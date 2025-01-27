13 най-добри алтернативи на Zoho за проекти и CRM (безплатни и платени)

Zoho е пълен с функции, които революционизират начина, по който работите. Неговата уникална екосистема от над 40 приложения ви позволява да организирате, управлявате и наблюдавате всеки бизнес процес, било то маркетинг, финанси или обслужване на клиенти.

Когато става въпрос за управление на проекти и клиенти, Zoho Projects и Zoho CRM са двете най-търсени приложения под шапката на Zoho.

Първото е идеално за организиране и автоматизиране на работните процеси за мултифункционални екипи. Zoho CRM, от друга страна, ви помага да изградите процеси за продажби, да комуникирате с клиенти и да управлявате потенциални клиенти.

Това е доста добра комбинация, но има много причини да проучите алтернативите на Zoho. Например, може да не сте доволни от функциите за видимост на задачите на платформата или да имате проблеми с навигацията в нея.

Ние сме тук, за да ви представим 13-те най-добри алтернативи на Zoho, които са налични днес. Сравнете техните функции и цени, за да откриете идеалното решение за вас!

Какво трябва да търсите в алтернативите на Zoho?

Zoho е мощен софтуерен пакет с инструменти за управление на проекти за практически всеки аспект от бизнеса. Продукт, който може да се сравни с него, трябва да има следните ключови характеристики:

Интеграции: Трябва да работи добре с популярни инструменти за комуникация, организация и екипно сътрудничество. Мащабируемост и възможност за персонализиране: Трябва да позволява : Трябва да позволява планиране на работни процеси за различни ниши, размери на компании и проекти. Опции за сътрудничество: Zoho Projects и Zoho CRM имат отлични възможности за сътрудничество, така че идеалната алтернатива трябва да поддържа безпроблемна работа в екип. Инструменти за анализ и отчитане: Най-добрите : Най-добрите инструменти за управление на проекти предлагат подробен преглед на показателите за успех на проекти, процеси, продажби и взаимоотношения с клиенти. Управление на задачите и автоматизация на маркетинга: Трябва да може да автоматизира повтарящи се процеси, като ви помага : Трябва да може да автоматизира повтарящи се процеси, като ви помага да спестите време и да минимизирате риска от човешка грешка. Удобен интерфейс: Алтернативите на Zoho трябва да предлагат безпроблемно организиране на проектите. Качествена поддръжка на клиенти: Разработчиците на продукта трябва да предлагат надеждна поддръжка.

13-те най-добри алтернативи на Zoho, които можете да използвате

Разгледайте 13 от най-впечатляващите алтернативи на Zoho, които ще ви помогнат да развивате вашите проекти и клиентска база. Някои от опциите в нашия списък, като ClickUp, комбинират CRM и управление на проекти, докато други се фокусират върху един от двата аспекта. Да започнем!

Вижте над 15 изгледа в ClickUp, за да персонализирате работния си процес според нуждите си.

ClickUp е софтуер за управление на проекти „всичко в едно“ с множество функции за контрол на всеки аспект от бизнеса, независимо дали става дума за продажби или CRM!

Ако постоянно работите по сложни маркетингови кампании, използвайте функциите за управление на проекти на ClickUp, за да максимизирате производителността на екипа. Платформата ви позволява да разделите обширните цели на по-малки части благодарение на йерархичната си инфраструктура.

Разпределяйте задачи и подзадачи, създавайте зависимости между задачите, планирайте процесите и определяйте крайни срокове, за да помогнете на екипите си за управление на проекти да постигнат целите си безпроблемно. Използвайте над 100 автоматизации на задачи на платформата, за да спрете да губите време и ресурси за рутинни задачи.

Възползвайте се от впечатляващата библиотека с шаблони за проекти на ClickUp, за да спестите повече време при ежедневните процеси. Получавате над 1000 шаблона, които ще ви помогнат да планирате, създавате и управлявате проекти, да проследявате важни етапи и да доставяте качествени продукти и услуги.

