разговорите с ClickUp Chat.

След като настроите автоматизациите, можете да направите още една стъпка напред с ClickUp Chat, за да сте сигурни, че екипът ви е в течение. Докато автоматизациите в ClickUp се занимават с тежките задачи, като управление на задачи и напомняния, Chat поддържа комуникацията в реално време.

Вместо да преминавате между имейли или множество приложения за съобщения, Chat ви позволява да провеждате разговори в реално време директно в ClickUp. Можете да изпращате съобщения на членовете на екипа, да задавате въпроси или да споделяте актуализации по задачите, без да губите важни информации.

📮 ClickUp Insight: За 41% от професионалистите предпочитат незабавни съобщения за комуникация в екипа. Въпреки че те предлагат бърз и ефективен обмен на информация, съобщенията често са разпръснати в различни канали, низове или директни съобщения, което затруднява по-късното им намиране. С интегрирано решение като ClickUp Chat вашите чат низове се свързват с конкретни проекти и задачи, като по този начин разговорите ви остават в контекста и са лесно достъпни. В Chat разговорите, задачите и проектите не просто се свързват – те се сближават.

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте и управлявайте задачи: Организирайте задачите с персонализирани статуси, приоритети и крайни срокове, за да сте сигурни, че сте в график и спазвате крайните срокове.

Централизирани табла: Получете полезна информация за напредъка на проектите и екипа с лесния за използване интерфейс на Получете полезна информация за напредъка на проектите и екипа с лесния за използване интерфейс на ClickUp Dashboards.

Безпроблемна интеграция: Свържете се с приложения като Zapier, HubSpot, GitHub и Twilio или създайте персонализирани уебхукове за лесно синхронизиране на данни.

Повтарящите се задачи стават лесни: Настройте Настройте повтарящите се задачи в ClickUp ) за проекти, които изискват повторение, като по този начин гарантирате, че крайните срокове се спазват последователно, без да е необходимо ръчно въвеждане.

Персонализирани работни процеси: Персонализирайте работните процеси според нуждите на вашия екип, от зависимости между задачите до персонализирани Персонализирайте работните процеси според нуждите на вашия екип, от зависимости между задачите до персонализирани изгледи в ClickUp , за да гарантирате гладкото протичане на всеки проект.

Сътрудничество с визуални средства: Използвайте Използвайте ClickUp Whiteboards за мозъчна атака, планиране на работни процеси или планиране на проекти във визуално интерактивна среда.

Ограничения на ClickUp

Богатите функции на платформата могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в браузъра или в десктоп версията за Mac или Windows PC.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Лично на мен много ми харесва изгледът на таблото на ClickUp и неговият „Me Mode“, тъй като ми помага да съм в течение с всичките си задачи по всяко време. Мога също така лесно да персонализирам колоните, за да се показват само тези, които искам, което много ми харесва. Оценявам и функцията за автоматизация (ClickUpBot). Например, ако забравя някои задачи от предишен спринт, той автоматично ги добавя към текущия ми спринт. Помага и за автоматизиране на актуализациите на статуса на задачите. Освен това ClickUp предлага отлична поддръжка. Преди няколко дни се сблъсках с някои проблеми, но успях лесно да намеря решения чрез форума на софтуера.

🤝 Напомняне: Автоматизацията не е еднократен процес. Редовно тествайте и усъвършенствайте работните си процеси, за да сте сигурни, че отговарят на променящите се нужди на екипа.

2. Zapier (най-добър за свързване на приложения и автоматизация на работния процес)

чрез Zapier

Zapier е платформа без код, която опростява автоматизацията на работния процес „ “ за фирми от всякакъв мащаб. Свързвайки над 7000 приложения, тя позволява на потребителите да автоматизират процесите между инструментите, без да се нуждаят от разработчици или ИТ поддръжка.

С Zapier можете да използвате изкуствен интелект за автоматизиране на задачи, интегриране на приложения на трети страни и използване на сигурност на корпоративно ниво.

🧠 Интересен факт: Поредица от автоматизирани задачи, която свързва две или повече приложения чрез Zapier, се нарича Zap.

Най-добрите функции на Zapier

Свържете се с популярни приложения като Canva, Grammarly и Dropbox, за да централизирате операциите си.

Използвайте инструменти за плъзгане и пускане, за да създавате и персонализирате работни потоци само за няколко минути.

