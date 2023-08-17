Как да създадете мултифункционален екип? Ръководство за екипи

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Какво представляват мултифункционалните екипи?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Мултифункционалните екипи се състоят от членове от различни отдели и области на експертиза, които координират усилията си за постигане на обща цел. " } } ] }

Когато чуете „междуфункционален“, какво ви идва на ум?

Вероятно сте си помислили за сътрудничество или екипи, преди да се сетите за думата дисфункционални. Но това често е реалността за много мултифункционални екипи.

Защо?

Има редица причини, поради които мултифункционалните екипи се сблъскват с трудности при работата си. По-интересният въпрос обаче е как да се създадат наистина продуктивни мултифункционални екипи, които да постигат отлични резултати? 📈

Това е, което ще ви разясни настоящото ръководство. Първо, винаги е добре да започнете с ясна дефиниция.

Какво представляват мултифункционалните екипи?

Междинните екипи се състоят от членове от различни отдели и области на експертиза, които координират усилията си за постигане на обща цел.

Успешното междуфункционално сътрудничество се осъществява, когато екипите обединяват различни гледни точки и специалности, за да създадат цялостен подход за по-добро решаване на проблеми, вземане на по-разумни решения и изпълнение на проекти.

Предимства на мултифункционалните екипи

С мултифункционалните екипи имате достъп до допълнителни ресурси, които иначе може да не разполагате. Колкото повече ресурси, толкова по-добри резултати. Но това е само върхът на айсберга, когато става въпрос за това колко ценни могат да бъдат мултифункционалните екипи. 🧊

Harvard Business Review подчертава значението на мултифункционалните екипи, като изтъква: „Най-важните системи за способности не се вписват точно в групите, създадени преди десетилетия. Всъщност, голяма част от отличителните черти на една мощна система за способности произтича от искрите, които се създават, когато хора с различен произход, умения, технологии и перспективи изграждат заедно практики и процеси.“

Помислете за следните предимства:

Увеличаване на производителността

Мултифункционалните екипи могат да работят по-бързо, защото специализираните умения от различни отдели или области на експертиза се обединяват, за да работят по един и същ проблем – в крайна сметка използвайки своята функционална експертиза. Те действат като фактор, който позволява идеите да излязат на повърхността в съответните екипи.

Скорост на комуникацията

Функцията „Анотации“ на ClickUp позволява на екипите да добавяте коментари към файлове за по-бързо сътрудничество.

Мултифункционалните екипи обикновено постигат повече от екипите с една функция, защото разполагат с много по-богати ресурси, когато всеки член на екипа има различна област на експертиза. Също така, имайте предвид, че мултифункционалният екип не трябва да е голям. Той може да е малък, но мощен. 🛼

Автономност за предотвратяване на затруднения

Срещали ли сте някога мема с кучето, което държи собствената си каишка? Това е краткото описание на мултифункционалните екипи.

Поради начина, по който са структурирани, мултифункционалните екипи са склонни да развиват голяма автономност, което означава, че не се забавят или блокират от дълги процеси на одобрение. Това означава, че целите се постигат по-бързо. 💪

По-добро общуване на идеи

Оптимизирайте комуникацията и реализирайте проектите по-бързо с ClickUp Whiteboards. Провеждайте мозъчни атаки, планирайте, изработвайте стратегии и комуникирайте с екипа си в реално време.

Мултифункционалните екипи отварят диалога и спомагат за много по-бързото сътрудничество в екипа. Това позволява по-добро разбиране на задачите, намалява недоразуменията и в крайна сметка ускорява напредъка на екипа.

Създайте по-висококачествена работа

Мултифункционалните екипи предлагат на отделните лица възможност да работят по задачи, които изискват разнообразни умения и знания. Това често им позволява да поемат по-интересни и предизвикателни проекти, отколкото обикновено биха поемали.

Прочетете: Когато дадете възможност на мултифункционален екип да се смеси и да си върши работата, той има тенденция да предлага по-креативни решения. 💡

Защо? Защото мултифункционалният екип създава своеобразна иновативна среда за експериментиране. Екипите могат да експериментират и да пробват различни идеи, дори ако задачите и отговорностите по проекта са възложени на конкретни членове с конкретна експертиза.

Отчетност

Един мултифункционален екип има по-голямо чувство за принадлежност, тъй като всеки отдел играе важна роля за успеха на проекта. Това води до по-голяма отговорност, което се отразява положително на растежа, поставянето на цели и организацията като цяло. 💸

Икономически ефективни

Използвайте Workload View на ClickUp, за да видите кой е напред или изостава, и лесно премествайте задачите с плъзгане и пускане, за да преразпределите ресурсите.

Мултифункционалните екипи намаляват разходите, като съкращават времето и ресурсите, необходими за изпълнението на проекти и задачи. Около 70% от лидерите, които последователно постигат целите си за оптимизация на разходите, работят с мултифункционални екипи, за разлика от 40%, които не го правят.

Какви са видовете мултифункционални екипи?