Да предположим, че се опитвате да стартирате нов бизнес — използвайте шаблона за бизнес план на ClickUp, за да определите целите си, очертаете целевите пазари, идентифицирате рисковете и изготвите пътна карта с реалистични KPI.

С CRM на ClickUp можете да създавате продажбени канали, да организирате клиентската си база, да генерирате продажбени отчети и да управлявате потенциални клиенти и акаунти от таблото на ClickUp!

Най-добрите функции на ClickUp

15+ изгледа на проекти в реално време

Над 1000 интеграции

Лесни автоматизации на задачи

Над 1000 персонализируеми шаблона

Мащабируема йерархична инфраструктура (пространства, папки и списъци)

Табла с отчети в реално време

Поддържа CRM работни потоци и управление на ресурсите на проектите

Отлични потребителски наръчници, ръководства и поддръжка на клиенти

Ограничения на ClickUp

Привикването към приложението може да отнеме време

Функциите за йерархия могат да бъдат объркващи за някои потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 8200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3700 отзива)

2. Salesforce

Salesforce е друга достойна алтернатива на Zoho CRM. Тази мощна платформа ви позволява пълен контрол над управлението на контактите ви благодарение на функции, които улесняват организирането на клиентски бази данни и взаимоотношения.

Това, което поставя Salesforce на върха на CRM пирамидата, е неговата мащабируемост. Платформата предоставя инфраструктура за обработка на големи масиви от данни от различни източници. С мощните си аналитични опции няма да имате проблеми да се съпричастните с клиентите си и да им предоставите качествено обслужване.

Що се отнася до персонализирането, Salesforce ви позволява да създавате полета и да използвате цветове и дизайни, които отразяват вашата марка.

Получавате и достъп до отворена екосистема за разработване на свои собствени приложения чрез Salesforce App Cloud. По този начин можете да настроите и разширите своя инструмент за управление на проекти, за да отговаря напълно на нуждите на вашата компания.

Най-добрите функции на Salesforce

Salesforce App Cloud ви позволява да създавате персонализирани CRM приложения

Над 3000 интеграции

Подходящ за управление на големи и сложни масиви от данни

Поддържа целия CRM процес

Лесен за навигация табло

Ограничения на Salesforce

Някои потребители смятат платформата за скъпа.

Потребителският интерфейс може да бъде по-опростен

Цени на Salesforce

Стартово ниво : 25 $/месец на потребител

Професионална : 75 $/месец на потребител

Enterprise : 150 $/месец на потребител

Ограничено: 300 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Salesforce

G2 : 4,3/5 (над 15 500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 17 500 рецензии)

3. Scoro

Scoro комбинира продажби, финансова информация и изпълнение на проекти в една среда, което ви позволява да се справяте с всички дейности, свързани с проектите, без да преминавате от едно приложение в друго.

Проследявайте задачите и зависимостите в реално време, управлявайте бюджетите, сравнявайте планираните и постигнатите цели и създавайте прогнози.

Scoro не отстъпва и в областта на CRM. То ви предоставя уникална 360-градусова гледка към вашите клиенти, от контактни данни и история на комуникацията до фактуриране. Организираният дизайн улеснява откриването на потенциални клиенти и по-бързото сключване на сделки.

Използвайте мощните функции за офериране и фактуриране на Scoro, за да създавате персонализирани фактури за секунди. Те ви позволяват да проследявате продажбените цели на вашия екип и да проверявате напредъка по финансовите цели по всяко време.

Най-добрите функции на Scoro

Функции на Comines за продажби, фактуриране и CRM

Проследяване на зависимостите в реално време

360-градусова гледка към клиентите

Мощни аналитични опции за проследяване на цели и задачи

Поддържа планиране на ресурсите

Ограничения на Scoro

Вградената търсачка понякога може да работи бавно.

