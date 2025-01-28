10-те най-добри софтуерни инструмента за автоматизация на работния процес през 2025 г.

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q56273983"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "Thing", "name": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "Облачни изчисления", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q483639"}, Искате да спестите повече време през деня? Ето една изпитана рецепта за ускоряване на изпълнението на задачите ви, без да се изтощавате: Работете по-умно, а не по-усилено. ?
Софтуерът за автоматизация на работния процес се превърна в тайното оръжие на корпоративните екипи, което им спестява безброй часове всяка седмица. Настройването на предварително дефинирани работни процеси позволява на екипите да автоматизират повтарящи се задачи. От изпращане на имейли, проследяване на потенциални клиенти или възлагане на задачи на подчинени, работните процеси рационализират тези излишни, но необходими бизнес процеси.
За да започнете да автоматизирате бизнес задачите, се нуждаете от подходящия софтуер. Използвайте тези 10 най-добри инструмента за автоматизация на работния процес, за да спестите ценно време на екипа си. ⏱️
Какво е софтуер за автоматизация на работния процес?
Софтуерът за автоматизация на работния процес автоматично създава желаните действия въз основа на предварително дефинирани тригери. Тези тригери и действия могат да бъдат изпълнени на една и съща платформа, или вашата автоматизация може да свърже несвързани приложения чрез решение без код.
Ето няколко примера за автоматизация, които хората могат да използват, за да оптимизират работния си ден:
- Всеки път, когато потенциален клиент попълни онлайн формуляр (тригер), вие получавате имейл (действие).
- Всеки път, когато получите съобщение в Slack от шефа си (тригер), получавате текстово съобщение (действие).
- Всеки път, когато ви бъде възложена нова задача в Asana (тригер), крайният срок се копира в календара ви в Gmail (действие).
- Всеки път, когато нов клиент направи онлайн покупка чрез Shopify (тригер), той се добавя като клиент в Salesforce (действие).
Как да изберете най-добрата платформа за автоматизация на работния процес за вашия бизнес
Не всяка софтуерна платформа за автоматизация на работния процес е подходяща за всеки екип. Когато оценявате различни решения за вашия бизнес, имайте предвид следното:
- Можете ли да програмирате? Докато някои платформи са решения без кодиране, които предлагат лесни за използване интерфейси с функция „плъзгане и пускане”, други може да изискват настройка от разработчик. Ако нямате вътрешен екип за разработка, определено ще искате решение без кодиране.
- Какви приложения вече използвате? В идеалния случай избраното от вас решение ще свърже приложенията, които вече използвате. Потърсете решения, които имат вградени интеграции за съществуващите ви платформи за електронна поща, CRM, управление на проекти и електронна търговия.
- Как изглежда потребителското преживяване? Инструментите за автоматизация на работния процес са от полза за всеки член на вашия екип, от ИТ специалисти до маркетинг специалисти и изпълнителни асистенти. Уверете се, че сте избрали платформа с лесен за навигация интерфейс, който целият ви екип ще разбере.
- Какъв е вашият бюджет? Платформите варират в зависимост от броя на приложенията, функциите или потребителските места. Определете бюджет, след което изчислете колко членове на екипа ще се нуждаят от достъп и кои приложения тези членове на екипа използват ежедневно.
10 най-добри софтуера за автоматизация на работния процес
Търсите интуитивна система за работни процеси, която може да автоматизира ежедневните задачи? Тези 10 решения ви помагат да създадете персонализирани работни процеси за вашия бизнес.
1. ClickUp
ClickUp е решение без кодиране, което оптимизира всеки процес и елиминира натоварената работа от деня ви. Независимо от големината на екипа ви, ClickUp е достатъчно мощен, за да консолидира работата ви в различни приложения в една платформа за сътрудничество и да автоматизира бизнес процесите. Това всеобхватно решение за управление на проекти е снабдено със стотици гъвкави функции, включително ClickUp Automations и ClickUp AI, за да оптимизира, планира, изпълнява и проследява работни процеси от всякакъв вид.
С помощта на Automations потребителите могат да избират измежду над 100 предварително създадени работни процеси за автоматизация на ClickUp или да персонализират свои собствени от над 50 различни действия. Независимо дали искате да присвоявате автоматично задачи или коментари, да променяте статуси или да задействате известия, ClickUp Automations може да го направи.