Настройте автоматизирани процеси за одобрение на разходни отчети или разрешения за достъп, като намалите ръчната намеса и забавянията.

Съхранявайте, редактирайте и организирайте без усилие данните от работния си процес, като поддържате синхронизация между свързаните приложения.

Ограничения на Zapier

Настройването на Zaps изисква време и усилия, особено за начинаещи.

Могат да възникнат проблеми при извличането на полета, като международни пощенски кодове на клиенти или маркиране на клиенти.

Цени на Zapier

Основен: Безплатен

Професионална версия: 29,99 $/месец на потребител

Екип: 103,50 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier?

Това, което ми харесва в Zapier, е лекотата на употреба. По-конкретно, дори и без умения за програмиране, настройването на „Zaps“ (автоматизирани работни процеси) е интуитивно и лесно. Поетапните указания гарантират гладка настройка дори за сложни автоматизации. Харесва ми също така възможността да персонализирам Zapier. Обичам възможността да адаптирам Zaps с филтри, условия и многоетапни действия, което позволява нюансирани работни процеси, които отговарят перфектно на моите нужди.

чрез Microsoft Power Automate

Ако някога сте си пожелавали да има по-лесен начин за автоматизиране на повтарящи се процеси, без да е необходимо да имате познания по програмиране, Microsoft Power Automate може да е точно това, от което се нуждаете.

Това е платформа с ниско ниво на кодиране, създадена да ви помогне да автоматизирате работните процеси, да свържете приложенията и да оптимизирате работата на екипа си. С комбинация от изкуствен интелект, RPA и автоматизация на цифрови процеси (DPA), Power Automate прави дори и най-скучните процеси по-ефективни.

Най-добрите функции на Microsoft Power Automate

Автоматизирайте облачните приложения и услуги с DPA, за да гарантирате безпроблемното функциониране на вашите операции както на място, така и в облака.

Използвайте Copilot с изкуствен интелект, за да създавате, редактирате и усъвършенствате работни потоци с прости команди на естествен език.

Изберете от над 1000 предварително създадени API конектора или създайте свои собствени, за да свържете практически всяка система или приложение.

Ограничения на Microsoft Power Automate

Разбирането на изискванията за лицензиране и управлението на собствеността върху потоците може да бъде сложно.

Работните опашки на Power Automate не са проектирани за сценарии с висока производителност, което ограничава използването им в среди с високи изисквания.

Цени на Microsoft Power Automate

Power Automate Premium: 15 USD/месец на потребител

Power Automate Process: 150/месец на бот

Power Automate Hosted Process: 215 USD/месец за бот

Оценки и рецензии за Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

4. Asana (най-добър за управление на проекти, фокусирани върху екипа)

чрез Asana

Asana е платформа за управление на работата, която свързва задачите със стратегическите цели, улеснява сътрудничеството в екипа и проследяването на напредъка. Тя предлага функции за автоматизация, включително правила за сложни задачи, базирани на тригери, и се интегрира с платформи без код като Bardeen. ai.

Предварително създадените шаблони на платформата оптимизират работните потоци за различни процеси, като правят автоматизацията бърза и ефективна, а инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, подобряват яснотата и отчетността за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте персонализирани работни потоци без кодиране, за да се справяте с повтарящи се задачи и да мащабирате надеждни процеси в цялата организация.

Настройте автоматични известия за просрочени или наближаващи крайни срокове, за да следите задачите без да се налага да ги контролирате в детайли.

Използвайте Asana AI, за да разпределяте автоматично задачи, сортирате заявки и докладвате за напредъка, като по този начин позволявате на екипа си да се фокусира върху по-важните задачи.

Следете в реално време данните за ефективността на екипа по продажбите и състоянието на проектите, за да идентифицирате пречките и да споделяте актуализациите със заинтересованите страни.

Ограничения на Asana

Правилата не могат да се отнасят директно към подзадачи, освен ако не са свързани с няколко проекта, което усложнява автоматизацията на задачи с няколко поднива.

Една задача може да има до 60 персонализирани полета, което потенциално ограничава проследяването на данни в проекти, изискващи обширна персонализация на полетата.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширена версия: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 700 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 200 отзива)

🔍 Знаете ли, че: Asana е съоснована от Дъстин Московиц, един от съоснователите на Facebook. Тази връзка с технологичния гигант е повлияла на подхода на Asana към ефективен, лесен за използване дизайн и широко разпространени възможности за сътрудничество.