Потребителският интерфейс може да изглежда претъпкан

Цени на Scoro

Essential : 26 $/месец на потребител

Стандартен : 37 $/месец на потребител

Pro : 63 $/месец на потребител

Ultimate: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Scoro

G2 : 4,5/5 (над 350 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

4. Pipeliner CRM

Нуждаете се от CRM платформа, ориентирана към продажбите? Pipeliner CRM е точно за вас!

Pipeliner не е универсален инструмент за управление на проекти, но е специализиран в преодоляването на предизвикателствата в продажбите. Използвайте платформата, за да управлявате потенциални клиенти и акаунти, да автоматизирате работните процеси, да организирате и управлявате документацията по продажбите и да генерирате отчети за продажбите.

Стабилното управление на потенциални клиенти е област, в която Pipeliner е без конкуренция.

Можете да въведете данните за потенциалните си клиенти ръчно, да импортирате CSV файлове и уеб формуляри или да използвате уеб клипъри, за да създадете потенциални клиенти. След като въведете данните, използвайте Lead View, за да споделите потенциалните клиенти с членовете на екипа, да разпознаете възможностите за конверсия и да персонализирате своя пайплайн.

Pipeliner CRM разполага с персонализирани изгледи, форми и полета, така че имате възможност да създавате уникални записи за клиенти, които съответстват на насоките на вашата компания. Платформата ви позволява също да настроите конкретни роли на потребителите, за да контролирате кой има достъп до какво.

Най-добрите функции на Pipeliner CRM

Специализирано в управление на потенциални клиенти

Лесен за използване интерфейс

Организирана тръба за продажби

Поддържа над 50 интеграции

Ограничения на Pipeliner CRM

Честите актуализации на платформата могат понякога да прекъсват процесите.

Системата не поддържа документи с размер над 30 MB.

Цени на Pipeliner CRM

Стартово ниво : 65 $/месец на потребител

Бизнес : 85 $/месец на потребител

Enterprise : 115 $/месец на потребител

Неограничен: 150 $/месец на потребител

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Pipeliner CRM

G2 : 4,6/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 200 отзива)

5. NetSuite

NetSuite от Oracle е унифициран пакет за управление на бизнеса.

CRM решението ви дава пълен контрол над целия цикъл на живот на клиента, от откриването на потенциални клиенти до изпълнението и задържането.

Автоматизирайте продажбите, за да дадете на екипа си информация за взаимоотношенията с клиентите и да определите техните очаквания без много усилия.

Използвайте мощните опции за отчитане и анализи на платформата, за да събирате точна информация за текущите операции. Преглеждайте ги често, за да подобрите удовлетвореността на клиентите, производителността и ефективността.

С NetSuite можете да работите по няколко проекта едновременно, въпреки че цената на решението може да варира в зависимост от размера и сложността на вашия бизнес.

Ако управлявате голям портфейл с множество крайни срокове, изберете приложението Project 360 Dashboard на NetSuite, за да преминавате безпроблемно от един проект към друг и да наблюдавате и коригирате работните процеси на всеки от тях. Съхранявайте информация за клиенти, разпределяйте ресурси и управлявайте бюджети в рамките на таблата за управление на проекти.

Най-добрите функции на NetSuite

Интерактивен, интуитивен интерфейс

Автоматизира продажбените функции

Мощни опции за анализ и отчитане

Приложение Project 360 Dashboard за централизирано управление

Ограничения на NetSuite

Решението може да не е подходящо за всички бюджети.

Екипите за обслужване на клиенти биха могли да бъдат по-отзивчиви

Цени на NetSuite

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за NetSuite

G2 : 4/5 (над 2500 рецензии)

Capterra: 4. 1/5 (над 1300 отзива)

6. Oracle Sales

Искате по-комплексно решение от NetSuite? Може да се насочите към друг продукт в родителската екосистема, Oracle Sales.