А за всичко останало? ClickUp AI се грижи за вас. Като ваш собствен виртуален копирайтър, ClickUp AI може да генерира текст, резюмета, актуализации на задачи, преводи и много други с натискането на един бутон.
ClickUp се интегрира с над 1000 други външни приложения като Twilio, Slack, Airtable и Dropbox, за да може екипът да работи по-ефективно.
Най-добрите функции на ClickUp
- Използвайте над 100 предварително дефинирани работни процеси, за да не се налага да създавате автоматизации на работния процес от нулата.
- Изберете от стотици интеграции с външни приложения, за да оптимизирате работния си ден.
- Внедрете работни процеси за всеки отдел чрез решението без кодиране.
- Изберете от над 50 действия, за да създадете персонализирани работни процеси.
- Предотвратете грешки в работния процес, като зададете конкретни параметри, използвайки точни условия.
Ограничения на ClickUp
- Огромното количество персонализации може да бъде прекалено за нови потребители.
- Все още не всички изгледи са достъпни в мобилното приложение.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Неограничен: 7 $/месец на потребител
- Бизнес: 12 $/месец на потребител
- Предприятие: Свържете се с нас за цени
- ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 USD/месец на потребител.
Оценки и отзиви за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 8900 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 3800 отзива)
2. Zapier
Zapier е инструмент за автоматизация на работния процес, който свързва над 6500 приложения чрез своето решение без код. С помощта на редактора с функция „плъзгане и пускане“ ще създадете автоматизирани работни процеси (наречени „zaps“) без да пишете нито една реда код.
Вече не сте ограничени до използването на инструменти с вградени интеграции. Просто използвайте Zapier API, за да зададете тригери и да създадете действия според предварително определени критерии.
Най-добрите функции на Zapier
- Изберете от над 6500 приложения на платформата.
- Създавайте персонализирани работни процеси чрез правила от типа „ако/тогава“.
- Създавайте многоетапни zaps, за да автоматизирате няколко задачи едновременно.
- Използвайте филтри, за да изпълнявате zaps само при определени условия.
- Създайте персонализиран график, така че zaps да се изпълняват само в подходящото време.
Ограничения на Zapier
- Въпреки че предлага безплатно решение, може да се наложи да преминете към платен план, за да създавате zaps с конкретни приложения.
- Създаването на автоматизации на многоетапни процеси може да бъде объркващо за новите потребители.
Цени на Zapier
- Безплатен план
- Стартово ниво: 19,99 $/месец
- Професионална версия: 49 $/месец
- Екип: 69 $/месец
- Компания: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Zapier
- G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)
3. Integrify
Integrify е платформа за управление на работния процес, която помага на бизнеса да работи по-ефективно. Използвайте нискокодовия конструктор на работни процеси, за да възлагате задачи, да сътрудничите по процеси, да създавате процеси за одобрение или дори да прикачвате документи за различни автоматизации.
Освен това можете да създавате персонализирани отчети, да изготвяте онлайн формуляри или да използвате Integrify API за интегриране с други платформи.
Най-добрите функции на Integrify
- Тествайте автоматизираните процеси преди внедряването им.
- Използвайте инструментите на Foresight, за да предвидите зависимостите при автоматизацията.
- Копирайте и експортирайте процеси, за да възстановите автоматизациите
- Позволете на потребителите да прикачват и коментират документи
Ограничения на Integrify
- Персонализирането на потребителския интерфейс може да изисква известни познания по CSS.
- Използването на интеграции ще изисква участието на разработчик.
Цени на Integrify
- Безплатна пробна версия: Свържете се с нас за пробна версия
- Integrify автоматизация: 875 $/месец
Интегрирайте оценки и рецензии
- G2: 4. 4/5 (31 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (23 отзива)
4. Flokzu
Flokzu е инструмент за подобряване на процесите, който позволява на екипите да автоматизират задачите си за броени часове. Удобният за ползване инструмент улеснява разработването на собствени формуляри или работни процеси. Платформата се интегрира със стотици приложения, като Gmail, Dropbox, Trello и Asana, което ви спестява време в работния ден.
Най-добрите функции на Flokzu
- Използвайте облачния конструктор с функция „плъзгане и пускане“, за да проектирате персонализирани работни процеси.
- Получавайте лесно разбираеми статистики, за да разберете кои задачи са най-ценни за вашия екип.
- Използвайте различни типове полета, за да проектирате работните процеси на вашия бизнес.
- Позволете на потребителите да прикачват документи или да добавят коментари към възложените задачи.