5. Trello (най-добър за визуално проследяване на задачи с Kanban)

чрез Trello

Trello е визуално интуитивен инструмент за управление на проекти, който използва табла, списъци и карти, за да организира и проследява задачите. Независимо дали управлявате ежедневни работни потоци или се разраствате, за да се справите с по-големи проекти, Trello се адаптира без усилие към вашите нужди.

С вградена автоматизация чрез функцията Butler, Trello ви позволява да рационализирате повтарящите се задачи, като гарантира, че екипите се фокусират върху това, което наистина има значение. Той също така автоматично актуализира свързаните карти в различни табла, когато се правят промени, като поддържа синхронизация между всички екипи.

Най-добрите функции на Trello

Планирайте актуализации, напомняния или маркери за напредък за задачи, които са чувствителни към времето.

Активирайте интелигентните предложения за автоматизация от Butler за повтарящи се действия.

Интегрирайте Trello със Slack, Jira и електронна поща, за да автоматизирате известията и задачите.

Дефинирайте тригери и действия, като преместване на задачи или информиране на членовете на екипа за промени в приоритетите.

Ограничения на Trello

Автоматизирането на действия въз основа на отделни елементи от списъка за проверка може да бъде предизвикателство, тъй като автоматизацията на Trello може да не поддържа тригери или действия на това ниво на детайлност.

Въпреки че е подходящ за прости задачи, вградената автоматизация на Trello може да се затрудни с по-сложни работни процеси.

Цени на Trello

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Предприятие: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Trello е най-добрият инструмент, който помага на мен и колегите ми да се организираме с многото задачи, които изпълняваме всеки ден. Той е много адаптивен, което позволява на всяка фирма да го приспособи към собствените си цели. Любимите ми функции са задаването на задачи, автоматизацията и неограниченото създаване на колони.

Trello е най-добрият инструмент, който помага на мен и колегите ми да се организираме с многото задачи, които изпълняваме всеки ден. Той е много адаптивен, което позволява на всяка компания да го приспособи към собствените си цели. Любимите ми функции са задаването на задачи, автоматизацията и неограниченото създаване на колони.

🧠 Интересен факт: Trello е вдъхновен от философията Kanban, която възниква в заводите на Toyota през 40-те години на миналия век като начин за оптимизиране на работните процеси.

6. Airtable (най-добър за гъвкава организация на проекти и данни)

чрез Airtable

Airtable съчетава простотата на електронните таблици с мощността на релационните бази данни, което го прави идеална платформа за организиране и автоматизиране на вашите работни процеси. Функцията му за автоматизация без кодиране ви позволява да създавате тригери и действия, за да спестите време и да намалите грешките.

Условната логика поддържа динамични работни потоци, а историята на изпълнението и проследяването на версиите помагат за наблюдение и коригиране на автоматизацията според нуждите.

Най-добрите функции на Airtable

Създавайте сложни работни потоци с до 25 последователни действия в една автоматизация, което позволява усъвършенствана координация на задачите в цялата ви база.

Използвайте тригери като актуализации на записи, специфични условия на полета или подаване на формуляри, за да стартирате работни потоци без ръчна намеса.

Добавете персонализирани скриптове за адаптирана функционалност, разширявайки възможностите си за автоматизация.

Интегрирайте кликаеми бутони в базата си за незабавни тригери за автоматизация, идеални за специални актуализации или задачи.

Ограничения на Airtable

Макар Airtable да се интегрира с различни външни услуги, настройването на автоматизации, включващи приложения на трети страни, понякога може да бъде сложно.

В зависимост от вашия абонаментен план, има ограничение на броя на автоматизациите, които са разрешени всеки месец.

Цени на Airtable

Екип: 20 $/месец на потребител

Бизнес: 45 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2700 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2100 отзива)

7. Integromat (сега Make) (Най-добър за проектиране на сложни автоматизации)

Make помага на отделни лица, екипи и предприятия да проектират, създават и автоматизират задачи, работни процеси, приложения и системи – всичко това без кодиране. Можете да активирате работни процеси с едно кликване.

Ако се фокусирате върху маркетингови кампании, ИТ автоматизация или използване на интеграции на , той се адаптира към вашите нужди, осигурявайки скорост и гъвкавост.