Това решение предлага всички основни функции на платформа за управление на проекти, представени в прост и лесен за използване интерфейс. С Oracle Sales можете да:

Планирайте проектите си

Разпределяйте задачи и проследявайте напредъка им

Сътрудничество с вашия екип

Създайте бюджетни планове за проекти

Извършете анализ

Генериране на отчети

Отличителната черта на платформата е използването на текстови или гласови команди за изпълнение на задачи, което може да повиши производителността и ефективността.

С Oracle Sales получавате и CRM решение. Това е цялостна колекция от инструменти, които подпомагат процеса на продажбите, от генериране на потенциални клиенти до събиране на приходи.

Платформата позволява и проследяване на конкурентите – добавете информация като име на продукта и възможности, за да видите дали вашият бизнес печели или губи позиции на различни пазари.

Най-добрите функции на Oracle Sales

Всичко на едно място за управление на проекти

Текстови и гласови команди за изпълнение на задачи

Ценни функции за планиране, проследяване, организиране и отчитане на проекти

Интерфейс без излишни елементи

Проследяване на конкурентите

Ограничения на Oracle Sales

Някои функции може да са твърде сложни за използване от членовете на екипа по продажбите.

Работата с комплексни проекти или големи масиви от данни може да доведе до проблеми с производителността.

Цени на Oracle Sales

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Oracle Sales

G2 : 3,9/5 (над 80 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 60 отзива)

7. Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Planview AdaptiveWork (по-рано известен като Clarizen) има всичко, което бихте очаквали от първокласно решение за управление на работата – шаблони, добавяне на етапи, генериране на отчети, проследяване на времето и др.

Но в основата си платформата се фокусира върху адаптивно планиране и гъвкаво управление на ресурсите. Можете да се адаптирате към новите тенденции и прогнози с минимално или никакво прекъсване на важните работни процеси, така че Agile екипите ще го оценят!

Planview AdaptiveWork поддържа сътрудничество с вътрешни и външни сътрудници. Можете да създавате персонализирани изгледи за външни сътрудници, участващи в конкретни проекти.

Препоръчваме да добавите система за одобрение на разходите и работните часове за външни сътрудници, която им позволява да имат достъп до информация за проекта, без да се налага да влизат в системата!

Макар платформата да не предлага CRM опции, тя се интегрира с популярни CRM платформи като Salesforce. Има прост интерфейс, така че разгадаването на интеграциите и другите функции не би трябвало да ви коства много усилия.

Най-добрите функции на Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Подходящ за адаптивно планиране

Отговаря на нуждите на големи предприятия в областта на управлението на проекти

Поддържа външно сътрудничество

Интегрира се с различни CRM, инструменти за проследяване на времето, организация и сътрудничество

Интуитивни табла

Ограничения на Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Системата може понякога да дава грешки

Създаването на отчети може да бъде объркващо

Може да е недостъпно за по-малките компании

Цени на Planview AdaptiveWork (Clarizen)

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Planview AdaptiveWork (Clarizen)

G2 : 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 150 отзива)

8. Sage

Sage е основно инструмент за счетоводство и бизнес управление, но може да поддържа и CRM операции.

С Sage CRM можете да проверявате ефективността на вашия екип по продажбите, да откривате области, които се нуждаят от подобрение, да опростявате съществуващите процеси и да съкращавате циклите на продажбите с повишена ефективност.

Платформата предлага информация за цялата компания, която ви помага да коригирате текущите кампании и да достигнете до подходящите потенциални клиенти.

Една от най-добрите функции на Sage е автоматизирането на задачите. Тя се грижи за досадните задачи като проследяване на потенциални клиенти, прогнозиране на продажбите и генериране на оферти и поръчки, докато вие се концентрирате върху по-ценни, когнитивни задачи.

Платформата поддържа сътрудничество между мултифункционални екипи , като предотвратява дублирането на задачи между отделите с комуникационни блокове. Маркетинг екипите могат да използват Sage, за да създават целеви имейл кампании въз основа на събраната информация за клиентите.