Ако можете да го създадете, вероятно има мултифункционален екип, който ще ви помогне да го реализирате. Ето списък с най-често срещаните мултифункционални екипи, с които си струва да се запознаете. 🛠️

Фокусирани екипи: Тези екипи се сформират временно, за да се фокусират върху конкретна задача или проект, и обикновено се разпускат след приключването на задачата или проекта.

Функционални екипи: Този тип екипи се състоят от експерти от конкретни дисциплини, които работят заедно, за да решават проблеми или Този тип екипи се състоят от експерти от конкретни дисциплини, които работят заедно, за да решават проблеми или разработват проекти в областта на своята експертиза.

Изпълнителни екипи: Вземането на ключови решения относно посоката, целите и цялостната стратегия на компанията се облагодетелства от формирането на изпълнителни екипи.

Работни групи : Мултифункционалните работни групи обикновено се формират, за да решават проблеми или да предлагат решения на конкретни проблеми.

Консултативни екипи: Когато е необходимо да се предостави изчерпателна консултация и информация по определени въпроси, свързани с организацията, се формира междуфункционален консултативен екип за сътрудничество.

Съвместни екипи: Това се случва, когато членове от различни организации и структури се обединяват, за да постигнат обща цел.

Матрични екипи: Тези екипи се състоят от членове от различни Тези екипи се състоят от членове от различни отдели, които си сътрудничат по проект или задача и се отчитат пред мениджърите на своите отдели.

Как да създадете успешен мултифункционален екип

1. Създайте ясна визия

Важно е да се определи ясна визия и цел за проекта, така че всеки да разбере към какво се стреми. Независимо от това каква е вашата визия, тя трябва да бъде организирана, управлявана и съхранявана някъде.

Тук ClickUp ви помага да изградите свой център за контрол на мисиите. По този начин проектните мениджъри установяват своята визия в цялото й величие. В крайна сметка, идеите са само идеи, ако не бъдат приложени на практика и разбити на изпълними спринтове.

Обединете цялата си работа в обща картина с помощта на табла за управление.

ClickUp работи отлично както за най-основните нужди, така и за изискванията на екипите с висока производителност. С изгледи на табло и календар екипите получават информация за това какво трябва да се направи и кога, както и обща представа за изпълнението на проекта. Документите в ClickUp се споделят, редакциите се запазват в реално време, а напредъкът е много визуален.

Имате нужда от зависимости между задачи или проекти? ClickUp предлага и пълна персонализация на това.

2. Определете ключови роли и цели

Преди да започнете проекта, е важно да разпределите роли и цели на всеки член на екипа. Това улеснява координацията в екипа и поддържането на еднакво разбиране. Ясно определените роли и етапи са от полза за постигането на целите.

Визуализирайте етапите на проекта с Gantt view в ClickUp

С ClickUp създаването и проследяването на етапите на проекта става нещо естествено. ClickUp позволява на мултифункционален гъвкав екип да превърне задачата в етап. Можете да филтрирате и по тях, в случай че искате да видите пътна карта на всички етапи, които екипът е завършил.

3. Осигуряване на подкрепа

Докато екипите общуват, обсъждат идеи и изработват стратегии, се уверете, че им осигурявате достатъчно подкрепа. Функционално това се свежда до инструментите, които използвате, и начина, по който ги използвате.

Изградете своя процес на поддръжка в инструмента Mind Maps на ClickUp, за да визуализирате целия работен поток.

Уверете се, че вашите процеси за поддръжка са добре документирани. За щастие, можете да използвате инструменти за мисловни карти, за да свържете лесно точките и да визуализирате цялостния работен процес за вашата поддръжка.

Освен това, вграденият чат инструмент на ClickUp ви позволява да не се налага да сменяте контекста, когато работите с екипа си. Просто започнете чат в платформата и общувайте с всеки от екипа си.

Малки неща като това правят голяма разлика, когато сте в разгара на управлението на задачи, важни етапи или провеждането на гъвкави срещи.

4. Насърчавайте сътрудничеството и креативността

Насърчавайте членовете на екипа да си сътрудничат, да споделят нови идеи и да мислят нестандартно, когато става въпрос за решаване на проблеми. Тук е мястото, където софтуерът за бяла дъска като ClickUp Whiteboards блести.

Функцията за откриване на сътрудничество позволява на екипите да работят и редактират едновременно в ClickUp Whiteboards.

Като творческа платформа, създадена за мозъчна атака, едва ли ще искате да използвате друг инструмент в началните етапи на реализацията на един проект. Екипите си сътрудничат в реално време, запазват концепции, изготвят обяснителни диаграми и използват функции за откриване на сътрудничество, за да предотвратят дублиране или повтаряне на работата!

5. Признавайте и награждавайте постиженията

Признавайте и награждавайте членовете индивидуално, както и екипа колективно за техните постижения. Това ще спомогне за изграждането на чувство за отговорност и ангажираност към проекта.

Проблемът е, че има толкова много организации, които не документират и не предоставят ясно обяснение за това как служителите ще бъдат възнаградени или признати за работата си. Използването на ClickUp Docs ви помага да централизирате оперативните и организационните документи на едно място, така че екипите лесно да търсят важната информация.