Ограничения на Flokzu
- Няма толкова много интеграции, колкото при други платформи.
- Други платформи предлагат по-персонализирани условия
Цени на Flokzu
- Стандартен: 17 $/месец на потребител
- Премиум: 22 $/месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Flokzu
- G2: 4,9/5 (29 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (71 отзива)
5. Понеделник
Monday е платформа за управление на бизнес процеси. Проектирайте свой собствен работен процес или започнете от шаблон. След това настройте екипни известия и създайте персонализирани табла за управление на напредъка.
Освен това платформата се интегрира с над 200 приложения и съхранява данните на едно централизирано място – и всичко това без да се използва нито една линия код.
Най-добрите функции на Monday
- Съвместно редактиране на документи в реално време чрез прикачване към процеси
- Разпределяйте задачи, пишете коментари или споделяйте резултати с членове на вътрешния екип или клиенти.
- Интегрирайте платформата с над 200 от любимите си инструменти
- Елиминирайте ръчните процеси, като създадете персонализирани работни процеси за минути.
Ограничения на Monday
- Първоначалната настройка на таблото и процесът на въвеждане може да отнемат време.
- Някои функции за отчитане са доста строги и не могат да се персонализират.
Цени за понеделник
- Безплатно (до двама потребители)
- Базов план: 8 USD/месец на потребител
- Стандартен: 10 $/месец на потребител
- Pro: 16 $/месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Monday
- G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Вижте пълното ни сравнение между Monday и Airtable.
6. Kissflow
Kissflow позволява на потребителите да оптимизират работните процеси без нито една линия код. Интуитивната платформа се настройва само за няколко дни и използва проста система от три стъпки за изграждане на работни процеси.
Платформата позволява на ръководството на компанията да разпределя задачи, да се справя с пречките, преди те да възникнат, и да измерва ефективността на работните процеси с вградени показатели.
Най-добрите функции на Kissflow
- Създавайте формуляри и работни процеси с интуитивен инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане
- Създавайте динамични задачи, които да възлагате на отделни лица, на няколко души или на цели отдели. Или създайте кръгова система за възлагане на задачи на случаен принцип.
- Определете фиксирани срокове за всяка задача
- Използвайте условна логика, за да предотвратите човешки грешки при по-сложни работни процеси.
Ограничения на Kissflow
- Ценовият модел може да не е подходящ за мащабиране или малки предприятия.
- Многобройните възможности на софтуера изискват значително усилие за усвояване.
Цени на Kissflow
- Базов пакет: 1500 $/месец
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ отзива)
- Capterra: 3,9/5 (39 отзива)
7. Zoho Creator
Zoho Creator е всеобхватна платформа с ниско ниво на кодиране, която ви позволява да създадете свое собствено приложение. С платформата с функция „плъзгане и пускане“ можете да създавате персонализирани решения, които отговарят на практически всякакви бизнес нужди.
Използвайте функциите му за автоматизация на работния процес, за да отговаряте на взаимодействията с потребителите, да планирате действия, да насочвате процесите на одобрение и дори да обработвате поръчки въз основа на успешни плащания и фактуриране.
Най-добрите функции на Zoho Creator
- Интегрирайте с множество платежни портали, за да конфигурирате работни процеси с нови онлайн клиенти.
- Задайте времеви закъснения между тригерите и действията, за да създадете работен процес според графика си.
- Получавайте SMS, имейл или мобилни известия въз основа на редица различни действия.
- Създавайте и внедрявайте планове, за да спазвате графика дори при ръчните задачи.
Ограничения на Zoho Creator
- Необходими са някои работни познания по програмиране.
- Ако не искате да създавате собствено приложение, това решение за автоматизация на работния процес може да се окаже прекалено сложно.
Цени на Zoho Creator
- Стандартен: 8 $/месец на потребител
- Професионална версия: 20 $/месец на потребител
- Enterprise: 25 $/месец на потребител
- Flex: Персонализирани цени
Оценки и отзиви за Zoho Creator
- G2: 4. 3/5 (над 150 отзива)
- Capterra: 4,3/5 (над 150 отзива)
8. Jira (Atlassian) Управление на работата
Jira Work Management е софтуерно решение за екипи за управление на проекти, което им помага да координират, да си сътрудничат и в крайна сметка да свършат повече работа за по-кратко време. Множеството изгледи (като списък, календар, табло и времева линия) позволяват на колегите да следят напредъка си както в цялостен план, така и в детайли.