Най-добрите функции на Sage

Надеждни опции за автоматизация на CRM задачи

Повишава производителността на екипа с първокласни функции за сътрудничество

Помага за съкращаване на циклите на продажбите

Информация в реално време за взаимоотношенията с клиентите

Интуитивни, лесни за управление клиентски профили

Ограничения на Sage

Версията в облака би могла да се възползва от повече интеграции

Ограничени табла и понякога сложни опции за персонализиране

Цени на Sage

Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Sage

G2 : 3,7/5 (над 100 отзива)

Capterra: 3,5/5 (над 50 отзива)

9. Basecamp

Искате практична платформа за управление на проекти с мощни функции, събрани в прост и изчистен интерфейс? Настанете се в Basecamp!

Basecamp може да изглежда прост, но не го подценявайте! Платформата поддържа управление на проекти за компании от всякакъв размер и от различни индустрии.

С Basecamp всеки проект процъфтява на една страница благодарение на функции като:

Форум: Място за обмен на идеи, представяне на проекти и актуализиране на напредъка по тях. Документи и файлове: Тук можете да споделяте снимки, видеоклипове, документи и електронни таблици. Задачи: Разделът, в който възлагате задачи, определяте крайни срокове и следите отблизо текущите процеси. График: Пространство за : Пространство за управление на работната натовареност на вашия екип Campfire: Определено от Basecamp като „забавно пространство“, където членовете на екипа могат да общуват по неформални, несвързани с работата теми, за да се развеселят. Картова таблица: Табло, подобно на Kanban , за управление на работните процеси в цялата компания

Basecamp няма функции, насочени към клиентите, но можете да го интегрирате с избрани CRM платформи като Enchant и Akita.

Най-добрите функции на Basecamp

Функции за управление на проекти на едностраничен табло

Форум за безпроблемна комуникация

Високо мащабируемо

Поддържа някои CRM интеграции на трети страни

Ограничения на Basecamp

Възможно е да няма достатъчно опции за персонализиране

Все още няма опция за видеоконферентна връзка

Цени на Basecamp

Basecamp : 15 $/месец на потребител

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/месец на потребител (неограничен брой потребители)

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Basecamp

G2 : 4. 1/5 (5000+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 000 рецензии)

10. QuickBooks

С QuickBooks можете да създавате фактури, да изпращате напомняния за плащания, да организирате разписки, да генерирате отчети, да проследявате разходи и др. Звучи като типична счетоводна програма? Това е защото е така!

Защо счетоводна програма фигурира в този списък? Не, това не е грешка!

Този инструмент може да не предлага пълноценни функции за управление на проекти и CRM, но може да е точно това, от което се нуждаят растящите бизнеси! Когато стартирате ново начинание с ограничен бюджет, може да се колебаете да инвестирате в мощна платформа.

Ако всичко, от което се нуждаете, е програма за управление на паричните потоци, QuickBooks може да ви подкрепи с простите си счетоводни решения.

Когато издавате фактури чрез QuickBooks, съхранявате информацията за вашите клиенти – достатъчно за вашите ранни CRM начинания. По-късно, с разрастването на вашия бизнес, можете да преминете към по-усъвършенствани решения.

QuickBooks се интегрира с PM платформи като Workflow и Projectworks, така че можете да се справите без да се ангажирате с скъп PM софтуер!

Най-добрите функции на QuickBooks

С фокус върху счетоводството

Функционално CRM решение за нови бизнеси

Опростен, привлекателен дизайн

Отлична документация за поддръжка за всяка функция

Богати възможности за интеграция

Ограничения на QuickBooks

Ограничени възможности за персонализиране

Мобилното приложение няма достатъчно функции и може да бъде тромаво.

Цени на QuickBooks

Simple Start : 194,40 $/година

Essentials : 291,60 $/година

Плюс: 410,40 $/година

Оценки и рецензии за QuickBooks

G2 : 4/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,3/5 (над 6000 отзива)

11. Keap

Чрез Keap

Преди известен като Infusionsoft, Keap е софтуер за управление на контакти и взаимоотношения с клиенти (CRM), който е специализиран в автоматизацията. Малките предприятия и самостоятелните предприемачи използват Keap, за да организират своите контакти, да подобрят комуникацията с клиентите и да увеличат производителността на продажбите.