Използвайте най-добрите функции

Достъп до подробни записи на минали работни процеси, за да отстраните грешки и подобрите процесите.

Създавайте работни потоци визуално с инструмент за създаване на работни потоци с функция „плъзгане и пускане“, без да се налага да имате познания по програмиране.

Настройте резервни работни потоци, за да гарантирате, че критичните процеси продължават да работят безпроблемно, дори когато възникнат грешки.

Създавайте работни потоци с разклоняваща се логика и многоетапни сценарии, които позволяват сложни процеси с множество възможни резултати.

Наложете ограничения

Възможностите за справяне с човешките грешки не са толкова стабилни, колкото при някои други инструменти.

Изпълнението на работни потоци с многобройни стъпки или обработката на големи обеми данни може да доведе до забавяне на работата или изтичане на времето за изпълнение.

Определете цените

Основен пакет: 10,59 $/месец на потребител

Pro: 18,82 $/месец на потребител

Екипи: 34,12 долара на месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Направете оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,8/5 (385+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Make?

Make.com е фантастична платформа за създаване на автоматизации и решения без кодиране. В нашата компания често я използваме за създаване на прототипи на решения, които по-късно имплементираме в родни програмни езици. Броят на функциите, които предлага, е удивителен – значително повече от повечето конкуренти. Това е мечтаният инструмент за разработчиците, тъй като позволява дълбока персонализация и гъвкавост.

🧠 Интересен факт: Първото известно устройство за автоматизация, водният часовник, е изобретено от гърците около 300 г. пр.н.е., за да измерва времето без човешка намеса.

8. Automation Anywhere (най-добър за RPA на корпоративно ниво)

чрез Automation Anywhere

Automation Anywhere е платформа, базирана на изкуствен интелект, която комбинира автоматизация, изкуствен интелект и интеграции за оптимизиране на работните процеси в предприятията.

Той опростява сложните процеси, подобрява ефективността и стимулира иновациите, като позволява на потребителите да автоматизират задачите и да извличат ключови информации по-бързо. Архитектурата, базирана на облак, осигурява мащабируемост и гъвкавост за бизнеса от всякакъв мащаб.

Най-добрите функции на Automation Anywhere

Автоматизирайте взаимосвързаните процеси между отделите, като използвате вградени инструменти за координация за задачи с висока стойност.

Започнете бързо с предварително обучени AI модели за често срещани типове документи и ги адаптирайте към уникалните нужди на вашия бизнес.

Проверявайте данните в работните процеси с помощта на вградени инструменти за автоматизация, за да повишите производителността.

Поддържайте съответствие с корпоративното управление чрез защитни механизми за потребителите, маскиране на данни и сигурни одитни следи.

Ограничения на Automation Anywhere

За да овладеете напредналите функции, може да е необходимо специално обучение.

Обработката на неструктурирани данни често изисква допълнителни инструменти или конфигурации, които надхвърлят вградените възможности.

Цени на Automation Anywhere

Community Edition: Безплатно

Cloud Starter Pack: 750 $/месец за всеки създател на бот

Допълнителен бот с обслужване: 125 USD/месец на бот

Допълнителен бот без надзор: 500 $/месец на бот

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Automation Anywhere

G2: 4,5/5 (над 5400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 190 рецензии)

💡 Съвет от професионалист: Следете как се представят вашите автоматизации. При необходимост направете корекции, за да подобрите ефективността или точността с течение на времето.

9. UiPath (Най-добър за мащабируема автоматизация, базирана на изкуствен интелект)

чрез UiPath

UiPath трансформира бизнес операциите чрез безпроблемна интеграция на RPA, AI и облачни технологии.

Освен това, усъвършенстваните функции на UiPath, като динамично създаване на формуляри и автоматизирано възлагане на задачи, дават възможност на екипите да оптимизират процесите, да подобрят сътрудничеството и да се съсредоточат върху стратегически инициативи, които стимулират растежа и иновациите.

Най-добрите функции на UiPath

Създавайте роботи директно в UiPath Automation Cloud с опции без сървър или на базата на Windows, готови за незабавно изпълнение на задачи.

Внедрете автоматизации с помощта на UiPath Automation Suite в локални, облачни или Kubernetes среди с лесни за управление интеграции.

Персонализирайте конфигурациите на виртуалните машини за изпълнение на автоматизации, включващи Windows приложения, за да отговорите на конкретни изисквания.