Централизирайте информацията и ресурсите за корпоративната култура на вашата компания в едно място чрез този шаблон на ClickUp Docs.

Освен това, не е нужно да започвате от нулата. Използвайте шаблона за фирмена култура на ClickUp, за да документирате всичко, което искате от екипа си, и как ще ги възнаградите. Щом екипите разберат, че ще бъдат признати, те винаги ще искат да дадат малко повече от себе си в работата.

Примери за предизвикателства пред мултифункционалните екипи с шаблони

Когато работите мултифункционално, неизбежно възникват пропуски в знанията. Когато екипите нямат ясна роля и/или обучение, това води до неефективно сътрудничество и спад в производителността.

Но това не е единственото предизвикателство, с което мултифункционалните екипи се сблъскват ежедневно. Много от тях трябва да се съобразяват с организационни и комуникационни стилове. Ето още няколко.

Неясни роли и отговорности

С разнообразни роли и отговорности е трудно за екипите да определят кой за какво отговаря. Освен ако няма предварително определен работен процес от ръководството, който да диктува как ще функционира мултифункционалният екип – заедно с умишлено централизиране на тази отговорност – екипите са обречени да затънат в неясни роли и отговорности.

Лесно визуализирайте структурата и разположението на вашите екипи с този прост шаблон за организационна диаграма на бяла дъска.

Вместо това, използвайте предварително създаден шаблон, за да започнете по-бързо с организационната си диаграма, така че всеки да знае точно кой за какво отговаря.

Силози от данни

Силозите от данни възникват, когато различни отдели работят независимо и не споделят данни – още повече, когато използват напълно различни SaaS платформи за управлението им.

Вероятно технологичният стек, който използва екипът по продажбите, е различен от този, който използват екипите по брандинг и дизайн. И какво от това? Тук е ключово да централизирате работната си натовареност от начало до край. 🔑

Един мултифункционален екип се нуждае от един източник на информация, от който да работи. По този начин задачите се организират и разпределят, актуализациите са еднакви и достъпни за всички в маркетинговия екип или другаде, и всички работят по едни и същи насоки.

Свържете екипите в цялата организация с този подробен шаблон за план за управление на екипа.

Ако трябва да съберете екипите на едно място, защо да не работите с персонализиран шаблон, за да сте сигурни, че всички и всеки екип са включени? Улеснете работата на мултифункционалния екип, като осигурите прозрачност на проектите и статусите, за да може екипът по продажбите и маркетинга да си сътрудничи по-добре.

Неефективно разпределение на ресурсите

Разнообразни ресурси, материали, технологии и средства изискват правилно разпределение в рамките на проекта от началото до края. Без подходящите инструменти и системи, които да го направят възможно, лошото разпределение на ресурсите само пречи на мултифункционалните екипи да достигнат финалната линия.

Ясните цели, роли и срокове са задължителни за успешната работа на един мултифункционален екип. Без тези елементи членовете на екипа може да не са сигурни какво се очаква от тях и кога.

Използвайте шаблона за разпределение на ресурсите на ClickUp, за да следите материалите, човешките ресурси и другите ресурси на организацията за всеки проект.

Не прекалявайте с използването на членовете на екипа си и не ги подценявайте, като се опитвате да отгатнете кой може да работи по какво. Определете наличните си ресурси и използвайте този шаблон, за да проследявате, управлявате и коригирате наличността на ресурсите си на едно централно място.

Борба с работните процеси на екипа

Разбира се, има ресурси, които трябва да се управляват, и задачи, които трябва да се разпределят, но когато мултифункционални екипи работят заедно, често възникват проблеми с работния процес. Подходът на един екип към работата може да не е подходящ за друг, и в такива случаи е необходимо и двете страни да правят компромиси.

Разликите в терминологията и работните процеси затрудняват значително продуктивното сътрудничество в мултифункционалния екип . Ако трябва да обобщим най-голямото предизвикателство за мултифункционалния екип, то се свежда до липсата на съгласуваност.

Това е в основата на много от съществуващите проблеми. Това означава, че за да се създаде успешен мултифункционален екип, е необходимо да се обърне внимание на това как се съгласува работният процес.

Използвайте този шаблон, за да установите процеси във вашата организация, като подчертаете как задачите се съгласуват и потенциално преминават към други екипи.

Обединете всички екипи, като създадете списък с документи за процесите и процедурите. За щастие, този безплатен шаблон за процеси и процедури улеснява делегирането и определянето на работните потоци на екипа или поне документира как работи всеки, за да няма повече объркване между отделите.

Постигнете повече с междуфункционалната работа и силата на ClickUp

Интуитивната и персонализирана платформа на ClickUp позволява на екипите да създават работни пространства и задачи с едно натискане на бутон и лесно да разпределят задачите между членовете на екипа.

Той също така предоставя надеждни възможности за отчитане, което позволява на членовете на екипа бързо да получат информация за напредъка на задачите и проектите. С ClickUp екипите споделят файлове и коментари в реално време, което им дава незабавен достъп до най-новите актуализации, като същевременно им позволява да работят отвсякъде.