Най-добрите функции на Keap

Приложението позволява на бизнеса да съхранява хиляди контакти, като поддържа подробни записи за всяко взаимодействие.

Функциите за автоматизация оптимизират продажбите и маркетинга ви, като намаляват времето и усилията

Софтуерът предлага и възможности за електронна търговия и обработка на плащания на едно място.

Ограничения на Keap

Някои потребители считат, че настройването и навигирането в платформата са трудни.

Интеграцията с някои външни платформи може да бъде ограничена.

Цени на Keap

Про: 199 $/месец за двама потребители

Макс: 289 $/месец за трима потребители

Max Classic: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Keap

G2: 4. 2/5 (1445 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (1220 отзива)

Разгледайте тези алтернативи на Keap

12. Smartsheet

чрез Smartsheet

Smartsheet е уеб-базиран софтуер, идеален особено за бизнеса, базиран на услуги, който изисква гъвкави и стабилни инструменти за управление на проекти с функции за планиране, сътрудничество и график. Този софтуер комбинира елементи от управлението на проекти, управлението на съвместната работа и автоматизацията на процесите, което дава възможност на бизнеса да работи по-ефективно.

Най-добрите функции на Smartsheet

Централният му табло предоставя на потребителите пълен преглед на проектите и задачите.

Автоматизирани известия, напомняния и актуализации на статуса, за да държите заинтересованите страни информирани

Мощни интеграции с бизнес инструменти като Google Workspace, Microsoft 365 и Slack

Ограничения на Smartsheet

Потребителският интерфейс не е толкова интуитивен, колкото биха искали някои потребители, и може да има крива на обучение за новите потребители.

Може да се окаже скъпо за по-големи екипи или за потребители, които се нуждаят от достъп до разширени функции.

Цени на Smartsheet

Безплатно

Pro : 6 $/месец на потребител

Бизнес : 22 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

*Всички посочени цени се отнасят за годишен модел на фактуриране.

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (над 15 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

13. Airtable

Чрез Airtable

Airtable е облачно базирано средство за управление на проекти и сътрудничество, което предлага удивително прост и лесен за използване интерфейс под формата на електронна таблица. То разполага с лесни за навигация изгледи като таблица, галерия, формуляр и календар, както и Kanban табло. Уникалната му функционалност, ориентирана към бази данни, позволява на екипите да свързват своите данни по множество начини.

Най-добрите функции на Airtable

Разширените филтриране, сортиране и групиране дават на екипите възможност да персонализират своите изгледи и работни процеси.

Свързването на записи позволява създаването на сложни релационни бази данни без кодиране.

Сътрудничеството е улеснено благодарение на възможността да коментирате конкретен продукт, задача или служител, както и да споделяте мнения и бази.

Ограничения на Airtable

Някои потребители смятат цените за объркващи, а платените версии за малко скъпи.

Липсват някои разширени функции, а софтуерът може да забави работата си при обработка на големи обеми данни.

Цени на Airtable

Безплатно завинаги: Безплатно

Плюс: 10 $/месец на потребител

Pro: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2: 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1500 рецензии)

Zoho е водеща платформа за CRM и PM поддръжка, но както видяхте, не е единствената. От всеобхватните функции за управление на проекти на ClickUp до мащабируемото CRM решение на Salesforce, има вълнуваща палитра от алтернативи на Zoho, които можете да разгледате!

Всяка от опциите, които обсъдихме, има уникални предимства и ограничения, затова внимателно сравнете техните функции и цени, за да намерите най-подходящата за вас. Възползвайте се от възможностите и изберете алтернатива на Zoho, за да революционизирате управлението на проекти и CRM през 2024 г. и след това!