Осигурете непрекъснатост на работния процес с вградени конфигурации за прехвърляне при отказ и активни/активни конфигурации за подобрена устойчивост.

Ограничения на UiPath

Селекторите за елементи на потребителския интерфейс в iframe не се валидират, поради което е препоръчително да се избягват iframe в проектите за автоматизация.

Има конкретни ограничения за размера на документите, броя на страниците и броя на полетата.

Цени на UiPath

Pro: 420 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за UiPath

G2: 4,6/5 (над 6600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за UiPath?

Това решение е лесно за внедряване и използване и ви позволява да автоматизирате системата за категоризация, някои процедури за вземане на решения и други процеси, свързани с наемането на нови кандидати. С UiPath Automation Hub служителите от цялата компания могат да предлагат идеи за автоматизация, като по този начин се гарантира, че потенциалът за автоматизация не се ограничава само до техническите екипи.

10. IFTTT (If This Then That) (Най-добър за проста автоматизация на устройства и приложения)

чрез MacStories

IFTTT (If This Then That) опростява управлението на задачите, като свързва различни приложения, устройства и услуги. Той позволява на потребителите да създават персонализирани работни потоци, известни като Applets, които автоматизират повтарящи се задачи чрез проста логика „ако това, то онова”.

Този инструмент свързва над 900 приложения, включително Google Calendar, Slack и Spotify, което го прави идеален за управление на бизнес работни потоци или автоматизиране на устройства за интелигентен дом. Неговите AI-базирани функции позволяват създаване на съдържание, обобщения на срещи и разширени персонализирани автоматизации.

Най-добрите функции на IFTTT

Свържете приложения и услуги, използвайки предварително създадени или персонализирани работни процеси, задействани от време, местоположение или конкретни събития.

Синхронизирайте устройства като осветление, термостати и камери за безконтактно управление, например автоматично изключване на осветлението при напускане на дома.

Задействайте автоматизации въз основа на местоположението си, като например изключване на звука на телефона при влизане в офиса.

Опреснявайте автоматично тапета на Android устройството си с изображението на деня на NASA или синхронизирайте актуализациите на RSS емисиите с други платформи.

Ограничения на IFTTT

Превишаването на ограниченията за тарифите за конкретни услуги може да доведе до временна неизправност на аплетите.

Безплатният план поддържа аплети само с един тригер и действие.

Цени на IFTTT

Pro: 3,49 $/месец на потребител

Pro+: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за IFTTT

G2: 4,6/5 (над 100 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за IFTTT?

Като цяло, IFTTT е отлично средство за автоматизиране на широк спектър от задачи. Простата му настройка, богатият набор от аплети и възможността за създаване на персонализирани аплети го правят чудесен избор за оптимизиране на вашия дигитален живот. Единственият му недостатък е, че понякога може да бъде ненадежден, а обхватът на услугите, с които може да се интегрира, е ограничен. Ако обаче сте готови да се примирите с тези проблеми, IFTTT е чудесно средство за автоматизация.

📖 Прочетете също: 10 софтуера за автоматизация на ИТ процесите

11. Wrike (Най-добър за управление на проекти в реално време)

чрез Wrike

Wrike е платформа за управление на проекти, създадена да помага на екипите да поддържат организация, да си сътрудничат безпроблемно и да проследяват ефективно напредъка. Нейните функции, като автоматично създаване на задачи, формуляри с условна логика и актуализации в реално време, елиминират повтарящите се ръчни задачи.

Освен това Wrike предлага персонализирани табла за проследяване на напредъка и ключовите показатели, както и интеграции с над 400 приложения за оптимизиране на потоците от данни и автоматизиране на предупрежденията.

Най-добрите функции на Wrike

Получете достъп до изчерпателни анализи чрез интерактивни диаграми и инфографики, актуализирани на всеки 15 минути.

Категоризирайте и сортирайте данните, като използвате етикети и папки за лесен достъп и споделяне на подробностите по проекта.

Автоматизирайте напомнянията, задачите и работните потоци за одобрение, за да подобрите ефективността.

Поддържайте проектите си в правилната посока с автоматично кръстосано маркиране, актуализации на статуса и персонализирани модификации на полетата.

Ограничения на Wrike

В момента автоматизационният механизъм на Wrike поддържа само един тригер на правило, като липсва OR/AND логика за комбиниране на няколко тригера.