Освен това, функциите за автоматизация улесняват екипите да оптимизират определени задачи и да създават красиви отчети за анализ на работния процес.
Най-добрите функции на Jira
- Направете мащабни промени в автоматизацията на работния процес чрез масови промени
- Получете достъп до библиотека с шаблони за работни процеси за човешки ресурси, маркетинг, продажби и други екипи, за да изпълнявате задачите на автопилот.
- Получавайте по-бързо одобрение на процесите за одобрение чрез автоматично изпращане на съобщения до заинтересованите страни.
- Използвайте календарния изглед, за да пресъздавате автоматично месечните задачи.
Ограничения на Jira
- Липсват възможности за персонализиране на някои вградени отчети.
- Първоначалната настройка на софтуера за управление на работния процес може да бъде сложна и трудна за разбиране.
Цени на Jira
- Безплатно (до 10 потребители)
- Стандартен: 5 USD/месец на потребител (до 3500 потребители)
- Премиум: 10 $/месец на потребител (до 3500 потребители)
Оценки и рецензии за Jira
- G2: 4. 3/5 (над 5000 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (над 13 000 отзива)
9. OnTask
OnTask е платформа за управление на документи, базирана на изкуствен интелект. Създавайте чернови на документи, получавайте подписи по правни договори, използвайте готови шаблони и събирайте и прехвърляйте данни. Вашият екип ще спести ценно време, като използва безкодов конструктор за автоматизиране на ежедневните задачи.
Най-добрите функции на OnTask
- Автоматично попълване на данни от различни източници за по-бързо създаване на документи
- Препращайте данни от онлайн формуляри за преглед и одобрение
- Автоматично проследявайте сигурни, правно обвързващи и съответстващи на HIPAA подписи за всеки документ.
- Използвайте библиотеката с шаблони, за да създадете бързо работни процеси за практически всеки аспект от бизнес операциите.
Ограничения на OnTask
- По-сложните работни процеси изискват много знания, което може да бъде трудно за новите потребители.
- Може да е трудно да редактирате стандартните SMS съобщения и имейли.
Цени на OnTask
- Лично: 9 $/месец на потребител (1 потребител)
- Бизнес: 24 $/месец на потребител (2 потребители)
- Business Pro: 99 $/месец на потребител (3 потребители)
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за OnTask
- G2: 4,6/5 (5 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (63 отзива)
10. Pipefy
Инструментите за работни процеси на Pipefy са създадени специално за отделите по снабдяване, човешки ресурси и ИТ. Платформата, задвижвана от изкуствен интелект, улеснява специалистите по човешки ресурси при наемането, въвеждането и напускането на нови служители, докато отделите по снабдяване могат да получават оферти, да преглеждат доставчици и да изпращат нови доставчици за одобрение от ръководството.
Използвайте вградените работни процеси за автоматизация без кодиране или създайте свои собствени от нулата.
Най-добрите функции на Pipefy
- Използвайте предварително създадени цялостни автоматизации за HR, снабдяване и IT приложения.
- Проектирайте свои собствени работни процеси, използвайки персонализирани полета.
- Проследявайте текущите задачи чрез персонализирани отчети и табла
- Контролирайте кой какво вижда (и кога) чрез персонализирани роли и нива на разрешения.
Ограничения на Pipefy
- Има по-малко готови шаблони извън отделите по човешки ресурси, ИТ и снабдяване.
- Понякога автоматизираните имейли отиват в папката за спам, а не в пощенските кутии на клиентите.
Цени на Pipefy
- Стартово ниво: 0 $/месец на потребител
- Бизнес: 25 $/месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и отзиви за Pipefy
- G2: 4,6/5 (над 200 отзива)
- Capterra: 4,6 (над 300 отзива)
Изберете най-добрия софтуер за автоматизация на работния процес за вашия бизнес
Автоматизирането на работните процеси и повтарящите се задачи може да ви спести безброй часове на седмица. Когато оценявате инструменти за автоматизация на работните процеси, потърсете решение, което има нискокодиран или безкодиран конструктор, интегрира се с вашите приложения за управление на задачи или проекти и отговаря на вашия бюджет.
ClickUp Automations включва над 100 предварително създадени работни процеси, над 50 действия, от които да избирате, и вградени интеграции с любимите ви инструменти. За да видите как ClickUp може да ви помогне да спестите време всяка седмица, регистрирайте се още днес. ?