Някои типове персонализирани елементи, като например тези, базирани на проекти, не могат да бъдат определени като фактурируеми, което ограничава тяхното използване в конкретни работни процеси.

Цени на Wrike

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 24,80 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Pinnacle: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (3700+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2700 отзива)

12. TimeHero (Най-добър за оптимизиране на задачите и времето)

чрез TimeHero

TimeHero е интелигентен инструмент за управление на задачи, който автоматично планира и коригира ежедневните ви задачи, проекти и повтарящи се дейности в зависимост от наличността. Той динамично създава графици, гарантирайки навременното изпълнение на задачите дори при променящи се приоритети.

Функциите за автоматизация включват автономни повтарящи се задачи, интелигентни шаблони за работни процеси и интеграции с над 1000 приложения чрез Zapier, което позволява безпроблемно записване на задачи и ефективно управление на проекти без постоянни ръчни настройки.

Най-добрите функции на TimeHero

Автоматично препланирайте повтарящи се задачи или ги настройте да изтичат след крайния срок, за да избегнете хаоса.

Получете информация за наличното време след отчитане на редовните задачи, за да подобрите точността на планирането.

Следете без усилие проектите с автоматизирано идентифициране на просрочени задачи и претоварени членове на екипа за бързи корекции на натоварването.

Планирайте задачите автоматично въз основа на наличността на екипа, като елиминирате необходимостта от ръчни актуализации.

Ограничения на TimeHero

Нестабилният интерфейс на платформата влияе на цялостното преживяване на потребителя.

Някои потребители са имали проблеми с TimeHero, който не актуализира срещите от календарите им.

Цени на TimeHero

Базов: 5 USD/месец на потребител

Професионална версия: 12 USD/месец на потребител

Премиум: 27 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeHero

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 20 отзива)

🧠 Интересен факт: През 1495 г. Леонардо да Винчи нарисува скици за автоматизиран механичен рицар. Той можеше да седи, да маха с ръце и дори да движи главата си.

13. Kissflow (Най-добър за визуална автоматизация на работния процес и управление на бизнес процесите)

чрез Kissflow

Kissflow е облачно базирано приложение за автоматизация на бизнес процеси ( ), създадено да опрости автоматизацията на процесите, без да изисква обширни умения за програмиране. То ви позволява да създавате и автоматизирате работни потоци, като комбинира визуален редактор с инструмент за създаване на формуляри чрез плъзгане и пускане.

Уникалните възможности на Kissflow за координиране на работния процес го правят изключителен в нашия списък със софтуер за автоматизация на работния процес, като позволява на екипите да свързват множество изолирани работни процеси и да повишават производителността и сътрудничеството в цялата организация.

Най-добрите функции на Kissflow

Използвайте интуитивния визуален редактор, за да създавате работни потоци, което прави процеса на проектиране лесен за разбиране както за бизнес, така и за технически потребители.

Лесно създавайте и променяйте формуляри с инструмента за създаване на формуляри с плъзгане и пускане, като ги адаптирате към нуждите на вашия бизнес, без да се налага да пишете код.

Картографирайте полета и синхронизирайте автоматично данните между свързаните работни потоци, като намалите грешките при ръчното въвеждане на данни.

Ограничения на Kissflow

Липсва вградена функция за съобщения в рамките на проектите, което ограничава директната комуникация.

Разчита на интеграции от трети страни, което може да доведе до проблеми със съвместимостта с съществуващите инструменти.

Цени на Kissflow

Базов: Цена от 1500 USD/месец за 50 потребители

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Kissflow

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (50+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Kissflow?

За мен най-забележителното в Kissflow е способността му да управлява и автоматизира различни работни потоци в съответствие с бизнес процесите. Поради тази причина проектирането на различните работни потоци може да се извърши лесно чрез използване на функцията „плъзгане и пускане“, без да са необходими умения за кодиране. Очевидно интеграцията му с инструменти като Google Workspace и Slack прави работата с данните по-удобна и ефективна в случая на нашия екип. Тази интеграция и гъвкавост доведоха до значително повишаване на ефективността.

📖 Прочетете също: Как автоматизацията на въвеждането на данни може да ви спести време и усилия

14. Motion (Най-добър за лична продуктивност и планиране, базирани на изкуствен интелект)

чрез Motion

Motion използва изкуствен интелект, за да повиши производителността чрез автоматично планиране, приоритизиране и коригиране на задачите. Той ви предупреждава проактивно за предстоящи крайни срокове, дори ако задачите са след седмици, като по този начин ви гарантира, че ще бъдете винаги една крачка напред.

Освен това, функциите за автоматизация на Motion включват автоматично планиране на задачи, задвижвано от изкуствен интелект, което оптимизира календара ви, като взема предвид приоритетите и крайните срокове, и автоматично преразпределение на задачи, което ви позволява безпроблемно да коригирате задачите, когато приоритетите се променят, без да се претоварвате.

Най-добрите функции на Motion

Синхронизирайте личните и служебните си календари, включително Google, Outlook и iCloud, за безпроблемно планиране.

Следете натоварването, за да предотвратите претоварване, като преглеждате планираните часове и коригирате крайните срокове.

Планирайте срещи ефективно, като синхронизирате наличността и намирате оптималното време

Ограничения на движението

Много потребители са забелязали, че мобилното приложение е по-бавно и по-малко отзивчиво от версията за настолни компютри.

Потребителският интерфейс може да не е толкова изпипан, колкото някои native приложения.

Цени на Motion

Индивидуален: 34 $/месец на потребител

Бизнес стандарт: 20 долара на месец на потребител

Business Pro: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Motion

G2: 4. 0/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (50 отзива)

15. Monday. com (Най-добър за персонализирани работни процеси в екип)

Monday.com е многофункционална платформа за управление на задачи, която използва автоматизацията, за да повиши производителността и да оптимизира работните процеси. Нейните функции за автоматизация без кодиране позволяват на потребителите лесно да създават тригери и действия за управление на задачи, срокове и задачи на екипа.

Ключовите функции включват тригери, базирани на статуса, персонализирани шаблони за работни процеси и автоматизация между различни платформи, всички проектирани да намалят ръчния труд и да опростят управлението на задачите.

Най-добрите функции на Monday.com

Създавайте задачи автоматично въз основа на тригери като промени в състоянието, събития, базирани на време, или персонализирани условия.

Задайте автоматични напомняния за крайни срокове и статуса на задачите, за да сте сигурни, че сроковете винаги се спазват.

Създавайте персонализирани работни процеси, като дефинирате конкретни тригери и действия, без да са необходими познания по програмиране.

Ограничения на Monday.com

Ограниченията за автоматизация се прилагат за всеки акаунт, така че може да се наложи да планирате ъпгрейди с нарастването на екипа и използването.

Платформата предлага предварително дефинирани шаблони, но няма широки възможности за персонализиране, което може да затрудни адаптирането към конкретни бизнес процеси.

Цени на Monday.com

Базов: 12 $/месец на потребител

Стандартен: 14 USD/месец на потребител

Pro: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на Monday.com

G2: 4,7/5 (над 12 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 5300 отзива)

Какво казват реалните потребители за monday.com?

Той има много интуитивен и визуално привлекателен интерфейс, който го прави лесен за разбиране и позволява на всеки бързо да се научи как да използва Monday. Харесва ми да използвам този инструмент, защото ми позволява да сътруднича в реално време с колегите си и да автоматизирам задачите, които трябва да бъдат изпълнени.

🔍 Знаете ли, че... Monday.com не винаги се е наричал monday.com. Първоначално е бил пуснат под името „dapulse“, което по-късно е променено, за да отразява по-добре мисията на инструмента да улеснява началото на работната седмица и да помага на екипите да постигнат продуктивна седмица още от понеделник.

Повтарящи се успехи, една задача по една

Софтуерът за автоматизация на задачите може значително да повиши производителността, като оптимизира работните процеси и елиминира повтарящите се задачи. При толкова много налични опции е важно да намерите подходящото решение, което отговаря на нуждите на вашия екип и бизнес целите ви.

След оценка на някои от най-добрите варианти, ClickUp се оказва най-добрият избор за много компании. Това е платформа „всичко в едно“, която съчетава управление на задачи, автоматизация с изкуствен интелект и мощни функции за сътрудничество.

ClickUp ви позволява да автоматизирате всичко – от задачите до актуализациите на статуса, да интегрирате безпроблемно приложения на трети страни и да персонализирате работните процеси според вашите нужди.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и освободете времето си за значима работа!